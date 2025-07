117 millions pour sauver Lyon ++ Niederhäuser gagne

Lyon a mobilisé 117 millions pour sauver sa place L'OL a mobilisé 117 millions d'euros pour sauver sa place en Ligue 1 Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Maintenu mercredi en Ligue 1 par la commission d'appel fédérale de la DNCG, Lyon a présenté un apport d'actionnaires de 87 millions d'euros et une garantie bancaire de 30 millions.

"Sur le plan financier, les besoins sur l'exercice 2025/26 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du groupe (OL) au 30 juin 2025, complétée par un apport de 87 millions d'euros réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Holdings (qui chapeaute l'OL et les clubs brésilien et belge de Botafogo et Molenbeek), ainsi qu'une garantie bancaire de 30 millions pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires", précise un communiqué de l'Olympique lyonnais diffusé dans la nuit de vendredi à samedi.

"Grâce à cet apport de liquidités, la continuité d'exploitation n'est plus dépendante des opérations menées par Eagle Football Holdings en lien avec la cession des parts détenues dans Crystal Palace et une introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE)", poursuit l'OL.

"Les prévisions pour la saison 2025/26 démontrent une capacité à couvrir l'ensemble des besoins d'exploitation et à respecter les engagements financiers pris auprès des principaux fournisseurs et agents ainsi que le règlement des dettes sociales avec la mise en place d'échéanciers", assure encore le communiqué.

L'Olympique lyonnais avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 par le gendarme financier du football français le 24 juin.

Accord négocié avec l'UEFA "Il fallait montrer que nous avions suffisamment de liquidités pour faire fonctionner le club sur toute la saison avec la promesse de respecter toutes les règles (de la DNCG)", avait expliqué la nouvelle présidente, la femme d'affaires américaine Michele Kang lors d'une conférence de presse organisée mercredi soir.

Avec son maintien, l'OL est aussi parvenu à garder son billet pour l'Europa League avec un accord financier négocié, notamment une amende de 12,5 millions d'euros ferme et 37,5 millions avec sursis, avec l'UEFA.



Débuts victorieux pour Niederhäuser en Summer League Yanic Konan Niederhäuser (ici lors de la dernière draft) a fait ses débuts sous le maillot des Clippers vendredi Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Yanic Konan Niederhäuser a fait ses débuts sous le maillot des Clippers vendredi à Las Vegas, à l'occasion de la NBA Summer League.

L'intérieur fribourgeois a connu la victoire avec la franchise de Los Angeles, face à Houston (95-92).

Présent dans le cinq de base des Clippers, Niederhäuser est resté discret sur le plan offensif, inscrivant 1 point seulement (1/2 au lancer franc, 0/4 au tir). Mais le no 30 de la dernière draft s'est néanmoins illustré avec 10 rebonds, 4 contres et 2 interceptions cumulés en 26 minutes passées sur le parquet.

Deuxième Helvète aligné en Summer League, Kyshawn George a brillé mais en vain, Washington s'inclinant 103-84 face à Phoenix pour son premier match à Vegas. L'ailier valaisan fut le meilleur marqueur de cette partie avec 24 points (10/18 au tir, 3/9 à 3 points). Il a également réussi 7 rebonds, 3 assists et 3 interceptions.



Euro dames 2025: état d'esprit et physique décisifs pour la Suisse Pia Sundhage a accompli sa mission en menant l'équipe de Suisse en quarts de finale de "son" Euro. Outre cette qualification historique, l'état d'esprit qu'elle insuffle à ses joueuses impressionne.

En un an et demi, la Suédoise a redonné vie à une équipe qui semblait se diriger droit dans le mur au terme d'une année 2023 difficile. Elle avait certes été marquée par une qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde (défaite 5-1 contre l'Espagne), mais noircie par un bilan famélique (deux victoires en seize matches).

En intronisant l'expérimentée Scandinave (65 ans), l'ASF a vraiment fait le bon choix. Bien sûr, tout n'a pas été parfait depuis ce premier succès acquis en Pologne en février 2024 (4-1). On pense évidemment à ces derniers mois compliqués et cette série de huit matches sans victoire, conclue par une relégation en Ligue des nations.

Un labeur fructueux Le travail initié par Pia Sundhage et son staff a toutefois fini par payer. Jeudi, à l'issue du "match nul le plus excitant de sa carrière" contre la Finlande (1-1), un match nul qui offre à la Suisse le droit d'affronter l'Espagne ce vendredi 18 juillet à Berne pour une place en demi-finale, la sélectionneuse est revenue sur le chemin parcouru depuis sa prise de fonction.

