3e succès d'affilée pour les Hawks ++ Ovechkin marque pour son retour

La Suisse battue par l'Italie Jasmine Paolini n'a laissé aucune chance à Belinda Bencic dimanche Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS La Suisse a logiquement subi la loi de l'Italie dimanche soir à Sydney pour son deuxième match dans la United Cup. Dos au mur après la défaite de Dominic Stricker face à Flavio Cobolli, Belinda Bencic n'a rien pu faire face à Jasmine Paolini dans le deuxième simple. Impériale la veille tant en simple qu'en double mixte face à la France, la championne olympique 2021 s'est inclinée 6-1 6-1 en moins d'une heure devant la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini. Il s'agissait de son premier affrontement avec une top 10, et même avec une top 100, depuis son retour de maternité. La marche était bien trop haute, d'autant plus avec les deux matches de la veille dans les jambes. Rapidement menée 4-0, Belinda Bencic a débloqué son compteur dans le cinquième jeu en signant son premier break. Le scénario de la seconde manche fut quasiment identique, la St-Galloise sauvant l'honneur avec un break pour revenir à 3-1. La Suisse, qui avait battu la France 2-1 samedi, doit tout faire pour sauver l'honneur face à l'Italie. Chaque point peut compter dans l'optique d'une qualification en quart de finale: seuls les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs deuxièmes (un à Sydney et un à Perth) poursuivront l'aventure. Italie et France seront opposées mardi pour le dernier match de cette poule.

Stricker battu en deux sets par Cobolli Stricker (à droite) a été nettement dominé par Cobolli dimanche Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Dominic Stricker a subi sa deuxième défaite en deux jours en simple dans la United Cup à Sydney. Le Bernois s'est incliné 6-3 7-6 (7/2) dimanche devant Flavio Cobolli, qui permet donc à l'Italie de mener 1-0 face à la Suisse dans cette deuxième rencontre du groupe D. Battu 6-3 7-5 par Ugo Humbert samedi, Dominic Stricker a péché sur les points les plus importants face à Flavio Cobolli (ATP 32). Le 300e mondial n'a converti aucune des cinq balles de break qu'il s'est procurées, alors que son adversaire affiche un 2/2 dans cette statistique. Cobolli a en outre nettement dominé le tie-break. Impériale la veille face à la France, tant en simple qu'en double au côté de Stricker, Belinda Bencic se retrouve donc dos au mur avant de défier la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini dans le deuxième match de cette rencontre. La St-Galloise a battu l'Italienne à deux reprises en deux duels.

Un 3e succès d'affilée pour les Hawks Clint Capela (à droite) est resté discret face au Heat de Terry Rozier Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a cueilli samedi son troisième succès consécutif en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont imposés 120-110 face au Miami Heat pour conforter leur 6e place dans la Conférence Est. Clint Capela est une nouvelle fois resté discret: l'intérieur genevois a réussi 6 points et 7 rebonds pour un différentiel de -3 en 21 minutes passées sur le parquet. Atlanta a néanmoins dominé les débats sous les panneaux, grâce surtout aux 13 prises de Jalen Johnson et aux 10 de Larry Nance Jr. Auteur d'un record personnel jeudi face à Chicago (30 points), Jalen Johnson en a inscrit 28 samedi, à 13/20 au tir. De'Andre Hunter a pour sa part marqué 26 points pour les Hawks, avec un 4/7 derrière l'arc, signant un 14e match consécutif avec au moins 15 points marqués en sortant du banc. Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi leur 24e défaite en 29 parties livrées cette saison, la troisième dans leurs quatre dernières sorties. Washington s'est incliné 136-132 en prolongation face aux New York Knicks de Jalen Brunson (55 points!). George a cumulé 13 points, 3 rebonds et 3 passes décisives samedi.

