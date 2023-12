Young Boys se fait plaisir +++ City rattrapé in extremis

La Suisse s'incline encore une fois Leonardo Genoni et la Suisse se sont inclinés 3-2 ap contre la Tchéquie Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Nouvelle défaite pour la Suisse lors des Ice Hockey Games à Zurich. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 3-2 ap par la Tchéquie. Quand ça ne veut pas... Une glissade de Ken Jäger en prolongation qui laisse Michal Kempny en bonne position face à Genoni et voilà la Suisse à nouveau défaite. Rageant pour Patrick Fischer et son staff, mais les Helvètes auraient dû s'imposer avant. Si la Suisse possédait 20 Tristan Scherwey, elle aurait probablement passé plus de quarts de finale en Championnat du monde ces dernières années. Voir la rage du Fribourgeois sur son 2-2 égalisateur rappelle pourquoi le joueur de Berne est une denrée rare. Moins de deux minutes après la réduction du score de Tyler Moy (42e), Scherwey a profité d'un excellent travail de Fabrice Herzog pour niveler la marque. Et c'est après ce but, synonyme de momentum, que le Fribourgeois a laissé éclater sa joie tout en infusant une vraie énergie à ses coéquipiers. Les Suisses ont d'ailleurs été à un poteau d'Andrighetto de prendre l'avantage. Un tiers médian totalement raté Battue par la Suède jeudi soir, la Suisse se devait de montrer un visage plus conquérant devant son public. De prouver qu'elle savait s'appuyer sur les bonnes choses malgré la défaite. Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que la mise en train ne fut pas explosive. Dans un premier tiers qui ne vit que neuf tirs (5-4 pour les Tchèques), ce ne sont pas les prouesses offensives qui ont soulevé les paupières des quelque 7000 spectateurs. Et puis dans le tiers médian, la Suisse a mis un genou à terre. Comme contre les Suédois, mais juste un peu plus tard dans le match. A la 26e et à la 28e, Rychlovsky et Tomasek (à 5 contre 4) ont permis aux joueurs de Radim Rulik de se détacher. Frustrante, l'équipe de Suisse a donc relevé la tête lors du troisième tiers. A la der, pourrait-on écrire. Ce sentiment parfois pénible d'être dos au mur avant de se rebeller. Comme s'il fallait se retrouver dans un trou avant de pouvoir proposer quelque chose de constant et de cohérent. La sélection de Patrick Fischer va maintenant terminer ce tournoi zurichois par un match face à la Finlande dimanche à 17h. Battue à deux reprises également, la Finlande chercher à ne pas finir sur un troisième revers.

Young Boys se fait plaisir pour clore l'année Le milieu bernois Darian Malesa réussi un doublé contre Stade Lausanne-Ouchy. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un Young Boys appliqué a terminé l'année sur une bonne note en Super League. Les Bernois n'ont connu aucune difficulté pour prendre le meilleur 3-1 sur la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy. Pendant 60 minutes, il n'y a eu qu'une équipe sur le pelouse difficile de la Pontaise. Déjà champion d'automne, les joueurs de la capitale n'ont pas fait de détail au cours d'une première mi-temps parfaitement maîtrisée. A l'affût au deuxième poteau, Darian Males a ouvert le score dès la 10e minute. Silvère Ganvoula (20e) et Males (36e) à nouveau ont donné trois buts d'avance à Young Boys avant la première pause. Le champion d'automne a disputé une deuxième période plus en retenue. Les Stadistes ont alors retrouvé un peu d'espace pour mener des contre-attaques saignantes. Sur l'une d'elles, Ajdini a affolé la défense bernoise avant d'ajuster le poteau, mais Gharbi avait parfaitement suivi. Le joueur en prêt du Paris St-Germain a pu inscrire son deuxième but de la saison (77e). Malgré ces velléités, les Vaudois restent plus que jamais collés à la dernière plac St-Gall mate Zurich St-Gall reste une citadelle imprenable à domicile. Les joueurs de Peter Zeidler ont battu 1-0 Zurich et ont ainsi décroché leur neuvième victoire sur leur terrain en autant de matches cette saison. Devant une affluence record de 20'029 spectateurs, les Saint-Gallois ont trouvé l'ouverture par Chadrac Akolo à la 39e minute. Ce succès dans le match au sommet leur permet de prendre la deuxième place du classement avec cinq points de retard sur le leader Young Boys.

