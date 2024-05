Alcaraz s'est promené ++ Leclerc s'impose à domicile

Pogacar remporte son premier Giro, Merlier gagne la dernière étape Pogacar a paradé avec son maillot rose dimanche à Rome Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar a remporté le Tour d'Italie à sa première tentative dimanche. La 21e et dernière étape, courue à Rome sur 125 km, a été gagnée par le Belge Tim Merlier au sprint. Leader de l'équipe UAE, Tadej Pogacar a survolé l'épreuve avec six victoires d'étape - soit autant qu'Eddy Merckx en 1973 - et un écart inédit depuis 59 ans sur le deuxième au classement général: le Slovène termine avec 9'56 d'avance sur son dauphin, le Colombien Daniel Felipe Martinez. Pogacar peut désormais se consacrer au second volet de son grand défi: remporter la même année le Giro et le Tour de France, ce qui n'a plus été réalisé depuis Marco Pantani en 1998. Il a en revanche exclu de participer au Tour d'Espagne, préférant cibler les Championnats du monde à Zurich fin septembre, autre grand objectif. Ce triomphe au Giro ajoute une nouvelle pièce à sa collection de trophées qui s'agrandit de jour en jour: à seulement 25 ans, "Pogi" compte déjà 77 succès dont deux Tours de France, six Monuments et un chapelet d'autres classiques et courses par étapes. Plus que jamais, il marche dans les pas de Merckx, le plus grand coureur de tous les temps avec qui il partage le même appétit glouton. Un 3e bouquet pour Merlier Dimanche, tout de rose vêtu, Pogacar a fêté sa victoire pendant une étape-parade à la manière de celle des Champs Elysées sur le Tour de France, où on débouche le prosecco et on fait des photos, avant que les sprinters ne s'expliquent dans les rues de la ville éternelle. Loin de ces considérations festives, Tim Merlier a remporté sa troisième victoire d'étape dans ce Giro, autant que l'Italien Jonathan Milan. Ce dernier s'est classé deuxième dimanche à Rome, malgré une crevaison et un long dépannage à neuf kilomètres de l'arrivée.

Grasshopper arrache le nul au terme du match aller Giotto Morandi (au centre) a permis à GC de sortir du match aller à égalité avec Thoune. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Grasshopper a arraché le match nul 1-1 face à Thoune lors du barrage aller de promotion/relégation. Alors que les Bernois tenaient leur victoire, Morandi a réussi un penalty dans les arrêts de jeu. Les hommes de Mauro Lustrinelli ont longtemps pensé que l'ouverture du score de Marc Gutbub leur suffirait pour repartir du Letzigrund avec un avantage certain en vue de la promotion en Super League. A la 52e minute, l'attaquant thounois a repris victorieusement un centre de Dominik Franke, auteur d'un beau débordement sur la gauche. Mais alors qu'ils semblaient incapables de tromper le portier bernois Mateo Matic, ne profitant pas de leurs 19 (!) corners (aucun pour Thoune), les Zurichois ont finalement égalisé au bout du suspense. A la cinquième minute du temps additionnel, une main de Marco Bürki a été sanctionnée par la VAR, et Giotto Morandi s'est chargé de transformer le penalty. Tout se décidera lors du match retour vendredi à Thoune.

Une promenade de santé pour Carlos Alcaraz Demi-finaliste l'année dernière, Carlos Alcaraz a bien commencé son tournoi de Roland-Garros. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Carlos Alcaraz, candidat au trophée mais dont l'avant-bras droit a perturbé sa saison sur terre battue, a vécu un premier tour tranquille à Roland-Garros. Il s'est imposé 6-1 6-2 6-1 face à JJ Wolf. Bras droit enserré dans un manchon protecteur, Alcaraz n'a pas semblé gêné, mais il n'a pas non plus été poussé dans ses retranchements par le lucky-loser américain (ATP 107), renvoyé aux vestiaires en moins de deux heures. "Je suis vraiment content d'être de retour à Paris, ça a été un mois vraiment difficile pour moi. Je suis content de montrer de nouveau du bon tennis", a commenté le no 3 mondial espagnol. Absent à Monte-Carlo et Barcelone, puis à Rome après une élimination en quart de finale à Madrid, Alcaraz est arrivé à Paris avec seulement trois victoires obtenues au fil de la tournée européenne sur ocre. Il affrontera soit le Britannique Jack Draper (39e), soit le qualifié néerlandais Jesper de Jong (176e) au deuxième tour.

