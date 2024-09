Alinghi largement battu ++ Leclerc en pole

Fabian Rieder brille à Mönchengladbach Fabian Rieder: 2 assists pour le VfB Stuttgart à Gladbach. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabian Rieder est en passe de s’imposer au VfB Stuttgart. Le joueur prêté par Rennes a délivré deux assists lors du succès 3-1 de ses couleurs à Mönchengladbach. A trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions, Fabian Rieder a été à l’origine des deux réussites de l’ex-St. Gallois Ermedin Demirovic avec un déboulé sur le flanc droit pour le 2-1 et un corner parfaitement botté pour le 3-1. Cette défaite annonce une saison encore bien laborieuse pour le Gladbach de Gerardo Seoane, de Jonas Omlin et de Nico Elvedi. La journée a également été faste pour Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen. Deux semaines après sa défaite contre Leipzig, le champion a réagi de la plus belle des manières à Hoffenheim. Le Bayer s’est imposé 4-1 avec une passe décisive de Granit Xhaka sur le 2-0 de Victor Boniface. Cédric Zesiger n’a, en revanche, pas été à la fête. L’ancien défenseur des Young Boys qui n’est plus dans les petits papiers de Murat Yakin a commis une faute de main pour un penalty sifflé à la 82e minute qui a permis à l’Eintracht Francfort de gagner 2-1 à Wolfsburg.

Alinghi largement battu par Britannia Britannia, à gauche, a battu Alinghi lors de la première régate des demi-finales de la Coupe Louis Vuitton Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Alinghi a été nettement dominé lors du premier duel des demi-finales de la Coupe Louis Vuitton. Le défi suisse n'a pas su utiliser son meilleur départ face à Britannia. Contrairement aux deux duels du Round Robin, Alinghi a cette fois manoeuvré comme il fallait, mais cela n'a pas suffi. Au final, les Helvètes ont concédé plus de deux minutes. Le deuxième duel aura lieu plus tard samedi après-midi. Le premier à remporter cinq victoires accèdera à la finale de la Coupe Louis Vuitton Cup et rencontrera le vainqueur du duel entre les Italiens de Luna Rossa ou les Américains d'American Magic. Comme les Britanniques, les Italiens ont assumé leur rôle de favori en enlevant le premier duel de la demi-finale.

Une Ferrari et une McLaren en première ligne Charles Leclerc le plus rapide samedi à Bakou. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche à Bakou. Le Monégasque partagera la première ligne avec l'Australien Oscar Piastri (McLaren), L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) partiront de la deuxième ligne. Le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull) ne sera que sixième sur la grille. Dimanche, Red Bull pourrait perdre la tête du championnat constructeurs au profit de McLaren qui n'est distancée que de huit points. Si tout reste à jouer dimanche, l'écurie autrichienne reste pour l'instant en position de force face à sa rivale anglaise puisque la deuxième McLaren, celle de Lando Norris, ne partira que d'une très lointaine 17e place sur la grille. Le Britannique, deuxième du championnat à 62 points de Verstappen, a expliqué avoir été gêné par un drapeau jaune dans son unique tour rapide lors de la première partie des qualifications (Q1), l'obligeant à ralentir.

Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker ont fait le job Marc-Andrea Hüsler et Dominic Strickler ont enlevé 9 des 10 derniers jeux de leur double. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il n’y a pas eu de mauvaise surprise à Bienne. La Suisse a conclu sa rencontre contre le Pérou l’issue du double pour s’imposer 3-0 et pour assurer sa place dans les Qualifiers de 2025. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker, qui avaient été titrés en 2021 à Gstaad, se sont imposés 7-5 6-1 devant les frères Aklon et Conner Huertas Del Pino. Les deux gauchers ont enlevé neuf des dix derniers jeux de la rencontre pour apporter le point décisif. La veille, Jérôme Kym et Hüsler avaient également remporté leur simple en deux sets. La Suisse disputera donc en février prochain les Qualifiers avec l’ambition de figurer parmi les seize équipes appelées à jouer pour la conquête du Saladier d’argent. Victorieux en Allemagne en 2023 mais battu cette année aux Pays-Bas, le capitaine Severin Lüthi et ses joueurs espèrent que le tirage au sort leur offrira une rencontre à domicile. Tout indique que le format de la Coupe Davis sera modifié l’année prochaine. Si le Final 8 de novembre sera maintenu, la Fédération Internationale (FIT) songe à abandonner les phases de poules organisées dans quatre pays pour privilégier à l’organisation de huitièmes de finale selon la règle de l’alternance. Ce sont bien les rencontres à domicile avec leur ambiance particulière, quitte à entraîner certains accès, qui ont fait le sel de la Coupe Davis du passé, avant que Gérard Piqué et son groupe Kosmos ne la dénaturent.