Le capitaine de Luton s'effondre après un arrêt cardiaque Le Gallois Tom Lockyer s'est effondré après un arrêt cardiaque (archive). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le capitaine de Luton, Tom Lockyer, est dans un état "stable" après avoir été victime d'un malaise cardiaque en plein match samedi à Bournemouth, a rassuré le club dans un communiqué. "Notre équipe médicale a confirmé que le capitaine des +Hatters+ a subi un arrêt cardiaque sur le terrain, mais qu'il était réceptif au moment où il a été transporté sur la civière", a écrit le promu sur le réseau social X (anciennement Twitter). Il a par la suite "été transféré à l'hôpital, où nous pouvons rassurer nos supporters sur le fait qu'il est dans un état stable et qu'il passe actuellement d'autres examens avec sa famille à son chevet", a-t-il été précisé. Lockyer s'est effondré à l'heure de jeu sur la pelouse de Bournemouth, alors que le score affichait 1-1. Les joueurs sont d'abord rentrés au vestiaire, tandis que le joueur était pris en charge par les équipes médicales. Le match a ensuite été définitivement arrêté par l'arbitre Simon Hooper. L'international gallois s'était déjà effondré en mai à Wembley lors du duel d'accession à la Premier League entre Luton et Coventry. Il avait ensuite subi une opération pour corriger une fibrillation auriculaire, une anomalie décrite par le National Health Service (NHS), service de santé du Royaume-Uni, comme provoquant "une fréquence cardiaque irrégulière et souvent anormalement rapide".

Manchester City rattrapé in extremis par Crystal Palace Michael Olise a égalisé sur penalty contre Manchester City. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a gâché un avantage de deux buts chez lui contre Crystal Palace (2-2), en se faisant rejoindre dans le temps additionnel sur un penalty. Il s'agit d'une nouvelle contre-performance pour le triple champion, toujours quatrième. Les Citizens, sans Manuel Akanji, ménagé sur le banc, ont laissé filer deux points dans les derniers instants d'une partie qu'ils ont dominée outrageusement, avec quasiment 75% de possession de balle. Le Français Jean-Philippe Mateta a permis à Palace de réaliser un gros coup en marquant (76e, 2-1) puis en obtenant un penalty, transformé par son compatriote Michael Olise (90e+5). Cela ressemble à un gros gâchis pour City, bien supérieur dans les échanges, et qui a mené logiquement grâce à Jack Grealish (24e, 1-0) et Rico Lewis (54e, 2-0). L'équipe de Pep Guardiola reste quatrième, un point derrière Aston Villa (3e, 35 pts) et deux derrière Arsenal (2e, 36 pts), deux équipes engagées dimanche dans la 17e journée.

Fabian Schär sort blessé Fabian Schaer paie cher une saison marathon. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'international suisse Fabian Schär a dû quitter le terrain samedi dès la 12e minute lors du match du Championnat d'Angleterre entre Newcastle et Fulham. Le Thurgovien était en train de remonter la balle dans son camp quand il s'est arrêté brusquement, terrassé par la douleur. Le défenseur semble souffrir d'une déchirure derrière la cuisse. Titulaire indéboulonnable, Fabian Schär avait disputé l'intégralité des seize matches de Premier League cette saison. Un programme de marathonien auquel il faut ajouter les matches de Ligue des champions et de l'équipe de Suisse.

