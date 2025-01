Bencic qualifiée sur abandon ++ Alcaraz en 8e

Bencic profite de l'abandon d'Osaka au 3e tour Naomi Osaka a été contrainte à abandonner dans son 3e tour face à Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Belinda Bencic (WTA 294) s'est imposée avant la limite vendredi au 3e tour de l'Open d'Australie. La St-Galloise a profité de l'abandon de Naomi Osaka (WTA 51) pour se hisser en 8e de finale. Naomi Osaka a décidé de jeter l'éponge quelques secondes après avoir perdu le premier set 7-6 (7/3). La Japonaise, qui avait servi pour le gain de cette première manche à 5-3, a souffert une nouvelle fois des abdominaux. Cette blessure l'avait déjà contrainte à abandonner en finale du tournoi d'Auckland samedi dernier. Belinda Bencic, qui a montré - tout comme son adversaire - un excellent niveau de jeu dans le premier set, abordera donc son 8e de finale avec une réserve d'énergie intacte. La championne olympique 2021 se frottera dimanche soit à l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) soit à la gauchère canadienne Leylah Fernandez (WTA 29). Cette place au 4e tour permettra à Belinda Bencic de gagner quelque 140 places au moins dans la hiérarchie. La St-Galloise, qui a profité de son classement protégé pour intégrer le tableau principal de cet Open d'Australie, se retrouvera aux alentours du 115e rang mondial si elle se hisse en quart.

Alcaraz lâche son premier set mais passe en huitièmes Carlos Alcaraz s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Carlos Alcaraz s'est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en écartant au 3e tour le Portugais Nuno Borges (ATP 33). Le no 3 mondial a néanmoins concédé son premier set dans cette quinzaine. Le quadruple lauréat en Grand Chelem a gagné 6-2 6-4 6-7 (3/7) 6-2 contre un adversaire qu'il avait déjà dominé lors de leur seul duel précédent, en 2023 sur la terre battue de Barcelone. Il s'est néanmoins parfaitement repris après la perte de la troisième manche, empochant les trois premiers jeux du quatrième set. En huitièmes de finale, Carlos Alcaraz se mesurera soit au Britannique Jack Draper (ATP 18) soit à l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 68). L'Espagnol de 21 ans pourrait retrouver en quarts de finale Novak Djokovic (ATP 7), sacré dix fois à Melbourne et en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem. Le meilleur résultat d'Alcaraz à Melbourne est un quart de finale, perdu en 2024 contre Alexander Zverev (ATP 2). Ce dernier s'est qualifié pour les huitièmes de finale vendredi à peine quelques minutes avant l'Espagnol, en dominant le Britannique Jacob Fearnley (ATP 92) 6-3 6-4 6-4.

Fiala retrouve le chemin des filets Kevin Fiala a marqué jeudi son 15e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Kevin Fiala a mis fin à une disette de cinq matches jeudi soir en NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit son premier but de l'année 2025 dans une rencontre gagnée 5-1 par Los Angeles sur la glace des Canucks de Pius Suter. Crédité d'un assist sur le 2-0 d'Alex Turcotte (10e), Kevin Fiala a marqué le 4-1 en supériorité numérique à la 36e minute. Il en est désormais à 24 points dans cet exercice 2024/25, dont 15 buts. Pius Suter n'a en revanche pas réussi de point dans cette partie. Capitaine des Devils, Nico Hischier a quant à lui signé un doublé pour ses 20e et 21e réussites de la saison. Mais le Valaisan n'avait pas le sourire au terme d'un match perdu 4-3 après prolongation face à Toronto: New Jersey n'a gagné que 2 de ses 9 derniers matches. Timo Meier a, lui, réussi un assist sur le 3-2 de Hischier. Roman Josi a lui aussi réalisé un assist dans un match gagné 3-2 aux tirs au but par Nashville face à des Chicago Blackhawks toujours privés de Philipp Kurashev (surnuméraire). Le capitaine des Predators affiche désormais 30 points - dont 22 assists - à son compteur personnel 2024/25.

24 points pour Kyshawn George face aux Suns Kyshawn George (18) a inscrit 24 points face aux Suns, son record personnel Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Kyshawn George a signé un nouveau record personnel jeudi en NBA en inscrivant 24 points face à Phoenix. Mais la performance de choix du "rookie" valaisan n'a pas suffi pour Washington, qui s'est incliné 130-123 face aux Suns. Sorti du banc jeudi soir, Kyshawn George a eu droit à plus de 30 minutes de jeu face à Devin Booker (37 points) et aux Suns. Il en a pleinement profité: il a rentré 8 de ses 10 tirs (avec un remarquable 6/8 à 3 points), ajoutant 4 rebonds et 4 passes décisives pour un différentiel de +11. George a mené la charge au quatrième quart-temps du côté des Wizards, qui ont pu croire en la victoire en réussissant un partiel de 12-0 pour revenir à 3 points des Suns (120-117) à 1'06 du "buzzer". Mais Devin Booker a ôté tout espoir à Washington 20 secondes plus tard en rentrant son panier primé. Cette défaite est la huitième d'affilée pour les Wizards, la 33e de la saison déjà en 39 sorties. Pour mémoire, Washington avait vécu une bien plus longue série noire- 16 défaites consécutives - cet automne.

