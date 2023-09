Zeqiri débarque à Genk ++ 6 nouvelles joueuses avec la Nati

Andi Zeqiri rejoint Genk Andi Zeqiri rejoint Genk en Belgique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andi Zeqiri va découvrir le championnat de Belgique. L'attaquant international rejoint Genk où il a signé jusqu'en 2026. Prêté par Brighton à Bâle la saison passée, Zeqiri avait été plutôt bon avec 18 buts en 50 matches, toutes compétitions confondues avec les Rhénans. Formé au LS, l'attaquant de 24 ans va découvrir un quatrième championnat européen après l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Genk a terminé deuxième du championnat de Belgique la saison passée derrière le Royal Antwerp et a été éliminé par Servette au 2e tour de qualification de la Ligue des Champions. Mais les Belges seront tout de même en Conference League dans un groupe avec la Fiorentina, Ferencvaros et Cukaricki.

Six nouvelles joueuses pour la Ligue des Nations Inka Grings a convoqu� six nouvelles joueuses pour la Ligue des Nations Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse féminine est de retour sur le terrain pour la nouvelle Ligue des Nations. La sélectionneuse Inka Grings a nommé six nouvelles joueuses par rapport à la Coupe du monde. La Ligue des nations, nouvellement créée, fait partie de la préparation pour l'Euro 2025 qui se tiendra en Suisse. Dans la ligue A, la Suisse est dans un groupe avec la Suède, 3e du Mondial, l'Italie et l'Espagne, championne du monde. C'est contre ces deux dernières que les Suissesses débuteront la compétition les 22 et 26 septembre. Grings a profité de l'occasion pour intégrer d'autres joueuses dans le cadre. Elle a effectué six changements par rapport à la Coupe du monde. Alors que Leela Egli (Zurich) et Noemi Ivelj (Grasshoppers) font partie de la sélection pour la première fois, Aurélie Csillag (Bâle), Alayah Pilgrim (Zurich), Riola Xhemaili (Wolfsburg) et Smilla Vallotto (Hammarby) sont de retour. Ana-Maria Crnogorcevic ne sera pour sa part pas de la partie. La joueuse de Barcelone bénéficie d'une pause afin de pouvoir clarifier son avenir en club. Dans les buts, après le retrait de la numéro 1 Gaëlle Thalmann, la concurrence bat son plein. Grings a convoqué trois gardiennes: Livia Peng, Seraina Friedli et Elvira Herzog.

Un spectateur expulsé après avoir crié les paroles de l'hymne nazi Alexander Zverev a entendu un fan chanter l'hymne nazi pendant son match contre Jannik Sinner Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Un spectateur a été expulsé de l'US Open pendant le match d'Alexander Zverev contre Jannik Sinner. Ceci après avoir crié depuis les tribunes les paroles de l'hymne de l'Allemagne nazie. Zverev servait dans le quatrième set en huitième de finale sur le court Arthur Ashe lorsque l'incident s'est produit. L'Allemand, 12e mondial, s'est adressé à l'arbitre de chaise James Keothavong pour se plaindre. "Il vient de dire la phrase d'Hitler la plus célèbre au monde, a déclaré Zverev à l'arbitre. C'est incroyable." Keothavong a ensuite consulté les responsables de la sécurité pour tenter d'identifier le coupable. Finalement, un homme portant une casquette de baseball bleue a été désigné et a reçu l'ordre de quitter l'enceinte. Zverev a ensuite déclaré aux journalistes qu'il avait entendu le spectateur chanter les premières paroles de l'hymne allemand de l'époque nazie, "Deutschland Uber Alles". "Il a commencé à chanter l'hymne hitlérien de l'époque - Deutschland Uber Alles - c'était un peu trop", a déclaré Zverev. "Il s'est impliqué dans le match pendant un long moment et cela ne me dérange pas. J'aime quand les fans sont bruyants, j'aime quand les fans sont émotifs, mais je pense qu'en tant qu'Allemand, je ne suis pas vraiment fier de cette histoire, ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire", a ajouté le joueur de 26 ans. "Et lui, assis dans l'un des premiers rangs, beaucoup de gens l'ont entendu. Si je ne réagis pas, je pense que ce n'est pas bien de ma part", a-t-il souligné. Zverev a cependant déclaré qu'il n'avait pas laissé l'incident l'ébranler, lui qui a finalement remporté une victoire en cinq sets contre le no 6 mondial 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3.

