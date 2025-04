6e succès des curleurs suisses ++ Finale Real-Barça

Un 6e succès pour le CC Genève à Moose Jaw Le CC Genève de Yannick Schwaller (à droite) et Benoît Schwarz-Van Berkel a maté l'Allemagne 7-3 jeudi à Moose Jaw Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse a cueilli mercredi soir un sixième succès en huit matches dans le Round Robin du Mondial messieurs de Moose Jaw. Le skip Yannick Schwaller et ses compères ont battu l'Allemagne 7-3. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel se sont imposés d'emblée en patrons face à l'Allemagne, avec un coup de trois réalisé dès le premier end. Une pierre "volée" dans la quatrième manche leur a permis de se mettre d'ores et déjà à l'abri (5-1). La formation helvétique, dont le prochain match est prévu jeudi à 17h (heure suisse) face à l'Italie, a fait un pas de plus vers la phase à élimination directe (top 6). Elle affiche deux victoires de plus que la Norvège et les Etats-Unis, qui partagent la 7e place avec quatre succès en huit parties disputées.

Barcelone rejoint le Real en finale de la Coupe du Roi La joie des joueurs du Barça après le but décisif de Ferran Torres Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le FC Barcelone a rejoint son éternel rival, le Real Madrid, en finale de la Coupe du Roi. Après un nul spectaculaire à l'aller (4-4), le Barça a éliminé l'Atlético Madrid mercredi en s'imposant 1-0 sur la pelouse du Metropolitano en demi-finale retour. Porté par son prodige Lamine Yamal (17 ans), passeur décisif pour l'attaquant espagnol Ferran Torres, unique buteur de la partie (27e), le club le plus titré de l'histoire de la compétition s'est offert la possibilité de décrocher un 32e sacre face au Real le 26 avril à Séville. Les hommes d'Hansi Flick, auteurs d'une nouvelle performance de très haut niveau sans leur rendement offensif habituel, ont su préserver leur avantage malgré l'ambiance hostile de l'enceinte adverse. Ils ont ainsi enchaîné un 21e match sans défaite toutes compétitions confondues. L'Atlético, distancé dans la course au titre en Liga avec neuf points de retard sur les Catalans, pourra lui regretter de n'avoir réellement commencé à jouer une fois mené, en deuxième mi-temps, avec l'entrée du Norvégien Alexander Sorloth, passé à quelques millimètres d'égaliser, mais dont le but a été refusé pour hors-jeu.

