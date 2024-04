Alcaraz renonce ++ Leandro Riedi s'incline en finale

Toujours blessé, Alcaraz renonce Alcaraz est forfait pour Barcelone Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz (ATP 3) a déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Barcelone qui débute lundi et dont il est double tenant du titre. L'Espagnol a pris cette décision à cause d'une blessure persistante au bras droit. Alcaraz avait déjà dû renoncer cette semaine au Masters 1000 de Monte-Carlo, à cause d'une "compression du nerf médian au bras droit". L'Espagnol devait alors entrer au deuxième tour et a attendu le dernier moment avant de finalement laisser tomber. Cette fois encore, "même s'il a essayé jusqu'au dernier moment, il ne participera pas" au tournoi ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Alcaraz, pas encore en mesure de revenir à la compétition, contrairement à son compatriote Rafael Nadal qui devrait faire son retour sur la terre battue de Barcelone pour son premier match depuis plus de trois mois.

Leandro Riedi s'incline en finale du Challenge de Madrid Leandro Riedi s'est incliné en finale du Challenger de Madrid dimanche Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Leandro Riedi (ATP 166) n'est pas parvenu à conquérir le titre dans le Challenger de Madrid. Le Zurichois s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Italien Stefano Napolitano (ATP 158) dimanche en finale. De retour aux affaires après un long bloc d'entraînement, Leandro Riedi a atteint sur la terre battue madrilène sa quatrième finale de l'année dans un Challenger. Mais il n'a rien pu faire dimanche: il s'est procuré ses deux seules balles de break dans l'ultime jeu du match, sans parvenir à faire douter Stefano Napolitano. Leandro Riedi reprend néanmoins sa marche en avant grâce aux 50 points glanés à Madrid. Il pointera lundi aux alentours de la 155e place mondiale, alors qu'il figurait en 320e position le 8 janvier. Depuis, il a conquis deux titres sur le front des Challengers (Oeiras et Louvain-la-Neuve) et échoué deux fois en finale (Pau en février, et Madrid). De quoi se rapprocher de son meilleur classement (126e) après une saison 2023 gâchée par les blessures.

Une soirée à 4 points pour Josi Capitaine des Predators, Roman Josi (59) a r Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a sorti le grand jeu samedi en NHL. Le défenseur bernois s'est fait l'auteur de 4 points lors d'un match remporté 6-4 par Nashville face à Columbus. Le capitaine des Predators a réussi 2 buts - le 2-1 à la 5e minute puis le 6-2 à la 36e - et 2 assists pour être désigné première étoile de la rencontre. Il s'agissait de son huitième match avec au moins 4 points, ce qui fait de lui le no 2 en la matière parmi les défenseurs en activité en NHL derrière Erik Karlsson (10). Roman Josi affiche ainsi désormais 85 points à son compteur personnel 2023/24. Deuxième meilleur pointeur suisse de la saison, Kevin Fiala a quant à lui marqué son 29e but pour sceller le score face aux Ducks d'Anaheim dans une partie remportée 3-1 par Los Angeles. Il en est à 72 points dans cet exercice 2023/24. Un troisième Suisse a trouvé le chemin des filets samedi. Pius Suter a signé sa 14e réussite de la saison lors d'un match remporté 3-1 par Vancouver à Edmonton. L'attaquant des Canucks n'avait pas marqué au cours de ses 12 dernières sorties.

