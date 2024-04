Lehmann espérait gagner à Zurich de nombreux points dans l'optique du World Ranking, qui est déterminant pour la qualification au marathon des Jeux olympiques de Paris en août et pour le semi-marathon des Championnats d'Europe de Rome en juin. Il y a un an, il avait établi son record personnel à Zurich en 2h11'44'', et est le numéro 6 helvétique dans la discipline.

Selon le post Instagram, l'accident s'est produit lors des derniers préparatifs du marathon de Zurich. Grâce à l'aide d'urgence sur place et au bon fonctionnement de la chaîne de sauvetage, Adrian Lehmann a pu être pris médicalement en charge et hospitalisé dans les meilleurs délais.

La 6e étape, entre Locarno et Blatten-Belalp, s'annonce très corsée avec l'ascension du col du Nufenen et la montée finale, pour une dénivellation de 3500 m.

A partir de la 4e étape, il y aura en effet quatre arrivées consécutives au sommet: au col du Gothard, à Cari, à Blatten-Belalp et à Villars-sur-Ollon. Le Tour aura sa conclusion lors d'un contre-la-montre en côte sur 15 km entre Aigle et Villars-sur-Ollon, avec presque 900 m de dénivelé.

"Après avoir rencontré mercredi après-midi Daniele De Rossi, nous sommes heureux d'annoncer qu'il va continuer à occuper son poste d'entraîneur au-delà de la saison 2023-24", ont indiqué dans un communiqué les propriétaires de la Roma, Dan et Ryan Friedkin. "Depuis qu'il a pris en charge l'équipe, il a eu un impact positif sur le club et a continué à écrire son histoire extraordinaire avec la Roma", ont-ils ajouté.

Auston Matthews et Nikita Kucherov prolongeront leur saison lors des séries finales. Matthews et Toronto seront opposés à Boston, Kucherov et Tampa Bay à Florida.

La rencontre Tampa Bay – Toronto remportée 6-4 par la franchise de Floride a, ainsi, revêtu tout de même un caractère historique malgré le mutisme de l’ancien joueur des Zurich Lions. Comme face à Florida lors du match précédent, Auston Matthews n’a pas trouvé le chemin des filets. En revanche, la soirée fut particulièrement faste pour Nikita Kucherov, buteur et passeur pour comptabiliser au final 144 points et s’affirmer comme le meilleur compteur de la NHL.

Clint Capela a pourtant livré la marchandise pour ne pas partir en vacances dès mercredi soir. Le Genevois a marqué 22 points, soit son... meilleur total de la saison, et a capté 17 rebonds pour accuser un différentiel de -5. Seulement, ses coéquipiers ne sont pas parvenus à limiter le rayon d’action de Coby White. Avec ses 42 points, l’arrière des Bulls a été le grand homme de la rencontre qui a vu le natif de Morges Nikola Vucevic inscrire 24 points et prendre 12 rebonds.

Dominé mardi, le "Z" a encore une fois fait parler sa force tranquille. Simon Hrubec a livré la marchandise devant le filet zurichois, avec 34 arrêts, et Derek Grant devant le but adverse, avec son 9e but dans ses play-off pour le 2-1 victorieux. Côté lausannois, on espère un retour du défenseur suédois Christian Djoos, malade et forfait pour le match no 1.

Les Zurich Lions, forts de leurs 9 succès en 9 matches joués dans ces play-off, paraissent de plus en plus sereins. Ils font payer la moindre erreur à leurs adversaires, et Lausanne en a fait la cruelle expérience avec ces deux buts encaissés en un peu plus de trois minutes à la mi-match.

Le capitaine Michael Raffl et ses équipiers devront se montrer plus efficaces que lors du match no 1. Après avoir exploité un "power play" à la 15e minute grâce à Damien Riat, ils n'ont notamment pas su profiter d'une nouvelle supériorité numérique au début du deuxième tiers alors qu'ils menaient encore 1-0.

Il a donc fallu avoir recours aux prolongations pour lesquelles Pep Guardiola a remplacé Haaland par Alvarez, tentant ainsi de mettre un profil différent au coeur de l'attaque mancunienne. Akanji et de Bruyne laissaient aussi leur place (112e) pour apporter de la fraicheur aux Citizens, qui semblaient un peu à court d'énergie après tous les efforts fournis pour revenir. Le score ne bougeait pas et la décision se faisait aux tirs au but.

A la reprise, City, avec un Manuel Akanji qui n'hésitait pas à venir en attaque, poursuivait sa lancinante mais stérile domination. Les Anglais finissaient quand même par trouver le fruit de leurs efforts grâce à de Bruyne, qui profitait du travail préparatoire du nouvel entré Doku (76e) et d'un renvoi raté de Rüdiger. Le stratège belge manquait incroyablement le doublé six minutes plus tard, ne cadrant pas en excellente position.

