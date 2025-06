Ballesté remplace Bühler ++ Schmid au Tour de France

Bienne-Bâle, la revanche, dès le 1er tour en Coupe Bienne et Bâle se retrouveront dès le 1er tour de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le président sortant de l'ASF Dominique Blanc a eu la main lourde lundi lors du tirage au sort du 1er tour principal de la Coupe de Suisse.

Le FC Bienne accueillera en effet le FC Bâle pour un "remake" de la dernière finale remportée 4-1 par les Rhénans.

Le club seelandais se serait certainement bien passé d'une telle affiche dès le 1er tour, qui est programmé du 15 au 17 août prochain. Difficile d'imaginer les Biennois surprendre le favori bâlois, d'autant plus que leur intersaison fut plutôt animée avec notamment le départ du président Dietmar Faes.

Les clubs romands de Super League devraient éviter la peau de banane. Lausanne-Sport aura droit à un derby vaudois sur la pelouse de Vevey-Sports (Promotion League), Servette se déplacera à Lausanne pour y affronter le Dardana (2e ligue interrégionale), alors que Sion se rendra dans le Jura pour se mesurer également à une formation de 2e ligue inter (FC Ajoie-Monterri).

Un autre club jurassien aura droit à un 1er tour de rêve à la mi-août. Pensionnaire de 1re ligue Classic, le FC Courtételle défiera en effet les Young Boys. Relégué de Super League en Challenge League ce printemps, Yverdon se frottera pour sa part au Stade Payerne (1re ligue Classic).



Equipe de Suisse: Luana Bühler forfait, Ballesté débarque Laia Ballesté remplace Luana Bühler au sein de la sélection suisse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse déplore le forfait de Luana Bühler à deux jours du match d'ouverture de l'Euro face à la Norvège, a annoncé l'ASF lundi.

La défenseuse, qui souffre d'un genou et "n'est pas encore à 100% de ses capacités", est remplacée par Laia Ballesté au sein de la sélection de Pia Sundhage.

"Nous savions que Luana Bühler livrait une course contre la montre", rappelle Pia Sundhage, citée dans un communiqué de l'ASF, à propos des problèmes de genou de la défenseuse de Tottenham. "Je suis vraiment désolée que l'aventure européenne se termine si tôt pour elle. Au nom de toute l'équipe, nous lui souhaitons beaucoup de courage et une bonne convalescence", poursuit la Suédoise.

Le malheur des un(e)s faisant le bonheur des autres, Laia Ballesté intègre la sélection helvétique dès lundi. La défenseuse centrale catalane de 26 ans, qui évolue à l'Espanyol Barcelone, avait fait ses débuts en équipe de Suisse le 8 avril en Islande en Ligue des nations (3-3). Elle n'avait guère convaincu.



Mauro Schmid disputera son premier Tour de France Mauro Schmid fdisputera dès samedi son 1er Tour de France Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Un Suisse disputera le Tour de France 2025, qui débute samedi. Le double champion national de la course en ligne Mauro Schmid a été retenu par son équipe Jayco AlUla, a annoncé celle-ci lundi.

Le Zurichois de 25 ans, qui pourrait bien être le seul Helvète au départ à Lille, participera ainsi pour la première fois à la Grande boucle. Il sera l'un des lieutenants du leader de la formation australienne, l'Australien Ben O'Connor, 7e du récent Tour de Suisse.

Mauro Schmid tient la forme. Il a signé le doublé lors des récents championnats de Suisse, triomphant dans le contre-la-montre avant de défendre victorieusement son titre dans la course en ligne ce dimanche.



Le Bayern éteint Flamengo et défiera le PSG Le Bayern de Harry Kane d馭iera le PSG en quart de finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Tout simplement plus fort, le Bayern Munich de Harry Kane, auteur d'un doublé, a fait parler sa puissance dimanche à Miami pour écarter Flamengo (4-2) de sa route au Mondial des clubs.

Les Bavarois défieront le PSG dans un quart de finale choc. Ce sera donc un duel entre cadors européens, plus habitués à se défier en Ligue des champions, qui aura lieu samedi prochain à Atlanta, les Parisiens s'étant débarrassés sans ménagement de l'Inter Miami de Lionel Messi (4-0).

