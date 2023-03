Zoug vainc les Lakers ++ Verstappen domine les essais en Arabie saoudite

Zoug se sort du piège des Lakers Zoug a renvers� la vapeur en fin de match contre Rapperswil Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug possède un sacré caractère. Le double champion a retourné la situation lors de l'acte II des quarts de finale de National League face à Rapperswil pour l'emporter 4-3. Encore menés 3-2 à moins de trois minutes de la fin du troisième tiers, les hommes de Dan Tangnes ont inscrit deux buts à la 58e et la 59e. Deux réussites nées d'un tir de Tobias Geisser, l'un des défenseurs les plus en vue dans le camp zougois. L'issue est cruelle pour des Saint-Gallois qui avaient débarqué à Zoug avec détermination et l'envie d'effacer cette défaite d'entrée de jeu sur leur glace mercredi. Ce sont eux qui ont ouvert la marque par Jeremy Wick à la 8e. On peut même dire que chaque fois que les Zougois sont parvenus à égaliser et que l'on pouvait imaginer que le momentum était de leur côté, Rapperswil est toujours parvenu à reprendre l'avantage. Enfin, ça c'était avant les trois dernières minutes et cette poussée zougoise qui a renversé la vapeur. Les Taureaux font donc le break dans la série 2-0. Davos égalise Dans les Grisons, Davos a montré à Zurich que la série allait être longue. Les Jaune et Bleu l'ont emporté 2-1 pour niveler la marque dans la série 1-1. Zurich savait bien que la soirée ne serait pas de tout repos. Sur sa glace, le Rekordmeister est toujours difficile à manoeuvrer. Et même si les Zurichois ont ouvert le score à la 13e via Azevedo, le jeu de puissance davosien s'est montré très efficace. Fora a égalisé à la 19e et Stransky a donné l'avantage à ses couleurs à la 39e. Oui, Davos a su marquer juste avant les pauses. En dépit d'une poussée logique en fin de rencontre, les Zurichois ont globalement été dominés par les joueurs de Waltteri Immonen. L'acte III de cette série indécise se tiendra dimanche.

Essais libres: la domination de Max Verstappen Max Verstappen rapide Image: KEYSTONE/EPA/STR Vainqueur du Grand Prix d'ouverture de la saison, il y a 15 jours au Bahrein, Max Verstappen a confirmé sa forme actuelle, dès les essais libres, à l'occasion du GP d'Arabie Saoudite, prévu dimanche. Le double champion du monde en titre a dominé les deux séances du jour sur le circuit de Jeddah. Lors de la première, le Hollandais a devancé son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, de 0''483 et l'Espagnol Fernando Alonso de 0''698. Le pilote Aston Martin a fait mieux lors de la seconde session chronométrée en terminant 2e à 0''208 de Verstappen. Troisième, Sergio Perez a concédé 0''299. Parmi les autres pilotes, George Russell (Mercedes, deux fois 5e) et Esteban Ocon (Alpine, 4e de la seconde séance) ont laissé une bonne impression. Lewis Hamilton sur sa Mercedes est resté beaucoup plus discret (6e et 11e), à l'instar des Ferraristes Carlos Sainz (7e et 10e) et Charles Leclerc (11e et 9e).

Fanny Smith fête une 31e victoire Victorieuse � Veysonnaz, Fanny Smith a r�cidiv� au Canada Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fanny Smith a confirmé sa bonne forme au Canada après sa victoire de dimanche dernier à Veysonnaz. La Vaudoise a récidivé lors de la première course de Coupe du monde à Craigleith. Fanny Smith a profité de l'absence de sa grande rivale Sandra Näslund. La Suédoise avait déjà manqué Veysonnaz à la suite d'une chute à l'entraînement et ne sera pas non plus au départ dans l'Ontario. La Vaudoise de 30 ans, qui avait remporté la médaille de bronze aux championnats du monde à Bakuriani il y a tout juste trois semaines, a convaincu lors de la première des deux courses au Canada en menant de bout en bout. Sur un parcours court avec peu de possibilités de dépassement, Fanny Smith s'est montrée intraitable. Déjà la plus rapide en qualification, elle a choisi sa porte préférée en finale et a devancé trois Canadiennes par des températures élevées, une neige molle et une mauvaise visibilité. Chez les messieurs, le meilleur résultat helvétique est à mettre au crédit de Joos Berry. Le Davosien de 32 ans s'est hissé jusqu'à la petite finale. C'est le Canadien Reece Howden, leader de la Coupe du monde, qui a remporté la victoire.

