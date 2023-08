YB joue gros en Israël ++ Kipyegon intouchable

Ligue des champions: YB joue gros ce soir en Israël Les Young Boys jouent gros ce soir dès 21h00 en play-off aller de la Ligue des champions. Les Bernois se rendent en Israël pour y affronter le Maccabi Haïfa. Le retour aura lieu mardi au Wankdorf. Les Young Boys s’apprêtent à vivre les six jours les plus importants de leur saison. Ils n’ont franchement aucun droit à l’erreur lors de cette double confrontation contre le Maccabi Haïfa. Même s’ils disputeront la phase de poules de la Ligue Europa en cas d’échec, une non-qualification pour une troisième campagne en Ligue des champions serait presque impardonnable. L’élimination l’an dernier au même stade de la compétition face à Anderlecht en Ligue Conférence avait considérablement terni le bilan de la saison, celle pourtant du troisième doublé de l'histoire du club. Les Young Boys ont besoin d’exister sur la scène européenne pour poursuivre leur développement qu'il faut qualifier d'exemplaire. L'enjeu financier de cette double confrontation est, on le sait, immense. Il se chiffre à plus de 15 millions d'euros.

Les Suissesses en huitièmes de finale pour la première fois Toutes les raisons de se r�jouir pour Lauren Bertolacci, la coach national. Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Pour sa troisième participation à une phase finale d'un Championnat d'Europe dames, la Suisse a atteint pour la première fois les huitièmes de finale. Après la défaite 0-3 de la Bosnie-Herzégovine contre l'Italie, co-organisatrice et tenante du titre, les Suissesses sont d'ores et déja assurées de terminer dans le top 4 avant leur dernier match de poule ce mercredi contre la Bulgarie. Toutefois, elles pourraient même gagner une place au classement si elles parvenaient à prendre la mesure des Bulgares, mieux classées au niveau mondial. Le huitième de finale de la sélection helvétique aura lieu soit samedi ou dimanche à Florence. La Suisse affrontera selon toute vraisemblance les Pays-Bas, vainqueurs du groupe D. Note: Complété

Kipyegon intouchable sur 1500 m Faith Kipyegon est la premi�re triple championne du monde du 1500 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Faith Kipyegon est intouchable, en tout cas sur 1500 m. La Kényane a cueilli avec brio son troisième titre mondial sur la distance mardi à Budapest, menant la course de bout en bout. Auteure de trois records du monde cette saison (1500 m, Mile et 5000 m), Faith Kipyegon a maîtrisé pleinement son sujet en finale. La Kényane de 29 ans a maintenu ses rivales à distance pour s'imposer en 3'54''87, devançant l'Ethiopienne Diribe Welteji (2e en 3'55''69) et la Néerlandaise Sifan Hassan (3e en 3'56''00). Faith Kipyegon, qui compte également deux titres olympiques à son palmarès sur 1500 m, est la première triple championne du monde de l'histoire sur la distance. Elle tentera de s'offrir dans ces joutes un premier or mondial sur 5000 m, où elle retrouvera une Sifan Hassan revancharde. Tamberi détrône Barshim Triple tenant du titre à la hauteur, Mutaz Barshim a en revanche été battu mardi soir. Le Qatarien de 32 ans doit se contenter du bronze, avec 2m33. Mais il saura se réjouir pour son successeur, l'Italien Gianmarco Tamberi (2m36), avec lequel il avait partagé l'or olympique en 2021 à Tokyo. Double champion d'Europe en plein air, champion du monde en salle en 2016, Gianmarco Tamberi s'est ainsi offert à 31 ans sa première médaille dans des Mondiaux outdoor. L'Italien, qui a effacé 2m36 à sa première tentative, a devancé l'Américain JuVaughn Harrison (2m36) au nombre d'essais. Hudson-Smith efface Schönlebe La soirée a aussi été marquée par le record d'Europe établi sur 400 m par Matthew Hudson-Smith. Le Britannique a couru en 44''26 en demi-finales, en relâchant sur les derniers mètres. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2022 efface ainsi enfin le "vieux" record détenu depuis 1987 par l'Allemand Thomas Schönlebe (44''33).