Un super-G en ouverture à Wengen vendredi Les courses du Lauberhorn à Wengen s'ouvrent vendredi avec le super-G, prévu dès 12h30. Leader de la discipline et du classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt partira favori. Le Nidwaldien a remporté en 2022 le super-G de Wengen, organisé alors pour la première fois depuis 28 ans, et est également monté sur le podium les deux années suivantes. Il vise un 14e succès dans la discipline en Coupe du monde. Le Norvégien Fredrik Möller, qui a remporté le dernier super-G à Bormio après deux 4es places, s'annonce comme son principal adversaire. Mattia Casse et Vincent Kriechmayr comptent également parmi les prétendants au podium, comme le Bernois Franjo von Allmen ou le Fribourgeois Alexis Monney. Loïc Meillard s'alignera quant à lui pour la deuxième fois de l'hiver dans la discipline après avoir terminé 26e à Beaver Creek. Le skieur d'Hérémence espère surtout s'illustrer dimanche en slalom, où il aura à coeur de se racheter après son élimination à Adelboden.

Une deuxième défaite en l'espace de 24 heures pour le leader Fabio Hofer (à droite) vient d'inscrire le but de la victoire pour le HC Bienne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dure semaine pour le leader ! Vingt-quatre heures après sa défaite 4-1 à Fribourg, le Lausanne HC s’est incliné 3-2 à Bienne après avoir pourtant mené 2-0. Fabio Hofer a donné la victoire aux Seelandais à la 51e minute sur une réussite à 5 contre 4. Bien protégés par leur gardien Luis Janett, les Biennois ont pu préserver leur avantage en fin de match malgré une double infériorité numérique durant... 89’’. Comme Janett, Anthony Greco a également tenu un rôle déterminant dans cette précieuse victoire. Auteur d’un doublé, l’Américain qui a été recruté à la fin novembre, a remis son équipe à la hauteur du Lausanne HC qui avait marqué par Tim Bozon et Ken Jäger. Victorieux de quatre de ses cinq derniers matches se hisse à la 8e place du classement. Quant au LHC, il conserve son fauteuil de leader avec un avantage de 5 points sur Berne et espère bien retrouver le chemin de la victoire samedi lors de la réception d’Ajoie.

Daniil Medvedev terrassé au bout de la nuit par Learner Tien Une nuit aux allures de cauchemar pour Daniil Medvedev. Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Finaliste malheureux l’an dernier après avoir mené deux sets à rien face à Jannik Sinner, Dannil Medvedev ne verra pas les 16es de finale de l’Open d’Australie. Le Russe est tombé au bout de la nuit. Il s’est incliné 6-3 7-6 (7/4) 6-7 (8/10) 1-6 7-6 (10/7) à 02h54 du matin devant Learner Tien (ATP 121), Issu des qualifications, ce gaucher californien de 19 ans a enlevé six des sept derniers points de ce thriller long de 4h49’ pour signer, bien sûr, le plus bel exploit de sa jeune carrière. Version 2.0 de Michael Chang, Learner Tien a témoigné d’une maîtrise nerveuse étonnante. Il a su, en effet, revenir de nulle part au cinquième set après avoir bénéficié d’une balle de match au jeu décisif du troisième et avoir perdu 6-1 le quatrième. Venu tardivement à Melbourne en raison de la naissance de son deuxième enfant, Daniil Medvedev (no 5) avait déjà démontré certaines limites lors de son premier tour. Il avait dû, en effet, aller à la limite des cinq sets contre le Thaïlandais Kasidit Samrej, 418e mondial. Face à Tien, il a évolué très loin de ses standards même s’il a servi pour le match à 6-5 dans un cinquième set riche en rebondissements. La question désormais est de savoir si Learner Tien, qui a également gagné son premier tour en cinq sets, aura récupéré de ses efforts pour son troisième tour de samedi contre Corentin Moutet (ATP 69). Le Français aura l’avantage de la fraîcheur et pourra compter sur un kop tricolore parfois trop fanatique qui donne à Melbourne Park un petit air du stade Vélodrome de Marseille.

