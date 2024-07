Alcaraz pas convaincant ++ Carapaz en jaune

Alcaraz s'emploie pour passer au 2e tour Carlos Alcaraz a dû s'employer pour passer le 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Carlos Alcaraz, tenant du titre, a dû s'employer lundi au premier tour de Wimbledon. Le no 3 mondial s'est imposé 7-6 (7/3) 7-5 6-2 en 2h22' devant l'Estonien Mark Lajal (ATP 269). Battu dès le deuxième tour dans un tournoi du Queen's qu'il avait également remporté l'an dernier, l'Espagnol n'est pas apparu dominateur pour son retour sur le mythique Centre Court. Il a ainsi perdu à deux reprises son service, la deuxième fois pour se retrouver mené 0-2 dans la deuxième manche. Son adversaire n'avait pourtant jamais mis un pied sur un court en gazon en compétition avant cet été, où il a perdu au deuxième tour des qualifications des Challengers de Surbiton et de Nottingham. Mais il a pris confiance en passant trois tours de qualification pour gagner le droit de disputer son premier Majeur. Alcaraz "un peu surpris" Après deux sets très accrochés, l'Estonien de 21 ans aux cheveux remontés en palmier au-dessus du crâne a fini par s'incliner, sous les yeux de David Beckham en tribunes. "Il a fait un très bon match et je dois reconnaître qu'il m'a un peu surpris parce que je ne l'avais pas vraiment vu jouer avant", a relevé Carlos Alcaraz. "Il a un très bon niveau et je suis certain de le recroiser sur le circuit", a poursuivi l'Espagnol, en quête d'un rare doublé Roland-Garros/Wimbledon dans la foulée de son premier sacre parisien. Interrogé dès la fin du match, il s'est dit "très heureux de cette première victoire sur le Centre Court cette année".

Girmay remporte la 3e étape à Turin, Carapaz en jaune Biniam Girmay a remporté le sprint à Turin Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay L'Erythréen Biniam Girmay a remporté au sprint la 3e étape du Tour de France lundi à Turin. Richard Carapaz a pris le maillot jaune à Tadej Pogacar. Une victoire historique! Pour la première fois de l'histoire de la Grande Boucle, un Erythréen a remporté une étape. Sprinteur de la formation Intermarché, Biniam Girmay est parvenu à surprendre tout le monde. Il a devancé au final Fernando Gaviria et Arnaud De Lie. On attendait Jasper Philipsen pour ce premier sprint, mais le Belge, sextuple vainqueur d'étape sur le Tour, a été pris dans une chute dans les tout derniers kilomètres. Le sprinteur de la formation Alpecin avait en plus perdu son leader et poisson-pilote Mathieu van der Pool sur un problème mécanique à 6 km de l'arrivée. C'est donc le coureur d'Asmara qui a profité des conditions de course pour signer un succès historique pour son pays. Vainqueur d'étape sur le Giro en 2022, on se souvient que Girmay avait gagné une étape du Tour de Suisse l'an dernier. C'est la troisième victoire africaine sur le Tour après les Sud-Africains Daryl Impey et Rob Hunter. Au général, Tadej Pogacar a cédé son maillot jaune à Richard Carapaz. Les deux hommes sont dans le même temps, mais Carapaz a fini plusieurs places devant le Slovène. Mardi, le peloton retrouvera la France après les débuts italiens. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce sera une étape pour les costauds avec trois ascensions au programme. L'étape de 140 km partira de Pinerolo pour rejoindre Valloire. Après la montée vers Sestrières, les coureurs attaqueront le col de Montgenèvre et surtout le col du Galibier et un sommet à 2627 m juste avant la descente sur Valloire. Carapaz aura fort à faire face à Pogacar, Vingegaard et Evenepoel qui sont tous dans le même temps que lui.