Ovechkin marque pour son retour au jeu Alex Ovechkin a marqué samedi pour son retour au jeu Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Victime d'une fracture du péroné le 18 novembre, Alex Ovechkin a signé un retour gagnant en NHL samedi. Le Russe a même marqué dans un match remporté 5-2 par Washington face à Toronto. L'ailier de 39 ans, qui a manqué 16 matches, a scellé le score à la 57e dans la cage vide pour signer sa 869e réussite en saison régulière de NHL, la 16e dans cet exercice 2024/25. Il se retrouve ainsi à 25 unités du record de la légende Wayne Gretzky, auteur de 894 buts en saison régulière dans la Ligue nord-américaine. "Chaque but est difficile à inscrire dans cette Ligue", a lâché au terme de cette rencontre Alex Ovechkin, cité sur le site internet de la NHL. "Si vous voulez essayer, enfilez des patins et allez jouer du 6 contre 5", a poursuivi le capitaine des Capitals en s'adressant aux journalistes. Des Suisses discrets Les joueurs suisses sont quant à eux tous restés "muets" samedi. Kevin Fiala avec Los Angeles (4-3 ap face à Edmonton) et Nino Niederreiter avec Winnipeg (4-2 face à Ottawa) ont néanmoins connu les joies de la victoire, les Winnipeg Jets signant d'ailleurs un troisième succès d'affilée. Les Devils du trio Hischier/Meier/Siegenthaler ont en revanche été battus 5-2 à Carolina, qui a inscrit le but de la victoire alors que Timo Meier purgeait une pénalité de 5' pour un coup de genou. Pius Suter et les Canucks se sont quant à eux inclinés 5-4 en prolongation face à Seattle après avoir mené 4-1.

Quatre Tremplins: Deschwanden peut y croire La traditionnelle Tournée des Quatre Tremplins démarre dimanche après-midi à Oberstdorf. Cinquième de la Coupe du monde, Gregor Deschwanden rêve d'y fêter enfin un premier succès à ce niveau. Il y a un an, Deschwanden avait perdu pied lors de la Tournée austro-allemande après un bon début de saison. Son entraîneur Martin Künzle est convaincu que le Lucernois se battra cette fois-ci avec les meilleurs dans le premier grand rendez-vous de l'hiver. Sa constance parle en sa faveur. En dix concours individuels disputés cet hiver, le Lucernois de 33 ans a toujours fait partie des 11 premiers. Il a accroché trois places sur le podium, dont deux 2es places à Wisla et à Titisee-Neustadt. L'absence de véritable pause de Noël joue également en faveur de Deschwanden, qui n'a pas eu le temps de se poser de questions ou de sentir monter la pression. Il a en outre parfaitement géré celle-ci les 21 et 22 décembre devant "son" public à Engelberg, terminant 3e puis 5e. Gregor Deschwanden sait que son statut de no 5 mondial ne lui offre aucune garantie avant une Tournée où les cartes sont souvent redistribuées. "Je suis un outsider", clame d'ailleurs le Lucernois, qui laisse volontiers le costume de favori au leader de la Coupe du monde Pius Paschke (5 succès cette saison).

Coupe Spengler: le Team Canada dans le dernier carré Jonathan Hazen a marqué le dernier but du match Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Team Canada a remporté un deuxième succès consécutif à la Coupe Spengler à Davos. Il a battu les Straubing Tigers 6-3 et s'est ainsi directement qualifié pour les demi-finales. Les Canadiens ont marqué par Carr (5e), Shaw (22e/37e), Bowey (41e), Hoefenmayer (52e) et Hazen (54e). Les Allemands avaient égalisé deux fois, d'abord par Brandt (8e) puis par St. Denis (30e). Mais ils ont fini par plier malgré la réussite d'Hede (49e). Les Canadiens finissent en tête du groupe Cattini avec le maximum de 6 points. Straubing devra pour sa part rejouer dès 15h10 dimanche dans le premier quart de finale contre Dynamo Pardubice. En soirée (20h15), Davos affrontera Kärpät Oulu dans l'autre quart.

