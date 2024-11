Bencic de retour ++ Michael Schär intègre Swiss Cycling

A 40 ans, Lindsey Vonn réintègre l'équipe américaine Lindsey Vonn pourrait bien revenir sur les pistes de la Coupe du monde féminine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après Marcel Hirscher, une autre grande figure du ski alpin pourrait bien revenir en Coupe du monde. A 40 ans, Lindsey Vonn a réintégré l'équipe des Etats-Unis. Dans un article du "New York Times", on apprend qu'avec un genou droit tout neuf, l'ancienne speed queen ne ressent plus de douleurs et qu'elle ne verrait pas d'un mauvais oeil une éventuelle participation aux JO de 2026 à Cortina. Lorsqu'elle a arrêté la compétition voici cinq ans, elle était la femme qui comptait le plus grand nombre de victoires avec 82 succès en Coupe du monde. Depuis, l'ouragan Mikaela Shiffrin est passé par là et lui a subtilisé ce record en le portant pour l'heure à 97. Lindsey Vonn réintègre l'équipe nationale américaine avec l'ambition de revenir en Coupe du monde. Cela ne sera évidemment pas ce week-end à l'occasion du slalom de Levi, mais la Coupe du monde s'envolera pour l'Amérique du Nord et notamment des épreuves de vitesse à Beaver Creek. Elles utiliseront pour la première fois la piste Birds of Prey, traditionnellement dévalée par les messieurs, et c'est peut-être ce défi qui attire particulièrement Lindsey Vonn.

A 58 ans, Tyson remonte sur un ring contre le YouTubeur Jake Paul Mike Tyson va affronter Jake Paul à Arlington Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Agé de 58 ans, la légende des poids lourds Mike Tyson remonte sur un ring. Ceci pour un combat professionnel aux allures d'exhibition vendredi contre le YouTubeur Jake Paul. Porté par le géant du streaming Netflix et par la société de promotion de Jake Paul, Most Valuable Promotions (MVP), l'évènement programmé à 19h heure locale (02h en Europe) fait remonter Mike Tyson sur un ring, à un âge avancé, face à un YouTubeur de 27 ans devenu boxeur, qui n'était donc pas né du temps de la splendeur de son adversaire. De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde américain de boxe Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave. Tyson avait dû repousser le combat initialement prévu le 20 juillet, après avoir reçu un traitement médical le 26 mai à bord d'un avion dans lequel il s'était plaint de nausées et de vertiges. Les organisateurs insistent sur le caractère professionnel du combat, disputé avec l'aval de la commission texane chargée des licences pour les combats de boxe, pour huit reprises de 2 minutes, au lieu des douze rounds de 3 minutes souvent pratiqués par les pro. Tyson n'a plus boxé chez les professionnels depuis juin 2005 et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Au cours de sa carrière tumultueuse débutée en 1985, "Iron Mike", champion du monde des poids lourds, avait remporté 50 victoires dont 44 par KO, mais avait aussi subi six défaites, sa première en 1990 contre James "Buster" Douglas à Tokyo, et deux autres restées célèbres contre Evander Holyfield en 1996 et 1997. Son dernier championnat du monde remonte à 2002, à Memphis, où le Britannique Lennox Lewis l'avait envoyé au tapis au huitième round. Jake Paul, YouTubeur aux 20,8 millions d'abonnés, a déjà disputé dix combats professionnels, en remportant neuf. Il avait déjà affronté une vieille gloire des rings, l'Américain Floyd Mayweather Jr., lors d'une exhibition en juin 2021. Ancien sport très populaire, la boxe peine à rester dans la lumière, et multiplie ces dernières années les affiches non conventionnelles, comme celles de Jake Paul, ou les affrontements entre le roi du MMA Francis Ngannou et les lourds Tyson Fury et Anthony Joshua.

