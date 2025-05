Barcala quitte Genève pour le Bayern ++ La Coupe de l'America à Naples

José Barcala quitte Servette Chênois pour le Bayern Un nouveau d Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le coach espagnol du Servette FC Chênois féminin (SFCCF) José Barcala (43 ans) quitte la formation genevoise pour aller entraîner le Bayern Munich, champion d'Allemagne.

Il y succédera à Andreas Straus, en partance pour l'Angel City FC de Los Angeles, annonce le Bayern.

José Barcala était arrivé à l'été 2023 à Servette Chênois, avec qui il a fêté le doublé l'an passé. Cette saison s'est conclue sur une double déception, avec les éliminations en demi-finale de la Coupe et en quarts de finale des play-off du Championnat.



La prochaine Coupe de l'America se déroulera en 2027 à Naples Emirates Team New Zealand (à dr.) est le "defender" de la prestigieuse compétition. Image: KEYSTONE/EPA EFE/QUIQUE GARCIA La prochaine édition de la Coupe de l'America, la compétition la plus prestigieuse de la voile, se déroulera en 2027 à Naples.

"Je suis fière d'annoncer que la Coupe de l'America sera disputée pour la première fois de l'histoire en Italie", a déclaré la 1re ministre italienne Giorgia Meloni dans un communiqué.

L'organisation de la prochaine reine des régates traversait depuis plusieurs semaines une zone de turbulences, les challengers potentiels et le tenant du titre, le Team New Zealand (TNZ), ne réussissant pas à se mettre d'accord sur cette 38e édition du plus vieux trophée sportif du monde.

"Sans la mer, nous ne serions pas ce que nous sommes. La mer est histoire, identité, culture mais aussi un élément indispensable de notre système productif et économique", a ajouté Mme Meloni.

Elle a précisé que l'organisation de cet événement sportif permettrait d'accélérer la transformation de la zone portuaire de Bagnoli, où se déroulera la compétition, "en un centre touristique, balnéaire et commercial moderne".

La régate "se déroulera sous l'ombre vigilante du mont Vésuve", rappellent les organisateurs sur leur site.

"Les Italiens sont le public le plus passionné et engagé de la Coupe de l'America et, évidemment, c'est la maison de Luna Rossa", le défi italien, "qui est une équipe incroyable et un concurrent de taille", a commenté Grant Dalton, le patron de TNZ.

Il a ajouté qu'organiser cette compétition à Naples revenait pour TNZ à "entrer dans la tanière du lion" sur le plan de la compétition mais du point de vue de la publicité pour la régate "c'est l'endroit idéal pour organiser la 38e Coupe de l'America".

Contrairement à 2024, les Suisses d'Alinghi Red Bull Racing, vainqueurs en 2003 et 2007, ne seront pas de la partie, comme déjà annoncé. En cause, un désaccord avec le "Defender" néo-zélandais. Les Britanniques ont aussi renoncé.



Edmonton sort Vegas en cinq matches Kasperi Kapanen (à droite) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit le but de la qualification pour les Oilers Image: KEYSTONE/AP/John Locher Edmonton s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Oilers ont battu les Golden Knights 1-0 après prolongation mercredi à Las Vegas dans l'acte V de ce 2e tour des play-off.

Battus en sept matches par Florida l'an dernier en finale de la Coupe Stanley, les Oilers ont forcé la décision après 7'19 de jeu supplémentaire. C'est le Finlandais Kasperi Kapanen qui a inscrit le but de la qualification, en récupérant dans l'enclave un puck que le gardien de Vegas Adin Hill n'est pas parvenu à contrôler.

Les Oilers de la superstar Connor McDavid ont dominé les débats mercredi, réussissant 31 tirs cadrés contre 24 - dont 2 seulement en "overtime" - pour les Golden Knights. Gardien remplaçant de Vegas, le Bernois Akira Schmid est donc en vacances.

Edmonton, qui espère bien devenir la première franchise canadienne à remporter la Coupe Stanley depuis 1993, pourrait bien retrouver Dallas comme l'an dernier en finale de Conférence. Les Stars de Lian Bichsel mènent en effet 3-1 dans la série qui les oppose aux Jets de Nino Niederreiter avant l'acte V programmé jeudi à Winnipeg.

