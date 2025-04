Andrea Glauser puni ++ Modric investit dans le foot anglais

Une moquerie à 2500 francs pour Andrea Glauser Andrea Glauser a d Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Andrea Glauser a écopé de 2500 francs d'amende. Le défenseur lausannois est puni pour s'être moqué des officiels lors du match VII entre le LHC et Fribourg samedi dernier. Après la charge de Walser sur Kevin Pasche en fin de deuxième tiers et alors que le score était de 3-0 en faveur des Vaudois, Glauser avait fini sur le banc des pénalités pour avoir participé à une bagarre. Sur le banc, le Singinois s'était caché les yeux et avait mimé un arbitre donnant des pénalités au hasard avec son bras. Ce geste n'a donc pas été du goût des officiels qui ont sanctionné le numéro 96 lausannois. Le futur arrière de Fribourg pourra se consoler en se disant que son geste a fait le tour des réseaux sociaux et qu'il sera certainement réutilisé de nombreuses fois à l'avenir.

Luka Modric devient actionnaire de Swansea, en 2e division anglaise Luka Modric devient actionnaire de Swansea Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal Le milieu de terrain croate du Real Madrid Luka Modric, Ballon d'Or 2018, est devenu actionnaire minoritaire et co-propriétaire de Swansea. Le club de Championship l'a annoncé. "L'investissement de Luka dans le club est une reconnaissance de l'ambition et de la vision du club. Il jouera un rôle-clé en aidant le club à attirer l'attention du monde entier et à progresser tant sur le terrain qu'en dehors", a écrit Swansea dans un communiqué. Le club, détenu par un consortium américain depuis 2016, n'a pas révélé le montant de l'investissement de la star croate de 39 ans. "C'est une opportunité passionnante. Swansea a une identité forte, une communauté de supporters incroyable et l'ambition de rivaliser au plus haut niveau", a expliqué Modric dans le communiqué, ajoutant vouloir "apporter (son) expérience" au club gallois, actuellement 12e de Championship et qui n'a pas évolué en Premier League depuis 2018. Modric n'est pas le premier joueur du Real à investir dans un club ces derniers temps, Kylian Mbappé étant devenu actionnaire majoritaire du SM Caen (Ligue 2) et Vinicius Junior celui du FC Alverca (D2 portugaise). En 13 saisons passées à Madrid, après quatre à Tottenham, Modric a remporté six fois la Ligue des champions et quatre fois le championnat. Son contrat arrive à expiration en fin de saison même s'il peut rester encore un an au Real. Capitaine de la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, il en est aussi le joueur le plus sélectionné (186). Mercredi en quart de finale de Ligue des champions, le Real Madrid de Modric a pour mission de renverser la défaite 3-0 subie à Londres contre Arsenal la semaine dernière.

Jan Christen et Bissegger présents Tour de Romandie Jan Christen sera présent sur les routes romandes à la fin du mois Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Jan Christen et Stefan Bissegger seront les atouts suisses au Tour de Romandie, qui se déroulera du 29 avril au 4 mai. Les organisateurs ont confirmé la participation de l'Argovien et du Thurgovien. Au sein de l'UAE Team Emirates, Jan Christen tentera, avec le Portugais Joao Almeida, de marquer de son empreinte la boucle romande. Ils défieront Remco Evenepoel, double champion olympique à Paris et 3e du dernier Tour de France. On sait depuis un certain temps que le Belge, qui a gravement chuté en décembre, sera le leader de l'équipe Soudal QuickStep. Avec le prologue à Saint-Imier et le contre-la-montre final à Genève, Bissegger aura lui deux occasions de se mettre en évidence sur l'effort solitaire.

