YB battus par Manchester City +++ Défaite de l'équipe de Suisse

Ligue des champions: Manchester City trop fort pour YB Deux buts pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Il n'y a pas eu de miracle pour les Young Boys à l'Etihad. Les Bernois ont été battus 3-0 par Manchester City lors de la 4e journée de Ligue des champions (groupe G). Les tenants du trophée ont marqué par Haaland (23e penalty/51e) et Foden (45e) dans une rencontre qu'ils ont dominée sans même devoir forcer leur talent. Les Anglais, tenants du trophée, sont ainsi déjà qualifiés pour les 8es de finale. La misère bernoise peut être personnifiée par Sandro Lauper. Le milieu de terrain a été expulsé à la 53e après un deuxième avertissement. Il avait auparavant provoqué le penalty du 1-0 et on rappellera qu'il avait aussi vu rouge samedi en Super League à Winterthour... Logique implacable L'issue de cette partie - qui a presque pris des allures de match amical - répond à une logique implacable. La différence de niveau, tant individuel que collectif, entre les deux clubs est juste abyssale. Manchester City possède bien davantage de qualité et de potentiel que les Young Boys. Pep Guardiola avait même pu laisser plusieurs titulaires au repos, dont Rodri, Bernardo Silva et Doku, excusez du peu. Prévu dans le onze de départ, Manuel Akanji a pour sa part senti une gêne musculaire à l'échauffement et a dû renoncer. Aux abonnés absents Pour obtenir un résultat probant, les Bernois auraient dû produire un match parfait, ce qui a été loin d'être le cas. Malgré une défense à cinq avec trois centraux, YB n'a pas su fermer la porte et a concédé des occasions en reculant trop. Sans un Racioppi à qui rien ne peut être reproché, l'addition aurait pu être encore bien plus salée. Offensivement, les champions de Suisse ont été aux abonnés absents, n'arrivant jamais à créer le danger. Ederson n'a pas eu le moindre arrêt à faire! Les visiteurs ont aussi beaucoup trop souvent perdu rapidement le ballon quand il était en leur possession, parfois en raison de lacunes techniques. Et le fait de devoir évoluer en infériorité numérique depuis la 53e n'a évidemment rien arrangé. Dans l'autre match du groupe, le RB Leipzig s'est imposé 2-1 à Belgrade contre l'Etoile Rouge grâce à Simons (8e) et Openda (77e). Les Allemands sont eux aussi déjà qualifiés dans ce groupe. YB jouera la troisième place lors de la prochaine journée avec la venue des Serbes à Berne.

Sans Bencic, la Suisse s'incline face aux Tchèques Viktorija Golubic a également été battue mardi à Séville Image: KEYSTONE/EPA/Raul Caro Privée de sa leader Belinda Bencic, l'équipe de Suisse a connu la défaite pour son entrée en lice dans le groupe A du tournoi final de la Billie Jean King Cup mardi à Séville. La formation du capitaine Heinz Günthardt s'est inclinée face à la République tchèque, qui a forcé la décision dès les simples. Cet échec devrait s'avérer rédhibitoire pour les Suissesses, qui défendent cette semaine le titre conquis un an plus tôt à Glasgow grâce à une exceptionnelle Belinda Bencic. Seul le vainqueur de cette poule, qui comprend également les Etats-Unis, se hissera en demi-finales. La Suisse affrontera la Team USA jeudi. Bouzkova trop solide Préférée à Jil Teichmann pour la place de no 2 en simple, Céline Naef (WTA 139) a pourtant eu sa chance face à Linda Noskova (WTA 41) dans le premier match de la journée. La néophyte schwytzoise a en effet mené 4-1 dans la manche décisive avant de s'incliner 7-6 (7/2) 4-6 6-4 au terme d'un combat de plus de 2h30'. No 1 de l'équipe en l'absence de Belinda Bencic, laquelle attend un heureux événement pour le printemps prochain, Viktorija Golubic (WTA 84) n'a pas non plus signé d'exploit mardi. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 6-4 devant Marie Bouzkova (WTA 34), qu'elle n'avait pas affrontée depuis le printemps 2019. Viktorija Golubic, qui restait sur dix victoires consécutives et deux titres (certes obtenus sur le circuit secondaire), n'a pas non plus démérité. Elle a ainsi mené 4-3 service à suivre dans le set initial. Mais elle s'est heurtée à une Marie Bouzkova extrêmement solide, notamment dans les moments décisifs.