Ponti, Mityukov et Djakovic en lice aux championnats de Suisse Trois nageurs olympiques prendront part aux championnats de Suisse de natation dès jeudi. Noè Ponti, Roman Mityukov et Antonio Djakovic seront les têtes d'affiche à Sursee. Triple médaillé d'or lors des championnats du monde en petit bassin de Budapest en décembre (50 et 100 m papillon, 100 m 4 nages), Noè Ponti est entré dans une nouvelle dimension. Le Tessinois de 23 ans a établi à cette occasion trois records du monde. Sur 100 m papillon, il a effacé la marque de l'Américain Caeleb Dressel, l'un de ses modèles. "Ce record du monde m'a procuré la plus grande des satisfactions intérieures", déclare Noè Ponti à Keystone-ATS. Lui-même l'affirme, ces succès lors de ces joutes hongroises n'ont pas constitué une "grande surprise". Cela témoigne de l'immense confiance en lui dont dispose le médaillé de bronze olympique de Tokyo. Discussion avec "Odi" Ces exploits ne lui ont toutefois pas suffi pour empêcher Marco Odermatt de remporter un nouveau titre de sportif suisse de l'année lors des derniers Sports Awards. "Ce n'était pas bon pour moi, mais surtout pour la natation en général", lâche Ponti, qui révèle avoir longuement discuté avec le Nidwaldien la veille du géant d'Adelboden en janvier. Avant son grand objectif de la saison que seront les Mondiaux en grand bassin (fin juillet à Singapour), le Tessinois se rend à Sursee pour se jauger. "Il s'agit d'un test très important", souligne-t-il. Mityukov en veut plus Si Noè Ponti a échoué dans sa quête de médaille à Paris l'été dernier (4e sur 100 m papillon), Roman Mityukov a lui décroché le bronze sur 200 m dos. "Cela n'a pas changé grand-chose", assure toutefois le Genevois de 24 ans. Avant les Jeux, Mityukov pouvait imaginer mettre fin à sa carrière sportive en cas de podium olympique. Mais après avoir réalisé son rêve, il a rapidement compris qu'il en voulait encore plus. "Pendant quelques jours, je ne pouvais plus voir de piscine, mais au bout d'une semaine, j'avais envie d'y retourner", se souvient-il. Entraînement en altitude Comme Noè Ponti, qui s'entraîne davantage en dos ces derniers temps - "Cela m'aide pour le papillon", explique le Tessinois - Mityukov expérimente lui aussi en vue des prochaines échéances. Avant les Mondiaux en petit bassin, il s'est entraîné deux fois en altitude et veut rééditer cette expérience. En ce qui concerne le grand-rendez vous de juillet à Singapour, il ne se met pas trop de pression. "Ce ne sont pas les championnats du monde les plus importants, mais ils sont importants", formule-t-il. Le Genevois estime pouvoir améliorer ses départs, ses virages, ainsi que la phase subaquatique. A Sursee, Roman Mityukov veut réaliser ses meilleures performances de l'année. "J'aime les championnats de Suisse car je n'y ressens pas trop de pression", révèle l'étudiant en droit. Djakovic enfin à 100% Antonio Djakovic a déjà remporté cinq médailles dans des grands évènements: quatre aux championnats d'Europe et une aux championnats du monde en petit bassin. Aux JO de Paris ainsi qu'aux dernières joutes de Budapest, le Thurgovien établi à Uster n'a toutefois pas obtenu les résultats escomptés en raison de soucis de santé divers. Il s'est ainsi accordé une pause de près d'un mois après les Mondiaux en petit bassin. "Cela m'a permis de me changer les idées. Maintenant, je suis à 100% de mes capacités et je suis impatient de voir comment je vais me débrouiller", lance le nageur de 22 ans.

Super League: s'il bat GC, Bâle sera le nouveau leader Bâle a l'occasion ce soir dès 20h30 de reprendre la tête de la Super League. Pour y parvenir, les Rhénans devront s'imposer à domicile contre Grasshopper lors de la 30e journée. Sur le papier, le FCB de Fabio Celestini a toutes les cartes en main pour empocher les trois points et en prendre un d'avance sur Servette. Xherdan Shaqiri et ses collègues ne devraient pas se prendre les pieds dans le tapis contre l'avant-dernier du classement. L'autre rencontre de la soirée mettra aux prises Lucerne (47 pts) et Saint-Gall (39 pts). Les Brodeurs ont impérativement besoin de gagner pour pouvoir encore espérer finir dans le top 6.