Bencic de retour en simple, la Suisse favorite Belinda Bencic, à droite, se réjouit de pouvoir redéfendre les couleurs de la Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse part favorite à Bienne dans le barrage de la Billie Jean King Cup contre la Serbie pour le maintien dans le groupe mondial I. Vendredi, Golubic et Bencic joueront les deux premiers simples. Cela fait presque exactement deux ans que Belinda Bencic n'avait plus représenté la Suisse en compétition par équipes. La dernière fois c'était pour enlever le point décisif pour le titre mondial contre l'Australienne Ajla Tomljanovic à Glasgow. Elle réintègre l'équipe aujourd'hui en tant que jeune maman et a reçu immédiatement le soutien du capitaine Heinz Günthardt qui l'a sélectionnée pour être la première sur le terrain en simple. Lors de son retour à l'entraînement, la Saint-Galloise de 27 ans a convaincu et ainsi mérité sa nomination. Après ses deux premiers tournois depuis plus d'un an au niveau ITF à Hambourg et au Luxembourg, elle est encore - ou à nouveau - numéro 913 mondiale. Le duel avec la leader de l'équipe serbe Lola Radivojevic (WTA 181), de huit ans sa cadette, devrait être le point fort de la première journée. "Quand Belinda a frappé ses premières balles, on a vu qu'elle n'avait rien perdu de son tennis, a expliqué Günthardt. Elle n'est peut-être pas aussi rapide que si elle était en pleine forme, mais elle est en forme et c'est une excellente joueuse de tennis. C'est pourquoi je ne pouvais pas me passer d'elle." Golubic en confiance Viktorija Golubic (WTA 108) entrera en scène juste après et sera clairement la favorite contre Mia Ristic (WTA 394), surtout après sa deuxième victoire dans un tournoi WTA il y a à peine deux semaines en Chine. "Viktorija a ramené beaucoup de confiance de Chine et a été un pilier de notre équipe ces dernières années, analyse le sélectionneur. C'est aussi pour cette raison que j'ai su relativement tôt qui allait disputer les premiers simples." Les Serbes ont perdu une grande partie de leur lustre d'antan avec les retraites des deux anciennes numéros unes mondiales, Ana Ivanovic et Jelena Jankovic. Le duo n'avait échoué qu'en finale de la Fed Cup en 2012. Sans sa seule joueuse du top 100, Olga Danilovic, absente pour des raisons non précisées, aucune joueuse serbe sélectionnée n'a plus de 21 ans. "Je ne sais pratiquement rien d'elles, a d'ailleurs admis Heinz Günthardt en début de semaine. Mais le classement ne fait pas gagner de points." C'est pour cette raison qu'il a attentivement suivi les entraînements. Cela ne change toutefois rien à la situation et au fait que son équipe est favorite. Tout autre résultat que le maintien de la Suisse dans le groupe mondial I serait une grande déception. Pour les simples de samedi, les quatre mêmes joueuses sont pour l'instant inscrites. Pour le double final, Jil Teichmann et Bencic sont pour l'instant annoncées face à Katarina Jokic et Anja Stankovic. Simona Waltert et Céline Naef pourraient entrer en jeu samedi en cas d'éventuels changements.

Michael Schär nouvel entraîneur national Michael Schär est le nouvel entraîneur national de cyclisme sur route Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Michael Schär est le nouvel entraîneur national de cyclisme sur route. Le Lucernois prendra la succession de Michael Albasini début janvier. Schär, qui sera responsable des cadres nationaux Elite et M23, conserve son poste de directeur sportif de l'équipe Lidl-Trek. "Je me réjouis beaucoup de ce nouveau défi et j'espère pouvoir transmettre ma passion et un peu de mon expérience aux jeunes coureurs", explique Schär dans un communiqué de Swiss Cycling. "Je suis heureux que nous ayons pu régler la succession de Michael Albasini aussi rapidement. Michael Schär était le candidat que nous souhaitions. Il connaît notre système, les coureurs et amène un vrai savoir-faire du monde professionnel", précise le directeur sportif de Swiss Cycling Patrick Müller. Schär ne s'aventure pas en terrain inconnu au sein de la fédération. Fin septembre, lors des Championnats du monde de Zurich, il a oeuvré comme assistant de son prédécesseur. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Schär avait mis un terme à sa carrière il y a un an. Albasini quitte lui Swiss Cycling après quatre saisons. Il travaillera à l'avenir pour l'équipe suisse Q36.5 en tant que directeur sportif.