Ligue des champions: belle opération pour Borussia Dortmund Füllkrug vient de marquer le 1-0 Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Borussia Dortmund a fait un petit pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions. Dans le très relevé groupe F, les Allemands ont battu Newcastle 2-0 et comptent 7 points, contre 4 aux Anglais. Cette rencontre, qui constituait un mini derby suisse en raison des présences sur la pelouse de Gregor Kobel dans le but du BVB et de Fabian Schär au coeur de la défense des Magpies, a été globalement dominée par le Borussia. Les trois points ont été acquis grâce à des réussites de Füllkrug (26e) et Brandt (79e). Dortmund avait bien besoin de ce succès après la claque (0-4) reçue à domicile samedi en Bundesliga contre le Bayern Munich. Pour Newcastle, la victoire impériale contre le PSG (4-1) semble bien loin après deux revers subis contre le Borussia. Une surprise a été enregistrée dans le groupe H. A Hambourg, où il est exilé pour ses matches à domicile, le Shakhtar Donetsk s'est imposé 1-0 contre un FC Barcelone qui avait remporté ses trois premières rencontres. Le but ukrainien a été inscrit par Sikan (40e). Le Shakhtar possède ainsi 6 points.

Décès de la mère de Murat et Hakan Yakin Murat et Hakan Yakin pleurent la perte de leur maman Emine Image: KEYSTONE/MARKUS STUECKLIN Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin et son frère Hakan pleurent la perte de leur mère Emine. Comme l'a confirmé l'ASF, Mme Yakin est décédée à l'âge de 89 ans lundi soir à l'hôpital de Bâle, entourée de sa famille. Murat et Hakan Yakin étaient très proches de leur mère, qui était arrivée d'Istanbul en Suisse en 1970 avec son époux de l'époque, Hüseyin Hüsnü Irizik. Sans cette forte solidarité familiale, les deux frères n'auraient jamais réussi dans le football, avait un jour déclaré Murat Yakin. Emine Yakin était devenue célèbre pour s'être rendue aux entraînements de ses fils en tricycle lorsque ceux-ci jouaient au FC Bâle. Elle était également souvent présente au stade et lors des célébrations des titres.

Billie Jean King Cup: premier simple perdu pour la Suisse Céline Naef a livré un gros combat Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez C'est mal parti pour la Suisse à Séville dans le groupe A de la Billie Jean King Cup. Céline Naef (WTA 139) n'a pas pu apporter un premier point aux tenantes du trophée. Après un gros combat, la néophyte schwytzoise s'est inclinée contre la Tchèque Linda Noskova (WTA 41). Celle-ci l'a emporté 7-6 (7/2) 4-6 6-4. Céline Naef - qui a joué en raison de la grossesse récemment annoncée de Belinda Bencic - a toutefois livré une belle partie. Elle a même mené 4-1 dans la manche décisive, avant de céder face à une adversaire nettement mieux classée qu'elle, non sans lutter avec acharnement. Le deuxième simple mettra aux prises Viktorija Golubic (WTA 84) et Marie Bouzkova (WTA 34).

Tournoi ATP 250 de Sofia: Hüsler sorti au 1er tour Marc-Andrea Hüsler: sorti d'entrée à Sofia Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Marc-Andrea Hüsler (ATP 200) a été sorti dès le 1er tour au tournoi ATP 250 de Sofia. Le Zurichois a subi la loi du qualifié britannique Billy Harris (ATP 221), vainqueur 6-4 3-6 7-6 (7/5). La partie a duré 2h30 et a été très serrée. Harris (28 ans) a peut-être fait la différence en étant un peu plus efficace sur son premier service, sur lequel il a gagné 84% des points contre 77% pour son adversaire suisse, âgé de 27 ans.

Van Pottelberghe à Lugano pour les trois prochaines saisons Le gardien Joren van Pottelberghe quittera Bienne pour Lugano la saison prochaine Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Joren van Pottelberghe va lui aussi quitter Bienne au terme de la saison 2023/24 de National League. Le gardien international de 26 ans a signé pour trois ans à Lugano, annoncent les Bianconeri. Barré par Harri Säteri dans le Seeland, Joren van Pottelberghe changera donc d'air après quatre saisons passées à Bienne. Le Zougois, qui avait été éloigné des patinoires pendant dix mois après une grave blessure à un genou subie en mars 2022, sera en concurrence avec Niklas Schlegel à Lugano. "Nous sommes satisfaits d'avoir trouvé un accord avec Joren (...) Avec lui et Niklas Schlegel, dont le contrat est valable jusqu'en 2026, nous pourrons compter sur une solide paire de gardiens au passeport suisse", se réjouit dans un communiqué le directeur général du HC Lugano, Hnat Domenichelli. L'arrivée de van Pottelberghe engendrera donc le départ du Finlandais Misko Koskinen au printemps prochain. "Nous ne lui avons pas soumis d'offre de prolongation de l'accord arrivant à échéance", souligne Hnat Domenichelli.

