Bencic inarrêtable ++ Houston victorieux

Un 6e succès consécutif pour Bencic Belinda Bencic a signé jeudi son 6e succès consécutif Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Belinda Bencic (WTA 11) jouera les quarts de finale du WTA 250 de Hong Kong, son dernier tournoi de la saison. La St-Galloise s'est imposée 6-2 6-2 devant Wang Yafan (WTA 298) jeudi au 2e tour.

Sacrée dimanche dans le WTA 500 de Tokyo, Belinda Bencic a mis 75' pour décrocher son sixième succès consécutif. Elle a survolé les débats face à la Chinoise Wang Yafan (31 ans), qu'elle affrontait pour la première fois.

Accrochée jusqu'à 2-2, la demi-finaliste du dernier Wimbledon a gagné huit des neuf jeux suivants pour faire la différence et mener 6-2 4-1. Elle n'a perdu que 7 points sur son service tout au long de cette rencontre, signant pour sa part quatre breaks au total.

Tête de série no 1 du tableau à Hong Kong, où elle a demandé une "wild card", la championne olympique 2021 se mesurera à Cristina Bucsan (WTA 68) vendredi pour une place dans le dernier carré. Elle a concédé la défaite pour son unique duel livré face à l'Espagnole d'origine moldave, en 2023 à Cincinnati.



NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto Clint Capela: deuxième succès de la saison Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Clint Capela et les Houston Rockets ont remporté leur deuxième succès de la saison en NBA. Lors de leur quatrième rencontre, ils ont gagné 139-121 sur le parquet des Toronto Raptors.

Capela n'a pas joué un rôle prépondérant dans cette victoire. Le Genevois n'a été aligné que pendant un peu plus de six minutes. Il a inscrit quatre points. Son coéquipier Kevin Durant a été le plus efficace avec 31 points.



Deux matches au programme jeudi La 11e journée du championnat 2025/26 de Super League se conclut jeudi, avec deux matches prévus dès 20h30. En visite à Zurich pour se frotter à GC, YB veut confirmer son regain de forme.

Les Young Boys ont (provisoirement ?) sauvé la peau de leur coach Giorgio Contini en enchaînant deux victoires en quatre jours, jeudi en Europa League face au Ludogorets Razgrad (3-2) et dimanche en championnat sur la pelouse du FC Zurich (3-2). Leurs problèmes défensifs subsistent.

Mais la lourde défaite du 5 octobre sur la pelouse de Lausanne (5-0) semble oubliée du côté d'YB. Grasshopper reste pour sa part justement sur un revers 5-0, samedi à St-Gall. Les Sauterelles ont besoin de points après les trois défaites subies dans leurs quatre dernières sorties.

Le deuxième match de la soirée opposera Lugano et Lucerne en terre tessinoise. Les "bianconeri" veulent reprendre leur marche en avant, après que Servette a interrompu dimanche leur série de trois victoires. Lucerne couche pour sa part sur trois nuls consécutifs, dont un peu glorieux samedi chez la lanterne rouge Winterthour.



Premier but de la saison pour Fabian Schär Fabian Schär a marqué pour Newcastle en Coupe de la Ligue Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Fabian Schär a marqué son premier but de la saison. Le défenseur de Newcastle a ouvert le score lors de la victoire 2-0 contre Tottenham en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise.

Victime dernièrement d'une commotion, Schär a marqué de la tête à la 24e sur un centre de Sandro Tonelli. Il s'agit du 22e but de l'ancien international helvétique pour Newcastle en 238 matches.

A noter que Liverpool est éliminé. Le champion d'Angleterre s'est incliné 3-0 à domicile face à Crystal Palace, enregistrant ainsi sa cinquième défaite consécutive en championnat ou en Coupe.



Un Servette très clinique à la Tuilière Dylan Bronn devance Théo Bair pour signifier que les Servettiens ont toujours eu un temps d'avance lors de ce derby lémanique. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ce n’est pas tous les jours la fête à la Tuilière pour le Lausanne-Sport. Après avoir surclassé les Young Boys et le FC Bâle sur leur synthétique, les Vaudois ont perdu le derby face au Servette FC.

La formation de Peter Zeidler s’est inclinée 3-1 devant les Grenat sur un malheureux autogoal à la 76e de Morgan Poaty qui a détourné dans ses propres filets un centre de Lilain Njoh et sur une rupture conclue par Samuel Mraz dans le temps additionnel.

Cette défaite fait mal pour les Vaudois dans la mesure où ils se retrouvent relégués à la 10e place du classement, à deux points de leurs adversaires du jour, à l’issue du premier des trois tours du championnat. Un succès sera impératif dimanche au Letzigrund face au FC Zurich sous peine de traverser un hiver sans fin.