Thomas Tuchel et le Bayern peuvent ainsi encore rêver à sauver leur saison en gagnant un trophée. Mais la route est encore longue pour Harry Kane et ses coéquipiers. L'attaquant anglais, ancien de Tottenham, a sans doute pris un plaisir particulier à mettre fin au parcours européen d'Arsenal...

Le succès des Allemands est mérité. Ce sont eux qui ont eu les occasions les plus nettes après la pause, notamment sur une tête de Goretzka sur le poteau (47e). Et Sané, dont la vitesse a posé des problèmes à la défense londonienne, a manqué le k.-o. trois minutes après l'ouverture du score, tout comme Musiala (90e).

Guerdat, qui monte Is-Minka et qui rêve de devenir le premier cavalier à remporter quatre fois cette finale, s'est classé 9e (72,39). Le Jurassien a commis une seule faute et peut encore prétendre jouer le podium. Fuchs, deux fois pénalisé, a pour sa part pris la 23e place (78,98) et se retrouve déjà distancé.

Von Eckermann, numéro 1 mondial et tenant du titre, s'est imposé sans commettre d'erreur en 66,28 secondes, avec son étincelant King Edward. Il a devancé son compatriote (67,40) et l'Allemand Hans-Dieter Dreher (68,49).

Le Britannique âgé de 27 ans a fait la différence grâce à une attaque à 400 m de l'arrivée dans la quatrième et dernière ascension du terrible Mur de Huy. Il s'est imposé devant le Français Kevin Vauquelin et le Belge Maxim van Gils.

Lawrence Pilut joue beaucoup et il adore ça

Lawrence Pilut a passé près de la moitié du premier acte de la finale sur la glace. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Face à Zurich lors du premier acte de la finale de National League, Lawrence Pilut a passé près de 29 minutes sur la glace. Malgré la défaite, le Suédois en aurait même accepté un peu plus.

S'il fallait illustrer la passion pour le hockey sur glace, mettre une photo de Lawrence Pilut ne serait pas une mauvaise idée. Au moment de l'interview d'après-match et en dépit d'une défaite 2-1 au sortir de la première rencontre de la finale de National League, l'arrière suédois arborait le sourire de quelqu'un qui a pris un immense plaisir sur la glace.

"Parce que c'est excitant, lance le numéro 20 du LHC avec ses yeux bleus grands ouverts. Ce n'est pas souvent que tu peux jouer une finale. Ce fut une rude bataille des deux côtés et maintenant on est concentré sur le deuxième match chez nous jeudi soir devant notre public."

Près de la moitié du match

En regardant le match, on avait le sentiment de voir Lawrence Pilut une présence sur deux. Un sentiment confirmé par le temps de jeu du Suédois qui a griffé la glace durant 28'50, soit près de la moitié des 60 minutes de la partie. Privé de Christian Djoos, malade, le coach lausannois Geoff Ward a dû revoir son plan de match et répartir les minutes de son défenseur numéro un. Et logiquement, Pilut était un candidat tout désigné pour assumer une plus grosse charge de travail.

"Il a un bon moteur, image l'entraîneur des Lions de Malley. Il peut même jouer davantage si l'on a besoin de lui." De son côté, l'ancien défenseur des Rochester Americans ne se plaint pas du tout de cette charge de travail supplémentaire. "Jamais fatigué! Jamais fatigué, martèle-t-il. J'aime jouer. C'est assez évident pour moi, cela fait partie de mon jeu. J'adore jouer beaucoup de minutes et plus je joue, mieux je me sens dans le match. Evidemment qu'il y a parfois un ou deux shifts plus compliqués, mais on doit faire en sorte de minimiser les creux." Christian Djoos devrait être de retour jeudi et Lawrence Pilut retrouver ses 22-23 minutes de glace.

Energie et passion

Et le Scandinave de réitérer son amour pour son sport: "Tu as envie de jouer, c'est ce feu qui brûle au fond de toi. Plus tu joues, plus tu as envie de jouer. Et quand en plus tu as l'opportunité de jouer une finale, c'est incroyable."

Lawrence Pilut se réjouit forcément de sauter sur la glace jeudi soir à l'occasion du deuxième match de cette finale: "On a eu nos chances mardi, c'était vraiment très serré pour être honnête. Connor (réd: Hughes, le gardien) a de nouveau fait un super match. On doit de toute façon jouer notre jeu et conserver notre structure. On peut le faire pendant soixante minutes et espérer une issue positive. Je suis très excité de revivre tout ça jeudi devant nos fans, parce que l'énergie et la passion qu'ils amènent à la patinoire sont véritablement incroyables."