Lausanne se saborde et voit le top 6 s'éloigner A l'image d'Aliou Balde (no 70), le LS a trébuché en fin de match à Zurich. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Lausanne-Sport a sans doute tout perdu mercredi à Zurich. Les Vaudois, qui menaient 2-0 à la 89e, ont concédé un match nul 2-2 qui les laisse à cinq points de la sixième place du FCZ. Un long dégagement de Yanick Brecher, une reprise de volée de Lindrit Kamberi, et Zurich garde ses distances avec Lausanne. A la 95e le latéral zurichois a arraché un match nul qui sonne probablement le glas des espoirs du LS d'accrocher le top 6 de la Super League. Six minutes plus tôt, Steven Zuber avait redonné espoir au Letzigrund en profitant d'une sortie hasardeuse de Karlo Letica. Le LS avait pourtant profité d'une bourde de Benjamin Mendy en début de match. A la 4e minute, sur une relance courte de Brecher, le champion du monde 2018 n'a pas résisté au bon pressing de Jamie Roche. La jambe du milieu suédois a contré la passe en retrait du Français et le ballon a fini au fond des filets du portier zurichois. Les hommes de Ludovic Magnin pensaient même s'être mis à l'abri à la 74e grâce à Alban Ajdini, initialement signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant, mais finalement régularisé par la VAR. Sauf que Zuber et Kamberi sont passés par là. Sion battu par la lanterne rouge A Sion, Winterthour a aussi inversé la tendance en fin de match pour s'imposer 2-1. Les Sédunois, qui avaient ouvert le score par Ilyas Chouaref avant la mi-temps, doivent regretter l'expulsion de Benjamin Kololli à la 53e pour un deuxième carton jaune. Roman Buess (80e) et Christian Gomis (94e) ont offert trois points très précieux à Winterthour. Les hommes d'Uli Forte peuvent encore croire à un improbable maintien, surtout si Grasshopper venait à s'incliner jeudi soir à Bâle. Les Lions zurichois ne compteraient en effet plus que quatre points de retard sur la place de barragiste.

Belinda Bencic battue pour son entrée en lice Belinda Bencic a manqu Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 41) a été éliminée dès son entrée en lice au tournoi WTA 500 de Charleston mercredi. La Saint-Galloise a subi la loi de l'Américaine Sofia Kenin (WTA 39) en deux sets, 6-0 6-3. Exemptée de premier tour après le forfait de la Polonaise Magdalena Frech, Bencic n'a pas eu voix au chapitre sur la terre battue de la Caroline du Sud. Elle a concédé un break blanc dès sa première mise en jeu avant de perdre son service deux fois de plus dans une première manche à sens unique. Lors du deuxième set, la Suissesse a repris l'ascendant sur la lauréate de l'Open d'Australie 2020 pendant quelques jeux. Elle a ainsi fait le break à 1-1, puis a mené 3-2 service à suivre avant de voir l'Américaine née à Moscou aligner quatre jeux consécutifs. Bencic n'a donc pas réussi à prendre sa revanche sur Kenin, qui l'avait battue en finale sur le gazon de Majorque en 2019 malgré trois balles de match en sa faveur (6-7 7-6 6-4).

Championnats de Suisse: Franjo von Allmen devant Monney en descente Une ligne de plus au palmarès de Franjo von Allmen Image: KEYSTONE/AP/John Locher Franjo von Allmen a décroché le titre de champion de Suisse de descente à Zinal. Le Bernois, champion du monde de la spécialité, a devancé de 33 centièmes le Fribourgeois Alexis Monney. Von Allmen (23 ans) succède au palmarès à Josua Mettler, absent des pistes depuis sa grosse chute à Bormio à fin décembre. Il a fait la différence sur le haut du parcours. La surprise est venue de Joel Lütolf: le Lucernois de 24 ans s'est emparé du bronze à 1''18 du vainqueur, alors qu'il n'avait plus participé à une descente depuis celle des championnats nationaux voici deux ans. Comme déjà l'an passé, Marco Odermatt a renoncé à participer. D'autres habitués de la Coupe du monde ont fait le même choix, comme Justin Murisier ou Stefan Rogentin. Première pour Stefanie Grob Stefanie Grob (20 ans) a quant à elle conquis son premier titre de championne de Suisse de descente. A Zinal, elle a devancé Delia Durrer et Janine Schmitt. En l'absence de Lara Gut-Behrami et Corinne Suter, Grob - deux fois championne du monde juniors en descente - a fait la différence sur le haut du parcours, difficile techniquement. Au final, elle s'est imposée avec 42 centièmes d'avance sur Durrer, lauréate de 2021 à 2023. Championne sortante, la Valaisanne Fabienne Wenger (19 ans) n'a pas pu défendre sa couronne. Elle a manqué toute la saison en raison d'une blessure à un genou.