Victor Wembanyama assomme Washington Victor Wembanyama (à droite) attaque le panier face à Kyle Kuzma pour son premier match à 50 points. Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate On n’arrête pas Victor Wembanyama en ce mois de novembre ! Kyshawn George et Washington l’ont appris à leurs dépens jeudi soir au Texas. Le prodige français a inscrit 50 points, grâce notamment à 8 tirs primés, lors du succès 139-130 de San Antonio face aux Wizards, qui ont concédé leur sixième défaite de rang. A 20 ans et 314 jours, Victor Wembanyama est devenu le quatrième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à atteindre ce seuil des 50 points derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Brooker. Sorti du banc, Kyshawn George ne peut pas rougir de sa performance. Aligné durant 32 minutes, le Valaisan a inscrit 12 points, a cueilli 3 rebonds, délivré 6 assists et volé 2 ballons pour un différentiel de +7. Kyshawn George retrouvera Clint Capela vendredi à Atlanta pour le troisième derby suisse de l’année. Il a gagné les deux premiers pour les deux seules victoires des Wizards à ce jour. 59 points pour Giannis Antetokounmpo Victor Wembanyama ne fut toutefois pas le joueur le plus prolifique de la soirée. Giannis Antetokounmpo a, en effet, marqué... 59 points pour permettre à Milwaukee de battre 127-120 Detroit en prolongation. Le pivot grec signe ainsi le record de points de cette saison. Son record personnel est un match à 64 points la saison dernière contre Indiana.

L'Angleterre en position délicate en attendant Tuchel Avant la prise de fonctions de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur en janvier, l'Angleterre n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des nations. Les Three Lions devront à tout prix s'imposer jeudi en Grèce s'ils entendent remonter en Ligue A. A deux tours de la fin de la phase de groupes et un mois après sa défaite à domicile contre les Grecs (2-1), le retour direct de l'Angleterre dans l'élite de la Ligue des nations est loin d'être garanti. Le duel à Athènes revêt donc une importance primordiale pour les hommes de l'entraîneur intérimaire Lee Carsley, qui accueilleront ensuite l'Irlande dimanche. L'Italie en pole position Au sein de la Ligue A, seules l'Allemagne et l'Espagne ont déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale. L'Italie, la France et la Belgique se disputent deux tickets pour la phase finale dans le groupe 2. Les Italiens, invaincus, sont en pole position et ont encore besoin d'une victoire dans les duels qui leur restent à disputer contre leurs concurrents directs jeudi (contre la Belgique) et dimanche (contre la France). La France de Didier Deschamps, sans Kylian Mbappé pour la deuxième trêve internationale de suite, est deuxième avec cinq points d'avance sur la Belgique un de retard sur la Squadra Azzurra. Les Bleus peuvent se qualifier dès jeudi en cas de victoire à domicile contre Israël. Le Portugal pratiquement qualifié Les Pays-Bas n'ont récolté que cinq points en quatre matches mais la qualification est toujours possible pour la troupe de Ronald Koeman, qui affronte la Hongrie samedi dans un match décisif dans le groupe 3. Enfin, la qualification ne devrait pas échapper au Portugal, en tête du groupe 1 avec trois points d'avance sur la Croatie et six sur la Pologne.

