Bagnaia s'impose devant Marquez ++ Alexis Bayard échoue au TQO

Un deuxième derby en une semaine pour les Gunners Arsenal a conforté sa place de leader avec une victoire serrée dans le derby du nord de Londres chez son rival historique Tottenham (3-2), dimanche, avant les trois dernières journées du championnat. Après un malheureux but contre son camp de Pierre-Emile Höjbjerg, Bukayo Saka et Kai Havertz ont permis aux visiteurs de mener confortablement 3-0 avant la pause. En deuxième mi-temps, les hôtes sont toutefois revenus dans le match et ont réussi à marquer un but à la 87e minute, grâce à un penalty transformé par Son Heung-min. Mais le temps restant n'a pas permis aux Spurs d'espérer mieux. Arsenal a ainsi remporté son deuxième derby londonien en six jours. Mardi, les Gunners avaient gagné 5-0 contre Chelsea. Avec 80 points, l'équipe dirigée par Mikel Arteta compte quatre unités d'avance sur le deuxième du classement, Manchester City, qui a toutefois disputé deux matches en moins. Les Citizens affrontent Nottingham Forest à l'extérieur dans la foulée (17h30) et viendront sur la pelouse de Tottenham le 14 mai pour y disputer un match en retard.

La victoire finale pour Rodriguez, la dernière étape pour Godon Carlos Rodriguez est le vainqueur du Tour de Romandie 2024 Image: KEYSTONE/EPA Carlos Rodriguez a remporté dimanche le Tour de Romandie 2024. L'Espagnol a conservé la 1re place du général au terme de la dernière étape, remportée par Dorian Godon dimanche à Vernier. La formation Ineos a parfaitement su contrôler la course sur les routes genevoises, pour permettre à son leader de rallier l'arrivée avec le maillot jaune sur les épaules. L'étape s'est terminée par un sprint survolé par Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale). Le Français a ainsi signé son second succès sur ce TdR, après avoir épinglé la 1ère étape, mercredi à Fribourg. Les conditions pluvieuses ont rendu la route très glissante, entraînant plusieurs chutes sur cette boucle de 150 km. Les coureurs du haut du classement général ont tenté d'attaquer à plusieurs reprises, en profitant des écarts très serrés pour tenter d'améliorer leur rang final, mais aucun n'est parvenu à bousculer la hiérarchie.

MotoGP: Bagnaia s'impose devant Marc Marquez Bagnaia a cueilli son 2e succès de la saison dimanche à Jerez Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Francesco Bagnaia a remporté dimanche le GP d'Espagne dans la catégorie-reine des MotoGP. Leader du championnat et vainqueur du sprint la veille, l'Espagnol Jorge Martin est quant à lui tombé alors qu'il était en tête de la course. Double tenant du titre mondial, Francesco Bagnaia a devancé de 0''372 son dauphin, l'Espagnol Marc Marquez, la 3e place revenant à l'Italien Marco Bezzecchi (à 3''903). Les pilotes Ducati ont dominé les débats sur le circuit de Jerez de la Frontera, en signant un quintuplé dimanche. Eliminé dans un sprint qui a été marqué par pas moins de 14 chutes samedi, Bagnaia a décroché dimanche son deuxième succès de la saison après sa victoire au Qatar en ouverture, le 30e au total et le 20e en MotoGP. L'Italien passe du 4e au 2e rang du classement des pilotes, avec désormais 17 longueurs de retard sur Jorge Martin. "J'ai tenté de le suivre mais il (Bagnaia) était plus rapide que moi", a reconnu Marc Marquez, qui a dû s'avouer vaincu au terme d'un superbe duel. Le Catalan de 31 ans devra donc attendre encore pour retrouver la plus haute marche du podium, sur laquelle il n'est plus monté depuis octobre 2021 (lors du GP d'Emilie-Romagne).

