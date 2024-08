Beau plateau au Tour de Romandie ++ Un joli succès «mais rien de plus»

La 1re étape mènera le peloton de La Grande Béroche à Lausanne le vendredi 6 septembre. Les coureuses seront en Valais le lendemain pour une étape de montagne entre Chippis et Vercorin. La conclusion aura lieu le dimanche 8 avec une étape avec départ et arrivée à Morges.

Il faudra poursuivre sur cette voie, remarque Rahmen, "Mais on sait que ce sera très chaud à Istanbul", ajoute-t-il. Les 50'000 fans vont pousser leur équipe et mettre la pression sur les visiteurs. Les Bernois ne pourront pas se permettre de juste défendre leur maigre avantage. "On aura des occasions et on va chercher à marquer", espère l'entraîneur.

La motivation de Monteiro se ressent très distinctement quand on dialogue avec lui, poursuit l'entraîneur bernois. Mais il est clair qu'il a dû surmonter la déception d'avoir manqué l'Euro. Et après une entame difficile dans la saison, il a retrouvé ses sensations en préparant plusieurs buts en Coupe, puis en marquant mercredi.

Jérôme Kym se retrouve donc à un succès du tableau final à Flushing Meadows - et d'un chèque de 100'000 dollars. Le gaucher argovien défiera au 3e et dernier tour le Français Quentin Halys (ATP 119), finaliste sur la terre battue de Gstaad le mois dernier.

Comme le Servette FC, le FC St. Gall jouera son avenir européen sur son play-off de Conference League contre Trabzonspor. Face au troisième du dernier Championnat de Turquie et qui a été battu à deux reprises par le Rapid Vienne en tour préliminaire de l’Europa League, les Saint-Gallois ont une carte à jouer. Leur mission semble moins impossible que celle promise au Servette FC et au FC Lugano.

Le FC Lugano et le FC St. Gall seront également en lice ce jeudi. A Thoune en play-off de l’Europa League, les Tessinois retrouvent le Besiktas moins d’une année après une double confrontation en phase de poules de cette même Europa League. Mattia Croci-Torti et ses joueurs pourront évoluer l’esprit libre dans la mesure où leur qualification contre le Partizan Belgrade leur assure, en cas de malheur, une place en phase de poules de la Conference Ligue.

Un gardien en état de grâce ne suffira toutefois pas pour tenir le choc. Les Grenat doivent se montrer plus tranchants dans le jeu de transition qu’il y a quinze jours à Braga où ils n’avaient pas su exploiter des situations très favorables. A Stamford Bridge, il faudra cette fois saisir la moindre occasion pour frapper. Vivre le plus longtemps possible sur un 0-0 semble bien illusoire. La formation désormais dirigée par Enzo Maresca possède dans ses rangs tant de joueurs capables de forcer la décision à tout instant. Et tous ses joueurs savent aussi que chaque match compte s’ils ne veulent pas se retrouver comme Raheem Sterling dans un loft riche aujourd’hui plus de... quinze éléments.

Athletissima pour surfer sur la forme des JO de Paris

La 48e édition d'Athletissima aura lieu jeudi soir à la Pontaise. Les soeurs Kambundji, Simon Ehammer et Dominic Lobalu se réjouissent tous de concourir "à la maison".

Passer après la JO pourrait être synonyme de cadeau empoisonné pour les organisateurs de meetings. Parce qu'une fois le grand événement de la saison dans les livres d'histoire, les athlètes font logiquement redescendre la pression. Mais on peut voir la chose différemment en mettant en avant la forme des athlètes préparés pour avoir leur pic de performance au début du mois d'août.

Et il est évident que bon nombre d'athlètes sont encore dans une forme...olympique. On pense tout d'abord à Letsile Tebogo, champion olympique du 200 m et médaillé d'argent du 4x400 m, qui sera la tête d'affiche d'un 200 m extrêmement relevé en fin de meeting. En l'absence du champion olympique du 100 m et recordman du meeting (19''50) Noah Lyles, c'est Erriyon Knighton qui devrait challenger Tebogo. Il ne faut pas non plus oublier Fred Kerley, médaillé de bronze sur 100 m à Paris. Les Suisses Timothé Mumenthaler et William Reais tenteront eux de s'accrocher.

Les Kambundjis se sentent bien

Le public lausannois peut aussi s'attendre à un très joli 100 m dames avec Mujinga Kambundji. Mais la concurrence sera rude pour la Bernoise avec les Britanniques Daryll Neita et Dina Asher-Smith, l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou-Smith, la Jamaïcaine Tia Clayton et l'Américaine Tamari Davis.

Brillante en début de saison avec l'argent aux Championnats d'Europe à Rome et un nouveau record de Suisse (12''40), La compétition sera là aussi féroce sur les haies. Kambundji possède le 7e temps des engagées.

Ehammer veut les 8 mètres

A la longueur masculine, Simon Ehammer se présente avec un esprit de revanche. Quatrième aux JO, le Thurgovien se réjouit de pouvoir se mesurer au podium de Paris. Le décathlète se sent bien et dit ne plus ressentir cette pression qu'il avait sur lui avant les Jeux.

Parmi les autres courses intéressantes à suivre, le 800 m féminin avec Audrey Werro et Rachel Pellaud vaudra certainement le détour. Dominic Lobalu descendra de ses courses de fond habituelles pour s'élancer sur le 1500 m, tandis que Jason Joseph aura droit à un 110 m haies relevé avec notamment le champion olympique Grant Holloway. Et comme d'habitude, le meeting se terminera sur un relais féminin 4x100 m.