15e défaite de suite pour les Wizards ++ Meier en forme

Leandro Riedi à nouveau blessé au genou droit Leandro Riedi est à nouveau au repos forcé Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le début de saison est décidément compliqué pour les meilleurs joueurs suisses. Leandro Riedi a ainsi annoncé sur son compte Instagram s'être blessé une nouvelle fois au genou droit. Le Zurichois évoque une rééducation de "plusieurs mois". Riedi (23 ans) avait été opéré une première fois du genou droit en septembre dernier, ce qui l'avait contraint à mettre fin à sa saison. Il s'est à nouveau blessé sur un faux mouvement à l'entraînement, et a donc dû repasser sur le billard. "La vie a sa façon de tester ta résilience", a-t-il écrit, fataliste. "Après avoir travaillé dur pour revenir, j'étais fier de mes progrès sur le plan physique et me sentais gentiment prêt à renouer avec la compétition", poursuit le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020, qui s'était hissé jusqu'au 117e rang du classement ATP en août dernier avant de se blesser. Leandro Riedi, qui a chuté à la 238e place mondiale, n'a pas joué le moindre match depuis son abandon au 2e tour des qualifications de l'US Open à la fin août. Il avait auparavant brillé sur le front des Challengers en 2024, remportant deux titres et disputant trois autres finales. "C'est dur de ne pas se sentir frustré", peste-t-il.

Une 15e défaite d'affilée pour les Wizards Kyshawn George en sont à 15 défaites consécutives en NBA Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Washington n'entrevoit toujours pas le bout du tunnel en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enchaîné mercredi une 15e défaite consécutive, après avoir déjà subi 16 revers d'affilée cet automne. La plus mauvaise équipe de la Ligue reste donc scotchée à 6 victoires cette saison, pour désormais 40 défaites. Les Wizards ont encore une fois bu la tasse mercredi, s'inclinant 106-82 face aux Toronto Raptors. Ils ont commis pas moins de 25 pertes de balle, et ont livré une entame de match catastrophique: ils étaient ainsi menés 14-0 après 4'33 de jeu, après avoir manqué leurs huit premiers tirs. A nouveau présent dans le cinq de base, Kyshawn George a terminé cette partie avec un différentiel de -23, en 22 minutes passées sur le parquet. Le "rookie" valaisan a inscrit 10 points (à 4/10 au tir), qui font de lui le troisième meilleur marqueur des Wizards dans cette rencontre.

Les Devils savourent leur revanche face à Philadelphie Timo Meier (28) a réussi 2 assists mercredi face aux Flyers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Battus 4-2 à Philadelphie lundi, les Devils ont pris une cinglante revanche face aux Flyers mercredi à Newark. New Jersey s'est imposé 5-0, grâce notamment aux 2 assists de Timo Meier, pour conforter sa 3e place dans la Metropolitan Division. L'attaquant appenzellois a signé la passe décisive sur le 3-0, marqué en supériorité numérique par Nathan Bastian à la 33e, puis sur le 4-0 signé Dawson Mercer 62 secondes plus tard. Les Devils ont forcé la décision dans le tiers médian, remporté 4-0. Meier en est désormais à 37 points - dont 22 assists - dans cet exercice 2024/25. Il est le deuxième meilleur compteur suisse de la saison derrière son capitaine Nico Hischier (43 points), qui a manqué un deuxième match consécutif en raison d'une blessure au haut du corps et dont l'état de santé sera réévalué la semaine prochaine. Le no 3 Roman Josi (35 points) est quant à lui resté "muet" mercredi au cours d'un match perdu 3-1 par "ses" Nashville Predators face aux Vancouver Canucks de Pius Suter. Un Pius Suter qui a scellé le score dans une cage vide à 18 secondes de la fin pour son 13e but de la saison, son deuxième en deux parties après une disette de 23 matches. Vancouver à 2 points des Kings Vancouver a ainsi décroché son troisième succès d'affilée, ce qui lui permet de grimper au 8e rang de la Conférence Ouest. Les Predators, 14es à l'Ouest avec 13 points de moins que les Canucks, ont quant à eux enchaîné un deuxième revers de suite après avoir signé cinq victoires consécutives. Les Canucks sont en outre revenus à deux longueurs des Los Angeles Kings de Kevin Fiala, 2es de la Pacific Division, lesquels se sont inclinés 3-0 sur la glace des Florida Panthers mercredi. Les Kings restent sur trois revers d'affilée, et sur sept défaites dans leurs neuf dernières sorties.