Kevin Fiala et les Kings enchaînent Kevin Fiala (22) a inscrit son 35e but de la saison lundi face aux Oilers Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Kevin Fiala et les Kings montent en puissance à la veille des play-off. L'attaquant saint-gallois a signé sa 35e réussite de la saison lundi dans un match gagné 5-0 par Los Angeles sur la glace d'Edmonton, où les Kings ont cueilli un troisième succès d'affilée. Auteur d'un doublé dans chacun de ses deux derniers matches, Kevin Fiala a inscrit le 4-0 à 28e en supériorité numérique, après avoir réussi un assist sur le 2-0 de Quinton Byfield (10e). Avec 35 buts - dont 14 marqués en "powerplay", il revient à hauteur du capitaine des Devils Nico Hischier, meilleur buteur suisse de la saison. Fiala (58 points désormais dans cet exercice 2024/25) a inscrit 7 buts sur ses six dernières sorties. Ses L.A. Kings, qui ont gagné sept de leurs huit dernières rencontres, sont désormais assurés d'avoir l'avantage de la glace dans le 1er tour des play-off qui les opposera à... Edmonton. Lian Bichsel a également trouvé le chemin des filets lundi, pour sa 4e réussite en NHL. Mais les Stars et leur défenseur soleurois n'ont eu que peu de raisons de se réjouir à Detroit, où Dallas s'est incliné 6-4 pour subir sa sixième défaite consécutive. La franchise texane n'a plus qu'un match à négocier en saison régulière avant d'affronter Colorado au 1er tour des play-off.

Un air de revanche pour un immense défi Comme on se retrouve ! Un an après une série épique perdue au septième match, Lausanne défie à nouveau Zurich en finale des play-off de National League, dès mardi à Malley (20h). L'avantage de la glace et l'esprit de revanche suffiront-ils aux Lions vaudois pour faire chuter ceux de Zurich et décrocher leur premier titre? Vainqueur in extremis de Langnau et Fribourg-Gottéron lors des deux premiers tours, le LHC a dû puiser dans ses ressources pour rallier la finale. Les joueurs de Geoff Ward ont disputé trois matches de plus que les Zurichois, qui ont facilement battu Kloten en quart de finale (4-1) avant d'écarter Davos en six matches en demi-finale (4-2). Mais Joël Genazzi l'assure: il n'y a pas de marques de fatigue dans le vestiaire lausannois. "On se sent tous en forme et on est prêts pour ce premier match", affirme le vétéran (37 ans), interrogé lundi à l'issue de l'entraînement du LHC. Le vainqueur de la saison régulière pourrait même récupérer certains joueurs blessés en demi-finale. Tim Bozon a été notamment aperçu sur la glace lundi. Regarder droit devant Pleinement concentrés sur cette nouvelle opportunité d'écrire l'histoire de leur club, les joueurs de la capitale olympique ne préfèrent pas s'épancher sur leurs souvenirs d'il y a douze mois. "Le passé est le passé. Il nous a permis d'acquérir de l'expérience, mais cela ne nous sert à rien de regarder en arrière désormais. Ce qui est important, ce sont les joueurs qui seront sur la glace lors de ce premier match. Et j'adore cette équipe. Je suis fier de tous les gars qui forment le vestiaire", déclare Joël Genazzi. Son entraîneur Geoff Ward s'apprête lui à vivre sa sixième série depuis son arrivée sur le banc du LHC en 2022. Sur les cinq premières, quatre se sont réglées au match 7. "Cela en dit long sur la résilience des joueurs et à quel point ils sont soudés en tant qu'équipe", apprécie le technicien canadien. La seule perdue? La finale contre Zurich, l'unique série disputée sans l'avantage de la glace. Un privilège que les Lausannois ont cette fois acquis en terminant en tête de la saison régulière et qui pourrait donc s'avérer précieux. Andrighetto, l'arme fatale Mais pour en profiter jusqu'au bout, le LHC devra faire mieux devant son public que face aux Dragons, vainqueurs de deux matches à Malley en demi-finale. La probante victoire dans l'acte VII (5-1), lors de laquelle la première ligne vaudoise a retrouvé toute sa superbe, doit servir de match référence pour espérer réussir l'exploit. Car oui, battre Zurich en finale constituerait un véritable exploit pour Lausanne, malgré son nouveau statut sur la scène nationale. Face au LHC se dresse, en effet, un club sacré dix fois champion de Suisse, devenu champion d'Europe en février, et porté par un Sven Andrighetto au sommet de son art (7 buts, 12 assists en 11 matches de play-off). Mais aucun palmarès ne se forge sans coup d'éclat.

