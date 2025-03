Accord à l'amiable entre l'ITF et Kosmos ++ Moser blessée

Coupe Davis: l'ITF et Kosmos ont conclu un accord à l'amiable Accord Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Fédération internationale (ITF) a conclu un accord à l'amiable avec le groupe d'investissement Kosmos. Cela concerne la fin de leur collaboration sur la Coupe Davis. Kosmos et l'ITF "sont parvenus à un accord amiable concernant leurs précédents désaccords contractuels liés à l'organisation de la Coupe Davis", a écrit l'instance internationale dans un très bref communiqué, sans donner le moindre détail. "Les deux organisations se souhaitent mutuellement du succès dans leurs futurs projets", conclut le texte. Le groupe d'investissements Kosmos, présidé par l'ancien footballeur espagnol du FC Barcelone Gérard Piqué, réclamait depuis juin 2023 50 millions de dollars à l'ITF en dédommagement de la rupture de l'accord sur l'organisation de cette compétition. Kosmos avait parallèlement porté plainte devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne contre l'ITF pour "rupture injustifiée du contrat". Ce groupe avait conclu un accord portant sur 25 ans avec l'ITF en 2018 pour organiser la Coupe Davis. En janvier 2023, l'ITF avait décidé de reprendre le contrôle de la compétition, mettant fin à cet accord décrié. Kosmos a transformé le format de la Coupe Davis à partir de 2019. Les populaires duels à domicile et à l'extérieur, et des matches en cinq sets sur un calendrier tout au long de l'année, ont été abandonnés, pour être remplacés par une formule plus resserrée.

Perche: diagnostic connu pour Angelica Moser Angelica Moser avec sa médaille Image: KEYSTONE/EPA Angelica Moser a décroché le bronze aux Mondiaux en salle la semaine malgré une sérieuse blessure. Une IRM a montré que la Zurichoise souffrait de deux ligaments déchirés au pied gauche. La perchiste ne devra pas être opérée, sa blessure pouvant être traitée de manière conservative. Mais Angelica Moser (27 ans) ne pourra pas solliciter fortement son pied ces prochaines semaines, a indiqué son management. Dès début avril, la Suissesse mettra l'accent à l'entraînement sur la force et la stabilisation. La date de son début de saison en plein air est encore ouverte. Sa participation aux Mondiaux de Tokyo cet automne n'est pas remise en question si tout se passe normalement durant le processus de guérison. La Zurichoise s'était blessée deux jours avant le concours à Nankin. Elle avait franchi une barre à 4m70 lors de son premier essai, ce qui lui avait valu la médaille de bronze.

Red Bull relègue Lawson au profit de Tsunoda Liam Lawson: son expérience avec le team Red Bull n'a duré que deux courses Image: KEYSTONE/AP Red Bull a actionné le couperet après deux Grands Prix seulement. Le Néo-Zélandais Liam Lawson a été relégué dans l'équipe Racing Bulls, alors que le Japonais Yuki Tsunoda effectue le chemin inverse. Lawson (23 ans) avait été promu coéquipier de Max Verstappen pour le début de la saison 2025, succédant au Mexicain Sergio Perez. Mais ses deux premiers week-ends ont été difficiles avec un abandon en Australie et une 12e place en Chine. Les rumeurs de son remplacement couraient depuis quelques jours. Pour sa part, Tsunoda (24 ans) a convaincu avec une 6e place dans le sprint à Shanghai. Le Japonais aura donc désormais la lourde tâche de se mesurer à Verstappen, qui a toujours dominé ses coéquipiers.