Stan Wawrinka forfait à St. Tropez Stan Wawrinka à nouveau sur le flanc. Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Nouveau coup d’arrêt pour Stan Wawrinka ! Blessé, le Vaudois a dû renoncer à s’aligner au Challenger de St. Tropez qui débute lundi révèle "Var Matin". Tombé à la 235e place mondiale après son élimination au 1er tour de l’US Open, Stan Wawrinka s’est blessé à l’entraînement samedi dernier. Il a toutefois tenu à venir à St. Tropez dans l’espoir que sa blessure "évolue dans la bonne direction". "Je ne sais pas quand je pourrais reprendre, indique-t-il dans "Var Matin". On va voir au jour le jour ." A 39 ans, Stan Wawrinka est un joueur qui attire toujours les foules. Mais son manque de résultats – il n’a pas gagné deux matches de suite ces douze derniers mois – l’entraîne malheureusement dans les tréfonds du classement mondial.

Albane Valenzuela et l'Europe devant une montagne Albane Valenzuela et les Européennes condamnées à réussir une improbable remontada. Image: KEYSTONE/AP/MATT YORK Les Etats-Unis ont pris une option sur la victoire dans la Solheim Cup. A Gainesville en Virginie sous les yeux de Barack Obama, ils mènent 6-2 devant l’Europe à l’issue de la première journée. Les Américaines ont remporté 3-1 les foursomes et les fourballs. Aligné avec la Française Céline Boutier dans un foursomes perdu face à Rose Zhang et Lauren Coughlin. la néophyte Albane Valenzuela n’a pas disputé les fourballs. La Genevoise et ses coéquipières se retrouvent au pied d’une véritable montagne avant les journées de samedi et de dimanche. Battus lors des trois dernières éditions de l’épreuve, les Etats-Unis, emmenés par une no 1 mondiale Nelly Korda particulièrement inspirée, semblent à l’abri d’un retour de leurs adversaires. "Tout est encore possible. L’an dernier aussi, nous étions très mal parties", lâche toutefois la capitaine de l’équipe d’Europe Suzann Pettersen.

Alinghi défie Britannia en demi-finale Alinghi Red Bull Racing affronte Britannia, vainqueur du Round Robin, dès samedi en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton. Le premier défi qui remportera cinq régates se qualifiera pour la finale des Challengers, où il affrontera Luna Rossa ou American Magic. Deux régates par duel sont prévues chaque jour. Le bateau britannique, emmené par Sir Ben Ainslie, légendaire barreur de 47 ans aux quatre titres olympiques, a choisi d'affronter Alinghi au stade des demi-finales. Il a conclu la phase préliminaire avec six succès pour deux défaites, comme les Italiens de Luna Rossa qu'il a battus en barrage pour la 1re place. Premier projet à avoir défié le Defender néo-zélandais en vue de la 37e Coupe de l'America, Britannia a bénéficié d'un statut privilégié en tant que "Challenger of Record". C'est avec lui que se sont faites les négociations ayant conduit à la rédaction du protocole officiel de cette compétition. "Continuer à progresser" Le nom de notre adversaire "nous importe peu", avait lâché le barreur d'Alinghi Arnaud Psarofaghis, cité dans un communiqué jeudi. "L'objectif est d'y aller, de continuer de progresser et de gagner toutes les courses nécessaires pour atteindre la finale de la Louis Vuitton Cup”, a poursuivi le Genevois. Britannia - qui bénéficie du soutien du géant anglais de la chimie Ineos, propriétaire notamment du FC Lausanne-Sport - a néanmoins nettement dominé les deux matches disputés face à Alinghi durant le Round Robin. Les Britanniques se sont imposés pour 1'25 le 31 août, et pour 53 secondes le 7 septembre. Ben Ainslie et ses coéquipiers avaient à chaque fois fait la différence avant même d'avoir franchi la ligne de départ, poussant le défi cher à Ernesto Bertarelli à la faute dans la zone de pré-départ. Alinghi ne pourra pas se permettre de répéter encore la même erreur. Des changements "Challenge accepted", a écrit sur X Alinghi peu après l'annonce du choix de Britannia. Le défi suisse a profité de cette semaine "pour analyser les données de performance, peaufiner ses réglages et planifier sa stratégie pour la suite", avait-il souligné dans son communiqué de jeudi. "Quelques changements" ont été opérés. "Nous savons précisément ce que nous devons améliorer sur le bateau et la manière dont nous voulons le faire marcher", précise Arnaud Psarofaghis dans le même communiqué. "Cette semaine nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre des choses que nous ne pouvions pas faire pendant les Round Robins”, affirme-t-il. Vainqueur de trois matches - dont un sur une disqualification - dans une phase préliminaire qu'il avait entamée plus que timidement, Alinghi doit monter en puissance pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'inquiéter Britannia. Son AC75 "BoatOne" a été conçu pour performer en septembre, aux huit membres d'équipage d'en profiter. Les demi-finales doivent se terminer le jeudi 19, si les conditions météorologiques le permettent bien sûr. La finale de la Coupe Louis Vuitton est programmée entre le 26 septembre et le 5 octobre, au meilleur des 13 régates cette fois-ci. Son vainqueur défiera Team New Zealand dès le 12 octobre, selon le même format.