Bernet: "Les comparaisons sont une motivation" Premier Suisse sacré chez les juniors à l'Open d'Australie, Henry Bernet s'est confié aux médias dès son retour en Suisse, mercredi à Bienne. "Les comparaisons avec Roger (Federer) sont avant tout une motivation", lâche-t-il quasiment d'emblée. "Tout le monde en Suisse a envie de voir le prochain Roger ou le prochain Stan Wawrinka à l'oeuvre", souligne-t-il. "Il était évident que les comparaisons existeraient avec Roger: même ville, même club, même voix, même revers à une main", sourit-il. "Mais je me concentre sur moi-même, en essayant de ne pas trop y penser", enchaîne Henry Bernet, bien conscient que ce sacre australien n'est rien de plus qu'une étape. Aurait-il d'ailleurs préféré ne pas être Bâlois ? "Non! C'est ma ville", se marre ce fan du FC Bâle. Le jeune homme a le verbe sûr, et la tête bien sur les épaules. Il a évidemment célébré "un peu" ce titre, "en combinant cela avec mon anniversaire", lui qui a fêté ses 18 ans dimanche soit le jour de sa finale victorieuse à Melbourne. "J'ai aussi eu droit à un apéro au TC Old Boys", souligne-t-il. Il a aussi reçu de nombreux messages des joueurs et joueuses, suisses avant tout. "Stan (Wawrinka), Ben Shelton, Dominic (Stricker), Belinda (Bencic), Viktorija (Golubic) ou Marc-Andrea (Hüsler) m'ont écrit pour me féliciter", précise le Bâlois, qui a aussi eu droit à un long mail de félicitations de la famille Federer. "Aller de l'avant" La fatigue est encore bien présente, mais la tension est visiblement retombée d'un cran. Pas question de s'enflammer: "Je me réjouis de reprendre l'entraînement, d'aller de l'avant. J'ai un bloc d'entraînement prévu maintenant, puis je disputerai le Challenger de Lugano" du 24 février au 2 mars. Henry Bernet a hâte d'en découdre chez les pros, même s'il devrait encore disputer 1-2 tournois chez les juniors. S'imagine-t-il disputer par exemple le Geneva Open, tournoi ATP 250 prévu du 17 au 24 mai soit juste avant Roland-Garros ? "Je jouerais très volontiers à Genève! Mais j'aurai besoin d'une invitation, et il y a d'autres joueurs suisses dans ce cas", explique-t-il. Bernet se dit prêt à faire le grand saut parmi les professionnels. Son entourage sait en tout cas à quoi s'attendre. "Quand j'entraînais Dominic Stricker, il avait trouvé la bonne formule pour expliquer la différence entre le circuit junior et les Challengers: chez les juniors on te fait des cadeaux, mais en Challenger jamais", souligne son nouveau coach Sven Swinnen. "Chez les juniors, il y a 2-3 ans maximum d'écart entre les différents joueurs. Dans les Challengers, il peut y avoir jusqu'à 20 ans d'écart. La concurrence y est infiniment plus féroce", rappelle quant à lui Alessandro Greco, chef du sport d'élite à Swiss Tennis. "Et les joueurs y jouent parfois leur survie", ajoute Sven Swinnen, nouvel entraîneur principal de Bernet. Swinnen prend le relais de Kai Stentenbach, un technicien allemand qui s'occupait de Bernet depuis l'arrivée de ce dernier à Bienne dans le giron de Swiss Tennis il y a deux ans et demi environ. Un passage de témoin naturel dû à l'âge du Bâlois, qui s'est fait tout en douceur: "J'ai déjà eu l'occasion de suivre Henry l'an dernier sur quelques tournois", glisse Swinnen. L'Argovien sait bien que le plus dur reste à faire, même si ce sacre australien est prometteur. "Bien sûr, c'est déjà génial d'avoir gagné un Grand Chelem chez les juniors. C'est une motivation et une inspiration, et ça permet aussi d'attirer sponsors et médias. Mais le travail continue. Il faut garder les pieds sur terre et avoir une vision sur le long terme", glisse Swinnen. Henry Bernet connaît ses points forts comme ses faiblesses, son entourage évidemment aussi. Pas question de pratiquer la langue de bois à ce sujet. "Premièrement, il doit travailler son retour de service, même si on a déjà bien bossé, notamment en slice côté revers. Le retour est plus difficile à maîtriser quand on le joue à une main", rappelle Kai Stentenbach. "Deuxièmement il doit apprendre à aller plus souvent de l'avant", poursuit le technicien allemand, par ailleurs pas du tout frustré de voir Henry Bernet changer de coach principal. "Mon job est de les préparer à être compétitifs en Grand Chelem chez les juniors. J'ai fait ma part du travail", se réjouit-il. "Les compteurs sont remis à zéro" La patience est donc de mise autour du nouveau joyau du tennis helvétique. D'autant plus qu'il "est un joueur complet. C'est donc plus long pour mettre toutes les pièces du puzzle en place", rappelle Kai Stentenbach, ajoutant que l'un des principaux domaines dans lesquels Henry Bernet doit progresser est son physique. "Il doit prendre du coffre physiquement", estime Stentenbach. Henry Bernet en est d'ailleurs parfaitement conscient. "Je dois progresser sur le plan physique", juge le Bâlois, pour qui la présence dans son entourage d'un entraîneur de condition physique est d'ailleurs un must. Il en a pris pleinement conscience pendant l'Open d'Australie, où il a pu observer de près les meilleurs joueurs du monde dans les vestiaires. "J'ai pu constater que j'avais une sacrée marge de progression sur le plan physique", concède-t-il. "Celui qui m'a impressionné le plus, c'est Jannik Sinner. Avant, je me disais qu'il était mince. Mais il possède une musculature impressionnante", souligne Bernet, qui n'a donc pas qu'un certain RF comme modèle. D'ailleurs, s'il est désormais lié à l'équipementier suisse (On) dont Roger Federer est l'un des actionnaires, Henry Bernet suit aussi d'une certaine manière les traces de Stan Wawrinka. Il bénéficie ainsi du soutien du même agent que le Vaudois, à savoir Lawrence Frankopan de l'agence StarWing Sports. "Avec mes parents, on a remarqué l'an dernier qu'on n'arrivait plus à gérer les différentes demandes des médias ou des sponsors", explique Henry Bernet, qui bénéficie donc de conditions optimales pour faire le grand saut chez les professionnels. "Mais je sais que les compteurs sont remis à zéro lorsqu'on devient professionnel", rappelle-t-il.