Equipe de Suisse: Patrick Fischer retient trois néophytes Patrick Fischer pr黎 pour une nouvelle aventure Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Patrick Fischer a appelé trois néophytes pour la première phase de préparation en vue des Mondiaux. Le sélectionneur de la Suisse a convoqué Rodwin Dionicio, Ludvig Johnson et Mischa Ramel. Dès lundi à Kloten, Patrick Fischer travaillera avec trois gardiens, neuf défenseurs et quatorze attaquants. Cinq joueurs ayant remporté la médaille d'argent l'an passé à Prague font partie du groupe. Il s'agit de Leonardo Genoni, Romain Loeffel, Thierry Bader, Sven Senteler et Dario Simion. Les défenseurs Rodwin Dionicio (21 ans/Bienne)et Ludvig Johnson (18 ans/Zoug), ainsi que l'attaquant Mischa Ramel (21 ans/Kloten), vont découvrir l'équipe nationale. D'ici aux Mondiaux, l'effectif va évidemment subir de nombreuses modifications avec l'arrivée des joueurs dont les équipes sont encore engagées en play-off, ainsi que certains qui évoluent en NHL. Durant la première semaine de préparation, la Suisse disputera deux matches contre la Slovaquie à Herisau, les 10 et 11 avril. Aux Mondiaux, les Helvètes auront leur première rencontre le 9 mai à Herning face à la Tchéquie, tenante du titre.

Los Angeles mate Winnipeg Soir de f黎e pour les Kings, Image: KEYSTONE/AP/Kyusung Gong Le derby suisse du mardi soir en NHL est revenu à Kevin Fiala. Sur sa glace, Los Angeles s’est, en effet, imposé 4-1 devant le Winnipeg de Nino Niederreiter. Les Kings ont forcé la décision en début de rencontre grâce aux réussites de Trevor Moore (9e) et du capitaine Anze Kopitar (10e). "Muet" pour une quatrième rencontre de suite, Kevin Fiala a rendu un bilan neutre au sein d’une formation qui a remporté 11 de ses 14 derniers matches. Comme Kevin Fiala, Nino Niederreiter n’a pas comptabilisé le moindre point. Meilleure équipe de la saison régulière, Winnipeg est revenu à 2-1 à la 32e par Cole Perfetti. Mais à la 37e, Andrei Kuzmenko redonnait deux longueurs d’avance aux Kings. Comme Winnipeg et Los Angeles, le Tampa Bay de Janis Moser verra très certainement les play-off. Le Lightning s’est imposé 4-1 à Elmont face aux Islanders pour cueillir une quatrième victoire de rang. Au bénéfice d’un temps de jeu de 18’06, Janis Moser a été crédité d’un bilan neutre. 891e but pour Alex Ovechkin A Boston, Alex Ovechkin a encore frappé lors du succès 4-3 de Washington. Auteur du 2-0, le Russe a inscrit un... 891e but pour s’approcher de 3 longueurs du record de Wayne Gretzky. Alex Ovechkin a inscrit 12 buts lors de ses 18 derniers matches. S’il maintient ce rythme de 2 buts tous les 3 matches, il surpassera Wayne Gretzky lors de l’avant-dernière rencontre de la saison régulière, le 15 avril face aux Islanders.

Un nouveau festival de Stephen Curry Stephen Curry plus fort que jamais Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Stephen Curry a signé un nouveau festival à Memphis. Auteur de 52 points, il a mené Golden State à la victoire 134-125 grâce à son adresse chirurgicale. Le héros de la finale des Jeux 2024 a réussi 12 paniers à 3 points pour égaler son record de la saison. L’arrière de 37 ans occupe désormais la sixième place du classement des joueurs qui ont passé le plus souvent le seuil des 50 points dans un match. A Memphis, ce fut son 15e, bien loin toutefois de l’incroyable record de Wilt Chamberlain (118). A la faveur de ce succès, les Warriors occupent désormais la 5e place de la Conférence Ouest avec leur bilan de 44 victoires contre 31 défaites. Leur marge étroite d’une victoire sur le 7e est encore loin de leur assurer une qualification directe pour les play-off.