TQO: Alexis Bayard échoue en quart de finale Alexis Bayard a manqué son affaire dans le tournoi de qualification olympique de Differdange Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Alexis Bayard n'a pas réalisé le même tour de force que la Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner, qui avait décroché vendredi son ticket pour les JO de Paris. L'épéiste valaisan de 27 ans, 22e de la hiérarchie mondiale, a été éliminé en quart de finale du tournoi européen de Differdange dimanche. Tête de série no 1 du tableau et joueur le mieux classé parmi les Européens à ne pas avoir décroché sa qualification directe pour Paris, Alexis Bayard n'a remporté qu'un seul assaut au Luxembourg, dominant Filipp Djatsuk 15-9 en 8e de finale. Il s'est ensuite incliné 15-10 devant le Néerlandais Tristan Tulen, 31e mondial. Alexis Bayard n'a donc pas réussi à sauver l'honneur des épéistes masculins helvétiques, qui avaient échoué à se qualifier par équipe pour les JO 2024. Il aurait dû remporter le tournoi de Differdange pour décrocher son ticket pour Paris, ce que Pauline Brunner est parvenue à faire vendredi. La Neuchâteloise sera donc la seule représentante de Swiss Fencing en lice aux prochains Jeux.

L'Inter Milan fête son titre avec une victoire Calhanoglu (20) a signé un doublé face au Torino Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan a fêté son titre de champion d'Italie en battant le Torino de Ricardo Rodriguez 2-0 dimanche. Yann Sommer et ses équipiers devaient célébrer dans l'après-midi le 20e "scudetto" de leur histoire avec leurs supporters dans les rues de Milan. Assuré d'être sacré depuis sa victoire (2-1) dans le derby face à l'AC Milan lundi, l'Inter s'est imposé grâce à un doublé de Hakan Calhanoglu (56e et 60e sur pénalty). Les Nerazzurri ont souffert en première période, le Torino s'offrant les deux occasions les plus nettes grâce au Colombien Duvan Zapata (15e et 17e). Grâce à cette 28e victoire en 34 matches, pour une seule défaite concédée, l'Inter a encore accru son avance sur ses deux grands rivaux, l'AC Milan et la Juventus, qui se sont neutralisés 0-0 samedi. L'AC Milan de Noah Okafor, 2e, accuse 19 points de retard et la Juve, 3e, 24 points ! L'équipe de Simone Inzaghi peut battre d'ici la fin de la saison, le 26 mai, plusieurs records de Serie A, dont celui de l'écart le plus important entre un champion et son dauphin (22 points entre l'Inter et l'AS Rome en 2006/07).

Le bronze pour Röösli/Gulich en deux sans barreur Roman Röösli et Andrin Gulich ont conquis le bronze dimanche à Szeged Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Roman Röösli et Andrin Gulich ne sont pas parvenus à conquérir un deuxième titre européen d'affilée en deux sans barreur. Le Lucernois et le Zurichois ont dû se contenter d'une médaille de bronze dimanche sur le plan d'eau de Szeged. Sacrés champions du monde et champions d'Europe l'an dernier dans cette catégorie, Röösli - l'ancien partenaire du Vaudois Barnabé Delarze en deux de couple - et Gulich étaient encore dans le coup à mi-parcours dimanche en finale. Ils pointaient alors au 2e rang, à moins de deux secondes des leaders britanniques. Mais le duo helvétique n'a pas tenu le choc sur les 1000 derniers mètres. Röösli/Gulich ont ainsi été devancés de 4''96 par les Britanniques Oliver Wynne-Griffith/Tom George, échouant au final à plus de deux secondes des médaillés d'argent, les Roumains Florin Arteni/Florin Lehaci. Röösli et Gulich ont néanmoins offert à la Suisse sa troisième médaille à Szeged. Samedi, le Vaudois Raphaël Ahumada et le Nidwaldien Jan Schäuble avaient conservé leur titre en deux de couple, alors que le quatre de couple (Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock et Dominic Condrau) s'était paré d'argent.