Charles Leclerc s'impose à domicile Parti en pole position, Charles Leclerc n'a pas tremblé pour s'imposer devant son public. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Devant son public, Charles Leclerc (Ferrari) s'est imposé dimanche lors du Grand Prix de Monaco. Il a battu Oscar Piastri et son coéquipier Carlos Sainz pour s'offrir son 6e succès en Formule 1. Le Néerlandais Max Verstappen, triple champion du monde en titre, a terminé 6e, mais conserve la tête du championnat devant Leclerc, deuxième du classement général. Le Monégasque n'avait plus gagné de Grand Prix depuis celui d'Autriche en 2022. Le départ de la course a été donné deux fois en raison d'un accident peu après départ initial ayant détruit la monoplace de Sergio Pérez (Red Bull), qui s'en est toutefois sorti indemne. Les deux pilotes de l'écurie Haas, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, ont aussi été éliminés lors de ce carambolage.

Servette Chênois prend sa revanche et remporte le titre Cassandra Korhonen (à droite) célèbre le 2-1 genevois. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le Servette FC Chênois a remporté dimanche le deuxième titre de champion de Suisse de son histoire. A Thoune, les Genevoises ont pris leur revanche sur Zurich (3-1), remportant la finale des play-off. Battues dans ce match pour le titre lors des deux dernières saisons par ce même FCZ, les Servettiennes n'ont pas laissé passer leur chance une troisième fois. Elles signent même le doublé, quelques semaines après leur triomphe en Coupe de Suisse. Parfaitement lancées par l'ouverture du score de Sandrine Mauron, bien servie par Joana Marchao sur coup-franc (22e), les joueuses de José Barcala auraient pu tout perdre lorsque Chiara Bücher a égalisé juste avant la mi-temps. Mais elles ont su relever la tête, reprenant les devants au retour des vestiaires grâce son duo de Suédoises, Therese Simonsson (passeuse) et Cassandra Korhonen (buteuse). La jeune Lituanienne Rimante Jonusaite (20 ans), fraîchement entrée en jeu, est venue sceller avec lucidité le sacre des Genevoises à la fin du match (83e). Après 2021, le Servette FC Chênois est à nouveau sur le toit de la Suisse.

Bagnaia s'impose devant Martin à Montmelo Francesco Bagnaia a fêté dimanche son 3e succès de la saison Image: KEYSTONE/EPA/ENRIC FONTCUBERTA Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté dimanche le GP de Catalogne, sixième des 21 manches de la saison de MotoGP. L'Italien s'est imposé avec 1''740 d'avance sur le leader du championnat du monde, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati). Tombé samedi dans le dernier tour de la course sprint alors qu'il était en tête, le double champion du monde en titre a pris sa revanche en devançant le leader du championnat 2024. Troisième à plus de 10'', l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a encore effectué une jolie remontée après s'être élancé en 14e position. Cette victoire, sa troisième de la saison et la 31e au total, permet à "Pecco" Bagnaia de grimper de la 4e à la 2e place du championnat du monde. Il a dépassé Marc Marquez, désormais 3e, ainsi qu'Enea Bastianini pour revenir à 39 points de Jorge Martin au classement général. Marquez pointe lui à 41 points du leader. Moto3: Dettwiler 21e Seul pilote suisse engagé dans le championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) a terminé au 21e rang en Moto3 sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo. Le Bâlois a concédé quelque 40 secondes au vainqueur, le Colombien David Alonso, lequel a repris la tête du général en s'imposant pour la quatrième fois de la saison.

