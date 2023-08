Yverdon coule à Lugano, nul d'YB ++ Lulu Sun sacrée

Face à FC Bâle décimé par le poids des absences et aussi affaibli par une gouvernance bien illisible, la formation de Ludovic Magnin aurait dû plier l’affaire bien plus vite. Seulement, elle n’a pas su enchaîner après l’ouverture du score de Kaly Sène à la 6e minute. Un manque de réalisme dans le dernier geste et une sévérité sans doute excessive de la VAR qui annulait un deuxième but de Sène à la 39e pour une faute préalable sur Wouter Burger n’ont pas permis aux Vaudois de doubler la mise.

Chez les hommes, cinq des huit finalistes étaient français et la France s'est arrogée toutes les médailles avec Romain Mahieu, Arthur Pilard et Joris Daudet. Le tenant du titre Simon Marquart, 5e en demi-finale, a manqué la finale de près de deux dixièmes. Le Zurichois de 26 ans avait été le premier Suisse à remporter l'or aux championnats du monde de BMX en 2022. Gil Brunner et Nadine Aeberhard chez les femmes ont également été éliminés en demi-finale.

Kylian Mbappé n'avait pas non plus été retenu pour la première journée de Ligue 1, samedi contre Lorient (0-0). Mais il était apparu dans les tribunes du Parc des Princes, souriant et détendu, aux côtés de la dernière recrue du club, Ousmane Dembélé avec qui il a été sacré champion du monde en 2018 avec les Bleus.

Une vision ambitieuse pour des "nouveaux" Jeux

Ruth Wipfli-Steinegger et Swiss Olympic entendent faire de la Suisse le pays h�te des Jeux d'hiver. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La vision d’une Suisse pays hôte de Jeux olympiques et paralympiques d'hiver durables pourrait devenir réalité en 2030, 2034 ou 2038. Une étude de faisabilité menée par Swiss Olympic le dira.

Vice-présidente de Swiss Olympic, Ruth Wipfli Steinegger dirige le comité de pilotage qui coordonne le travail d'une équipe centrale composée de collaboratrices et collaborateurs de Swiss Olympic. Outre Ruth Wipfli Steinegger, Sergei Aschwanden (Conseil exécutif de Swiss Olympic), Urs Lehmann (président de Swiss-Ski), Michael Rindlisbacher (président de Swiss Ice Hockey Federation) et Daniel Mägerle (vice-président de Swiss Sliding) font partie de ce comité.

Swiss Olympic et les fédérations de sports d'hiver ont d'ores et déjà identifié plusieurs conditions importantes pour que cette vision de Jeux olympiques et paralympiques devienne réalité: en Suisse, aucune ville ("ville hôte") ou région n'entre en ligne de compte à elle seule. Au lieu de cela, la Suisse donnerait son nom en tant que pays organisateur aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 203x et les sites de compétition seraient répartis sur tout le territoire. La Suisse deviendrait ainsi le premier "pays hôte" de l'histoire olympique.

Un "World Winter Sports Hup"

Dans la perspective des championnats du monde de sports d'hiver qui ont lieu en Suisse au cours de cette décennie (notamment ceux de bobsleigh/skeleton en 2023, de biathlon en 2025, de snowboard/ski freestyle en 2025, de hockey sur glace masculin en 2026, de ski alpin en 2027), le pays se profile en outre tout naturellement comme un "World Winter Sports Hub". En tant que plaque tournante des sports d'hiver, où existent à la fois des infrastructures sportives modernes et le savoir-faire organisationnel, et où il est possible d'atteindre les standards nécessaires sans trop d’investissements. Pour 13 des 14 sports d'hiver olympiques, la Suisse disposera à la fin de la décennie d'une infrastructure moderne et adaptée. Seul le patinage de vitesse ne dispose pas d’un site de compétition potentiel. Pour cette question, des discussions sont en cours avec d'autres nations qui pourraient être impliquées en tant que partenaires. Le concept ne prévoit pas non plus la construction d'un grand village olympique – il prévoit plutôt des hubs olympiques, utilisant les possibilités d'hébergement existantes. "Dans ces conditions, le gigantisme est exclu", explique Ruth Wipfli Steinegger.Désormais selon le CIO, les Jeux doivent s'adapter au pays organisateur, et non l'inverse. Ces mesures, ainsi que d'autres visant à réduire les coûts, contribuent à ce que les Jeux d'hiver soient organisés de la manière la plus durable possible, sur le plan écologique, économique et social.

Sans fonds publics

L'objectif des clarifications menées avec différentes organisations et groupes d'intérêt – comme l'Office fédéral du sport OFSPO, les autorités cantonales et communales ainsi que des expertes et experts des domaines les plus divers – est de déterminer si les Jeux olympiques et paralympiques peuvent être organisés en Suisse de manière durable, rentable et en grande partie sans fonds publics. D'autre part, l'étude doit également montrer si cette vision bénéficie du soutien des cantons, des communes et de la population. La ministre des sports, la conseillère fédérale Viola Amherd, est également informée des travaux en cours.

Une fois l'étude de faisabilité et son rapport terminés, le Conseil exécutif de Swiss Olympic, dans un premier temps, et le Parlement du sport, dans un second temps, décideront en octobre 2023 s'il convient de poursuivre cette vision de Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en Suisse.