"Ce sera difficile contre Paris, a anticipé Kane. Ils ont eu une saison incroyable. Nous avons déjà joué contre eux et gagné cette saison (en Ligue champions). Nous devons nous en inspirer, même si nous savons que ce ne sera pas facile."

Le Brésil, qui a placé ses quatre équipes en 8es de finale, peut encore en voir une seconde, après Palmeiras, rallier le prochain tour, si Fluminense fait tomber l'Inter Milan lundi. En attendant, après Botafogo, c'est l'un de ses clubs les plus emblématiques, celui de Zico, Bebeto ou encore Romario qui prend la porte.

Neuf avertissements Ce 8e de finale au parfum intercontinental vintage, très animé et bien tendu (9 avertissements), les Bavarois l'ont pris au sérieux. En trois minutes, dans les dix premières, Munich a fait plier la défense. D'abord sur un corner dévié contre son camp par le Chilien Erick Pulgar (6e), puis après un tir à l'entrée de la surface de Harry Kane, légèrement dévié (9e).

En prenant à la gorge Flamengo d'entrée, Munich venait de mettre un gros coup sur la carafe de son adversaire. Mais c'était sans compter "la force mentale des joueurs brésiliens", mise en avant la veille par leur entraîneur Filipe Luis. Il a eu raison, puisque son équipe a réduit le score par Gerson, auteur d'un missile en demi-volée sous la barre de Manuel Neuer (33e).

Bousculé et coffre-fort percé, le Bayern a néanmoins vite repris son sérieux et le contrôle du ballon. Et Leon Goretzka a permis aux siens de refaire le break (3-1, 41e). Flamengo a repris espoir quand Jorginho a transformé un penalty (55e) mais, après une belle occasion manquée par Bruno Henrique devant Neuer (66e), c'est l'inévitable "HurriKane" qui a scellé le sort du match (73e).



Le duel Sinner-Alcaraz se poursuit Trois semaines après leur épique finale à Roland-Garros, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont à nouveau les hommes à battre à l'heure d'entamer Wimbledon.

Double tenant du titre sur l'herbe londonienne, Alcaraz possède une longueur d'avance. L'Espagnol de 22 ans affiche une confiance à toute épreuve. Le no 2 mondial a cueilli son deuxième titre consécutif sur la terre battue de Roland-Garros en écartant trois balles de match face à Jannik Sinner, lequel avait qui plus est remporté les deux premières manches.

"Carlitos" ne s'est guère reposé sur ses lauriers. A peine remis de ses émotions, il a triomphé sur le gazon du Queen's, comme en 2023, et en est désormais à 18 victoires d'affilée sur le circuit avec également son sacre dans le Masters 1000 de Rome une semaine avant les trois coups de Roland-Garros.

Le no 1 mondial Jannik Sinner, qui avait déjà subi la loi de son grand rival en finale à Rome où il faisait son retour à la compétition après ses trois mois de suspension pour dopage, n'a quant à lui pas vraiment digéré son mortifiant échec parisien. Il a chuté dès le 2e tour sur l'herbe de Halle.

"Honnêtement, une petite pause va me faire du bien", avait d'ailleurs souligné l'Italien, tenant du titre en Allemagne, après sa défaite subie face au futur vainqueur du tournoi Alexander Bublik. Mais dix jours de pause lui auront-ils suffi pour refaire le plein d'énergie ? Rien n'est moins sûr.

Derrière les deux meilleurs joueurs du monde, qui semblent destinés à se retrouver au stade ultime le 13 juillet, les outsiders ne sont pas nombreux. Titré à Halle, le fantasque Alexander Bublik (no 28) est l'un d'eux. Le Kazakhe s'est assagi, mais difficile de l'imaginer gagner sept matches de suite au meilleur des cinq sets.

Demi-finaliste des deux dernières éditions de Wimbledon, l'ex-no 1 mondial Daniil Medvedev (no 9) peut également croire en son étoile à Church Road. Sevré de titre depuis le printemps 2023, le Russe a retrouvé de l'allant en atteignant la finale à Halle, sa première depuis le mois de mars 2024.