Scheffler seul en tête après 3 tours, Woods s'effondre Scottie Scheffler était seul en tête du Masters d'Augusta après 3 tours Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Américain Scottie Scheffler a pris seul la tête du Masters d'Augusta samedi à l'issue du troisième tour. La légende Tiger Woods a pour sa part vécu sa pire journée dans un tournoi majeur. Scheffler, vainqueur du Masters en 2022, a rendu une carte de 71 pour terminer le tour à -1 (-7 au total). Le no 1 mondial possédait un coup d'avance sur son compatriote Collin Morikawa (-6), Max Homa (-5) complétant le podium. "Les putts étaient importants pour moi. J'essaie de me nourrir de l'énergie positive de voir la balle rentrer. J'ai pris un très bon départ, je suis resté patient, j'ai réussi mon eagle au 13e et j'ai bien fini", a déclaré Scheffler qui, s'il a perdu la première place avec un double bogey au 10e trou, l'a récupérée avec son eagle et deux birdies sur les quatre derniers. Le Suédois Ludvig Aberg (-4), auteur d'une jolie performance pour sa première participation à un Majeur (-2 sur la journée), et l'Américain Bryson DeChambeau (-3), plus en difficulté (+3 au troisième tour), sont également en embuscade avant un quatrième tour décisif dimanche. Woods en souffrance Tiger Woods, qui participe à son premier Majeur depuis avril 2023, a lui réalisé son plus mauvais score dans un Majeur en rendant une carte de 82, soit dix coups au-dessus du par. Après avoir passé le cut la veille pour la 24e fois consécutive, un record, le "Tigre" a souffert, ayant visiblement du mal à marcher, lui qui à 48 ans se remet d'une opération à la cheville droite subie en avril 2023 et souffre toujours de douleurs liées à son grave accident de voiture survenu en février 2021. "Je ne frappais pas très bien et mon putting n'était pas très bon. Je n'ai pas eu une très bonne séance d'échauffement et j'ai continué sur cette lancée toute la journée", a analysé Woods. "Et j'ai raté beaucoup de putts. Des putts faciles et réalisables. J'en ai raté beaucoup", a-t-il ajouté, lui qui a concédé deux double bogeys et huit bogeys. Le quintuple vainqueur du Masters a réalisé 42 sur les neuf premiers trous du troisième tour, soit son plus mauvais score sur le parcours géorgien. Il a dégringolé à la 52e place (+11) mais a reçu, à la fin de sa journée, une ovation de la part du public, venu voir en masse l'homme aux 15 Majeurs, dont la légende dépasse le monde du golf.

Super League: pas de droit à l'erreur pour Servette à Bâle Servette n'aura pas le droit à l'erreur cet après-midi dès 14h15 à Bâle lors de la 32e journée de Super League. Après trois défaites de suite, les Grenat doivent se reprendre. Contre un FC Bâle (10e/36 points) loin de sa gloire passée, Servette (2e/54 pts) se doit de l'emporter s'il veut encore pouvoir espérer lutter pour le titre de champion. Un succès mettrait aussi un peu de pression sur les Young Boys (1er/59 pts) qui recevront Lucerne (7e/43 pts) dès 16h30. Les Bernois devront se méfier, car les visiteurs sont à la lutte pour figurer du bon côté de la barre. Lanterne rouge, le Stade Lausanne-Ouchy (12e/23 pts) accueillera pour sa part l'étonnant Winterthour (5e/46 pts), qui voudra cimenter sa place dans le Championship Group.

