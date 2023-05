Zverev gagne avant la limite face à Wu ++ Wawrinka connaît son adversaire

L'exploit des Lettons, Finlande et Suède dehors Les Canadiens sont encore au rendez-vous des demi-finales. Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Les demi-finales du Championnat du monde proposeront les affiches surprises Etats-Unis - Allemagne et Canada - Lettonie samedi à Tampere. Les Lettons ont réussi l'exploit de sortir la Suède (3-1). La Lettonie a réussi le plus grand exploit de sa jeune histoire en accédant pour la première fois aux demi-finales du Mondial. Devant leur public passionné à Riga, les joueurs d'Harris Vitolinch, ex-Coire, ont réussi à prendre la mesure d'une équipe scandinave, bien terne et en manque certain de vedettes de la NHL. Avec les "Suisses" Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds) et Deniss Smirnovs (Genève-Servette), les Lettons se sont imposés avec une statistique des tirs déroutante puisque les Suédois ont tiré 41 fois au but contre 15 (!) seulement pour les Baltes. Une leçon de réalisme pour les Scandinaves, qui avaient déjà quitté la compétition au même stade l'an dernier contre le Canada. Pays organisateur, la Finlande a présenté une équipe sans beaucoup d'âme à Tampere. Sa belle première ligne Martikainen - Rantanen - Manninen n'a pas pesé lourd face à l'envie des Canadiens. Une fois de plus, la sélection à la feuille d'érable, même composée de seconds couteaux de la NHL, montre qu'elle est toujours fidèle pour aller disputer le titre mondial. Samedi, les Nord-Américains retrouveront la Lettonie qu'ils avaient étrillée 6-0 en ouverture du Mondial. Les Etats-Unis impressionnent Les Etats-Unis continuent à impressionner au Championnat du monde. Seule équipe invaincue du tour préliminaire, la sélection us s'est imposée sans discussion en quarts de finale 3-0 contre la Tchéquie de l'entraîneur Kari Jalonen. Défaite abrupte pour les Tchèques, qui seront les hôtes du Championnat du monde en 2024 (Prague et Ostrava). Devant 7411 spectateurs à Tampere, les buts américains ont été marqués par Matt Coronato (13e), Nick Perbix (29e) et Cutter Gauthier (50e). Les Américains ont ainsi pris leur revanche sur la finale pour la 3e place de l'an dernier qui les avait vus s'incliner 8-4 contre cette même Tchéquie. En demi-finale, les Américains affronteront l'Allemagne.

Jarry joue les trouble-fête à Genève Nicolas Jarry a sorti Casper Ruud en quart de finale � Gen�ve Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Geneva Open n'aura pas droit à des demi-finales de rêve. Nicolas Jarry (ATP 54) a joué les trouble-fête en sortant la tête de série no 1 Casper Ruud (ATP 4) dans le dernier quart de finale. Le Chilien s'est imposé 3-6 7-6 (7/2) 7-5 devant le Norvégien, double tenant du titre, qui était jusqu'ici invaincu sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en neuf matches disputés. Il a pris l'ascendant dès l'entame de la deuxième manche. Casper Ruud n'a il est vrai rien lâché, effaçant un premier break de retard pour recoller à 4-4. Mais il a concédé une deuxième fois son service dans le onzième jeu. Et Nicolas Jarry n'a pas tremblé au moment de porter l'estocade, convertissant sa deuxième balle de match en armant un smash gagnant après 2h31' de lutte. Nicolas Jarry affrontera en demi-finale la tête de série no 3 Alexander Zverev (ATP 27). Il s'agira d'un "remake" de la finale du Geneva Open 2019, remportée par l'Allemand qui avait dû écarter deux balles de titre. L'autre demi-finale mettra aux prises dès 14h Taylor Fritz (ATP 9) et Grigor Dimitrov (ATP 33).