Harden condamné à 100'000 dollars d'amende Harden doit s'acquitter d'une amende de 100'000 dollars Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton James Harden a été condamné à payer une amende de 100'000 dollars par la NBA. L'arrière-vedette a été sanctionné pour avoir déclaré à la mi-août qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia 76ers tant que Daryl Morey restait président de la franchise. La ligue nord-américaine a expliqué avoir infligé une amende à Harden pour ses propos suggérant qu'il "n'effectuerait par les tâches prévues par son contrat" s'il n'était pas transféré dans une autre équipe. Le 14 août, James Harden avait déclaré qu'il ne jouerait plus pour les Sixers tant que Daryl Morey en était "membre", avant de qualifier son président de "menteur" lors d'un évènement promotionnel en Chine. Ce commentaire cinglant est intervenu alors que les Sixers et l'ancien MVP sont dans une impasse contractuelle. Harden a expliqué à la presse que Morey était revenu sur sa promesse de le transférer rapidement au début de l'intersaison. "J'ai été patient tout l'été", a-t-il déploré quelques jours après ses déclarations en Chine. Le joueur de 33 ans, All Star à dix reprises, avait rejoint Philadelphie en février 2022 en provenance de Brooklyn. Les Sixers espéraient que l'arrivée d'Harden les aiderait à jouer le titre en NBA. Mais l'équipe emmenée par Joel Embiid a été éliminée en demi-finale de Conférence lors des deux dernières saisons.

Qualifications: Teichmann déjà éliminée Jil Teichmann a chut� d�s le 1er tour des qualifs � New York Image: KEYSTONE/EPA La descente aux enfers se poursuit pour Jil Teichmann. La Seelandaise, désormais 149e du classement WTA alors qu'elle figurait encore dans le top 30 en avril dernier, a chuté dès le 1er tour des qualifications de l'US Open. Jil Teichmann s'est lourdement inclinée (6-1 6-3) face à l'espoir croate de 17 ans Petra Marcinko, qui pointe au 178e rang mondial. La gauchère a concédé son service à cinq reprises dans cette partie, qui a duré moins de 80 minutes. La Valaisanne Ylena In-Albon (WTA 158) a elle aussi été sortie d'entrée, battue 6-2 6-1 par l'Italienne Lucrezia Stefanini (WTA 103). Viktorija Golubic (WTA 136) a en revanche passé sans encombre le 1er tour. La Zurichoise a dominé l'Américaine Mary Stoiana (WTA 577) 6-3 6-4.

100 m haies: D. Kambundji passe sans trembler en demi-finales Ditaji Kambundji a ma�tris� son sujet en s�ries du 100 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ditaji Kambundji s'est qualifiée tranquillement pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans a terminé 3e de sa série, en 12''71. En lice dans la quatrième et avant-dernière série, Ditaji Kambundji n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher l'une des quatre places directement qualificatives. Elle a été devancée par la championne olympique 2021 Jasmine Camacho-Quinn (12''50) et la Néerlandaise Nadine Visser (12''68) dans cette course. C'est la vice-championne olympique 2021 Kendra Harrison qui a signé le meilleur temps des séries, avec un impressionnant 12''24 (meilleure performance mondiale de l'année). L'Américaine a devancé la Bahaméenne Devynne Charlton (12''44) et la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''48). Ditaji Kambundji se classe 13e au total. Les demi-finales sont programmées mercredi à 20h45. Ditaji Kambundji devra vraisemblablement approcher voire battre son récent record de Suisse (12''47) pour s'inviter en finale jeudi à 21h22. "La nervosité engendrée par la première course est maintenant passée. Je me réjouis de courir en demi-finales", a lâché la Bernoise.