LeBron James sauve les Lakers à la sirène LeBron James a joué les sauveurs face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Une claquette de LeBron James à la sirène a sauvé les Lakers mercredi en NBA face à Indiana. La franchise de L.A., qui restait sur trois défaites, s'est imposée 120-119 face aux Pacers. Une fin de match étouffante à Indianapolis a trouvé sa conclusion lorsqu'un tir de Luka Doncic a rebondi sur l'arceau et été subtilement poussé par LeBron James dans le panier. La main de "KIng James" a touché le ballon à un dixième de seconde de la sirène pour un "buzzer beater" salvateur. James (40 ans) a terminé la partie avec 13 points, 13 rebonds et 7 passes, au relais de Luka Doncic (34 points, 7 rebonds). Les Pacers avaient pourtant remonté 13 points de retard dans le dernier quart-temps, en vain. Privés de Kyshawn George, touché à une cheville, les Wizards ont quant à eux mis fin à une série de cinq défaites mercredi. Washington est allé s'imposer 119-114 sur le parquet des Philadelphia 76ers grâce notamment aux 24 points et 7 rebonds de son "rookie" français Alex Sarr.

Couples: Vouillamoz/Bouvart qualifiés pour le libre Oxana Vouillamoz et Tom Bouvart disputeront le programme court des Mondiaux de Boston Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Le duo helvétique Oxsana Vouillamoz/Tom Bouvart a décroché son ticket pour le programme libre des couples aux Mondiaux de Boston. La Valaisanne et son partenaire français ont terminé au 18e rang du programme court mercredi. Formé il y a un peu plus d'un an, le duo Vouillamoz/Bouvart a été crédité de 56,57 points, à 2 points de son record sur un court établi l'automne dernier. La 1re place est occupée par les Japonais Riku Miura et Ryuchi Kihara, champions du monde en 2023, qui ont récolté 76,57 points. La déception est venue des tenants du titre, les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, qui n'ont pu faire mieux que la 7e place (67,32 points). Ils ont perdu de précieux points en manquant de synchronisation sur leurs pirouettes.

Les Devils renouent avec la victoire Nico Hischier (13) a réussi 2 assists mercredi face à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Les Devils ont renoué avec la victoire mercredi en NHL. New Jersey, qui restait sur trois défaites, est allé s'imposer 5-3 sur la glace des Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev grâce notamment à deux assists de son capitaine Nico Hischier. Le centre valaisan a été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0, signé Dawson Mercer en supériorité numérique à la 7e minute, puis sur le 5-3 marqué dans une cage vide par Stefan Noesen à 13'' de la fin du match. Il en est désormais à 59 points cette saison, dont 30 buts. Nico Hischier a ainsi réussi au moins 1 point au cours de huit matches consécutifs, égalant sa plus longue série du genre. Timo Meier est quant à lui resté "muet", même si le 2-0 marqué sur une action confuse aurait pu lui être attribué, tout comme Philipp Kurashev dans le camp de Chicago. Ce succès permet aux Devils de conforter leur 3e place dans la Metropolitan Division et de se rapprocher des play-off. Ils comptent désormais 9 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les New York Islanders, qui se sont quant à eux inclinés 5-2 mercredi face aux Vancouver Canucks de Pius Suter. Un Pius Suter qui a lui aussi réussi deux assists mercredi pour signer ses 37e et 38e points de la saison. Le centre zurichois a ainsi battu son record de points sur une saison. Grâce à cette victoire, les Canucks sont revenus à 3 longueurs de la deuxième wild-card disponible pour les play-off à l'Ouest.

Suspense avant les deux derniers slaloms Hasard de la programmation, le suspense sera de mise jeudi à Sun Valley pour les deux dernières courses de la Coupe du monde 2024/25. Les globes de slalom n'ont pas encore trouvé preneurs. Les Suisses se retrouvent dans le rôle des chasseurs pour ces deux dernières courses. Chez les dames (1re manche à 16h, 2e manche à 19h), la championne du monde 2025 Camille Rast aborde l'ultime slalom de l'hiver avec un retard de 41 points sur la leader du classement de la discipline Zrinka Ljutic. La Valaisanne n'a pas d'autre choix que d'attaquer, alors que la Croate - à qui une 3e place suffira - pourrait être tentée d'assurer. Mais elles ne sont pas les seules à y croire: Katharina Liensberger n'accuse ainsi que 51 unités de retard. Pour Wendy Holdener, 4e à 96 longueurs, les chances sont surtout théoriques. Les candidats au globe sont moins nombreux chez les messieurs, qui en découdront à 17h (1re manche) et 20h (2e manche). Le Norvégien Henrik Kristoffersen pointe en tête du classement de la discipline avec une marge de 47 points sur son dauphin valaisan, le champion du monde de la spécialité Loïc Meillard. La lutte entre les deux hommes s'annonce passionnante, même si Kristoffersen peut lui aussi se contenter d'une 3e place jeudi à Sun Valley. Elle sera arbitrée par le Français Clément Noël, 3e de cette Coupe du monde de slalom mais avec un handicap de 86 points sur le leader.

