Accident monstre en Nascar ++ La SFL propose Peter Knäbel

Suisse: Zakaria et Omeragic blessés Nico Elvedi aura beaucoup à prouver samedi en Serbie Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Touchés à un genou, Denis Zakaria (Monaco) et Becir Omeragic (Montpellier) ont dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Eray Cömert (Valladolid) a été appelé en renfort. Le sélectionneur Murat Yakin aura ainsi un effectif de 23 joueurs à disposition en vue des deux matches de Ligue des Nations, samedi en Serbie et contre le Danemark à Saint-Gall trois jours plus tard. Murat Yakin avait l'intention de titulariser Denis Zakaria en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez. Mais touché au genou, le capitaine rayonnant de l'AS Monaco a été contraint de déclarer forfait pour ce rassemblement au même titre que Becir Omeragic qui souffre également d'une contusion au genou. Le sélectionneur n'aura pas d'autre alternative que de maintenir sa confiance à Elvedi. Expulsé à Copenhague après n'avoir pas disputé une seule minute à l'Euro, le joueur de Mönchengladbach devra démontrer en Serbie qu'il n'est pas vraiment, comme on peut le redouter, le maillon faible de la défense à trois.

Tanja Hüberli et Nina Brunner ne joueront plus ensemble Tanja Hüberli et Nina Brunner avec leurs médailles olympiques Image: KEYSTONE/PRESENCE SUISSE La paire formée de Tanja Hüberli (32 ans) et Nina Brunner (28 ans) a décidé de se séparer après neuf ans. Le duo avait notamment gagné la médaille de bronze cet été lors des Jeux olympiques de Paris. Au terme de la saison écoulée et des succès au tournoi de Hambourg et aux championnats de Suisse, les deux joueuses ont pris le temps de la réflexion. Si la Zurichoise Tanja Hüberli est arrivée à la conclusion de vouloir poursuivre sa carrière, Nina Brunner a décidé de faire une pause d'un an. La Zougoise n'exclut toutefois pas ensuite de reprendre la compétition. Amies "Je suis toujours très motivée et je ressens du plaisir à pratiquer mon sport. C'est incroyable ce que nous avons atteint ces dernières années. C'est dommage que nos chemins se séparent et je remercie Nina pour tout ce que nous avons traversé. Nous n'étions pas que des partenaires, mais nous sommes surtout devenues des amies", a déclaré Tanja Hüberli dans un communiqué de Swiss Volley. L'identité de sa nouvelle coéquipière sera annoncée ultérieurement. Pour sa part, Nina Brunner a relevé que les neuf dernières années ont été "belles et couronnées de succès, mais aussi très intenses." La Zougoise a émis le souhait de fonder une famille et d'avoir davantage de temps pour étudier et profiter de ses amis et de ses proches. "Si les circonstances le permettent, je peux très bien m'imaginer revenir après une pause. En attendant, je souhaite à Tanja beaucoup d'énergie, de joie et de succès."

Nascar: un accident implique 28 des 40 voitures Ricky Stenhouse Jr s'est impos Image: KEYSTONE/AP/Butch Dill Un énorme accident s'est produit en Nascar sur le circuit ovale de Talladega. 28 des 40 voitures en lice ont été impliquées, ce qui en a fait le plus gros crash de l'histoire de la discipline. L'accident s'est produit à cinq tours de la fin. Un accrochage en tête du peloton en a provoqué d'autres en chaîne, ce qui a donné lieu à des images aussi impressionnantes que spectaculaires. La course a pu repartir ensuite et la victoire a souri à Ricky Stenhouse Jr pour... six millièmes de seconde.

La SFL propose Peter Knäbel comme président de l'ASF Peter Knäbel est candidat à la présidence de l'ASF Image: KEYSTONE La Swiss Football League (SFL) propose Peter Knäbel comme candidat à la présidence de l'Association suisse de football (ASF). L'actuel président, Dominique Blanc, quittera son poste en mai 2025. Le comité de la SFL a désigné à l'unanimité Peter Knäbel (58 ans) pour briguer la présidence. Il voit en lui l'homme idéal pour notamment poursuivre le développement du football suisse et sa professionnalisation. Représenter les intérêts de tous les clubs et renforcer la promotion des jeunes talents sont d'autres éléments que le candidat va soutenir. Double national suisse et allemand, Peter Knäbel, qui vit à Soleure, dispose d'une vaste expérience dans le football. Il a mis fin à sa carrière de joueur en 1999 en obtenant la promotion de Winterthour en LNB alors qu'il était entraîneur-joueur. Comme dirigeant, il a notamment été directeur technique puis chef du secteur de la relève au FC Bâle, avant de diriger le département technique de l'ASF de 2009 à 2014. Il a aussi oeuvré ensuite en Allemagne dans diverses fonctions au SV Hambourg, au VfB Stuttgart et à Schalke 04. Peter Knäbel est le deuxième candidat pour le poste de président que Dominique Blanc quittera au terme de son deuxième mandat. Le premier est Sandro Stroppa (54 ans), actuel président de la Ligue amateur de l'ASF. Tout comme Dominique Blanc, son prédécesseur Peter Gilliéron, en poste de 2009 à 2019), venait aussi du football amateur.

