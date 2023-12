Yverdon gagne ++ Deschwanden s'envole et performe

Yverdon relève la tête Kevin Carlos devance Lavdrim Hajrulahu pour rappeler que les Yverdonnois ont toujours eu une longueur d'avance. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Après deux défaites sans appel contre Lugano et St. Gall, Yverdon a relevé la tête le jour où il le fallait. L’équipe du Nord-Vaudois a remporté le derby de la peur face au Stade Lausanne-Ouchy. Menés au score à la pause sur une réussite magnifique d’Ismaël Gharbi, les Yverdonnois ont pu rafler la mise grâce à Anthony Sauthier (72e) et à Mohamed Tijani (80e). Les deux défenseurs ont concrétisé une domination presque écrasante face à un adversaire qui fut bien loin d’évoluer dans le registre qui avait été le sien mercredi dernier au Wankdorf face aux Young Boys. Après avoir pu compter sur un Dany Da Silva remarquable dans la cage, les Stadistes ont un peu creusé leur propre tombe avec l’expulsion de Florian Danho à la 68e. Déjà expulsé huit jours plus tôt contre Bâle, l’attaquant venait pratiquement d’entrer en jeu. On ne pourra donc pas parler de coaching gagnant pour Ricardo Dionisio.... A la faveur de cette victoire, Yverdon revient à la hauteur des Grasshoppers et de Lausanne à la septième place du classement. Quant au SLO qui n’a cueilli qu’un point lors de ses cinq derniers matches, on a le sentiment que cette défaite va faire très mal dans les têtes. Une montagne de regrets pour le FC Zurich Dans l’autre match disputé à 16.30, le FC Zurich a été tenu en échec par le FC Lucerne (1-1). Ce résultat fait l’affaire des Young Boys qui auront l’assurance de terminer l’année à la première place en cas de succès samedi prochain à la Pontaise contre le SLO. Les Zurichois peuvent nourrir une montagne de regrets. Ils ont été piégés par une... rupture conclue par Thibault Klidje sur l’égalisation avant que la VAR annule le 2-1 d’Ifenany à la 95e minute pour un hors-jeu qu’aucun œil humain n’aurait pu déceler.

Saut: Gregor Deschwanden 2e à Klingenthal Gregor Deschwanden vole vers son premier podium Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Gregor Deschwanden a signé de loin le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Le Lucernois s'est en effet classé 2e du concours dominical à Klingenthal grâce à des sauts de 138 et 146,5 m. Le Lucernois âgé de 32 ans n'a été devancé que par l'Allemand Karl Geiger, qui a fêté un doublé après avoir déjà gagné l'épreuve de samedi. Deschwanden s'était déjà illustré lors cette dernière en finissant au 7e rang, ce qui égalait alors son meilleur classement en Coupe du monde. Il a donc fait encore bien mieux dimanche, notamment grâce à son deuxième saut puisqu'il figurait à la 6e place au terme de la manche initiale. Trois autres Suisses ont pu inscrire des points. Il s'agit en l'occurrence de Remo Imhof (24e), Killian Peier (26e) et Simon Ammann (29e). Ce résultat d'ensemble est de bon augure avant le rendez-vous à domicile le week-end prochain à Engelberg. Le dernier Suisse à être monté sur un podium en Coupe du monde était Killian Peier. Cela remontait à décembre 2019 à Nijni Tagil, où le Vaudois avait fini 2e.

Granit Xhaka brillant mais malheureux Granit Xhaka (à gauche) au deul ave Deniz Undav: un 14e match sans défaite en Bundesliga avec Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Granit Xhaka a sorti le grand jeu à Stuttgart où le Bayer Leverkusen a obtenu le nul 1-1 pour demeurer invaincu cette saison en Bundesliga. La réussite ne l’a toutefois pas accompagné. A l’origine de l’égalisation de Florian Wirtz à la 47e avec une ouverture magnifique dans la profondeur pour Victor Boniface, le capitaine de l’équipe de Suisse a armé une frappe des 25 m deux minutes plus tard qui a trouvé le poteau extérieur avant de longer la ligne. Avec ce point obtenu face à une équipe qui baigne dans une douce euphorie depuis le début de la saison, le Bayer Lerverkusen compte au soir de cette 14e journée désormais quatre longueurs d’avance sur le Bayern Munich, battu 5-1 samedi à Francfort. Mais les Bavarois ont un match en retard à disputer.