"Quand je suis arrivée et que nous avons analysé les données de performance des joueuses, nous avons rapidement constaté que malgré les kilomètres parcourus, la quantité de sprints à haute intensité chutait systématiquement autour de la 60e minute", a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Pour résoudre ce problème, une seule solution: un travail physique intense, dont la pertinence a été questionnée ces derniers mois faute de résultats. Mais force est de constater que la recette de Sundhage s'est avérée payante.

Car cette première qualification en quarts de finale d'un Euro, les joueuses helvétiques l'ont obtenue grâce à leur abnégation, symbolisée par des efforts physiques ininterrompus jusqu'au temps additionnel. Ce sont bien deux buts tombés en toute fin de match - le 2-0 décisif de Pilgrim contre l'Islande à la 90e, le 1-1 libérateur de Xhemaili à la 92e face à la Finlande - qui ont permis à cette équipe de Suisse d'écrire une page de son histoire.

"Les joueuses ont davantage confiance en elles lorsqu'elles sont au top de leur forme", a ajouté Sundhage, qui n'a pas caché que l'égalisation de Riola Xhemaili jeudi a constitué un "petit soulagement". Il fallait la voir se prendre le visage entre ses mains au moment du coup de sifflet final pour avoir une idée des émotions qui traversaient celle qui a mené les Etats-Unis à deux titres olympiques (2008 et 2012).

Remplaçantes décisives Depuis le début de l'Euro, la Suédoise n'a cessé de parler de cette "confiance" qu'elle cherchait à insuffler à ses joueuses, de ces "voix" qu'elle souhaitait entendre dans le vestiaire, de cet esprit d'équipe sans lequel aucune sélection ne peut briller dans un grand tournoi international. Tout cela s'est illustré sans commune mesure lors de cette 92e minute qui restera gravée dans l'esprit du public suisse.

Sauveuse du pays, Riola Xhemaili s'est ainsi trouvée à la conclusion d'un mouvement helvétique qui a impliqué, en plus de l'indispensable Géraldine Reuteler, trois autres remplaçantes: Alayah Pilgrim, déjà décisive à Berne, Alisha Lehmann, qui n'avait pas encore foulé la pelouse dans cet Euro, et Ana-Maria Crnogorcevic, une détentrice du record de sélections et de buts qui endosse désormais, sans rechigner, un statut de second couteau.

Le minimum syndical? D'aucuns pourraient argumenter que la Suisse n'a fait que le minimum en récoltant quatre points en trois matches. Ils n'auraient pas tort de relever qu'elle n'a gagné qu'un match, contre l'Islande, et a dû arracher sa qualification face à une équipe moins bien classée dans la hiérarchie mondiale (la Finlande est 26e au classement FIFA, la Suisse 23e).

Mais ce serait occulter une grande partie de l'accomplissement de Pia Sundhage et ses joueuses, qui ont réussi à susciter un élan d'enthousiasme jamais vu pour des footballeuses en Suisse. "Quel changement entre mon premier match et ce soir! Tout le monde a fait passer le mot et c'est tellement plus amusant d'entraîner et de jouer dans des stades pleins", a apprécié la Suédoise. "Je suis si fière de tout ce que la Suisse a fait pour l'instant. Et nous n'avons pas encore terminé."



Euro dames 2025: Suède et Allemagne pour finir en tête du groupe C Le groupe C de l'Euro dames 2025 a déjà livré son principal verdict, soit l'identité des deux équipes qualifiées. La Suède et l'Allemagne vont lutter ce soir pour la première place de leur poule.

Suédoises et Allemandes, qui seront aux prises dès 21h00 à Zurich, ont toutes deux gagné leurs deux premières rencontres. La Suède occupe pour l'instant la tête avec une différence de buts de +4, contre +3 pour l'Allemagne. Dès lors, celle-ci devra s'imposer pour terminer première du groupe et affronter le deuxième du groupe D en quart de finale.

L'autre match, qui aura lieu simultanément à Lucerne, opposera le Danemark et la Pologne. Son enjeu sera uniquement honorifique puisque les deux pays sont déjà éliminés.



Un troisième succès pour la Roja Leila Ouahabi, Maria Mendez Fernandez et Irene Paredes Hernandez peuvent avoir le sourire: le job a été fait pour la Roja. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE C’est bien l’Espagne qui se dressera vendredi sur la route de la Suisse en quart de finale de l’Euro. Les Championnes du monde ont remporté le groupe B comme tout le camp suisse le pressentait.

