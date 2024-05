Julian Alaphilippe gagne enfin ++ Ederson manquera la fin de saison

Parti de loin, Alaphilippe (31 ans) a semé son compagnon d'échappée Mirco Maestri dans la dernière difficulté du jour au bout d'un raid extraordinaire de 126 kilomètres. C'est la première victoire pour l'ancien double champion du monde (2020/2021) depuis près d'un an et son succès d'étape sur le Critérium du Dauphiné en juin 2023 et sa plus belle depuis son deuxième titre mondial à Louvain en 2021.

Les deux hommes sont victimes de la cure de rajeunissement de Nagelsmann, qui n'a pas été fatale à Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gündogan. Du côté des novices de la joute européenne, on note la présence du joyau du Bayer Leverkusen Florian Wirtz (21 ans), et le milieu de terrain du Bayern Munich Aleksandar Pavlovic (20 ans).

Le sélectionneur Julian Nagelsmann fait confiance en grande partie aux joueurs présents en mars lors des victoires rassurantes contre la France (2-0) et les Pays-Bas (2-1). Mats Hummels, finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, et Leon Goretzka du Bayern Munich, manquaient déjà à l'appel.

Le mois dernier, un recours en justice aux États-Unis a incité la FIFA à reconsidérer son opposition de longue date. Cette décision a été prise alors que le Congrès annuel de la FIFA se tient vendredi à Bangkok et que l'organisation de la Coupe du monde de football féminin 2027 y sera octroyée, à choisir entre le Brésil et un ticket Allemagne-Belgique-Pays-Bas.

L'unique but du match est intervenu après le thé, lorsque Ashley Westwood a transformé un coup-franc à l'orée de la surface de Chicago. Cette troisième défaite de rang laisse la franchise de l'Illinois au 14e et avant-dernier rang du classement de la Conférence Est (10 points en 13 matches).

Xherdan Shaqiri vit décidément une saison de MLS compliquée avec Chicago. Battu 1-0 par Charlotte mercredi, le Fire n'a plus gagné depuis six matches.

Dallas a manqué une première occasion de rallier la finale de la Conférence Ouest de la NHL. Les Stars ont été battus par Colorado mercredi (3-5) et ne mènent plus que 3-2 dans la série.

Archifavori à l'Est, Boston disputera une sixième finale de Conférence en huit ans. Un nouvel échec à ce stade (défaite 3-4 face à Miami l'an dernier) ferait presque office de camouflet pour cette équipe construite pour aller décrocher une bague de champion. Les Celtics affronteront soit New York, soit Indiana (NY mène 3-2).

Dernier lauréat du Prix du meilleur espoir romand de l'Aide sportive suisse, Valentin Imsand ne s'inquiète pas le moins du monde de ne pas avoir encore amélioré son record personnel cette année. "Sur le papier, on ne voit pas de progrès chiffré depuis un an. Mais parfois il faut reculer pour mieux sauter, en consolidant ses bases. J'ai corrigé beaucoup de choses dans mon saut et dans ma course d'élan, et je me sens désormais bien dans ma course", assure-t-il.

"Prétendre aux Européens (limite à 5m75) ou aux Jeux olympiques (5m82) exige un niveau de performance que mon rythme de vie actuel ne me permet pas de viser actuellement". lâche Valentin Imsand, dont le record personnel établi l'an dernier se situe à 5m61. "C'est clair que ces deux compétitions faisaient rêver, mais elles arrivent peut-être un an trop tôt pour moi", soupire-t-il.

"J'espère aussi répondre présent ce jour-là. Même si tout ce qui viendra avant les Mondiaux juniors aura avant tout un but préparatoire", poursuit l'athlète du CS 13 Etoiles, qui ne veut pas faire des Européens de Rome (7-13 juin) un objectif en soi. "Pouvoir y participer serait un bonus. Mais, avec mes examens qui arrivent, ça aurait été compliqué de me focaliser déjà sur quelques concours pour aller chercher une performance", tempère-t-il sagement.