Vergé-Dépré/Mäder s'inclinent en finale à Xiamen Anouk Vergé-Dépré (à droite) et Joana Mäder ont atteint la finale à Xiamen ce week-end Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont marqué à leur tour de précieux points dans la lutte pour les tickets olympiques. La Bernoise et la Zurichoise ont atteint la finale à Xiamen. Victorieuses de leurs cinq premiers matches dans ce tournoi Pro Tour, les médaillées de bronze des JO de Tokyo 2021 ont été battues 22-20 21-14 en finale par les Allemandes Karla Borger/Sandra Ittlinger. Leur performance survient une semaine après la victoire de Tanja Hüberli et Nina Brunner dans le tournoi Elite 16 de Tepic. La Suisse ne disposera que de deux places dans le tableau féminin aux Jeux de Paris cet été. Les paires Vergé-Dépré/Mäder et Hüberli/Brunner sont à la lutte avec le duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, vainqueur d'un tournoi Pro Tour à Guadalajara à la mi-avril.

Moto3: Noah Dettwiler seulement 21e à Jerez Noah Dettwiler (à droite) a terminé 21e dimanche à Jerez Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Noah Dettwiler n'a pas inscrit de point dimanche à Jerez. Le Bâlois, qui a fêté ses 19 ans vendredi, a pris la 21e place du GP d'Espagne en Moto3. Dettwiler, qui avait signé son premier top 15 en championnat du monde à Austin deux semaines plus tôt (14e), se retrouve bredouille pour la troisième fois en quatre courses. La victoire est revenue au Néerlandais Collin Veijer.

Villas-Boas détrône le président du FC Porto André Villas-Boas est le nouveau président du FC Porto Image: KEYSTONE/EPA/FERNANDO VELUDO André Villas-Boas a été élu président du FC Porto pour la période 2024-2028, a annoncé dimanche le club du nord du Portugal. L'ex-entraîneur détrône ainsi Jorge Nuno Pinto da Costa, qui était en poste depuis 42 ans. Lors des élections tenues samedi, Villas-Boas (46 ans), passé par Porto, Chelsea, le Zenit Saint-Pétersbourg et l'Olympique de Marseille en tant que coach, a obtenu 21'489 des voix des "socios" du club, contre 5224 pour son adversaire de 86 ans, qui a enchaîné 15 mandats consécutifs à la tête des Dragons. "Quelle soirée historique (...). Notre club est vivant et il a aujourd'hui fait preuve de sa force", a réagi André Villas-Boas, cité dans un autre communiqué diffusé par Porto. Pendant sa campagne électorale, "AVB" a promis d'engager au poste de directeur sportif l'ancien gardien international espagnol Andoni Zubizareta, qu'il avait croisé à l'OM, et de confier le département du football à l'ancien défenseur international portugais Jorge Costa, devenu ensuite entraîneur. M. Pinto da Costa avait de son côté annoncé cette semaine la prolongation du contrat de l'actuel entraîneur de Porto, Sérgio Conceiçao. Crise Depuis sa première élection à la présidence du club, en avril 1982, cette personnalité incontournable du football portugais des dernières décennies aura été créditée de 23 trophées de champion national et deux titres de champion d'Europe, en 1987 et 2004. Mais Porto traverse actuellement une crise financière et sportive, comme en témoigne sa 3e place au classement de la ligue portugaise. En tant qu'entraîneur, André Villas-Boas a pour sa part offert au FC Porto au cours de la saison 2010/2011 un quadruplé en remportant l'Europa League, le championnat national, la Coupe du Portugal et la Coupe de la Ligue.