Un premier rassemblement plein d'enseignements Murat Yakin a du pain sur la planche Image: KEYSTONE/AP/Ennio Leanza L'équipe de Suisse a conclu son premier rassemblement de l'année sur une bonne note mardi en battant le Luxembourg (3-1). Comme lors du premier match amical en Irlande du Nord (1-1), Murat Yakin a profité des absences pour voir le maximum de joueurs à l'oeuvre. Il doit désormais faire le tri. Quelles leçons le sélectionneur peut-il tirer de ces deux premiers matches de préparation, disputés sans les cadres que sont Granit Xhaka, Manuel Akanji, Remo Freuler ou même Zeki Amdouni? Certes, les circonstances ont montré que la Suisse disposait d'un certain réservoir de joueurs capables d'évoluer au niveau international, mais tous ces visages encore peu connus du grand public pourront-ils être autre chose que des seconds couteaux lorsque les enjeux s'élèveront? Murat Yakin lui-même doit se poser la question. Tactiques à gogo Le Bâlois l'a affirmé en conférence de presse d'après-match mardi, il a vu de "bonnes séquences" et a reçu de "bonnes informations" durant ces dix jours passés entre Faro, Belfast et Saint-Gall. A n'en pas douter, son carnet tactique déjà bien fourni s'est encore renforcé, notamment sur le plan défensif. Une ligne de quatre en Irlande du Nord, une défense à trois avec deux pistons très offensifs en Suisse orientale: "Muri" a tout essayé, offrant du temps de jeu aux neuf arrières convoqués lors de ce rassemblement. "Nous nous sommes aussi adaptés à l'adversaire et à sa façon de jouer en changeant parfois de système en cours de match. Je suis très content que les joueurs soient aussi flexibles", a-t-il apprécié. Cette revue d'effectif, que Yakin n'a pas hésité à comparer à un casting, n'a toutefois pas livré les résultats exactement attendus. Annoncé par certains comme la solution miracle au poste de latéral droit, le joueur de Boca Juniors Lucas Blondel a paru parfois emprunté mardi pour sa première titularisation. "Il ne faut pas oublier qu'il a eu une blessure très grave et qu'il n'a repris le rythme qu'assez récemment. Il est aussi habitué à une autre dynamique en Argentine. Mais c'était important qu'il puisse se montrer et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire contre des plus grosses équipes", a nuancé Murat Yakin. La surprise Muheim De l'autre côté du terrain, Miro Muheim a lui été l'homme du match avec sa passe décisive sur le 1-0 et sa déviation heureuse sur le 3-0 pour son premier but avec l'équipe de Suisse. L'arrière gauche du SV Hambourg semble être un bon candidat à la succession de Ricardo Rodriguez. Les deux hommes peuvent même cohabiter si l'inusable défenseur (127 sélections) évolue dans l'axe. Quant à Stefan Gartenmann, qui a encore joué une mi-temps après des débuts mitigés à Belfast, il paraît difficile de voir en lui un titulaire en puissance en défense centrale. Idem pour Eray Cömert, qui a tout de même rendu une copie propre contre le Luxembourg. En revanche, Cédric Zesiger, très bon en Irlande du Nord et déjà indispensable à Augsbourg, peut prétendre à une place fixe dans le onze de départ. Au milieu de terrain, nul doute que Granit Xhaka récupérera sa place et son brassard de capitaine à son retour. Mais qui de Denis Zakaria, Remo Freuler, Ardon Jashari ou Vincent Sierro accompagnera le maître à jouer de l'équipe de Suisse au sein d'un 4-3-3? Les questionnements de Murat Yakin sont moindres en ce qui concerne son attaque. Reste à savoir comment faire coexister le trio Ndoye-Embolo-Vargas avec Amdouni, absent de ce rassemblement en raison d'une blessure musculaire. Avec son quasi-doublé face aux Lions rouges, l'ailier du FC Séville a notamment réaffirmé un statut qui s'était un peu étiolé ces derniers temps. Une tournée américaine Buteur sur penalty mardi, Breel Embolo a loué la dynamique positive que ces deux duels ont permis de lancer avant un automne primordial qui verra la Suisse jouer sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en l'espace de trois mois. "Une victoire et un match nul, c'est une bonne façon de commencer l'année. Nous aurons encore deux bons tests en juin et ensuite il n'y aura plus d'excuses quand les qualifications débuteront", a déclaré l'avant-centre bâlois. Pour préparer au mieux ces six matches qui dicteront son avenir, Murat Yakin espère pouvoir compter sur un effectif au complet lors de la tournée américaine de juin. Face au Mexique à Salt Lake City et contre les Etats-Unis à Nashville, le sélectionneur de l'équipe de Suisse devra procéder à ses derniers ajustements. Le temps des expérimentations sera ensuite révolu.