Nole pour égaler Federer Très discret - et au repos - depuis Roland-Garros, Novak Djokovic (no 6) doit lui aussi être classé dans la catégorie des outsiders. Le Serbe de 38 ans a prouvé à Paris, où il a été battu en demi-finale par un solide Jannik Sinner, que son rêve de décrocher un 25e trophée du Grand Chelem n'avait rien d'une chimère.

Vainqueur le 24 mai à Genève de son 100e titre, Nole aborde cette quinzaine sans trop de pression. Mais en connaissant parfaitement la portée historique d'un nouveau sacre à Church Road: il égalerait Roger Federer avec huit titres à Wimbledon, et dépasserait enfin la recordwoman des titres majeurs Margaret Court.

Sabalenka favorite, mais... Chez les dames, le no 1 mondial Aryna Sabalenka fait figure de favorite logique. Mais la logique n'est guère de mise dans le simple dames à Wimbledon depuis le doublé de l'ancienne reine du tennis Serena Williams en 2015-2016, à l'exception du sacre de la jeune retraitée Ashleigh Barty en 2021.

Les trois dernières championnes se nomment ainsi Elena Rybakina, Marketa Vondrousova et Barbora Krejcikova. Soit trois joueuses qui n'ont pas vraiment confirmé ce triomphe londonien. Même si Vondrousova a effacé des mois de galère marqués par les pépins physiques en s'imposant sur le gazon de Berlin dimanche dernier.

Battue en demi-finale à Berlin par la Tchèque - qu'elle pourrait retrouver au 3e tour à Londres, Aryna Sabalenka n'aborde pas cette troisième levée du Grand Chelem dans les meilleures dispositions. Elle reste sur deux échecs dans des finales majeures, à Melbourne et à Roland-Garros, où elle avait à chaque fois cédé au troisième set.

Riedi-Alcaraz au 2e tour ? Dans ces conditions, une nouvelle surprise n'est pas à exclure. Belinda Bencic (WTA 37), dont le gazon demeure la surface favorite, rêve forcément de la créer. Mais la St-Galloise revient tout juste de blessure, et elle s'est sèchement inclinée dès le 1er tour à Bad Homburg pour son retour aux affaires.

Seul Helvète en lice dans le simple messieurs, Leandro Riedi (ATP 506) peut se réjouir à l'issue du tirage au sort: le Zurichois jouera son premier match dans le tableau final d'un Majeur face au Britannique Oliver Tarvet (ATP 719), lui aussi un qualifié, avec la perspective de défier Carlos Alcaraz au 2e tour.



Jurkovitz: "Je me réjouis de voir l'impact qu'aura cette médaille" Vice-champion du monde de 3x3 avec la Suisse à Oulan-Bator, Natan Jurkovitz est forcément un homme heureux. "Je me réjouis de voir l'impact qu'aura cette médaille", a confié le Fribourgeois.

Homme de base de Fribourg Olympic en basket traditionnel, Natan Jurkovitz place évidemment cette médaille d'argent au-dessus des très nombreux trophées conquis en club au niveau des émotions ressenties. "C'est un championnat du monde, il n'y a rien de comparable", a-t-il rappelé.

"Nous avons battu deux champions olympiques (réd: les Pays-Bas en poule, la Lettonie en quart), puis la Serbie (double tenante du titre mondial, en demie). C'est un sentiment indescriptible", a ajouté le no 99, qui s'est confié au téléphone à Keystone-ATS un peu moins de trois heures après la finale perdue face à l'Espagne.

"C'est une récompense pour tous les efforts fournis depuis quatre ans avec la Team Fribourg de 3x3", qui alignait trois de ses joueurs actuels en Mongolie (Natan et Thomas Jurkovitz, ainsi que Jonathan Kazadi). Quatrième larron, Jonathan Dubas est également passé par la Team Fribourg, avant de rejoindre Lausanne cette saison.