Boston fait le break face à Toronto La joie de Brad Marchand (à droite), qui est entré dans l'histoire des Bruins samedi Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Toronto est à une défaite d'une nouvelle désillusion en play-off de NHL. Battus 3-1 samedi à domicile, les Maple Leafs sont menés 3-1 par Boston en quart de finale de la Conférence Est. Privés durant le troisième tiers du meilleur buteur de la saison régulière, l'ex-Zurich Lions Auston Matthews (blessé), les Maple Leafs ont concédé leur sixième défaite consécutive à domicile en play-off. Ils étaient menés 3-0 après 40 minutes de jeu. L'homme du match fut Brad Marchand. Auteur du 2-0 à la 29e en supériorité numérique, l'attaquant canadien est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bruins en play-off (56 réalisations). Il a en outre signé la passe décisive sur le 3-0 de David Pastrnak (40e). Toujours à l'Est, le Lighting et les Islanders se sont offert un sursis dans leur série respective. Tampa Bay a dominé les Florida Panthers 6-3 pour revenir à 1-3 dans la série, alors que les Isles ont eu besoin de deux prolongations pour décrocher un premier succès face aux Carolina Hurricanes.

Nouveau doublé pour Messi Messi (à droite) a signé un nouveau doublé en MLS samedi Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER La superstar argentine Lionel Messi a inscrit un nouveau doublé en MLS pour aider l'Inter Miami à renverser le New England Revolution (4-1) samedi à Foxborough. Déjà auteur d'un doublé la semaine dernière face à Nashville, Messi (36 ans), meilleur buteur de la Ligue, comptabilise ainsi neuf buts en sept matches cette saison. Et l'Inter Miami reste en tête de la conférence Est. Plus de 65'000 spectateurs étaient massés dans le Gillette Stadium, partagé par le Revolution avec la franchise de NFL des New England Patriots, pour assister à la démonstration de l'octuple Ballon d'Or. Messi a d'abord marqué le but égalisateur à la 32e minute avant de permettre à Miami de prendre l'avantage à la 68e. L'Argentin a également été impliqué dans les deux buts suivants de son équipe.

Les Lakers battent enfin les Nuggets LeBron James et les Lakers ont mis fin à une série de 11 défaites face à Denver samedi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Los Angeles Lakers ont évité l'humiliation au 1er tour des play-off de NBA. LeBron James et Cie se sont imposés 119-108 samedi face à Denver pour n'être plus menés que 3-1 dans la série. Les Lakers ont donc enfin réussi à trouver la clef face au champion en titre, qui avait "balayé" la franchise de L.A. 4-0 l'an dernier en finale de la Conférence Ouest et restait sur 11 succès d'affilée face à ce même adversaire. Mais, pour mémoire, jamais une équipe n'est parvenue à gagner une série après avoir perdu les trois premiers matches dans toute l'histoire des play-off NBA. Les Lakers ont montré une belle force collective pour maintenir à distance les fantômes des remontées des Nuggets lors des trois premiers matches de la série. Sans grand espoir de renverser ce 1er tour mais avec fierté, "King James" a montré la voie avec 30 points. Il a été bien suivi par le pivot Anthony Davis (25 points, 23 rebonds), D'Angelo Russell (21 points) et Austin Reaves (21 points). Denver n'a pas semblé s'affoler, fort de l'avantage déjà pris dans cette série. Nikola Jokic, encore en triple-double (33 points, 14 rebonds, 14 passes décisives), a sorti sa baguette magique avec une étonnante passe volleyée à une main lors d'un contre, sans parvenir à emmener son équipe dans son sillage. Boston réagit Toujours à l'Ouest, Oklahoma City mène en revanche 3-0 face à La Nouvelle-Orléans, le Thunder s'étant imposé 106-85 sur le parquet de Pelicans toujours privés de leur star Zion Williamson (blessé). A l'Est, les Celtics ont récupéré l'avantage du parquet face à Miami (2-1). Battu à domicile mercredi, Boston, meilleure équipe de la saison régulière, a répliqué avec un large succès à Miami 104-84.