Zverev gagne avant la limite face à Wu Zverev a profit� de l'abandon de Wu jeudi Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Alexander Zverev (ATP 27) a décroché son ticket pour les demi-finales du Geneva Open sans avoir à s'employer. L'Allemand a bénéficié de l'abandon du Chinois Wu Yibing (ATP 59) en quart. Le champion olympique 2021 menait 4-1 après à peine plus de 20 minutes de jeu lorsque Wu a décidé de jeter l'éponge après s'être brièvement entretenu avec le physiothérapeute. "C'est décevant pour tout le monde ici. Mais avec Roland-Garros dans trois jours, tu ne vas pas prendre le risque d'aggraver une blessure", a-t-il lâché. "C'est donc sûrement la bonne décision pour lui", a poursuivi Alexander Zverev. "Ce n'est pas agréable de gagner comme cela, mais je suis content de me retrouver en demi-finales. Et j'espère que ce sera une belle bataille demain", a encore expliqué l'Allemand, qui s'attend à un match compliqué vendredi. Titré sur la terre battue genevoise en 2019 lors de sa seule précédente apparition, Alexander Zverev affrontera ainsi soit le double tenant du titre Casper Ruud (ATP 4) soit sa victime de la finale 2019 Nicolas Jarry (ATP 54) vendredi vers 16h. Il affiche un bilan de 2-1 tant face au Norvégien que face au Chilien. Fritz face à Dimitrov La première demi-finale, qui démarrera dès 14h, mettra aux prises la tête de série no 2 Taylor Fritz (ATP 9) et le no 4 Grigor Dimitrov (ATP 33). L'Américain a mis 51 minutes pour écarter Ilya Ivashka (ATP 86), alors que le Bulgare a dû batailler durant 2h43' pour vaincre la résistance de Christopher O'Connell (ATP 85). Celui-ci a mené 7-6 4-1 avant de perdre le fil de son tennis.

Vers une prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes Lewis Hamilton devrait rester fid�le � Mercedes. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, dont le contrat avec Mercedes se termine à la fin de la saison, a annoncé jeudi être sur le point de le renouveler avec l'équipe allemande. Il a ainsi balayé les rumeurs de discussions avec Ferrari. "Mon équipe travaille étroitement en coulisses avec Toto (Wolff, le patron de Mercedes, ndlr) (...) nous sommes sur le point d'avoir un contrat de prêt", a déclaré le Britannique en marge du Grand Prix de Monaco disputé ce week-end. "C'est la première fois que je ne négocie pas moi-même et j'ai une excellente équipe derrière moi", a ajouté le pilote de 38 ans, qui "espère" une décision "dans les semaines à venir". Cette mise au point intervient après la parution d'articles de presse évoquant des contacts établis entre Hamilton et Ferrari qui, selon ces mêmes articles, était prête à faire une offre équivalente à quelque 46 millions d'euros pour recruter le Britannique. "Nous n'avons pas fait d'offre à Lewis Hamilton", a assuré jeudi le patron de la Scuderia Frédéric Vasseur, dont les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz sont engagés jusqu'à fin 2024. "Nous n'avons pas eu de discussions" à ce sujet, a-t-il également déclaré, tout en concédant que "toutes les équipes de la grille aimeraient avoir Hamilton à un moment donné, ce serait une bêtise de ne pas le reconnaître". 103 victoires en Grand Prix Arrivé en F1 en 2007 avec McLaren, Hamilton a été champion du monde pour la première fois avec l'écurie britannique de ses débuts dès 2008 à 23 ans. Depuis 2013 chez Mercedes, il a repoussé les limites de sa discipline en remportant six autres sacres mondiaux de 2014 à 2020. Mais après la désillusion du titre perdu au dernier GP de 2021 contre le Néerlandais Max Verstappen, le Britannique a connu l'an dernier la toute première saison blanche de sa carrière depuis 2007. C'est sans pole position ni victoire, lui qui en détient le record avec 103 unités de chaque, que le Britannique a bouclé le cru 2022. En cause, une Mercedes qui a eu du mal à s'adapter au bouleversement technique entré en vigueur au début de la saison 2022. Hamilton a aussi vu sa domination quasi sans partage de ces dernières années mise à mal par son jeune coéquipier George Russell, 24 ans, très constant. Avant le GP de Monaco, 6e manche de la saison, Hamilton occupe la 4e place au championnat, à 63 unités du leader Max Verstappen (119 pts). Quant à Mercedes, l'écurie octuple championne du monde chez les constructeurs s'impose pour l'heure comme la troisième force du plateau, très loin derrière Red Bull.

