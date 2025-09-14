Ajoie giflé ++ Rieder buteur

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat Lausanne a fini à 10 après l'expulsion sévère de Souleymane Ndiaye (au centre). Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le Lausanne-Sport enchaîne les défaites en Super League. Battus 3-1 par Grasshopper à Zurich, les Vaudois, qui ont fini à 10, ont encaissé un quatrième revers de rang en championnat.

Brillants en Conference League, les hommes de Peter Zeidler n'y arrivent tout simplement pas sur la scène nationale. Leur seule victoire remonte à la première journée, lorsque Gaoussou Diakité avait arraché les trois points à la Tuilière contre Winterthour (3-2).

Les trois buts de GC sont venus de la tête de Luke Plange (40e), du pied droit de Lee Young-jun (68e, penalty) et du pied gauche de Jonathan Asp (74e). Le Saoudien Al Saad a réduit la marque pour le LS à la 76e.

Carton rouge sévère Lausanne dispose certes de circonstances atténuantes. Les Vaudois sont privés de Diakité, suspendu quatre matches après son coup de sang lors de la précédente défaite contre Saint-Gall (2-1), et ont dû évoluer à Zurich sans Jamie Roche. L'expulsion de Souleymane Ndiaye à la 49e minute pour un deuxième carton jaune était en outre plus que sévère.

Mais avec trois points en cinq matches, le bilan est insuffisant. Le LS aura une occasion de rectifier le tir mercredi à Lugano - un match en retard de la 4e journée - pour éviter de prendre trop de retard sur le top 6.

Young Boys enchaîne En déplacement à Lucerne, Young Boys a de son côté signé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Bernois se sont imposés 2-1 sur des réussites de Chris Bédia (54e) et Christian Fassnacht (64e). Lucas Ferreira avait égalisé pour Lucerne (60e).



Schurter submergé par les émotions Nino Schurter a savouré sa dernière course aux Mondiaux Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La dernière course de son 22e championnat du monde fut pour Nino Schurter une course d'adieux sans valeur sportive. Les émotions ont pris le dessus avant même le départ.

"Je ne suis pas quelqu'un de très émotif, mais cela me touche beaucoup", a déclaré, presque en s'excusant, Nino Schurter après sa dernière course aux Championnats du monde. En effet, même le vététiste le plus aguerri et le plus titré n'a pu contrôler ses émotions au moment d'attaquer la dernière ligne droite de sa magnifique carrière. "Ça a commencé avant même le départ, a raconté le Grison de 39 ans. J'étais en train de m'échauffer quand un film retraçant ma carrière a été diffusé. Mathieu van der Poel était à côté de moi et m'a vu commencer à pleurer."

Ce clip a tellement ému Schurter qu'il n'a plus réussi à se concentrer sur la course. "Pour moi, la course était déjà terminée avant même le départ", a-t-il reconnu.

Lors de sa dernière course, Schurter a vécu une situation inédite: Il a été le dernier coureur à pouvoir disputer le dernier tour et n'a pas été éliminé malgré son retard trop important. Düs ce moment, Schurter a pu savourer. "L'ambiance était incroyable, comme lors du titre mondial 2018 à Lenzerheide, à la différence près que je roulais environ 40 places plus loin", a-t-il lâché en souriant.

Sa 41e place finale n'est que marginale. Schurter était quand même au centre de l'attention après la course. Sur le podium, où sont normalement couronnés les médaillés, Schurter a été dignement salué par ses adversaires de longue date. Le Grison a personnellement remis la médaille d'or à Alan Hatherly, désormais double champion du monde.

Cette dernière course de Schurter aux Championnats du monde faisait partie de la première partie de sa tournée d'adieux. La deuxième partie aura lieu le week-end prochain lors de la Coupe du monde à Lenzerheide, où il disputera dimanche sa dernière compétition en tant que professionnel.



Ajoie giflé aux Grisons Noah Patenaude impuissant face à la puissance des Davosiens Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche à Davos 6-0 pour leur troisième match de la saison.

Même si le calendrier ne leur était pas favorable avec deux déplacements compliqués (Genève et Davos) et la réception de Zurich, les supporters ajoulots imaginaient certainement un départ un peu moins négatif.

