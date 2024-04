Ajoie signe le meilleur compteur de Finlande ++ Everton sanctionné

Plus tôt dans la saison, les "Toffees" ont déjà été frappés d'un retrait de points pour une violation des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League pour la période se terminant en 2021/22.

Völler a également assuré l'intérim de quelques jours comme sélectionneur à la fin de l'été 2023, entre la mise à l'écart de Hansi Flick (10 septembre) et la nomination de Julian Nagelsmann (22 septembre). "Au cours des 14 mois qui viennent de passer depuis ma nomination, je suis aperçu que mes responsabilités à la DFB me tenaient de jour en jour plus à coeur. Ce qui était au début le sentiment d'une obligation envers l'Allemagne, la fédération et la sélection, est devenu depuis longtemps, un souhait personnel", a expliqué Völler, cité dans le communiqué de la Fédération.

"Nole", engagé à partir de mardi au Masters 1000 de Monte-Carlo pour lancer sa saison sur terre battue, a ravi ce record de longévité à Roger Federer. Le Bâlois avait été au sommet de la hiérarchie à 36 ans et 320 jours. Avant le Suisse, il y avait eu l'Espagnol Rafael Nadal (33 ans et 244 jours) et l'Américain Andre Agassi (33 ans et 131 jours).

Novak Djokovic domine toujours le classement ATP publié lundi. Le Serbe devient, à 36 ans et 322 jours, le plus vieux numéro un mondial depuis la création de ce classement en août 1973.

Roman Josi a inscrit son 21e but de la saison pour son 78e point lors de son 78e match. A la faveur de ce succès, Nashville s’offre un matelas de 7 points sur la barre. Autant dire que le capitaine Josi peut déjà basculer en mode play-off. Comme d'ailleurs Pius Suter avec Vancouver, Nino Niederreiter avec Winnipeg et Kevin Fiala avec Los Angeles.

Avec cette défaite, les Devils de Nico Hischier, de Timo Meier et de Jonas Siegenthaler n’ont pratiquement plus aucune chance de disputer les séries finales. Ils n’ont plus que quatre matches pour combler à la fois les cinq points qui les séparent de la barre et dépasser quatre équipes au classement. Une mission pratiquement impossible...

Roman Josi s’est montré sans pitié à Newark. Buteur lors du succès 3-2 aux tirs au but de Nashville face à New Jersey, le Bernois a sans doute envoyé en vacances anticipées trois compatriotes.

A la faveur de ce succès, Yverdon est revenu à la hauteur du Lausanne-Sport au classement. Même si elle fut acquise un peu dans la douleur, cette victoire répond à une certaine morale : une équipe qui ouvre la marque sur une frappe aussi magistrale que celle de Kevin Carlos à la 9e minute ne peut que gagner.... Le but de l'attaquant espagnol risque de tourner en boucle un certain temps.

Dans l’autre rencontre disputée à 16.30, Yverdon a encore enfoncé davantage les Grasshoppers qui ont concédé une troisième défaite en six jours et qui devront s’estimer heureux s’ils échappent à la relégation directe. La place de barragiste leur semble promise même s’ils ont témoigné d’un certain orgueil dimanche. Menés au score et réduits à dix après l’expulsion de Joshua Laws à la 22e, les Zurichois n’ont rien lâché alors que tout s’était ligué contre eux.

Dans un Kybunpark à guichets fermés et face à un adversaire qui joue sa place dans le top 6, les Bernois ont toutefois témoigné d’une étonnante fragilité défensive. Dans l’axe, la paire formée par Aurèle Amenda et Mohamed Camara ne dégage aucune assurance. Sur les côtés, les latéraux sont bien trop friables. En dans la cage, le capitaine David von Ballmoos ne dégage pas une impression formidable dans son jeu au pied...

Menés 2-0 jusqu’à la 79e minute, les Bernois ont égalisé grâce à une tête de Silvère Ganvoula et à une reprise de Joel Mvuka pour arracher un point presque inespéré. Il leur permet de compter désormais un avantage de 5 longueurs sur le Servette FC et de garder le FC Lugano à une distance "raisonnable" de 6 points.