Bâle en quarts de finale de la Conference League contre Nice Nicolas P�p�, l'attaquant de l'OGC Nice pr�t� par Arsenal. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le FC Bâle affrontera l'OGC Nice de l'international suisse Jordan Lotomba en quart de finale de la Conference League. Le match aller aura lieu chez les Rhénans. Ce premier match aura lieu le jeudi 13 avril, le retour une semaine plus tard. Bâle s'est qualifié jeudi soir aux tirs au but contre le Slovan Brastislava. Les Bâlois ont tiré un adversaire redoutable. Le club de la Côte d'Azur fait partie de la galaxie Ineos comme le Lausanne-Sport. Après un début de saison complètement raté avec Lucien Favre à la barre, l'équipe a connu une forte progression dès janvier sous la conduite du coach par intérim Didier Digard. Les Niçois ont accompli une belle remontée au classement et pointent désormais au 7e rang de la Ligue 1, à quatre points des places européennes. La dernière défaite des Aiglons date du 7 janvier en Coupe de France face au Puy (D3). Depuis lors, les "rouge et noir" ont aligné une série de six victoires et quatre matches nuls. En huitièmes de finale de la Conference League, les Niçois se sont débarrassés des Moldaves de Tiraspol avec deux succès. Les joueurs les plus connus de l'effectif de Nice sont le gardien danois Kasper Schmeichel, l'attaquant Nicolas Pépé, prêté par Arsenal et le toujours "jeune" Brésilien Dante à la direction de la défense. Les autres affiches des quarts de finale sont: Lech Poznan (POL) - Fiorentina, La Gantoise (BEL) - West Ham United et Anderlecht - Alkmaar. En cas de qualification, Bâle affront le vainqueur de Lech Poznan - Fiorentina en demi-finales. La finale de Conference League, compétition européenne de 3e niveau lancée il y a deux ans, aura lieu le 7 juin à Prague.

Cristiano Ronaldo dans le groupe pour les qualifications de l'Euro Pas encore le temps de se reposer pour Cristiano Ronaldo. Image: KEYSTONE/AP La superstar Cristiano Ronaldo figure dans la première liste, dévoilée vendredi, du nouveau sélectionneur du Portugal Roberto Martinez pour les matches de qualifications à l'Euro 2024. Le joueur de 38 ans, qui évolue désormais à Al Nassr, en Arabie saoudite, "est très important pour l'équipe", a souligné le sélectionneur, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé une liste de 26 joueurs. "Je ne regarde pas l'âge", a encore dit Martinez, précisant que cette liste était importante puisque constituant "le point de départ" de la campagne devant mener à l'Euro. Au cours de sa longue carrière avec le Portugal -il est co-détenteur du record absolu de sélections (196) - commencée en août 2003, "CR7" a joué toutes les compétitions internationales depuis l'Euro 2004. Il est aussi le recordman mondial du nombre de buts en sélection (118). Le Portugal affrontera le Liechtenstein le 23 mars à Lisbonne puis se rendra au Luxembourg le 26 mars.

La Suisse battue en finale par la Norvège dans le slalom mixte Le quartette suisse form� par de gauche � droite par Andrea Ellenberger Livio Simonet, Camille Rast et Semyel Bissig. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati La Suisse n'a pas répété sa victoire de l'an dernier dans l'épreuve par équipes mixtes à l'occasion des finales de la Coupe du monde à Soldeu. En finale, elle s'est inclinée contre la Norvège. Le slalom par équipes mixte se dispute avec quatre coureurs (2 dames + 2 messieurs) par nation. Malheureusement cette compétition n'intéresse bientôt plus personne. Il n'y avait que six (!) équipes inscrites. La Suisse et l'Autriche, no 1 et 2 mondiaux, ont été directement qualifiées pour les demi-finales alors que la Norvège a dû en découdre contre... Andorre en quarts de finale. Question crédibilité, la FIS doit encore trouver la bonne formule. Il est vrai que la présence réduite aux 25 meilleurs par discipline aux finales de la Coupe du monde pose des problèmes au moment d'organiser une épreuve par équipes. Le quartette suisse formé par Camille Rast, Andrea Ellenberger, Livio Simonet et Semyel Bissig a passé l'écueil de l'Allemagne au temps. En finale, c'est cette fois-ci les Suisses qui ont laissé la primauté aux Norvégiens à l'addition du meilleur temps masculin et du meilleur temps féminin. L'hiver dernier, la Suisse avait remporté le slalom par équipes mixtes avec un succès en finale contre l'Autriche, championne olympique. Simonet et Ellenberger étaient déjà de la partie.