Jannik Sinner n'aura pas sa revanche Jannik Sinner: son physique l'a l�ch�. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD La revanche du plus beau "thriller" de 2022 n’aura pas lieu ! Jannik Sinner n’honorera pas mercredi soir son rendez-vous avec Carlos Alcaraz en quart de finale de l’US Open. Deux jours après son succès sur Stan Wawrinka, l’Italien est tombé devant Alexander Zverev. Battu 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 après 4h.40 de jeu par le Champion olympique, Jannik Sinner a été trahi par son physique. Victime de crampes dans le troisième set, il a n’a pu que laisser filer son adversaire vers la victoire malgré une superbe réaction d’orgueil dans la quatrième manche. Titré le mois dernier à Toronto pour son premier succès dans un tournoi Masters 1000, Jannik Sinner était considéré comme le troisième favori du tournoi derrière Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Seulement, l’Italien n’a pas encore à 22 ans le coffre pour traverser la quinzaine d’un tournoi du Gand Chelem sur le plan physique. Même si Alexander Zverev mérite bien des éloges pour sa performance de choix dans cette night session de lundi, on peut regretter que cette revanche entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz tombe à l’eau. L’an dernier le quart de finale entre les deux hommes que l’Espagnol avait remporté après avoir écarté une balle de match avait vraiment atteint les sommets. L’autre quart de finale sera un derby russe entre Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Victorieux de ce tournoi en 2021, Daniil Medvedev a battu 2-6 6-4 6-1 6-2 Alex de Minaur. Après une entame laborieuse, le Russe a récité son tennis à la perfection. Les deux Russes s’affronteront une troisième fois à ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem. Les deux premiers, à New York en 2020 et à Melbourne en 2021, ont souri à Medvedev qui s’était imposé à chaque fois en trois sets. Par ailleurs dans le simple dames, Ons Jabeur, finaliste l’an dernier face à Iga Swiatek, ne verra pas les quarts de finale. La Tunisienne s’est inclinée 6-2 6-4 devant la Chinoise Qinwen Zheng. Tête de série no 4, Ons Jabeur partage ainsi la même infortune que la no 1 Iga Swiatek et que la no 3 Jessica Pegula lesquelles sont également tombées en huitième de finale.