Wawrinka s'en sort en trois sets au 1er tour Stan Wawrinka s'est imposé en trois sets lundi à Wimbledon Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Stan Wawrinka (ATP 95) a aisément franchi le 1er tour à Wimbledon. Solide et appliqué, le Vaudois de 39 ans a dominé l'invité britannique Charles Broom (ATP 248) 6-3 7-5 6-4 après 1h49' de jeu lundi sur le court no 2 de Church Road. Présent pour la 18e fois dans le tableau principal sur le gazon londonien, Stan Wawrinka a fait parler son expérience face à un joueur qui disputait à 26 ans son deuxième match sur le circuit principal. Charles Broom fut en effet incapable de trouver le relâchement nécessaire pour empocher le deuxième set. Stan Wawrinka est revenu de très loin dans la deuxième manche, où il avait concédé le break dès le deuxième jeu. Il a ainsi écarté trois balles de set à 2-5 sur son engagement puis une quatrième à 3-5 à la relance, profitant de la fébrilité de son adversaire pour relancer quasi miraculeusement ses actions. Le quart de finaliste des éditions 2014 et 2015 du tournoi londonien a même remporté huit jeux d'affilée pour prendre définitivement l'ascendant. Un bref relâchement lui a coûté un break alors qu'il menait 3-0 service à suivre dans la troisième manche, mais il a su serrer sa garde pour s'éviter toute mauvaise surprise. Stan Wawrinka, qui avait atteint le 3e tour l'an dernier sur l'herbe londonienne, jouait sa place dans le top 100 du classement mondial lundi. Il tentera de la consolider en se hissant une nouvelle fois en 16e de finale. Il devra pour cela battre un Français, Gaël Monfils (ATP 33) ou Adrian Mannarino (ATP 24).

Equipe de Suisse dames: Johan Djourou nommé coordinateur sportif Johan Djourou s'engage pour l'Euro dames 2025 en Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Johan Djourou (37 ans) rejoint l'équipe de Suisse dames. L'ancien défenseur international a été nommé coordinateur sportif de l'équipe nationale A. Le Genevois, qui a évolué à 76 reprises en équipe de Suisse et porté notamment le maillot d'Arsenal et du SV Hambourg, apportera son expérience au groupe qui disputera l'Euro 2025 à domicile. Outre son activité avec la sélection dirigée par la Suédoise Pia Sundhage, Djourou travaillera aussi en tant que gestionnaire de projet pour le programme d'impulsion Footura+ dans le cadre de l'héritage de l'Euro féminin en Suisse. "J'ai déjà eu l'occasion de vivre un Euro en Suisse en 2008 en tant que joueur. J'aimerais que ce soit une grande fête pour tout le monde: la population, les supporters, nos joueuses et, surtout, les jeunes filles de ce pays qui rêvent de voir leurs idoles. L'objectif est que cet Euro à domicile laisse une impression durable sur le football féminin en Suisse", a déclaré Johan Djourou - qui occupe aussi un rôle de consultant à la RTS pour l'équipe de Suisse messieurs - dans le communiqué diffusé par l'Association suisse de football.

Wimbledon: Aryna Sabalenka doit renoncer Aryna Sabalenka ne pourra pas disputer le tournoi de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Aryna Sabalenka (WTA 3) a déclaré forfait pour Wimbledon. La double lauréate de l'Open d'Australie (2023/2024) souffre d'une épaule. Elle a pris sa décision après un ultime entraînement. Sabalenka (26 ans) aurait affronter lundi après-midi l'Américaine Emina Bektas (WTA 107) au 1er tour. Elle est remplacée dans le tableau par la Russe Erika Andreeva (WTA101), repêchée des qualifications. "Je ne suis pas à 100%" à cause d'une blessure "très spécifique, vraiment très rare" pour une joueuse de tennis, avait expliqué Sabalenka samedi. Elle avait dû abandonner au cours de son quart de finale contre Anna Kalinskaya à Berlin il y a dix jours en raison de ce pépin physique. Selon elle, les médecins lui ont dit qu'elle était "seulement la deuxième ou la troisième joueuse de tennis à se blesser au muscle (de l'épaule)". Demi-finaliste sur le gazon londonien l'an passé, la joueuse bélarusse avait laissé entendre ces derniers jours que sa participation était plus qu'incertaine.