"Comme un fardeau sur les épaules" Il se profile comme l’homme du miracle. Nommé le 23 décembre, Lars Leuenberger offre la possibilité à Fribourg-Gottéron de rêver en couleur. La Saint-Gallois a, tout d’abord, conduit Fribourg-Gottéron vers son premier trophée avec la victoire à la Coupe Spengler avant d’opérer une très belle remontada en championnat. Le nouvel entraîneur revient sur ces cinq semaines de douce folie pour Keystone-ATS. Lars Leuenberger, la victoire à la Coupe Spengler n’a-t-elle pas tout changé pour Fribourg-Gottéron ? "Il y avait comme un fardeau sur les épaules à porter au sein du club avec ce palmarès toujours vierge. Maintenant, ce poids que l’on pouvait vraiment ressentir n’est plus là. Cette victoire est tombée à point nommé pour insuffler un nouvel élan et pour susciter de nouveaux espoirs." Depuis cette Coupe Spengler, l’équipe a redressé la barre en championnat dans la mesure où elle a toujours cueilli au moins un point lors des douze derniers matches. Êtes-vous surpris par ces résultats ? "Tout le monde est convaincu au sein du club que nous pouvons nous imposer contre toutes les équipes de National League. J’ai dit aux joueurs de prendre match après match, de ne pas regarder le classement. C’est peut-être un discours simpliste, mais c’était bien le seul à tenir dans notre situation. Maintenant, il faut veiller à ne pas perdre le rythme qui est le nôtre depuis le début de l’année." Quelles sont les clés de votre succès aujourd’hui ? "Nous n’avons pas modifié notre système de jeu de fond en comble. Nous avons travaillé sur les détails, ces petits ajustements qui peuvent faire toute la différence. Et au fil des jours, les joueurs ont retrouvé cette foi qui permet de renverser les montagnes. J’avais le sentiment qu’ils l’avaient vraiment perdue.." N’est-ce pas sur le plan défensif que les ajustements dont vous parlez ont été les plus marquants ? "Oui, dans notre propre zone. Nous avons amélioré le jeu sans palet. Il s’agissait, à mes yeux, d’un point vraiment essentiel." Votre parcours en tant qu’entraîneur vous fait passer avant tout pour un pompier de service. Est-ce que cela vous dérange ? "Une telle comparaison me fait ni chaud ni froid. On a beaucoup écrit sur moi. J’ai été appelé à deux reprises en cours de saison à Berne, une fois à Bienne. Mais je suis, par ailleurs, resté presque trois ans à Olten. Non, je ne me vois pas comme un pompier de service." A Olten justement, vous avez vécu il y a presque une année le premier limogeage de votre carrière. Comment l’avez-vous digéré ? "Au début, une telle décision prise à votre encontre n’est jamais simple à assimiler. Mais cela fait partie des risques du métier. J’ai pu faire face très vite à cette situation même s’il n’est jamais agréable de se retrouver sans travail. » Et il y a eu l’appel de Fribourg... "J’avais reçu auparavant des offres intéressantes. Mais les dirigeants de Fribourg m’ont convaincu. Je connais la règle du jeu: un intérim à assumer jusqu’à la fin de la saison avant de devenir le no 2 de Roger Rönnberg avec lequel j’échange très régulièrement. Nous évoquons bien sûr la saison prochaine, mais l’essentiel de ces échanges tourne autour de notre actualité, la sienne à Frölunda, la mienne à Fribourg." L’actualité, ce sont les deux matches contre Kloten et Rapperswil avant une coupure de presque deux semaines. Cette coupure ne va-t-elle pas briser votre élan ? "Je crois que l’équipe aura bien besoin de cette coupure. Ces cinq semaines que nous avons traversées ont été très éprouvantes. Elle va aussi nous permettre de vraiment travailler à l’entraînement. La répétition des matches nous l’avait interdit." Pour vous, que faut-il pour que cette saison soit un succès ? "Il n’est pas aisé de répondre à cette question. Nous voulons poursuivre le processus que nous avons engagé et voir jusqu’où il peut nous mener. Mais la qualification pour les play-off demeure l’objectif."