Fribourg réussit l'exploit à Berne et file en demi-finale La joie des joueurs de Gottéron, qui défieront Lausanne en demi-finale Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Fribourg a réussi à éliminer Berne sur sa glace lors de l'acte VII des quarts de finale des play-off de National League. Les Dragons l'ont emporté 4-1 et défieront le LHC en demi-finale dès samedi. Rendre le presque impossible possible, voilà ce qu'ont réussi à faire les Fribourgeois dans la capitale. La statistique est donc désormais de neuf victoires pour l'équipe visiteuse sur 49 septièmes matches de National League. Pour réussir ce coup d'éclat, les joueurs de Lars Leuenberger n'ont même pas eu besoin d'invoquer les esprits de 2008 avec le goal en prolongation de Gil Montandon. Un tiers médian parfaitement maîtrisé a suffi face à des Ours en mode Oursons. De 0-0 à 0-3 Alors que la partie était plutôt équilibrée et après un premier tiers sans grandes occasions, Marc Marchon a manqué d'ouvrir le score à la 24e. Seulement l'attaquant bernois n'a pas su lever le puck au-dessus de la jambière d'un Reto Berra tout heureux de pouvoir poser sa grosse mitaine et arrêter le jeu. Fribourg s'est mis peu après en branle, sans vraiment donner l'impression d'y toucher. Un tir de Sutter, comme lors de l'acte inaugural, et une habile déviation de Daniel Ljunggren ont permis à Gottéron d'ouvrir le score à la 26e. A la 33e, c'est une magnifique triangulation Sörensen-Gunderson-Rathgeb qui a donné ce petit coussin de sécurité sous la forme du 0-2. Mais c'est à la 36e que les Dragons ont fait le plus mal aux Ours, lorsque Streule a pu inscrire le 0-3 et placer une bonne partie de la Bern Arena dans la torpeur. L'heure de la revanche Il est assez intéressant de noter que sur ces trois buts, les défenseurs ont été très impliqués. Ce sont eux qui ont su soutenir l'attaque et d'une certaine manière se substituer à leurs collègues attaquants au meilleur des moments. Contraint de tenter le tout pour le tout, Jussi Tapola a sorti son gardien alors qu'il restait plus de dix minutes à jouer, et Simon Moser a pu redonner espoir aux Ours. Seulement, ce but fut le seul inscrit par les Bernois. Et Fribourg a pu assurer la victoire avec un dernier goal dans la cage vide par Lilja, qui avait par ailleurs eu deux grosses occasions plus tôt dans le tiers. Dès samedi, les Fribourgeois se rendront donc à Lausanne pour une revanche de la demi-finale de l'an dernier. Alors battus lors de l'acte inaugural, les Vaudois avaient ensuite enchaîné quatre succès pour se qualifier pour la finale. L'autre demi-finale verra le champion Zurich se frotter à Davos.