A l'Est, le champion en titre Florida a cueilli mercredi son troisième succès consécutif face à Toronto. Les Panthers ont même humilié les Maple Leafs en Ontario (6-1) pour prendre pour la première fois l'avantage (3-2) dans la série. Ils auront l'occasion de valider leur ticket pour la finale de Conférence dès vendredi.



Musetti écoeure Zverev en quarts Lorenzo Musetti a sorti le tenant du titre Alexander Zverev en quarts de finale à Rome Image: KEYSTONE/EPA/DOMENICO CIPPITELLI Lorenzo Musetti (ATP 9) est venu à bout du no 2 mondial Alexander Zverev mercredi soir en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

L'Italien s'est ainsi offert des retrouvailles alléchantes dans le dernier carré avec l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3).

Le médaillé de bronze des Jeux de Paris, premier Italien à atteindre la même saison les quarts de finale des trois Masters 1000 sur terre battue (Monte-Carlo, Madrid, Rome), s'est imposé 7-6 (7/1) 6-4 contre le tenant du titre. Il a enchanté les spectateurs du central du Foro Italico à coups d'amorties suaves et de passings somptueux.

Un mois après sa défaite en trois sets contre Carlos Alcaraz en finale du tournoi de Monte-Carlo, un match qu'il avait terminé blessé, Lorenzo Musetti (23 ans) s'apprête donc à recroiser la route du quadruple lauréat en Grand Chelem en demi-finales à Rome vendredi. L'Espagnol mène 4-1 dans leurs duels.



Les Timberwolves en finale de Conférence Anthony Edwards et les Timberwolves filent en finale de Conférence Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les Timberwolves disputeront leur deuxième finale de Conférence consécutive en NBA, la deuxième de leur histoire.

Minnesota s'est imposé 121-110 mercredi à domicile face à Golden State pour s'imposer 4-1 dans ce 2e tour des play-off.

Battus 4-1 par Dallas en finale à l'Ouest l'an dernier, les Timberwolves ont su saisir leur chance face à une équipe des Warriors privée de son meneur All-Star Stephen Curry. L'homme du sacre des Etats-Unis aux JO de Paris s'est blessé à une cuisse dans un Acte I remporté par la franchise californienne.

En son absence, Golden State n'avait pas les armes pour faire douter des Timberwolves emmenés par un autre champion olympique 2024, Anthony Edwards. Celui-ci a cumulé 22 points, 12 passes décisives, 7 rebonds et 3 contres dans ce match 5. Son compère Julius Randle a quant à lui réussi 29 points, 8 rebonds et 5 assists mercredi.

Minnesota affrontera Oklahoma City ou Denver en finale de Conférence (3-2 pour OKC avant l'acte VI prévu jeudi soir). A l'Est, Boston s'est pour sa part offert un sursis en dominant les Knicks 127-102 mercredi dans le Massachusetts. Le champion en titre n'est plus mené que 3-2 dans la série par la franchise new-yorkaise.



Le Real repousse le sacre du Barça Jacobo Ramon a offert la victoire au Real à la 95e minute mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Mené 1-0 jusqu'à la 68e minute, le Real Madrid a renversé Majorque (2-1) dans les dernières secondes mercredi en Liga.

Les Madrilènes ont ainsi repoussé le sacre du FC Barcelone, qui devra l'emporter jeudi face à l'Espanyol pour être mathématiquement champion.

Longtemps apathique et sans idées, le Real a été relancé dans la partie par Kylian Mbappé (68e), auteur de sa 40e réalisation de la saison toutes compétitions confondues. Les Merengues ont ensuite arraché la victoire à la 95e grâce à un but du jeune défenseur Jacobo Ramon sur la dernière action du match.

Ce succès obtenu in extremis oblige le Barça à s'imposer jeudi (21h30) sur la pelouse de son voisin de l'Espanyol Barcelone pour décrocher officiellement le 28e sacre de son histoire.



Rory McIlroy en favori libéré au PGA Championship Rory McIlroy, enfin vainqueur du Masters, se présente en favori libéré au PGA Championship.

Le deuxième Majeur de la saison se dispute de jeudi à dimanche en Caroline du Nord, sur un parcours que le Nord-Irlandais apprécie.