Classer l'affaire le plus vite possible pour l'équipe de Suisse Murat Yakin a retrouvé ses joueurs lundi à Saillon pour lancer la saison de l'équipe de Suisse. Avec l'espoir de la mener le plus loin possible en juin prochain lors de l'Euro en Allemagne. 77 jours après l'incroyable dénouement du match de Lucerne contre la Roumanie (2-2) avec ces deux points égarés dans les ultimes secondes, la Suisse livrera ce samedi à Pristina face au Kosovo, le cinquième match de sa campagne qualificative, qui s'achèvera le 21 novembre à Bucarest face à la Roumanie. Il convient d'espérer que cette dixième et dernière rencontre du Groupe I n'aura qu'un caractère amical. La Suisse se doit, en effet, de classer l'affaire bien avant le 21 novembre. On rappellera que les deux premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale. Un échec n'est pas vraiment envisagé dans les couloirs de l'ASF. Une marge de manoeuvre limitée Un succès au Kosovo contre une sélection qui ne cesse de décevoir mais qui abordera cette rencontre comme son sommet de l'année gommera le couac de Lucerne. A Pristina, tout indique que Murat Yakin misera à nouveau sur le trio formé de Xherdan Shaqiri, de Zeki Amdouni et de Ruben Vargas pour forcer la décision. La blessure de Breel Embolo réduit considérablement sa marge de manœuvre en attaque. En ligne médiane, la hiérarchie semble également fixée avec Granit Xhaka, époustouflant en ce début de saison avec le Bayer Leverkusen, à la régie aux côtés de Denis Zakaria et de Remo Freuler. Tout est à "réinventer" en revanche en défense. Avec la présence que d'un seul latéral de métier dans sa liste - Ricardo Rodriguez - malgré le forfait de Silvan Widmer, Murat Yakin se retrouve dans l'embarras comme lors du funeste huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar face au Portugal. Qui tiendra le flanc droit de la défense ? Edimilson Fernandes comme à Doha ? Ou Manuel Akanji qui a déjà occupé cette place avec Manchester City ? Le sélectionneur aurait pu se "faciliter" quelque peu la vie s'il avait rappelé Jordan Lotomba. Même s'il a perdu sa place de titulaire à Nice, le Vaudois a bénéficié d'un certain temps de jeu en ce début de saison, 22 minutes notamment dimanche contre Strasbourg. Un côté flambeur Avec ce côté flambeur qui fait aussi tout son charme, Murat Yakin prend parfois un malin plaisir à jouer avec le feu comme on le voit avec la non-sélection de Jordan Lotomba. Ou comme avec la présence dans sa liste d'Uran Bislimi. Le demi luganais, qui était entré en fin de match contre la Roumanie pour honorer sa première sélection, avait porté le maillot du Kosovo en novembre dernier lors des rencontres amicales contre l'Arménie et les Feroe, avant de choisir finalement de porter les couleurs de la Suisse. On n'ose imaginer la réaction du public de Pristina s'il devait être aligné samedi par Murat Yakin... Même si l'histoire n'est pas la même, on conseillera au sélectionneur de jeter un coup d'œil sur la réaction dimanche des spectateurs lyonnais lors de l'introduction en fin de match de Bradley Barcola dans les rangs du PSG pour mesurer tout ce que pourrait endurer Uran Bislimi...

Alessio Bertaggia: "Je n'ai jamais douté" Il fut l'un des héros de la finale des play-off remportée par Genève-Servette: Alessio Bertaggia avait émergé au meilleur moment après une saison régulière difficile. Il évoque sa saison. Aujourd'hui blessé, il a hâte de pouvoir rechausser les patins. Personne n'a oublié ses deux assists sur la canne de Marc-Antoine Pouliot, qui ont permis à Genève-Servette de s'imposer à Bienne lors du quatrième match de la finale après avoir perdu à domicile la troisième partie. Bertaggia couronnait sa saison d'apprentissage, comme il le dit lui-même. "Oui, c'était une saison d'apprentissage. Ce ne fut pas facile au début et pendant la saison, mais avec l'aide de tous les coéquipiers et du staff, cela s'est amélioré en fin de championnat", se rappelle le Tessinois. Le transfert du Luganais aux Vernets avait surpris. "Il était temps pour moi de changer, de regarder ailleurs pour trouver une nouvelle motivation. J'ai discuté avec le directeur sportif Marc Gautschi et plusieurs joueurs comme Noah Rod, Richard et Karrer, tous les retours étaient bons." Le fils de l'ancien joueur Sandro Bertaggia, formé à Lugano et qui a passé deux saisons à Zoug, n'a jamais douté au point de penser à un retour au Tessin, alors que son temps de jeu demeurait bien modeste pour un joueur de sa classe. "C'était un gros changement. J'en avais déjà vécu un avec mon départ à Zoug. Je sais que cela demande du temps pour s'adapter. Honnêtement, je n'ai jamais eu de doute. Tout le monde dans mon entourage et au club a toujours cru en moi. C'était le plus important." Blessé en juin Le retour à l'entraînement s'est passé avec l'esprit léger de ceux qui ont conquis un titre. Etait-ce différent de l'an dernier ? "Je crois que nous nous sommes retrouvés avec encore plus de feu que la saison dernière. Nous voulons de nouveau vivre cette émotion." Malheureusement pour lui, le Tessinois a vécu la préparation sur glace de loin. Il s'est blessé au mois de juin et il n'a fait que quelques apparitions avec les patins, affublé d'un maillot distinctif pour prévenir les chocs. Cela va-t-il constituer un nouvel obstacle pour son épanouissement dans l'équipe alors que celle-ci se forme en vue du Championnat ? "Comme joueur, il faut être prêt à vivre des impondérables, ce n'est pas des choses que tu peux totalement contrôler. Il faut l'accepter. Je ne peux que me préparer au maximum hors glace." Alessio Bertaggia devrait toutefois être prêt pour la reprise du Championnat le 15 septembre.