Un choc Manchester City - Bayern en quarts de finale Manchester City et Erling Haaland se frotteront au Bayern Munich. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City, toujours en quête d'un premier sacre en Ligue des champions, jouera contre le Bayern Munich en quart de finale. L'autre grosse affiche opposera le Real Madrid, tenant du titre, à Chelsea, selon le tirage effectué vendredi à Nyon. Pour les deux autres quarts, il y aura un affrontement 100% italien entre l'AC Milan et Naples, tandis que l'autre représentant de la Serie A, l'Inter Milan, défiera les Portugais du Benfica. Les deux vainqueurs s'affronteront en demi-finales. Les Anglais de Manchester City avec leur arme offensive Erling Haaland, auteur d'un quintuplé cette semaine, et les Italiens de Naples, actuel leader de Serie A, sont les deux seules équipes à ne pas avoir remporté la compétition. Pour la première fois depuis la saison 2005-2006, trois clubs italiens sont en quarts de finale de la Ligue des champions. L'an passé, ils ne comptaient aucun représentant dans le top 8, tout comme la France. Comme l'année dernière au même stade de la compétition, le Real Madrid retrouvera les Blues de Chelsea. Seule différence: le Real recevra à l'aller et se rendra à Stamford Bridge pour la manche retour. Le tableau des demi-finales Pour les demi-finales, également tirées au sort vendredi au siège de l'UEFA, le vainqueur du duel AC Milan-Naples affrontera celui de Benfica-Inter dans une partie de tableau très italienne. L'autre demi-finale aura fière allure avec le vainqueur de Real-Chelsea contre celui de City-Bayern. Les quarts de finale de C1 sont programmés les 11 et 12 avril pour les matches aller et les 18 et 19 avril pour le retour. Les demi-finales auront lieu les 9 et 10 mai, puis les 16 et 17 mai, avant la finale jouée le 10 juin à Istanbul. Ligue des champions. Tirage au sort des quarts de finale: Real Madrid - Chelsea, Benfica Lisbonne - Inter Milan, Manchester City - Bayern Munich, AC Milan - Naples. Tableau des demi-finales: vainqueur AC Milan/Naples - vainqueur Benfica Lisbonne/Inter Milan, vainqueur Real Madrid/Chelsea - vainqueur Manchester City/Bayern Munich. Matches aller les 11-12 avril, matches retour 18/19 avril.

Patrick Vieira limogé de son poste d'entraîneur à Crystal Palace Le Fran�ais Patrick Vieira n'est plus l'entra�neur de Crystal Palace. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le Français Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur à Crystal Palace, a annoncé le club classé à la 12e place en championnat d'Angleterre, avec trois points d'avance seulement sur la zone rouge. "Les résultats de ces derniers mois nous ont mis dans une situation difficile en championnat et nous avons estimé qu'un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de rester en Premier League", a expliqué dans un communiqué le président du club londonien Steve Parish. "L'impact de Patrick (depuis son arrivée) a été significatif", a assuré Steve Parish. "Il a conduit l'équipe à une demi-finale de la Coupe d'Angleterre et une 12e place respectable la saison dernière avec un football enthousiasmant". Mais la situation est plus compliquée cette saison. Crystal Palace n'a toujours pas gagné en 2023 et son entraîneur de 46 ans était ces dernières semaines de plus en plus sous pression avec trois longueurs d'avance seulement sur le premier relégable, Bournemouth (24 pts). L'ancien milieu, champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec les Bleus, était arrivé en juillet 2021 à la tête des "Eagles" avec un contrat de trois ans, pour relancer sa carrière d'entraîneur dans un championnat où il s'est fait un nom et un palmarès comme joueur. Vieira a fait en 2016 ses grands débuts comme entraîneur principal au New York City FC, l'un des clubs satellites de la galaxie City, dans le Championnat nord-américain (MLS). Il est revenu en 2018 en France pour prendre la direction de l'OGC Nice, une expérience de 30 mois au bilan mitigé malgré de belles 7e et 5e places en Ligue 1.

