Bencic logiquement vaincue ++ Atlanta s'impose

Bencic s'incline logiquement en 8e de finale Belinda Bencic s'est logiquement inclinée en 8e de finale à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Belinda Bencic n'a pas signé l'exploit en 8e de finale de l'Open d'Australie. La St-Galloise a pourtant fait douter la 3e joueuse mondiale Coco Gauff l'espace d'un set dimanche à Melbourne. La championne olympique 2021 s'est inclinée 5-7 6-2 6-1 en 2h26' devant l'Américaine de 20 ans dans la Rod Laver Arena, sous un soleil de plomb. Elle n'a pas pu faire grand-chose après avoir gagné de haute lutte, en un plus d'une heure de jeu, un premier set très accroché. Coco Gauff, qui avait offert le break décisif de la première manche à la jaune maman en commettant deux doubles fautes d'affilée pour conclure le onzième jeu, a survolé les débats dès l'entame du deuxième set. Son passage aux vestiaires l'a peut-être aidée à retrouver ses esprits. Belinda Bencic (WTA 294) a elle aussi quitté le court pendant quelques minutes, à l'issue d'une deuxième manche à sens unique. Mais elle n'est pas parvenue à casser le rythme de Coco Gauff, qui a cumulé 27 coups gagnants sur les deux derniers sets contre 2 seulement pour son adversaire. Incapable de se procurer la moindre balle de break dans ces deux dernières manches, Belinda Bencic devrait rapidement pouvoir oublier cet échec pour retenir l'essentiel: elle est déjà compétitive, moins de neuf mois après la naissance de sa fille Bella et alors qu'elle n'a disputé que 20 matches depuis son retour le 30 octobre dernier. La St-Galloise de 27 ans, qui a notamment sorti la 22e mondiale Jelena Ostapenko à Melbourne, n'aura pas besoin d'utiliser bien longtemps son classement protégé. Ce 8e de finale australien, son 10e "seulement" dans un Majeur, lui permettra de se retrouver aux alentours de la 155e place mondiale lundi prochain.

Atlanta s'impose en prolongation à Boston Onyeka Okongwu (à droite) a brillé samedi face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Atlanta a cueilli un succès de prestige samedi en NBA. Clint Capela et les Hawks sont allés s'imposer 119-115 après prolongation sur le parquet du champion en titre et actuel 2e de la Conférence Est, Boston. Clint Capela n'a pas pesé sur cette rencontre, dans laquelle il n'a marqué que 3 points (à 1/4 au tir), même si ses 9 rebonds se sont avérés précieux. L'intérieur genevois est d'ailleurs resté sur le banc durant toute la prolongation. Le deuxième pivot des Hawks Onyeka Okongwu a en revanche brillé, cumulant 19 points, 13 rebonds et 4 contres. Le Californien a notamment bloqué un tir de Jaylen Brown à 27''1 du "buzzer", alors qu'Atlanta menait 116-115. Il a ensuite capté un rebond offensif capital à 11'' de la fin, avant de rentrer ses deux lancers-francs. Atlanta a ainsi cueilli sa 22e victoire de la saison en 41 sorties, la troisième d'affilée, pour pointer au 6e rang à l'Est. Lanterne rouge de cette Conférence - et de la Ligue, Washington a pour sa part concédé sa 9e défaite consécutive samedi, la 34e au total en 40 matches. Les Wizards du Valaisan Kyshawn George (7 points) se sont inclinés 122-114 sur le parquet des Golden State Warriors.

Lausanne pour continuer sur sa lancée Deux chocs au sommet dimanche pour la reprise de la Super League. Le leader Lugano reçoit son dauphin Bâle, alors que Lausanne, 3e, accueille Lucerne, 4e. Pour l'équipe de Ludovic Magnin, il s'agira de commencer 2025 de la même manière que la fin 2024. Le LS a récolté 22 points sur 27 possibles lors des neuf derniers matches. Et pour ses deux dernières rencontres de championnat avant la pause, les Vaudois ont giflé Zurich 3-0 et Lugano 4-1. Avec un Alvyn Sanches toujours plus fort dans le jeu, les Lausannois ont les moyens d'y croire. Autre club vaudois, Yverdon reçoit Zurich. Les deux équipes ne traversent pas la meilleure période de leur saison actuellement. Lors des cinq derniers matches de championnat, les deux organisations n'ont récolté que deux points. Zurich cherchera à maintenir sa place dans le top 6, tandis que les Yverdonnois ne voudront pas perdre leur 10e place au profit de GC.

