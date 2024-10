Bencic de retour ++ Flückiger blanchi

Billie Jean King Cup: Belinda Bencic est dans le groupe suisse Belinda Bencic est de retour Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Belinda Bencic fera son retour en Billie Jean King Cup les 15 et 16 novembre à Bienne. La championne olympique 2021 fait partie de l'équipe de Suisse qui sera opposée à la Serbie en barrage. Outre Bencic, de retour après avoir donné naissance à son premier enfant, le capitaine Heinz Günthardt a retenu Viktorija Golubic (WTA 124), Jil Teichmann (WTA 144), Simona Waltert (WTA 215) et Céline Naef (WTA 234). Belinda Bencic faisait partie de l'équipe qui avait gagné la Billie Jean King Cup à Glasgow en 2022. Ce sera la première fois que la Suisse affrontera la Serbie. La rencontre aura un côté particulier pour Viktorija Golubic, dont la maman est serbe. La joueuse serbe la mieux classée actuellement est Olga Danilovic (WTA 86).

Bordeaux: Andy Carroll en 4e division "par amour du jeu" Andy Carroll a notamment évolué avec West Ham Image: KEYSTONE/AP/TIM IRELAND Andy Carroll (35 ans) a donné une nouvelle direction à sa carrière. L'ancien international anglais évolue désormais en 4e division française avec Bordeaux. A l'âge où d'autres négocient un dernier contrat juteux dans une destination exotique, Carroll voyage en autocar avec Bordeaux pour affronter ses adversaires amateurs en 4e division française. Pour lui, c'est un choix assumé par "amour du foot". Idylle improbable Avec deux doublés lors de ses deux premiers matches, l'ancien attaquant de Newcastle, Liverpool et West Ham a déjà conquis le coeur des supporters. Il fait ainsi le buzz bien au-delà de la Gironde sur les réseaux sociaux. L'idylle semblait pourtant improbable entre l'ancienne star de Premier League et les Girondins, sextuples champions de France en redressement judiciaire accompagné d'un plan social. A première vue, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer. Mais Andy, plus motivé que jamais pour continuer de prendre du plaisir sur un terrain après des années de galère liées aux blessures, a dit "oui". Comme dans la chanson. "Je n'ai pas eu peur de la situation, du risque de disparition du club. Je la connaissais, j'avais confiance", a indiqué Carroll à l'AFP. "Cela correspond à mon style de vie et ma manière d'apprécier le football, c'était une bonne chance pour moi", poursuit-il, comprenant complètement que ce choix ait pu surprendre. "Mais c'était une décision facile pour moi". Comme dans un rêve A Bordeaux (14e de N2 avec deux matches en retard), l'ancien international (9 sélections, 2 buts) est très loin des émoluments qu'il aurait pu percevoir dans le Golfe ou aux Etats-Unis. Mais il n'en a cure, préférant surfer sur "l'amour du foot qui ne mourra jamais". A l'évocation des sept heures de car prévues pour un déplacement en Bretagne, Carroll sourit: "Je suis habitué. Je l'ai déjà vécu la saison dernière en Coupe de France avec Amiens (son club précédent, en Ligue 2, ndlr). Et puis, quand j'étais enfant, c'est ce que l'on faisait avec l'Académie, c'est ce que je fais maintenant". Ses débuts avec les Girondins se sont déroulés comme dans un rêve: deux doublés de rang - ce qu'il n'avait jamais réalisé en 248 matches de Premier League - "mais ça aurait été mieux si on avait gagné le premier (2-2)". "L'équipe est très bonne, les fans ont été brillants lors des deux matches que j'ai joués. Je suis heureux d'être impliqué dans ce projet", avoue Carroll, adopté par tous.