Tournoi Elite 16 de Gstaad: le meilleur duo suisse doit renoncer Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner ne joueront pas à Gstaad cette année Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli et Nina Brunner ont déclaré forfait pour le tournoi Elite 16 de Gstaad. La Schwytzoise s'est en effet blessé la semaine dernière à l'entraînement. Elle souffre d'un tour de reins. Le duo, deux fois champion d'Europe, a décidé de renoncer à s'aligner et de choisir la prudence, dans l'optique des Jeux olympiques de Paris. "Cela fait évidemment très mal de renoncer à notre tournoi préféré", a déclaré Tanja Hüberli dans un communiqué des organisateurs. Elle a précisé que son dos allait déjà un peu mieux.

MotoGP: deux ans de plus pour Alex Marquez avec Ducati-Gresini Alex Marquez: deux ans de plus au guidon d'une Ducati-Gresini Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Espagnol Alex Marquez (28 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec l'écurie satellite Ducati-Gresini. Celle-ci l'a annoncé au lendemain du GP des Pays-Bas MotoGP à Assen. Alex et son frère aîné Marc évoluent ensemble cette saison chez Gresini, mais le duo sera séparé l'année prochaine. Le sextuple champion du monde de MotoGP rejoindra en effet l'équipe officielle Ducati. Alex Marquez a été champion du monde de Moto3 en 2014, puis de Moto2 en 2019. Il avait rejoint Gresini en 2023. Avec l'équipe italienne, le Catalan a décroché deux podiums en 2023, une troisième place en Argentine et une deuxième en Malaisie, et deux victoires en sprint, en Grande-Bretagne et en Malaisie. Alex Marquez pointe actuellement à la dixième place du championnat, loin de son frère Marc, qui est troisième. L'identité du deuxième pilote qui évoluera chez Gresini en 2025 n'est pas encore connue.

Suisse - Angleterre: une autre sérrie noire à briser Paul Wolfisberg (à droite) enlace Gianpietro Zappa après la victoire contre l'Angleterre du 30 mai 1981. Image: KEYSTONE/STR Après avoir attendu 31 ans pour s'imposer devant l’Italie, la Suisse brisera-t-elle une nouvelle série noire ? Elle rencontrera samedi à Düsseldorf l’Angleterre qu’elle n’a plus battue depuis... 43 ans. Le 30 mai 1981 à Bâle dans le "vieux" stade St. Jacques, la sélection alors dirigée par Paul Wolfisberg s’était imposée 2-1 devant les Three Lions sur des réussites avant la demi-heure de Fredy Scheiwiler et de Claudio Sulser. Cette victoire, aussi belle fusse-t-elle, n’avait servi à rien. Les Suisses ne s’étaient pas qualifiés pour la Coupe du monde en Espagne l’année suivante. Trois rencontres mémorables Trois des quatorze rencontres disputées lors de ces 43 dernières années restent dans les mémoires. Il y a eu, bien sûr, le 1-1 de Wembley pour le match d’ouverture de l’Euro 1996 avec le penalty transformé par Kubilay Türkyilmaz qui avait laissé penser pendant trois jours que la Suisse d’Artur Jorge pouvait nourrir certaines ambitions dans ce tournoi. Huit ans plus tard lors de l’Euro au Portugal, la Suisse s’inclinait 3-0 à Coimbra sur un doublé de Wayne Rooney, qui avait tout juste 18 ans, et sur une réussite de Steven Gerrard. Ce dernier avait été lors de cette rencontre la "victime" du geste le plus stupide de la carrière d’Alex Frei, ce crachat dans la nuque que l’ASF avait nié avant que les images de la télévision alémanique ne pulvérisent cette défense presque anachronique. Il y a eu, enfin, le 2-2 du 4 juin 2011 avec le doublé de Tranquillo Barnetta dans une rencontre qui fut la première de Granit Xhaka sous les couleurs de l’équipe de Suisse. 128 ont suivi depuis ce samedi ensoleillé de Wembley pour le Bâlois. La 130e peut lui permettre de forger encore davantage sa légende, de devenir le premier capitaine à hisser l’équipe de Suisse dans le dernier carré d’une grande compétition. Jude Bellingham le sauveur La tâche qui attend Granit Xhaka et ses coéquipiers s’annonce particulièrement ardue. A défaut de convaincre vraiment par son collectif, l’Angleterre peut s’appuyer sur des individualités marquantes. Dimanche à Gelsenkirchen, Jude Bellingham, d’une inspiration presque géniale, a sauvé les Three Lions du naufrage avec son égalisation au bout du temps additionnel face à la Slovaquie. "A 30 secondes près, on était de retour à la maison", sourit le joueur du Real Madrid. Dans les prolongations, c’est Harry Kane qui a qualifié les siens grâce à son... 65e but en sélection. A chaque instant, les deux hommes peuvent faire basculer le sort d’une rencontre L’autre force des Anglais est sa défense de fer. Sous la férule de Gary Southgate, l’Angleterre est vraiment devenue une machine à défendre. Lors de l’Euro 2021, Jordan Pickford n’avait encaissé que deux buts en sept matches avant d’aligner trois clean-sheets en cinq rencontres lors de la Coupe du monde 2022. Et dans cet Euro, le portier d’Everton n’a été battu qu’à deux reprises en quatre rencontres. Malgré une ligne de quatre devant lui qui se permet parfois quelques oublis à l’image des deux Citizens Kyle Walker et John Stones, la défense anglaise donne souvent l'impression d'être invulnérable. Aux Suisses de trouver la faille face à une équipe qui joue sans doute moins bien qu’elle au football mais qui est si difficile à battre !