Le Servette FC lâche encore des points Miroslav Stevanovic (au premier plan): ce ne fut pas vraiment sa soirée... Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Servette FC n’y arrive toujours pas ! Médiocre en fin d’année, il a entamé 2025 sur une nouvelle contre-performance : un nul (1-1) à domicile contre le FC St. Gall. Menés au score après la réussite de Willem Geubbels à la 47e minute, les Grenat doivent leur salut à Steve Rouiller. Le défenseur a armé une volée parfaite sur un corner de Timothé Cognat pour égaliser à la 70e minute. Mais ce partage des points ne colle pas vraiment aux ambitions d’un prétendant au titre. Sans son capitaine Jérémy Frick mais à nouveau avec son no 10 Alexis Antunes, le Servette FC a largement dominé les débats. Seulement à l’image de Miroslav Stevanovic, il a manqué d’efficience dans le dernier geste. Le Bosnien a galvaudé plusieurs occasions qui auraient offert un tout autre scénario à cette rencontre. Le recrutement d’un buteur semble impératif si les Grenat entendent vraiment jouer le titre. Venu avant tout pour ne pas perdre, le FC St. Gall a voulu vivre tout de suite sur son acquis après la réussite de Geubbels sur une action qui a vu les anciens Sédunois Bastien Toma et Chadrac Akolo à leur avantage. On aurait aimé que les deux hommes ne soient pas autant bridés par la suite.

Lausanne reprend sa marche en avant Topscorer du LHC, Damien Riat a réussi un doublé face à Ajoie Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a profité de la venue d'Ajoie pour renouer avec la victoire en National League. Le leader a dominé la lanterne rouge 3-0 samedi soir. Gottéron a pour sa part battu Berne 2-1 après prolongation, alors que Genève-Servette s'est lourdement incliné 7-3 à Rapperswil-Jona. Tout ne fut pas parfait pour le LHC, qui comme son adversaire du soir restait sur deux défaites consécutives. Mené au score depuis la 3e minute, Ajoie a ainsi cru tenir l'égalisation à 1-1 lorsque Philip-Michael Devos a allumé la lampe à la 27e en supériorité numérique. Mais le staff technique lausannois a eu l'oeil sur cette action. Cette réussite a été annulée après un coach's challenge, les arbitres estimant que Pierre-Edouard Bellemare avait gêné le portier Kevin Pasche. Et moins de trois minutes plus tard, Raphael Prassl inscrivait le 2-0 pour le LHC (30e). La troupe de Geoff Ward, qui a enfoncé le clou au troisième tiers grâce au deuxième but de Damien Riat (48e, 3-0), reste donc solidement installée en tête du classement. Elle conserve quatre points d'avance sur son dauphin Zoug, qui a cueilli face à Langnau (3-2) sa sixième victoire d'affilée, et cinq sur les Zurich Lions. Wallmark décisif Septième du classement, Fribourg Gottéron a fêté samedi son quatrième succès d'affilée. Les hommes de Lars Leuenberger ont forcé la décision face à Berne après 1'12 de jeu supplémentaire sur une réussite de Lucas Wallmark, qui a profité d'une passe lumineuse d'un Marcus Sörensen dont le travail derrière la cage a payé. Les Dragons, qui avaient concédé le 1-1 à la 52e après avoir ouvert la marque dès la 8e, pointent désormais à quatre longueurs du 6e Kloten. Des Flyers qui ont visiblement bien digéré le départ de leur meilleur compteur Miro Aaltonen: ils se sont imposés 3-2 face à Bienne, qui se retrouve ainsi à 10 points du top 6. Happy Rappi Genève-Servette a pour sa part souffert sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, qui ont fêté de la plus belle des manières leur 80e anniversaire grâce à sept buteurs différents. Le GSHC était déjà mené 2-0 après 6'25, après avoir encaissé deux buts en l'espace de 27 secondes. La messe était même dite à l'issue du premier tiers, bouclé sur un score de 4-0 fatal au portier genevois Robert Mayer. "Rappi" a marqué ses deuxième et troisième buts en supériorité numérique, le 4-0 étant tombé alors que Teemu Hartikainen purgeait une pénalité de 5 minutes pour un balayage. Genève-Servette ne s'est donc pas franchement rassuré avant le match retour de sa demi-finale de Champions League prévu mardi. Les Zurich Lions, qui se sont imposés 6-1 à l'aller aux Vernets mercredi dernier, ont en revanche parfaitement préparé la demi-finale retour en dominant le HC Lugano d'Uwe Krupp 4-1 samedi soir.