Une quatrième médaille pour Noè Ponti Noè Ponti: le grand homme des Championnats d'Europe en petit bassin. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Noè Ponti a été le grand homme des Championnats d’Europe en petit bassin d’Otopeni. Le Tessinois a, en effet, remporté quatre médailles en Roumanie. Auteur d’un triplé historique en papillon avec ses succès sur le 200 m, le 100 m et le 50 m, Noè Ponti a conclu en beauté dimanche. Il a cueilli l’argent sur le 100 m quatre nages. Qualifié sur le fil pour cette finale – il a dû passer par un barrage – Noè Ponti a mené jusqu’aux 100 m avant de subir le retour de Bernhard Reitshammer. Dernier à la mi-course, l’Autrichien a forcé la décision sur les 25 m de brasse pour priver le Tessinois d’un formidable quadruplé.

CHI de Genève: Steve Guerdat 4e du Grand Prix Steve Guerdat et Dynamix: au 4e rang du GP à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Steve Guerdat a manqué de peu la victoire dans le Grand Prix du CHI de Genève. Chevauchant Dynamix, le Jurassien a fini au 4e rang d'une manifestation dotée de 1,1 million de francs. La victoire est revenue à l'Allemand Richard Vogel sur United Touch. Celui-ci n'a pas été perturbé par le fait de devoir s'élancer en premier dans le barrage, qui réunissait huit cavaliers. Guerdat (41 ans) a pris tous les risques avec Dynamix, une jument encore jeune et très rapide. Le duo a malheureusement fait tomber une barre peu avant la fin et a été éjecté du podium par deux autres paires qui ont privilégié la sécurité. Le champion olympique de Londres 2012 peut cependant considérer son passage à Genève comme très positif. Vendredi soir, il avait gagné la finale du top 10 sur Venard, une épreuve dotée de 500'000 francs. Martin Fuchs, avec Leone Jei, n'a pas réussi à se qualifier pour le barrage. Le Zurichois, qui avait remporté le dernier concours Grand Chelem à Spruce Meadows au Canada, a commis une erreur sur l'avant-dernier obstacle dans son premier parcours.

Manchester City s'en sort - très - bien à Luton Kyle Walker (au premier plan) au duel avec Jacob Brown dans une rencontre qui a vu Manchester City s'imposer dans la douleur. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Sans Erling Haaland "out" en raison d'une fracture de fatigue au pied et sans Manuel Akanji jusqu’à la.. 93e, Manchester City a évité le pire à Luton. Il s’est imposé 2-1 face au néo-promu. Menés au score à la pause, les Mancuniens ont renversé la situation en l’espace de trois minutes peu avant l’heure de jeu grâce à des réussites de Bernardo Silva et de Jack Grealich. Après quatre matches sans victoire, la conquête des trois points était impérative pour la formation de Pep Guardiola. Elle a été toutefois obtenue dans la douleur. L’entraîneur catalan ne s’est pas pendant combien de temps il devra composer sans Haaland. Toujours titulaire cette saison en Premier League, le Norvégien s’est blessé mercredi lors de la défaite 1-0 à Birmingham contre Aston Villa.

Avec le bonjour de Renato Steffen Renato Steffen, l'homme du match. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Souvent décrié, Renato Steffen a rappelé dimanche qu’il demeurait un très bon footballeur. L’international a été le grand artisan du succès 2-1 de Lugano face à Winterhour. Au Cornaredo, Renato Steffen a été tout d’abord l’auteur de l’ouverture du score à la 39e minute. Il a surgi au second poteau pour reprendre un centre parfait de l’Equatorien Jhon Espinoza. Il devait ensuite délivrer une ouverture magnifique pour le 2-0 de Zan Celar à la 83e. Avec ce succès, les Luganais ont su parfaitement réagir quatre jours après s’être pris les pieds dans le tapis face au FC Bâle. Il leur offre, par ailleurs, un matelas confortable de 5 points sur la barre. Valeureux mais sans grand venin, le FC Winterthour a marqué trop tardivement par Samuel Balet (92e) pour espérer un sort meilleur. La formation de Patrick Rahmen a, ainsi, concédé une quatrième défaite de rang avant de recevoir le FC Zurich et le Lausanne-Sport pour ses deux derniers matches de l’année.

Les Suissesses échouent au 4e rang à Singapour Lara Heini et la Suisse échouent au pied du podium dans le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/FABIAN TREES L'équipe de Suisse a échoué au pied du podium dans le championnat du monde dames organisé à Singapour. Les joueuses du coach Oscar Lundin se sont inclinées 5-4 devant la Tchéquie dimanche dans le match pour la médaille de bronze. La déception est grande pour les Suissesses, qui avaient offert une superbe - mais vaine - résistance aux favorites suédoises samedi en demi-finale (défaite 4-2). Elles menaient par ailleurs 2-0 face aux Tchèques après 28 minutes de jeu. La sélection helvétique n'a pourtant rien lâché, recollant à 5-4 à 45 secondes de la fin du temps réglementaire après avoir encaissé le 5-3 dans une cage délaissée par sa gardienne Lara Heini. Mais les Tchèques ont tenu bon pour décrocher la deuxième médaille de leur histoire dans un championnat du monde féminin. La Suisse restait quant à elle sur cinq podiums mondiaux consécutifs, dont quatre médailles de bronze obtenues à chaque fois grâce à un succès sur les Tchèques. Le dernier échec des Suissesses remontait à l'édition 2011, à St-Gall: elles avaient alors pris la 4e place, battues par... les Tchèque dans le duel pour le bronze.

