YB fait 0-0 en Israël ++ Ingebrigtsen encore battu

Le grand jour pour Ehammer et D. Kambundji? La soirée de jeudi est particulièrement attendue dans le camp suisse aux Mondiaux de Budapest. Elle sera marquée par les finales de la longueur masculine (dès 19h30), avec Simon Ehammer, et du 100 m haies (à 21h22), avec Ditaji Kambundji. Médaillé de bronze en 2022 à Eugene, Simon Ehammer vise un deuxième podium mondial consécutif dans sa discipline de prédilection. Le décathlonien a passé sans trembler l'écueil des qualifications en sautant à 8m13 à son troisième essai. A Eugene, un bond mesuré à 8m16 avait suffi au bonheur de l'Appenzellois en finale. Jeudi, il faudra probablement faire mieux pour se hisser sur le podium. Les qualifications ont ainsi été remportées par le Jamaïcain Wayne Pinnock, avec 8m54. Le podium semble pour l'heure inaccessible pour Ditaji Kambundji sur 100 m haies, une discipline où la densité au plus haut niveau est impressionnante. Mais la Bernoise de 21 ans, brillante en demi-finales (6e en 12''50), n'aura rien à perdre pour sa première finale intercontinentale en plein air. Cette soirée débutera avec les séries du 5000 m messieurs, programmées à 19h. Jonas Raess tentera d'arracher un ticket pour la finale prévue dimanche soir. Williams Reais visera quant à lui un temps proche de son record personnel (20''24) en demi-finales du 200 m (dès 20h20).

Troisième essai pour Lugano Dernière équipe suisse à commencer sa saison européenne jeudi, Lugano a une chance de participer à la phase de groupes de l'Europa League. Mais ils doivent battre les Belges de Saint-Gilloise. Au Tessin, on n'était pas si mécontent à la fin de la saison dernière d'avoir laissé filer la 2e place en championnat au profit du Servette FC. Parce que les Luganais étaient ainsi déjà assurés de pouvoir disputer la phase de groupes d'une compétition européenne. C'est la première fois depuis 2019 qu'ils vont évoluer au deuxième échelon de la scène européenne après 2017. Retrouvailles avec Amoura L'équipe de Mattia Croci-Torti veut donc décrocher sa troisième participation à l'Europa League. L'obstacle est toutefois de taille en play-off avec la Royale Union Saint-Gilloise. L'année dernière, le club belge s'est hissé jusqu'en quarts de finale de l'Europa League, où le Bayer Leverkusen l'avait arrêté. Depuis peu, la RUSG compte dans ses rangs un garçon qui connaît parfaitement les Luganais. Il y a une semaine à peine, Mohamed Amoura a quitté le Tessin pour le sud de Bruxelles pour environ quatre millions d'euros. L'Algérien de 23 ans, qui a marqué 17 buts en 66 matches lors de ses deux saisons à Lugano, aurait certainement été une alternative bienvenue pour Croci-Torti grâce à sa vitesse. L'entraîneur devra maintenant trouver des solutions pour stopper son ancien joueur. Si le FC Lugano, qui doit jouer son match à domicile au Stade de Genève, devait échouer lors des deux prochains jeudis, son voyage à travers l'Europe du football se poursuivrait malgré tout dans la phase de groupes de la Conference League.

Une dernière danse pour John Isner John Isner: l'un des plus grands serveurs de l'istoire. Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE Après dix-sept ans sur le Circuit, John Isner tire sa révérence. Le géant américain a annoncé que l’US Open, qui débutera ce lundi, sera son dernier tournoi. "Le voyage a été incroyable", écrit sur les réseaux sociaux le joueur de 38 ans qui est sorti de l’Université de Géorgie en 2007 avant d’embrasser sa carrière professionnelle. Elle est riche de 16 titres et d’une présence au Masters en 2018. John Isner restera bien sûr comme l’un des plus grands serveurs de l’histoire avec 14'411 aces à son actif à ce jour. Aucun autre joueur n’a passé ce seuil des 14'000 aces. No 8 mondial en juillet 2018 après s’être hissé dans le dernier carré de Wimbledon, il fut le vainqueur du match le plus long de l’histoire, ce premier tour de Wimbledon 2010 contre le Français Nicolas Mahut. Il s’était imposé 6-4 3-6 6-7 (7/9) 7-6 87/3) 70-68 après 11h05’ de jeu d’une rencontre étalée sur trois jours. Qualifications: cinq Suisses au 2e tour Par ailleurs, on verra cinq Suisses en lice ce jeudi dans le cadre du deuxième tour des qualifications. Finaliste samedi dernier du Challenger de Winnipeg, Leandro Riedi est sorti victorieux d’un superbe bras de fer contre l’Italiien Flavio Cobolli (ATP 138). Victorieux 6-1 2-6 7-5, le Zurichois affrontera le Tchèque Jakub Mensik (ATP 191), "tombeur" de Fabio Fognini. Dominic Stricker (ATP 127) rencontrera, pour sa part, l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 146). Dans le simple dames, Viktorija Golubic (WTA 136) affrontera l’Américaine Saschia Vickery (WTA 203), Simona Waltert (WTA 151) l’Allemande Laura Siegemund (WTA 108) et Céline Naef (WTA 161) l’Américaine Katie Voylnets (WTA 127).