Repond 10e après le programme court Kimmy Repond pointe au 10e rang après le programme court des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Kimmy Repond n'a pas signé d'exploit mercredi dans le programme court des Mondiaux de Boston. La Bâloise, 4e des récents championnats d'Europe, occupe la 10e place provisoire. Mais elle pointe à moins de 6 points du podium et à moins de 2 points du top 6. Brillante 5e des Championnats du monde 2024 à Montréal, Kimmy Repond a été créditée de 67,42 points pour un programme sans faute majeure alors que son record est de 68,68 points. Côté européen, seule la Belge Nina Pinzarrone (8e) a fait mieux que la Bâloise. Deuxième Suissesse en lice dans le TD Garden, Livia Kaiser a décroché le 23e et avant-dernier ticket disponible pour le libre de vendredi. La Thurgovienne, qui avait dû renoncer aux Européens en raison d'une coupure à un mollet, a obtenu 53,68 points. L'Américaine Alysa Liu mène le bal avec 74,58 points, devant la Japonaise Mone Chiba (73,44) et une autre Américaine, Isabeau Levito (73,33). Triple tenante du titre, la Japonaise Kaori Sakamoto ne pointe qu'au 5e rang, avec 71,03 points.

Meillard: "j'avais les capacités d'aller titiller" Odermatt Loïc Meillard aurait pu lutter pour le gros globe sans ses problèmes de dos Image: KEYSTONE/AP/John Locher Vainqueur du géant des finales de la Coupe du monde mercredi à Sun Valley, Loïc Meillard pense qu'il avait cette année "les capacités" de lutter avec Marco Odermatt pour le classement général. "Bien sûr que c'est un rêve et un objectif, après je suis conscient que pour que ça fonctionne, il faut que dès le début de saison, je sois tout devant sur les podiums", a commenté le skieur d'Hérémence, interrogé sur ses ambitions au classement général, remporté par son compatriote pour la quatrième année de suite. Dauphin d'Odermatt l'an passé, Loïc Meillard sera de nouveau 2e ou 3e du général en 2025 après l'ultime slalom jeudi, où il se disputera le petit globe de la spécialité avec le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Clément Noël. "Je pense que cette année j'avais les possibilités et les capacités de le faire, d'aller titiller (Odermatt), mais il y a eu d'autres choses qui se sont mises un petit peu en travers de ma route et il faut l'accepter, c'est comme ça on ne peut rien changer", a-t-il ajouté. Loïc Meillard fait notamment référence à des problèmes au dos qui l'avaient forcé à déclarer forfait pour l'ouverture à Sölden en octobre puis à composer avec des douleurs pendant plusieurs semaines. "En géant, il m'a fallu juste un peu de temps pour me remettre dedans après la blessure au dos, pour reprendre vraiment confiance et pouvoir attaquer pleinement deux manches complètes. Depuis début janvier, si on regarde les résultats en géant, il y a peu de fausses notes", a-t-il souligné. "D'un autre côté, je suis content du ski que j'ai montré après ça, donc aucune déception", a assuré Loïc Meillard, qui a décroché cet hiver trois succès en Coupe du monde et a cueilli deux titres mondiaux à Saalbach.