A Berne, la Roja s’est imposée 3-1 devant une valeureuse Italie. Menée au score après la réussite d’Elisabetta Oliviero (10e), elle a retourné la situation grâce à Athenea del Castillo (14e), à Patricia Guijarro (49e) et à Esther Goinzalez (91e). Malgré cette défaite, l’Italie a conservé sa deuxième place au classement. Elle défiera la Norvège mercredi à Genève dans un quart de finale qu’elle peut aborder avec de réelles ambitions. Dans l’autre rencontre du groupe, la Belgique a battu 2-1 le Portugal à Sion.

C’est donc à une véritable montagne que les Suissesses s’attaqueront au Wankdorf. La maîtrise collective témoignée par le Roja ces dernières années rend, sur le papier du mois, leur tâche tout simplement insurmontable. Mais avec la ferveur de leur public et l’état de grâce que peut traverser leur gardienne Livia Peng, elles ont peut-être le droit de rêver. Même contre la meilleure équipe au monde.



Un superbe chrono contre le vent à Monaco pour Ditaji Kambundji Ditaji Kambundji: une performance de choix Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ditaji Kambundji a brillé au meeting Diamond League de Monaco. La Bernoise a pris la deuxième place du 100 m haies derrière la Jamaïcaine Megan Tapper.

Ditaji Kambindji a signé un chrono de 12''42, à 8 centièmes de Megan Tapper malgré un vent contraire de 1,1 m/s. Il s'agit pour la Bernoise de son deuxième meilleur temps absolu sur la distance. "Je suis ravie d'avoir couru aussi vite contre le vent, lâchait-elle au micro de la SRF. Je suis sur le bon chemin."

Audrey Werro a, pour sa part, pris la 10e place du 1000 m avec un record personnel à la clé en 2'34''88. Dominic Lobalu a terminé au 6e rang d'un 5000 "extrêmement dur" selon ses propres propos. Déception en revanche pour Jason Joseph sur le 110 m haies. Troisième à Paris avec un record de Suisse égalé, le Bâlois a dû se contenter de la 7e place en Principauté.

A la perche, Armand Duplantis ne s'est pas offert un 13e record du monde. Victorieux avec un saut à 6,05 m, le Suédois a échoué à trois reprises à 6,29 m. Il avait porté son record à 6,28 m le mois dernier à Stockholm.

Noah Lyles a, quant à lui, signé un retour gagnant. L'Américain a enlevé le 200 m en 19''88. Le Champion olympique du 100 a notamment dominé l'homme en forme du moment, le champion olympique de la distance Letsile Tebogo (19''97). Champion d'Europe en titre, le Genevois Timothé Mumenthaler a pris la 7e place en 20''40.



Un cavalier seul pour Jannik Sinner Il n'y a pas eu vraiment de match en Jannik Sinner (à gauche) et Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung La finale de Wimbledon sera celle de Roland-Garros ! Quatre semaines après leur superbe affrontement à Paris, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz croiseront à nouveau le fer sur le gazon londonien.

Jannik Sinner a rejoint Carlos Alcaraz en finale à la faveur de son succès 6-3 6-3 6-4 devant un Novak Djokovic bien trop entamé sur le plan physique. Cette demi-finale fut pratiquement à sens unique même si l’Italien a dû écarter une balle de 4-0 dans la troisième manche. Trop diminué, Novak Djokovic n’avait pas les armes pour s’opposer au tennis du no 1 mondial.

On rappellera toutefois que la présence de Jannik Sinner en finale tient du miracle. Lundi, l’Italien avait frôlé le pire devant Grigor Dimitrov. Mené deux sets à rien, il a dû une grande partie de son salut à la blessure qui a contraint le Bulgare à l’abandon.

Dimanche, c’est bien sûr un sentiment de revanche qui l’animera devant le double tenant du titre. Il reste sur deux échecs mortifiants face à Carlos Alcaraz, en finale de "son" tournoi de Rome et bien sûr à Paris où il avait laissé filer trois balles de match dans la rencontre la plus emballante de la décennie.



Une revanche pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka retrouve le chemin de la victoire en Roumanie. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (ATP 153) tient sa revanche. Le Vaudois a battu le Moldave Radu Albot (ATP 298) au Challenger de Iasi un mois après son revers au premier tour à Perugia contre ce même adversaire.