Audrey Werro à 0''18 du record de Suisse Audrey Werro a explos� son record personnel � Bellinzone Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Romandes ont brillé lundi soir sur 800 m à Bellinzonze. Surtout Audrey Werro, qui a explosé son record personnel en 1'58''13. Mujinga Kambundji a en revanche manqué son affaire sur 100 m. Audrey Werro et Lore Hoffmann ont toutes deux profité d'un 800 m ultra-rapide pour réaliser une limite qualificative pour les JO de Paris. Troisième d'une course gagnée en 1'57''53 par la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin, Audrey Werro a amélioré de 1''37 son meilleur chrono établi à Zurich jeudi dernier. La Fribourgeoise de 19 ans s'est donc approchée à 0''18 seulement du record de Suisse de Selina Büchel. Lore Hoffmann, 5e de cette course en 1'58''73, a quant à elle signé son meilleur chrono 2023. Rachel Pellaud, pour la première fois sous les 2' (1'59''40), est pour sa part restée à 0''10 des minima olympiques. 11''37 pour Mujinga La soirée fut plus difficile pour Mujinga Kambundji. La Bernoise, qui avait doublé de manière inattendue 100 m (11''08) et 200 m (22''46) à Zurich, a signé son moins bon temps de l'année (11''37) si l'on excepte le 1er tour des championnats de Suisse. Elle a terminé 7e d'une course gagnée par Elaine Thompson-Herah (10''92). Sa soeur cadette Ditaji Kambundji n'a pas non plus réalisé d'exploit dans ce Gala dei Castelli. Elle a terminé 6e du 100 m haies, en 12''76. Auteur d'un nouveau record de Suisse à Zurich (13''08), Jason Joseph s'est quant à lui imposé sur 110 m haies. Mais le Bâlois n'a pu faire mieux que 13''18.

Alcaraz passe en trois sets Alcaraz a ais�ment d�croch� son ticket pour les quarts de finale Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Carlos Alcaraz (no 1) sera bien présent au rendez-vous des quarts de finale à l'US Open. Le tenant du titre a dominé l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 61) 6-3 6-3 6-4 lundi au 4e tour. L'Espagnol de 20 ans a maîtrisé son sujet pour cueillir son 11e succès consécutif à Flushing Meadows, le 11e de suite en Grand Chelem également puisqu'il a triomphé cet été à Wimbledon. Il a mis un peu moins de deux heures pour vaincre la résistance de Matteo Arnaldi (22 ans). Carlos Alcaraz n'a connu qu'une toute petite alerte sous le toit du stade Arthur Ashe. Il a concédé son service dans le troisième jeu du troisième set, sur la seule balle de break obtenue par son adversaire. Mais il a rectifié le tir dans la foulée, signant ensuite un cinquième break dans l'ultime jeu de ce match. Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire affrontera en quarts de finale Jannik Sinner (no 6) ou Alexander Zverev (no 12). Les amateurs de tennis rêvent d'un nouvel affrontement avec Jannik Sinner: les deux hommes avaient livré un duel fabuleux l'an dernier à New York, au stade des quarts de finale déjà, et Carlos Alcaraz s'était imposé en 5h15' après avoir effacé une balle de match.