Paris gagne la 2e descente, Odermatt 7e Dominik Paris a fêté samedi son 22e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Dominik Paris a signé un retour inattendu au premier plan en s'adjugeant la deuxième descente de Val Gardena samedi. Le vice-champion du monde 2013 de la discipline a même survolé les débats pour devancer de 0''44 le favori Aleksander Aamodt Kilde (2e) dans une course dont Marco Odermatt a pris la 7e place. L'Italien de 34 ans, dont la dernière victoire en Coupe du monde remontait au mois de mars 2022, s'impose pour la 22e fois à ce niveau et la 18e en descente. Dans la discipline-reine, seuls Franz Klammer (25) et Peter Müller (19) ont fait mieux que l'ancien grand rival de Beat Feuz, qui a égalé Stefan Eberharter samedi. Privé de podium la saison dernière en descente, Dominik Paris n'avait jusqu'ici obtenu qu'un seul podium dans la spécialité à Val Gardena (3e en 2014). Il a mis fin à une très longue disette italienne sur la Saslong, le dernier Transalpin à s'y être imposé en descente étant Kristian Ghedina en 2001. Odermatt loin du compte Troisième de la première descente de l'hiver jeudi à 0''05 de la victoire, Marco Odermatt a comme prévu souffert sur les parties de glisse de la Saslong. Mais le Nidwaldien, privé de podium pour la première fois en quatre courses cette saison, a surtout payé cher une entrée bien trop large dans le Ciaslat. Le champion du monde 2023 de la discipline a manqué son affaire dans un secteur-clé où il fait d'ordinaire la différence. Prenant ensuite tous les risques et jouant parfois les funambules, il a échoué à 0''92 du vainqueur et à 0''32 de la troisième place décrochée par le vainqueur de jeudi Bryce Bennett. Un seul autre représentant de Swiss-Ski a pu se hisser dans le top 10: Niels Hintermann (10e à 1''13). Stefan Rogentin et Justin Murisier figuraient déjà en dehors du top 20 après le passage des 30 premiers concurrents.

Flury devant Hählen: Doublé suisse en descente Jasmine Flury a décroché samedi son 2e succès sur le front de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA La championne du monde Jasmine Flury a cueilli samedi son deuxième succès en Coupe du monde en s'adjugeant la descente de Val d'Isère. La Suisse a même signé un doublé, Joana Hählen terminant 2e. Sacrée à la surprise générale dans la discipline-reine aux derniers Mondiaux à Courchevel/Méribel, Jasmine Flury a obtenu samedi une nouvelle victoire inattendue, six ans après avoir gagné le super-G de St-Moritz. La Grisonne de 30 ans affichait jusqu'ici un 19e rang comme meilleur résultat en descente sur la piste Oreiller-Killy. Jasmine Flury, à l'aise tant sur les passages techniques que dans les secteurs de glisse, a devancé de 0''22 la Bernoise Joana Hählen. Les deux femmes offrent au ski féminin suisse son premier doublé depuis le mois de janvier 2022 et une victoire de Corinne Suter devant... Jasmine Flury en descente à Garmisch. Le podium est complété par l'outsider autrichienne Cornelia Hütter, qui a concédé 0''24 à la gagnante. La grande favorite Sofia Goggia doit se contenter du 4e rang, à deux dixièmes de seconde du podium. Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10: Priska Nufer (6e à 0''76) et Corinne Suter (9e à 1''00). Gut-Behrami manque le coche Victorieuse à quatre reprises à Val d'Isère dont deux fois dans la discipline, Lara Gut-Behrami a en revanche manqué son affaire. La Tessinoise, 11e à 1''07, n'est même pas parvenue à s'illustrer sur la partie technique. Elle tentera de prendre sa revanche dimanche en super-G. Michelle Gisin a quant à elle terminé hors du top 20, lâchant 1''57. L'Obwaldienne espérait forcément mieux après avoir accroché une encourageante 8e place une semaine plus tôt à St-Moritz où la victoire était revenue à Michaela Shiffrin, laquelle avait renoncé à s'aligner samedi.

Sina Siegenthaler crée la surprise à Cervinia Sina Siegenthaler (ici lors des JO 2022) a fêté son 1er succès en Coupe du monde samedi Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Sina Siegenthaler a créé la surprise en remportant la manche de Coupe du monde de snowboardcross de Cervinia samedi. La Bernoise de 23 ans n'avait jamais fait mieux que 5e jusqu'ici à ce niveau. Absente lors de l'ouverture de la saison aux Deux Alpes, Sina Siegenthaler a maîtrisé son sujet tout au long de la phase à élimination directe sur la neige italienne. Victorieuse de son quart puis de sa demi-finale, elle a fait la différence grâce à son finish en finale. La Bernoise, qui s'était déjà illustrée à Cervinia en 2018 avec un 5e rang, ne pointait qu'en 5e position à mi-parcours. Elle a finalement devancé les Australiennes Josie Baff et Belle Brockhoff pour offrir au snowboardcross féminin suisse son premier succès depuis... janvier 2009 (Sandra Frei à Bad Gastein). Victorieux - à la surprise générale également - en mars dernier à la Sierra Nevada et 4e aux Deux Alpes treize jours plus tôt, Kalle Koblet n'a en revanche pas signé d'exploit samedi. Le Zurichois a été éliminé dès les quarts de finale d'une épreuve remportée par l'Autrichien Alessandro Hämmerle.