Dopage: Mathias Flückiger lavé de tout soupçon Mathias Flückiger est enfin soulagé Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Mathias Flückiger (36 ans) est lavé de tout soupçon après avoir été accusé de violation des dispositions antidopage. Le Bernois est ainsi soulagé après plus de 800 jours de batailles juridiques. La Fédération internationale (UCI) et l'agence mondiale antidopage (WADA) ne transmettront pas le cas au Tribunal arbitral du sport, suivant ainsi la décision de Swiss Sports Integrity. Comme les délais sont désormais prescrits, Flückiger est ainsi acquitté après un combat de plus de deux ans. "La charge mentale lors des deux dernières années a été incroyablement grosse. Arriver à sortir de cette affaire, avec de nombreux obstacles, a été de loin le combat le plus difficile et le plus long de ma carrière", a expliqué le Bernois dans un communiqué. "Je suis reconnaissant d'avoir eu une bonne équipe à mes côtés avec ma famille et mon amie. Grâce à eux, la vérité a gagné à la fin." Au final, toutes les parties sont arrivées à la conclusion que les échantillons recueillis sur le coureur le 5 juin 2022 n'étaient pas utilisables. Jamais un résultat positif n'aurait dû être annoncé. "Je suis fier de ne jamais avoir abandonné et d'avoir eu la force de croire aussi longtemps à la justice. Et aussi d'avoir pu surmonter durant cette période autant de revers sur le plan mental", a encore dit le Bernois.

Le point bonus du meilleur tour disparaîtra en 2025 Il n'y aura plus de point de bonus attribué en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian L'attribution d'un point bonus au championnat pour le pilote ayant réalisé le meilleur tour en course lors des Grands Prix de Formule 1 disparaîtra à partir de 2025. La Fédération internationale (FIA) l'a annoncé à l'issue du Conseil mondial du sport auto jeudi, sans toutefois donner d'explication quant à la suppression de la mesure. La règle, introduite en 2019, accorde un point supplémentaire à l'auteur du tour le plus rapide en course s'il se classe parmi les dix premiers et ne fait pas l'objet d'une pénalité. Son but est de prolonger le suspense jusqu'au bout des GP. Mais le dispositif peut aussi se révéler être un élément stratégique pour les équipes, comme ce fut le cas lors du GP de Singapour en septembre. A Marina Bay, Daniel Ricciardo (Racing Bulls) a ainsi privé de ce point bonus Lando Norris (McLaren), à la lutte pour le titre derrière Max Verstappen (Red Bull), créant un imbroglio puisque Racing Bulls n'est autre que l'écurie-soeur de Red Bull.

Une soirée de rêve pour Janis Moser Janis Moser (au 1er plan) devance Keegan Kolesar dans une rencontre qu'il n'oubliera pas de sitôt. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Après le dur apprentissage à Arizona, Janis Moser patine désormais dans une équipe qui gagne. Le Seelandais a été l’un des deux grands artisans du troisième succès en trois rencontres de Tampa Bay. Sur sa glace, le Lightning s’est imposé 4-3 devant Vegas. Mené à... trois reprises au score, Tampa Bay a forcé la décision grâce à un final à couper le souffle avec l’égalisation de Brandon Hagel à la 58e et le 4-3 de Nikita Kucherov à 55’’ de la sirène. Janis Moser a signé deux assists sur ces deux réussites pour couronner une soirée de rêve. Le défenseur avait, en effet, ouvert son compteur cette saison avec un premier but sous ses nouvelles couleurs pour le 1-1 de la 11e. Il a été récompensé par la deuxième étoile, la première revenant à Kucherov qui a, pour sa part, réussi un doublé pour totaliser déjà six buts. Nashville et Roman Josi à la peine Si Janis Moser et Tampa Bay marchent sur l’eau, Roman Josi et Nashville traversent un début de saison aux allures de cauchemar avec quatre défaites en quatre rencontres. Devant leurs partisans, les Predators se sont inclinés 4-2 devant Edmonton. Auteur de deux passes décisives pour obtenir la troisième étoile, Roman Josi, en bon capitaine, se doit de sonner la révolte. Il faut remonter à 2002 pour retrouver la trace d’un départ aussi désolant de la part des Predators. Un troisième Suisse a comptabilisé un point jeudi soir. Timo Meier a délivré un assist lors du succès 3-1 de New Jersey à Ottawa. Les Devils ont fêté une cinquième victoire en sept rencontres. Ils la doivent en grande partie au brio de leur gardien suédois Jacob Markstrom, auteur de 30 arrêts.