Sydney McLaughlin-Levrone bat le record du monde du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone: un cinquième record du monde sur le 400 m haies. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La reine du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone a conclu les sélections olympiques américaines avec un nouveau record du monde. Elle a signé un chrono de 50''65 à Eugene. Dernière épreuve du programme après dix jours de compétition, le 400 m haies féminin a vu la démonstration de McLaughlin-Levrone. Elle a rappelé après une année 2023 difficile qu'elle serait bien la favorite pour sa succession aux Jeux olympiques de Paris dans un mois (26 juillet - 11 août). Sydney McLaughlin-Levrone, qui s'entraîne à Los Angeles avec l'historique coach Bob Kersee, avait déjà participé aux Jeux de Rio à 17 ans avant de ramener deux médailles d'or de Tokyo en 2021 (400 m haies et 4 x 400 m). Absente aux Mondiaux de Budapest l'an passé à cause d'une blessure, McLaughlin-Levrone n'avait pas couru un seul 400 m haies en 2023, malgré quelques 400 m probants en meeting. Cinquième record Cette année, après une sortie de réglage fin mai puis une série et une demie sans pousser cette semaine, l'Américaine de 24 ans a tout donné en finale pour son cinquième record du monde en trois ans, le quatrième dans l'écrin du Hayward field. Elle avait battu le record une première fois en juin 2021 à Eugene pour les sélections olympiques déjà, en 51''90 avant d'améliorer sa marque à Tokyo deux mois plus tard (51''46), puis en juin 2022 encore à Eugene (51''41) et enfin en juillet 2022, toujours dans l'Oregon, pour devenir championne du monde (50''68). A 24 ans, sa marge sur la concurrence semble immense, même si la championne du monde néerlandaise Femke Bol s'est rapprochée l'an passé (51''45), et promet de lui livrer un duel intense à Paris. Sa performance d'exception a presque éclipsé l'énorme chrono de son homologue Rai Benjamin, vainqueur de la finale masculine en 46''46, meilleure performance mondiale de la saison et cinquième chrono de l'histoire. Benjamin aura une revanche à prendre à Paris après sa deuxième place lors d'un duel homérique avec le Norvégien Karsten Warholm aux Jeux de Tokyo en 2021. Le Brésilien Alison dos Santos s'est désormais joint à la mêlée pour l'une des courses les plus attendues des JO. Masai Russell (24 ans) a, pour sa part, dominé la finale du 100 m haies en 12''25, meilleure performance mondiale de la saison, faisant d'elle la quatrième athlète la plus rapide de l'histoire de la discipline, et une sérieuse prétendante au podium olympique à Paris. Russell sera accompagnée aux Jeux par Alaysha Johnson (12''31, son record) et Grace Stark (12''31 également, record).