Le Suédois Ludvig Aberg retenu avec l'équipe européenne Le Su�dois Ludvig Aberg fait des d�buts tonitruants au plus haut niveau comme en t�moigne son succ�s � Crans-Montana ce week-end. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup (29 sept-1er oct à Rome), Luke Donald, a complété sa formation en retenant l'étoile montante suédoise Ludvig Aberg, vainqueur à Crans-Montana. Il a également appelé l'Anglais Justin Rose et l'Irlandais Shane Lowry, des anciens vainqueurs de Majeurs. Les trois autres invitations (wild cards) ont été attribuées à l'Anglais Tommy Fleetwood, à l'Autrichien Sepp Straka et au Danois Nicolai Hojgaard. Ces six golfeurs accompagneront donc les six joueurs ayant déjà obtenu automatiquement leur billet pour Rome, où ils tenteront de reconquérir le trophée: Rory McIlroy (NIR), Jon Rahm (ESP), Matt Fitzpatrick (ENG), Viktor Hovland (NOR), Tyrrell Hatton (ENG) et Robert MacIntyre (SCO). Aberg, ancien numéro un mondial amateur, constitue l'une des attractions de ce groupe puisqu'il n'est devenu professionnel qu'en juin, avant de remporter ce dimanche l'European Masters à Crans-Montana (Suisse). A 23 ans, il devient le golfeur à passer le plus rapidement du circuit amateur à une Ryder Cup, un record détenu jusque-là par l'Espagnol Sergio Garcia, en 1999. "Nous savions évidemment ce qu'il faisait à l'université. Les seuls golfeurs comparables sur les quatre dernières années sont Viktor Hovland et Jon Rahm. Il est à ce niveau-là", a déclaré à son propos Luke Donald. Les Etats-Unis attendent depuis 1993 "Nous avons un grand réservoir de talents en Europe et notre équipe pour Rome reflète parfaitement cela, entre des joueurs ayant une solide expérience de la Ryder Cup et des recrues enthousiasmantes et talentueuses", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis n'ont plus soulevé le trophée en terre européenne depuis 1993 mais ils arriveront en Italie en tant que favoris, avec trois vainqueurs de Majeurs cette année, dont la star du circuit LIV Brooks Koepka et le numéro un mondial Scottie Scheffler. La liste du capitaine américain Zach Johnson, dévoilée en fin de semaine dernière, comprend également Wyndham Clarke (vainqueur de l'US Open 2023), Brian Harman (vainqueur du British Open 2023), Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Sam Burns, Rickie Fowler, Colin Morikawa, Jordan Spieth et Justin Thomas.

Benjamin Gischard, blessé, forfait pour les Mondiaux Benjamin Gischard doit renoncer aux prochains Championnats du monde � Anvers. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Benjamin Gischard ne participera pas aux Championnats du monde d'Anvers dès le 30 septembre. Le Bernois s'est blessé au genou lors des Championnats de Suisse ce week-end à Glaris. Gischard (TV Herzogenbuchsee) s'est blessé suite à une sortie douloureuse de son exercice aux anneaux lors des Championnats de Suisses. Les premiers examens ont en effet révélé que le gymnaste de 27 ans souffre d’une blessure définie comme moyenne à grave au genou droit. Il est absent pour une durée indéterminée. Par conséquent, le capitaine de l’équipe de Suisse et double participant aux Jeux olympiques devra se soumettre à des examens plus approfondis. L'équipe de Suisse masculine perd ainsi un de ses atouts majeurs. La commission de sélection de la fédéréation devra donc désigner un remplaçant à l'infortuné gymnaste.