Hüberli/Brunner en finale à Espinho Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner sont en finale à Espinho Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli/Nina Brunner sont en finale du tournoi Elite16 d'Espinho. La Schwytzoise et la Zougoise ont dominé la paire Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno dimanche matin en demi-finale. Doubles championnes d'Europe (2021 et 2023), Hüberli/Brunner se sont imposées 21-12 21-19 face aux Espagnoles. Si elles ont toujours fait la course en tête dans le premier set, elles ont dû batailler dans la deuxième manche. Menées 16-17, elles ont forcé la décision en s'adjugeant trois points d'affilée. Victorieuses à Tepic au Mexique il y a un mois, Tanja Hüberli et Nina Brunner visent donc un deuxième titre dans la catégorie Elite16 cette année. En finale à 16h, elles affronteront soit les Américaines Kristen Nuss/Taryn Kloth, tombeuses en 8es de finale d'Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, soit les Néerlandaises Katja Stam/Raisa Schoon

Shaqiri rejoint l'équipe de Suisse plus tôt que prévu Shaqiri est Image: KEYSTONE/AP/PETER MORRISON Xherdan Shaqiri sera présent dès le début du camp d'entraînement de l'équipe de Suisse lundi à St-Gall. Le Bâlois a été libéré plus tôt que prévu par Chicago, son club de MLS, a-t-on appris auprès des médias américains. Shaqiri (32 ans) n'a pas effectué le déplacement de Washington avec ses coéquipiers, qui ont mis fin à une série de quatre défaites en obtenant un point samedi sur la pelouse de D.C. United (1-1). La décision a été prise vendredi, après que des discussions ont été menées entre les dirigeants du Fire, l'ASF et le joueur. Capitaine de Chicago, Xherdan Shaqiri n'a pas inscrit le moindre but sur une action de jeu en MLS depuis le début de la saison, sa troisième - et sans doute dernière - en MLS. Il reste indispensable en équipe de Suisse, comme en témoigne son superbe but inscrit en Irlande où la troupe de Murat Yakin s'est imposée 1-0 en mars. Shaqiri devait initialement rejoindre le camp de l'équipe de Suisse une semaine plus tard, soit juste avant le premier des deux matches amicaux prévus avant l'Euro (4 juin face à l'Estonie). Il est finalement l'un des 22 joueurs - sur les 38 pré-sélectionnés - disponibles dès ce lundi.

Dallas égalise à 1-1 face à Edmonton La joie des Stars, qui ont égalisé à 1-1 face à Edmonton Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Battu à domicile dans l'acte II, Dallas a égalisé à 1-1 face à Edmonton en finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Stars se sont imposés 3-1 samedi au Texas. Dallas a forcé la décision dans le troisième tiers-temps, entamé sur un score de 1-1 qui était acquis depuis la 5e minute de jeu. Mason Marchment a inscrit le 2-1 à la 34e en déviant un tir de Ryan Suter, Esa Lindell scellant le score dans une cage vide à 2'03'' de la sirène finale. Auteur d'un but et d'un assist samedi, Jamie Benn avait ouvert la marque après 3'39''. Connor Brown avait toutefois pu égaliser 44 secondes plus tard pour les Oilers de Connor McDavid, qui auront l'avantage de la glace dans les matches 3 et 4 de cette série.