Les Young Boys en ballottage favorable Meschack Elia arme une frappe dans un match bien pauvre en occasions. Image: KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI Une troisième campagne en Ligue des Champions est bien à la portée des Young Boys. Même si tout reste à faire, les Bernois sont en ballottage favorable face au Maccabi Haïfa. La formation de Raphaël Wicky a obtenu en Israël le 0-0 qu’elle était sans doute venue chercher. Mardi au Wankdorf sur une pelouse synthétique qui l’avantagera, elle a les moyens de cueillir la victoire. A l’entraîneur et aux dirigeants de trouver toutefois les mots pour que le poids de l’enjeu n’écrase pas les joueurs. A Haïfa, le grand mérite des Bernois fut de ne laisser aucune ouverture à l’adversaire. Ils ont trouvé le soir où il le fallait cette rigueur défensive qu'ils n’avaient pas su témoigner lors des quatre premières journées de championnat. Le manque de tranchant des Israéliens leur a, il convient de le préciser, grandement facilité la tâche. Ce souci premier de bien défendre explique en partie pourquoi ce match aller ne restera pas vraiment dans les mémoires. Avec un Fabian Rieder et un Kastriot Imeri malheureusement encore en retrait, les Young Boys ont manqué d’allant sur le plan offensif. Il faudra le retrouver lors d’un match retour qui vaudra, selon les estimations les plus optimistes, près de 30 millions de francs. A la pause, les Bernois avaient regagné les vestiaires avec certainement un regret : celui de n’avoir pas su exploiter pleinement quelques situations favorables dans la surface adverse. Avec un onze qui a surpris – la préférence accordée à Loris Benito dans l’axe aux dépens d’Aurèle Amenda et la titularisation de Sandro Lauper en ligne médiane furent des choix payants -, les Young Boys ont su contenir la furia adverse que l’on annonçait infernale. Le Maccabi devait ainsi ne se créer qu’une seule occasion lors de cette première période, une frappe du capitaine Tjaronn Chery qu’Anthony Racioppi stoppait en deux temps (25e). En seconde période, le spectacle présenté fut bien pauvre. Aucune de deux formations ne sont parvenus à se créer une véritable occasion. Pour voir du football, il faudra attendre mardi.

Jakob Ingebrigtsen à nouveau battu sur 1500 m Les joueurs de YB esp�rent avoir l'occasion de se congratuler ce soir Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Jakob Ingebrigtsen devra encore patienter avant de devenir champion du monde du 1500 m. Comme l'an dernier à Eugene, le Norvégien a dû se contenter de l'argent mercredi à Budapest, à nouveau devancé par un Britannique. Le prodige de 22 ans n'a visiblement pas retenu la leçon de Eugene. Battu au finish par l'étonnant Jake Wightman l'an dernier, il a une nouvelle fois été piégé par un Britannique après avoir fait tout le travail en tête de la course. C'est cette fois-ci Josh Kerr qui lui a brûlé la politesse, pour 26 centièmes de seconde. Médaillé de bronze aux JO de Tokyo - où Jakob Ingebrigtsen avait triomphé, Josh Kerr s'est imposé en 3'29''39. L'Ecossais s'offre ainsi à 25 ans son premier grand titre. Quant à Jakob Ingebrigtsen, il tentera de se "venger" sur 5000 m, comme il l'avait fait à Eugene où il s'était paré d'or cinq jours après son échec sur 1500 m. La deuxième star norvégienne Karsten Warholm n'a en revanche pas failli. Le recordman du monde et champion olympique du 400 m haies a récupéré le titre perdu l'an dernier à Eugene, où il n'était pas en pleine possession de ses moyens après une blessure à une cuisse. Il s'est imposé en 46''88, cueillant son troisième or mondial. Deux femmes sacrées à la perche Passionnante, la finale de la perche féminine a par ailleurs accouché d'un scenario improbable. L'Australienne Nina Kennedy et l'Américaine Katie Moon, à égalité au 1er rang avec 4m90 franchis au troisième essai, ont en effet décidé d'en rester là et de partager le titre. Le bronze est revenu à la Finlandaise Wilma Murto, avec 4m80. Brillante 5e de cette finale, Angelica Moser n'a rien à regretter: la Zurichoise aurait dû passer 4m85 pour prendre place sur le podium, elle qui a égalé mercredi soir son record personnel avec 4m75.