Un premier doublé avec les Devils pour Timo Meier Timo Meier. une rage de vaincre communicative. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Malgré un doublé de Timo Meier et deux assists de Nico Hischier, New Jersey a perdu pour la première fois de l'année deux matches de suite. Les Devils se sont à nouveau inclinés devant Tampa Bay. Battu 4-1 mardi, New Jersey s'est incliné 4-3 au shootout. Les deux équipes se retrouveront dimanche en Floride cette fois pour une troisième confrontation qui sera placée sous le signe de la revanche pour New Jersey. Timo Meier a inscrit le 2-2 et le 3-3 pour son premier doublé sous ses nouvelles couleurs et aussi pour ses 33e et 34e réussites de la saison. Elu homme du match, l'Appenzellois, qui a échoué lors de la séance du shootout, regrettait amèrement le mutisme de son équipe lors d'une séquence de deux minutes à cinq contre trois. Nico Hischier a, pour sa part, comptabilisé ses 62e et 63e points de la saison. Jonas Siegenthaer a été crédité d'un bilan neutre alors qu'Akira Schmid a réussi 21 arrêts pour sa douzième titularisation. Après trois victoires de rang, Nashville a accusé un coup d'arrêt. Les Predators se sont inclinés 2-1 sur leur glace malgré un 18e but de Roman Josi, tombé toutefois bien trop tard, c'est-à-dire à 25'' de la sirène. Nashville demeure sous la barre à 4 points du Winnipeg de Nino Niederreiter mais avec, toutefois, trois matches de plus à disputer. Winnipeg a également connu une noire soirée avec une défaite 3-0 à domicile devant Boston, la meilleure équipe de la Ligue.

Carlos Alcaraz à deux victoires du Graal Carlos Alcaraz: une victoire convaincante face � F�lix Auger-Aliassime. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Il ne manque plus que deux victoires à Carlos Alcaraz pour retrouver sa place de no 1 mondial. Il s'est hissé en demi-finale à Indian Wells à la faveur de son succès devant Félix Auger-Aliassime. Carlos Alcaraz s'est imposé 6-4 6-4 devant le no 10 mondial qui avait écarté... six balles de match au tour précédent face à Tommy Paul et qu'il n'avait encore jamais battu en trois rencontres. Il délogera Novak Djokovic de la première place s'il remporte le tournoi dimanche. Mais sa tâche s'annonce ardue avec une demi-finale samedi contre Jannik Sinner (ATP 13). "Tombeur" de Stan Wawrinka, l'Italien a battu le tenant du titre Tayor Fritz (ATP 5) 6-4 4-6 6-4. On rappellera que la demi-finale du haut du tableau opposera Daniil Medvedev (ATP 6), victorieux de ses... dix-huit derniers matches, à Frances Tiafoe (ATP 16).