Car après avoir inscrit trois buts à Genève, les Jurassiens sont restés muets face à Zurich. Dans les montagnes grisonnes, les joueurs de Greg Ireland ont subi la loi d'une équipe qui en est à trois succès en autant de parties. Enzo Corvi s'est signalé par un doublé face au jeune portier Noah Patenaude.

Les Davosiens ont fait passer le score de 3-0 à 6-0 en 200 secondes. Le gardien Luca Hollenstein a pu fêter un blanchissage.



Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg Fabian Rieder, ici avec l'équipe de Suisse contre la Slovénie, a marqué dès son premier match avec Augsbourg. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Fabian Rieder a vécu des débuts contrastés avec Augsbourg en Bundesliga. L'international suisse a ouvert le score, mais sa nouvelle équipe a fini par s'incliner contre St. Pauli, à Hambourg (2-1).

Le milieu offensif bernois, arrivé en provenance du Stade Rennais le dernier jour du mercato, a marqué le 1-0 d'une tête rageuse au second poteau. St. Pauli a renversé le match grâce à des buts de Hountondji (45e, penalty) et de Sinani (77e).

Augsbourg, où évolue aussi le défenseur seelandais Cédric Zesiger (aligné 90 minutes dimanche), tentera de se relancer le samedi prochain lors de la venue du FSV Mayence de Silvan Widmer.



Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley Mo Salah a marqué le but de la victoire sur penalty à la 95e minute. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Champion d'Angleterre, Liverpool a signé une quatrième victoire en quatre matches de Premier League dimanche à Burnley (1-0). Les Reds ont eu besoin d'un penalty en fin de match pour s'en sortir.

Mohamed Salah a frappé en force (95e) devant le parcage de ses supporters, tout heureux de la main coupable d'Hannibal Mejbri quelques secondes plus tôt. Ce succès permet à Liverpool de conserver trois points d'avance sur le trio Arsenal, Tottenham et Bournemouth.

Les Reds ont eu de la peine à faire la différence à Turf Moor, où la défense des Clarets a longtemps résisté, avec rigueur et courage. Ils devront hausser leur niveau mercredi pour leurs débuts en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, à Anfield.



Challenger de Rennes: Wawrinka s'incline en finale Stan Wawrinka, ici lors du dernier Roland-Garros, a tout de m Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Comme à Aix-en-Provence en mai, Stan Wawrinka (ATP 149) a buté dimanche sur la dernière marche d'un tournoi Challenger. A Rennes, le Vaudois a perdu la finale qui l'opposait à Hugo Gaston (ATP 128).

Wawrinka (40 ans) n'a pas réussi à prendre sa revanche sur le Français de 24 ans, qui s'était révélé aux yeux du grand public en remportant leur précédent et unique duel au 3e tour de Roland-Garros en 2020. Il s'est cette fois incliné 6-4 6-4, manquant l'occasion de soulever un premier trophée depuis celui remporté au Challenger de Prague en 2020.

L'ex-no 3 mondial peut regretter ce jeu de service mal négocié à 3-3 dans la première manche. Il n'a pas réussi à sauver une deuxième balle de break sur laquelle Gaston a su capitaliser. La perte de sa mise en jeu à 2-2 dans le deuxième set, juste après s'être battu pour revenir à hauteur du Toulousain, lui a également coûté cher.

Feldbausch et Waltert s'inclinent aussi Kilian Feldbausch (ATP 386) n'a pas connu plus de succès en finale du tournoi Challenger de Biella. Sur la terre battue italienne, le Genevois de 20 ans s'est incliné 7-5 6-3 face au local Stefano Napolitano (ATP 650).

La Grisonne Simona Waltert (WTA 102) a connu le même sort en Slovénie. Elle a perdu la finale du tournoi WTA 125 de Ljubljana, l'équivalent féminin des Challengers, contre la Slovène Kaja Juvan (WTA 154), sur le score de 6-4 6-4.



Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour Noé Sow (à gauche) a inscrit le 2-1 pour Sion en première période. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Le FC Sion a renoué avec la victoire en Super League dimanche. Les Sédunois ont résisté au retour de Winterthour pour s'imposer 3-2 sur la pelouse de la lanterne rouge.

"Winti" était bien l'adversaire idéal pour que Sion se relance en championnat, deux semaines après la défaite 1-0 face à Bâle à Tourbillon. Mais les hommes de Didier Tholot ont quand même tremblé à la Schützenwiese.

