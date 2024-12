5e revers d'affilée pour Nashville ++ Tout le contraire pour Atlanta

C'est la deuxième fois de la saison que les Predators connaissent une telle série négative, eux qui avaient entamé ce championnat en perdant leurs cinq premiers matches. Les Preds ont pourtant ouvert la marque après 5'26 grâce à un but de Jonathan Marchessault et à une passe décisive de Josi (23e point de la saison).

Qualifié pour les quarts de finale de la NBA Cup où il devra affronter les New York Knicks mercredi prochain, Atlanta a d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux: 55 rebonds à 40, et 64 points marqués dans la raquette contre 34 pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo (31 points, 11 rebonds).

L'autre information de cette rencontre, c'est Kylian Mbappé qui a connu un nouvel échec sur penalty à la 68e. Les Merengues sont revenus dans la rencontre à la 79e avec de la réussite grâce à un but de renard de l'Anglais Jude Bellingham, mais ils ont plié une deuxième fois quelques secondes plus tard devant le buteur basque Gorka Guruzeta, bien aidé par une perte de balle de Federico Valverde (81e).

Le gardien d'YB Marvin Keller a maintenu son équipe dans le match. Le remplaçant de David von Ballmoos a été décisif avant et après l'expulsion de Mohamed Ali Camara (67e). Schaffhouse a toutefois fini à neuf à la suite des exclusions de Marc Giger (80e) et Schläppi (81e). Pour la première fois, l'équipe de Joël Magnin a remporté deux matches consécutifs au niveau national. Dimanche, YB a battu Saint-Gall à domicile en Super League.

Ajoie espérait de son côté pouvoir continuer sur le bon trend des dernières semaines en recevant Kloten. Seulement les Aviateurs ont surpris très tôt les Jurassiens. En 68 secondes entre la 5e et 6e, les Zurichois ont frappé à deux reprises par Simic et Ojamäki. Les banlieusards zurichois ont validé leur succès à la 23e sur un but en power-play de Niku. Ajoie a réagi trop tard en inscrivant ses deux buts (Devos et Nättinen) dans les trois dernières minutes.

Fribourg a d'abord laissé les Bernois revenir à hauteur à la 39e par Petrini. Puis à la 47e et à la suite d'une pénalité de Dave Sutter, c'est Dario Rohrbach qui a donné l'avantage aux Tigers. Pire pour Gottéron, à la 52e c'est Brian Zanetti qui a pu donner deux longueurs d'avance à ses couleurs et du coup priver Fribourg d'une troisième victoire de suite.

Et même sans Marcus Sörensen, top scorer remis de sa petite blessure mais laissé en tribunes pour ne pas changer une équipe qui gagne, selon la formule consacrée. Et lors de l'ouverture du score de Lilja à la 30e, le plan semblait se dérouler sans accrocs. Après une passe lumineuse de Wallmark, l'ancien attaquant d'Ambri a pu battre Charlin. Un 0-1 loin d'être immérité à ce moment du match, même si Berra a dû sortir un arrêt incroyable lors du premier tiers.

Tom Pidcock quittera Ineos en fin de saison

Tom Pidcock lors de son triomphe en VTT aux JO de Paris Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L'équipe Ineos-Grenadiers a confirmé le départ "en fin de saison" du Britannique Tom Pidcock, double champion olympique de VTT. Cette rupture intervient sur un fond de tensions lancinantes.

Le coureur polyvalent de 25 ans, vainqueur à l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 2022, a rejoint la puissante équipe britannique en 2021 et était sous contrat jusqu'en 2027.

Des tensions sont néanmoins apparues entre les deux parties ces derniers mois. La plus visible est survenue en octobre lors de sa mise à l'écart du Tour de Lombardie, la veille du départ de la course. "Alors que tout allait mieux après une année mouvementée, je suis désélectionné pour le Tour de Lombardie demain. Je suis en pleine forme et j'avais vraiment hâte d'y être!", avait-il écrit sur Instagram.

Cette année, Pidcock a remporté l'Amstel Gold Race en avril, a pris part au Tour de France en juillet avant de défendre avec succès, le même mois, son titre olympique en VTT à Paris.

"Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli avec Tom pour l'aider à vivre des moments extraordinaires et mémorables. Ensemble, nous avons écrit un chapitre important et montré à quel point le cyclisme professionnel peut être passionnant et diversifié", a commenté le PDG d'Ineos-Grenadiers, John Allert. "Tom a de grands objectifs pluridisciplinaires et nous pensons que cette décision nous permet à tous les deux de poursuivre nos ambitions futures avec clarté et détermination", a-t-il ajouté dans le communiqué.