Servette n'a rien volé Même si l’on peut regretter de leur part un attentisme parfois trop prononcé, les Grenat n’ont rien volé. Privés d’un penalty flagrant avant la pause pour une main de Karim Sow, les Servettiens avaient eu le bonheur d’ouvrir la marque à la 49e par Florian Ayé, à l’affut après un renvoi sur un tir de Timothé Cognat. Mais les Vaudois pouvaient égaliser huit minutes plus tard par Beyatt Lekouery.

Les 7051 spectateurs présents pensaient bien assister à un partage des points qui n’aurait arrangé aucune des deux équipes jusqu’à cette action de la 76e sur laquelle les Lausannois ont été abusés par un coup-franc joué à deux entre Giotto Morandi et Njoh. A défaut de convaincre vraiment dans le jeu, les Grenat ont su se montrer très cliniques le soir où il le fallait vraiment.

Dans l’autre rencontre de la soirée, le FC Bâle a relevé la tête après son naufrage de la Tuilière. Les Rhénans ont battu 2-0 le FC Zurich dans un "Klassiker" à sens unique. Bénie Traoré (13e) et Ibrahim Salah (50e) ont marqué sur deux offrandes de Xherdan Shaqiri. Un Xherdan Shaqiri qui demeure encore et toujours l’arme fatale du Champion en titre.



Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place Rochette inscrit le 1-1 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Dans un match décalé de National League, Lausanne a pris le meilleur sur Davos 3-2 à domicile. Les Vaudois remontent à la 2e place au classement.

Tout n'a pas été parfait pour les hommes de Geoff Ward, mais l'essentiel est d'avoir fait tomber le leader pour engranger trois points. Les Grisons ont pourtant été prompts à mettre le nez dehors puisqu'ils ont ouvert le score dès la 2e sur leur premier jeu de puissance. L'ancien Lausannois Lukas Frick a vu son tir dévié par Kessler et Davos a pris les devants. Les joueurs de Josh Holden ont trouvé cette récompense qui les a fuis mardi soir aux Vernets lorsqu'ils ont été écrasés 7-0 par Genève.

Battu 6-1 à Bienne la veille après avoir buté sur le portier seelandais Harri Säteri, Lausanne a eu un peu plus de réussite. A la 12e, c'est Théo Rochette, bien lancé par Riat, qui a pu égaliser en s'y reprenant à deux fois. Sélectionné avec l'équipe de Suisse pour le tournoi à Tampere, Rochette a signé son 13e but cette saison.

Les Vaudois ont disputé un solide tiers médian et ont trouvé la faille à la 29e sur un nouveau missile de leur défenseur suédois Erik Brännström. Mieux encore, ils ont pu se constituer un matelas de deux buts d'avance grâce à Czarnik qui a planté le 3-1 en infériorité numérique à la 40e.

Privés de Rochette aux alentours de la 50e à la suite d'une charge parfaitement correcte, les Lions ont finalement tenu bon malgré la réduction du score de Nussbaumer (53e) en power-play.



Un grand Yvon Mvogo face au PSG Yvon Mvogo a sorti le grand jeu devant le PSG. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Guère épargné par les critiques ces dernières semaines, Yvon Mvogo a livré une performance XXL devant le PSG. Le gardien fribourgeois a été le grand artisan du nul 1-1 arraché par Lorient à domicile.

Seulement battu par Nuno Mendes qui l’a ajusté en deux temps à la 49e, Yvon Mvogo a multiplié les parades pour provoquer le désespoir des attaquants adverses. Il a notamment réussi un arrêt extraordinaire devant Bradley Barcola à la 71e. Le score était déjà acquis à cet instant après l’égalisation d’Igor Silva à la 51e sur laquelle le nouveau gardien parisien Lucas Chevallier n’a pas été irréprochable.

A noter que le PSG a perdu un nouveau joueur sur blessure lors de cette 10e journée de Ligue 1. Touché à la cuisse peu après l’heure de jeu, Désiré Doué est sorti sur une civière.



Plus de 850'000 billets vendus Les billets pour les JO d'hiver se vendent bien Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Quelque 850'000 billets sur un total d'1,4 million ont été vendus pour assister aux JO et aux Paralympiques de Milan Cortina (6-22 février et 6-15 mars 2026).

C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs mercredi à 100 jours du coup d'envoi des JO 2026.

"Nous sommes très contents du déroulement de notre campagne de vente de billets", a déclaré Andrea Varnier, le directeur général du comité d'organisation Milano-Cortina 2026.