Encore raté pour Thibaut Pinot, Thomas garde le rose Thibaut Pinot �choue pour la 5e fois de la saison � la deuxi�me place. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Au final, le constat est cruel: c'est déjà la cinquième fois cette saison que Pinot termine sur la deuxième marche du podium. Il s'est incliné au sprint face au champion d'Italie, Filippo Zana lors de la 18e étape du Giro. Le Franc-Comtois, qui aura 33 ans lundi et n'a plus levé les bras depuis sa victoire sur le Tour de Suisse en juin 2022, a sans doute raté sa dernière occasion de gagner sur le Tour d'Italie avant de prendre sa retraite en fin de saison. Car les jambes risquent d'être lourdes vendredi lors de l'étape reine vers les Tre Cime di Lavardo, le toit de cette 106e édition, où on attend une grande explication entre favoris. Le Britannique Geraint Thomas, qui fêtait ses 37 ans jeudi, est toujours en rose avec 29 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, son nouveau dauphin. Les deux hommes ont fait un petit écart sur le troisième favori, le Portugais Joao Almeida qui n'a pas réussi à suivre leur accélération mais a quand même réussi à limiter les dégâts pour conserver sa place sur le podium, à 39 secondes de Thomas. "L'occasion d'une vie" "C'est une bonne journée. Je suis resté avec Primoz et on a réussi à prendre un peu de temps sur Joao. Mais il faut rester prudent. Roglic a connu un mauvais jour l'autre jour et aujourd'hui c'était au tour d'Almeida", a commenté le maillot rose. Arrivé avec environ deux minutes d'avance sur les favoris, Pinot se replace au général où il figure désormais au septième rang, à 4'43'' du leader. Il peut aussi se consoler d'avoir repris le maillot bleu de meilleur grimpeur après avoir fait le plein en haut de tous les cols. Mais c'est clairement la déception qui primait pour le Français, qu'on pouvait apercevoir le regard hagard et recroquevillé sur lui-même à l'issue de l'étape. Il avait pourtant fait ce qu'il fallait en accrochant une échappée de costauds en compagnie de deux autres Français. Contrairement à l'étape de Crans Montana, où il avait hurlé sa frustration après le manque de coopération de ses compagnons de fugue, l'entente dans le groupe a cette fois été parfaite jusqu'au bout. Et c'est à la pédale que Pinot a décroché tout ce joli monde, sauf l'étonnant Filippo Zana, 24 ans, sublimé par le port du maillot de champion national. "C'est déjà un rêve d'être sur ce Giro. Alors gagner une étape, avec le maillot de champion d'Italie, c'est incroyable. C'était l'occasion d'une vie", a jubilé le coureur de Jayco-AlUla.