Baiser volé: le président de la Fédération en pleine tourmente Luis Rubiales: un comportement qui d�range Image: KEYSTONE/EPA EFE Le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales se retrouve sur la sellette. La polémique gonfle autour de son baiser à Jenni Hermoso lors de la victoire de l'Espagne au Mondial dames. Les critiques pleuvent désormais de tous côtés. Le maintien de Luis Rubiales à son poste paraît plus que compromis. Après le Premier ministre espagnol en exercice, l'Association des Footballeurs espagnols (AFE) et même l'une des plus célèbres footballeuses, l'Américaine Megan Rapinoe, c'est au tour de la ligue professionnelle de Football féminin de s'indigner mercredi soir et de réclamer même la mise à pied du président de la Fédération. "Qu'un patron attrape son employée par la tête et l'embrasse sur la bouche ne peut tout simplement pas être toléré", écrit la Liga F. Elle a indiqué dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux avoir déposé plainte auprès du président du Conseil supérieur des sports (CSD). Comportement embarrassant "L'un des plus grands exploits de l'histoire du sport espagnol a été entaché par le comportement embarrassant du plus haut représentant du football espagnol qui (...) s'est révélé ne pas être à la hauteur de la tâche qu'il occupe", explique le texte. La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) a également demandé une enquête de la FIFA, regrettant "qu'un moment si spécial pour les joueuses de l'équipe nationale d'Espagne, devant les caméras du monde entier, soit sali par la conduite inappropriée d'une personne". Sur les images tournées sur le podium du stade de Sydney dimanche soir, juste après le sacre de l'Espagne, on voit Luis Rubiales prendre la tête de l'attaquante Jennifer Hermoso entre ses deux mains, avant de l'embrasser par surprise sur la bouche. "Mesures exemplaires" Depuis le début de l'affaire, la joueuse ne s'était exprimée qu'à deux reprises: une première fois lors d'un direct diffusé sur Instagram où elle avait spontanément dit en souriant "Ça ne m'a pas plu, hein!" à propos de ce baiser. Un peu plus tard, dans des déclarations transmises à la presse par la RFEF, elle expliquait qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du monde". Mais mercredi soir, elle a annoncé dans un communiqué qu'elle laissait son syndicat, Futpro, assurer sa défense, lequel a réclamé "des mesures exemplaires" à l'encontre de Luis Rubiales. Futpro a de son côté réclamé à la Fédération (RFEF), dont Rubiales est le président, des "mesures exemplaires" afin de "veiller sur les droits de nos joueuses" en "appliquant les protocoles nécessaires".

100 m haies: Ditaji Kambundji se hisse en finale La joie de Ditaji Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ditaji Kambundji peut toujours rêver de podium sur 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans vivra jeudi soir à 21h22 sa première finale intercontinentale en plein air. La médaillée de bronze des Européens 2022 de Munich s'est qualifiée au temps, réussissant le 6e chrono des demi-finales en 12''50. Il s'agit de sa deuxième meilleure performance, après les 12''47 réalisés en finale du meeting de Berne le 4 août. Elle a notamment fait mieux que la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''56). L'exploit de la soeur cadette de Mujinga est de taille. La densité au plus haut niveau est énorme dans cette discipline, avec 13 femmes sous les 12''50 cette saison. Mais Ditaji Kambundji a su se sublimer mercredi pour s'inviter à la table des très grandes, comme elle avait su le faire à Berne pour s'emparer du record de Suisse. Il n'est par ailleurs pas interdit de rêver avant une finale où la Bernoise sera la seule Européenne. Derrière Kendra Harrison (12''24 en séries, 12''33 en demi-finales) et Jasmine Camacho-Quinn (12''41 en demies), les six autres finalistes ont toutes couru entre 12''49 et 12''60 en demi-finales. Moser brille en finale Angelica Moser a pour sa part brillé en finale du concours à la perche, signant sa meilleure performance dans l'élite. La Zurichoise a égalé son record personnel en franchissant 4m75 au troisième essai, une barre toutefois insuffisante pour décrocher une médaille. La championne d'Europe indoor 2021 termine à une superbe 5e place.