Le Saint-Gallois Stergiou part en prêt à Stuttgart Leonidas Stergiou �tait le capitaine de l'�quipe de Suisse M21 lors de l'Euro cet �t�. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC St-Gall perd un de ses talents. Le club de Suisse orientale a conclu un prêt d'une saison de son défenseur central Leonidas Stergiou à Stuttgart. Le club souabe possède, de surcroît, une option d'achat pour l'international Suisse M21. Les deux clubs n'ont donné aucune indication sur les modalités financières du transfert. A 21 ans, Stergiou était l'un des plus sûrs espoirs de l'équipe dirigée par Peter Zeidler. Issu du mouvement juniors saint-gallois, il avait débuté en Super League en février 2019. Il a disputé 153 matches officiels avec les Brodeurs. Stergiou a également fait ses débuts avec l'équipe de Suisse A en juin 2022 à l'occasion d'un match de la Ligue des nations. Cet été, il atteint en tant que capitaine les quarts de finale lors de l'Euro M21 en Roumanie.

L'ATP met en place une assurance financière pour le Top 250 Le Bulgare Grigor Dimitrov est satisfait que le Top 250 soit mieux prot�g� financi�rement. Image: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO L'ATP, organe dirigeant du circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé mardi la création en 2024 d'une assurance financière pour les 250 meilleurs joueurs mondiaux. Elle leur garantira un revenu minimum annuel, des revenus en cas de longue blessure ainsi qu'une avance sur gains pour les nouveaux entrants dans le Top 125. A l'issue de chaque saison, l'ATP garantira à chaque joueur du Top 250 un revenu minimal en fonction de la tranche de son classement, en complétant les gains jusqu'au "palier garanti". Ainsi, l'ATP complètera les revenus des joueurs du Top 100 à hauteur de 300'000 dollars, à hauteur de 150'000 dollars pour les joueurs classés entre les 101e et 175e places, et de 75'000 dollars pour ceux classés jusqu'à la 250e place. "Cette assurance va permettre aux joueurs de planifier leur saison avec plus de certitudes, de mieux se concentrer sur leur jeu et d'investir dans leur équipe", souligne l'ATP. Dimitrov satisfait L'organisation entend également assurer une aide financière aux joueurs qui ne seraient pas en mesure "de jouer au moins neuf tournois dans une saison sur les circuits ATP ou Challenger en raison de blessures". Ces aides seront liées au classement du joueur: 200'000 dollars (Top 100), 100'000 dollars (101e-175e) et 50'000 dollars (176e-250e). Enfin, l'instance proposera une avance sur gains aux joueurs "qui entreront pour la première fois dans le Top 125". Ils auront immédiatement "accès à un financement de 200'000 dollars, payés en avance sur la saison suivante et remboursés ensuite par les gains en tournois". "Etre un joueur de tennis professionnel apporte des récompenses incroyables, mais c'est une voie pleine d'embuches, en particulier en début de carrière, souligne dans le communiqué de l'organisation le Bulgare Grigor Dimitrov, membre du conseil consultatif des joueurs auprès de l'ATP. Le programme baptisé Baseline va tout changer. Sachant que nous avons un filet de sécurité, au travers d'un minimum garanti et d'une assurance en cas de blessure, va nous apporter la tranquillité d'esprit et nous permettre de nous concentrer sur notre jeu." Le circuit ATP est régulièrement critiqué par des joueurs pour son manque d'équité entre les tout meilleurs dont les gains sont pharaoniques et les moins bien classés dont la vie est faite de sacrifices.

Manchester City sans son manager pour les deux prochains matches Pep Guardiola: une op Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Pep Guardiola (52 ans) a dû se soumettre d'urgence à une opération du dos. Le manager de Manchester City est passé sur le billard à Barcelone et l'intervention s'est bien déroulée, selon le club. Le Catalan, qui va rester à Barcelone pour sa convalescence, ne pourra pas diriger son équipe sur le banc lors des deux prochains matches de Premier League, dimanche sur la pelouse de Sheffield United et le 2 septembre à domicile contre Fulham. Son adjoint Juanma Lillo assurera l'intérim à la tête des Citizens, qui ont gagné leurs deux premières rencontres de championnat.