"Je me suis infligé quelque chose d'inhumain" Jérémy Desplanches prend son mal en patience. Le médaillé de bronze des JO de Tokyo est loin de sa meilleure forme, mais il ne s'en inquiète pas outre-mesure. "Je devrai mettre la machine en marche au bon moment" dans l'optique de Paris 2024, explique-t-il en marge des championnats de Suisse en grand bassin à Genève. Le Genevois, 28 ans, fait face à une décompression qui s'est manifestée progressivement après son exploit olympique sur 200 m 4 nages. "La grosse difficulté, c'est que la motivation n'est forcément plus la même que par le passé. Mine de rien, j'ai accompli mon rêve", rappelle-t-il dans une interview accordée à Keystone-ATS. "Le revers de cette médaille, c'est la décompression qu'elle a engendrée et que je n'ai pas vu venir, et le fait de devoir trouver une nouvelle motivation", explique le champion d'Europe 2018, qui s'est résolu à faire appel à une psychologue pour l'aider à gérer ces maux d'un genre nouveau. "Je suis quelqu'un de plutôt solitaire, que ce soit en compétition ou dans la vie de tous les jours. Les difficultés rencontrées en 2022 m'ont poussé à chercher de l'aide et du réconfort un peu partout. J'ai commencé à voir une psychologue il n'y a pas si longtemps", précise-t-il. "Rien à perdre" "C'est clair qu'il n'y a pas de miracle après quelques séances. Mais cela ne peut pas me faire de mal", poursuit Jérémy Desplanches, dont la saison 2022 a été perturbée par une infection au Covid-19 et marquée par une frustrante 4e place aux Européens de Rome et une décevante élimination en demi-finales des Mondiaux de Budapest. "Je n'ai pas ressenti le besoin de parler. Mais voyant que j'étais confronté à des difficultés que je ne parvenais pas à gérer tout seul, je me suis dit que je n'avais rien à perdre en consultant un psy", explique celui qui s'était également paré d'argent lors des Mondiaux 2019 à Gwangju. "La décompression fut bien plus difficile que je l'imaginais", avoue-t-il. "Après les Jeux de 2016, la période de décompression a duré deux semaines. Après Tokyo, où j'ai réussi l'objectif de ma vie, j'ai dû me remotiver, trouver un nouveau but. Mais quand tu as déjà décroché ta lune, c'est dur de viser plus haut", soupire-t-il. "Tellement envie de m'entraîner" "Le Jérémy Desplanches qui disait penser déjà aux JO de Paris 2024 à peine sorti de l'eau à Tokyo, il est toujours bien présent", assure-t-il. "Je le vois tous les jours dans le miroir. J'ai tellement envie de m'entraîner, de tout faire pour continuer à progresser", clame le grand blond. "Mais ça devient plus dur quand je me retrouve au bord du bassin à me dire que je vais encore devoir me faire mal à en vomir des centaines et des centaines de fois à l'entraînement jusqu'aux JO de Paris", explique-t-il. "La motivation ne m'a jamais quitté", tient-il à préciser. "Je suis toujours motivé à l'idée de m'entraîner, à disputer des compétitions, j'ai toujours voulu tout donner jusqu'aux JO de Paris. Mais c'est difficile de garder toujours la même qualité à l'entraînement", explique-t-il. Trouver le juste milieu "Je vis un conflit intérieur depuis quelque temps. La motivation est là, mais elle n'est plus pareille. Je m'étais toujours dit que serais motivé comme un fou jusqu'à ma dernière course, vraisemblablement aux JO de Paris, mais ce n'est plus aussi simple", confesse ce bourreau de travail. Il s'agit désormais de trouver le juste milieu. "Je sais ce que m'a coûté le dernier cycle olympique, qui a certes duré cinq ans (réd: en raison du report d'un an des JO de Tokyo). Là, c'est un cycle de trois ans, et je ne veux pas me détruire. Je dois prendre mon temps. Je dois pouvoir prendre du plaisir", clame-t-il. Les Mondiaux de Fukuoka en juillet ne seront ainsi qu'une étape sur la route menant à Paris. "Une fois que je me serai mis en mode compétition dans la course au chrono pour les JO de Paris, je sais que je n'aurai que quelques mois avant que tout explose. Je ne tiendrai pas le coup longtemps mentalement", lâche-t-il. "Pas de retour en arrière" "Ma médaille olympique m'a coûté tellement cher physiquement et émotionnellement. Je me suis infligé quelque chose d'inhumain pour atteindre cet objectif. Ca en valait la peine, il n'y a pas photo", sourit-il. "Mais je sais que je dois me ménager. Je sais que je ne dois pas me précipiter", poursuit-il. "Je n'ai pas peur de vivre une année 2023 difficile. Mon meilleur niveau est là, quelque part, et je dois mettre la machine en marche au bon moment pour le retrouver", explique-t-il. "Mais il n'y aura pas de retour en arrière quand je l'aurai actionnée. Le risque est d'exploser en vol si je la déclenche trop tôt", souligne-t-il. "Je dois donc gérer au mieux mes efforts. Pour actionner la machine, c'est sept heures d'entraînement tous les jours, sans relâche, jusqu'aux JO. Sept heures durant lesquelles je dois être concentré à chaque seconde. C'est une surcharge incroyable, que je devrai m'infliger au bon moment", conclut-il.

Un but pour rien pour Granit Xhaka Fin de parcours pour les Gunners... Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Granit Xhaka et Arsenal ne triompheront pas cette saison en Europe. Les Gunners ont été éliminés en huitièmes de finale de l'Europa League aux tirs au but devant le Sporting. Les Portugais se sont imposés 5-3 lors de cette séance. Le gardien Antonio Adan a arrêté la frappe de Gabriel Martinelli, le quatrième frappeur des Londoniens. Avant cette parade décisive, Adan avait réussi deux véritables miracles dans les derniers instants des prolongations. Après le nul 2-2 à Lisbonne, Arsenal pensait avoir fait le plus dur avec l'ouverture du score de Granit Xhaka à la 19e. Le capitaine de l'équipe de Suisse a surgi sur un renvoi d'Adan après une frappe de Martinelli. Seulement, le Sporting pouvait égaliser à la 62e sur un lob de plus de 40 m de Pedro Gonçalves après un ballon perdu par Xhaka...