Euro dames: la Suisse battue Lauren Bertolacci: d�faite sans cons�quence pour son �quipe Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a bouclé la phase de groupes de l'Euro dames sur une défaite sans conséquence. Elle s'est inclinée 3-1 contre la Bulgarie, alors que sa place en 8es de finale était déjà assurée. Une victoire en trois sets aurait permis à l'équipe de Lauren Bertolacci de s'emparer de la 2e place du groupe. Elle est bien partie et a remporté la manche initiale 25-21 avant de perdre de peu (25-23) la manche suivante. Les Bulgares ont ensuite justifié leur rôle de favorite en gagnant les sets suivants 25-17 25-13. Les Suissesses avaient de toute manière réussi leur Euro avec leur première qualification pour la phase à élimination directe. Dimanche à Florence, elles seront aux prises avec les Pays-Bas, qui seront largement favorites.

Manchester City: Bernardo Silva prolonge jusqu'en été 2026 Bernardo Silva: un joueur important pour Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/SEDAT SUNA Le milieu offensif portugais Bernardo Silva (29 ans) reste à Manchester City. Il a prolongé son contrat jusqu'à l'été 2026 avec le club vainqueur de dernière la Ligue des champions. Le joueur était courtisé par de nombreuses écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain. Il est devenu une pièce maîtresse de l'équipe dirigée par Pep Guardiola depuis son arrivée en 2017 en provenance de Monaco. En six saisons, il a disputé 308 matches et gagné 14 trophées. La saison dernière, l'international portugais a disputé en tout 55 matches avec les Citizens. Il a remporté la Premier League pour la cinquième fois, une deuxième Coupe d'Angleterre et la Ligue des champions, la première dans l'histoire du club. "Gagner le triplé la saison dernière était vraiment quelque chose de spécial et c'est excitant de faire partie d'une équipe qui a un tel appétit et une telle passion", a commenté le no 20, cité dans un communiqué du club. "J'adore l'entraîneur, mes coéquipiers et les supporters, j'espère qu'on pourra partager encore plus de beaux souvenirs dans les prochaines années."

Mondiaux de Budapest: Ehammer qualifié malgré la pression Simon Ehammer: en finale du saut en longueur � Budapest Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Il ne faut pas sous-estimer la pression d'une qualification", a déclarté Simon Ehammer. L'Appenzellois a obtenu son billet pour la finale de la longueur aux Mondiaux de Budapest. Ehammer a sauté à 8m13 lors de son deuxième essai. "Le vent a beaucoup tourné. C'était difficile d'avoir les conditions requises pour faire un bon saut. Mais j'ai cependant eu moins de peine que d'autres. Le deuxième essai était globalement bon." Il y a un an à Eugene, le Suisse avait remporté le bronze. Mais la situation était alors différente, car il avait un autre grand rendez-vous ensuite avec le décathlon des Européens à Munich. "Ici, c'est maintenant le highlight de la saison", remarque-t-il. Ehammer veut évidemment à nouveau grimper sur le podium, et il a avoué ressentir un peu de pression. "Tout est possible. Cela dépendra de qui pourra effectuer un saut presque parfait. J'espère que ce sera moi."

Trois fois l'or et une fois l'argent pour la Suisse Jan Lochbihler a aid� la Suisse � se parer d'or � Bakou Image: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN La Suisse a décroché ses premières médailles d'or aux Mondiaux à Bakou. Anja Senti s'est assurée le titre au tir couché non olympique à la carabine (50 m) et a aidé l'équipe pour l'or. Chiara Leone et Jan Lochbihler se sont eux imposés en mixte. La Bernoise, qui participait pour la première fois à une compétition internationale à 50 m en Azerbaïdjan, avait remporté l'or à 300 m l'année précédente aux Championnats du monde au Caire. La jeune femme de 26 ans a devancé la Finlandaise Marianne Palo et l'Allemande Jolyn Beer avec 627,7 points. Senti n'a pas été la seule à se montrer convaincante à Bakou, les deux autres Suissesses ont été efficaces. Chiara Leone, qui s'était classée 14e dans la même discipline l'an dernier, a obtenu une remarquable 5e place avec 624,9 points. La troisième Suissesse, Sarina Hitz, qui avait remporté la médaille d'argent au Caire, s'est classée 30e, ce qui a également permis à la Suisse de remporter le classement par équipe. Dans l'épreuve mixte du 50 m couché, les Suisses ont poursuivi sur leur lancée. Chiara Leone a remporté l'or avec Jan Lochbihler, qui avait gagné le bronze en individuel mardi. Les deux ont réussi 1249,7 points, soit 2,5 points de plus que Sarina Hitz et Christoph Dürr, qui avec leur deuxième place et la médaille d'argent, ont parachevé le triomphe de la délégation suisse dans cette épreuve.