Stefan Küng a été l'un des principaux animateurs de cet "Enfer du Nord". Passé à l'attaque à 87 km de l'arrivée en compagnie de l'Allemand Nils Politt, le Thurgovien a été repris 18 km plus tard. Impuissant à l'occasion de l'accélération décisive de van der Poel, Küng a craqué une seconde fois à 12 km du but sur une accélération de Jasper Philipsen. Le Belge s'est finalement classé 2e, au sprint, à 2'57'', devant le Danois Mads Pedersen. A bout de force et en manque de compétition, Küng (Groupama-FDJ) a terminé 5e à 3'12''.

Déjà vainqueur, cette année, du Grand Prix E3 et du Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel a porté une attaque décisive à 60 km de l'arrivée. Il est devenu le onzième coureur de l'histoire, le premier depuis Fabian Cancellara en 2013, à gagner la même année le Tour des Flandres et Paris - Roubaix. Il est désormais le seul coureur en activité à compter six Monuments à son palmarès, un de plus que Tadej Pogacar.

Avec ce nul. Le FC Lucerne est revenu à la hauteur du FC St. Gall, qui occupe cette fameuse 6e place et qui reçoit les Young Boys cet après-midi. Quant au Lausanne-Sport, il compte 7 points d’avance sur les Grasshoppers, barragistes et qui se déplacent à Yverdon ce dimanche.

La course a été marquée, par ailleurs, par l'accrochage après 30 secondes entre Daniel Ricciardo (Visa) et Alexander Albon (Williams). Cet incident a nécessité un second départ.

Ce Grand Prix a rappelé combien la domination de Max Verstappen et des Red Bull était écrasante. L’espoir d’une saison indécise qui s’était levé en Australie après son abandon inattendu semble vain. Comme en 2022 et en 2023, Max Verstappen va bien survoler ce Championnat du monde 2024.

Max Verstappen a devancé son coéquipier Sergio Perez pour un nouveau doublé de l’écurie Red Bull et le vainqueur de Melbourne Carlos Sainz (Ferrari). Auteur de la pole position, il n’a jamais été vraiment inquiété dans cette course sans histoire pour la 57e victoire de sa carrière. Il s’impose pour la troisième année consécutive sur ce circuit de Suzuka qui ne favorise malheureusement pas les dépassements.

Visa pour les play-off pour Kevin Fiala et les Kings

Kevin Fiala (à droite) et son capitaine Anze Kopitar peuvent savourer: les Kings seront bien au rendez-vous des play-off. Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun

Kevin Fiala verra lui aussi les séries finales. Victorieux 6-3 du Vancouver de Pius Suter, le St. Gallois et Los Angeles ont pris une option sans doute décisive sur leur présence en play-off.

Après leur succès contre Seattle et San Jose, les Kings ont cueilli une troisième victoire de rang qui leur permet de ravir la troisième place de la Pacific Division à Vegas et de s'assurer un matelas de 8 points sur la barre. Avec un but, un assist et la deuxième étoile de la soirée, Kevin Fiala a brillé une fois de plus. Avec ses 26 réussites et ses 43 passes décisives, il atteint à son tour après Roman Josi le seuil des 70 points.

Le Bernois en est, quant à lui, resté à 77 points. Nashville s’est, en effet, incliné 2-0 devant les New York Islanders. Roman Josi et ses coéquipiers tenteront de rebondir ce dimanche à New Jersey face à des Devils qui luttent avec l’énergie du désespoir pour une place en play-off.

New Jersey s’est imposé 4-3 à Ottawa pour rebondir enfin après trois défaites de rang. Auteur du 4-1, Nico Hischier a inscrit son 26e but de la saison. Le capitaine doit toutefois mesurer l’ampleur de la tâche qui attend son équipe ces prochains jours. 13es de la Conférence Est à cinq points de la barre, les Devils doivent gagner leurs cinq derniers matches et espérer que les cinq équipes classées devant eux terminent cette saison régulière en mode mineur.