Une mi-temps pour tout renverser Le soulagement pour Bernardo Silva et Pep Guardiola. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City l’a échappé belle ! Victorieux de cette Ligue des Champions en 2023, les Mancuniens verront finalement le printemps après avoir fait face à bien des vents contraires. Une semaine après la défaite 4-2 à Paris, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont assuré leur qualification pour les seizièmes de finale à la faveur de leur succès 3-1 devant le FC Burges d’Ardon Jashari lors de la soirée la plus copieuse de l’histoire de la compétition avec 18 matches programmés à 21h00. Mais menés à la pause après une réussite du Nigérian Raphael Onyedika, ils sont vraiment revenus de loin. Un rush de Mateo Kovacic, un autogoal de l’Equatorien Joel Ordonez et une réussite de Savinho leur ont permis de renverser la table. Paris impressionne A Stuttgart, le Paris St. Germain n’a pas, en revanche, tardé pour classer l’affaire. Avec une réussite de Bradley Barcola et un doublé d’un Ousmane Dembélé au sommet de son art, les Parisiens menaient déjà 3-0 à la pause avant de s’imposer finalement 4-1. Même si Gianluigi Donnarumma a réalisé un arrêt magnifique juste avant le 2-0, Paris a confirmé l’impression laissée contre Manchester City : la greffe semble avoir enfin prise pour Luis Enrique et Paris s’avance comme un candidat au titre. Même s’il doit passer par la case des seizièmes de finale. Battu 3-2 à Eindhoven avec une équipe très largement remaniée, Liverpool n’aura pas réussi le grand huit. Mais malgré cette défaite, Liverpool a remporté cette phase de ligue devant le FC Barcelone, tenu en échec (2-2) par l’Atalanta. Les deux équipes ne pourront pas s’affronter avant la finale de Munich. Sombre pour soirée pour Denis Zakaria et Monaco Cette ultime soirée fut bien sombre Denis Zakaria et l’AS Monaco. A San Siro face à l’Inter d'un Yann Sommer toujours aussi impérial, le Genevois et ses coéquipiers ont été battus 3-0 sur un triplé de Lautaro Martinez dans une rencontre à sens unique. Denis Zakaria a été sanctionné d’un penalty – sévère - pour une faute sur Marcus Thuram à la 3e avant que Christian Mawissa n’écope d’un carton rouge à la 12e. Pour l’AS Monaco et ses supporters, la suite ne fut qu’un long chemin de croix. Mais comme Lille, Brest et Paris, l’AS Monaco pourra poursuivre l’aventure.