Zverev bat Ruud et entrevoit les demi-finales Alexander Zverev a signé sa 2e victoire aux Masters Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Le no 2 mondial Alexander Zverev a signé sa deuxième victoire en deux matches dans les Masters ATP. Ceci en venant à bout du Norvégien Casper Ruud (7e) 7-6 (7/3) 6-3 mercredi à Turin. Si l'Allemand, récent vainqueur du Masters 1000 de Paris, empoche un set contre l'Espagnol Carlos Alcaraz vendredi dans son dernier match de poules, il décrochera son billet pour le dernier carré, quel que soit le résultat de son match contre le no 3 mondial. Ruud qui avait battu Alcaraz 6-1 7-5 pour son entrée en lice, peut lui aussi poursuivre sa route en cas de succès vendredi contre le Russe Andrey Rublev (8e), surclassé mercredi par Alcaraz 6-3 7-6 (10/8), et de défaite de l'Espagnol. Pour leurs retrouvailles après leur demi-finale à Roland-Garros remportée par Zverev en quatre sets, l'Allemand et le Norvégien ont réussi un premier set quasi parfait au service, sans aucune balle de break. Dans le jeu décisif, alors qu'il avait été jusque-là d'une grande solidité sur sa mise en jeu, Ruud a craqué et laissé Zverev prendre le large pour mener 6-1. L'Allemand a remporté la manche sur un coup de droit gagnant après 50 minutes de jeu. Il a fallu attendre le huitième jeu de la seconde manche pour voir Zverev s'offrir sa première balle de break, une opportunité que le no 2 mondial n'a pas laissé passer pour mener 5-3. Il a ensuite mis définitivement KO Ruud avec un jeu blanc sur son service.

Berne gifle Zoug Marco Lehmann inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Berne a réussi un sacré match à Zoug. Les Ours ont dominé les hommes de Dan Tangnes 6-1, alors que Davos, victorieux à Kloten 4-2, est désormais 2e de National League. Après 3'07, le score était de 0-0. Après 4'31, Berne menait 3-0! En 83 secondes, les joueurs de Jussi Tapola ont classé l'affaire et chassé Tim Wolf. Scherwey, Lehmann et Lindholm ont battu l'ancien portier d'Ajoie. Vermin a même ajouté un quatrième but à la 16e, puis Baumgartner un 5e à la 29e. Herzog a sauvé l'honneur à la 31e. A noter que le top scorer de Zoug, Daniel Vozenilek, n'a pas réussi à marquer dans un 12e match consécutif. Le Tchèque a d'ailleurs manqué un penalty au cours du dernier tiers. Dans l'autre match de la soirée, Davos n'a pas manqué de ramener trois points de Kloten. Là c'est dans le tiers médian que les Grisons ont fait la différence en inscrivant trois buts.

Ranieri va redevenir à 73 ans entraîneur de l'AS Rome Claudio Ranieri va reprendre l'AS Roma à 73 ans Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Claudio Ranieri qui avait pris sa retraite en juin dernier, va devenir à 73 ans entraîneur de l'AS Rome, 12e du Championnat d'Italie. C'est ce que rapporte mercredi la presse italienne. Selon notamment la "Gazzetta dello Sport" et la chaîne de télévision "Sky Sport", Ranieri et les propriétaires américains de la Roma sont parvenus à un accord ce mercredi à Londres. Sa nomination sera officialisée jeudi après la signature de son contrat et il dirigera sa première séance d'entraînement jeudi après-midi. Ranieri, né à Rome et formé à la Roma, a déjà entraîné les Giallorossi à deux reprises, entre 2009 et 2011, échouant de peu pour le titre de champion en 2010, et quelques mois en 2019. L'AS Rome n'a pas souhaité confirmer ces informations. Ranieri, sacré champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester, l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire de la Premier League, succédera à Ivan Juric, qui a été relevé de ses fonctions le week-end dernier après une quatrième défaite en cinq matches de championnat. Le technicien croate avait été nommé en septembre en remplacement de Daniele De Rossi, limogé après quatre matches. Ranieri sera le quatrième entraîneur de la Roma depuis le début de l'année, Jose Mourinho ayant été licencié en janvier dernier. Le club de la Louve n'a empoché que 13 points en douze matches. Il accuse treize points de retard sur le leader Naples et douze sur la 5e place, sans doute qualificative pour la C1, occupée par son grand rival, la Lazio. Ranieri, passé notamment par l'Inter, la Juventus, Chelsea, Monaco ou encore Nantes, avait quitté en juin son poste d'entraîneur de Cagliari, annonçant que sa carrière d'entraîneur était terminée, à moins que ne lui soit proposé un poste de sélectionneur, fonction qu'il avait très brièvement occupée en 2014 avec la Grèce.