Coupe Spengler: Fribourg dans le dernier carré Les joueurs du Kärpät Oulu fêtent leur succès Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Kärpät Oulu a battu le Dynamo Pardubice 3-2 ap samedi à la Coupe Spengler à Davos. Ce résultat fait les affaires de Fribourg-Gottéron, qualifié pour les demi-finales. Gottéron termine ainsi le bref tour préliminaire (2 matches) en tête devant les Tchèques et les Finlandais et disputera sa demi-finale lundi. Pardubice devra pour sa part rejouer dès dimanche après-midi un quart de finale contre le troisième de l'autre groupe, probablement les Straubing Tigers, alors qu'Oulu affrontera en soirée le deuxième de cet autre groupe. Les Finlandais ont fait meilleure figure que la veille lors de leur défaite 6-4 contre Fribourg. Ils ont mené deux fois grâce à des réussites en supériorité numérique, mais ont chaque fois laissé les Tchèques revenir. Le 2-2 a même été inscrit alors que Pardubice évoluait à 4 contre 5 à la 57e. La décision est tombée après 3'24 de prolongation grâce à l'Américain Reid Gardiner.

Tour de Ski: deux podiums suisses en sprint lors de la 1re étape Retour en forme pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/EPA Les Suisses ont brillé à Dobbiaco en ouverture du Tour de Ski, avec deux podiums dans les sprints en style classique. Tant Nadine Fähndrich que Janik Riebli ont fini au 3e rang. C'est la première fois de l'hiver que Nadine Fähndrich se classe dans le top 3, et la neuvième de sa carrière. La Lucernoise, qui n'avait plus connu ce bonheur depuis mars 2023 à Tallinn, n'a été devancée que par l'Américaine Jessie Diggins, qui a fêté le premier succès de sa carrière en sprint, et la Finlandaise Jasmi Joensuu. Autre Suissesse en finale, Anja Weber a pris une belle 5e place lors de sa première apparition à ce niveau. Elle a fini devant la favorite suédoise Maja Dahlqvist, qui a perdu toutes ses chances en cassant un bâton. Dans la finale messieurs, Riebli a lui aussi convaincu en montant sur la boîte derrière l'inévitable Norvégien Johannes Klaebo et le Français Lucas Chavanat. Valerio Grond, qui pouvait lui aussi prétendre au podium, a chuté après s'être accroché avec le Français Richard Jouve et a terminé au 5e rang.

Tramezzani nouveau coach d'Yverdon Paolo Tramezzani est le nouveau coach d'Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yverdon tient son nouveau coach. Le club du Nord vaudois annonce avoir engagé Paolo Tramezzani, ancien entraîneur de Lugano et de Sion. Le contrat porte jusqu'à l'été 2025, avec option pour une saison supplémentaire. Paolo Tramezzani (54 ans) succède à Alessandro Mangiarratti, limogé onze jours plus tôt après avoir passé un peu plus d'un an à ce poste. Le technicien italien reprend les rênes d'un club qui pointe au 10e rang du classement de Super League et devra donc lutter pour son maintien durant la deuxième partie de saison. Passé quatre fois (!) par Sion, la dernière pour un mandat de six semaines au printemps 2023 à l'issue duquel le club avait été relégué en Challenge League, Paolo Tramezzani était libre de tout contrat depuis quelques jours. Il dirigeait depuis le mois de février le NK Istra en Croatie. "Le nouvel entraîneur d'YS s’envolera avec ses nouveaux joueurs le 2 janvier au Portugal, pour un stage d’entraînement de dix jours, afin de préparer dans les meilleures conditions la reprise du championnat" le 19 janvier à Zurich, écrit le club dans un communiqué. Tramezzani débarque en outre avec son assistant, Attila Malfatti.