Pas de second super-G à St-Moritz St-Moritz a dû renoncer à organiser un 2e super-G Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les dames sont également au repos forcé dimanche sur le front de la Coupe du monde. Le super-G prévu à St-Moritz a en effet été annulé en raison des fortes chutes de neige de la nuit, qui ont empêché une préparation optimale de la piste. Théâtre des premières épreuves de vitesse de la saison après l'annulation des descentes de Zermatt/Cervinia, St-Moritz n'aura donc pu accueillir que deux courses. Lara Gut-Behrami a terminé 3e du super-G disputé vendredi, alors que Michelle Gisin fut la meilleure Suissesse en descente samedi avec un 8e rang. Cette annulation est "seulement" la troisième de l'hiver pour les dames. Moins impactées par la météo que les messieurs, elles avaient ainsi pu en découdre à Sölden, à Levi, à Killington et au Mont-Tremblant dans des épreuves techniques.

Coupe du monde messieurs: nouvelle annulation Loïc Meillard et les autres slalomeurs n'ont pas pu en découdre dimanche à Val d'Isère Image: KEYSTONE/EPA Le slalom de Coupe du monde messieurs prévu dimanche à Val d'Isère a été annulé. La piste a été rendue impraticable par les chutes de neige puis la pluie. Les organisateurs avaient annoncé repousser le départ d'une demi-heure samedi soir déjà en raison des fortes chutes de neige prévues durant la nuit. La pluie s'en est mêlée, les contraignant à annuler ce slalom peu après 8h dimanche. Il s'agit déjà de la septième annulation de la saison pour les messieurs, qui auraient dû disputer dimanche leur neuvième course de l'hiver. Seuls le slalom de Gurgl et le géant de samedi à Val d'Isère, où Marco Odermatt a lancé idéalement sa saison, ont pu se disputer.

700 millions sur 10 ans: Ohtani signe un contrat record Shohei Ohtani touchera 700 millions sur 10 ans avec sa nouvelle équipe, les Dodgers Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum La superstar du baseball Shohei Ohtani s'est engagée avec les Los Angeles Dodgers pour un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans, l'un des plus importants de l'histoire du sport. L'avenir du joueur, dont le talent à la batte comme au lancer lui a valu d'être comparé au légendaire Babe Ruth, était scruté depuis la fin de la saison. Outre les Dodgers, dont l'ex-star des Lakers Magic Johnson est copropriétaire, plusieurs autres clubs dont les Yankees ou les Cubs étaient en concurrence pour attirer le Japonais, qui évoluait l'an dernier dans l'autre club de Los Angeles, les Angels. "Je m'engage à toujours faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et à tout donner pour toujours lui offrir le meilleur de moi-même", a déclaré Shohei Ohtani sur Instagram, où il a annoncé samedi son choix de rejoindre les Dodgers. Son agent Nez Balelo a précisé dans un communiqué que son contrat atteignait le montant de 700 millions de dollars sur 10 ans, soit le plus important jamais signé dans l'histoire du baseball et même dans l'ensemble des Ligues nord-américaines. "C'est un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique", a-t-il commenté. Pour comparaison, ce contrat dépasse largement le plus gros jamais signé dans l'histoire du football américain, celui de Patrick Mahomes avec les Kansas City Chiefs (450 millions sur 10 ans). Lionel Messi avait quant à lui touché 674 millions pour son dernier contrat au FC Barcelone, mais sur quatre ans (2017-2021). Cristiano Ronaldo fait encore mieux en moyenne annuelle avec Al-Nassr (536 millions pour deux ans et demi de contrat). Un joueur hors norme Arrivé en MLB en 2018, Shohei Ohtani a depuis été élu meilleur joueur de l'American League (une des deux ligues qui composent la MLB) en 2021 et 2023, à chaque fois à l'unanimité, ce qui n'était arrivé à aucun autre joueur avant lui. Des blessures au coude l'ont toutefois handicapé ces derniers mois, l'empêchant notamment d'évoluer comme lanceur - ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire en 2024 non plus - pour récupérer entièrement.