"Je me concentre là-dessus sur le plan sportif. Je me réjouis aussi énormément de participer à ma première Ligue de Diamant à l'occasion d'Athletissima", le 21 août sur la Place de la Navigation qui accueillera cette année le City Event du meeting lausannois.

"Cela me permet aussi de me concentrer par moments pleinement sur le sport, même s'il va falloir faire la distinction: une semaine sera consacrée au sport, et la semaine suivante sera pour les révisions", précise-t-il. "Mon pic de forme est prévu pour août, avec comme échéance principale les Mondiaux M20" prévus à Lima au Pérou du 27 au 31 août.

"J'ai pas mal d'échéances, scolaires et sportives, avec mes derniers examens pour la maturité fédérale en août. Je vais devoir concilier études et sport, j'espère que ça va fonctionner. Pour l'instant, cela a bien marché", lâche le Valaisan, seul junior et seul athlète romand présent à Berne lors du Media Day de Swiss Athletics. "J'ai eu de bonnes notes cet hiver pour la première partie de mes examens, donc je suis rassuré", se réjouit-il.

Joël Magnin, qui assure l'intérim jusqu'au terme de la saison, a su remettre les Bernois sur les bons rails. Avec 17 titres, les Young Boys rejoindraient Servette au palmarès. Seuls Grasshopper (27) et Bâle (20) ont été plus souvent champions.

Pour ce faire, il faut que les Bernois, qui reçoivent Saint-Gall dès 20h30, récoltent plus de points que Lugano, qui accueillera pour sa part simultanément Winterthour. Avec six points d'avance et une bien meilleure différence de buts, YB a tout pour conserver le titre acquis la saison dernière, malgré un exercice parfois mitigé qui a abouti au limogeage de Raphël Wicky au début février.

A mi-parcours, la Suisse a fait le job

Après 4 victoires en autant de matches, la Suisse va s'accorder un jour de repos Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Avec 11 points sur 12 possibles et quatre victoires en autant de rencontres, la Suisse a pour l'heure rempli sa mission. Elle va maintenant s'accorder un jour de repos.

"On peut être un peu plus relax maintenant." Sans l'avouer, Patrick Fischer a tout de même reconnu en une phrase que ces quatre victoires de l'équipe de Suisse avaient un effet positif et qu'elles enlevaient un peu de pression sur les épaules de tout le monde. "Mais nous n'avons encore rien gagné", glisse Andrea Glauser, comme pour rappeler qu'il n'y a pas de titre décerné aux équipes qui ont gagné leurs quatre premières parties en phase de poules.

Et déjà évoquer les quarts de finale, c'est l'assurance de tomber sur un sélectionneur qui ne veut pas se projeter trop loin. "On n'en est pas encore là, précise Fischer. On prend jour après jour. Ces quatre victoires infusent naturellement un bon feeling au sein de l'équipe, mais on doit encore grandir en équipe. Chaque jour."

Quartier libre jeudi

Le Zougois doit gérer son groupe et ne pas trop tirer sur la corde. C'est certainement pour cela que les joueurs auront quartier libre jeudi. "Il n'y a pas de programme pour les joueurs, concède-t-il. C'est important pour la tête. Le soir on ira tous manger ensemble et vendredi on se retrouvera sur la glace afin de préparer le week-end et les duels face au Danemark et au Canada."

En discutant avec les joueurs, ceux-ci voient ces quatre premiers matches comme une étape franchie. "On prend ça comme une première moitié terminée, explique le défenseur du LHC, Andrea Glauser. Viennent ensuite trois matches samedi, dimanche et mardi. Là, il faudra faire un pas vers l'avant et s'améliorer. On va analyser la vidéo et voir les points à corriger, parce qu'il y en a toujours."

Autre point mis en avant par le Fribourgeois, le fait que la Suisse a dù se battre à chaque sortie. "Ca fait du bien, conclut-il. Parce que ces matches étaient durs où on a chaque fois dû aller chercher la victoire."