Genève-Servette vire son coach Jan Cadieux Jan Cadieux a été démis de ses fonctions samedi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Genève-Servette se sépare de son entraîneur principal Jan Cadieux, annoncent les Grenat dans un communiqué. La gestion de l'équipe première est confiée de manière intérimaire au Suédois Rikard Franzen et aux Français Yorick Treille, ses assistants. La qualification en demi-finale de la Ligue des champions, compétition dont le GSHC est le tenant du titre, n'a donc pas suffi à "sauver" Jan Cadieux. Les mauvais résultats en National League (12e place à 10 points du top 6) ont pesé plus lourd dans la balance. "Il est toujours très difficile de tourner une page avec une personne avec qui tant de moments historiques ont été partagés", écrit dans son communiqué Genève-Servette, qui a fêté son premier titre de champion de Suisse sous la férule de Jan Cadieux en 2023. Fils du regretté Paul-André Cadieux, Jan Cadieux (44 ans) occupait les fonctions d'entraîneur en chef du côté des Vernets depuis l'automne 2021. Il avait alors succédé à Pat Emond, dont il était l'assistant depuis 2019.

Gut-Behrami 9e en géant, Brignoni victorieuse Lara Gut-Behrami a terminé 9e du géant de Semmering Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Deuxième à l'issue de la première manche, Lara Gut-Behrami doit se contenter d'une 9e place dans le géant de Coupe du monde de Semmering. La victoire est revenue à l'Italienne Federica Brignone. En quête d'un premier succès cet hiver - et d'un premier podium en géant, Lara Gut-Behrami a tout perdu en accrochant une porte dans le mur. Elle semblait alors encore en mesure d'améliorer le temps de la Suédoise Sara Hector, finalement 2e à 0''57 de la gagnante. La Tessinoise a concédé au final 1''83 sur Brignone. Cet échec est rageant pour "LGB", qui voulait boucler la boucle à Semmering où elle avait cueilli il y a désormais 16 ans le premier de ses 25 podiums en géant et où elle s'alignait pour la dernière fois. Elle a également manqué l'occasion de prendre les commandes du classement général. Federica Brignone (34 ans), qui avait conclu le premier tracé avec une marge de 0''15 sur Gut-Behrami, n'a en revanche pas failli. L'Italienne a réussi le 2e chrono en deuxième manche pour aller chercher son 29e succès en Coupe du monde. Elle prend en outre la tête du classement général, avec 18 points d'avance sur Camille Rast et 50 sur Lara Gut-Behrami. Rast seulement 17e Leader du général avant cette course et 3e du géant de Killington, Camille Rast n'a pas trouvé la solution sur la neige autrichienne. La Valaisanne, 15e à l'issue de la première manche, a reculé au 17e rang. Elle tentera de se relancer dimanche en slalom, où elle reste sur une victoire à Killington et où elle arborera le dossard rouge de leader de la discipline. Les deux autres Suissesses présentes dans le top 30 samedi ont également manqué leur affaire sur le second parcours. Wendy Holdener a perdu trois places pour terminer 21e, Simone Wild conservant pour sa part le 24e rang obtenu sur le tracé initial. A noter par ailleurs l'absence à Semmering de Michelle Gisin, qui a décidé de s'accorder un break.