Un 3e succès de suite pour les Devils Meier (au centre) et les Devils ont cueilli samedi leur 3e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh New Jersey a cueilli samedi son troisième succès de suite en NHL, le sixième en sept matches joués depuis le retour de son capitaine Nico Hischier. Le centre valaisan a d'ailleurs signé un doublé à Calgary, où les Devils se sont imposés 4-2. Il a inscrit le 1-1 à la 24e minute, scellant le score à la 60e dans la cage vide en tirant depuis la ligne de son propre but. Le Valaisan en est à 7 points depuis son retour de blessure, alors qu'il n'en avait réussi que 2 dans ses sept premières sorties de la saison. Timo Meier est en revanche resté "muet" face aux Flames - même si le 3-1 signé Alexander Holtz lui a été attribué dans un premier temps, tout comme Jonas Siegenthaler. Fin de série pour les Kings La belle série de Los Angeles a par ailleurs pris fin. Vainqueurs des 11 premiers matches qu'ils avaient joués à l'extérieur, les Kings se sont inclinés 3-2 en prolongation sur la glace des New York Islanders. L.A. menait pourtant 2-0 après 9'08'' grâce notamment aux 18e et 19e assists de la saison de Kevin Fiala (25 points au total). Les Blackhawks de Philipp Kurashev ont quant à eux pu fêter deux succès consécutifs pour la première fois de la saison, Chicago dominant St. Louis 3-1 samedi. La soirée fut plus difficile pour Roman Josi, qui affichait un bilan de -3 au terme d'un match perdu 4-0 par les Predators à Toronto.

Columbus sacré en battant le LAFC en finale La joie des joueurs du Columbus Crew Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Le Columbus Crew a remporté le championnat nord-américain (MLS) samedi à domicile. La franchise de l'Ohio a dominé les tenants du titre du Los Angeles FC 2-1 en finale. Un penalty de Cucho Hernandez (33e) et un but de Yaw Yeboah (37e) ont permis à Columbus de forcer la décision, malgré la réduction du score de l'ancien joueur de Saint-Etienne Denis Bouanga (74e). Le Crew décroche ainsi son troisième trophée de champion après 2008 et 2020, le premier avec son entraîneur français Wilfried Nancy (46 ans), un ancien joueur anonyme des divisions inférieures en France qui a rejoint l'Ohio en 2022 après avoir coaché Montréal.

LeBron James et les Lakers remportent un trophée tout neuf Les Lakers ont remporté la première Coupe NBA Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Emmenés par LeBron James et un immense Anthony Davis, les Lakers ont soulevé la toute première Coupe NBA samedi à Las Vegas. L.A. a battu les Indiana Pacers 123-109 en finale. Déjà quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020), quatre fois MVP de la saison régulière et champion olympique en 2008 et 2012, LeBron James a étoffé encore son immense palmarès à près de 39 ans (le 30 décembre). Pour sa 21e saison NBA, la superstar du basket aura été essentielle à son équipe du début à la fin de ce nouveau tournoi, créé pour dynamiser la longue saison régulière. Samedi à Las Vegas, LeBron James a compilé 24 points et 11 rebonds. Mais la finale, disputée face aux jeunes et électriques Pacers du meneur Tyrese Haliburton, a été décevante, hachée par les fautes et les maladresses des deux côtés, après que la Coupe NBA avait proposé ces derniers jours des rencontres magnifiques. Dans une T-mobile Arena totalement acquise à leur cause, Les Lakers ont toutefois réussi une superbe performance défensive, face à la meilleure attaque de la ligue. Ils ont notamment étouffé Tyrese Haliburton (23 ans): avec 20 points et 11 passes, il a paru rattrapé par la pression d'une finale. Les Lakers ont imposé leur rythme à la partie, jouant sur leur force au poste bas avec leur pivot Anthony Davis, impérial avec 41 points et 20 rebonds. Les Angelinos ont d'ailleurs largement dominé au rebond (70 à 43), et ont pu compter en première mi-temps sur un excellent Austin Reaves (28 points). Un joli chèque, et de la confiance En plus de faire plaisir au patron LeBron James et d'empocher chacun 500'000 dollars, les Lakers ont marqué les esprits dans un match couperet et terminé invaincus dans la compétition (7 victoires). De quoi envisager avec un peu plus de sérénité les futurs play-off, après avoir été battus en finale de la Conférence ouest au printemps par Denver. La NBA proposait pour la première fois la Coupe NBA, dont le Final-4 a été disputé sur terrain neutre à Las Vegas jeudi (demies) et samedi. Toutes les rencontres, sauf la finale, comptent pour la saison régulière.