Il y a un mois, McIlroy avait achevé sa quête du Grand Chelem en remportant le prestigieux Masters, à l'issue d'un dimanche irrespirable achevé en play-off, onze ans après avoir soulevé son dernier trophée majeur. Il effaçait ainsi plusieurs désillusions.

Le no 2 mondial, qui a depuis fêté ses 36 ans, peut légitimement viser un troisième titre au PGA Championship (après 2012 et 2014). Il a déjà remporté quatre tournois du circuit nord-américain sur le parcours de Quail Hollow, à Charlotte.

Rory McIlroy peut aussi se réjouir des trombes d'eau qui se sont abattues sur les greens depuis le début de la semaine, lui qui aime jouer sous la pluie (par exemple pour son premier grand titre à l'US Open 2011).

"Je suis heureux que tout cela soit terminé. Je ne veux plus jamais revivre ce dimanche après-midi" sous pression, a dit McIlroy en parlant de son récent Masters victorieux.

Revenu à la "routine" Plus que des bons coups, McIlroy espère retrouver ces sensations "de confiance, d'engagement, d'acceptation et de joie, tout cela mélangé". Le chouchou du public a pu se ressourcer auprès des siens en Irlande du Nord après sa victoire à Augusta.

"C'était incroyable de rentrer à la maison. Je ne voulais pas de parade, je voulais que cela reste le plus intime possible. Je voulais juste voir mes parents, mes proches."

"Je ne suis jamais trop dans l'émotion avec mon père d'habitude, c'était bon de le voir. J'ai vu aussi ma mère, on était tous les deux bouleversés pendant plusieurs minutes. En tant que fils unique, j'ai un lien spécial avec eux. Je réalise qu'ils ne seront pas là éternellement. C'est d'autant plus précieux qu'ils soient là pour me voir réussir le Grand Chelem et réaliser mes rêves", a-t-il détaillé.

"Puis je suis revenu à la routine", ça a mis fin à cette période", mais "je ne pense pas pouvoir être plus heureux professionnellement et personnellement", a-t-il conclu.

"Ca devrait être amusant" Jeudi, McIlroy débutera son premier tour à 08h22 heure locale en belle compagnie avec deux Américains, le no 1 mondial Scottie Scheffler et le tenant du titre Xander Schauffele. Schauffele, également titré au British Open en 2024, a récupéré d'une blessure au niveau des côtes.

Scheffler, quant à lui, après une année 2023 record, semble revenu à son meilleur niveau après s'être blessé à la main lors des fêtes de Noël. En témoigne son premier succès en 2025 obtenu il y a deux semaines au Texas. "Je vais jouer avec deux des gars qui pratiquent le plus beau golf du monde. Ca devrait être amusant", a commenté Scheffler.



Kevin Fiala, un engagement de tous les instants MVP du Mondial 2025, Kevin Fiala est de retour avec la Suisse à Herning. Onze ans après son premier Championnat du monde à Minsk en 2014, l'attaquant des Los Angeles Kings répond encore présent.

On a beaucoup parlé d'Ambühl, modèle d'engagement qui n'a jamais refusé une convocation. Mais Kevin Fiala mérite également la citation quand il s'agit de parler de ces joueurs qui acceptent l'invitation de Patrick Fischer.

A Herning, Fiala dispute son septième Championnat du monde. En 2015 à Prague, Kevin Fiala s'étonnait de ne pas avoir plus de médias souhaitant lui parler. Dix ans plus tard au Danemark, le Saint-Gallois de 28 ans doit jongler avec les demandes. Il faut dire qu'en une décennie, l'ancien junior de Wil et Uzwil a mûri.

De Minsk à Herning Son histoire sous les drapeaux commence un an plus tôt. Quand il rejoint la troupe de Sean Simpson en Biélorussie en mai 2014, Fiala a déjà dans les jambes le Mondial M20 quelques mois auparavant et le Mondial M18 quelques semaines avant Minsk. Dans l'histoire, seuls les Biélorusses Andrei Kostitsyn et Vadim Karaga l'avaient fait à l'époque. "C'était une expérience incroyable, se remémore-t-il. C'était vraiment génial de pouvoir affronter des légendes comme Ovechkin ou Jaromir Jagr."