Ligue des champions: dernier carré en vue pour Barcelone et le PSG Les deux premiers quarts de finale retour de la Ligue des champions sont au programme ce soir (21h00). Ils devraient permettre au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain de rejoindre le dernier carré. Les Catalans se rendent sur la pelouse du Borussia Dortmund avec une avance confortable puisqu'ils ont battu les Allemands 4-0 à l'aller. Les chances du BVB du gardien suisse Gregor Kobel de renverser la situation semblent extrêmement faibles. Les Français, pour leur part, voyagent à Birmingham pour y affronter Aston Villa, qu'ils ont battu 3-1 la semaine dernière après avoir copieusement dominé les débats. Unai Emery, l'entraîneur des Anglais et ancien coach du PSG, parviendra-t-il à jouer un mauvais tour à son ancien employeur?

Un premier but, mais une troisième défaite Tout se jouera pour Colin Muller et les Suissesses. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Troisième défaite en trois matches pour la Suisse lors du Championnat du monde de Ceske Budejovice ! Battue par la République tchèque et le Canada, la Suisse s'est inclinée 2-1 devant la Finlande. Alina Müller a inscrit le premier but de son équipe lors de ce tournoi pour réduire le score à la 30e minute. Mais on devait malheureusement en rester là pour une équipe de Suisse qui ne répond pas jusqu’à présent aux attentes. Qualifiée directement pour les quarts de finale, la Suisse affrontera mardi les Etats-Unis, la seule équipe encore invaincue. Quarante-huit heures plus tard, les choses sérieuses débuteront alors pour les joueuses de Colin Muller avec "le" match couperet, c'est-à-dire le quart de finale qui dira si ce tournoi sera un succès ou non.

Federica Brignone devra attendre plusieurs mois avant de skier Federica Brignone après sa grave chute Image: KEYSTONE/EPA/ELVIS GP PIAZZI Federica Brignone va devoir prendre son mal en patience. L'Italienne estime "impossible" de rechausser les skis avant quatre ou cinq mois, après sa grave blessure subie au début avril. "Je ne sais pas quand je pourrai rechausser des skis, les médecins ne le savent pas non plus, tout dépendra du déroulement de ma rééducation, de ma guérison", a déclaré Brignone lors d'un point-presse de la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi) à Milan. Le faire "avant quatre-cinq mois est impossible", a-t-elle dit. "La première étape va être l'IRM de contrôle des 45 jours" après l'opération, a poursuivi Brignone en visio-conférence depuis Turin où elle a débuté sa rééducation lundi. A 34 ans, la lauréate de la Coupe du monde a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche lors de sa dernière course de l'hiver durant les Championnats d'Italie. Attendre Elle s'est également rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche "qui n'a pas encore été réparé", a-t-elle précisé. "Il faut encore attendre la guérison complète du tibia pour voir ce qu'on fera", a-t-elle ajouté. L'Italienne, qui a dominé l'hiver avec le globe de no 1 mondiale, dix victoires sur le circuit mondial et un titre mondial en géant, est désormais engagée dans une course pour la montre pour être prête pour les JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février 2026). "Les JO sont là, je ne dis pas que je n'y pense pas, mais je suis concentrée sur quelque chose de tout autre pour l'instant", a expliqué Brignone qui a tout remporté durant sa carrière... sauf un titre olympique. Un autre défi Malgré sa grave blessure, la première de sa carrière, Brignone reste "super positive", selon ses dires. "Il est évident que je préférerais m'entraîner avec les filles de l'équipe cette semaine, faire des tests de matériel la semaine prochaine, célébrer ma saison et aller en vacances", a reconnu la skieuse du Val d'Aoste. "Mais je suis sûre que je reprendrai la vie qui me plait, pleine de sport. C'est un autre défi de ma vie, de ma carrière, il faut apprendre à accepter", a-t-elle insisté.