Alexandra Eala sort Iga Swiatek en quart à Miami Alexandra Eala a battu Iga Swiatek en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA Révélation du tournoi, la jeune Alexandra Eala (WTA 140) a signé un nouvel exploit mercredi à Miami. La Philippine de 19 ans a battu le no 2 mondial Iga Swiatek 6-2 7-5 pour se hisser en demi-finales du WTA 1000 floridien. Largement dominée dans le set initial, Iga Swiatek a pourtant semblé en mesure d'inverser la tendance. La Polonaise a ainsi mené 4-2 dans la seconde manche, servant même pour égaliser à un set partout à 5-4. Mais Alexandra Eala a remporté les trois derniers jeux du match pour cueillir un nouveau succès de prestige. Invitée par les organisateurs, l'élève de l'académie de Rafael Nadal s'est offert sa troisième lauréate en Grand Chelem depuis le début du tournoi, après Jelena Ostapenko et Madison Keys. Elle affrontera dans le dernier carré la Britannique Emma Raducanu (WTA 60) ou l'Américaine Jessica Pegula (WTA 4).

Meillard s'impose en géant à Sun Valley, devant Odermatt Meillard (à droite) et Odermatt ont signé le doublé mercredi dans le géant des finales Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard est bien l'homme en forme de cette fin de saison. Le triple médaillé des Mondiaux de Saalbach a remporté mercredi le géant des finales de la Coupe du monde à Sun Valley, en devançant Marco Odermatt pour un nouveau doublé suisse. Il s'agit de son septième succès à ce niveau. Auteur d'une démonstration en première manche (0''53 d'avance sur son plus proche poursuivant, Lucas Pinheiro Braathen, qui a terminé 4e), Loïc Meillard s'est imposé avec une marge colossale sur le patron du ski alpin Marco Odermatt: 0''95. Il fait ainsi le plein de confiance avant de partir à la conquête du globe de slalom jeudi. Le skieur d'Hérémence signe ainsi son troisième succès de rang en technique après son doublé de Hafjell (géant et slalom) dix jours plus tôt. Il avait déjà conclu l'exercice 2023/24 en trombe. Deux fois 2e en géant et victorieux en slalom à Aspen début mars 2024, il avait remporté dans la foulée le géant des finales de Saalbach avant de décrocher une superbe 2e place en super-G. Mais Loïc Meillard avait manqué de peu le podium en slalom lors des finales 2024 à Saalbach (4e). Il devra certainement faire mieux jeudi pour espérer s'adjuger son premier globe de cristal: 2e de la Coupe du monde de slalom, le champion du monde de la discipline accuse 47 points de retard sur le leader Henrik Kristoffersen, qui s'est quant à lui classé 3e de ce géant. Assuré de s'adjuger le globe de la spécialité avant ces finales, Marco Odermatt n'a rien pu faire face à la maestria de son compère. Sixième d'une première manche trop tournante à son goût, il s'est toutefois bien repris en "finale". Reste que le Nidwaldien a été privé de victoire lors des cinq derniers géants, cette série "noire" incluant celui des Mondiaux où il avait échoué au pied du podium. Tumler 13e Les autres Suisses ont fini beaucoup plus loin. Le vice-champion du monde de la discipline Thomas Tumler, 9e sur le tracé initial, a également manqué son affaire sur le second parcours pour se classer 13e (à 2''58 du vainqueur). Les spécialistes de vitesse Alexis Monney (18e) et Stefan Rogentin (19e) ont quant à eux terminé aux deux derniers rangs.

Juan Ayuso fait coup double en Catalogne Juan Ayuso a fait coup double mercredi en Catalogne Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Juan Ayuso a fait coup double mercredi dans le Tour de Catalogne. L'Espagnol a remporté la 3e étape au sprint, devant Primoz Roglic, et s'est emparé du maillot vert et blanc de leader du classement général. Sa marge sur le Slovène au général est de 6 secondes. Le coureur de l'équipe UAE a coiffé le quadruple vainqueur du Tour d'Espagne sur la ligne d'arrivée à la station de sports d'hiver de La Molina, dans les Pyrénées, au terme d'une première étape de montagne mouvementée. Troisième de l'étape, Mikel Landa a concédé 2 secondes au vainqueur du jour.