LeBron James a joué avec son fils Le Bron James (à gauche) et Bronny James réunis sous le maillot des Lakers. Image: KEYSTONE/AP/William Liang Première historique sur les parquets de NBA dimanche soir ! Un père et un fils ont joué ensemble. LeBron James et son fils Bronny ont, en effet, partagé du temps de jeu lors du match de pré-saison à Palm Desert perdu 118-114 par les Lakers devant Phoenix. Le fils a ainsi reçu un magnifique cadeau pour son 20e anniversaire. Le père, qui fêtera ses 40 ans en décembre prochain, attaque, pour sa part, sa 22e saison en NBA avec une motivation sans doute décuplée. Lors de cette rencontre, LeBron James a inscrit 19 points. Aligné durant 13 minutes, Bronny James n’a, en revanche, pas marqué le moindre point. Coupable de 4 turovers, il a cueilli 2 rebonds.

Marc Hirschi remporte la Coppa Agostini Marc Hirschi est en grande forme Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi tient la grande forme en cette fin de saison. Le Bernois a gagné dimanche la Coppa Agostini en Italie, fêtant son sixième succès depuis août. Au terme de 166,7 km, Hirschi (UAE Emirates) a devancé au sprint à Lissone les Français Romain Grégoire et Paul Lapiera. Le Suisse avait été à l'origine de l'échappée en attaquant à 41 km de l'arrivée. La saison prochaine, Hirschi roulera pour la formation suisse Tudor.

Bundesliga: Marmoush a fait mal au Bayern Munich Omar Marmoush célèbre son deuxième but Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Le Bayern Munich a concédé le nul 3-3 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort lors de la 6e journée de Bundesliga. Les Bavarois sont ainsi rejoints en tête par le RB Leipzig. A Francfort, l'attaquant égyptien Omar Marmoush a été très en vue avec un doublé et un assist. Il a inscrit le 3-3 dans les arrêts de jeu après avoir égalisé à 1-1 (22e) puis donné la balle du 2-1 (35e). L'Eintracht a évolué sans Aurèle Amenda, qui n'a pas quitté le banc des remplaçants. Au classement, Bayern Munich et Leipzig comptent 14 points. Francfort suit à une longueur.

Les cavaliers suisses de saut d'obstacles se ratent à nouveau Steve Guerdat et Venard de Cerisy n'ont pas réussi de sans-faute à Barcelone (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nouvel échec pour les cavaliers helvétiques après les JO de Paris. L'équipe de Suisse n'a pas pu faire mieux qu'une huitième place lors de la finale de la Ligue des Nations, dimanche à Barcelone. Avec 40 points de pénalités, Steve Guerdat, Pius Schwizer, Martin Fuchs et Alain Jufer ont fini loin des Allemands (12 points), vainqueurs devant les Pays-Bas (16) et la Suède (20). Le Jurassien, sur son hongre Venard de Cerisy, n'a pas brillé lors de ses deux passages, commettant trois puis deux fautes. Schwizer, sur Vancouver, a réalisé le seul sans-faute helvétique lors de la deuxième manche. Le médaillé d'argent en individuel à Paris a avoué sans détour que ce résultat en équipe était "vraiment gênant". "Nous aurions mérité de descendre en troisième division. Toute la saison ne s'est pas bien passée. Nous devons nous réveiller", a-t-il lâché après la finale.

Un nouveau podium pour Sina Frei Sina Frei, ici à Lake Placid, a conclu en beauté sa saison de VTT (archives). Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sina Frei a terminé la saison de VTT par un quatrième podium consécutif en Coupe du monde. La Zurichoise de 27 ans s'est classée troisième du cross-country lors des finales de Mont-Ste-Anne dimanche Au Québec, Frei n'a été battue que par la Française Loana Lecomte et l'Autrichienne Laura Stigger. Elle a franchi la ligne avec 1'19 de retard sur la vainqueure du jour. Déjà assurée de remporter le classement général après l'épreuve du short-track de vendredi, Alessandra Keller a terminé à la cinquième place.

Liga: Barcelone avec trois points d'avance Un match prolifique pour Lewandowski Image: KEYSTONE/EPA/ADRIAN RUIZ HIERRO Barcelone compte trois points d'avance sur le Real Madrid au terme de la 9e journée de Liga. Les Catalans ont gagné dimanche 3-0 sur la pelouse du Deportivo Alaves. Robert Lewandowski (36 ans) a été une fois encore le grand homme de la partie. L'attaquant polonais a inscrit un hat trick en première mi-temps (7e/22e/32e). En 9 rencontres de championnat cette saison, Lewandowski a déjà marqué 10 buts.