La Suisse sortie sans gloire par l'Allemagne Robert Mayer et la Suisse sont m�dus�s: l'Allemagne marque le 3-1 en inf�riorit� num�rique. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'histoire se répète. L'équipe de Suisse a été éliminée au Championnat du monde à Riga en quarts de finale par l'Allemagne (3-1), comme en 2021. Nouvelle désillusion pour la sélection de Patrick Fischer. Comme en 2021 à Riga et l'an dernier à Helsinki, la Suisse n'a pas su endosser le costume de favori après un excellent tour préliminaire et six victoires en sept matches. La formation à croix blanche a offert une prestation terne et sans idées. La partie a démarré de la pire des façons pour les Helvètes. Préféré à Leonardo Genoni, Robert Mayer n'aurait pas pu moins bien se mettre dans son match. Sur un tir anodin de Kastner à la 7e, le portier de Genève a laissé filer le puck au-dessus de ses jambières. 1-0 pour l'Allemagne et un désagréable sentiment de déjà-vu. Leaders absents La Suisse avait pourtant bien attaqué le tiers médian en égalisant rapidement par Siegenthaler (21e). Et malgré quatre minutes de pénalité contre Ambühl pour une canne au visage, le box-play helvétique avait réussi à tenir le choc. Les hommes de Patrick Fischer ont même bénéficié de près de cinq minutes d'avantage numérique à la suite d'une violente charge de Moritz Seider sur Gaëtan Haas (32e). Le défenseur des Detroit Red Wings a été renvoyé au vestiaire alors qu'il avait déjà plus de 12 minutes de temps de jeu à la mi-match. Puis tout s'est emballé entre la 38e et la 39e. En 36 secondes, les hommes d'Harold Kreis ont pris deux longueurs d'avance. Les buteurs? John Peterka et Nico Sturm, les deux Teutons flingueurs de cette sélection germanique. Et le 1-3, les Allemands l'ont inscrit alors qu'ils évoluaient en infériorité numérique! Côté suisse, les leaders annoncés ont failli, Hischier et Fiala en tête. Flanqués de Damien Riat en raison de l'absence de Denis Malgin annoncé malade, les deux hommes forts de NHL n'ont pas su se mettre au niveau. Et sans eux, la Suisse a coulé à pic. Fischer doit-il partir? Au bénéfice d'un contrat jusqu'en 2024, Patrick Fischer est-il encore l'homme de la situation? Le Zougois a semble-t-il épuisé ses jokers depuis la finale perdue en 2018 à Copenhague. On sait qu'il a su fédérer et réussi à faire venir les joueurs de NHL au Mondial pour porter le maillot national avec fierté, mais cela ne suffit sans doute pas. Une autre question se pose cependant: qui pour le remplacer avec la condition d'être suisse pour poursuivre le virage lancé par Raeto Raffainer en 2015 lors de l'intronisation de Fischer? Luca Cereda, entraîneur d'Ambri, est venu comme assistant à l'occasion de certains matches de préparation. Il serait certainement l'un des meilleurs candidats à cette éventuelle succession.

Wawrinka - Ramos-Viñolas au 1er tour à Paris Wawrinka a un tirage favorable � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera un pur spécialiste de la terre battue au 1er tour à Roland-Garros. Le vainqueur de l'édition 2015 se frottera à l'Espagnol de 35 ans Albert Ramos-Viñolas (ATP 66). Le Vaudois (38 ans) peut avoir le sourire à l'issue du tirage au sort. Il évite de devoir affronter d'emblée un cador, et se mesurera à un adversaire qu'il a battu à sept reprises en sept affrontements. Son dernier duel avec "ARV" a d'ailleurs eu pour cadre Roland-Garros, en quart de finale de l'édition 2016. En cas de succès, Stan Wawrinka peut espérer réaliser un beau parcours. Les premières têtes de série susceptibles de se dresser sur sa route sont Daniel Evans (no 20) au 2e tour et Karen Khachanov (no 11) au 3e, soit deux joueurs dont la terre battue n'est pas la surface favorite. Deuxième Suisse admis dans le tableau final, Marc-Andrea Huesler (ATP 81) aura également un 1er tour à sa portée. Le gaucher zurichois se frottera à l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 72), lequel a remporté leur unique duel, avec la perspective de défier l'outsider Jannik Sinner (no 8) au 2e tour. Tirage favorable pour Bencic Chez les dames, Belinda Bencic (no 12) et Jil Teichmann (WTA 75) figurent dans la même partie de tableau. Toutes deux pourraient affronter la Grecque Maria Sakkari (no 8): Teichmann au 3e tour, Bencic en 8e de finale. En panne de confiance, Jil Teichmann devra cependant tout d'abord vaincre Sara Errani (WTA 70), finaliste en 2012 sur la terre battue parisienne, au 1er tour. Il s'agira de son premier affrontement avec l'Italienne de 36 ans. Belinda Bencic entrera quant à elle en lice face à une qualifiée ou à une "lucky loser", avant un éventuel 2e tour face à une invitée. Un tirage favorable, mais la St-Galloise n'a plus joué depuis sa finale perdue début avril à Charleston en raison d'une douleur à la hanche,