Mondiaux de Budapest: inquiétudes pour Kevin Mayer Kevin Mayer: il ne pourra peut-�tre pas jubiler � Budapest Image: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP Kevin Mayer, rare chance de médaille française, est incertain pour le décathlon qui débute vendredi aux Mondiaux de Budapest. Le tenant du titre souffre du tendon d'Achille gauche. "Il y a quinze jours, sur un entraînement de 400 m, dans le virage j'ai senti mon tendon d'Achille me faire mal, et à froid c'était la catastrophe, a-t-il raconté. Depuis, c'est la course à la rééducation, j'ai beaucoup d'outils pour y arriver, je donne tout comme un taré, c'est un énorme challenge." "Quand mes probabilités de terminer un décathlon sont à plus de 50%, je n'en parle pas (d'éventuels problèmes physiques, ndlr), quand elles sont en dessous, j'en parle", a-t-il évalué. "Ce n'est pas un aveu d'abandon, a cependant insisté Mayer (31 ans). Je fais tout ce qu'il faut pour arriver au départ du 100 m, mais à tout moment ça peut s'arrêter."

Jason Joseph déçu après sa septième place en finale Une course loin d'�tre parfaite pour Jason Joseph Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jason Joseph est devenu lundi à Budapest le premier Suisse à courir une finale mondiale dans une discipline de sprint. Le Bâlois a pris la septième place, mais il espérait mieux. Quels sont vos sentiments après cette course? "C'est bien et beau d'être en finale, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Nous voulons être sur le podium, pas au septième rang. Je suis donc très déçu. Tellement de monde a regardé et était nerveux, rien que pour ça je suis redevable à la Suisse pour qu'elle fête une fois une médaille en sprint." Votre course n'a pas été optimale, avec trois haies sur dix qui ont fini à terre? "Les quatre premières ont été bonnes. J'ai ensuite touché la cinquième et dès lors la course était perdue. Quand tu touches, c'est difficile de garder la concentration et la fluidité est perdue." Pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité? "Ce n'est pas que quelque chose ait été fait faux quelque part. Les choses ne se sont simplement pas mises en place. Je ne sais pas si c'est une question d'expérience qui manque encore à ce niveau, ou si je n'ai pas disputé assez de très bonnes courses. 13''10 (il a réussi deux fois un tel chrono cette saison/NDLR), c'est bien, mais je n'ai encore jamais réussi une manche parfaite que j'aurais considérée comme super. Je ne m'entraîne pas huit fois par semaine juste pour faire des manches correctes."

Un exploit qui en appelle d'autres pour Ditaji K. Ditaji Kambundji est entrée dans une nouvelle dimension grâce aux 12''47 réalisés début août au meeting Citius de Berne. La Bernoise veut confirmer cet exploit chronométrique aux Mondiaux de Budapest sur 100 m haies, en se hissant en finale. Ce n'était qu'une question de temps avant que Ditaji Kambundji, 21 ans, ne batte le record de Suisse du 100 m haies établi par Lisa Urech en 2011 à La Chaux-de-Fonds (12''62). Mais ce qu'elle a montré le 4 août à Berne a tout de même surpris: elle a couru en 12''51 en série et en 12''47 en finale. Son meilleur temps était jusque-là de 12''68. "Quand plusieurs éléments sont réunis, cela peut faire une grande différence", explique la double médaillée de bronze européenne (en plein air en 2022, en salle en 2023). "Je courais de manière très proactive, je restais compacte avec le haut du corps, tout en gardant une certaine décontraction. C'était moins un combat, je pouvais simplement laisser aller", précise-t-il. Beaucoup de progrès Ditaji Kambundji a réussi à faire un pas en avant dans plusieurs domaines au cours de cette saison. Elle a amélioré sa vitesse de base, a gagné en puissance et a fait de gros progrès dans la technique au-dessus des haies. A cela s'ajoutent les bonnes conditions dans les deux groupes d'entraînement à Berne et à Bâle. Le coach principal est Florian Clivaz, ancien sprinter et ami de sa sœur Mujinga, qui rédige les plans d'entraînement et s'occupe du sprint et de la force. Et Ditaji Kambundji travaille la technique des haies sous la direction de Claudine Müller, ancienne heptathlonienne et scientifique du sport, qui s'occupe également de Jason Joseph. Elle s'est entraînée deux fois par semaine à Bâle pendant la préparation, moins pendant la saison. Ditaji Kambundji dispose d'une explosivité innée. "L'important est d'apprendre à canaliser toute l'énergie du départ à l'arrivée", explique la Bernoise. Ses propres expériences l'aident, et elle peut bien sûr beaucoup profiter du vécu de Mujinga. Sa force mentale l'a d'ailleurs aidé à garder la tête froide après avoir réussi 12''51 pour enchaîner un nouvel exploit une heure plus tard. Confirmation Confirmer son exploit à Berne était très important aux yeux de Ditaji Kambundji: "Je n'ai pas du tout pensé à la signification de ce temps. Je me suis retirée et j'ai essayé de faire mon truc. J'ai été moi-même très étonnée de rester aussi calme", mais il lui a fallu ensuite quelques jours pour réaliser et assimiler tout cela. La finale à Berne était sa dernière course avant les Mondiaux, où elle disputera les séries mardi (à 19h04). C'est donc avec toute cette énergie positive qu'elle a rejoint la capitale hongroise samedi. Mais chaque jour est un nouveau jour où les sensations sont différentes, où les conditions sont différentes, rappelle-t-elle. "Les championnats du monde sont déjà une compétition à part", poursuit-elle. "Je verrai quelles seront les sensations au moment d'entrer en scène. L'important est d'accepter chaque situation et d'en tirer le meilleur parti. Etre nerveux lors des championnats du monde est normal, il ne sert à rien de lutter contre cela." Ses objectifs sont toutefois forcément plus élevés grâce à ses 12''47, qui en font la 8e athlète la plus rapide de l'année parmi les engagées. Une place en finale jeudi soir est tout à fait réaliste, et c'est d'ailleurs son objectif. "Mais pour cela, tout devra être parfait chez moi", concède-t-elle.