La réduction du score d'Andrin Hunziker (85e, 3-2), entré en jeu un peu plus tôt, a donné des sueurs froides aux Valaisans qui dominaient jusqu'alors leur sujet. Le remplaçant zurichois est même passé proche d'offrir un point inespéré à son équipe, mais il a manqué le cadre à la toute fin du temps réglementaire (90e).

Les trois buts signés Rilind Nivokazi (13e), Noé Sow (32e) et Josias Lukembila (35e) en première mi-temps ont finalement suffi pour que Sion ramène les trois points de son déplacement. L'égalisation rapide des Zurichois par Elias Maluvunu (21e, 1-1) n'a pas non plus porté préjudice.

Derby du Rhône mercredi Ce troisième succès en cinq matches permet à Sion de remonter au 4e rang du classement, à cinq longueurs du leader Saint-Gall. Un succès mercredi dans le derby du Rhône (match en retard de la 4e journée) contre un Servette toujours sans victoire lui permettrait même de prendre place sur le podium.



Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson Oblique Seville en or sur 100 m Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Jamaïque a réussi un magnifique doublé sur le 100 m masculin des Mondiaux de Tokyo. Oblique Seville s'est imposé en 9''77 devant Kishane Thompson (9''82) et Noah Lyles (9''89).

Dernier de la finale olympique à Paris l'an dernier, le sprinteur de 24 ans s'est imposé a su produire un effort constant pour aller chercher son compatriote Thompson, mieux parti. Dans les derniers mètres, celui qui s'est imposé à Athletissima sous la pluie en 9''87 a trouvé cette vitesse nécessaire pour se détacher et couper la ligne avec cinq centièmes de mieux.

Champion olympique et du monde en titre sur la ligne droite, Noah Lyles a dû se contenter de la médaille de bronze. Mais au vu des résultats de l'été, cette 3e place est déjà un bel exploit pour lui.

Chrono canon de Melissa Jefferson-Wooden Chez les dames, c'est l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden qui l'a emporté en 10''61. Une performance majuscule puisqu'il s'agit du 4e meilleur chrono de l'histoire. Seule Florence Griffith-Joyner avec ses 10''49 plus que suspects et les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah (10''54) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''60 à Lausanne en 2021) ont couru plus vite.

Troisième aux Jeux de Paris en 2024, la sprinteuse de 24 ans a devancé la jeune Jamaïcaine Tina Clayton (10''76) et la championne olympique Julien Alfred (10''84). Meilleure performeuse de l'année en 10''65, "MJW" faisait clairement partie des favorites et elle n'a pas déçu. Déjà en séries, l'Américaine avait impressionné.

A la longueur féminine, c'est aussi une Américaine qui a raflé l'or. Tara Davis-Woodhall s'est posée à 7m13. L'argent va à l'Allemande Malaika Mihambo et le bronze à la Colombienne Natalia Linares. Pas de surprise au disque féminin avec la victoire de...l'Américaine Valarie Allman avec un jet à 69m48. L'argent va à la Néerlandaise Jorinde Van Klinken et le bronze à la Cubaine Silinda Morales.



MotoGP: Marc Marquez corrige le tir Marc Marquez a parfaitement rebondi après sa chute lors du sprint samedi. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Marc Marquez (Ducati) a renoué avec la victoire en remportant le Grand Prix de Saint-Marin, dimanche sur le circuit Marco-Simoncelli. L'Espagnol se rapproche du titre mondial en MotoGP.

Au lendemain de sa chute lors de la course sprint alors qu'il était en tête, le sextuple champion du monde, battu dimanche dernier lors du GP de Catalogne par son frère Alex, n'a cette fois pas laissé échappé la victoire.

Parti en quatrième position, le Catalan a finalement devancé Marco Bezzecchi (Aprilia), qui avait remporté le sprint samedi et s'élançait en pole position, et son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Sur les terres de Valentino Rossi, Marc Marquez a ainsi remporté la 73e victoire de sa carrière en Grand Prix, la 11e cette saison, et fonce vers une septième couronne planétaire qui lui permettrait d'égaler son grand rival italien.

Dettwiler loin des points En Moto3, Noah Dettwiler n'a pas réussi à terminer dans les points. Le pilote bâlois de 20 ans s'est classé 19e d'une course remportée par le leader du championnat, l'Espagnol José Antonio Rueda.