Une huitième et dernière défaite pour les Young Boys Joël Monteiro en déséquilibre comme pour rappeler que cette phase de ligue fut vraiment un désastre pour les Young Bioys. Image: KEYSTONE/AP/Peter Klaunzer Les Young Boys sont "Fanny" ! Battus 1-0 par l’Etoile Rouge Belgrade, les Bernois ont concédé une huitième défaite en huit matches dans une phase de ligue qui a tourné au cauchemar. Au Wankdorf, les Young Boys ont cédé sur une frappe magnifique du Gabonais Guélor Kanga à la 69e minute. La victoire des Serbes, la première de leur histoire à l’extérieur dans cette Ligue des Champions, ne souffre aucune discussion. Toujours dans l’attente de leur premier but en 2025, les Bernois ont laissé une impression bien pitoyable. La venue de Giorgio Contini n’a encore rien résolue. Celle éventuelle de Chris Bedia murmurée par des sources anglaises sera-t-elle plus bénéfique ? L’ancien buteur du Servette FC peut, pourquoi pas, réveiller une attaque en panne. Une retenue incompréhensible L’esprit déjà sans doute tourné vers le déplacement – périlleux – de samedi à Lausanne, les Young Boys ont joué presque avec le frein à main. Même si l’enjeu financier – 2,2 millions d’euros pour une victoire ou 700'000 pour un nul – était réel et même si le stade était plein, l’intensité ne fut pas vraiment de mise. On comprend mal leur retenue un soir où l'occasion leur était donnée de se réconcilier avec leur public. Toujours aussi à la peine dans sa production offensive, la formation de Giorgio Contini était bien heureuse de regagner les vestiaires à la pause sur un score nul et vierge., A la 44e, Cherif Ndiaye avait en effet raté l’immanquable sur une offrande du prodige Andrija Maksivomic (17 ans). Mais ce ne fut que partie remise pour l'Etoile Rouge qui a conclu sa campagne avec un deuxième succès. Les Young Boys auront bu le calice jusqu'à la lie dans la mesure où le Bayern Munich ne s'est "seulement" imposé que 3-1 devant le Slovan Bratislava, l'autre équipe à avoir concédé huit défaites. Un score insuffisant pour que les Slovaques abandonnent la "lanterne rouge" de cette phase de ligue aux Bernois. Une 36e place qui procure un sentiment légitime de honte.

National League: succès des Lions chez les Tigres Match serré entre Langnau et Zurich Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Zurich Lions ont battu les Langnau Tigers pour la dixième fois consécutive en National League. Dans l'Emmental, les tenants du titre se sont imposés 2-1 mercredi soir. Mais les visiteurs ont dû patienter avant de passer l'épaule. Langnau a en effet ouvert le score par Berger à la 36e. Les Lions ont retourné la situation lors de l'ultime période, avec des réussites de Grant (47e) et Kinnunen (52e). Le résultat a donc une fois encore tourné en faveur des Zurichois, qui avaient gagné les deux premiers affrontements de la saison sur le score de 1-0. Les rencontres entre ces deux adversaires sont toujours serrées, mais l'issue est inexorablement la même.