"L'alcool m'a servi de défouloir", avoue Wayne Rooney Wayne Rooney se réfugiait dans l'alcool au début de sa carrière Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon "Quand j'avais une vingtaine d'années, l'alcool m'a servi de défouloir", a avoué dans un podcast Wayne Rooney. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a été confronté très jeune à la célébrité et à une pression très forte. "Je rentrais chez moi, je passais quelques jours à la maison et je ne sortais pas. Je buvais presque jusqu'à ce que je m'évanouisse", a déclaré l'ex-enfant prodige du football anglais, nommé récemment entraîneur de Birmingham en deuxième division. Wayne Rooney a été plongé dans le grand bain professionnel dès l'âge de 16 ans avec Everton, est devenu international anglais à 17 ans et a rejoint à 18 ans la grande équipe de Manchester United, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire. "Je ne voulais pas être parmi les autres parce que parfois, on se sent gêné. Parfois, vous avez l'impression d'avoir déçu les gens et, en fin de compte, je ne savais pas comment faire face à la situation", a confié Rooney dans un podcast lancé par Rob Burrow, ex-joueur de rugby à XIII atteint de la maladie de Charcot. "Lorsque l'on n'accepte pas l'aide et les conseils des autres, on peut se retrouver au plus bas, et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller parler de mes problèmes aux gens", a encore déclaré l'ancien attaquant âgé de 38 ans.

Entre pause maternité et défense d'un titre L'équipe de Suisse aurait certainement eu besoin du soutien de son public pour le tournoi final de la Billie Jean King Cup. Mais c'est à Séville que les protégées du capitaine Heinz Günthardt défendent cette semaine le titre conquis fin 2022 à Glasgow. Six mois après que la candidature de Séville avait été notamment préférée à celle de Zoug, la sélection de Swiss Tennis part dans l'inconnue en Andalousie. Elle ne faisait certes pas figure de favorite l'an dernier, mais ses chances étaient alors bien plus grandes qu'elles ne le sont à l'entame de cette semaine andalouse. La principale interrogation concerne bien sûr la championne olympique de simple Belinda Bencic, qui a annoncé attendre un heureux événement pour le printemps prochain. "On verra mardi lors des nominations", a répondu la St-Galloise lorsqu'on lui a demandé dimanche si elle serait alignée cette semaine. Sa non-titularisation constituerait bien sûr un gros coup dur pour la Suisse, même si Belinda Bencic n'a plus joué depuis la mi-septembre à la suite d'une intoxication alimentaire. Et même si la 14e joueuse mondiale n'affiche plus le même état de forme qu'en début d'année. Golubic en pleine forme Mais Heinz Günthardt s'appuie aussi sur un esprit d'équipe hors normes avec un groupe très soudé. Victorieuse de ses deux derniers tournois, certes pas sur le circuit principal, Viktorija Golubic (WTA 83) tient la grande forme. Toujours à l'aise dans cette compétition, la Zurichoise adore revêtir ce costume de l'outsider. A l'inverse, Jil Teichmann (WTA 142) est loin du niveau qui lui avait permis de se hisser jusqu'à la 22e place mondiale en juillet 2022. Mais la gauchère sait se sublimer. Et tant la "rookie" Céline Naef (WTA 137/18 ans) que Simona Waltert (WTA 167/22 ans) ont déjà montré leur potentiel au plus haut niveau. Les Tchèques en favorites La Suisse entamera son tournoi final mardi face à la République tchèque, qui aligne deux membres du top 10 (Marketa Vondrousova et Barbora Krejcikova) et est bien l'équipe à battre cette semaine. Elle se frottera jeudi aux Etats-Unis, qui évoluent sans leurs deux top 10 (Coco Gauff et Jessica Pegula) mais comptent tous de même trois joueuses figurant parmi les 50 meilleures du monde.