Equipe de Suisse: deux arrivées et un départ Romain Loeffel va rejoindre l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le cadre de l'équipe de Suisse enregistre les arrivées de Grégory Hofmann et Romain Loeffel pour la deuxième semaine de préparation des Mondiaux. Blessé, Dario Simion a pour sa part quitté le groupe. Patrick Fischer et sa troupe se retrouveront dès mardi à Kloten, avant de se rendre à Marseille de mercredi à dimanche. Les Suisses disputeront deux matches amicaux contre la France vendredi et samedi. Loeffel est de retour après une blessure, alors qu'Hofmann arrive après la naissance de son deuxième enfant. Les joueurs éliminés en demi-finale des play-off bénéficient de quelques jours de congé avant de rejoindre la sélection pour la troisième semaine de préparation.

James Harden éclipse Stephen Curry Stephen Curry devra passer par la case des play-in. Image: KEYSTONE/AP/Scott Strazzante Héros des Jeux de Paris, Stephen Curry verra-t-il les play-off ce printemps ? Battus 124-119 à domicile par les Clippers, Golden State et sa star devront passer par les play-in. Pour une fois, Stephen Curry a dû céder la vedette à un autre. Auteur de 39 points, dont 12 dans la prolongation, James Harden a été le grand homme de cette ultime rencontre de la saison régulière. A la faveur de ce succès, la franchise de Los Angeles a assuré sa cinquième place dans la Conférence Ouest. Golden State d’une première chance de se qualifier pour les play-off ce mardi lors de la réception de Memphis. En cas de défaite, les Warriors bénéficieront d’une seconde opportunité contre le vainqueur de la confrontation entre Sacramento et Dallas. Atlanta sera également en lice ce mardi. Huitièmes de la Conférence Est, les Hawks se déplaceront à Orlando qu’ils ont battu dimanche 117-105 toujours sans Clint Capela. Le Genevois souffre d’une blessure ligamentaire à un métacarpe de la main gauche. Son dernier match remonte au 2 mars.

Denis Zakaria quatrième meilleur joueur de Ligue 1 Denis Zakaria: une saison magnifique pour Denis Zakaria. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Tous deux buteurs samedi contre Marseille, Denis Zakaria et Breel Embolo figurent dans le onze idéal de la 29e journée de Ligue 1 établi par "L’Equipe". Noté 8 comme ses deux coéquipiers, Philip Köhn a été, en revanche, devancé par le portier rémois Yehvann Diouf. Auteur d’une performance XXL face à Marseille, Denis Zakaria traverse sans aucun doute la plus belle saison de sa carrière. Le capitaine de l’AS Monaco occupe, ainsi, la quatrième place du classement des meilleurs joueurs du championnat tenu par le quotidien sportif. Il n’est devancé que par Ousmane Dembélé (PSG), Corentin Tolisso (Lyon) et l’ex-Lausannois Evann Guessand (Nice). A Murat Yakin désormais d’exploiter l’immense potentiel du Genevois en sélection...

Nino Niederreiter et les Jets remportent la saison régulière Nino Niederreiter tente d'échapper à Vasily Podkolzin et à Ty Emberson. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Le Winnipeg de Nino NIederreiter est la meilleure équipe de la saison régulière. Malgré leur défaite 4-1 dimanche à domicile face à Edmonton, les Jets sont assurés de remporter le President’s Trophy. La défaite de Washington face à Columbus plus tôt dans la journée a acté le sacre de Winnipeg qui bouclera sa saison régulière mercredi face à Anaheim. Les Jets présentent un bilan de 55 victoires contre 22 défaites pour cueillir ce trophée honorifique pour la première fois de leur histoire. "Terminer premier de la saison régulière signifie beaucoup, se félicite Nino Niederreiter. Nous avons vraiment réalisé un très beau parcours. Mais maintenant, nous voulons gagner la Coupe Stanley." Les Jets bénéficieront de l’avantage de la glace tout au long de la saison régulière. Leur adversaire du 1er tour n’est pas encore connu.