"L'aboutissement d'un gros travail" "C'est spécial de partager cela avec mon petit frère et avec mes autres +potes+ de la Team Fribourg. C'est l'aboutissement d'un gros travail accompli en 3x3", a poursuivi l'ailier international suisse, qui ne masquait néanmoins pas une certaine déception après la défaite subie en finale.

"Si vous me reposez la question demain (réd: lundi), je vous dirai sûrement que c'est le plus grand moment de ma carrière. Là, je suis un homme heureux, mais il reste quand même un léger sentiment de déception après cet échec en finale", subi face à une équipe d'Espagne pourtant largement supérieure.

Une équipe d'Espagne qui avait déjà dominé la Suisse en ouverture de la phase de poules. "Après ce premier match, nous avions tout de suite dit aux Espagnols que nous les retrouverions en finale pour les battre. C'était une blague au départ. Mais nous aurions quand même préféré les battre en finale", s'est-il amusé.

"La Suisse a sa place aux Jeux olympiques" Natan Jurkovitz ne sait pas à quoi s'attendre à son retour en Suisse. "On ne sait pas à quel point on nous a suivis. Personne n'a obtenu un tel résultat jusqu'ici dans le basket suisse. C'est la première médaille de l'histoire du basket helvétique sur la scène internationale", a-t-il fièrement rappelé.

"Je me réjouis de voir l'impact qu'aura cette médaille", a encore expliqué le Fribourgeois, qui n'avait pas envie de se projeter déjà sur les JO 2028. "C'est dans trois ans, c'est encore loin ! Je préfère savourer cette médaille. Mais cette 2e place mondiale montre que la Suisse a sa place aux Jeux olympiques."



La Suisse progresse et termine au 10e rang à Madrid Jason Joseph (à gauche) a remporté le 110 m haies samedi à Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ La Suisse a bouclé les championnats d'Europe par équipes de Madrid à une bonne 10e place dimanche. Les athlètes helvétiques ont ainsi amélioré de deux rangs leur performance de 2023.

Les meilleurs résultats suisses lors de cette quatrième et dernière journée ont été obtenus par Dominic Lobalu, deuxième sur 5000 m (13'45''37), et Annik Kälin, quatrième en saut en longueur (6m78). Les victoires de Ditaji Kambundji et de Jason Joseph sur 100 et 110 m haies samedi ont été les points forts de ces quatre jours de compétition dans la capitale espagnole.

La victoire est revenue à l'Italie, première du classement avec 431,5 points devant la Pologne (405,5) et l'Allemagne (397). La Suisse a totalisé 286 points.

Les prochains championnats d'Europe par équipes auront lieu en 2027. La Suisse y participera pour la troisième fois de suite en première division avec les 15 autres meilleures nations du Vieux Continent.



Les Suissesses promues en Golden League Les Suissesses évolueront en première division lors de la prochaine European Volleyball League (archives). Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER L'équipe de Suisse a obtenu sa promotion pour l'European Golden League dimanche. Elle a dominé la Lettonie 3-0 à Schönenwerd dimanche en finale retour de la Silver League, la deuxième division.

Battues 3-2 à Riga jeudi lors d'un match aller disputé sans leur sélectionneuse ni leur libero titulaire Fabiana Mottis, malades, les Suissesses ont fait tout juste dans le canton de Soleure. Elles se sont imposées en trois manches, 25-20 25-20 25-19, pour fêter leur promotion en première division de l'European Volleyball League.

Avec respectivement 16 et 15 points, l'Argovienne Tabea Eichler et la Thurgovienne Julie Lengweiler ont été les meilleures marqueuses côté helvétique.

Ancienne coach à succès du NUC, Lauren Bertolacci s'est réjoui de cette promotion dans l'élite du volley européen. "Il y a quelques années encore, nous n'aurions jamais osé rêver d'une telle promotion en Golden League. Cela montre les progrès réalisés par le volleyball suisse", déclare-t-elle dans un communiqué transmis par Swiss Volley.