Pirmin Werner s'impose à Changchun Pirmin Werner a fêté samedi sa 4e victoire en Coupe du monde Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Pirmin Werner a brillé samedi à Changchun. Le Zurichois de 23 ans a cueilli sa quatrième victoire en Coupe du monde d'aerials sur le tremplin chinois, où son compère Noé Roth s'est classé 4e. Troisième du premier saut de la finale (top 12), Pirmin Werner a récolté 122,62 points pour sa prestation dans la super finale qui réunissait les six meilleurs. Il a ainsi devancé de 0,45 point son dauphin américain Christopher Lillis, le Chinois Li Tianma complétant le podium. Pirmin Werner, dont le dernier succès à ce niveau remontait au mois de mars à Almaty, avait pris la 2e place du premier concours de la saison à Ruka début décembre. Le vice-champion du monde par équipe de 2021 avait alors été battu par le Chinois Qi Guangpu, 1er après le premier saut en finale samedi mais seulement 6e. Le Zougois Noé Roth (22 ans) a quant à lui échoué à plus de quatre points de la troisième marche du podium samedi. Mais le champion du monde en titre individuel saura se contenter de cette 4e place, lui qui avait échoué dès les qualifications en ouverture de saison à Ruka (28e). Pas d'exploit suisse en revanche chez les dames. Seule représentante de Swiss-Ski en lice à Changchun, Alexandra Bär s'est arrêtée en qualifications (13e), comme à Ruka. La victoire est revenue à l'Américaine Winter Vinecki.

Josi et Nashville à la fête vendredi Josi (59, à droite) et les Predators ont renversé une situation compromise face aux Hurricanes Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Roman Josi a brillé vendredi en NHL. Le capitaine de Nashville a signé 3 points dans un match remporté 6-5 après prolongation par les Predators sur la glace des Carolina Hurricanes. Les Preds ont forcé la décision après 33 secondes de jeu en "overtime" sur une réussite de Filip Forsberg. Roman Josi a été crédité de la passe décisive sur cette action qui a permis à son équipe de cueillir sa troisième victoire consécutive, la sixième dans ses sept dernières parties. Le défenseur bernois a inscrit le 2-2 à la 24e minute, réussissant son 7e but dans ce championnat 2023/24 en faisant le tour de la cage. Les Predators ont ensuite accusé à deux reprises un déficit de deux buts (2-4 et 3-5), le 5-5 tombant à la 51e grâce à une réussite du défenseur Jeremy Lauzon. Roman Josi revient ainsi à hauteur du meilleur compteur suisse de la saison Kevin Fiala, avec 26 points. Janis Moser en est quant à lui à 14 points, après avoir réussi un assist vendredi sur l'unique but d'un match gagné par les Coyotes face aux Sharks de San Jose. Arizona restait sur quatre défaites d'affilée.