"Nous avons vendu plus de 850'000 billets et il n'y a plus de billets pour beaucoup de compétitions. Ce chiffre est supérieur à nos projections à ce stade des ventes", a-t-il poursuivi.

"Nous allons entrer dans la dernière phase de vente, on sait que l'hiver précédant les JO, et particulièrement la période des cent derniers jours, est décisive pour atteindre nos objectifs de vente", a-t-il ajouté.



Jaquez marque en Coupe Luca Jaquez a inscrit le 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le défenseur lucernois Luca Jaquez a inscrit son premier but pour Stuttgart lors des seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne. Le VfB a marqué le 1-0 à la 6e et Stuttgart a battu Mayence 2-0.

Le joueur de 22 ans, qui a fait ses débuts en équipe de Suisse il y a un peu plus de deux semaines, a marqué de la tête sur un corner.

Il s'agit pour Stuttgart de la deuxième victoire en trois jours contre Mayence. En championnat, le club souabe s'est imposé 2-1 à domicile.



Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross Nico Gross a été appelé pour la première fois en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrick Fischer a publié une liste de 24 joueurs pour la première étape de l'Euro Hockey Tour, prévue du 6 au 9 novembre à Helsinki. Le sélectionneur a retenu un seul nouveau joueur: Nico Gross.

Ce rendez-vous finlandais sera le premier d'une saison qui aura les Jeux olympiques et les Mondiaux 2026 à domicile comme points d'orgue. Patrick Fischer a convoqué un néophyte en la personne du défenseur de Davos Nico Gross (25 ans). Celui-ci est l'un des huit joueurs sélectionnés évoluant dans le club grison actuellement leader de National League.

Ils ne seront par contre pas présents à mi-décembre lors de l'étape suisse, car ils seront ménagés en raison de la Coupe Spengler qui aura lieu du 26 au 31 décembre. Nicolas Baechler est le seul représentant du champion en titre, les Zurich Lions.

Par rapport à l'équipe vice-championne du monde au printemps, dix éléments sont convoqués. Le gardien Sandro Aeschlimann, ainsi que trois défenseurs et six attaquants. Comme deuxième gardien, Patrick Fischer a choisi le vétéran Reto Berra. Les Suisses s'envoleront mardi pour la Finlande, qu'ils affronteront jeudi. Samedi et dimanche, ils joueront respectivement contre la Suède et la Tchéquie.

"Après des Mondiaux couronnés de succès, nous voulons poursuivre sur notre dynamique positive. Le but est que l'équipe continue à croître. Il faut aussi travailler de manière conséquente à chaque position et nous préparer de manière optimale pour les Jeux olympiques et les Mondiaux à domicile", a expliqué le sélectionneur dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. Patrick Fischer sera assisté à Helsinki par Marcel Jenni et Lars Leuenberger, l'actuel assistant de Fribourg-Gottéron.



Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort Noah Dettwiler: son état n'est plus critique Image: KEYSTONE/EPA EFE Bonne nouvelle en provenance de Kuala Lumpur: le Bâlois Noah Dettwiler (20 ans) n'est plus en danger de mort. Son équipe l'a indiqué dans un communiqué.

"L'état de Noah est stable, mais n'est plus critique. Il est toujours suivi de près aux soins intensifs", a écrit l'équipe CIP Green Power dans un communiqué.

Noah Dettwiler avait été victime d'un grave accident dimanche lors du tour de mise en place du GP de Malaisie Moto3. Au ralenti après visiblement un problème technique sur sa KTM, il avait été percuté à l'arrière de plein fouet par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Les secours sont vite arrivés sur place, mais il a fallu du temps pour transporter les deux pilotes par hélicoptère jusqu'à l'hôpital.

Le pilote suisse a subi plusieurs opérations urgentes durant lesquelles son coeur s'est plusieurs fois arrêté de battre. La rate et les poumons ont été sévèrement touchés et le Bâlois avait aussi été victime d'une fracture ouverte à une jambe.



Election du président de la FIA: des règles contestées Laura Villars assigne la FIA en justice Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Suissesse Laura Villars a assigné en justice la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Elle conteste les règles de l'élection à la présidence.

Selon elle, les règles du scrutin interdisent à tout opposant de se présenter face à l'actuel président, l'Emirati Mohamed Ben Sulayem. L'assignation en référé demande au Tribunal de grande instance de Paris d'"ordonner la suspension de l'élection de la présidence de la FIA (prévue le 12 décembre en Ouzbékistan, NDLR) jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond de ce litige". Une première audience a été fixée au 10 novembre au TGI.