Le PSG écrase l'Inter Miami et rejoint les quarts de finale Lionel Messi (au centre) n'a rien pu faire face Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le Paris-Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial des clubs dimanche. Les champions d'Europe ont écrasé l'Inter Miami de Lionel Messi (4-0) à Atlanta en 8e de finale.

Les retrouvailles entre l'octuple Ballon d'Or et son ancien club étaient attendues, mais elles ont accouché d'un match à sens unique. Au terme d'une première mi-temps archidominée par le PSG, la messe était déjà dite en Géorgie.

Parfaitement servi sur un coup-franc de Vitinha, Joao Neves a marqué d'une tête croisée (6e) avant de convertir, seul face au but, une offrande de Fabian Ruiz (39e) pour réussir son premier doublé. Le club parisien a alourdi le score avant la pause grâce à un but contre son camp de Tomas Aviles (44e) et une réussite d'Achraf Hakimi (45e+3).

En quart de finale le 5 juillet, le PSG affrontera le Bayern Munich ou les Brésiliens de Flamengo. Les deux équipes s'affrontent dimanche soir (22h00 heure suisse) à Miami, en Floride.



Antonelli sanctionné après avoir percuté Verstappen Andrea Kimi Antonelli a été sanctionné pour avoir percuté Max Verstappen dimanche à Spielberg Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a écopé d'une pénalité de trois places sur la prochaine grille de départ.

L'Italien est sanctionné pour avoir percuté Max Verstappen (Red Bull) dimanche lors du 1er tour du Grand Prix d'Autriche de F1.

Quelques secondes après le départ, le rookie transalpin a freiné trop tard au virage 3, ses roues se sont bloquées et il est parti en dérapage, ne pouvant éviter la collision avec la monoplace du quadruple champion du monde.

Antonelli, qui dispute sa première saison en F1, a reconnu son erreur devant la presse et s'en est excusé. "Je n'ai pas forcément freiné trop tard, mais j'ai freiné fort parce que j'étais derrière les autres voitures. À ce moment-là, j'ai bloqué l'arrière et je n'ai pas pu arrêter la voiture. (...) La voiture a donc pris de la vitesse et l'accident était inévitable", a-t-il expliqué.

"C'est une grosse erreur. Je suis vraiment désolé pour l'équipe et pour Max (Verstappen), bien sûr, parce qu'il n'était que spectateur", a ajouté l'Italien, dont la pénalité s'appliquera lors de la prochaine course qu'il disputera, probablement dimanche prochain lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.



Mauro Schmid sacré double champion de Suisse Mauro Schmid conserve son maillot de champion de Suisse sur route. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tenant du titre, Mauro Schmid a remporté dimanche la course en ligne des championnats de Suisse à Fischingen (TG). Le Zurichois de 25 ans fête un double sacre après avoir enlevé le chrono jeudi.

Le coureur de l'équipe Jayco-Alula s'est imposé au sprint devant trois hommes, le Bernois Marc Hirschi, le Valaisan Valentin Darbellay et le Jurassien Arnaud Tendon, au terme d'un parcours de près de 180 kilomètres.

Mauro Schmid va donc étrenner son maillot rouge à croix blanche une deuxième année consécutive après son sacre l'an dernier dans le canton de Genève. Il succède au Tessinois Felice Puttini, dernier coureur à avoir réussi à conserver son titre de champion de Suisse sur route en 1995.

Samedi, la Thurgovienne Steffi Häberlin s'était imposée chez les femmes. L'ancienne spécialiste de VTT a créé une certaine surprise en devançant la Genevoise Elise Chabbey et la Zurichoise Noemi Rüegg.



Norris s'impose devant Piastri, Bortoleto 8e Lando Norris a maîtrisé son sujet dimanche à Spielberg Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP d'Autriche de Formule 1.

Le Britannique a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri, qui conserve ainsi la tête du classement des pilotes. Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari), 8e, a inscrit ses premiers points dans la catégorie-reine du sport automobile.

Parti en pole, Lando Norris s'est imposé avec autorité dans la 11e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, disputée par une forte chaleur au Red Bull Ring. Le vice-champion du monde a devancé de 2''695 Oscar Piastri, dont la marge au championnat n'est plus que de 15 points. Troisième, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a concédé près de 20 secondes.