Rory McIlroy le sixième homme Rory McIlroy: une victoire pour l'histoire. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Rory McIlroy a finalement remporté le Masters d'Augusta. Le Nord-Irlandais a complété sa collection de Majeurs après une décennie de désillusions Après l'US Open (2012), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), tous gagnés il y a plus de dix ans, Rory McIlroy a fini par conquérir à 35 ans le prestigieux Masters, rejoignant ainsi Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods, tous auteurs du "Grand Chelem" chez les hommes. Après un trou de play-off contre l'Anglais Justin Rose, un putt pour birdie a offert le tournoi au no 2 mondial qui s'est agenouillé sur le green, concluant une journée de pression intense. "C'est un sentiment incroyable. Je jouais pour la 17e fois ici, je commençais à me demander si mon heure allait finir par venir", a commenté McIlroy. Lorsqu'il s'est mis à genoux, McIlroy a vu surgir "beaucoup d'émotions refoulées sur ce trou no 18". "C'est ce genre de moment qui vaut bien toutes les occasions manquées", a-t-il ajouté avant de faire référence à son avance de quatre coups vendangée en 2011, lui qui a en effet multiplié les places d'honneur parfois déchirantes en Majeur, comme l'an passé à l'US Open. Les fantômes de la malédiction Les fantômes de la malédiction qui semblait avoir frappé McIlroy sur les grands tournois sont apparus plus glaçants que jamais dimanche, alors que le no 2 mondial a semblé un temps laisser s'échapper un titre qui lui tendait les bras. McIlroy avait attaqué la journée avec deux coups d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau, son partenaire de partie qui s'est rapidement effondré (5e final), et sept coups d'avance sur Rose, qui semblait une menace lointaine en 6e position. D'entrée, McIlroy a déchanté avec un double bogey qui a relancé le tournoi. Le Nord-Irlandais s'est ensuite très bien comporté et comptait quatre coups d'avance après le trou no 10 (birdies au 3, 4, 9 et 10). Mais le bras a de nouveau tremblé au no 13, terminé avec un autre double bogey, avant un bogey au 14, qui l'a fait passer provisoirement derrière Rose, précédant une fin de tournoi légendaire, sous les yeux d'un public connaisseur en délire. Un coup de fer splendide au no 15 lui a offert une opportunité, ratée, d'eagle (birdie finalement), au moment où Rose se manquait pour lui laisser la tête. Un final à couper le souffle Un nouveau putt manqué de peu au N.16 l'a condamné au par. Après que Rose eut réussi un dernier birdie au no 18, McIlroy a attaqué les deux derniers trous à égalité avec l'Anglais, son destin en main. Un nouveau coup de fer magnifique lui a permis de réussir le birdie au no 17, reprenant un coup d'avance. Après une sortie de bunker, le chouchou du public s'est offert une occasion de titre sur un putt de 1,5 m, manqué sur la gauche, le forçant à enchaîner sur le play-off à nouveau sur le trou no 18. Là où Rose a été contraint au par, McIlroy a réussi une approche remarquable pour s'imposer sur un ultime birdie. Âgé de 44 ans, Rose, vainqueur de l'US Open en 2013, termine lui pour la 3e fois à la 2e place du Masters, qu'il n'a jamais remporté. Les fantômes du golf ont peut-être changé d'épaule.

MotoGP: nouvelle victoire de Marc Marquez Marc Marquez mène devant Maverick Vinales Image: KEYSTONE/AP/Hussein Sayed Marc Marquez (Ducati) a signé son troisième succès de la saison en quatre Grands Prix de MotoGP. L'Espagnol a remporté le GP du Qatar à Lusail et a conforté sa place de leader du championnat. Marc Marquez, vainqueur en outre des quatre sprints disputés le samedi en 2025, l'a emporté dimanche au Qatar devant son compatriote Maverick Vinales (KTM/à 1''800) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati/à 4''535). Le no 93 a ainsi signé un 91e succès en championnat du monde, le 65e dans la catégorie reine. Dans la course au titre, Marc Marquez a fait une excellente opération. Il possède désormais 18 points d'avance sur son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 7e à Lusail, et 30 sur son coéquipier Bagnaia. L'octuple champion du monde est le grand dominateur du début de saison. Il a en effet gagné sept courses sur huit. Sans sa chute lors du GP des Amériques à Austin, il aurait réussi un carton plein.