Suter et les Canucks enchaînent C'est un tir de Pius Suter qui a trompé Stuart Skinner sur cette action Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Pius Suter et Vancouver enchaînent. Le centre zurichois a inscrit lundi son troisième but en trois matches pour les Canucks, qui ont dominé les Edmonton Oilers 6-2 pour cueillir leur quatrième succès consécutif en NHL. Muet dans ses neuf premiers matches joués sous ses nouvelles couleurs, Pius Suter semble avoir enfin trouvé son rythme en attaque en trouvant la faille au cours d'une troisième rencontre consécutive. Auteur de 4 tirs cadrés lundi, il a inscrit le 2-1 des Canucks à la 14e minute, d'un tir du poignet à bout portant. Emmené par son défenseur Quinn Hughes (1 but et 3 assists), Vancouver a décroché sa neuvième victoire en douze matches disputés cette saison pour conforter sa 2e place dans la Conférence Ouest, derrière le détenteur de la Coupe Stanley Vegas. A l'inverse, les Oilers de Connor McDavid ont subi leur neuvième défaite en onze sorties, la troisième d'affilée.

Fin de série pour les Hawks Capela et Atlanta ont subi la loi d'OKC lundi Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Atlanta a vu sa série de victoires s'arrêter lundi en NBA. Les Hawks de Clint Capela, qui avaient gagné leurs quatre derniers matches, se sont inclinés 126-117 sur le parquet d'Oklahoma City. Les Hawks ont craqué dans le troisième quart-temps, remporté 38-27 par le Thunder qui comptait ainsi 19 longueurs d'avance à l'entame de l'ultime période (96-77). Ils ont subi les foudres de Shai Gilgeous-Alexander (30 points), le no 2 de la draft 2022 Chet Holmgren réussissant quant à lui 16 points, 12 rebonds et 3 contres. Atlanta, qui avait perdu ses deux premiers matches de la saison avant de remporter les quatre suivants, a manqué d'adresse avec un piètre 37/102 au tir. Clint Capela n'a d'ailleurs rentré que 2 de ses 5 tirs pour terminer la partie avec 6 points. Le Genevois a également capté 12 rebonds et bloqué 2 tirs adverses. Le centre meyrinois a été aligné pendant 21 minutes seulement, terminant avec un différentiel de -10. Pivot no 2 dans la hiérarchie des Hawks, Onyeka Okongwu a quant à lui cumulé 7 points et 14 rebonds en 25 minutes passées sur le parquet d'OKC.

Le titre et la place de no 1 pour Swiatek Iga Swiatek a remporté son 1er Masters et récupère la 1re place mondiale Image: KEYSTONE/EPA/Alonso Cupul Intraitable et expéditive, Iga Swiatek a remporté pour la première fois le Masters WTA. La Polonaise a étrillé Jessica Pegula 6-1 6-0 lundi en finale à Cancun pour récupérer la place de no 1 mondial. Forte d'une fin de saison en boulet de canon, un mois après sa victoire au WTA 1000 de Pékin, Iga Swiatek (22 ans) est assurée de conclure une deuxième année d'affilée au sommet de la hiérarchie. Elle déloge Aryna Sabalenka, qu'elle a sèchement éliminée la veille en demi-finale (6-3 6-2). La Polonaise, qui avait cédé les commandes à la Bélarusse en septembre, succède à la Française Caroline Garcia au palmarès de ce tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de l'année. Elle a décroché son 17e titre sur le circuit principal, le sixième dans une saison 2023 qui l'a notamment vue s'imposer à Roland-Garros. Météo difficile Iga Swiatek n'a fait qu'une bouchée de Jessica Pegula (WTA 5) lors d'une finale initialement prévue dimanche mais reportée en raison de la pluie, et finalement remportée sans sourciller en à peine une heure. "Cette semaine n'a pas été facile", a reconnu la Polonaise à l'issue de ce tournoi qui a été compliqué par la pluie et le vent. Jessica Pegula (29 ans) avait pourtant battu Iga Swiatek lors de leur précédente confrontation en août à Montréal. Mais la Polonaise était alors dans le creux d'une saison moins constante que la précédente, pratiquant un tennis bien moins fringant que celui proposé ces dernières semaines. Déjà impériale en demi-finale, la quadruple lauréate de Majeurs n'a laissé qu'un jeu à sa rivale américaine, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'épreuve en finale. En 2003, la Belge Kim Clijsters avait à peine moins balayé (6-2 6-0) la Française Amélie Mauresmo en finale.