Un premier but pour Andi Zeqiri avec le Standard Une nouvelle aventure qui commence bien pour Andi Zeqiri. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andi Zeqiri a pleinement réussi ses grands débuts sous les couleurs du Standard Liège. Le Vaudois a marqué lors du succès 2-0 du Standard à Dender. Face à un néo-promu qui occupait la première place du classement avant cette rencontre, l’international suisse a signé le 2-0 à la 65e minute pour assurer à ses nouvelles couleurs un succès à l’extérieur attendu depuis... 20 matches. Prêté cet été par Genk, Andi Zeqiri a réussi la performance qu’il fallait pour s’imposer comme l’attaquant no 1 du Standard. A lui d'enchaîner la semaine prochaine lors de la venue de l'Union St. Gilloise.

Théo Bouchlarhem envoie Sion en huitième de finale Les Sédunois se congratulent après l'ouverture du score de Théo Bouchlarhem. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Poussé dans ses derniers retranchements par Délémont qu 1er tour, le FC Sion n’a pas tremblé pour se hisser en 1/8 de finale de la Coupe de Suisse. Il s’est imposé 2-0 à Zurich face à YF Juventus. Face à la formation de Promotion League, les Sédunois ont forcé la décision grâce à l’efficience de Théo Bouchlarhem. Le Français a ouvert le score à la 27e avant de provoquer le penalty du 2-0 transformé par Kevin Bua à la 56e. Le FC Sion ne s’est donc pas pris les pieds dans le tapis dans un match qui sentait pourtant bon le piège. Autre équipe romande de Super League en lice vendredi, Yverdon Sport a traversé une soirée plus compliquée à Emmen. Menés au score après seulement 3 minutes de jeu par l’équipe de 2e ligue inter, les Vaudois ont toutefois renversé le score avant la pause grâce à Mitchy Ntelo et à Hugo Komano. Le Belge et le Français ont enlevé une belle épine du pied à leur entraîneur Alessandro Mangiarratti. Une élimination face à un tel adversaire à ce stade de la compétition aurait, en effet, fait tache. Enfin dans le choc au sommet de la soirée, les Grassoppers se sont imposés 2-0 à Thoune pour confirmer en quelque sorte leur succès lors du dernier barrage de promotion/relégation. Sonny Kittel et Nikolas Muci ont marqué pour les Zurichois face à un leader de Challenge League un peu trop timoré.

Dominic Lobalu loin du compte Dominic Lobalu encore trop juste pour tenir les premiers rôles à Bruxelles. Image: KEYSTONE/AP/Frederic Sierakowski Dominic Lobalu ne gardera oas un souvenir impérissable de la finale de la Diamond League. Affaibli par les séquelles d’un Covid, il a dû se contenter de la 9e place du 5000 m entre 13’09’’23. Même en pleine possession de ses moyens, le Champion du monde du 10'000 m aurait eu de la peine à s’immiscer dans la lutte pour la victoire. Les quatre premiers ont, en effet, signé des chronos inférieurs à son record de Suisse qu’il a établi en mai dernier en 12’50’’90. L’Ethiopien Berihu Aregawi s’est imposé en l’absence du Champion olympique Jakob Ingebrigtsen.

