Alcaraz impitoyable ++ Un but et une victoire pour Suter

Stefano Domenicali rempile à la tête de la F1 jusqu'en 2029 Stefano Domenicali restera PDG de la Formule 1 au moins jusqu'en 2029 Image: KEYSTONE/AP/Christian Bruna Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1 depuis 2021, a été reconduit à son poste au moins jusqu'en 2029, a annoncé le promoteur du championnat. Cette décision a été saluée par les pilotes. Domenicali (59 ans) "a joué un rôle déterminant dans la réussite (du championnat), devenu le sport mondial qu'il est aujourd'hui", a écrit la F1 dans un communiqué. "Stefano (...) a accéléré le taux de croissance de la Formule 1, tant sur le plan commercial que sur celui de l'engagement des fans. Son énergie et son enthousiasme pour le sport se traduisent par une stratégie et des résultats très efficaces", a rappelé dans ce communiqué Derek Chang, PDG de Liberty Media, propriétaire du championnat depuis 2017. Interrogés par la presse avant le premier GP de la saison prévu ce week-end en Australie, les pilotes ont également salué cette décision. "C'est formidable pour la Formule 1, d'abord, c'est une personne formidable -je m'entends très bien avec Stefano-, donc je suis très heureux qu'il reste", a déclaré le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull). Même son de cloche du côté de Lewis Hamilton: "Dieu merci, il reste, c'est bien d'avoir un bon leader neutre à la barre", a dit le septuple champion du monde et nouvelle recrue de Ferrari. "C'est une excellente nouvelle", a aussi réagi George Russell (Mercedes), "car ce sport n'a jamais été aussi bien placé, et ce depuis que Stefano en est à la tête". Arrivé à la tête de la F1 début 2021 en lieu et place de Chase Carey, Stefano Domenicali a commencé sa carrière chez Ferrari en 1991 avant d'en devenir Team principal en 2008 (jusqu'en 2014). L'Italien a ensuite rejoint le groupe Volkswagen/Audi pour s'occuper plus particulièrement du constructeur de voitures de sport Lamborghini.

Alcaraz ne laisse aucune chance à Dimitrov Alcaraz a réussi une démonstration mercredi face à Dimitrov Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Le double tenant du titre Carlos Alcaraz a réussi une démonstration en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Le no 3 mondial a écrasé le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15) 6-1 6-1 mercredi soir. L'Espagnol âgé de 21 ans, qui avait pourtant perdu ses deux derniers duels avec le Bulgare (en 2023 et en 2024), a étouffé son adversaire en session nocturne en seulement 1h14 de jeu. Il a signé le break d'entrée pour s'imposer en patron. Carlos Alcaraz, qui a écarté les trois balles de break auxquelles il a dû faire face mercredi, affrontera en quart de finale l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 26). Tous les quarts de finale se joueront jeudi, y compris celui qui doit opposer la St-Galloise Belinda Bencic et l'Américaine Madison Keys.

Un but et une victoire pour Suter Pius Suter (24) a réussi son 30e point de la saison mercredi face à Calgary Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Pius Suter a réussi mercredi son 30e point de la saison en NHL. Le centre zurichois a inscrit un but pour Vancouver, qui est allé s'imposer 4-3 aux tirs au but à Calgary. Suter a ouvert la marque après 13'33 face aux Flames pour signer sa 17e réussite dans ce championnat 2024/25. C'est la deuxième fois en cinq saisons qu'il atteint la barre des 30 points, son record personnel étant de 36 points en 2021/22 avec les Detroit Red Wings. Ces 17 buts constituent déjà un record pour lui. Le Zurichois a connu moins de réussite durant le "shootout", manquant son essai. C'est Conor Garland qui a inscrit le penalty de la victoire pour les Canucks, lesquels reviennent à hauteur de leurs adversaires du jour avec 71 points. Vancouver et Calgary sont à la lutte pour la deuxième "wildcard" disponible à l'Ouest.