Qualifications de Roland-Garros: Stricker battu au 3e tour Dominic Stricker: battu au 3e tour qualificatif de Roland-Garros Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 116) a échoué au 3e tour qualificatif de Roland-Garros. Le Bernois a été battu en trois sets par l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153), vainqueur 6-3 1-6 6-1. Stricker (20 ans) a ainsi manqué l'occasion de se qualifier sur le terrain pour la première fois dans le tableau principal du French Open. Il peut cependant encore y accéder grâce à d'éventuels retraits ou au tirage au sort.

Coupe du monde: le calendrier est connu Marco Odermatt: trois Globes � d�fendre l'hiver prochain Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Coupe du monde fera étape à cinq reprises en Suisse la saison prochaine. Des courses se tiendront en effet à Zermatt, St-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana. La saison débutera comme d'habitude sur le glacier de Sölden, en Autriche. Mais le coup d'envoi a été retardé d'une semaine, les dames se mesurant en géant le samedi 28 octobre, les hommes étant en lice le lendemain. Les épreuves de vitesse devraient commencer à mi-novembre à Zermatt/Cervinia pour les messieurs (11/12 novembre), puis les dames (18/19 novembre). Janvier sera marqué côté masculin par les classiques épreuves d'Adelboden (6/7 janvier), de Wengen (12 au 14 janvier) et de Kitzbühel (19 au 21 janvier). La station autrichienne sera le théâtre du premier combiné par équipes de l'histoire. Les skieuses viendront courir en Suisse à St-Moritz (8 au 10 décembre) et à Crans-Montana (16 au 18 février). Les finales de la Coupe du monde se dérouleront à Saalbach, station qui accueillera les Mondiaux en 2025. Ces finales auront lieu sur deux week-ends, d'abord les disciplines techniques puis celles de vitesse.

Le championnat arrêté après la bousculade mortelle Le championnat du Salvador ne reprendra pas apr�s la bousculade mortelle Image: KEYSTONE/AP/Milton Flores La Fédération salvadorienne (Fesfut) et les clubs ont décidé mercredi d'arrêter le tournoi de clôture du championnat national après la bousculade qui a fait 12 morts samedi dans un stade. "Nous avons décidé de déclarer terminé le championnat national 2022-2023 du Salvador", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint. "Cette mesure a été prise au vu de la gravité des faits et de la nécessité de garantir les conditions de sécurité des installations sportives", ont-il ajouté. "Il n'y aura pas de champion du tournoi", a précisé la Fesfut. De ce fait, la fédération proposera que ce soient le champion et le vice-champion 2022, à savoir FAS et Jocoro, ainsi que le club d'Aguila, le mieux classé du championnat 2023, qui représentent le Salvador au prochain tournoi de la Concacaf. Cette décision a déplu aux joueurs salvadoriens. Dans un communiqué, un collectif dénommé "Joueurs unis" a exhorté la fédération à "reconsidérer la décision (...), à prendre en compte pour la première fois notre opinion et à respecter notre droit au travail". L'arrêt du championnat "est une mesure précipitée", ont-ils déploré, estimant que des "solutions immédiates" peuvent être trouvées aux problèmes de sécurité dans les stades. Au moins 12 morts Au moins 12 personnes sont mortes et 500 ont été blessées samedi lors d'une bousculade dans le stade Cuscatlan de San Salvador, d'une capacité de 35'000 places, au début d'un match de première division entre l'équipe locale d'Alianza et le CD FAS. Le club d'Alianza a été tenu responsable de l'accident et a écopé d'une sanction d'un an de matches à huis clos. Selon les autorités, une possible vente de faux billets ou une vente de billets en surnombre pourrait être à l'origine du drame, de nombreuses personnes ayant tenté d'entrer en force dans le stade déjà saturé.