Fribourg Olympic a fait le boulot Le coach fribourgeois Thibaut Petit peut être fier de ses joueurs Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic a rempli sa mission en Europe Cup. Deuxième de son groupe, le champion de Suisse a dominé Anvers 102-84 dans le sixième et dernier match de cette phase de saison régulière. Gagner pour avoir le droit d'aller plus loin. Gagner pour faire partie des six meilleurs deuxièmes (sur 10). Gagner pour que ce qui se passe sur le terrain fasse oublier ce qui se passe en coulisses à Fribourg avec des démissions en cascade. A domicile, les hommes de Thibaut Petit ont commencé pied au parquet et ont compté jusqu'à 22 points d'écart à la mi-temps (52-30). Ils ont tout de même connu un immense coup de chaud lors du troisième quart lorsque les Belges sont revenus à cinq longueurs (57-52, 26e). Il a fallu que le coach d'Olympic remobilise ses troupes. Et Eric Nottage a pris son équipe sur ses épaules en inscrivant 10 points sur 12, afin de redonner de l'air et un joli coussin d'avance. Nottage a fini avec 20 points, tout comme Anthony Williams. Kazadi, Jurkovitz, Offurum et Cotture ont eux aussi inscrit au moins 10 points. Il faut maintenant attendre les autres résultats des groupes pour savoir si Fribourg peut poursuivre son aventure européenne.

Le coach des Spurs Popovich victime d'un "léger AVC" Gregg Popovich a fait un léger AVC début novembre Image: KEYSTONE/AP/Rick Egan Le légendaire coach des San Antonio Spurs Gregg Popovich a été victime d'un "léger AVC" début novembre. Mais il devrait se rétablir rapidement, annonce mercredi la franchise NBA. Agé de 75 ans, Popovich avait manqué les six derniers matches de son équipe, mais aucune information n'avait été divulguée sur son état de santé. Mercredi, San Antonio a fait savoir qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 2 novembre dans la salle de San Antonio, avant une victoire à domicile contre les Timberwolves. Son assistant Mitch Johnson a pris les commandes de l'équipe pendant son absence. La franchise précise qu'aucune date n'a été fixée pour le retour sur le banc du légendaire entraîneur, qui a mené les Spurs à cinq titres de NBA en 29 saisons. Il détient le record absolu de victoires en NBA avec 1390 matches gagnés en saison régulière et 170 en play-off.

Alcaraz se refait une santé face à Rublev Carlos Alcaraz va mieux à Turin Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Carlos Alcaraz (ATP 3) s'est relancé dans la course aux demi-finales des Masters ATP. L'Espagnol a battu le Russe Andrey Rublev (8e) 6-3 7-6 (10/8) mercredi à Turin. Alcaraz, malade depuis plusieurs jours, s'était nettement incliné lundi pour son entrée en lice dans le "tournoi des maîtres" face au Norvégien Casper Ruud (7e) 6-1 7-5. Rublev avait également perdu son premier match, en deux sets 6-4 6-4, face au no 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Le Russe, en panne de résultats depuis sa finale perdue au Masters 1000 de Montréal en août, n'a pas fait le poids dans le premier set face à Alcaraz, qui a montré un tout autre visage que lors de son premier match, bien aidé il est vrai par les nombreuses fautes directes de son adversaire (14). Les débats ont été plus équilibrés dans le second set, décidé au jeu décisif. Alcaraz a vite creusé l'écart pour mener 4-1, puis a laissé Rublev revenir. Il a même offert deux balles de set à son adversaire, dont une avec une volée facile dans le filet, avant d'empocher la victoire après une heure et 35 minutes de jeu. L'Espagnol a semblé moins perturbé par son gros rhume, même si dans la seconde manche, il a cherché à reprendre son souffle après les échanges les plus longs. Il avait écourté son entraînement la veille au bout d'un petit quart d'heure et portait pour ce match une bandelette nasale rose pour mieux respirer. L'autre rencontre de ce groupe "John Newcombe" opposera dans la soirée de mercredi (20h30) Zverev à Ruud. Avant la dernière journée de la phase de poules vendredi, seul le Norvégien peut se qualifier dès ce mercredi s'il bat Zverev.