Agé de 17 ans, Fiala était un talent précoce. En 2012, il martyrisait les défenses des novices élite suisses avec Zurich dans une équipe qui comptait encore Denis Malgin, Jonas Siegenthaler et Pius Suter!

Assez vite, il comprend qu'il doit s'exiler pour grandir. Il choisit la Suède. D'abord à Malmö puis au HV71. Drafté par les Nashville Predators en 11e position en 2014, Fiala traîne encore parfois une image de "Sorgenkind". Du talent mais aussi un certain ego. La saison qui suit son repêchage se passe entre la Suède et l'Amérique du Nord, surtout à Milwaukee en AHL. Nashville ne lui fait véritablement confiance que lors de la saison 2016/17.

Si proche de l'or En 2018, il sort d'une bonne saison avec les Preds (23 buts/25 assists) et débarque au Championnat du monde à Copenhague en cours de route avec Roman Josi. La Suisse file en finale et s'incline aux tirs aux buts contre la Suède. Durant la prolongation, Kevin Fiala a une chance en or de donner le premier titre à son pays, mais il ne soulève pas assez son puck.

Repense-t-il à ça? "Jamais, glisse-t-il avec le sourire. C'était oublié juste après. Et là j'y repense parce que vous le mentionnez. Mais c'est vrai qu'après le Mondial, c'est l'été et tu as le temps de rembobiner le fil de ta saison. A ce moment-là, j'y ai repensé un peu, mais des années plus tard, c'est sorti de ma tête parce qu'il faut avancer. Ce n'est pas rentré cette fois-ci, mais je suis prêt pour la prochaine occasion."

Autre preuve de son envie sans faille de jouer pour la Suisse, le fait qu'en 2019 et sans contrat en NHL pour la saison suivante, il ait payé son assurance pour venir, et accessoirement se mettre en valeur à Bratislava. Huit matches et sept points plus tard, il signait un contrat de trois saisons avec Minnesota.

Un moment douloureux L'an dernier, sa femme Jessica a accouché d'une petite fille juste avant le début du Mondial de Prague. Après quelques jours avec elles, Fiala est venu renforcer la sélection. Il a inscrit 13 points en 8 parties et a été désigné meilleur joueur du tournoi. Cette année, sa femme, enceinte, a fait une fausse couche juste avant le début de la compétition. Après en avoir discuté, la famille est venue au Danemark et Fiala a brillé contre les Etats-Unis.

"C'est vraiment important de jouer pour la sélection et de représenter son pays, poursuit-il. Vous savez, j'aime être avec les gars et jouer avec eux. J'apprécie aussi beaucoup le staff et c'est une manière pour moi de rendre ce que l'on m'a donné. Jouer pour la Suisse, c'est un gros truc pour moi."

Et après avoir expliqué la raison de son arrivée tardive aux médias, Kevin Fiala et sa femme ont eu droit à une avalanche de messages de soutien. "Vous savez, je voulais juste dire la vérité, que je n'avais rien à cacher, précise-t-il. Cette situation arrive à beaucoup de familles et je voulais le partager. Merci à tout le monde, ça signifie beaucoup pour nous."

En onze ans, Fiala a changé et est devenu un homme. Son engagement pour son pays n'a en revanche pas pris une ride.



Deux matches importants ce soir dans la lutte pour l'Europe La 36e journée de Super League s'achève ce soir dès 20h30 avec deux rencontres du Championship Group. Servette reçoit Lugano alors que les Young Boys accueillent Lucerne.

Ces deux matches sont très importants dans la lutte pour les places européennes. Servette, actuellement 2e, compte 56 points. Son adversaire tessinois en a pour sa part 52. Tenant déchu du titre, YB totalise 54 unités contre 52 pour les Lucernois.



Il faut toujours se méfier des Allemands Pour son quatrième match du Mondial à Herning, la Suisse doit en découdre jeudi (16h20) avec l'Allemagne. Une Mannschaft invaincue en trois matches, mais qui fera face à son premier test.

Contrairement aux joueurs de Patrick Fischer, ceux de Harold Kreis ont en effet eu un début de tournoi "tranquille". Sans manquer de respect à leurs adversaires, les Allemands ont commencé par une rencontre face à la Hongrie (6-1), puis le Kazakhstan (4-1), avant de défier les Norvégiens (5-2).