L'ogre Van der Poel s'attaque aux Ardennaises Mathieu van der Poel, qui a écrasé le printemps flandrien, s'attaque dès dimanche aux classiques ardennaises. Il vise un doublé de prestige Amstel Gold Race/Liège-Bastogne-Liège avec l'étiquette d'homme à battre. Ce sera surtout le cas ce week-end dans le Limbourg néerlandais entre Maastricht et Valkenburg. Le leader de la formation Alpecin-Deceuninck tentera d'aligner à domicile, sur la seule course World Tour des Pays-Bas, un quatrième succès d'affilée après ses démonstrations au GP E3, au Tour des Flandres puis à Paris-Roubaix dimanche dernier. Sa tâche sera en grande partie facilitée par les absences de Tadej Pogacar, de Remco Evenepoel et de Wout Van Aert. Le Slovène, vainqueur de l'Amstel l'an passé, a allégé son début de saison pour mieux préparer le Giro tandis que les deux champions belges se remettent de leurs lourdes chutes de ces dernières semaines, à l'instar de Primoz Roglic, lui aussi forfait pour les Ardennaises. "MVDP" aura donc une fameuse pancarte dans le dos, porté en outre par ses supporters qui ont trop peu l'occasion de le voir courir aux Pays-Bas. Le coureur de 29 ans, qui affirme "ne pas avoir regardé la liste des partants", se sent tellement fort qu'il ne se soucie plus de la concurrence "se concentrant uniquement sur (lui)-même" pour remporter l'Amstel, une course qu'il avait déjà faite sienne en 2019 sa "première victoire de prestige sur la route". UAE, Cosnefroy et Healy en outsiders Le sens de la relance et de l'anticipation du "petit phénomène" - comme le surnommait son grand-père Raymond Poulidor - est un atout considérable pour dompter les 33 côtes réparties sur les 253 km d'une épreuve que Van der Poel qualifie de "mini-Tour des Flandres, les pavés en moins". Pour le contrarier, la force collective de la formation UAE ne sera pas de trop. Même sans Pogacar, elle aura fière allure avec le quatuor composé de Brandon McNulty, Joao Almeida, Marc Hirschi et Juan Ayuso. Les Ineos Grenadiers aligneront de leur côté un double vainqueur de l'Amstel, le Polonais Michal Kwiatkowski, et un lauréat potentiel, le Britannique Tom Pidcock. Après sa victoire mercredi sur la Flèche brabançonne, le Français Benoît Cosnefroy a intégré le groupe des outsiders. Deuxième en 2022, douloureusement battu à la photo-finish par Kwiatkowski, le coureur de la formation Décathlon-AG2R La Mondiale veut croire "qu'il est possible de battre Van der Poel". L'Australien Michael Matthews, le Danois Mattias Skjelmose, le Belge Dylan Teuns et la révélation de la campagne ardennaise 2023, l'Irlandais Ben Healy, 2e il y a un an à Valkenburg, ont peut-être la même conviction.

GP des Amériques: podium 100% espagnol dans le sprint Maverick Vinales sans rival lors du sprint à Austin Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a remporté le sprint du GP des Amériques MotoGP à Austin. Il a devancé ses compatriotes Marc Marquez (Ducati-Gresini) et Jorge Martin (Ducati-Pramac). Auteur de la pole position, Vinales - qui avait déjà gagné le sprint au Portugal - a pris la tête dès le départ et n'a pas été inquiété durant les 10 tours de la course. Il s'est imposé avec 2''294 d'avance sur Marc Marquez, toujours à l'aise à Austin. Les Espagnols ont même signé un quintuplé. Le rookie Pedro Acosta (Gas Gas) a en effet fini 4e devant Aleix Espargaro (Aprilia).

Super League: bonne opération pour Saint-Gall Victor Ruiz jubile après avoir marqué le 2-1 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a obtenu un succès important en battant Yverdon 5-1 lors de la 32e journée de Super League. Les Brodeurs ont ainsi fait un pas vers le bon côté de la barre. Ce sont pourtant les visiteurs qui ont tiré les premiers par Liziero dès la 4e. Mais ensuite, les Saint-Gallois ont nettement dominé et souvent menacé la défense yverdonnoise. Zanotti a égalisé (17e) avant que son équipe ne fasse la différence en seconde période par Ruiz (49e), Akolo (56e), Toma (84e) et Witzig (90e/pen). Avec ces trois points, Saint-Gall se hisse au 5e rang avec 47 points, un de moins que le FC Zurich. Winterthour (6e/46 pts) et Lucerne (7e/43 pts) auront donc la pression dimanche lors de leurs déplacements respectifs à Lausanne contre le Stade Lausanne-Ouchy et à Berne face aux Young Boys.

Super League: Lugano enfonce GC Celar marque sur penalty Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le choc psychologique n'a pas fonctionné pour Grasshopper. Malgré l'arrivée de Marco Schällibaum sur le banc, l'équipe zurichoise a subi un nouveau revers, 1-0 à domicile contre Lugano. Lors de cette 32e journée de Super League, les Sauterelles n'ont pas montré les progrès attendus par leurs fans. Menés rapidement après un penalty de Celar (10e) consécutif à une main, les hommes de Schällibaum ont surtout affiché de grosses limites, surtout offensives, qui les laissent en position de barragiste. Lugano, pour sa part, poursuit sur sa lancée positive avec désormais sept succès et un nul lors de ses huit derniers matches. Les bianconeri occupent même le 2e rang en attendant les rencontres dominicales. Le Lausanne-Sport a confirmé sa bonne forme en prenant la mesure du FC Zurich 1-0 grâce à Diabaté (26e). Les Vaudois ont ainsi joué un mauvais tour aux Zurichois, qui sont toujours en lutte pour figurer dans le top 6 au soir de la 33e ronde du championnat.