Le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi Antonio Rudiger (à droite) célèbre son but avec Arda Guler. Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Poussé en prolongation au terme d'un match de folie, le Real Madrid a arraché sa qualification pour la finale de la Coupe du Roi. Victorieux 1-0 à l'aller, il a arraché un nul 4-4 à Bernabeu. Buteur d'une tête rageuse sur corner à la 115e minute, Antonio Rudiger a envoyé les Merengues disputer la 41e finale de Coupe de leur histoire, prévue le 26 avril prochain au stade olympique de la Cartuja de Séville. Ils affronteront dans tous les cas l'un de leurs éternels rivaux, le FC Barcelone ou l'Atlético Madrid, qui se disputeront le deuxième billet mercredi au Metropolitano. Mené 3-1 à la 80e minute et au bord de l'élimination, le Roi d'Europe a une nouvelle fois fait parler son expérience des grands rendez-vous, d'abord pour revenir trois fois au score, à 1-1, 3-3, puis à 4-4 en prolongations.

Un coup de deux fatal au CC Genève Victoire impérative ce mercredi face à l'Ecosse pour Yannick Schwaller et la Suisse. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse a concédé une deuxième défaite au Championnat du monde de Moose Jaw, au Canada. La formation de Yannick Schwaller s'est inclinée 6-4 face à la Suède. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel ont mené 3-2 au cinquième end avant de perdre le contrôle de la partie sur un coup de deux des Scandinaves. Ils n'ont pas su gommer cette pierre volée face au skip Niklas Edin, le champion olympique en titre et quintuple champion du monde. Avec cette défaite, le CC Genève n'occupe plus que la 4e place du classement. La victoire est donc impérative ce mercredi face à l'Ecosse, l'un de ses rivaux pour la qualification pour la phase à élimination directe.

Super League: victoire impérative pour le LS au Letzigrund ce soir Lausanne-Sport doit gagner ce soir sur la pelouse du FC Zurich. Tout autre résultat signifierait quasiment la fin de ses espoirs de figurer du bon côté de la barre au soir de la 33e journée. Il reste quatre matches avant que les équipes de Super League ne soient séparées en deux groupes. Le LS occupe actuellement le 7e rang avec 40 points, alors que le FC Zurich est 6e avec 45 unités. L'importance de ce duel saute donc aux yeux. Pour sa part, le FC Sion (9e/35 pts) n'a plus grand-chose à craindre ni à espérer. L'équipe de Didier Tholot accueille aussi dès 20h30la lanterne rouge Winterthour (12e/20 pts), qui a absolument besoin d'un succès à Tourbillon.

Viège s'impose en 3e prolongation à Ajoie La joie des joueurs de Vi鑒e Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie a perdu l'avantage de la glace dès le premier match du barrage de promotion/relégation. Les Ajoulots se sont inclinés 3-2 après 40'53 de prolongation face au champion de Swiss League Viège à Porrentruy. Il était 0h07 quand le Suédois Jacob Nilsson a offert ce premier point à son équipe. Battu 4-2 par Lugano dans un play-out de National League dont il avait pourtant gagné les deux premiers actes, le HC Ajoie a donc concédé une cinquième défaite consécutive qui fait particulièrement mal. La troupe de Greg Ireland devra réagir dès jeudi en Valais pour relancer ses actions. Ajoie est revenu à deux reprises au score, Anttoni Honka (31e) et Reto Schmutz (54e) répondant à des réussites viégeoises signées Rocco Pezzullo (29e) et Jacob Nilsson (52e). Schmutz a même pensé offrir la victoire à son équipe à la 93e, mais son but a été annulé pour une crosse haute... Les Ajoulots ont ensuite très vite craqué dans la troisième période supplémentaire.