Un dernier saut réussi pour Simon Ehammer Simon Ehammer deuxième de la finale de la Diamond League. Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Simon Ehammer a conclu sa saison sur une belle note. L’Appenzellois a pris la deuxième place du concours de la longueur de la finale de la Diamond League à Bruxelles. Dans le froid du Heysel, Simo Ehammer a réussi 8,16 m lors de son ultime essai. La victoire est revenue au Jamaïcain Tajay Gayle avec un bond mesuré à 8,28 m. Incapable de sortir des qualifications lors des Jeux de Paris, Tajay Gayle savoure ainsi sa revanche puisqu’il avait été battu par... Ehammer l’an dernier à Eugene dans cette même finale de la Diamond League. Récompensé pour cette deuxième place par un chèque de 12'000 euros, Simon Ehammer a battu ses deux rivaux de l’été, le Grec Mitiadis Tentoglou et l’Italien Mattia Furiani, les deux hommes qui l’avaient devancé aux Championnats d’Europe de Rome et aux Jeux de Paris. Tentoglu avait pris la deuxième place du concours avec ses 8,15 m au dernier essai. Mais cette fois, Ehammer a su réagir pour le battre d’un centimètre sur son ultime saut de l’année.

Marc-Andrea Hüsler offre un point capital à la Suisse Marc-Andrea Hüsler: il a livré la marchandise vendredi à Bienne. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le plus dur est fait pour la Suisse ! Elle mène 2-0 face au Pérou pour prendre une option décisive sur la victoire dans cette rencontre qui peut lui permettre de disputer à nouveau les Qualifiers. Comme Jérôme Kym (ATP 151) lors du simple initial face à Ignacio Buse (ATP 212), Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) n’a rencontré aucune difficulté majeure pour battre Juan Pablo Varillas (ATP 179). Préféré à Dominic Stricker, le gaucher zurichois a pleinement justifié la confiance de son capitaine Séverin Lüthi. Il a gagné les trois premiers jeux et les trois derniers de cette partie pour s’imposer 6-3 6-4. Il n’a connu qu’une seule véritable alerte face au no 1 péruvien, une balle de 5-3 au second set qu’il a écartée de manière magistrale avec un ace. Seul un incroyable concours de circonstances pourrait empêcher la Suisse de prendre sa revanche sur la défaite 3-1 concédée au Pérou il y a quatre ans. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker devraient conclure d’entrée de jeu samedi dans le double. Malgré toute leur grinta, les Péruviens dévoilent, en effet, bien des failles dans le jeu en indoor pour croire au miracle.

Jérôme Kym tient son rang Un premier succès en simple en Coupe Davis pour Jérôme Kym. Image: KEYSTONE/AP/Peter Klaunzer No 1 de l’équipe de Suisse, Jérôme Kym (ATP 151) a parfaitement tenu son rang. L’Argovien a enlevé le premier simple de la rencontre contre le Pérou à Bienne pour placer son équipe sur les bons rails. Jérôme Kym s’est imposé 6-1 6-4 devant Ignacio Buse (ATP 212). Avec son service et son coup droit qui ont claqué à merveille, il a signé un succès probant. Il a su réagir immédiatement après la perte de son service dans le deuxième jeu du second set pour signer sa première victoire en simple en Coupe Davis. Avec le succès de Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) pourra aborder son simple tout à l’heure contre le no 1 péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 179) avec un certain droit à l’erreur. Mais si le gaucher zurichois s’impose, la Suisse aura pris une option décisive sur la victoire dans cette rencontre dont l’enjeu est une place pour les Qualifiers de 2025.

Lunin prolonge au Real Madrid jusqu'en 2030 Lunin reste fidèle au Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le gardien ukrainien Andriy Lunin a prolongé vendredi jusqu'en 2030 avec le Real Madrid, a annoncé le club madrilène. Son contrat expirait au terme de la présente saison. Le portier de 25 ans, décisif pour permettre au Real Madrid de réaliser un triplé Liga/Ligue des champions/Supercoupe d'Espagne, reste pour l'instant la doublure du Belge Thibaut Courtois. Il l'avait brillamment remplacé la saison dernière. L'international ukrainien (13 sélections), qui vient de disputer l'Euro 2024 avec son pays, avait rejoint le Real en 2018 à l'âge de 19 ans et y a déjà remporté 10 titres: deux Ligues des champions, deux Liga, une Coupe du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne.