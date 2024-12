Alan Roura a vécu une grosse mésaventure sur le Vendée Globe

29 heures en cale de moteur pour Roura Alan Roura vient de passer 29 heures dans sa cale à moteur pour régler un problème de groupe électrogène Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'approche de Noël n'a pas été de tout repos pour Alan Roura, 20e du Vendée Globe au pointage du 25 décembre à 7h. Le Genevois a ainsi passé 29 heures à travailler dans sa cale à moteur, a-t-il confié dans une newsletter transmise mardi. Justine Mettraux naviguait quant à elle en 11e position, à 2000 milles du leader Yoann Richomme. Victime de problèmes de groupe électrogène qui l'avaient contraint à démonter son moteur, Alan Roura n'avait pas dormi depuis 48 heures à l'heure de partager son carnet de bord. "Pour vous, ce n’est peut-être pas grand-chose, mais pour moi c’est un moteur qui démarre et c’est surtout un Vendée Globe qui va aller au bout !", écrit-il, soulagé d'avoir pu régler ce problème. Le skipper genevois, qui avait en outre cédé du terrain pour ne pas avoir su attraper la bonne risée et être resté englué pendant toute une nuit - "à virer 50 fois, et à empanner autant" -, avait toutefois repris espoir à l'heure de se confier. Reparti à plus de 16 noeuds sur les 24 heures précédentes, il espérait revenir sur le leader de son groupe de poursuivants Jean Le Cam (17e). Justine Mettraux composait de son côté avec une "mer très dure", a-t-elle confié dans sa chronique livrée mardi au Matin. La Genevoise, plus proche du top 8 que de la 12e place, se réjouissait d'ores et déjà de retrouver "des conditions un peu plus clémentes" après avoir enroulé le cap Horn. "Mais je ne veux pas faire trop de pronostics", souligne Justine Mettraux, qui a passé son premier Noël en mer. Et qui pointait mercredi à 7h à moins de 70 milles du 7e Boris Herrmann. Un sacré tour de force pour une navigatrice qui avait vu sa voile avant se déchirer il y maintenant près d'un mois.

Transfert: Uli Forte change d'air et signe à Winti Uli Forte quitte Xamax pour rejoindre Winterthour Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Uli Forte n'est plus l'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le technicien de 50 ans s'est engagé au FC Winterthour, ont annoncé les deux clubs. Xamax et Forte ont mis fin à leur collaboration d'un commun accord, annoncent les Rouge et Noir en ce mardi 24 décembre. L'actuel 6e du classement de Challenge League prévoyait d'annoncer dans la foulée le nom de son successeur, qui devrait être Anthony Braizat. "Cette décision intervient à la suite de discussions constructives entre les deux parties au terme de cette première partie de saison", souligne le communiqué de Xamax. "Entre-temps, Uli Forte a eu l’opportunité de reprendre le poste d’entraîneur en chef du FC Winterthour, un défi qu’il a choisi de relever", est-il précisé. "Nous remercions chaleureusement Uli pour le travail accompli au cours de ces deux années", déclare le président xamaxien Jeff Collet, cité dans le communiqué, Son implication nous a permis de nous maintenir il y a deux ans et nous a amenés à une très belle troisième place ex aequo la saison dernière", rappelle-t-il. Uli Forte va au-devant d'une nouvelle opération maintien, mais en Super League cette fois-ci. Le Zurichois s'est engagé pour un an et demi avec le FC Winterthour. Il succède à Ognjen Zaric, qui a été démis de ses fonctions la semaine dernière alors que "Winti" aborde la trêve hivernale au dernier rang de la Super League.

Julius Honka signe à Rapperswil-Jona Julius Honka rejoindra Rappi l'été prochain Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Rapperswil-Jona a réussi un joli coup dans l'optique de l'exercice 2025/26. Les Lakers annoncent l'arrivée l'été prochain du défenseur Julius Honka, qui évolue à Davos. Le Finlandais a signé pour les deux prochaines saisons. Auteur de 9 buts et 11 assists depuis le début du championnat 2024/25, Julius Honka (29 ans) est l'un des meilleurs défenseurs offensifs de National League. Il avait débarqué en Suisse en 2023, rejoignant Berne avant d'être prêté à Genève-Servette avec qui il a remporté la dernière Champions League.

Décès de Sophie Hediger, emportée par une avalanche Sophie Hediger est décédée à 26 ans, emportée par une avalanche Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Swiss-Ski et le snowboard helvétique sont en deuil. La fédération annonce le décès tragique de Sophie Hediger, membre de l'équipe nationale de snowboardcross, qui a été emportée par une avalanche lundi à Arosa. La Grisonne n'avait que 26 ans. "Nous sommes abasourdis et nous pensons à la famille de Sophie, à qui nous présentons nos plus sincères condoléances", déclare le CEO de Swiss-Ski Walter Reusser, cité dans un communiqué. "Pour la famille de Swiss-Ski, la mort tragique de Sophie jette une ombre sombre sur les fêtes de Noël. Nous sommes immensément tristes. Nous garderons un souvenir ému de Sophie", poursuit-il. Sophie Hediger a perdu la vie "tragiquement, brutalement et bien trop tôt", souligne Swiss-Ski. Elle avait obtenu ses deux premiers podiums en Coupe du monde au cours de l'exercice 2023/24, son meilleur résultat étant un 2e rang à St-Moritz en janvier dernier lors de la répétition générale des Mondiaux 2025. En accord avec la famille endeuillée et son compagnon, Swiss-Ski ne donnera pas d'autres informations sur le décès de Sophie Hediger et demande de respecter la sphère privée des personnes endeuillées, écrit encore la fédération.

Yakin: "Contini, c'était un coup de chance" Murat Yakin a notamment évoqué la succesion de Giorgio Contini dans une interview accordée à Blick Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a accordé une longue interview de Noël à Blick. Le sélectionneur de la Suisse évoque la recherche d'un successeur à son assistant Giorgio Contini et sa relation avec Xherdan Shaqiri. Ce n'était pas une surprise totale, mais c'est un grand défi qui s'annonce pour le coach national Murat Yakin après le départ de son assistant Giorgio Contini pour les Young Boys, annoncé la semaine dernière. Yakin sait parfaitement ce qu'il doit à Contini. Il était clair pour le sélectionneur que son désormais ex-assistant souhaitait retrouver un poste d'entraîneur en chef après avoir déjà dirigé Lausanne, GC ou St-Gall. De tels changements font partie du business, a rappelé Murat Yakin. Contini avait rejoint l'équipe de Suisse en février et a largement contribué au superbe parcours lors de l'Euro avec une qualification en quarts de finale. "C'était un coup de chance", souligne Yakin. "Nous avions une confiance aveugle l'un envers l'autre et j'ai beaucoup apprécié qu'il s'enthousiasme pour ce projet." Une ou deux personnes Il s'agit maintenant de lui trouver un successeur: "Nous peaufinons actuellement les détails de la stratégie pour l'année de matches internationaux à venir et pour les matches de qualification à la Coupe du monde" 2026, révèle Yakin. Le profil requis pour le nouveau coach assistant en dépendrait: "Nous avons besoin d'une ou peut-être de deux personnes qui, avec moi et le reste du staff, pourraient mettre en œuvre ce plan avec précision et succès", explique-t-il. Brillante cet été, l'équipe de Suisse a faibli en automne, comme un an plus tôt, mais Yakin y voit plusieurs raisons: des blessures, peu de chance avec les arbitres et la retraite des trois piliers Fabian Schär, Yann Sommer et Xherdan Shaqiri. Louanges et incompréhension pour Shaqiri Ce dernier départ surtout ne s'est pas fait sans bruit. Le gaucher à la patte magique, qui s'épanouit encore à 33 ans au sein d'un FC Bâle renaissant, s'est montré déçu dans une interview de ne pas avoir reçu de réaction de Yakin à l'annonce de sa retraite internationale. Murat Yakin le conteste: il a remercié Shaqiri et Sommer via le "chat exclusif du conseil des joueurs", les a félicités et leur a souhaité bonne chance. Les déclarations de Shaqiri l'ont donc "un peu attristé", souligne-t-il dans Blick. Mais Yakin précise aussi que Shaqiri s'est toujours comporté de manière exemplaire, même récemment, alors qu'il avait de moins en moins de temps de jeu en équipe nationale. "On ne peut pas remplacer aussi facilement la présence qu'avaient des joueurs comme Sommer, Schär ou Shaqiri", rappelle-t-il. "Un Shaq dégage quelque chose de positif, que ce soit à l'hôtel, dans les vestiaires ou sur le banc. C'est tout simplement comme ça, c'est une de ses qualités". Un retour ne semble toutefois pas être à l'ordre du jour pour les deux.

Le successeur d'Amorim au Sporting déjà sur le départ Nouveau coach du Sporting, Joao Pereira est déjà sur le départ Image: KEYSTONE/EPA/JOAO RELVAS L'entraîneur Joao Pereira est déjà en passe d'être limogé par le Sporting après une série de mauvais résultats, rapportait la presse sportive locale mardi. Il a remplacé Ruben Amorim à la tête du club lisboète quand celui-ci est parti à Manchester United début novembre. Le coach du Vitoria Guimaraes Rui Borges devrait être engagé afin de prendre les commandes du Sporting pour le derby de dimanche prochain contre le Benfica de Zeki Amdouni titraient en Une les quotidiens sportifs A Bola, Record et O Jogo. Le Sporting s'est fait doubler par Benfica en tête du championnat à l'issue de la 15e journée qui s'est conclue lundi. Joao Pereira (40 ans), un ancien joueur de Benfica et du Sporting qui entraînait l'équipe réserve de son club actuel, n'a gagné qu'un seul de ses quatre matches de championnat et concédé deux défaites en Ligue des champions.

Richomme s'offre un cap Horn de rêve pour Noël Le cap Horn a été franchi dans la nuit de lundi à mardi par les leaders du Vendée Globe Image: KEYSTONE/EPA EFE/SEBASTIAN SILVA Yoann Richomme (Paprec Arkéa) a franchi le cap Horn mardi à 0h27 dans un temps record en tête du Vendée Globe. Le Français a entamé dans des conditions de navigation parfaites la remontée de l'océan Atlantique, talonné par Charlie Dalin, a annoncé la direction de course. Le navigateur varois a laissé à bâbord la pointe sud du continent américain, troisième et dernière marque symbolique du tour du monde en solitaire après les caps de Bonne-Espérance (Afrique du Sud) et Leeuwin (Australie), après 43 jours 11 heures 25 minutes de navigation. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) a passé à son tour cette borne mythique, moins de dix minutes après lui. En 2016-2017, lors de son Vendée Globe record, Armel Le Cléac'h avait atteint le cap Horn après 47 jours et 32 minutes de course. Richomme navigue avec exactement trois jours 13 heures et 9 minutes d'avance sur le temps de passage établi alors par le détenteur du record de l'épreuve. "Oh, trop bien, quel moment ! Absolument génial, trop d'excitation de passer le Horn, c'est magnifique, je n'aurais jamais imaginé le passer dans des conditions comme ça", s'est-il enthousiasmé dans un message vocal transmis aux médias. Poussé par un vent de 15 noeuds, Richomme a précisé avoir "rasé" le cap légendaire, passant à deux milles à peine de l'à-pic de 400 m qui marque l'extrémité australe du continent américain. Ses photos transmises à la direction de course le montrent naviguant dans des conditions rarissimes à ces latitudes, sous un ciel bleu-gris dégagé, avec une visibilité parfaite. Dalin à moins de dix minutes Dalin, qui avait franchi en tête les deux premiers grands caps du tour du monde (Bonne-Espérance le 29 novembre et Leeuwin le 9 décembre), n'a donc pas réalisé la passe de trois. Mais il a coché le cap Horn seulement neuf minutes et trente secondes derrière son rival. Fin 2012, rappelle la direction de course, François Gabart, futur vainqueur, avait passé la porte de l'océan Atlantique avec une heure et 20 minutes d'avance sur Le Cléac'h. Selon les derniers modèles, encore très fragiles, Richomme et Dalin pourraient être de retour en Vendée dans les 21 ou 22 prochains jours et pulvériser le record établi en 2017 par Le Cléac'h (74 jours, 3 heures et 35 minutes).

Capela et les Hawks renouent avec la victoire Clint Capela (à droite, à la lutte avec Rudy Gobert) a réussi 4 points et 8 rebonds face aux Timberwolves Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Battus lors de leurs trois derniers matches, les Hawks de Clint Capela ont renoué avec la victoire lundi en NBA. Atlanta a battu Minnesota 117-114. Clint Capela est resté discret face aux Timberwolves, avec 4 points (à 2/6 au tir) et 8 rebonds dont 4 captés en phase offensive. Incertain en raison d'une douleur à un talon, le meneur d'Atlanta Trae Young fut l'homme du match avec ses 29 points et 7 passes décisives. Garrison Mathews ne fut pas en reste. Sorti du banc, l'arrière d'Atlanta a inscrit 25 points - son meilleur total de la saison - en rentrant 7 paniers primés - son record en NBA - sur 8 tentatives derrière l'arc. Dyson Daniel (8 interceptions) a quant à lui étouffé l'arrière All Star de Minnesota Anthony Edwards, limité à 16 points. Cette victoire, leur 15e de la saison, permet aux Hawks d'afficher à nouveau un bilan équilibré (15 succès-15 défaites). Ils pointaient lundi soir au 7e rang de la Conférence Est, bien installés dans le top 10 qui donnera accès au play-in. Kyshawn George et les Wizards ont quant à eux subi sur le parquet d'Oklahoma City (123-105) leur 23e défaite de la saison en 27 sorties, la 12e d'affilée à l'extérieur. Le "rookie" valaisan a certes marqué 11 points (à 3/6 à 3 points), mais il a surtout terminé cette partie avec le pire différentiel (-21).

Lars Leuenberger débute à Fribourg-Gottéron par un succès D Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY L'ère Pat Emond à la tête de Fribourg-Gottéron s'était conclue par une défaite samedi à Rapperswil. Celle de son successeur, Lars Leuenberger, a démarré par un succès, lundi soir à Zoug (2-1). En panne de but depuis deux rencontres, les Dragons ont d'abord su retrouver le chemin des filets par Nathan Marchon. Cette réussite de la 35e minute a mis un terme à un manque d'efficacité qui a duré 158'38'', Ensuite, les Fribourgeois ont su se montrer efficaces en infériorité numérique, résistant notamment durant 83 secondes à 3 contre 5 en début de l'ultime période. Enfin, dans sa cage, Reto Berra a signé une prestation de haute tenue. Le but décisif a été l'oeuvre de Yannick Rathgeb à la 53e minute. Genève-Servette croque Ajoie Dans l'unique rencontre 100% romande de la soirée, Genève-Servette a mis un terme à la belle série de succès à domicile d'Ajoie (huit lors des neuf derniers matches). Dans le Jura, les Genevois ont mené 1-0 puis 2-1 avant de l'emporter 4-2. Les hommes de Jan Cadieux bouclent ainsi leur mois de décembre par un deuxième succès en six parties. L'absence de Jerry Turkulainen a fragilisé le power-play ajoulot, domaine où les Genevois ont fait mouche par Sakari Manninen, auteur d'un doublé. Bienne largement défait Le derby bernois a tourné court du côté de Bienne. Les Seelandais n'ont jamais pu remettre en discussion le succès 3-0 d'un CP Berne, efficace dès la première période. Benjamin Baumgartner (4e), Thierry Bader (10e en PP) et Waltteri Merela (17e) ont assommé d'entrée de jeu leurs adversaires. Les joueurs de la Capitale ont ensuite su administrer le résultat sans trembler. LHC: succès no 21 Lausanne a porté à 61 points son total après 32 rencontres. Les Vaudois l'ont emporté aux tirs au but à Langnau (4-3). Janne Kuokannen, par deux fois, a su battre Stéphane Charlin et offrir un quatrième succès consécutif au meilleur club romand actuel. Lauri Pajuniemi, dès la 95e seconde, a profité d’une relance manquée de Phil Baltisberger pour permettre au LHC de faire la course en tête jusqu'à la mi-match. Le duo Pesonen-Rohrbach a ensuite donné une longueur d'avance aux Emmentalois (27e et 33e), avant qu'Ahti Oksanen n'égalise contre le cours du jeu (38e). En fin de partie, les Bernois pensaient avoir fait le break lorsque Sean Malone (55e) a inscrit le 3-2. C'était sans compter sur le... 1er but de la saison de Jason Fuchs (59e).