Slalom de Schladming: pas de podium suisse Timon Haugan franchit la ligne et gagne Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Loïc Meillard n'a pas réussi à se hisser sur le podium lors du slalom de Schladming. Le skieur suisse a pris la cinquième place d'une course gagnée par le Norvégien Timon Haugan. Meillard, troisième après le premier parcours, a perdu deux rangs en finale en signant le 18e chrono. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a néanmoins confirmé sa régularité à haut niveau, même s'il lui manque toujours un petit quelque chose pour décrocher la victoire. Celle-ci a souri à Haugan, qui était deuxième après la manche initiale. Le Norvégien a résisté à la pression d'un public autrichien déchaîné et qui a pu rêver à un doublé de ses favoris. Le podium a en effet été complété par Manuel Feller (à 0''20) et Fabio Gstrein (à 0''67), lequel a signé son premier top 3 en Coupe du monde. En tête après la première manche, Linus Strasser n'a pas obtenu un troisième succès sur la Planai après 2022 et 2024. L'Allemand a reculé au quatrième rang à 0''77 avec seulement le 21e temps en finale. Strasser a devancé Meillard de six centièmes. Le Genevois Tanguy Nef n'a pas pu obtenir un nouveau top 10, mais il s'en est fallu de très peu. Il a pris la onzième place, à 0''22 du Belge Armand Marchant. Les autres Suisses qualifiés pour la finale n'ont pas fait des étincelles dans la nuit autrichienne. A la recherche de ses meilleures sensations, le Valaisan Daniel Yule a terminé au quatorzième rang à 1''76. Marc Rochat (21e à 3''17) et Luca Aerni (25e à 5''41) ont connu une course moyenne.

Européens: Kimmy Repond peut rêver de podium Kimmy Repond peut rêver de médaille à Tallinn Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Kimmy Repond peut rêver d'une deuxième médaille européenne. A Tallinn, la Bâloise occupe le troisième rang après un programme court qui lui a rapporté 68,68 points. La Suissesse n'a été devancée que par la Géorgienne Anastasia Gubanova et l'Estonienne Niina Petrokina. Les trois premières sont séparées par moins d'un demi-point, de sorte que tout restera possible lors du libre prévu vendredi soir. Chez les couples, le duo suisse Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart a obtenu sa qualification pour le libre en se classant au 13e rang. Il fallait terminer dans le top 16 pour obtenir l'assurance de lutter pour les médailles jeudi dans la capitale estonienne. Le couple allemand Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin a pris la tête après le programme court. En l'absence sur blessure des tenants du titre, les Italiens Lucrezia Beccari et Matteo Guarise, les Allemands font figure de favoris. Ils ont obtenu 71,59 points et ont devancé les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (68,52) et les Hongrois Maria Pavlova et Alexei Sviatchenko (65,88).

Europe Cup: Fribourg Olympic s'incline Thibaut Petit: son équipe a perdu malgré une belle résistance Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Olympic s'est incliné 78-73 à domicile contre Ludwigsburg lors de la 5e journée d'Europe Cup. Les champions de Suisse ont toutefois livré une belle réplique face aux Allemands. Les Fribourgeois ont pris un départ idéal, qui leur a permis de mener 30-11 après un quart initial de feu. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu tenir le même rythme ensuite. Les Allemands sont revenus à 41-37 à la pause, avant de prendre l'avantage dans un troisième quart qu'ils ont gagné de six points (20-14). Malgré la belle résistance d'Olympic, les visiteurs ont tenu bon pour empocher un cinquième succès en autant de matches. Fribourg jouera sa qualification pour les quarts de finale mercredi 5 février lors de la réception des Polonais de Wloclawek.