Bien qu'il n'y ait plus de petites équipes selon l'expression consacrée, la Mannschaft n'a pas eu à se dépouiller. Et logiquement, elle enchaîne avec la Suisse, les Etats-Unis, la Tchéquie pour finir par le Danemark. Soit de vrais tests.

Si les Helvètes l'emportent dans le temps réglementaire, il y a fort à parier qu'ils vont prendre l'une des deux premières places du groupe puisqu'ils auront à jouer encore face à la Norvège vendredi soir, à la Hongrie dimanche soir et au Kazakhstan mardi (12h20). Ils resteraient alors très probablement au Danemark pour leur quart de finale de jeudi prochain.

Stützle et Kahun Mais avant de penser trop loin, il y a une rencontre face à l'Allemagne à jouer. Grâce à la victoire en quart de finale l'an dernier à Ostrava (3-1), la Suisse a un peu vaincu le signe indien et mis de la pommade sur ses nombreuses plaies.

Car les fantômes des éliminations en quarts de finale au Mondial en 2010, 2021 et 2023, ainsi que celle des JO 2018 en huitièmes de finale, étaient encore bien présents. La dernière fois que la Suisse a rencontré les Allemands en phase de poule, c'était à Helsinki en 2022. Les joueurs de Patrick Fischer s'étaient imposés 4-3, mais aux tirs au but.

Cette année, la sélection de Harold Kreis peut compter sur l'apport de Tim Stützle, auteur de 79 points (24 buts) en 82 matches avec Ottawa en NHL. Si le défenseur de Detroit Moritz Seider et le gardien de Seattle Philipp Grubauer sont en forme, les Allemands doivent toutefois se passer jusqu'au terme du tournoi de Lukas Reichel, blessé lors du dernier match après avoir inscrit 4 points.

Les Suisses connaissent en revanche assez bien celui qui est pour l'heure le meilleur pointeur de cette sélection: Dominik Kahun. Avec 5 points, le joueur du LHC est une valeur sûre pour Kreis.



Dan Ndoye offre la Coupe d'Italie à Bologne La joie de Dan Ndoye, héros du FC Bologne en finale de la Coupe d'Italie Image: KEYSTONE/EPA/FEDERICO PROIETTI Dan Ndoye est le héros du FC Bologne. Le Vaudois a offert à son club la troisième Coupe d'Italie de son histoire en inscrivant l'unique but d'une finale remportée face à l'AC Milan mercredi à Rome.

Annoncé blessé - à une cuisse - lors des trois derniers matches de championnat de son équipe mais titularisé mercredi, Dan Ndoye a trouvé la faille à la 53e minute. L'attaquant international suisse a hérité du cuir dans la surface de réparation après un tacle manqué par un Milanais, avant d'armer une frappe imparable du pied droit.

Cette réussite, sa neuvième de la saison mais la première dans cette compétition, aura suffi au FC Bologne pour conquérir sa troisième Coupe d'Italie après celles remportées en 1970 et en 1974. Remo Freuler a également participé activement à la victoire bolognaise, alors que Michel Aebischer est resté sur le banc.



Bâle s'impose à Lausanne, Yverdon nouvelle lanterne rouge Le LS de Ludovic Magnin a subi la loi de B Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Bâle a visiblement bien digéré les festivités ayant suivi son sacre, assuré depuis dimanche.

Les Rhénans sont allés s'imposer 3-2 mercredi à Lausanne en Super League. Ecrasé 5-0 sur la pelouse de Grasshopper dans le Relegation Group, Yverdon est pour sa part la nouvelle lanterne rouge.

Incapable de battre Lausanne depuis le retour des Vaudois dans l'élite du football suisse en 2023 (4 défaites et 3 nuls jusque-là), le FCB a rectifié le tir à la Tuilière. En l'absence de Xherdan Shaqiri, qui est tout de même entré en jeu à la 71e, c'est Kevin Carlos qui a mené la troupe de Fabio Celestini à la victoire.

Titularisé à la pointe de l'attaque rhénane, l'ancien Yverdonnois a signé un doublé (19e 1-1, 30e 2-1) pour inscrire ses 11e et 12e buts dans ce championnat 2024/25. Il a ainsi mis fin à une très longue disette personnelle: son dernier but en Super League remontait au 16 février, face à... Lausanne.