Lobalu pourra courir pour la Suisse dès avril 2026 Dominic Lobalu devra encore attendre pour d�fendre les couleurs de la Suisse. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le coureur de fond Dominic Lobalu pourra représenter la Suisse aux grands rendez-vous internationaux dès le 6 avril 2026, même s'il n'aura pas encore reçu son passeport suisse à cette date. La décision a été prise par le département spécialisé de World Athletics, la fédération internationale. Cette dernière a assorti le droit de courir pour la Suisse à quelques conditions. Il est ainsi exigé que Lobalu consolide son lien avec la Suisse. De son côté, Swiss Athletics trouve le délai d'attente de trois ans pour Lobalu trop long et réfléchit à déposer un recours. Lobalu est arrivé en Suisse avec le statut de réfugié du Soudan du Sud. L'athlète de 25 ans s'entraîne depuis quatre ans en Suisse orientale et appartient à l'élite mondiale du 5000 m. Toutefois, l'accès aux compétitions aux titres lui reste fermé puisqu'il a été destitué de l'équipe des réfugiés de la fédération mondiale pour se construire sa propre existence en Suisse.

Objectif top 6 pour Fribourg-Gottéron Christian Dub� esttime que son �quipe est meilleure qu'en 2022/23 Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Eliminé dès les pré play-off au printemps dernier, Fribourg Gottéron ne veut pas revivre la même mésaventure lors de l'exercice 2023/24 de National League. "Nous visons le top 6", a lâché le coach et directeur sportif des Dragons Christian Dubé lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-saison. "L'objectif est d'éviter les pré play-off. Nous avons pu constater ce printemps à quel point tout y était possible", a glissé le Québécois, qui cédera sa casquette de chef technique au terme du championnat 2023/24 à une personnalité dont l'identité reste à déterminer. "Mais nous sommes dix équipes à afficher la même ambition. Il y aura donc quatre déçus", a enchaîné Christian Dubé, précisant avoir mis du temps à digérer la déception de la saison 2022/23. "C'était un échec personnel. Nous avons procédé à une longue analyse. On a appris de nos erreurs", a-t-il souligné. Une voix supplémentaire L'une des premières leçons tirées fut l'engagement d'un nouvel assistant en la personne de Pat Emond. "Je ne le connaissais pas personnellement", a admis l'ancien joueur des New York Rangers. "Mais nous parlons le même langage du hockey et sommes tous deux Québécois", a-t-il souri. "Nous avions besoin d'une voix supplémentaire", a expliqué Christian Dubé, qui ne se réjouit pourtant pas de laisser son poste de directeur sportif dans moins d'une année. "J'aime façonner une équipe, et j'aime tout autant la coacher. C'est passionnant de diriger l'équipe de toute une région", a-t-il lâché. Celui qui avait décroché deux titres nationaux en tant que joueur avec le CP Berne (2004, 2010) est à la tête d'un effectif qu'il juge meilleur que celui de la saison passée. "Mais je ne connais aucun entraîneur qui dira que son équipe est devenue moins forte", a-t-il nuancé. Une plus grande profondeur Christian Dubé compte notamment sur trois nouveaux joueurs pour emmener l'équipe en play-off. "Chris DiDomenico, Lucas Wallmark (réd: deux attaquants) et Andreas Borgman (un défenseur) sont des gagnants, des joueurs capables de faire la différence à chaque instant", a-t-il expliqué, conscient que le retour à St-Léonard de "DiDo" est particulièrement attendu. "Mais nous avons aussi des jeunes qui poussent les vétérans, comme Maximilian Streule", un défenseur international M20 qui évoluait en ligue junior nord-américaine lors des deux présentes saisons. "Nous avons une meilleure profondeur de banc, et avons plus de joueurs capables de te faire gagner un match à eux seuls", s'est encore réjoui Christian Dubé. Le technicien de 47 ans est néanmoins conscient que toutes les pièces du puzzle devront se mettre en place pour qu'un nouveau fiasco soit évité. Il espère notamment que Reto Berra puisse livrer la marchandise après une saison 2022/23 marquée par de graves problèmes de lombaires. "Nous aurons besoin que Reto soit fort. Tu ne peux pas gagner sans bon gardien", conclut-il.