Sha'Carri Richardson met les choses au point Sha'Carri Richardson (au centre) s'est imposée en 10''83 samedi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/Thomas Boyd Après deux 200 m moyens en avril, la reine du 100 m Sha'Carri Richardson a brillé pour sa première ligne droite de la saison samedi à Eugene en Ligue de diamant. Elle s'est imposée en 10''83. La championne du monde en titre a surmonté un départ perfectible pour se détacher largement d'une opposition relevée et couper la ligne dans un chrono probant, avec un vent favorable d'1,5 m/s mais face aux températures fraîches de l'Oregon (environ 14 degrés), Cheveux noirs sobrement attachés en queue de cheval, la fantasque sprinteuse a gonflé le buste de fierté après l'arrivée, toisant la tribune pour signifier son retour aux affaires. Elle devra répéter pareille performance dans ce même stade du Hayward Field le mois prochain pour les Trials (21-30 juin), avant d'espérer briller aux Jeux olympiques de Paris dans deux mois. L'Américaine, qui avait été privée des JO à Tokyo en 2021 à cause d'un contrôle positif au cannabis lors des sélections, a répondu aux interviews des diffuseurs TV avant de choisir ses interlocuteurs en zone mixte. Elle y a passé à peine plus de temps que sur la piste, suites d'une relation conflictuelle avec la presse. "Stressée" "Bien sûr j'étais stressée pour ma rentrée (sur 100 m), mais comme mon coach me le demande j'ai utilisé ce stress comme motivation", a-t-elle expliqué, avant de résumer ses prochaines semaines avant les Trials: "m'affûter, me concentrer, progresser pour être prête". "Je crois que ma performance reflète mon entraînement, mon état d'esprit et ma foi, je continue de comprendre qui je suis et de me développer en tant que personne, en tant qu'athlète et en tant que femme", a conclu Richardson, qui a devancé la championne du monde du 60 m en salle sainte-lucienne Julien Alfred (2e en 10''93) et la Britannique Dina Asher-Smith (3e en 10''98). Sans blessure apparente, la championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a pris la dernière place en 11''30. Cette performance est inquiétante à un mois des relevées sélections olympiques (27-30 juin). Record du 10'000 m féminin La compétition s'était ouverte par le record du monde de la Kényane Beatrice Chebet sur 10'000 m (28'54''14). Les meilleures performances mondiales de la saison se sont ensuite multipliées avec notamment les Américains Grant Holloway sur 110 m haies (13''03) et Joe Kovacs au poids (23m13) ou la Britannique Keely Hodgkinson sur 800 m (1'55''78). Christian Coleman a, lui, dominé le 100 m en 9''95.

Boston renverse Indiana et mène 3-0 en finale à l'Est Jayson Tatum et les Celtics mènent 3-0 face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Les Celtics sont à un succès d'une deuxième finale NBA en trois ans, Boston a renversé les Indiana Pacers sur leur parquet 114-111 samedi pour mener 3-0 en finale de la Conférence Est. Bien que mené de 18 points au milieu du troisième quart-temps (84-66), Boston, meilleure équipe de la saison régulière, a réussi à refaire son retard progressivement avant de finir le travail dans les derniers instants du match. Un lay-up suivi d'un lancer-franc de Jrue Holiday a permis aux "C's" de passer devant à 38'' du terme, Holiday réussissant une interception décisive à 3''1 du buzzer face à Andrew Nembhard. Nembhard (32 points) a pourtant remplacé avantageusement le meneur All Star Tyrese Haliburton, forfait car touché à la cuisse gauche. Boston a pu compter sur 36 points de Jayson Tatum (également auteur de 10 rebonds et 8 assists) et 24 points de Jaylen Brown pour s'envoler dans la série. Al Horford a signé un probant 7/12 à 3 points, Holiday cumulant quant à lui 14 points, 9 rebonds et 3 interceptions. La mission s'annonce désormais presque impossible pour les Pacers, qui accueillent le match no 4 lundi soir à Indianapolis: aucune équipe n'a jamais remporté une série de play-off en NBA après avoir été menée 3-0.

Leclerc en pole pour enfin devenir prince de Monaco Bientôt prophète sur son Rocher? Le Monégasque Charles Leclerc a décroché samedi la pole position chez lui à Monaco, et partira en tête du Grand Prix de F1 dimanche, loin devant Max Verstappen. Dans le faste des rues de la Principauté, l'enfant du pays s'élancera devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren) avec la ferme intention de décrocher sur ses terres cette victoire qui se refuse à lui depuis ses débuts dans l'élite, en 2018. C'est la première fois cette saison - et la 3e fois de sa carrière en F1 à Monaco - que Leclerc réalise le meilleur temps des qualifications. Jusqu'à présent cette année, seul le triple champion du monde Verstappen (Red Bull) y était parvenu. Le Néerlandais, qui visait une 9e pole consécutive record, ne sera finalement que 6e sur la grille dimanche. Il est notamment venu toucher les rails entourant le circuit en toute fin de séance, anéantissant ses espoirs de pole. Des galères à domicile Loin de s'emballer, Leclerc a cependant déjà prévenu: "je sais par expérience que les qualifications ne font pas tout et l'objectif, c'est la victoire". Et pour cause: à domicile, le Monégasque a toujours peiné à briller jusqu'à présent. Il a systématiquement dû abandonner entre 2017 (quand il était encore en F2) et 2021, après des problèmes techniques ou des accrochages. L'an dernier, il a terminé à une décevante 6e place tandis qu'en 2022, alors qu'il partait en pole, il a échoué au pied du podium. Troisième pilote de l'histoire à représenter Monaco en F1, Leclerc espère désormais imiter Louis Chiron, seul Monégasque à s'être imposé sur le Rocher. C'était en 1931, bien avant l'instauration du Championnat du monde. Derrière Leclerc et Piastri, l'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, s'élancera 3e. Le Britannique Lando Norris partira 4e au volant de la deuxième McLaren de la grille repeinte aux couleurs du drapeau brésilien, en hommage à la légende Ayrton Senna, mort il y a 30 ans sur le circuit d'Imola (Italie).