Servette vise sa 20e finale de Coupe La deuxième demi-finale de Coupe de Suisse mettra aux prises le FC Winterthour et le Servette FC dimanche dès 16h30. Comme à Tourbillon pour le Sion-Lugano programmé samedi, l'ambiance promet d'être belle dans un stade qui sera plein comme un oeuf. A la recherche d'un titre et d'une finale de Coupe depuis 2001, les Grenat affrontent un adversaire qu'ils n'ont toujours pas battu cette saison en trois rencontres. "Winterthour est une équipe qui sait faire le dos rond. Parfaitement soudée. Consciente de ses forces et de ses faiblesses, a souligné le capitaine grenat Jérémy Frick vendredi en conférence de presse. Nous allons, c'est sûr, vivre des moments difficiles." Mais après les demi-finales perdues de 2021 contre St-Gall et de 2023 face à Lugano - deux rencontres disputées à Genève -, le gardien sait que le temps est venu de retrouver l'ivresse d'une finale. "On ressent bien sûr l'attente de nos supporters, dit-il. Mais je ne la vois comme une pression, mais plutôt comme un soutien." Après quatre défaites de rang, le Servette FC a relevé la tête samedi dernier avec une victoire 1-0 devant les Grasshoppers sans se rassurer pleinement. Face aux Zurichois, les Grenat furent loin de témoigner de la maîtrise attendue. Ils devront impérativement élever le curseur à la Schützenwiese face à la plus belle surprise de la Super League. "Ce qu'a accompli Winterthour cette saison est extraordinaire, remarque le coach René Weiler. Mais je crois que c'est le moment pour nous de les battre !"

Cody Almond: "J'ai entendu ma femme crier depuis son canapé" Cody Almond a marqué le 3-0 pour Lausanne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne s'est offert le droit de disputer mardi à Zurich un acte VII forcément décisif. Et si Damien Riat a inscrit un doublé samedi, Cody Almond a marqué en rendant en plus une très belle copie. Dans la colonne des tirs des joueurs lausannois, on voit un 8. Antti Suomela sans doute? Perdu, Cody Almond. Auteur du 3-0, le numéro 89 a encore eu d'autres occasions de saler l'addition. Mais même avec un seul but, le Canado-Suisse affichait logiquement un très large sourire. Parce que Lausanne a joué un deuxième tiers de rêve. "C'est un sentiment incroyable, juge Cody Almond. Parfois ça entre, parfois pas, mais on doit toujours garder confiance et tenter notre chance. On a gagné un immense momentum durant ces vingt minutes et peut-être qu'on a un peu levé le pied inconsciemment." Lever le pied ou comment se faire peur inutilement. Alors que Zurich, mené 5-0, était dans les cordes, les Vaudois ont laissé leur adversaire y croire à nouveau en les laissant revenir à 5-3. Comment l'expliquer? "Je pense peut-être que dans ta tête, tu es tiraillé en te disant qu'il faut conserver de l'énergie pour le prochain match. Mais on sait bien que c'est une équipe très dangereuse et on a vu qu'ils sont revenus assez vite et qu'il a fallu se regrouper." Une paternité qui donne des ailes Papa pour la deuxième fois, déjà buteur lors de la victoire 5-2 mardi dernier, Cody Almond est sur un petit nuage. A croire que la paternité réussit aux Canado-Suisses puisque la veille, c'est Tanner Richard qui a marqué avec l'équipe de Suisse contre la Lettonie. "C'est cool ça, je ne savais pas pour Tanner, avoue Almond. Je ne vais pas vous mentir, c'est incroyable. Je pense que je pouvais entendre ma femme crier depuis son canapé. Peut-être mon bébé aussi, enfin je n'espère pas trop (il sourit). C'était vraiment un moment spécial devant nos fans à cet instant de la finale dans un sixième match." Et donc voilà le septième match qui se profile, celui que tous les joueurs rêvent de gagner en étant gamin. Pour la troisième fois en trois ans, la finale va donc se décider au bout du suspense. "J'ai l'expérience des septièmes matches, mais pas en finale, note Almond. Après, ce n'est pas franchement différent d'une autre partie. Tout est simplement magnifié et le moindre petit détail compte. On sait ce qu'on doit faire. Evidemment, ce sera dans une patinoire où il est très difficile de s'imposer, mais nous n'avons pas encore joué notre jeu là-bas, donc il faudra le faire mardi et donner la meilleure version de nous-mêmes."