Portugal: Amdouni sort du banc et marque deux fois Zeki Amdouni: un joli doublé lundi soir Image: KEYSTONE/EPA/FILIPE AMORIM Zeki Amdouni a inscrit ses quatrième et cinquième buts de la saison en championnat du Portugal. Il a signé un doublé lors du succès 3-0 du Benfica Lisbonne contre Estoril. Entré à la 72e, l'attaquant suisse du Benfica a marqué une minute plus tard pour faire passer le score à 2-0. Il a encore salé l'addition dans les arrêts de jeu. Amdouni avait déjà trouvé le chemin des filets récemment, le 15 décembre, lors du nul 1-1 de son équipe sur le terrain d'Avs Futebol.

Tour d'Italie: la prochaine édition s'élancera depuis l'Albanie Tadej Pogacar ne sait pas encore s'il courra le Giro Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Tour d'Italie 2025 (9 mai-1er juin) partira pour la première fois d'Albanie. Les trois premières étapes s'y dérouleront les 9, 10 et 11 mai, ont annoncé les organisateurs. Le Giro, dont l'édition 2024 a été remportée par l'ogre du cyclisme moderne, le Slovène Tadej Pogacar, s'élancera de Durrës, principal port du pays, et ralliera la capitale Tirana où l'arrivée de la 1re étape sera jugée après 164 kilomètres. La 2e étape prendra la forme d'un contre-la-montre de 13,7 km dans les rues de Tirana, avant une dernière étape de 160 km sur sol albanais autour de Vlorë avec des portions de moyenne montagne. Le reste du parcours du Giro 2025 jusqu'à Rome sera dévoilé le 13 janvier. Pogacar attend de connaître le parcours du Giro 2025 avant de mettre à son programme l'épreuve italienne ou le Tour d'Espagne qu'il n'a pas encore remporté (3e pour sa seule participation en 2019).

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard 2e derrière Haugan Loïc Meillard excellent 2e du slalom d'Alta Badia Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom d'Alta Badia. Le skieur d'Hérémence a terminé à 1''13 de l'intouchable Timon Haugan. Quelle réponse de Loïc Meillard! "Seulement" 8e de la première manche, le Valaisan d'origine neuchâteloise est allé chercher son 9e podium en slalom pour confirmer son statut de meilleur Suisse sur le virage court cette saison. Auteur d'une très belle deuxième manche et surtout d'une superbe fin de parcours, Meillard a pu remonter une grande partie de ses adversaires. Il n'y aura finalement que Timon Haugan, très fort sur le premier parcours, qui a pu résister au polyvalent. Vainqueur du slalom de Saalbach lors des finales la saison dernière, Haugan signe donc sa deuxième victoire en Coupe du monde. De son côté, Meillard poursuit sa série positive avec un nouveau top 5. Depuis son succès à Aspen en mars, le skieur d'Hérémence a fait 4e, 3e, 5e, 3e et 2e. Une superbe régularité. Cela ne lui suffit toutefois pas pour s'emparer du dossard rouge de leader de la discipline. Ce dernier appartient toujours à Henrik Kristoffersen, 4e sur la Gran Risa. Daniel Yule bon 9e Daniel Yule se porte mieux. 22e, 13e et 20e des trois premières courses de la saison, le skieur du Val Ferret a pu accrocher son premier top 10 de l'hiver. Mais le Valaisan a de quoi être déçu, car il avait vraiment le ski et les armes pour obtenir un meilleur résultat et pourquoi pas une place dans les cinq, surtout avec un revêtement glacé comme il les aime. Tanguy Nef aurait pu faire mieux que son 22e rang. Quinzième temps après le tracé matinal et à la suite d'une grosse faute, le Genevois avait l'occasion de réparer son erreur en deuxième manche, mais il n'a malheureusement pas été agressif. Contrairement à Nef, Luca Aerni a effectué une jolie remontée. Un bond de huit rangs pour une bonne 17e place. La vie est plus difficile pour deux autres Helvètes. Vainqueur en 2020, Ramon Zenhäusern n'a pas pu se qualifier pour le deuxième effort avec sa 36e place à 3''47. Quant à Marc Rochat. il traverse pour sa part une période noire. Le Vaudois de 32 ans a encore une fois subi une élimination, la quatrième en autant de courses.