Modifié en juin par la direction actuelle, le règlement du scrutin impose aux candidats de présenter une liste comptant notamment sept vice-présidents issus des six régions du monde (deux pour l'Europe, un pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, l'Afrique et l'Asie-Océanie) et issus d'une liste approuvée par la FIA. Or, une seule personnalité représentant l'Amérique du Sud figure sur cette liste, Fabiana Ecclestone, la femme de Bernie Ecclestone, l'ancien grand patron de la F1. Et elle a accepté de figurer sur la liste du président sortant, candidat à sa réélection.

Violation du principe de démocratie associative "Dans ces conditions, aucune liste concurrente ne pouvait compter, parmi ses sept vice-présidents, un vice-président pour la région Amérique du Sud, cette dernière participant déjà à la liste de la présidence sortante", observe Laura Villars dans son assignation. Elle dénonce une "violation du principe de démocratie associative et de pluralisme prévu (dans les) statuts de la FIA."

La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 24 octobre. "J'ai tenté à deux reprises d'ouvrir un dialogue constructif avec la FIA, sur des sujets essentiels comme la démocratie interne et la transparence des règles électorales. Les réponses reçues n'ont pas été à la hauteur des enjeux", a expliqué Laura Villars dans une déclaration.

"Je n'agis pas contre la FIA, j'agis pour la préserver. La démocratie n'est pas une menace pour la FIA, c'est sa force", a poursuivi la pilote et entrepreneuse de 28 ans qui, en annonçant sa candidature en septembre disait vouloir redynamiser l'instance centenaire en "mettant en avant les jeunes et les femmes".

Basée à Paris, la FIA est chargée d'organiser les championnats du monde de Formule 1 ou de rallye, mais aussi de promouvoir la sécurité sur les routes. Elle compte plus de 240 clubs répartis dans 146 pays, pour environ 80 millions de membres.

"Une course à un cheval" La question de l'impossibilité de candidater avait déjà été soulevée mi-octobre en marge du Grand Prix des Etats-Unis de F1 à Austin par l'Américain Tim Mayer, ancien commissaire sportif de la FIA, qui souhaitait aussi briguer la présidence. "Le processus électoral de la FIA favorise grandement l'équipe en place et les autres candidats n'ont même pas la possibilité d'arriver sur la ligne de départ, c'est une course à un seul cheval", avait-il dit, dénonçant une "illusion de démocratie".

Ancien pilote de rallye, Mohamed Ben Sulayem a succédé fin 2021 au Français Jean Todt. Son premier mandat a été mouvementé. Il s'est notamment mis à dos les pilotes de F1 et de rallye pour avoir imposé de grosses amendes en cas d'utilisation de mots grossiers lors des retransmissions télévisées. Devant le tollé suscité par cette mesure, il a finalement décide de réduire de moitié le montant des amendes.



WTA 250 de Jiujiang: Viktorija Golubic passe en trois sets Une victoire difficile pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Viktorija Golubic (WTA 53) s'est qualifiée au forceps pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu la Russe Elena Pridankina (WTA 205) en trois sets, 6-0 4-6 7-5.

Il a fallu 2h42 de bataille à la Suissesse pour l'emporter au terme d'une rencontre à rebondissements. Après avoir survolé la manche initiale, Viktorija Golubic a un peu perdu le fil, ce qui a permis à son adversaire de revenir à une manche partout.

Le set décisif a été indécis jusqu'au bout. La Zurichoise a pris l'avantage 3-1, avant de céder quatre jeux consécutifs. Mais elle a su ensuite réagir pour à son tour enchaîner quatre jeux gagnés et remporter le match.

Viktorija Golubic a été en délicatesse avec son service puisqu'elle a concédé au total 26 balles de break. Mais son adversaire n'en a converti que trois. Pour sa part, la Suissesse a réalisé le break à cinq reprises, sur douze occasions.

Tenante du titre à Jiujiang et tête de série no 2, Golubic disputera un troisième quart de finale en 2025 après Cleveland en août et Osaka voici deux semaines. Elle aura comme prochaine adversaire la Kazakhe Julia Putintseva (WTA 75) ou la Chinoise Zheng Wushuang (WTA 309).



NBA: 20 points pour George, mais une défaite quand même Kyshawn George: 20 points, mais une défaite Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Kyshawn George a marqué 20 points en NBA. Mais la bonne prestation du Valaisan n'a pas permis aux Washington Wizards de s'imposer: ils ont été battus 139-134 ap chez eux par les Philadelphia 76ers.

Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a lui aussi subi une défaite avec les Los Angeles Clippers, dominés 98-79 sur le parquet des Golden State Warriors. Le Suisse n'a été aligné qu'un peu moins de cinq minutes et il n'a pas inscrit le moindre point.