Les Suisses chocolat en cross-country Mathieu van der Poel bien loin des meilleurs Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID Les Suisses ont pris les 4e et 5e places de la course de cross-country des Mondiaux 2025 de VTT. A Crans-Montana, Alan Hatherly s'est imposé devant Simone Avondetto et Victor Koretzky.

Cruel. Cruel pour les deux Helvètes Luca Schätti et Mathias Flückiger. Deuxième et quatrième dans le dernier tour, les deux Suisses ont finalement été devancés par Avondetto et Koretzky. Dans l'ultime montée vers le lac de Chermignon, c'est Avondetto qui a placé une "mine" à laquelle Flückiger et Schätti n'ont pas pu répondre. Puis le duo helvétique a vu le Français Koretzky revenir sur leurs traces.

Meilleur au sprint, le Tricolore est parvenu à manger les deux Suisses. Le Bernois Mathias Flückiger a donc terminé cette course à la 5e place, juste derrière Luca Schätti. Le Zurichois a impressionné même s'il termine au pied du podium.

Devant ces quatre athlètes, Alan Hatherly s'est baladé. Le Sud-Africain, champion du monde en titre, a dominé la course de la tête et des épaules. Il a même pu contrôler facilement dans le dernier tour en prenant le moins de risques possible pour s'assurer l'or avec 48 secondes de bonus.

Présent en Valais, Mathieu van der Poel a pris la 29e place à 5'35. Ovationné comme la star de la discipline qu'il est, Nino Schurter a terminé au 42e rang à 8'48.



Crawford crée l'exploit face à Canelo Terence Crawford (à gauche) a détrôné Canelo Alvarez samedi à Las Vegas Image: KEYSTONE/AP/David Becker Terence Crawford a réussi l'exploit de détrôner la star mexicaine de la boxe, Canelo Alvarez, samedi à Las Vegas. Toujours invaincu, l'Américain devient le champion incontesté des super-moyens.

Crawford, qui fêtera ses 38 ans à la fin du mois, s'est imposé après une décision unanime des juges. Il est ainsi le premier boxeur à être champion incontesté dans trois catégories différentes au cours de l'ère des quatre ceintures.

Terence Crawford (42 victoires dont 31 avant la limite) avait pris le risque de monter de deux catégories de poids par rapport à son dernier combat en super-welters pour affronter Canelo Alcarez. Il avait déjà été champion incontesté des super-légers et des welters.

Après Claressa Shields chez les femmes, Crawford devient le premier champion du monde incontesté dans trois catégories depuis les années 1980 et l'existence de quatre fédérations mondiales. "Je remercie le Seigneur. Je ne suis pas là par hasard", a-t-il commenté sur le ring avant de féliciter Canelo, "qui est tombé en champion aujourd'hui".

Dans le stade Allegiant de Las Vegas, Canelo Alvarez (35 ans) a subi la troisième défaite de sa carrière chez les professionnels (pour 63 victoires et 2 nuls), après ses échecs contre Dmitrii Bivol en 2022 et Floyd Mayweather Jr. en 2013.



La Turquie veut marquer son histoire Impressionnante de maîtrise face la Grèce en demi-finale, la Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket.

Les Turcs seront confrontés en finale (20h) à un obstacle de taille que représente l'Allemagne championne du monde en titre.

Un sacre au coeur de l'Arena de Riga serait d'autant plus retentissant qu'il serait le premier pour l'équipe emmenée par l'entraîneur Ergin Ataman lors d'un grand championnat (Euro, Coupe du monde et JO confondus).

Finalistes en 2001 à domicile, tombés sur la dernière marche devant la Yougoslavie, les Turcs sont de retour au plus haut niveau 24 ans après. Et cela ne doit rien au hasard: invaincus depuis le début de la compétition - comme l'Allemagne - ils ont répondu présent à chaque grande affiche.

Déjà tombeurs lors de la phase de groupes des favoris serbes, les coéquipiers de Shane Larkin ont surtout marqué les esprits en dominant dans les grandes largeurs la Grèce de Giannis Antetokounmpo vendredi en demi-finale (94-68). "C'était une superbe victoire, mais cela ne nous suffit pas, nous sommes prêts à nous battre pour le titre", a lâché le sélectionneur Ergin Ataman.