Huit Suisses dans les qualifications Qualifi�e � Wimbledon, C�line Naef le sera-t-elle �galement � New York ? Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Huit Suisses sont en lice dans les qualifications de l’US Open qui débutent ce mardi. Ils ont l’espoir de rejoindre Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler et Belinda Bencic dans le tableau principal. Dominic Stricker (ATP 127), Leandro Riedi (ATP 150), finaliste samedi dernier du Challenger de Winnipeg, et Alexander Ritschard (ATP 185), figurent dans un tableau où l’on retrouve notamment deux grands noms, David Goffin (ATP 96) et Fabio Fognini (ATP 76). Viktorija Golubic (WTA 136), Jil Teichmann (WTA 149), Simona Waltert (WTA 151), Ylena In-Albon (WTA 158) et Céline Naef (WTA 161) défendront, pour leur part, les couleurs de Swiss Tennis dans le simple dames. A noter que Jil Teichmann te Céline Naef pourraient s’affronter dans un troisième tour décisif. Cette bande des huit ne fera pas le voyage pour rien à New York. Les perdants du premier tour sont, en effet, assurés de toucher un chèque de 22'000 dollars. Une victoire vaudra 34'500 dollars, deux 45'000 dollars. On précisera que le prize money pour les perdants du premier tour du tableau principal s’élève à 81'500 dollars.

Marc-Andrea Hüsler n'enchaîne toujours pas Marc-Andrea H�sler: 2023 ann�e bien difficile.... Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La série noire se poursuit pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 87). Battu par Richard Gasquet (ATP 57) à Wiston-Salem, il est toujours incapable de gagner deux matches de suite dans un tournoi cette année. La... 21e tentative a été infructueuse avec cette défaite 6-4 6-4 contre le Biterrois de 37 ans qu’il affrontait pour la première fois. Marc-Andrea Hüsler n’a jamais ravi l’engagement de son adversaire malgré 4 balles de break en sa faveur. Il devait, en revanche, concéder son service au... premier jeu du match et au troisième du second set. Demi-finaliste l’an dernier en Caroline du Nord, Marc-Andrea Hüsler devrait perdre une dizaine de places dans le prochain classement ATP. L’urgence lui commande de réussir un grand coup avant d’aller défendre en octobre les 250 points qui avaient récompensé son titre à Sofia.