Moins grave que craint pour Kriechmayr Vincent Kriechmayr s'en tire à con compte après sa lourde chute Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Plus de peur que de mal pour Vincent Kriechmayr, qui s'en est tiré à bon compte après sa chute samedi lors de la descente de Coupe du monde Wengen. L'Autrichien de 33 ans a subi un fort étirement du ligament interne du genou droit, comme l'a révélé une IRM pratiquée dans une clinique privée autrichienne. "Au fond, je vais bien et je suis content que cela se soit terminé ainsi. Au début, je pensais que la blessure était plus grave, car je pouvais à peine solliciter ma jambe. De ce point de vue, on peut définitivement parler de chance dans la malchance", a déclaré Kriechmayr, qui espère être à 100% pour les Mondiaux de Saalbach.

Une 8e défaite en 10 matches pour les Devils Gardien de Philadelphie, Samuel Ersson a passé une soirée plutôt tranquille à Newark Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Le 500e match de saison régulière de Nico Hischier ne restera pas gravé dans sa mémoire. Les Devils se sont en effet inclinés 3-1 devant Philadelphie samedi après-midi en NHL. La franchise de Newark n'a pas montré grand-chose dans cette partie, ne cadrant que 14 tirs au total (1 pour Hischier, 2 pour son compère appenzellois Timo Meier) dont 7 dans le troisième tiers. New Jersey a ainsi subi sa troisième défaite consécutive, la huitième dans ses dix dernières sorties. Philadelphie a forcé la décision en supériorité numérique, Bobby Brink marquant le 2-1 à la 53e. Le défenseur zurichois de Devils Jonas Siegenthaler purgeait alors une pénalité mineure dont il avait écopé pour un coup de crosse asséné à l'encontre d'Owen Tippett qui allait défier le portier des Devils Jake Allen en contre-attaque. Le 3-1 est tombé dans une cage vide, à 2'' de la sirène finale.

L'improbable défaite du FC Sion Théo Berdayes devancé par Tsiy Ndenge: comme si le FC Sion aura toujours accusé un temps de retard lors de cette reprise. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L’année débute très mal pour le FC Sion. A Tourbillon, les Sédunois se sont inclinés 1-0 devant les Grasshoppers alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique dès la 4e minute... Piégé sur une réussite de l’Argentin Tomas Veron Lupi à la 64e minute sur une action qui a dévoilé toutes les limites du capitaine Reto Ziegler, le FC Sion a, bien sûr, exercé une domination sans partage face à des Zurichois réduits à 10 après l'expulsion justifiée de Saulo Decarli pour un coup de coude. Il aurait pu la concrétiser à la 71e sans un miracle du portier Justin Hammel devant Dejan Sorgic ou à la 79e sans un... double sauvetage sur la ligne de Dirk Abels. Avec une défense composée de quatre gauchers et un milieu de terrain trop vite privé de Kevin Bua qui s’est blessé à l’épaule juste avant la demi-heure, le FC Sion n’a toutefois pas livré la marchandise. Cette défaite fait tache alors que la formation de Didier Thiolot avait cueilli 13 points lors des six derniers matches avant la trêve. Elle ne fait également pas l’affaire d’Yverdon qui voit les Grasshoppers le devancer pour se retrouver virtuellement dans la peau du barragiste. YB muet Le second match disputé à 18.00 a également débouché sur une surprise. Pour la première d’Uli Forte, le FC Winterthour a gâché la... première de Giorgio Contini à la tête des Young Boys. Contraints au nul 0-0 face à un adversaire qui a pu s’appuyer sur un gardien en état de grâce en la personne du Grec Stefanos Kapino, les Bernois ont beaucoup raté. Ils ont surtout laissé filer deux points précieux pour une équipe qui rêvent d’une impossible remontada et qui risquent de se retrouver dimanche à 10 points du leader et à 6 de la barre.