En Roumanie, Stan Wawrinka s’est imposé 6-3 7-5 après avoir pourtant dû courir derrière un break dans les deux manches. Mais porté par son service – 9 aces -, il a imposé sa loi au fil des jeux pour cueillir son troisième succès de la semaine. Il lui offre samedi une demi-finale contre le vainqueur de la rencontre entre le Danois Elmer Moller (ATP 117) et l’Italien Franceso Maestrelli (ATP 237).

Battu lors de ses cinq derniers matches avant de se rendre en Roumanie, Stan Wawrinka est en passe de se bâtir une nouvelle confiance. Certainement une bonne nouvelle juste avant le rendez-vous de Gstaad.



Une troisième finale de rang pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz: imbattable à Wimbledon depuis trois ans... Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Carlos Alcaraz disputera une troisième finale de rang à Wimbledon. Le tenant du titre a battu 6-4 5-7 6-3 7-6 (8/6) Taylor Fritz. L’autre demi-finale opposera Jannik Sinner à Novak Djokovic.

Le no 2 mondial a écarté deux balles de deux sets partout dans le jeu décisif du quatrième set avant de remporter un vingtième match de rang à Wimbledon. Titré à Rome, Roland-Garros et au Queen’s, Carlos Alcaraz s’avance vers cette finale avec le vent dans le dos. Il a tout simplement remporté les 24 derniers matches qu’il a livrés...

Cette demi-finale contre un remarquable Taylor Fritz a rappelé combien Carlos Alcaraz maîtrise son sujet sur le gazon. Il excelle dans tous les secteurs du jeu, avec notamment la qualité de son déplacement qui lui permet de réaliser très souvent des miracles en défense. Quel que soit son adversaire dimanche, il sera bien le favori de cette finale avec l'ambition de signer un triplé à Wimbledon que Novak Djokovic a été le dernier à réussir en 2022.



Tadej Pogacar fait coup double à Mûr-de-Bretagne Une victoire de plus pour Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Tadej Pogacar s'est imposé à Mûr-de-Bretagne lors de la 7e étape du Tour de France. Avec cette deuxième victoire de la semaine, il a repris le maillot jaune à Mathieu van der Poel.

Déjà vainqueur à Rouen mardi, "Pogi" s'est montré le plus fort dans les derniers hectomètres de la seconde ascension à Mûr-de-Bretagne, devançant son rival Jonas Vingegaard et le Britannique Oscar Onley. L'ogre slovène décroche par la même sa 19e victoire dans la Grande Boucle, et la 101e de sa carrière professionnelle.

Au classement général, le triple vainqueur de l'épreuve devance le Belge Remco Evenepoel de 54 secondes et le Français Kévin Vauquelin de 1'11''. Vingegaard est 4e à 1'17''. Quant à Mathieu van der Poel, il a été lâché dans la seconde ascension du Mûr-de-Bretagne après avoir été déjà bien à la peine sur la première.

Une chute à 5 km de l'arrivée, à l'approche de l'ascension finale, a, par ailleurs, embarqué sur le bitume une petite dizaine des coureurs dont le meilleur lieutenant de Pogacar, le Portugais Joao Almeida. Le vainqueur cette année des Tours de Romandie et de Suisse sera-t-il en mesure d'épauler son leader lors des prochaines étapes de montagne ?



Tour d'Autriche: chute et abandon pour Aleix Espargaro Aleix Espargaro a abandonné la combinaison de motard Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON L'ancien pilote MotoGP Aleix Espargaro (35 ans) n'est pas arrivé au terme de sa première course comme cycliste professionnel. Il a dû abandonner après une chute lors de la 3e étape du Tour d'Autriche.

Vainqueur de trois Grands Prix en MotoGP (Argentine 2022, Grande-Bretagne et Catalogne 2023), l'Espagnol avait mis fin à sa carrière sur les circuits en 2024. Il a depuis tenté une étonnante reconversion, toujours sur deux roues mais sans moteur.

Engagé par la formation Lidl-Trek, dont il est ambassadeur, Aleix Espargaro a entamé sa nouvelle carrière mercredi lors de la 1re étape du Tour d'Autriche, dans un rôle d'équipier. Mais il est tombé vendredi et, selon son équipe, il pourrait souffrir d'une fracture osseuse à une main.



Short Track: victoire pour Alessandra Keller Belle victoire pour Alessandra Keller Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suissesses ont brillé lors du Short Track à Pal Arinsal. Alessandra Keller s'est imposée alors que Ronja Blöchlinger a pris la troisième place.