Un troisième succès de rang pour le HC Bienne Toni Rajala: un lancer imparable pour donner la victoire au HC Bienne. Image: KEYSTONE/PostFinance Victorieux 4-3 à Berne dans un derby qui a tenu toutes ses promesses, le HC Bienne a confirmé son retour au premier plan. Les Seelandais ont, en effet, cueilli leur troisième succès de rang. Il a été acquis grâce à une réussite de Toni Rajala sur une séquence à 4 contre 3 après 1’24’’ de jeu dans la prolongation. Berne, qui a mené deux fois au score, a, en effet, payé un très lourd tribut à la pénalité infligée à Roman Loeffel à l’ultime seconde du temps réglementaire. Même s’il a concédé trois buts, Harri Säteri a été, une fois de plus, l’homme fort du HC Bienne. Auteur de 43 arrêts, le Finlandais a notamment été décisif dans une ultime période très largement dominée par les Bernois. Le seul point noir de la soirée pour le HC Bienne réside dans la blessure de Viktor Lööv. Le défenseur suédois est mal retombé sur la bande après une charge au début du deuxième tiers. Il n’est plus revenu sur la glace.

Stéphane Charlin signe un contrat de 3 ans avec Genève-Servette Stéphane Charlin: il revient à Genève par la grande porte. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Stéphane Charlin revient au bercail. Le portier de Langnau a signé un contrat pour les trois prochaines saisons avec le Genève-Servette HC, son club formateur. Brillant depuis le début de saison, le portier de 24 ans a été international à deux reprises. Il évolue dans le club bernois depuis 2022. "Stéphane a très bien progressé au cours de dernières saisons et il est devenu l’un des meilleurs gardiens de la ligue", souligne le directeur sportif de Genève-Servette Marc Gautschi.

Une victoire sans prix pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka enchaîne enfin ! Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Stan Wawrinka (ATP 217) rugit encore ! Pour la première fois depuis plus de treize mois, le Vaudois a gagné deux matches de suite sur le Circuit. Il s’est qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm. Victorieux 6-4 3-6 7-5 de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 64) après 2h13 de match, l’homme aux trois titres du Grand Chelem sera opposé vendredi au vainqueur de la rencontre entre le no 7 mondial Andrey Rublev et le Français Alexandre Muller (ATP 70). Il rejoint ainsi Dominic Stricker parmi les qualifiés pour les quarts de finale la semaine où le tennis suisse n'a plus aucun représentant dans le top 100 de l'ATP et de la WTA. Face à Davidovich-Fokina qu’il rencontrait pour la première fois, Stan Wawrinka a eu l’immense mérite de ne pas lâcher prise dans un troisième set qu’il avait entamé de la pire des manières. Il a, en effet, perdu d’entrée son engagement avant de sauver deux balles de double break qui aurait permis à son adversaire de mener 3-0 service à suivre. Le Vaudois revenait à 2-2 avant toutefois de concéder à nouveau le break. Mené 4-2, il a trouvé les ressources pour retourner la situation alors que tout semblait perdu. Avec 31 coups gagnants contre 39 erreurs directes, Stan Wawrinka n’a sans doute pas livré le match de sa vie. Mais il l’a gagné grâce à son efficience sur les balles de break en sa faveur. Il a tout simplement remporté les quatre qu’il a jouées pour signer un succès sans prix. Il démontre que le poids de ses 39 ans ne l’empêche pas encore de briller sur un court de tennis, là sans doute où est toujours son royaume.

Philipp Köhn n'est plus le gardien titulaire de Monaco Philipp Köhn: un dur retour sur terre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Philipp Köhn ne sera plus le gardien titulaire de l’AS Monaco. Le no 3 de l’équipe de Suisse lors du rassemblement d’octobre doit céder sa place à Radoslaw Majecki. L’entraîneur monégasque Adi Hütter a confirmé que le Polonais sera titularisé vendredi ors de la venue de Lille. Majecki s’était blessé à la cheville cet été. Il est désormais complètement rétabli. "Philipp était notre no 1 lorsqu'il est arrivé la saison dernière. Ses performances nous ont fait douter de lui. On a changé. Radek, devenu no 1, a joué un rôle très important dans la qualification en Ligue des Champions, explique Adi Hütter. Mais désormais, il est en forme et sera notre no 1. » L’ancien mentor ne cache pas que cette décision a été « difficile à prendre ». Philipp Köhn a livré neuf matches cette saison avec l’AS Monaco. Le bilan du portier de 26 ans est remarquable avec sept victoires et deux nuls. Adi Hütter confirme que l’ancien joueur de Wil « n’était pas heureux de cette décision ». Par ailleurs, Denis Zakaria, absent du rassemblement de l’équipe de Suisse, tiendra sa place face à Lille. Le capitaine avait été touché au genou il y a deux semaines contre Rennes.