Les Panthers joueront une 2e finale de Coupe Stanley Matthew Tkachuk (19, tout � droite) a marqu� le but de la victoire � 4''9 de la fin Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Les Panthers disputeront la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire. Florida n'a pas manqué l'occasion de balayer Carolina en finale à l'Est, s'imposant 4-3 mercredi lors de l'acte IV. Héros des deux premiers matches remportés à l'extérieur et à chaque fois en prolongation, Matthew Tkachuk fut également l'homme de ce match no 4. L'ailier américain de 25 ans a signé le but de la qualification à 4''9 de la fin du temps réglementaire, en supériorité numérique sur un tir du poignet à bout portant. Le no 6 de la draft 2016 - qui avait déjà inscrit le 2-0 à la 11e minute - se profile ainsi de plus en plus comme un candidat au titre de MVP des play-off. Il en est désormais à 21 points en 16 parties disputées, dont 11 réussis dans un 1er tour remporté en sept matches face à la meilleure équipe de la saison régulière Boston. Florida a également pu compter sur un Sergei Bobrovsky impeccable. Auteur d'un blanchissage dans le match précédent, le Russe a été crédité de 36 arrêts devant le filet des Panthers, qui ont mené 2-0 puis 3-2 dans cette partie mais ont vu les Hurricanes égaliser à 3-3 à 3'22'' de la fin du temps réglementaire. 27 ans après C'est la deuxième fois de leur histoire que les Panthers accèdent au stade ultime de la compétition, après 1996. La franchise floridienne, qui en était alors à sa troisième saison en NHL, avait battu les Pittsburgh Penguins en sept matches en finale de Conférence avant de s'incliner 4-0 face à l'Avalanche du Colorado. Les Panthers du coach Paul Maurice devraient logiquement affronter en finale de la Coupe Stanley les Vegas Golden Knights, qui mènent 3-0 dans leur série face à Dallas. Florida revient de loin cette saison: après avoir arraché la deuxième "wild card" à l'Est avec un point d'avance sur Pittsburgh et Buffalo, les Panthers s'étaient retrouvés menés 3-1 par Boston au 1er tour des play-off.

La fédération mondiale invente les Jeux olympiques bis Il y avait les Championnats comme ici Marco Odermatt � M�ribel cette ann�e, il y avait les Jeux olympiques et il y a aura bient�t les FIS Games. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Fédération internationale de ski (FIS) a décidé d'introduire des "FIS Games" dès 2028. La nouvelle est sortie à l'occasion du 54e congrès de la FIS. Ces nouvelles compétitions doivent réunir toutes les disciplines du ski et s'étaler sur seize jours, chaque année où il n'y aura pas de Jeux olympiques ou de Championnats du monde. Les futurs organisateurs ont jusqu'au 1er novembre pour faire part de leur candidature. "Les Jeux de la FIS deviendront la plus grande des organisations des sports de neige; une fête révolutionnaire qui va réunir la famille de la FIS comme jamais auparavant. Les Jeux réuniront pendant seize jours les plus grands talents des disciplines olympiques et non olympiques et naturellement les compétitions de sport-handicap. De l'alpin au freestyle, du freeski et snowboard jusqu'au nordique, Telemark, ski de vitesse et freeride, les meilleurs athlètes du monde pourront se présenter devant un public global", expose la FIS dans un communiqué. Une déclaration d'intention du futur organisateur de la première édition en 2028 sera entérinée le 1er août de cette année. Ensuite, un groupe d'inspection se mettra au travail. Le comité exécutif de la FIS rendra sa décision définitive au printemps 2024. Les FIS Games devront avoir lieu impérativement sur des installations sportives déjà existantes.