Week-end faste également pour les pilotes de l'écurie suisse Sauber-Ferrari. Le "rookie" brésilien Gabriel Bortoleto, présent pour la première fois en Q3 samedi (8e sur la grille), a confirmé en course en marquant 4 points. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg a terminé juste derrière lui, permettant à Sauber d'afficher désormais 26 points à son compteur 2025.

Verstappen abandonne Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été contraint à l'abandon dès le premier tour après un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli. Le Néerlandais, 7e sur la grille, été percuté par l'arrière au virage 3 par le rookie italien dont les roues se sont bloquées au freinage et qui est parti en dérapage, ne pouvant rien faire pour éviter la collision.

Verstappen perd ainsi encore du terrain au classement des pilotes, dont il conserve la 3e place mais à désormais 61 longueurs de Piastri. Alors qu'il avait décroché les cinq dernières pole positions en Autriche, le Néerlandais avait déjà déçu samedi sur les terres de son écurie. Ses chances de conserver sa couronne semblent désormais bien minces.



La Suisse se pare d'argent dans le Mondial de 3x3 Jonathan Kazadi et la Suisse se sont parés d'argent dans le Mondial de 3x3 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine de 3x3 s'est parée d'argent dans le Mondial de 3x3 à Oulan Bator.

Natan Jurkovitz et ses coéquipiers, battus 21-17 par l'Espagne dimanche en finale, décrochent ainsi la première médaille de l'histoire du basket helvétique.

Impressionnante tant en quart de finale samedi face à la Lettonie (21-15) qu'en demi-finale dimanche face aux favoris serbes (21-11), la formation helvétique n'a pas témoigné de la même intensité physique en finale. Elle s'était déjà inclinée lors de la 1re journée de la phase de poule face aux Espagnols (21-12).

Les frères fribourgeois Natan et Thomas Jurkovitz, le Vaudois Jonathan Dubas et le Bernois Jonathan Kazadi n'ont pas à rougir de cette défaite, qui ne ternira en rien leur fabuleuse semaine. Ils n'ont rien pu faire face à l'adresse des Espagnols - qui alignaient notamment le joueur de la Team Lausanne Carlos Martinez - dans les tirs à distance. L'Espagne a rentré 7 tirs à 2 points en finale.

Cette médaille, historique, a été conquise au terme d'un parcours remarquable. Malgré son manque récurrent d'adresse à 2 points (3/9 en finale), la Suisse a battu cette semaine les Pays-Bas, qui alignaient trois joueurs sacrés champions olympiques en 2024, la Lettonie, qui s'appuyait sur deux hommes titrés au JO 2021, et la Serbie, qui évoluait avec trois doubles champions du monde en titre.



Nouveau week-end parfait pour Marc Marquez Marc Marquez a pris le large au championnat du monde de MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Marc Marquez (Ducati) a fait un pas de plus vers le titre mondial en MotoGP. Vainqueur du sprint samedi, l'Espagnol a également remporté la course principale du GP des Pays-Bas dimanche à Assen.

Les 37 points conquis sur le circuit néerlandais lui permettent de prendre le large au championnat. Victime d'une fracture d'une main dimanche, son dauphin - et frère cadet - Alex Marquez a été contraint à l'abandon après une chute. Son retard est désormais de 68 unités, après 10 des 22 week-ends de la saison.

Marc Marquez a cueilli dimanche son 94e succès en championnat du monde, le 68e dans la catégorie-reine. L'octuple champion du monde, vainqueur de neuf des dix sprints de la saison, s'est imposé pour la sixième fois de l'année dans une course dominicale en devançant de 0''635 l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia/2e). Un autre Italien, Francesco Bagnaia (Ducati), complète le podium.

Dettwiler 16e Seul Suisse en lice dans ce championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) devra patienter avant de cueillir ses premiers points de la saison. Le Soleurois a pris la 16e place en Moto3, mais à 0''900 du top 15. Vainqueur pour la sixième fois de l'année, l'Espagnol José Antonio Rueda (KTM) s'envole au général.