Atlanta renoue avec la victoire, San Antonio aussi Capela (15) et les Hawks ont pris leur revanche face aux Raptors vendredi Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Battu lors de ses cinq précédentes sorties, Atlanta a mis fin à sa série noire vendredi en NBA. Les Hawks de Clint Capela se sont imposés 125-104 à Toronto. Les Spurs de Victor Wembanyama ont quant à eux mis fin à une série de 18 défaites. Clint Capela a pris une part prépondérante dans la victoire des Hawks, leur 10e en 24 matches livrés cette saison. Le pivot genevois a inscrit 18 points, son meilleur total dans cet exercice 2023/24, à 9 sur 12 au tir. Auteur de 3 contres, il a en outre capté 13 rebonds. Atlanta, qui s'était incliné 135-128 face au même adversaire mercredi, a d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux avec 55 prises contre 32 pour Toronto. Mais les Hawks ont aussi pu compter sur un Trae Young retrouvé: le meneur All Star a cumulé 38 points - dont 29 marqués en deuxième mi-temps - et 11 passes décisives. "Il était important pour nous de donner très rapidement le ton. J'ai l'impression que nous y sommes parvenus", a lâché Clint Capela, cité sur le site internet de la chaîne ESPN. Son équipe menait en effet de 10 points à la mi-temps (59-49), avant le début du festival Trae Young (16 points inscrits au troisième quart). Wemby bat LeBron Les Spurs de Victor Wembanyama ont quant à eux mis fin à la pire série de défaites de l'histoire de la franchise avec une victoire face aux Lakers (129-115) vendredi à San Antonio. Wembanyama affrontait la star LeBron James, lors du premier face-à-face entre les deux phénomènes qui ont 20 ans d'écart. Si Devin Vassell (36 points) a porté l'attaque des Spurs, le défense fut incarnée par Victor Wembanyama. Le Français a compilé 15 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, marquant 13 points. Orphelin d'Anthony Davis blessé et absent, LeBron James a quant à lui réussi 23 points, 14 assists et 7 rebonds pour les Lakers.

YB peut prendre le large La 18e journée de Super League sera la dernière de l'année. Avant ce mois de pause, YB peut prendre le large et Yverdon se rapprocher de la 6e place samedi. De passage à la Pontaise pour y affronter la lanterne rouge du SLO, les Bernois peuvent terminer l'année sur une note positive. Comme St-Gall et Zurich s'affrontent en même temps, les joueurs de la capitale ont l'occasion de prendre leurs distances en cas de victoire. Mais les joueurs de Raphaël Wicky se souviennent qu'ils n'ont gagné que 1-0 le 6 décembre lorsque les Vaudois sont venus au Wankdorf. En déplacement à Zurich pour défier GC, Yverdon doit poursuivre sur sa bonne lancée et son succès face au SLO. A égalité de points avec les Sauterelles, les joueurs du Nord-Vaudois pourraient revenir à deux longueurs de la 6e place occupée par Lucerne.

La Suisse doit se reprendre Battue 4-2 par la Suède jeudi soir à Zurich à l'occasion des Ice Hockey Games, la Suisse doit se reprendre. Elle affronte samedi la Tchéquie et dimanche la Finlande. Pour effacer le goût amer de cette 14e défaite consécutive face au Tre Kronor, les joueurs de Patrick Fischer doivent prendre ce qu'il y avait de bon dans cette défaite inaugurale. Quand elle a poussé et mis de la pression sur la cage adverse, la Suisse a bousculé les Scandinaves. Des joueurs comme Calvin Thürkauf ou Sven Andrighetto ont montré de jolies choses. Ménagés car engagés en Coupe d'Europe mardi soir, des garçons comme Tanner Richard, Tim Berni ou encore Tyler Moy pourraient être intégrés dans l'alignement ce week-end. La Suisse réussit nettement mieux ses matches face à la Tchéquie. Même si elle s'est inclinée 1-0 lors de la dernière Karjala Cup en novembre, elle reste sur un succès 4-2 à Riga dans le cadre du Championnat du monde.

La Juventus contrariée par le Genoa Federico Chiesa (Juventus) sème le trouble dans la défense du Genoa. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO La Juventus Turin a manqué l'occasion de passer en tête du Championnat d'Italie après son nul face au Genoa (1-1) en ouverture de la 16e journée, vendredi. La Juve a pourtant ouvert la marque sur penalty (28e) grâce à Federico Chiesa qui avait été déséquilibré dans la surface de répération par le gardien du Genoa suite à une passe en retrait trop faible de Milan Badelj. Mais les Piémontais, privés d'Adrien Rabiot, touché aux côtes, ont laissé revenir leurs adversaires en début de seconde période. Servi par Caleb Ekuban entré à la pause, Albert Gudmundsson a ramené les deux équipes dos à dos (48). Genoa a joué sans Silvan Hefti, resté sur le banc des remplaçants. La Juve qui avait remporté sept de ses huit derniers matches, reste 2e (37 pts), avec un point de retard sur l'Inter Milan qui se déplace à Rome dimanche pour affronter la Lazio.