Simon Sohm: une si longue attente Les bonnes performances de Simon Sohm (à gauche) avec Parme ont convaincu Murat Yakin de l'appeler en équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Gianni Santandrea Après une longue attente de quatre ans, Simon Sohm revient en équipe de Suisse ! Le demi de Parme entend se faire une place en soleil dans un secteur où la concurrence est bien féroce. Derrière Granit Xhaka et Remo Freuler, mais aussi Vincent Sierro et Ardon Jashari, Simon Sohm aura de la peine à trouver son bonheur lors de ce rassemblement. "Je suis là pour me montrer. Pour apprendre aussi auprès d’un joueur aussi fort que Granit Xhaka. Son leadership m’inspire", souligne le joueur de Parme qui a retrouvé cette année l’élite du Calcio après trois ans de purgatoire en Serie B. Buteur le 30 octobre à Turin lors du 2-2 arraché à la Juventus, Simon Sohn est un titulaire indiscutable en club. "Je mérite ce qui m’arrive", avoue-t-il. En Italie, celui qui a quitté son cocon du FC Zurich en 2020 à 19 ans – « en plein Covid », rappelle-t-il - a bien grandi. La saison dernière qui a vu Parme remporter la Serie B devant Côme, Simon Sohn a enfin gagné la confiance de l’entraîneur Fabio Pecchia. Aujourd’hui, il est l’un des premiers noms que le "Mister" couche sur sa feuille à l’heure de composer son onze de départ. Un club au passé glorieux A Parme, où il apprécie bien sûr la cuisine et où il peut se promener tranquillement sans être oppressé par les tifosi comme on peut l’être à Naples, Simon Sohm sait qu’il évolue dans un club au passé glorieux. Victorieux de la Coupe des coupes en 1993 et de la Coupe de l’UEFA en 1995 et en 1999, l’AS Parme fut un grand d’Europe grâce notamment au soutien de Parmalat, le géant de l’époque des produits laitiers. "Les trophées sont bien présents au stade. On mesure le poids de ce passé", souligne Simon Sohm. Désormais lié avec l’AS Parme jusqu’au 30 juin 2027, Simon Sohm entend vraiment s’inscrire dans la durée en Emilie-Romagne, "même si l’on n’est jamais sûr de rien en football". "Nous espérons vraiment nous établir de nouveau en Serie A. C’est un championnat magnifique. Aller défier l’Inter ou le Milan à San Siro doit être extraordinaire". Il redécouvrira l’enceinte milanaise le 6 décembre lors d'un duel contre les Nerazzurri. Mais dans l’immédiat, il espère lors de ce rassemblement de novembre honorer sa deuxième sélection. Le 7 octobre 2020, il avait relayé Djibril Sow à la 64e minute lors d’une rencontre amicale perdue 2-1 devant la Croatie à St. Gall. Aujourd’hui, il revient en équipe nationale avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff par rapport à 2020. "Tout y est devenu plus professionnel", lâche-t-il. Vladimir Petkovic appréciera...

Marcel Hirscher sera aussi au départ à Levi Marcel Hirscher a réussi son retour aux affaires à Sölden en se classant 23e. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après avoir fait son retour en Coupe du monde lors du géant d'ouverture à Sölden, Marcel Hirscher sera également au départ dimanche à Levi. Il prendra part au premier slalom de l'hiver. "Levi, comme Sölden, est un baromètre pour savoir où j'en suis sportivement après une absence extrêmement longue", a expliqué mercredi l'Autrichien, qui défend désormais les couleurs des Pays-Bas. L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde avait pris sa retraite sportive en 2019. Pour son retour aux affaires lors du géant de Sölden, le skieur de 35 ans a terminé directement dans les points en prenant la 23e place. Durant sa riche carrière, il a remporté trois fois le slalom de Levi, au nord de la Finlande, en 2013, 2016 et 2018.