Longueur: Ehammer qualifié pour la finale Ehammer s'est qualifi� sans trembler pour la finale � la longueur Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Simon Ehammer disputera la finale de la longueur jeudi dès 19h30 aux Mondiaux de Budapest. L'Appenzellois de 23 ans a terminé 6e de la qualification mercredi en début d'après-midi. Le médaillé de bronze de Eugene 2022 n'a certes pas atteint la limite de qualification fixée à 8m15, mais pour 2 cm seulement. Auteur de 8m13 au deuxième de ses trois essais après avoir assuré 7m90 sur sa première tentative, il n'a pas tremblé pour sa place dans le top 12 malgré un dernier essai non valide. Simon Ehammer a clairement affiché ses ambitions, à savoir la quête d'une deuxième médaille mondiale. Mais l'Appenzellois, qui n'a pas fait mieux que 8m32 en 2023, devra élever le curseur jeudi soir. Le Jamaïcain Wayne Pinnock a annoncé la couleur en qualification avec 8m54, le meilleur saut de l'année, réussi dès son premier essai. Dernier Suisse engagé dans cette session, William Reais a décroché son ticket pour les demi-finales du 200 m à la place. Le Grison a arraché le 3e rang de la troisième série en 20''50 - un chrono qui n'aurait pas suffi pour passer au temps - en devançant d'un centième le 4e Joshua Hartmann (éliminé). Cette série a été dominée par le vice-champion du monde du 100 m Letsile Tebogo (20''22).

200 m: PB pour Léonie Pointet, mais pas de demi-finales L Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Léonie Pointet a rempli son contrat dans les séries du 200 m aux Mondiaux de Budapest. Repêchée par le biais du classement mondial, la Vaudoise a réussi un nouveau record personnel en 23''16. Un chrono toutefois insuffisant pour faire partie des 24 demi-finalistes. Placée entre Daryll Neita et Anthonique Strachan, qui "valent" une seconde de mieux sur le demi-tour de piste et visent la finale en Hongrie, Léonie Pointet a décroché la 5e place de la première série. Elle a réussi une belle dernière ligne droite pour améliorer de 0''07 son meilleur chrono qui datait de septembre 2021. La Vaudoise de 22 ans, qui vise une place dans le relais 4x100 m à Budapest, est restée durant de longues minutes dans l'un des six fauteuils réservés aux athlètes potentiellement repêchées au temps. Elle l'a quittée - avec le sourire - après la quatrième des six séries.

800 m: Hoffmann en demi-finales, Werro et Pellaud éliminées Lore Hoffmann sera la seule Suissesse en lice en demi-finales sur 800 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lore Hoffmann a sauvé les meubles côté helvétique dans les séries du 800 m aux Mondiaux de Budapest. La Valaisanne s'est qualifiée pour les demi-finales, alors qu'Audrey Werro et Rachel Pellaud sont quant à elles éliminées. En lice dans une 7e et dernière série dominée par la championne du monde Athing Mu (1'59''59), Lore Hoffmann a livré une course parfaite. La Valaisanne a attendu son heure en queue de peloton avant d'accélérer dans la dernière ligne droite pour accrocher la 3e place - la dernière directement qualificative - en 2'00''14. La récente championne d'Europe M20 Audrey Werro (19 ans) a en revanche péché sur le plan tactique, laissant la porte ouverte à ses rivales à l'intérieur à l'entrée de la dernière ligne droite alors qu'elle occupait la 3e place. Mais la Fribourgeoise a aussi manqué d'énergie dans le final, se classant 6e de sa série en 2'01''03. Rachel Pellaud, qui est passée au 800 m cette année après s'être consacrée quasi exclusivement au 400 m depuis ses débuts, a pour sa part vendu chèrement sa peau. La Biennoise de 28 ans a arraché la 5e place de sa série - la plus rapide des sept - en 2'01''05, à un dixième de son record personnel. Matinée compliquée pour Dominik Alberto. Le perchiste zurichois n'est pas parvenu à effacer la première barre des qualifications, placée à 5m35. Il a pourtant déjà passé 5m47 en 2023.