Alexis Monney crée la sensation à Bormio, von Allmen 2e Alexis Monney a signé l'exploit en gagnant la descente de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Alexis Monney a cueilli samedi un sensationnel premier succès en Coupe du monde. Le Fribourgeois de 24 ans a remporté la difficile descente de Bormio en devançant de 0''24 Franjo von Allmen pour un deuxième doublé suisse consécutif dans la discipline-reine. Si la 2e place de von Allmen, 2e à Val Gardena derrière Marco Odermatt une semaine plus tôt, était envisageable, qui aurait osé parier sur un tel exploit d'Alexis Monney ? Le skieur de Châtel-St-Denis affichait jusqu'ici un 8e rang - sur la non moins exigeante Streif de Kitzbühel en janvier dernier - comme meilleur résultat à ce niveau. Victime en mars 2023 d'une rupture partielle du ligament interne du genou droit, Monney avait certes pris la 3e place du premier entraînement sur la Stelvio après avoir terminé 13e en descente et 17e en super-G à Beaver Creek. Mais rien ne laissait présager une victoire si éclatante. Le champion du monde junior 2020 de descente a survolé les débats pour son 36e départ en Coupe du monde. Le Bernois Franjo von Allmen (23 ans) a fait jeu égal sur la majorité du parcours, mais il a perdu 0''18 sur le dernier secteur et se contentera d'un troisième podium sur le Cirque blanc. Troisième, le Canadien Cameron Alexander a concédé 0''72 au vainqueur du jour. Le patron du ski masculin Marco Odermatt a quant à lui fini 5e à 0''80, juste devant le Valaisan Justin Murisier (6e à 0''81). Marco Kohler (9e) et Stefan Rogentin (11e) complètent la superbe performance d'ensemble des descendeurs suisses.

1re manche: Gut-Behrami 2e à 0''15 de Brignone Lara Gut-Behrami a signé le 2e temps de la 1re manche du géant à Semmering Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Lara Gut-Behrami peut viser un 46e succès en Coupe du monde samedi à Semmering. En quête d'une première victoire cet hiver, la Tessinoise a signé le 2e temps de la première manche en géant, à 0''15 de Federica Brignone. En avance sur l'Italienne au dernier intermédiaire, Lara Gut-Behrami a concédé 0''23 sur les 13 dernières secondes d'un tracé extrêmement court (1'02''28 pour Brignone). Elle veut boucler la boucle à Semmering, où elle avait cueilli il y a 16 ans le premier de ses 25 podiums en géant et où elle s'aligne pour la dernière fois. Mais les places sur l'estrade seront chères. Troisième, la Suédoise Sara Hector n'a concédé que 0''09 à "LGB", laquelle reste sur trois podiums consécutifs en vitesse mais affiche un 13e rang (à Killington) comme seul résultat de l'hiver en géant. Quatre autres skieuses pointent à moins de huit dixièmes de Gut-Behrami. Les autres Suissesses ont en revanche manqué leur affaire. Leader du général de la Coupe du monde, Camille Rast a lâché 1''88 sur Federica Brignone, sans commettre de faute. Wendy Holdener, qui a pour sa part perdu 2''09, est 18e après le passage de 30 concurrentes, alors que Simone Wild est 22e à 2''45.

L'opération de Cyprien Sarrazin s'est bien passée L'opération de Cyprien Sarrazin s'est bien passée Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'opération pour décomprimer l'hématome intracrânien dont souffre Cyprien Sarrazin après sa lourde chute vendredi à l'entraînement à Bormio s'est "bien passée". "Cyprien Sarrazin a été opéré dans la nuit pour décomprimer l'hématome intracrânien. L'opération s'est bien passée, il reste sous anesthésie pour le moment", a indiqué la Fédération française (FFS) en précisant que de plus amples informations seraient communiquées "dans la journée". Sarrazin, no 2 mondial en descente l'hiver dernier, a chuté vendredi lors du second entraînement pour la descente de Coupe du monde de Bormio. Meilleur temps du premier entraînement la veille et en tête lors de chaque chrono intermédiaire de ce second entraînement, le Français a perdu le contrôle de ses skis sur la dernière difficulté de la piste Stelvio. Sarrazin s'est littéralement envolé sur un mouvement de terrain avant d'atterrir brutalement et d'être arrêté par les filets de protection au terme d'une longue glissade. Après vingt minutes de soins, Sarrazin, il a été héliporté vers l'hôpital d'une commune voisine de Bormio. La FFS avait rapidement indiqué qu'il était "conscient", avant d'expliquer vendredi en fin d'après-midi qu'il souffrait d'un hématome intracrânien, nécessitant une intervention pour le drainer.