Miro Aaltonen s'excuse pour son comportement Miro Aaltonen est suspendu pour avoir contrevenu aux règles anti-dopage Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Vendredi, Miro Aaltonen a été suspendu provisoirement pour une infraction liée au dopage. L'attaquant a reconnu un comportement fautif auprès de l'agence finlandaise STT. Aaltonen s'est exprimé tard vendredi soir. "Pendant la trêve avant Noël, j'étais dans une boîte de nuit et j'ai apparemment consommé, à des fins de divertissement, une substance qui n'améliore pas les performances, mais qui est interdite dans le sport." On ne sait pas encore quelle substance le champion olympique finlandais a consommée de manière interdite. Ni Kloten ni Swiss Sport Integrity, qui a suspendu provisoirement le joueur de 31 ans pour une durée indéterminée en raison d'une violation potentielle des dispositions antidopage, ne se sont encore exprimés sur le cas. Aaltonen, qui a signé avec Berne un contrat de deux ans valable à partir de la saison prochaine, a en outre déclaré qu'il s'agissait d'une erreur stupide. "Je vais demander de l'aide et j'assume les conséquences de mes actes, rapporte SST. Dès que je serai autorisé à le faire, je souhaite reprendre mon travail. Je présente mes excuses les plus sincères pour ce que j'ai fait à mes proches et au HC Kloten, aux fans et aux coéquipiers."

Descente de Wengen: Odermatt encore le roi du Lauberhorn Marco Odermatt le roi du Lauberhorn Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marco Odermatt a remporté la descente de Wengen pour la troisième fois. C'est même le cinquième doublé suisse de la saison chez les hommes avec la 2e place de Franjo von Allmen. Il a beau être originaire du canton de Nidwald, Wengen est bien la maison de Marco Odermatt. Le meilleur skieur du monde a prouvé que personne actuellement ne pouvait rivaliser avec lui sur le Lauberhorn, même lorsque la piste est un peu plus facile à appréhender. En entrée de Hundschopf, le leader de la Coupe du monde a réussi à conserver une vitesse supérieure à 82 km/h et juste avant le Kernen-S, pourtant élargi, "Super Marco" a découpé ces virages mythiques. Odi s'est fait un peu peur dans le S final en attaquant la porte avec un angle impressionnant. En coupant la ligne en 2'22'58, le Nidwaldien a établi le nouveau record de la piste que détenait Kristian Ghedina depuis 1997 (2'24''23). "C'est une bonne réaction après la course d'hier (réd: 7e du Super-G), a expliqué le vainqueur du jour au micro de la RTS. Le ski était parfait sur cette neige, la sensation sous les pieds était bonne, sur les sauts, je savais que j'étais bon en allant plus loin qu'aux entraînements." Rempli de confiance, Odermatt est maintenant prêt pour son grand objectif de la saison: s'imposer sur la Streif. "Kitzbühel, c'est la course la plus importante de l'année pour moi, on verra mais la confiance est parfaite", a confié celui qui a décroché la 43e victoire de sa carrière, la 4e en descente. Le week-end de rêve de Franjo von Allmen Derrière le patron, on retrouve Franjo von Allmen qui a vécu un week-end de rêve, 24 heures après avoir remporté son premier succès en Coupe du monde lors du Super-G. Parti juste avant son chef de file, le Bernois avait coupé la ligne en tête avec 0''20 de bonus sur Miha Hrobat. "Je voulais du vert, mais je savais qu'il y avait des bons coureurs derrière moi, a-t-il lâché dans un grand sourire. Ce n'était pas simple de garder de la force dans le S final, mais j'ai pris l'énergie du public." Il s'agit au passage du premier doublé suisse sur le Lauberhorn. Très bonne sortie pour Justin Murisier, 7e. Mais le Bagnard n'était pas totalement satisfait: "J'ai été moyen dans les passages où je suis bon et plutôt bon dans les passages où j'avais des problèmes. Et des chances à Wengen, je n'en n'aurais pas 100'000. Après cette interruption de Kriechmayr juste avant que je parte, ce n'était pas facile. J'ai manqué de risques dans le S final." Stefan Rogentin a pris la 11e place, alors qu'Alexis Monney a raté la dernière porte.