Pour ce faire, il pourra compter comme d'habitude sur son joueur phare et l'un des meilleurs passeurs (7 assists en moyenne) de l'Euro, le pivot des Houston Rockets Alperen Sengun, auteur d'un grand tournoi et encore au rendez-vous vendredi avec un double-double (15 points, 12 rebonds, 6 passes, deux interceptions).

L'attaque allemande Mais face à la Turquie se dressera dimanche le champion du monde allemand, qui a assumé son statut de prétendant au titre en réalisant lui aussi l'Euro parfait. Meilleure attaque de cette édition (101,4 points) en ayant notamment inscrit plus de 100 points lors de tous ses matches de poule, la bande à Dennis Schröder est elle aussi dans les meilleures dispositions pour aller glaner sa deuxième couronne européenne après 1993.



Hécatombe sur 1500 m: Ingebrigtsen et Habz sortis dès les séries Jakob Ingebrigtsen a été éliminé en séries du 1500 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Coup de tonnerre à Tokyo dimanche: la star du 1500 m Jakob Ingebrigtsen a été éliminée dès les séries des Mondiaux, tout comme Azeddine Habz, meilleur performeur mondial de l'année.

La deuxième matinée des championnats du monde s'annonçait pourtant plutôt calme. Mais les coups de théâtre se sont enchaînés, et les séries du 1500 m ont laissé le public bouche bée. En lice dans la quatrième et dernière, Jakob Ingebrigtsen a manqué son affaire.

Double champion olympique - sur 1500 et 5000 m - dans ce même stade en 2021, Ingebrigtsen a été éliminé d'entrée. Il effectuait son retour à la compétition après une saison blanche plombée par une blessure au tendon d'Achille survenue en avril.

Le Norvégien de 24 ans avait malgré tout décidé de s'aligner à Tokyo, rassuré par ces derniers entraînements qui le laissaient espérer un exploit, celui de gagner le titre mondial qui lui échappe dans sa discipline de prédilection. Il n'en a rien été.

Dans le paquet pendant toute la série, il n'a pas pu rivaliser dans l'emballage final et a terminé 8e en 3'37''84, pour six places qualificatives pour les demi-finales. "Je dois avouer que c'est bien pire que ce que je pensais et que ce que j'espérais", a-t-il admis.

Ses Mondiaux ne sont pas terminés: il participe vendredi aux séries du 5000 m, discipline où il est double champion du monde et double champion olympique en titre. "Je ne pense pas que sera pire", a-t-il affirmé, la discipline demandant moins d'intensité qu'un 1500 m.

"Cruel" Son élimination stupéfiante s'ajoute à celle du meilleur performeur mondial de la saison (3'27''49) Azeddine Habz. Le Français de 32 ans, prétendant légitime au podium et rare chance crédible de médaille pour la France, a été incapable de muscler son jeu dans la dernière ligne droite et est resté ahuri dans l'aire d'arrivée.

"Je n'ai aucune explication, c'est un sport cruel. Parfois on est tout devant et parfois... Là, je ne comprends pas", a-t-il raconté, dépité. Rarement bien placé, Habz était quand même dans les six premiers à l'entame du dernier 100 m mais il s'est fait doubler par le Sud-Africain Tshepo Tshite pour terminer à la 7e place (3'36''62).



Peres Jepchirchir remporte le marathon devant Tigst Assefa Peres Jepchirchir a cueilli l'or sur le marathon dimanche Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Peres Jepchirchir a remporté dimanche le marathon des Mondiaux de Tokyo devant l'Ethiopienne Tigst Assefa, déjà battue au sprint aux JO 2024. La championne olympique 2021 s'est imposée en 2h24'43.

Au bout des 42,195 km, la Kényane de 31 ans est sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le stade national de Tokyo face à Tigst Assefa, qui a été battue pour deux secondes. Un nouveau finish cruel pour Assefa, comme aux Jeux de Paris où elle avait déjà été battue au sprint - pour 3'' - par la Néerlandaise Sifan Hassan.

Tigst Assefa est l'ex-détentrice du record du monde du marathon (2h11'53 à Berlin en 2023) mais devrait le récupérer après que la Kényane Ruth Chepngetich, qui avait amélioré la marque en octobre 2024 (2h09'56), a été provisoirement suspendue en juillet à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique.

L'Uruguayenne Julia Paternain, troisième à près de trois minutes, complète le podium pour ce qui était le deuxième marathon de sa vie.