Keller a franchi la ligne avec quatre secondes d'avance sur la Britannique Evie Richards, leader de la Coupe du monde. Blöchlinger a suivi six secondes plus tard pour fêter le premier podium de carrière à ce niveau.

"Andorre est une magnifique place pour moi", a jubilé Alessandra Keller, qui a gagné pour la première fois depuis un an. La Nidwaldienne apprécie le tracé sur lequel elle s'est déjà imposée en 2018, 2022 et 2023.

Les courses étaient normalement prévues en soirée. Elles ont été avancée en raison d'une alerte météo. L'épreuve masculine a débuté à 10h25.



Euro dames 2025: l'exploit des Suissesses salué dans la presse L'euphorie dans le stade de Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après sa qualification pour un quart de finale historique, les Suissesses ont suscité l'euphorie dans tout le pays. Les médias suisses invitent à savourer l'exploit à sa juste mesure.

Au lendemain d'un nul qui n'aura décidément jamais eu autant le goût de la victoire, Arcinfo souligne dans ses pages la "force de caractère remarquable" de cette équipe de Suisse. L'héroïne de la soirée Riola Xhemaili a marqué "pour plonger le public genevois dans l'euphorie", ajoute le quotidien neuchâtelois.

"Riola Xhegeili!" titre le Blick alémanique pour résumer la joie dans laquelle tout un pays a plongé dans le temps additionnel. Le journal de boulevard acclame la sélectionneuse Pia Sundhage qui "a réussi, malgré les incohérences, les difficultés et les critiques, à assembler les pièces du puzzle".

Aucune limite Un rôle "d'architecte du grand succès" également applaudi dans le Tages Anzeiger. Même si la tâche s'annonce très difficile en demi-finale, Blick se réjouit encore de cette "jeune génération qui ne se pose aucune limite" et qui pose les bases d'un avenir plus radieux encore.

La fête a été belle, et a rassemblé des supporters de toute la Suisse au Stade de Genève. Au grand dam du site lematin.ch, qui n'en peut plus du chant «Schwiiiittzzeer Naatttzzzi» fanfaronné par les soutiens germanophones à toutes les rencontres de l'équipe de Suisse. Cependant, au vu de l'engouement dans les gradins à l'issue de ce match, le média nous enjoint à "profiter à fond" de cet Euro.

Le quotidien "Le Temps" s'épanche sur les montagnes russes émotionnelles par lesquelles le public est passé à la fin de ce match. Entre l'ouverture du score sur penalty des Finlandaises et l'égalisation helvétique, "la tristesse infinie qui s’était emparée du Stade de Genève a disparu en un instant, en une explosion de joie" clame le titre basé à Genève. Et de rappeler qu'un compte à rebours a débuté : celui d'une confrontation probable face à l'Espagne favorite du tournoi vendredi prochain au Wankdorf de Berne.

Gestion des buvettes Si la presse a été extatique pour décrire la performance des Suissesses, La Liberté a pointé du doigt la désillusion de la soirée: la gestion des buvettes du Stade de Genève. "Avant même la pause, il était compliqué voire impossible de mettre la main sur une saucisse", regrette son envoyé spécial. Si les 26'388 personnes présentes dans les gradins sont alors restées sur leur faim, il y a fort à parier que le dénouement du match les a amplement rassasiés.



Swiss Open à Gstaad: Zverev et Berrettini ne viendront pas Alexander Zverev traverse une passe difficile Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tête d'affiche du Swiss Open de Gstaad, Alexander Zverev (ATP 3) ne viendra finalement pas dans l'Oberland bernois la semaine prochaine. L'Allemand traverse une crise mentale.

Les organisateurs ont indiqué que Zverev (28 ans) avait annulé sa participation "pour raisons personnelles". Le joueur reste sur une élimination dès le 1er tour à Wimbledon. Il avait ensuite fait part de son mal-être et avoué avoir besoin d'une thérapie. Son forfait pour Gstaad ne constitue dès lors pas une surprise.

Autre coup dur pour le tournoi, l'absence du tenant du titre Matteo Berrettini (ATP 35). L'Italien ne se sent pas assez en forme après avoir été victime d'une blessure.

L'Argovien Jérôme Kym a pour sa part reçu une invitation. Il rejoint ainsi Stan Wawrinka et Dominic Stricker. Vainqueur de l'Open d'Australie juniors, Henry Bernet disputera les qualifications.