Coup d'arrêt pour Genève, option pour Bienne Daniel Car bat Gauthier Descloux pour l'ouverture du score pour Lugano. Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Battu 2-0 à Lugano,Genève-Servette a vécu jeudi une soirée frustrante. Bienne a, pour sa part, fait le break et mène 2-0 dans sa série après avoir battu Berne 4-2. Privé de son capitaine convalescent, Rod, et surtout de son patron en défense, Tömmernes, annoncé malade avant le match, Genève a souffert pour son premier déplacement au Tessin. Les joueurs de Jan Cadieux ont semblé manquer de repères, bien que cela n'ait pas porté à conséquence au cours d'une fade première période. Lugano a, en revanche, pleinement profité de la fébrilité des Aigles pour frapper le premier après la pause. Ravi de voir le puck filer vers lui devant Descloux, Andersson n'a pas hésité pour expédier un tir rageur au fond des filets (32e). Loin de se laisser abattre, le vainqueur de la saison régulière s'est aussi procuré des occasions. Celles-ci ont souvent buté sur un excellent Koskinen ou manqué de précision dans le geste final, ne faisant que renforcer la confiance tessinoise. La formation de Luca Gianinazzi a été récompensée dans l'ultime période sur une splendide action collective conclue par Carr (53e). Les Luganais reviendront samedi aux Vernets pour l'acte III avec l'espoir de prendre la main dans cette série. Un premier tiers fou Un véritable vent de folie a soufflé sur la BernArena durant la période initiale du deuxième derby bernois de ces play-off. Loin de se laisser impressionner après sa défaite initiale mardi à Bienne, Berne a démarré fort, ouvrant le score après 1'20'' par DiDomenico. Le fantasque Canadien a été le plus prompt à bondir sur un puck traînant devant Wüthrich. Pris à froid, les Seelandais ont eu besoin de retrouver leurs esprits. C'est Rajala qui a sonné la charge à la 14e, surprenant un Wüthrich étrangement pris en défaut. Les filets du gardien ont à nouveau tremblé seulement 1'04'' plus tard, sur un tir masqué de Schneeberger. Bienne a même fait passer le score à 1-3 grâce à Kessler (18e). On aurait pu croire les Ours anéantis. Il n'a pourtant fallu que 43'' à l'équipe de la capitale se relancer par le biais d'Untersander à la ligne bleue. Si Baumgartner a frôlé l'égalisation après la pause en touchant la transversale (29e), ce sont les Biennois qui ont réussi le break grâce à un Hofer complètement oublié dans le camp adverse (36e). Une réussite qui a permis aux visiteurs de gérer, malgré quelques bagarres en fin de match. L'acte III se déroulera samedi soir à Bienne, avec une mission déjà très compliquée pour le CP Berne.

Ajoie mené 2-0 par Langnau Le d�pit des Jurassiens alors que les Bernois se congratulent... Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS A domicile, Ajoie n'y arrive pas non plus. L'équipe jurassienne est désormais menée 2-0 par Langnau dans la série de play-out qui les oppose. Les hommes de Julien Vauclair se sont inclinés 2-0. Face aux SCL Tigers, l'opération de maintien en National League n'a rien d'une sinécure pour les Jurassiens. Elle s'avère encore plus difficile lorsqu'ils concèdent des pénalités. Après avoir fait jeu égal avec leurs adversaires dans une première période vierge de buts, les Ajoulots ont cédé dans la suivante. S'ils ont résisté à la suite de l'envoi de Brennan sur le banc d'infamie pour un coup de crosse, ils n'ont pas pu empêcher l'ouverture de score de Holmström (30e), alors que Hauert purgeait une peine de deux minutes pour crosse haute. Toujours à l'affût, Eakin a quant à lui offert une marge de sécurité aux Tigers au cours des vingt dernières minutes (50e). Un autre coup de massue sur les têtes jurassiennes, qui s'est avéré décisif. Les Jurassiens se retrouvent déjà dans une situation délicate avant un nouveau déplacement dans l'Emmental, samedi pour l'acte III.