Mbappé garde ses explications pour la justice, "le cas échéant" Mbappé ne s'exprimera que devant la justice suédoise Image: KEYSTONE/AP/Francisco Ubilla Kylian Mbappé "garde la primauté de ses explications" pour la justice suédoise, dans le cas où elle le solliciterait, a annoncé jeudi à l'AFP son avocate. Les médias lient l'attaquant français à une enquête pour viol à Stockholm. "Il garde la primauté de ses explications, le cas échéant, à la justice suédoise", a expliqué Me Marie-Alix Canu-Bernard. Celle-ci dénonce "fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s'est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm". Jeudi, le journal Le Parisien a écrit que l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid "aurait eu un rapport sexuel" lors d'une "relation consentie" avec une jeune femme, ce que RMC Sports a également confirmé. Les deux médias français avancent que Mbappé dispose de messages de la jeune fille, "à tonalité très positive", racontant l'histoire d'une "rencontre heureuse" ne souffrant "d'aucune ambiguïté", ajoute notamment le quotidien. Rien par contre ne permet d'affirmer que la plaignante dans l'affaire de viol n'est l'autrice de ces messages, précise Le Parisien. Sans citer de noms Le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms. Des médias suédois assurent que la star est au coeur des investigations. L'avocate du capitaine des Bleus a affirmé à l'AFP mardi ignorer si l'enquête ouverte à Stockholm pour viol visait son client comme l'ont affirmé les journaux Aftonbladet et Expressen. L'entourage du joueur a assuré jeudi n'avoir aucun élément nouveau concernant l'enquête ouverte en Suède. Selon Expressen, le champion du monde 2018 est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette investigation, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

Feu vert pour Sölden après le contrôle de la neige Les conditions d'enneigement sont idéales à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sölden pourra bien accueillir l'ouverture de la Coupe du monde les 26 et 27 octobre. La FIS l'a confirmé après avoir effectué jeudi son contrôle de la neige, a-t-elle annoncé. Les dames disputeront le premier géant de leur saison le samedi, les messieurs le dimanche. Markus Mayr, directeur des épreuves techniques féminines à la FIS, a souligné les excellentes conditions dans un communiqué diffusé par la fédération autrichienne (ÖSV): "La piste du Glacier du Rettenbach offre exactement ce dont nous avons besoin pour un début de saison de Coupe du monde réussi. Les athlètes y trouveront des conditions parfaites. L'équipe de Sölden a fait un excellent travail." Si l'optimisme est donc de mise à dix jours de l'entame de cet hiver 2024/25, il convient néanmoins de rappeler que seule une course sur deux a pu se dérouler à Sölden lors de chacune des deux dernières saisons. Les dames avaient été privées de compétition en 2022 en raison de fortes chutes de neige, alors que le vent avait empêché le bon déroulement du géant messieurs en 2023.