La Suisse bat l'Allemagne et reste dans le groupe A Colin Muller et ses joueuses ont conservé leur place dans le groupe A Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse dames a conclu le championnat du monde d'Utica sur une note positive, mais dans la douleur. Les protégées du coach Colin Muller ont battu l'Allemagne 3-2 après prolongation dans le match pour la 5e place et figureront donc toujours dans le groupe A lors du Mondial 2025. Battues dans leurs cinq premiers matches disputés dans l'Etat de New York, les Suissesses ont donc relevé la tête au meilleur moment samedi. Elles se conteront d'avoir assuré leur place parmi les cinq meilleures nations du monde, même si elles rêvaient de médaille dans ces joutes. Samedi, la star de l'équipe Alina Müller a su prendre ses responsabilités face à des Allemandes résilientes. L'attaquante de Boston dans la nouvelle Professionnal Women's Hockey League a inscrit le premier but du match à la 18e, avant d'offrir la victoire à son équipe à 57'' de la fin de la prolongation.

Olympic et Massagno s'imposent à domicile Kazadi (à droite) a brillé samedi face aux Lions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les favoris ont imposé leur loi à domicile samedi dans l'acte I des demi-finales de SBL messieurs. Olympic et Massagno ont tous deux signé leur quatrième succès en autant de matches dans ces play-off. Quintuple tenant du titre et vainqueur de la phase préliminaire, Fribourg a écrasé les Lions de Genève 95-61 à St-Léonard. Deuxième du tour qualificatif, Massagno s'est pour sa part imposé 93-72 devant l'invité-surprise du dernier carré, Union Neuchâtel. Olympic a fait la différence d'entrée face aux Lions, qui ont eu besoin de cinq matches pour mater Monthey en quart de finale. Les hommes du coach Thibaut Petit ont inscrit les 15 premiers points du match, prenant jusqu'à 24 longueurs d'avance (31-7) après quelques secondes de jeu dans le deuxième quart. Un partiel de 11-0 a alors permis aux Lions de Genève de se relancer. Porté par Jonathan Kazadi (17 points, 6 rebonds), Olympic n'a cependant pas desserré son étreinte, remportant le troisième quart sur le score de 20-10 pour entamer l'ultime période avec une marge de 27 unités (68-41). Massagno n'a pas non plus tremblé face à Union, qui a créé la surprise en sortant Vevey Riviera en quart. Keith Clanton (17 points, 13 rebonds, 6 assists) et ses équipiers ont rapidement pris les commandes, menant 25-16 après 10' de jeu. Les Tessinois ont enfoncé définitivement le clou dans le troisième quart en s'offrant un matelas de 18 points (69-51 après 29'16).