La Suisse pour entrer dans l'histoire Unis, les Suisses ont envie d'écrire l'histoire dimanche soir à Prague Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse affronte la Tchéquie dimanche soir (20h20) en finale du Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer veulent aller au bout de leur rêve. Après 2013 à Stockholm et 2018 à Copenhague, les deux fois contre la Suède, la sélection helvétique va jouer pour l'or mondial face à la nation hôte. On peut même dire qu'elle jouera à l'extérieur pour la troisième fois puisqu'au Danemark, les Suédois n'avaient qu'un pont à prendre pour passer de leur pays à la capitale danoise. Battus 5-1 en 2013, puis 3-2 tab en 2018, les Suisses vont-ils cette fois-ci franchir un palier et aller chercher ce qui serait la plus grande victoire du sport collectif du pays? La pression sera sur les Tchèques en dépit de la ferveur de toute la nation derrière eux. La sélection née en 1993 à la suite de la séparation avec la Slovaquie vise un septième titre mondial après ceux de 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 et 2010. Elle n'a encore jamais été titrée sur son sol. La Tchécoslovaquie avait en revanche remporté l'or sur ses terres en 1947, 1972 et 1985. La Suisse a battu les Tchèques 2-1 tab lors du tour préliminaire à l'occasion du premier match de Kevin Fiala. Mais depuis cette rencontre, la sélection de Radim Rulik a reçu le renfort de Martin Necas des Caroliona Hurricanes et de Pavel Zacha et David Pastrnak des Boston Bruins, éliminés en NHL. A 28 ans, Pastrnak est une superstar avec un salaire de 11,250 millions de dollars jusqu'en 2031. Ces deux dernières saisons, il a inscrit 113 et 110 points. En 2022/23, il avait marqué 61 buts en 82 matches. Dans le camp suisse, dix joueurs ont connu la finale perdue de 2018: Genoni, Berra, Josi, Fora, Kukan, Fiala, Niederreiter, Haas, Scherwey et Andrighetto. Etaient présents en 2013: Josi, Niederreiter et Berra. Côté tchèque, seul Roman Cervenka faisait partie de l'équipe championne du monde en 2010. Avantage d'expérience à la Suisse. Saura-t-elle en profiter?

Le PSG s'offre le doublé pour la dernière de Mbappé Les Parisiens ont signé un nouveau doublé Coupe/Championnat. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le Paris Saint-Germain a remporté samedi la Coupe de France en battant en finale l'Olympique lyonnais en finale à Lille (2-1). Il s'agit du 15e sacre du club recordman du nombre de victoires. Un but d'Ousmane Dembélé de la tête (22e) et une réussite en deux temps de Fabian Ruiz (34e) ont mis les Parisiens sur les bons rails au stade Pierre-Mauroy. Mais une tête rageuse de Jake O'Brien sur corner a permis à Lyon de réduire le score peu après le retour des vestiaires (55e). Cela n'a toutefois pas fait douter les coéquipiers de Kylian Mbappé, titulaire pour son dernier match sous le maillot du PSG. Les champions de France ont géré leur avantage en fin de match grâce à leur supériorité technique. Privé de ce trophée depuis 2021, le Paris Saint-Germain a signé le doublé Coupe/Championnat pour la cinquième fois de son histoire. Les Parisiens l'avaient déjà réalisé en 2015, 2016, 2018 et 2020.