Michael Liniger sera l'entraîneur de Zoug Assistant de Zoug, Michael Liniger va succéder à Dan Tangnes à la tête du club de Suisse centrale Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Zoug a trouvé le successeur à Dan Tangnes. C'est l'assistant Michael Liniger qui reprendra le poste à partir de la saison prochaine. Assistant du Norvégien depuis 2023, Liniger a signé un contrat qui court jusqu'en 2027. Il s'agit de sa première expérience comme coach principal en National League à 45 ans. L'Emmentalois a acquis de l'expérience en Swiss League au sein des GCK Lions. Liniger, qui a disputé plus de 700 matches en National League avec Langnau, Ambri et Kloten, faisait partie du staff de l'équipe de Suisse qui a décroché la médaille d'argent au Championnat du monde à Prague en mai dernier. Une fois à Zoug, il ne pourra plus combiner les deux. L'entraîneur actuel Dan Tangnes avait demandé en novembre, pour des raisons familiales, d'anticiper la fin de son contrat qui courait jusqu'en 2026. Le Norvégien, qui a rejoint les Zougois en 2018 et a remporté les titres de champion en 2021 et en 2022, a récemment signé un contrat avec les Suédois de Rögle.

Slalom d'Alta Badia: La Norvège domine, Yule 6e Daniel Yule va lutter pour une place dans le top 10 à Alta Badia Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati C'est la Norvège qui a dominé la première manche du slalom d'Alta Badia. Timon Haugan devance de 0''31 Atle Lie McGrath, alors que Daniel Yule occupe la 6e place à 1''18. Daniel Yule va-t-il enfin lancer sa saison en slalom? 22e, 13e et 20e des trois premières courses de la saison, le skieur du Val Ferret peut accrocher son premier top 10 de l'hiver. Sur une piste verglacée, le Valaisan a connu un début de manche difficile avant de trouver son "flow". Sur les deux derniers secteurs, Yule n'a égaré que 0''28. 8e, Loïc Meillard a un peu fait l'inverse de son compatriote. Plutôt bien parti, le skieur d'Hérémence a cédé du terrain sur le bas pour échouer à 1''44. Sans une grosse faute, Tanguy Nef aurait fait mieux que sa 15e place à 2''43. Point positif pour le Genevois, il sait limiter la casse malgré les erreurs. Ce fut plus difficile pour Luca Aerni, provisoirement 22e à 2''96. Vainqueur en 2020, Ramon Zenhäusern pointe lui au 25e rang provisoire à 3''47. Difficile de l'imaginer en seconde manche. Marc Rochat traverse pour sa part une période noire. Le Vaudois de 32 ans a encore une fois subi une élimination, la quatrième en autant de courses. En tête, on retrouve un duo norvégien composé de Timon Haugan et d'Atle Lie McGrath. Les deux Scandinaves ont repoussé la concurrence puisque Clément Noël, de retour après avoir manqué le slalom de Val d'Isère, accuse 0''99 de retard. Au 4e rang, ce sont Steven Amiez et Henrik Kristoffersen qui se partagent les honneurs franco-norvégiens.