Une finale Ruud - Tsitsipas à Monte-Carlo Casper Ruud a sorti Novak Djokovic en demi-finale à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Masters 1000 de Monte-Carlo n'aura pas droit à sa finale de rêve. Novak Djokovic (ATP 1) et Jannik Sinner (ATP 2) ont tous deux été sortis en demi-finales, battus respectivement par Casper Ruud (ATP 10) et Stefanos Tsitsipas (ATP 12). Novak Djokovic devra donc encore patienter avant de jouer sa première finale de l'année. Le no 1 mondial, sorti en demi-finale à Melbourne et en 16e de finale à Indian Wells pour ses deux premiers tournois de la saison, s'est incliné 6-4 1-6 6-4 devant Casper Ruud samedi après-midi. En rodage cette semaine, Novak Djokovic a pourtant survolé les débats dans le deuxième set après avoir été lâché par son coup droit dans la manche initiale. Et il a trouvé les ressources pour revenir de 1-4 à 4-4 dans l'ultime set. Mais il a craqué sur son service à 4-5, commettant même une double faute sur le dernier point. Casper Ruud a donc décroché son premier succès face à Novak Djokovic, à l'occasion de leur sixième duel. Le Norvégien, double finaliste à Roland-Garros, n'avait en outre jamais battu de membre du top 3 avant cette demi-finale (11 défaites en autant de matches jusque-là, et même aucun set remporté auparavant!). La première demi-finale a vu Stefanos Tsitsipas infliger sa deuxième défaite de l'année à Jannik Sinner. Le Grec, sacré en 2021 et 2022 à Monte-Carlo, s'est imposé 6-4 3-6 6-4 devant l'Italien, qui visait son quatrième titre de la saison après Melbourne, Rotterdam et Miami. Il est revenu de loin au troisième set, où il fut mené 4-2. Une erreur d'arbitrage fatale Jannik Sinner s'est montré fataliste au sujet d'une erreur d'arbitrage qui l'a privé d'un double break dans le dernier set, alors qu'il menait 3-1. "C'est arrivé... On ne peut plus rien y faire, c'est déjà du passé", a commenté en conférence de presse le no 2 mondial, qui a souffert de crampes aux cuisses en fin de match. Une double faute non signalée de Stefanos Tsitsipas aurait en effet dû lui permettre de mener 4-1 service à suivre. "Mais oui, c'est difficile à accepter. C'est difficile à avaler parce que par moments je jouais vraiment bien et tactiquement, tout allait dans le bon sens pour moi", a-t-il ajouté.

Grand National: victoire d'un des favoris Paul Townsend jubile après sa victoire Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland I am Maximus, monté par Paul Townsend, a remporté le Grand National à Aintree. Ce cheval était co-favori à 7 contre 1 lors de cette légendaire course de steeplechase longue de 6,907 km. Vainqueur l'an passé, Corach Rambler n'a pas été en mesure de rééditer son exploit, avec une chute dès le premier des trente obstacles à franchir. I am Maximus l'a emporté devant Delta Work (Jack Kennedy) et Minella Indo (Rachael Blackmore), qui étaient tous deux cotés à 28 contre 1. Rachael Blackmore était devenue la première femme à remporter le Grand National en 2021. La première édition de cette course tenue près de Liverpool avait eu lieu en 1839.

Heinz Günthardt: "Nous étions vraiment proches" Heinz Günthardt retenait le positif de ce week-end biennois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Malgré la défaite des Suissesses en match de qualification de la Billie Jean King Cup (0-4), le capitaine Heinz Günthardt retient le positif de ces deux jours de compétition. "Nous étions vraiment proches. Les joueuses ont très bien joué et ont tout donné contre une équipe polonaise qui est sans doute l'une des meilleures du monde", a déclaré le Zurichois en conférence de presse. Pour le capitaine, le résultat du deuxième simple, perdu en trois manches par Céline Naef, a décidé du sort de la rencontre. "A 1-1, la pression aurait été sur les favorites et même si Swiatek avait gagné son deuxième simple, nous aurions pu revenir à 2-2. Ensuite, tout aurait été possible sur le double." Passée à deux points de la victoire vendredi contre Magdalena Frech, la Schwytzoise n'a néanmoins pas trop de regrets. "J'ai tout donné, mais à la fin ces deux points m'ont manqué. C'est difficile de dire ce que j'aurais pu faire différemment car mes adversaires ne m'ont fait aucun cadeau", a-t-elle lâché. Malgré cette défaite, Heinz Günthardt reste confiant en vue du barrage que la Suisse devra disputer pour espérer conserver sa place dans l'élite mondiale. "Cela dépendra de notre adversaire, nous n'avons pas été vernis par le tirage au sort ces derniers temps", a-t-il lâché. "Je ne connais pas non plus le futur programme de Belinda Bencic, mais quoiqu'il en soit nous serons en mesure d'aligner une équipe compétitive."