Un 4e succès d'affilée pour les Hawks Trae Young (11) a brillé mercredi face aux Hornets Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Atlanta a cueilli mercredi son quatrième succès d'affilée en NBA. Les Hawks ont vaincu les Charlotte Hornets 123-110, sans le concours de Clint Capela. L'intérieur genevois d'Atlanta a en effet obtenu congé mercredi. Il a ainsi pu rester auprès de sa compagne, laquelle a donné naissance mercredi à leur premier enfant, un garçon prénommé Cayne. L'absence du Meyrinois n'a pas perturbé les Hawks, même s'ils ont été dominés sous les panneaux (43 rebonds, 47 pour les Hornets). Atlanta a pu compter sur Trae Young pour faire la différence: le meneur All-Star a réussi 35 points - avec un 21/21 sur la ligne des lancers-francs -, 12 passes décisives et 7 rebonds. Cette victoire, leur 32e en 66 sorties, permet aux Hawks de conforter leur 7e place à l'Est, synonyme de play-in. Atlanta espère encore pouvoir accrocher la qualification directe pour les play-off. Mais la 6e place, occupée pour l'heure par Detroit (37 succès-29 défaites), sera difficile à aller chercher.

Lausanne et Fribourg pour un beau voyage ? Les play-off débutent ce jeudi avec les premiers matches des quarts de finale. Lausanne et Fribourg-Gottéron, les deux formations romandes en lice dans ces séries, n'ont pas les mêmes attentes. Pour Lausanne, défait au bout d'une finale en sept matches par Zurich il y a un an et vainqueur de la saison régulière pour la première fois de son histoire, l'objectif ne peut être que le titre de champion. En récoltant 97 points en 52 matches, les Lions ont confirmé que leur épopée du printemps 2024 ne devait rien au hasard. Ils ont certes levé le pied une fois leur premier rang assuré en terminant leur exercice par trois défaites, mais ils abordent le sprint final avec un effectif affûté après avoir dû composer avec une infirmerie parfois surchargée ces derniers mois. "L'équipe n'a pas été en si bonne forme de toute la saison. C'est bien qu'on ait tout le monde à disposition, ça nous force à prendre des décisions difficiles pour la feuille de match", apprécie Geoff Ward, l'entraîneur du LHC. Pasche vs Charlin? Dès jeudi à Malley face à Langnau (8e), Lausanne aura également besoin d'un grand Kevin Pasche pour aller au bout de ses ambitions. Le gardien de 22 ans va vivre ses premiers play-off dans la peau d'un titulaire, lui qui avait suppléé Connor Hughes lors de l'acte I de la demi-finale l'an dernier (défaite 2-1 à Fribourg). "J'avais sorti un match plutôt solide", se souvient le cerbère vaudois. "Mais c'est une nouvelle saison, des nouveaux adversaires. Et je suis encore un rookie en play-off." Avec 9 blanchissages et un taux d'arrêt mesuré à 92,58%, Kevin Pasche fait partie des meilleurs portiers de National League. Seul Stéphane Charlin, élu MVP de la saison régulière, affiche de meilleures statistiques. Il n'est toutefois pas sûr que le dernier rempart des Tigers, blessé à un genou le 2 février, soit rétabli à temps pour disputer ce quart de finale. Mais les Lausannois ne s'attardent guère sur qui leur fera face durant ces séries. "C'est le titre ou la porte!", lance le défenseur américain Gavin Bayreuther, enthousiaste comme aucun autre Lion à l'idée d'en découdre. "Je vois que les gars ont faim et qu'ils veulent aller jusqu'au bout. L'atmosphère est géniale au sein du club et les attentes sont élevées. C'est l'heure de séparer les hommes des garçons!" Fribourg en mode "chasseur" A Fribourg, il est clair que la pression n'est pas la même qu'il y a un an, lorsque les Dragons abordaient les play-off à l'issue d'une saison régulière prometteuse bouclée au deuxième rang. L'automne morose des hommes de Pat Emond, incapables d'enchaîner les victoires malgré un effectif alléchant, avait presque ôté l'espoir d'une qualification en play-off au peuple fribourgeois. Le remplacement d'Emond par Lars Leuenberger à la bande et une parenthèse enchantée à Davos, où ils ont soulevé la Coupe Spengler pour la première fois de leur histoire, ont redonné du souffle à des Dragons soudainement devenus inarrêtables. "C'était vraiment les montagnes russes cette saison", confirme le Suédois Lucas Wallmark. "Je ne crois pas avoir vécu cela dans ma carrière jusqu'à présent. Mais je préfère largement un mauvais départ à une fin de saison prématurée..." Face à Berne (3e), en quart de finale (premier acte vendredi à 20h00), le maître à jouer de Fribourg-Gottéron (6e) veut profiter du statut d'outsider de son équipe pour créer à la surprise. "On n'a pas grand-chose à perdre. On était encore à la treizième place du classement il n'y a pas si longtemps et maintenant on est dans la position du chasseur", rappelle-t-il. Czarnik, l'arme fatale Ce derby des Zähringen au meilleur des sept matches s'annonce vraiment aussi âpre qu'indécis. Fribourg a remporté les trois derniers duels, mais jamais dans le temps réglementaire. Et les Ours peuvent compter sur un redoutable artificier en la personne d'Austin Czarnik. L'Américain de 32 ans a succédé à Marcus Sörensen au rang de meilleur compteur de la saison régulière (20 buts, 36 assists). "A Berne on estime qu'on est légèrement favori, à Fribourg c'est peut-être l'inverse", déclare l'homme aux 202 matches de NHL. "La série va être intense avec les fans et l'historique entre les deux clubs. Et c'est aussi pratique de ne pas avoir à faire trop de route à chaque match." Derby zurichois Zurich, qui a terminé au deuxième rang de la saison régulière après un début d'année 2025 mitigé, reste naturellement candidat à sa propre succession. En lice jeudi, le "Z" devra en premier lieu écarter Kloten (7e), de retour en play-off de National League pour la première fois depuis 2016 et une défaite en quart de finale face à Davos (4-0). Les Aviateurs ont dû cravacher pour venir à bout d'Ambri en play-in après avoir été retardés par Langnau. Leur saison est déjà réussie, mais un exploit face au rival zurichois n'aurait pas de prix. Enfin, Zoug (4e) et Davos (5e) s'affrontent dans une série bien incertaine dès vendredi. Les hommes de Dan Tangnes, qui quittera le club zougois à l'issue des play-off, ont un léger avantage d'expérience, eux qui ont rallié le dernier carré lors des cinq dernières éditions des play-off.

Conference League: Lugano vise les quarts de finale Lugano espère décrocher son billet pour les quarts de finale de Conference League ce soir. Les Tessinois accueillent le NK Celje à Thoune dès 18h45 et doivent effacer le revers 1-0 subi en Slovénie. Mais la mission des joueurs de Mattia Croci-Torti ne s'annonce pas facile au vu de leurs récents résultats. Toutes compétitions confondues, les bianconeri restent en effet sur cinq défaites consécutives et un seul but marqué, de plus sur penalty. Une situation loin d'être idéale pour envisager un exploit sur la scène européenne. Les Luganais vont-ils trouver les ressources mentales et physiques pour sortir de cette spirale négative? S'ils arrivent à renverser la situation face aux Slovènes, cela pourrait leur redonner confiance pour la fin de la saison.

Le Real Madrid s'en sort une fois de plus Kylian Mbabbé (au premier plan) et ses coéquipiers sont vraiment passés par tous les états d'âme dans ce huitième de finale. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Le Real Madrid ne meurt jamais ! Cet adage s’est vérifié une fois de plus lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. Les détenteurs du trophée ont éliminé l’Atlético Madrid aux tirs au but. Battu 2-1 à l’aller à Bernabeu, l’Atlético n’a mis que... 28 secondes pour revenir à la hauteur du Real. Le but de Conor Gallagher a lancé un match au scénario improbable. Sans un Thibaut Courtois des grands soirs, jamais le Real n’aurait tenu jusqu’aux tirs au but. Mais Vinicius aurait dû classer l’affaire dans le temps réglementaire si son penalty n’avait pas trouvé les étoiles. Avec le raté du Brésilien, l’Atlético a pu croire que son heure avait enfin sonné. C’était toutefois sans compter sur les malheurs de Julian Alvarez lors de la séance des tirs au but. Son penalty qui avait trouvé la lucarne a été annulé par la VAR. Le Champion du monde argentin a glissé au moment de sa frappe pour toucher le ballon des deux pieds. Après avoir repris espoir avec l’arrêt de Jan Oblak sur la tentative de Lucas Vasquez, l’Atlético devait tout perdre avec la frappe de Marcos Llorente qui trouvait la transversale. L’Atlético ne méritait sans doute pas de connaître un sort si cruel. Le Real affrontera Arsenal en quart de finale avec sans doute la conviction que rien pourra le stopper. Les Gunners ont opéré un large turnover pour la réception du PSV Eindhoven après leur succès 7-1 aux Pays-Bas. Le résultat (2-2) est presque anecdotique. A Birmingham comme à Londres, la logique a été pleinement respectée. Victorieux 3-1 en Belgique, Aston Villa a battu le FC Bruges d’Ardon Jashari 3-0 pour défier le PSG en quart de finale. Ardon Jashari a été remplacé peu avant l’heure de jeu dans les rangs d’un FC Bruges réduit à dix contre onze après l’expulsion de Kyriani Sabe à la 17e.