Le LS, qui avait ouvert la marque à la 13e sur une frappe puissante du gauche de Jamie Roche, a profité de l'apathie des Bâlois après le 3-1 de Bénie Traoré (55e) pour repartir de l'avant. Mais le rush final des hommes de Ludovic Magnin s'est avéré insuffisant, malgré la réduction du score de Kaly Sène (78e).

Cette défaite n'arrange évidemment pas les affaires de Lausanne, dont le rêve de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine s'évapore. Toujours 6e du Championship Group, le LS devra gagner ses deux derniers matches - face à Lugano puis à Genève face au Servette FC - pour espérer accrocher le bon wagon.

Une entame cauchemardesque pour Yverdon Battu sèchement au Letzigrund mercredi, Yverdon se retrouve donc dans la peau du relégable. Et la formation du Nord vaudois est dans une spirale largement négative avant de se rendre à Winterhour samedi lors de l'avant-dernière journée: elle couche sur huit matches d'affilée sans victoire (4 défaites et 4 nuls).

Les hommes de Paolo Tramezzani ont vécu un début de partie cauchemardesque. Réduit à dix dès la 5e minute après l'expulsion - pour un deuxième avertissement - de Ronaldo Tavares, YS a concédé l'ouverture du score à la 7e. Auteur du 1-0, Sonny Kittel a doublé la mise à la 40e, Dirk Abels enfonçant le clou juste avant la pause.

GC, qui restait sur trois défaites d'affilée en championnat, s'offre une toute petite bouffée d'air frais: les "Sauterelles" reviennent à hauteur de Winterthour - qu'ils devancent à la faveur d'un meilleur "goal-average" - et comptent une seule longueur d'avance sur Yverdon.



Les Etats-Unis souffrent face à la Norvège Tage Thompson a sign Image: KEYSTONE/EPA/Bo Amstrup Largement dominés par la Suisse lundi à Herning, les Etats-Unis ont su réagir à Herning.

Mais la Team USA a joué à se faire peu avant de battre la Norvège 6-5 en prolongation mercredi dans le championnat du monde 2025.

Les Américains semblaient pourtant se diriger tranquillement vers un troisième succès en quatre sorties dans ce Mondial à la 23e minute, lorsque la star des Buffalo Sabres Tage Thompson a inscrit son deuxième but de la soirée pour donner quatre longueurs d'avance à son équipe (5-1).

Mais la Norvège n'a rien lâché mercredi après-midi. Et le no 23 de la draft 2024 de NHL Stian Solberg a porté son équipe: le défenseur de 19 ans, futur joueur d'Anaheim, a inscrit deux buts en supériorité numérique avant d'arracher la prolongation en signant son triplé à 1'27 de la fin du temps réglementaire!

Une pénalité écopée après 3'38 de jeu supplémentaire a toutefois coûté cher à la Norvège. L'autre grand homme du match, Tage Thompson, a complété son triplé en supériorité numérique à 51'' de la fin de la prolongation, évitant ainsi aux Etats-Unis une hasardeuse séance de tirs au but.



Le "hat trick" pour Pedersen Mads Pedersen a signé mercredi son 3e succès sur ce Giro Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Mads Pedersen (Lidl-Treck) a remporté la 5e étape du Giro mercredi à Matera.

Le Danois a réglé au sprint un premier peloton pour signer son troisième succès depuis le début de l'épreuve et conforter son maillot rose de leader du général.

En difficulté lors de la dernière difficulté de la journée à 2 km de l'arrivée, Mads Pedersen a profité du travail de son coéquipier Mathias Vacek pour revenir aux avant-postes. Le champion du monde 2019 s'est ensuite montré le plus rapide dans l'emballage final, devançant toutefois de très peu l'Italien Edoardo Zambanini.

Pedersen est l'un des rares sprinters à avoir tenu le choc dans l'ultime bosse du jour, dans laquelle le Slovène Primoz Roglic est passé à l'attaque. La 3e place de l'étape est d'ailleurs revenue au Britannique Tom Pidcock, leader de la formation suisse Q36.5.