Simone Biles verra Paris Une démonstration au sol pour Simone Biles. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Simone Biles s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Elle a remporté les sélections américaines à Minneapolis. Dans l'ambiance électrique de Minneapolis, la quadruple Championne olympique a remporté les sélections américaines, s'assurant ainsi d'une place par équipes et en individuel à Paris, à l'issue d'une nouvelle performance exceptionnelle au sol. "Je savais que je n'étais pas finie après Tokyo", a soufflé au micro de NBC la gymnaste de 27 ans attendue comme l'une des grandes stars des Jeux.

Stan Wawrinka seul Suisse en lice lundi à Wimbledon Stan Wawrinka sera le seul Suisse en lice lundi lors des trois coups de Wimbledon. Comme de coutume, c'est le tenant du titre masculin, Carlos Alcaraz, qui ouvrira les feux sur le Centre Court. Battu au 2e tour à Roland-Garros, Stan Wawrinka (ATP 93) n'a pas disputé de tournoi de préparation. Le Vaudois se méfie donc forcément de son adversaire du 1er tour, l'invité britannique Charles Broom (ATP 245), habitué à évoluer sur gazon. Leur duel est prévu en deuxième rotation sur le court no 2 (vers 14h30 en Suisse). Cette première journée sera marquée par les débuts du tenant du trophée et vainqueur du dernier Roland-Garros Carlos Alcaraz, qui affrontera un inconnu dès 13h30 heure de Londres: il se frottera à l'Estonien Mark Lajal, 262e mondial et issu des qualifications dans cette troisième levée du Grand Chelem. Adversaire désigné de l'Espagnol au stade des demi-finales, l'autre grand favori du haut du tableau Jannik Sinner entrera quant à lui en lice en fin d'après-midi sur le court no 1. S'il bat Yannick Hanfmann, un sacré défi pourrait attendre le no 1 mondial au 2e tour: il pourrait retrouver le finaliste 2021 Matteo Berrettini. Les deux autres représentants de Swiss Tennis engagés en simple, Dominic Stricker (ATP 151) et la quart de finaliste de l'édition 2021 Viktorija Golubic (WTA 69), joueront mardi, tout comme Novak Djokovic notamment. Le Bernois sera opposé au Français Arthur Fils (ATP 34), la Zurichoise à l’Allemande Jule Niemeier (WTA 96).

Le choc France-Belgique au menu dès 18h Le choc le plus attendu des 8es de finale de l'Euro figure au menu de lundi. La Belgique et sa vieillissante génération dorée défient la France de Kylian Mbappé dès 18h à Düsseldorf. Les deux équipes ont décroché sans convaincre leur ticket pour cette phase à élimination directe, terminant au 2e rang de leur poule respective. Leur point commun? Une attaque en manque total d'efficacité, avec deux buts marqués seulement en trois matches tant pour la France que pour la Belgique. Mais tant les Diables rouges que les Bleus possèdent le talent nécessaire pour aller loin dans cet Euro. Malheureux jusqu'ici avec trois buts annulés, le canonnier belge Romelu Lukaku finira bien par débloquer son compte. A moins que la star des Bleus Kylian Mbappé ne donne enfin sa pleine mesure après sa fracture du nez. L'autre 8e de finale prévu lundi mettra aux prises les ambitieux Portugais aux outsiders slovènes, dès 21h à Francfort. Bien que battu par la Géorgie lors de la dernière journée de la phase de poules, le Portugal part favori face à une équipe qualifiée parmi les meilleurs troisièmes avec trois points seulement (trois nuls).