Slalom de Schladming: Loïc Meillard 3e de la manche initiale Loïc Meillard est bien placé après la manche initiale Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Loïc Meillard est en embuscade pour un podium lors du slalom Coupe du monde de Schladming. Le Valaisan d'origine neuchâteloise occupe en effet le troisième rang à l'issue de la première manche. Au lendemain de sa déception en géant - quatrième à 0''01 du podium après avoir remporté la manche initiale -, Meillard a livré un parcours très solide. Il a été de loin le Suisse le plus en vue, concédant 0''36 à Linus Strasser. L'Allemand, vainqueur à Schladming en 2022 et 2024, a exploité parfaitement son dossard no 1 pour finir en 50''25. Personne n'a fait mieux. Son plus proche poursuivant est le Norvégien Timon Haugan, à 0''36. Leader de la discipline avec quatre succès cet hiver, le Français Clément Noël a commis quelques erreurs et a dû se contenter du sixième rang provisoire. Mais son retard de 0''71 ne lui enlève pas tout espoir de très bon classement, tout comme d'ailleurs pour le Norvégien Henrik Kristoffersen, à 1''04. Côté helvétique, Tanguy Nef a fini à 1'20 du leader. Daniel Yule a pour sa part concédé 1''55, Marc Rochat 2''44 et Luca Aerni 2''55. Ramon Zenhäusern a lui terminé à 2''98 et risque de ne pas participer à la finale des 30 meilleurs.

Suisse: Patrick Fischer fait appel à Kevin Pasche et Dario Rohrbach Kevin Pasche: le gardien du LHC va d Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer a retenu 27 joueurs pour les prochains matches de l'Euro Hockey Tour (6-9 février). Parmi eux figurent deux néophytes, à savoir Kevin Pasche (Lausanne) et Dario Rohrbach (Langnau). Dernier rempart du LHC leader de National League, Pasche (21 ans) compte cette saison le plus de blanchissages et de victoires. Il a été aligné durant 2051 minutes, et seul le portier de Fribourg-Gottéron Reto Berra a été davantage utilisé. Pour sa part, Rohrbach (26 ans) figure au troisième rang des compteurs au sein des Langnau Tigers. L'attaquant a accumulé 24 points en 41 matches. Luca Fazzini (29 ans) n'est pas un néophyte, mais il n'avait pas été sélectionné depuis trois ans. Avec 19 buts pour Lugano, il est le joueur suisse le plus efficace en championnat et a donc convaincu Patrick Fischer de le rappeler. Au chapitre du staff, le sélectionneur disposera pour ce rassemblement de deux assistants inédits. Il s'agit de Jan Cadieux et Luca Gianinazzi, qui ont tous deux récemment perdu leur poste d'entraîneur, respectivement à Genève-Servette et Lugano. Sur la glace, la Suisse affrontera la Finlande le jeudi 6 février à Langnau. Les autres rencontres auront lieu à Stockholm, où les Helvètes seront aux prises avec la Suède (samedi 8) et la Tchéquie (dimanche 9).

Pas d'exploit pour Simona Waltert Une marche trop haute pour Simona Waltert. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La marche était trop haute pour Simona Waltert (WTA 179) à Singapour. La Grisonne n’a pas signé l’exploit en huitième de finale face à Anna Kalinskaya (WTA 18), la fiancée de Jannik Sinner. Elle s’est inclinée 6-2 7-6 (7/3) devant la Russe, tête de série no 1 du tableau. Issue des qualifications, Simona Waltert a payé un lourd tribut à son manque d’efficience en début de rencontre. Les quatre balles de 2-0 qu’elle a galvaudées ont sans doute trotté un peu trop longtemps dans un coin de sa tête. Menée 6-2 5-3, elle a toutefois eu le mérite de recoller au score pour emmener Anna Kalinskaya dans un jeu décisif. Mais contrainte de déclarer forfait pour le récent Open d’Australie en raison de douleurs dorsales, la Russe a su serrer le jeu pour conclure en 1h36’. Jil Teichmann (WTA 128), qui sort également des qualifications, espère connaître un sort meilleur ce jeudi. La gauchère sera opposée à l’Australienne Olivia Gadecki (WTA 107) avec des chances raisonnables de victoire.