Descente de Cortina: Gut-Behrami 4e, Goggia s'impose Sofia Goggia la plus forte à Cortina Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Et de 4 pour Sofia Goggia en descente à Cortina! Dans les Dolomites, l'Italienne a enlevé la 19e descente de sa carrière en Coupe du monde, la 26e victoire de sa carrière. Pas de surprise sur l'Olimpia delle Tofane. Sofia Goggia était l'une des grandes favorites et elle a parfaitement assumé ce rôle. La Bergamasque a surtout fait la différence dans le troisième secteur avec le passage du Delta. Elle a "collé" une demi-seconde à ses adversaires. Derrière la championne olympique de descente 2018, on retrouve la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et l'Italienne Federica Brignone qui a récupéré le dossard rouge de leader de la discipline. Les Suissesses sont juste derrière, au pied du podium (4e à 0''72 et 5e à 0''75). Quadruple vainqueure en Coupe du monde sur cette piste, ainsi que deux fois médaillée d'or aux Mondiaux de 2021, Lara Gut-Behrami a concédé trop de temps dans le troisième secteur et dans les derniers hectomètres de course. Trois centièmes derrière la Tessinoise, Corinne Suter se hisse dans le top 5 pour la première depuis près de deux ans et sa troisième place à Kvitfjell. Sur la piste qui l'avait couronnée championne du monde en 2021, la Schwytzoise a donné l'impression de retrouver une partie de ses sensations. Magnifique deuxième lors de la descente de St-Anton samedi passé, Malorie Blanc est redescendue de son nuage sur une piste qu'elle découvrait. La Valaisanne occupe la 23e place provisoire à 1''89. Delia Durrer a fait un peu mieux avec son 19e rang. Priska Ming-Nufer (27e) et Michelle Gisin (29e) sont au-delà des deux secondes de retard

17e victoire de suite pour Sinner, qualifié pour les huitièmes Jannik Sinner poursuit sa route à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le no 1 mondial Jannik Sinner, tenant du titre, s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open d'Australie. Ceci grâce à sa victoire en trois sets contre l'Américain Marcos Giron (46e). L'Italien, vainqueur pour la 4e fois en autant de duels face à son adversaire, s'est imposé 6-3 6-4 6-2 et rejoint ses rivaux Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e) et Novak Djokovic (7e) parmi les seize derniers joueurs en lice. Sinner, désormais sur une série de 17 victoires d'affilée, affrontera en huitièmes de finale le Danois Holger Rune (13e) ou le Serbe Miomir Kecmanovic (51e), qui disputent leur 3e tour dans la soirée. Double vainqueur en Grand Chelem (Open d'Australie et US Open 2024), le champion de 23 ans n'a plus été battu depuis plus de trois mois et sa défaite en finale du tournoi ATP 500 de Pékin contre Alcaraz, début octobre.

Noemi Rüegg pour une première sur le World Tour Noemi Rüegg, ici lors du Tour de Romandie, a remporté la 2e étape du Tour Down Under Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noemi Rüegg fait une entrée fracassante sur le World Tour féminin en ce début de la saison. La championne de Suisse a remporté la 2e étape du Tour Down Under et pris la tête du général. Rüegg a doublé les meilleures grimpeuses lors de l'arrivée au sommet à Willunga Hill. La Zurichoise de 23 ans de l'équipe EF Education-Oatly s'est détachée à un peu plus de 500 m de l'arrivée et a terminé avec dix secondes d'avance sur la Néerlandaise Silke Smulders. Elise Chabbey, qui court désormais pour l'équipe FDJ-Suez, a pris la 7e place à 26 secondes. "Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens", a déclaré Rüegg lors de l'interview d'après-course, bien incapable de retenir ses larmes de joie. Grâce à sa première victoire au plus haut niveau, elle a de bonnes chances de terminer l'épreuve de trois jours en leader. Avant la dernière étape vallonnée, elle compte 15 secondes d'avance sur Smulders. Le profil et le sprint en légère montée à Stirling devraient lui convenir.

Le gardien Nedeljkovic s'offre un but et un assist Alex Nedeljkovic fêté par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Pittsburgh est à la recherche de sa gloire d'antan. Mais cette nuit, son gardien Alex Nedeljkovic a réussi un exploit inédit en NHL en marquant un but et en faisant un assist contre Buffalo. Lors de cette victoire 5-2 de la bande à Sidney Crosby, Nedeljkovic a réalisé 40 arrêts pour un pourcentage de 95,2% et il a aussi contribué de l'autre côté de la feuille de statistiques. Il a ainsi été crédité d'une passe sur le 3-1 de Cody Glass et c'est lui qui a scellé le score à 2'42 de la fin en marquant dans la cage vide. Ce fan de Martin Brodeur est en outre le premier gardien à marquer en ECHL, AHL et NHL. Son but est le 19e inscrit par un gardien en NHL et il est le 16e dans l'histoire à accomplir cet exploit.