City et le Barça visent la qualification, revanche AC Milan-PSG Manchester City, contre Young Boys, et Barcelone, contre le Shakhtar Donetsk, peuvent se qualifier pour les 8es de finale dès la 4e journée de phase de groupe de Ligue des champions aujourd'hui. De son côté, l'AC Milan jouera une revanche capitale contre le Paris SG. Après un bon début de saison, l'AC Milan, demi-finaliste la saison passée, vit un cauchemar depuis quelques semaines. Il vient de prendre un seul point en trois matches de Serie A et se retrouve dernier du difficile groupe F de Ligue des champions, après avoir fait deux nuls 0-0 face à Newcastle et Dortmund et reçu une gifle à Paris (3-0). Il ne sera donc pas seulement question d'honneur mardi à San Siro pour la revanche contre Paris: les Rossoneri ont besoin d'une victoire pour recoller au train des autres équipes (Paris a six points, Dortmund et Newcastle 4). Les Parisiens, eux, se rapprocheraient grandement d'une qualification pour les 8es de finale en cas de nouvelle victoire. Le Borussia Dortmund, qui s'est relancé lors de la 3e journée en allant, à la surprise générale, battre Newcastle à Saint James Park (1-0), voudra confirmer devant le "mur jaune" du Signal Iduna Park. Les hommes d'Edin Terzic viennent néanmoins de subir une claque historique chez eux en Bundesliga face au Bayern Munich (4-0). Quant aux "Magpies", qui avaient marché sur le PSG début octobre (4-1), ils voudront surfer sur leur victoire samedi contre Arsenal (1-0), qui était jusque-là invaincu en Premier League. City en patron Auréolé de sa première Ligue des champions remportée la saison dernière, le Manchester City de Pep Guardiola survole la phase de groupe avec trois victoires 3-1, et pourrait valider son billet pour les 8es de finale en battant les Young boys de Berne mardi. Une perspective plus que probable puisque les Citizens sont allés dominer le club suisse chez lui lors de la 3e journée. Dans l'autre rencontre, le RB Leipzig, 2e avec six points, pourrait lui aussi se rapprocher de la qualification s'il gagne à Belgrade. Le FC Barcelone sérieux Le Barça entraîné par Xavi a profité d'un groupe largement à sa portée pour remporter ses trois premiers matches. Il a de bonnes chances de se qualifier contre le Shakhtar Donetsk mardi à Hambourg puisqu'un nul suffirait grâce à leur victoire à l'aller contre le club ukrainien, seul à même d'égaler son nombre de points parmi les deux derniers actuels du groupe. Le FC Porto, qui a écrasé Anvers en Belgique (4-1), a les armes pour récidiver au Portugal et ainsi se rapprocher d'une qualification. L'Atlético Madrid a fort à faire Le groupe E se révèle passionnant puisque le Feyenoord Rotterdam a pris la première place et bousculé la hiérarchie naturelle qui faisait de l'Atlético Madrid (2e avec 5 points) et de la Lazio Rome (3e, 4 points) les prétendants à la qualification. Les Néerlandais sont premiers avec six points, forts de leur succès probant contre les Romains (3-1), qui réclament une revanche mardi. Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont quant à eux, dans ce contexte, l'obligation de prendre les trois points à domicile contre le Celtic Glasgow, bon dernier (1 point), après avoir déjà laissé filer deux points lors de leur première confrontation (2-2).

Ligue des champions: YB face à un Everest Young Boys effectue le périlleux déplacement de Manchester pour y défier City mardi dès 21h lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Battus 1-3 à Berne le 25 octobre par le tenant du titre, les hommes du coach Raphael Wicky chercheront à se faire plaisir dans une rencontre où l'exploit semble hors d'atteinte. Avec un seul point conquis en trois sorties, Young Boys n'espère évidemment plus créer l'exploit de se qualifier pour les 8es de finale de la plus prestigieuse compétition interclubs. Mais le champion de Suisse a toujours l'ambition d'être européen au printemps prochain. YB sait ce qu'il a à faire pour accrocher la 3e place du groupe G et poursuivre son aventure en Europa League: battre l'Etoile Rouge Belgrade le 28 novembre au Wankdorf. Les deux équipes ont fait match nul à Belgrade le 4 octobre (2-2), perdant leurs deux autres parties face aux cadors Manchester City et Liepzig. Toute autre issue qu'une défaite constituerait évidemment un exploit retentissant mardi, face à une équipe de Manchester City qui a fait le plein de points avec neuf buts marqués et trois encaissés dont un somptueux signé Meschack Elia à Berne. Le portier Anthony Racioppi devra en tout cas à nouveau sortir le grand jeu face aux Citizens de Manuel Akanji.