Filppula fera une saison de plus à Genève-Servette Valtteri Filppula disputera une saison de plus avec Gen�ve-Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette pourra toujours compter sur les services de Valterri Filppula la saison prochaine. L'attaquant finlandais de 39 ans a prolongé jusqu'en 2024 avec le récent champion de Suisse. Valtteri Filppula est une sommité dans le monde du hockey. Il est devenu le premier Finlandais à être "Triple Gold" (vainqueur de la Coupe Stanley, champion du monde et champion olympique) et il a joué 1222 matches de NHL pour un total de 616 points (222 buts et 394 passes) avant de poser ses valises au bout du Léman en 2021. En deux saisons avec Genève-Servette, il totalise 114 matches pour 112 points (37 buts et 75 passes) et il a grandement contribué au succès des hommes de Jan Cadieux la saison dernière. "En plus de son niveau de jeu extrêmement haut, nous avons été impressionnés par son professionnalisme et son attitude de travail. Deux éléments qu'il apporte chaque jour à la patinoire. Cet était d'esprit a une grande influence sur le reste de l'équipe et sur le développement de notre culture de la performance", a souligné Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois. Le club genevois compte ainsi cinq joueurs étrangers sous contrat avec les défenseurs Theodor Lennström (SWE) et Sami Vatanen (FIN) ainsi que les attaquants Daniel Winnik (CAN), Teemu Hartikainen (FIN) et Filppula. Reste à Marc Gautschi à trouver un remplaçant à Linus Omark, reparti en Suède.

Un 9e succès de rang pour Ruud à Genève Casper Ruud a cueilli mercredi son 9e succ�s de rang � Gen�ve Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Casper Ruud (ATP 4) a signé mercredi son neuvième succès consécutif dans le Geneva Open. Exempté de 1er tour, le Norvégien s'est imposé 6-3 7-5 devant J.J. Wolf (ATP 49) en 8e de finale. Double tenant du titre au Parc des Eaux-Vives, Casper Ruud a mis 80 minutes pour prendre la mesure de l'Américain. Il en est désormais à 17 victoires d'affilée sur la terre battue helvétique, lui qui a également remporté les deux derniers Open de Gstaad. Le Norvégien a très vite fait la différence au premier set mercredi, avec un break signé dès le deuxième jeu. Il a en revanche dû s'employer dans la seconde manche, J-J. Wolf se procurant ses deux seules balles de break dans l'ultime jeu du match. Casper Ruud a montré quelques signes de fébrilité au moment de conclure, symboles d'une confiance pas inébranlable, alors que son adversaire avait flanché sur son service à 5-5 au deuxième set. Mais il a assuré l'essentiel en s'imposant sur sa deuxième balle de match. Face à Jarry en quart Le finaliste malheureux des éditions 2022 de Roland-Garros et de l'US Open subira un test intéressant jeudi en quart de finale. Il se mesurera au finaliste au Chilien Nicolas Jarry (ATP 54), qui avait atteint la finale en 2019 à Genève où il avait manqué deux balles de titre face à Alexander Zverev. Tête de série no 4 du tableau, Grigor Dimitrov (ATP 33) s'est lui aussi hissé tranquillement en quart de finale. Le Bulgare, ex-no 3 mondial, a dominé l'Espagnol Roberto Carballes Baeña (ATP 58) 6-1 6-4 pour son entrée en lice au 2e tour. Il affrontera l'Australien Christopher O'Connell (ATP 85) pour une place dans le dernier carré.