Iga Swiatek engage Wim Fissette comme entraîneur Iga Swiatek va collaborer avec le Belge Wim Fissette Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO No 1 mondial, Iga Swiatek a annoncé jeudi qu'elle s'était associée à l'entraîneur belge Wim Fissette. Ce dernier est connu pour avoir déjà travaillé avec de nombreuses joueuses ayant remporté des tournois du Grand Chelem. Swiatek (23 ans), qui a remporté cinq titres majeurs en simple dont quatre Roland-Garros, avait indiqué au début du mois qu'elle se séparait de son ancien entraîneur Tomasz Wiktorowski, après trois saisons passées ensemble. Dans un communiqué publié jeudi sur les réseaux sociaux, la Polonaise s'est déclarée "heureuse d'annoncer que Wim Fissette rejoint notre équipe. Il semble avoir une bonne approche, une vision et une grande expérience au plus haut niveau du tennis", a souligné la native de Varsovie. Par le passé, Wim Fissette a travaillé avec de grandes vedettes du tennis féminin telles que la Belge Kim Clijsters, la Bélarusse Victoria Azarenka, la Roumaine Simona Halep ou l'Allemande Angelique Kerber. Plus récemment, il a collaboré jusqu'au mois dernier avec la Japonaise Naomi Osaka, ex-no 1 mondial. Retour au Masters Iga Swiatek, qui a déclaré forfait pour le tournoi WTA 1000 de Pékin en invoquant des "problèmes personnels" avant de faire de même pour celui de Wuhan, a expliqué dans son message qu'elle se "préparait désormais pour le Masters féminin" de fin d'année. "J'ai hâte de reprendre la compétition", a souligné Swiatek, qui devrait d'ici-là céder son trône de no 1 du classement WTA à sa dauphine, la Bélarusse Aryna Sabalenka. Le Masters, dont la Polonaise est la tenante du titre, se tiendra du 2 au 9 novembre à Ryad en Arabie saoudite.

Un international risque 4 ans de prison pour des sextapes illégales Hwang Ui-jo (à gauche) risque 4 ans de prison pour des sextapes illégales Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ L'international sud-coréen Hwang Ui-jo risque jusqu'à quatre ans de prison. Il a plaidé coupable devant le tribunal d'avoir filmé illégalement des rencontres sexuelles. L'ancien attaquant de Bordeaux et de Nottingham Forest, âgé 32 ans, a demandé au juge de faire preuve de clémence après avoir été accusé de s'être enregistré en train d'avoir des relations sexuelles avec des femmes sans leur consentement, selon un compte-rendu du procès consulté par l'AFP. Hwang, qui joue aujourd'hui dans le club turc d'Alanyaspor, avait d'abord clamé son innocence avant d'admettre les faits. "Je présente mes excuses les plus sincères aux victimes qui ont souffert de mes actes répréhensibles. Je plaide sincèrement pour la plus grande clémence", a déclaré Hwang au tribunal. Le scandale a éclaté lorsque la belle-soeur du joueur a mis en ligne des vidéos privées explicites de Hwang dans le but de le faire chanter en juin 2023. Elle purge actuellement une peine de trois ans de prison pour chantage. Hwang est suspendu de l'équipe nationale depuis novembre dernier, après la révélation de l'affaire. Il a marqué 19 buts en 62 sélections pour la Corée du Sud. Le délibéré est attendu le 18 décembre.

Serena Williams s'est fait retirer un kyste dans le cou Serena Williams s'est fait retirer un kyste de la taille d'un pamplemousse Image: KEYSTONE/EPA POOL Serena Williams a révélé mercredi qu'elle s'était fait retirer un kyste de la grosseur d'un pamplemousse dans le cou. L'Américaine de 43 ans a souligné qu'elle se remettait bien de l'opération. L'ex-no 1 mondial a précisé dans une vidéo sur le réseau social Tik Tok avoir découvert en mai une grosseur sur le côté droit de son cou. Une IRM a permis d'établir qu'il s'agissait d'un kyste branchial (grosseur bénigne). "Je suis encore en convalescence mais je vais mieux. La santé passe avant tout", a posté Serena Williams, qui compte 23 titres du Grand Chelem en simple à son palmarès. La cadette des soeurs Williams n'a pas fait retirer ce kyste immédiatement après l'avoir découvert, mais seulement après qu'il a grossi. "J'ai découvert une grosse masse sur mon cou et j'en ai été mortifiée", dit-elle encore dans la vidéo. "J'ai fait des examens et tout était négatif. J'ai fini par devoir me le faire enlever, il était tellement gros. Il avait la taille d'un pamplemousse et j'ai eu mal lorsqu'on me l'a retiré". "Mais tout s'est arrangé et je suis très heureuse d'avoir eu affaire à des médecins formidables", a continué l'Américaine que l'on voit faire du shopping avec sa fille Olympia en fin de vidéo.