Belinda Bencic bat la no 3 mondiale Une performance XXL pour Belinda Bencic à Indian Wells. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 59) tient sa revanche ! A Indian Wells, elle s’est qualifiée pour les quarts de finale à la faveur d’un succès sur Coco Gauff qui lui avait barré la route à l’Open d’Australie. La Championne olympique de Tokyo s’est imposée 3-6 6-3 6-4 devant la no 3 mondiale pour signifier qu’elle était vraiment de retour aux affaires. Que son ambition de remporter enfin un titre du Grand Chelem était fondée. Son succès face à l’Américaine ne souffre, en effet, aucune discussion dans la mesure où elle n’a pas concédé une seule balle de break dans les deux dernières manches. Après la perte du premier set, Belinda Bencic a eu la bonne idée de ravir d’entrée de jeu le service de Coco Gauf pour mener très vite 3-0 dans la deuxième manche. Dans la troisième, elle a dû courir derrière le score avant de signer le break décisif à 4-4. Du grand art pour une Belinda Bencic beaucoup plus affutée qu’il y a deux mois à Melbourne où elle avait cédé sur le plan physique lors de son huitième de finale contre l’Américaine. Belinda Bencic affrontera en quart de finale la gagnante de la rencontre entre la Championne d’Australie Madison Keys (WTA 5) et la Croate Donna Vekic (WTA 22), Un quart de finale qu’elle abordera avec le plein de confiance et qui semble vraiment dans ses cordes tant elle maîtrise son sujet dans le désert californien.

Un quarter de trop pour Olympic Eric Nottage (à droite) au duel avec Rocky Kreuser. Image: KEYSTONE/EPA/ACHILLEAS CHIRAS Fribourg Olympic est tombé les armes à la main à Salonique. Battus 82-76 par le PAOK dans une ambiance que les basketteurs suisses ne goûtent que trop rarement, Olympic peut nourrir des regrets. Sa belle aventure dans cet Europe Cup s’arrête en quart de finale. Après le nul 62-62 du match aller, Fribourg est resté dans le match à Salonique jusqu’au dernier quarter après avoir frôlé la correctionnelle en début de rencontre. Les Fribourgeois qui ont ouvert le score par Eric Nottage pour mener une unique fois, ont accusé un retard de 14 points (29-15) à la 10e minute. Heureusement, un partiel de 10-0 leur a permis de revenir complètement dans le match. Seulement, ils n’ont jamais pu passer l’épaule avant de lâcher prise en fin de match. Ils ont concédé trop de largesses défensives pour permettre aux Grecs de mener 71-61 à 4’43’’ du buzzer. Cet écart de 10 points s’est avéré insurmontable. Il aura manqué aussi une plus grande profondeur de banc pour signer l’exploit à Salonique. Mais les Nottage (16 points), Anthony Williams (14), Arnaud Couture (12), Roberto Kovac (16) et autres Natan Jurkovitz (10) méritent vraiment bien des éloges.

Tout est bien qui finit bien pour Gregor Kobel Gregor Kobel: une bourde incroyable mais la qualification au coup de sifflet final. Image: KEYSTONE/EPA Malgré une incroyable bourde de Gregor Kobel, Borussia Dortmund trace toujours sa route en Ligue des Champions. Le finaliste de l’an dernier s’est ouvert les portes des quarts de finale. Le portier zurichois et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 à Lille huit jours après un partage de l’enjeu 1-1 en Allemagne. Pourtant après cinq minutes de jeu, personne n’aurait osé parier sur une qualification du Borussia. Gregor Kobel a, en effet, laissé filer entre ses jambes une reprise presque anodine de Jonathan David pour l’ouverture du score. Mais alors que tout semblait contre lui, le Borussia a su réagir de la plus belle des manières. Après s’être brisé les dents devant un Lucas Chevallier parfois extraordinaire, le Borussia a renversé la situation presque en toute logique après le repos avec un penalty d’Emre Can à la 54e et une frappe cette fois imparable de Maximilian Beier à la 65e. Gregor Kobel a eu le bon goût de se racheter. En seconde période, le gardien de l’équipe de Suisse a réussi l’arrêt qu’il fallait sur la frappe de Hakon Haraldsson à la 61e. Il fut ensuite vigilant devant David pour préserver l’avantage des siens. Mais en quart de finale face au FC Barcelone, Gregor Kobel devra vraiment sortir le grand jeu pour permettre au Borussia d’exister vraiment dans une double confrontation qui semble, sur le papier, bien déséquilibrée.