L'Espagne renverse la Géorgie et rejoint l'Allemagne Mikel Merino, Dani Olmo et Nico Williams (de g. à d.) fêtent le succès espagnol. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT L'Espagne s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de l'Euro. A Cologne, la Roja a battu une vaillante équipe de Géorgie (4-1) et défiera l'Allemagne pour une place en demi-finale. Archifavorite de ce huitième de finale, le plus déséquilibré du tableau final, l'Espagne a tenu son rang et est toujours en course pour un quatrième titre européen record. Mais elle a dû batailler pour se défaire des Géorgiens, qui quittent leur premier Euro la tête haute. Car ce sont bien les joueurs de Willy Sagnol qui ont frappé les premiers, sur une contre-attaque éclair conclue par un autogoal de Robin Le Normand. Le défenseur central espagnol, sous la pression de Kvicha Kvaratskhelia, a dévié un centre vicieux d'Otar Kakabadze dans les filets d'Unai Simon (17e), battu pour la première fois du tournoi. Mamardashvili retarde l'échéance Avec un portier en état de grâce, Giorgi Mamardashvili, qui sera sans doute très courtisé ces prochains mois, la Géorgie aurait pu rejoindre les vestiaires avec cet avantage. Le gardien de Valence a toutefois dû céder sur une frappe à ras de terre de Rodri (39e), qui a empêché ses coéquipiers de douter trop longtemps. Après le 2-1 signé Fabian Ruiz au retour des vestiaires (51e), Mamardashvili a encore multiplié les parades pour maintenir son équipe dans le match, mais les assauts ibériques ont fini par faire craquer les novices du Caucase. Nico Williams (75e) et Dani Olmo (83e) sont ainsi venus corser l'addition en fin de match. Ce succès autoritaire permet à Luis de la Fuente et ses joueurs d'envisager avec confiance leur quart de finale contre le pays hôte. Ce remake de la finale de l'Euro 2008, remportée par la Roja à Vienne, se déroulera vendredi à Stuttgart (18h).

L'Angleterre renverse la Slovaquie et rejoint la Suisse en quart Bellingham a enfilé son costume de sauveur dimanche Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Au bord du gouffre, l'Angleterre a finalement renversé la Slovaquie pour s'imposer 2-1 en prolongation dimanche à Gelsenkirchen en 8e de finale de l'Euro. Les "Three Lions" affronteront donc la Suisse en quart le samedi 6 juillet à Düsseldorf (18h). L'Angleterre, et sans doute son sélectionneur Gareth Southgate, doivent leur salut à un homme: Jude Bellingham. Le numéro 10 a endossé son costume de sauveur au bout du temps additionnel (95e) de ce huitième de finale, comme il l'a fait à de nombreuses reprises cette saison avec le Real Madrid, en réussissant un retourné acrobatique de grande classe pour arracher les prolongations. Il n'en fallait pas plus pour libérer une formation anglaise qui avait pourtant entamé cette partie dans la lignée de ses prestations décevantes de la phase de groupes. Après un gros quart d'heure, trois Anglais avaient ainsi déjà écopé d'un carton jaune, pris de vitesse par les contre-attaques slovaques. Parmi eux Marc Guéhi, averti dès la 3e minute et qui sera suspendu face à la Suisse, a été bien emprunté au moment de l'ouverture du score presque inévitable de la Slovaquie. Bridé par l'éventualité d'une expulsion, il a laissé Ivan Schranz ajuster Jordan Pickford du bout du pied (25e). Un choc à venir Un petit but qui a failli suffire aux Slovaques pour créer un immense exploit, car ni Phil Foden (but annulé à la 50e), ni Declan Rice (poteau à la 81e) n'ont réussi à faire plier les hommes de Francesco Calzona, reclus dans leur camp en deuxième période. Mais voilà, après le geste miraculeux de Bellingham, Harry Kane est à son tour sorti de sa tanière au meilleur des moments, moins de soixante secondes après le coup d'envoi des prolongations. En renard des surfaces, il a propulsé de la tête un ballon dévié au fond des filets de Dubravka pour envoyer les Three Lions en quart à Düsseldorf, où les attendront de pied ferme les hommes de Murat Yakin.