Super League: Servette accroché à Saint-Gall, YB encore battu Dereck Kutesa frustré après une occasion manquée Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Tenu en échec 1-1 à Saint-Gall malgré une nette domination, Servette a manqué l'occasion de prendre la tête de la Super League au terme de la 9e journée. Battu 1-0 à Bâle, YB reste lanterne rouge. A Saint-Gall, les Brodeurs ont ouvert le score à la 21e sur une tête de Görtler. Mais les Genevois ont réagi très fort après la pause. Dès la 46e, Stevanovic a égalisé, lui aussi de la tête. Ensuite, sous l'impulsion d'un Kutesa intenable, Servette a mis son adversaire très souvent en difficulté, mais n'a pas été capable de traduire sa domination au tableau d'affichage malgré plusieurs occasions nettes et une supériorité numérique dès la 81e. Bâle du bon côté Au Parc Saint-Jacques, le FC Bâle a obtenu un succès très important qui lui permet de figurer désormais au-dessus de la barre. La réussite décisive est venue de la tête de Barisic, à la réception d'un coup franc botté par Shaqiri (52e), auteur d'une prestation intéressante jusqu'à son remplacement à la 72e. Le tournant de la rencontre s'est produit peu avant le repos. L'arbitre a accordé un penalty à YB, mais la VAR l'a annulé pour une simulation de Lauper. Une minute plus tard, le milieu bernois a été expulsé pour une faute grossière. A dix, les Bernois n'ont pas pu résister et restent ainsi derniers du classement. La position de l'entraîneur Patrick Rahmen devient de plus en plus précaire...

Zurich s'impose à Davos et garde la tête Mikko Lehtonen (à gauche) a inscrit le 2-1 face au Davos de Marc Wieser (à droite). Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Zurich est bien la meilleure équipe de ce début de championnat de National League. Vainqueurs 3-2 à Davos dimanche, les champions en titre ont signé leur huitième victoire en neuf matches. Les hommes de Marc Crawford ont profité d'une supériorité numérique pour inscrire le but décisif du 2-1, à quatre secondes de la deuxième sirène. Une réussite signée Mikko Lehtonen qui a mis un coup sur la tête des Grisons. Davos avait pourtant répliqué à l'ouverture du score rapide de Zurich (Balcers, 4e) en entame de deuxième tiers-temps, grâce à Adam Tambellini (25e). Mais le "Rekordmeister" n'a pas su convertir deux jeux de puissance lors des minutes suivant l'égalisation. Lugano nouveau dauphin Les Zurichois ont ensuite assuré leur succès grâce à un troisième but marqué par Santtu Kinnunen (47e) avant de résister à la réduction du score tardive davosienne (Honka, 58e). Ce succès leur permet de conforter leur première place: les Lions comptent quatre points d'avance sur leur nouveau dauphin, Lugano. Les Tessinois ont fait un bond au classement dimanche, passant de la 7e à la 2e place, à la faveur de leur succès à domicile contre Rapperswil (3-1). Des buts de Stéphane Patry, Matthew Verboon et Luca Fazzini sont venus concrétiser la domination des Bianconeri face aux Lakers.

Super League: 1-1 entre le FC Zurich et Lugano Aliseda ouvre le score pour Lugano Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich et Lugano se sont séparés sur un nul 1-1 lors du choc de la 9e journée de Super League. Les deux clubs rejoignent ainsi Lucerne en tête du classement. Les Tessinois peuvent cependant nourrir des regrets, car ils ont copieusement dominé et ont de loin été l'équipe la plus active et la plus dangereuse. Mais Brecher, très en vue, a sauvé son camp à de nombreuses reprises. Le portier du FCZ a aussi eu besoin de l'aide de la transversale sur une frappe de Steffen (5e). Lugano a enfin pris l'avantage par Aliseda (26e), bien servi par Steffen. Oublié par la défense des bianconeri, Perea a égalisé de la tête (35e) sur le premier essai cadré des Zurichois, qui sera aussi le seul jusqu'à la 88e! Avec un point, l'équipe locale a vraiment été très bien payée.

Coco Gauff décroche son deuxième titre de l'année Coco Gauff a remporté le trophée du tournoi de Pékin. Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan L'Américaine Coco Gauff (WTA 6) a largement dominé la Tchèque Karolina Muchova (WTA 49) en finale du tournoi WTA 1000 de Pékin dimanche. Elle s'est imposée 6-1 6-3 au terme d'une finale à sens unique. Gauff n'a laissé que des miettes à son adversaire pour s'offrir son deuxième tournoi de l'année, après sa victoire à Auckland en janvier. Un match bien moins disputé que leur demi-finale à l'US Open 2023, remportée par l'Américaine sur la route de son premier sacre en Grand Chelem (6-4 7-5). Après une année de galère, Muchova a toutefois reverdi dans la capitale chinoise, où elle s'est offert le scalp de deux joueuses du top 10 - la no 2 mondiale Aryna Sabalenka en quart et l'idole locale Zheng Qinwen (WTA 7) en demie. Cette semaine permettra à la Tchèque de réintégrer le top 30 dans le prochain classement WTA. De son côté, Gauff devrait gagner deux places et se rapprocher de sa compatriote Jessica Pegula, troisième. Avec son succès à Pékin, l'Américaine de 20 ans compte désormais huit titres individuels sur le circuit féminin.