Genève-Servette: ne pas rester sur sa fin Le Su�dois Theodor Lennstr�m aura la lourde t�che de succ�der � Henryk T�mmernes au sein de la d�fense genevoise. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Premier champion de Suisse romand depuis l'introduction des play-off, Genève-Servette se retrouve désormais dans le rôle de la proie. Les Genevois vont tenter de conserver leur titre. Pas facile. Henrik Tömmernes et Linus Omark sont partis. Les deux artistes suédois ont regagné leur pays d'origine en laissant sans doute un grand trou dans le coeur du public des Vernets et pas seulement. Sportivement, ils ont été remplacés par le défenseur suédois Theodor Lennström et l'attaquant finlandais Sakari Manninen, deux pointures. "Vous savez, nous ne voulons pas que Lennström fasse du Tömmernes. On attend qu'il joue son jeu, c'est ce pourquoi nous l'avons engagé. Même chose pour Manninen. C'est un très bon joueur, qui dispose d'une grande vitesse. On pourra l'aligner à quatre contre cinq", souligne Jan Cadieux, entraîneur occupé du Genève-Servette. "Notre pause a été très courte. Je n'ai pris que dix véritables jours de vacances, sans hockey, sans ordinateur et sans téléphone. Nous le staff, nous sommes les étudiants du hockey, toujours à la recherche de choses à améliorer", poursuit le technicien genevois. Comblé le retard à l'entraînement Le plus dur pour Cadieux, c'est de repartir pour une nouvelle aventure avec des joueurs qui ont atteint le Graal. "D'habitude, après le succès, il y a 50% des joueurs qui se retrouvent dans une zone de confort et 50% qui en veulent plus. Il me semble que mon groupe a encore faim. Nous avons comblé notre retard à l'entraînement en tentant de compenser 30 heures hors glace lors de notre camp d'entraînement." Le club genevois espère pouvoir aller loin également en Ligue des champions. "Nous voulons grandir et continuer à apprendre à gagner. Donc notre objectif, c'est de tenter de décrocher la Coupe d'Europe même si je ne veux pas m'arrêter seulement aux résultats." Prochain adversaire, Bolzano jeudi aux Vernets. Pour la saison régulière, l'objectif est simple: décrocher une place dans les six premiers pour assurer une participation aux play-off. "Nous ne nous focalisons pas sur la première place, même si on a vu qu'elle était diablement importante en finale", précise Jan Cadieux. Zoug avait réussi la passe de deux en 2021 et 2022. Les Genevois y parviendront-ils ? Réponse dès le 15 septembre sur la glace de Langnau.

Iga Swiatek s'incline devant sa "bête noire" Un dimanche soir bien p�nible pour Iga Swiatek sur le Arthur Ashe Stadium. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Iga Swiatek a perdu gros dimanche soir sur le Arthur Ashe Stadium ! Battue 3-6 6-3 6-1 par Jelena Ostapenko (no 20), la Polonaise a laissé filer son titre et sa place de no 1 mondiale. Cette défaite en huitième de finale de la "patronne" bouleverse la donne. Coco Gauff se profile désormais comme la grande favorite à condition toutefois qu’elle parvienne à contenir mardi la puissance de Jelena Ostapenko. La Lettonne a, en effet, produit un grand tennis après la perte du premier set pour rappeler que le titre remporté à Roland-Garros en 2017 – notamment grâce à sa victoire sur Timea Bascinszky en demi-finale – n’est peut-être pas uniquement dû au fruit du hasard. Par ailleurs, Aryna Sabalenka pourra évoluer désormais l’esprit libre. La Championne d’Australie est assurée de devenir no 1 mondiale lundi prochain à la faveur de sa qualification pour les quarts de finale. La Bélarusse affronte la Russe Daria Kasatkina (no 13) ce lundi soir. En cas de succès, sa route croisera celle de la gagnante de la rencontre entre Jessica Pegula (no 3) et Madison Keys (no 17). Quant à Iga Swiatek, elle peut maudire le sort qui lui a réservé un huitième de finale contre sa "bête noire". Jelena Ostapenko mène, en effet, 4-0 dans ses face-à-face avec la Polonaise après ce match de New York. Aucune autre joueuse du Circuit n’a battu Iga Swiatek à quatre reprises...