Jan Cadieux à la tête des M20 Un nouveau défi pour Jan Cadieux. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Jan Cadieux est le nouvel entraîneur de l’équipe de Suisse M20. L’ancien mentor du Genève-Servette HC assumera ses nouvelles fonctions dès le mois de mai. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2026. "Nous sommes convaincus que Jan est la personne idéale pour porter notre équipe nationale M20 au prochain niveau. Ses nombreuses années d’expérience, sa ligne claire et ses qualités humaines sont un enrichissement précieux pour l’équipe, déclare Lars Weibel, Director Sport de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Jan fera en outre partie du staff de l’équipe nationale A, aussi bien lors des prochains Mondiaux au Danemark et en Suède que lors des Jeux olympiques 2026 et du Championnat du monde en Suisse la même année. » A la tête des M20, Jan Cadieux (44 ans) bénéficiera du concours de son prédécesseur Marcel Jenni. Ce dernier figurera également dans le staff de Patrick Fischer lors des prochains mondiaux de l’équipe A.

Bayern Munich: c'est décidé, Kimmich va prolonger son contrat Joshua Kimmich: toujours motivé à jouer pour le Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Joshua Kimmich (30 ans) va rester au Bayern Munich. Le milieu de terrain l'a indiqué après la qualification des Bavarois pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le contrat actuel de Kimmich devait expirer en juin. Ces derniers mois, les spéculations allaient bon train sur l'avenir du joueur au sein du club. "L'annonce sera faite dans les prochains jours", a déclaré Kimmich, interrogé sur son renouvellement, sans toutefois préciser la durée du nouveau contrat. Kimmich a été formé à Stuttgart et a rejoint le Bayern en 2015 en provenance du RB Leipzig. Il a disputé 428 matches avec le Bayern, remportant huit titres de Bundesliga et la Ligue des champions en 2020.

Formule 1: Oscar Piastri pour longtemps encore chez McLaren Oscar Piastri et McLaren: pour longtemps ensemble Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic McLaren et l'Australien Oscar Piastri (23 ans) ont prolongé "pour plusieurs années" le contrat qui les lie. La précédente entente arrivait à échéance à fin 2026. Piastri a débuté en formule 1 avec McLaren en 2023. L'an passé, il a gagné ses deux premiers Grands Prix et a contribué au titre des constructeurs obtenu par son équipe. Il est désormais sous contrat de longue durée avec McLaren, tout comme son coéquipier anglais Lando Norris (25 ans).

Nico Hischier et Timo Meier buteurs La joie de Timo Meier après son but. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Nico Hischier et Timo Meier ont trouvé le chemin des filets mardi pour un succès sans prix de New Jersey. Les Devils ont battu 5-3 Columbus pour consolider leur 3e place de la Metropolitan Division. Pour la première fois depuis un mois et demi, New Jersey a pu cueillir une deuxième victoire de rang après s'être imposé 3-1 dimanche à Philadelphie. Elle a été permise par l’ouverture du score de Nico Hischier sur une séquence à cinq contre quatre pour sa 27e réussite de la saison qui lui permet d'égaler déjà son total de la saison dernière. Timo Meier a, pour sa part, signé le 4-2. Buteur à 18 reprises désormais cette saison, l’Appenzellois a obtenu la troisième étoile. "Il était vraiment très important de gagner ce soir pour enchaîner enfin, se félicitait Nico Hischier au micro de NHL.com. Maintenant, il faut poursuivre sur cette lancée." Les Devils, qui possèdent un matelas de 6 points sur... Columbus, recevront Edmonton jeudi. Les autres Suisses en lice mardi n’ont pas comptabilisé le moindre point. Nino Niederreiter, qui a été relégué dans la troisième ligne, a gagné 2-1 avec Winnipeg face aux New York Rangers. Kevin Fiala et Los Angeles ont cueilli un troisième succès de rang . Sur leur glace, les Kings ont battu 4-1 les New York Islanders. En revanche, la défaite fut au rendez-vous pour Pius Suter et Vancouver, battus 4-2 à domicile par Montréal, et pour Janis Moser et Tampa Bay qui se sont inclinés 4-1 à Raleigh face à Carolina.