Amy Baserga troisième du 15 km de Ruhpolding Un premier podium en Coupe du monde pour Amy Baserga. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Amy Baserga a signé le meilleur résultat de sa carrière lors du 15 km de Ruhpolding. La Schwytzoise a pris la troisième place à 43''1 de Lou Jeanmonnot, cette Française qui n'arrête pas de gagner. Quatre ans après ses deux titres mondiaux en juniors, Amy Baserga (24 ans) joue enfin dans la cour des grandes. Elle doit sa place sur le podium à son 20 sur 20 au tir. Lou Jenmonnot a, elle aussi, réussi un sans-faute dans cet exercice. Après Selina Gasparin et Lena Häcki-Gross, Amy Baserga est la troisième Suissesse à se hisser sur le podium d'une épreuve de Coupe du monde. Opérée du poignet au printemps dernier, la Schwytzoise a délivré en Allemagne un message clair: elle sera bien partante dans la course aux médailles le mois prochain aux Championnats du monde de Lenzerheide.

FC Lugano prolonge Croci-Torti de 3 ans Mattia Croci-Torti a prolongé son contrat avec Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le FC Lugano s'engage sur le long terme avec Mattia Croci-Torti. Le leader de la Super League annonce avoir prolongé de trois années le contrat de son entraîneur, qui arrivait à échéance cet été. Croci-Torti (42 ans) avait repris la direction ad interim après le départ du Brésilien Abel Braga, en septembre 2021, et avait conduit le club à la victoire en Coupe l'année suivante. Lugano a également atteint la finale de la Coupe en 2023 et 2024. Le club tessinois est devenu un candidat sérieux au titre de Champion de Suisse sous la direction de Croci-Torti. Il avait pris la 2e place lors de l'exercice 2023/24 de Super League.

Sarrazin "progresse" et "communique", se réjouit le camp français Cyprien Sarrazin progresse et communique, selon ses co Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Cyprien Sarrazin "progresse" et "communique", ont expliqué ses coéquipiers réunis dans la station de Wengen. Le Français s'est gravement blessé à la tête lors d'une chute fin décembre à Bormio. "Il est conscient, il est souriant, il communique et il regarde déjà le ski", a raconté Blaise Giezendanner à la veille du super-G de Coupe du monde de Wengen, que Sarrazin avait remporté l'an dernier, avant la mythique descente du Lauberhorn samedi. Nils Allègre voulait de son côté "aller voir Cyprien le week-end dernier" en rééducation à Lyon, sans que ce soit encore possible. "Mais mardi en me réveillant de la sieste, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un message de +Cyp+ me demandant de l'appeler, ce que j'ai fait aussitôt. Il progresse, il fait un pas en avant chaque jour, ça nous allège le coeur. On pense tous à lui", a confié son coéquipier. Matthieu Bailet a lui reçu "un petit message vocal" dans lequel le skieur de Dévoluy se montrait "content des avancées" et "positif". "Après, dire que les choses vont bien ou pas, ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas médecin, mais en tant que pote et collègue de groupe, ça m'a fait plaisir d'avoir de ses nouvelles", a ajouté Bailet. Vendredi dernier, le médecin de l'équipe de France de ski avait indiqué que "face à l'évolution favorable de son état", Cyprien Sarrazin avait quitté le service neurologique du Médipole de Lyon pour être transféré "en service de rééducation au centre Henry Gabrielle" dans la même ville. Sans garantie Mais la convalescence s'annonce longue pour le no 2 mondial de descente la saison dernière: après sa violente chute le 27 décembre, il a souffert d'un "hématome intracrânien aigu", et son crâne a dû être percé d'un "trou de trépan" pour drainer le sang, selon la même source. "On parle en mois, on n'est pas du tout sur une récupération en semaines", avait prévenu Stéphane Bulle début janvier, confirmant que la saison du Haut-Alpin de 30 ans était terminée. "On va commencer à lui permettre de faire des choses que tout le monde fait, à savoir s'asseoir, manger, se mettre debout", avait-il ajouté, expliquant que l'objectif était de permettre à Sarrazin de reprendre sa carrière, mais sans garantie après une telle blessure.

Sinner lâche un set dans son 2e tour Jannik Sinner a lâché un set dans son 2e tour Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Tenant du titre, Jannik Sinner a laissé filer une manche au 2e tour de l'Open d'Australie jeudi. Le no 1 mondial s'est imposé 4-6 6-4 6-1 6-3 contre l'Australien Tristan Schoolkate (ATP 173), premier joueur à lui prendre un set en 14 matches. L'Italien de 23 ans a mis près d'une heure pour trouver ses marques face à cet adversaire bénéficiaire d'une invitation des organisateurs du premier Grand Chelem de la saison. Il jouera sa place en 8es de finale contre l'Américain Marcos Giron (ATP 46). Ce dernier a battu au 2e tour l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 38), qui était le dernier joueur avant Schoolkate à avoir réussi à prendre un set à Jannik Sinner. C'était début octobre au Masters 1000 de Shanghai. Jeudi, Sinner a rejoint au 3e tour de l'Open d'Australie ses rivaux Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e) et le décuple vainqueur Novak Djokovic (7e), qualifiés dès mercredi, ainsi que l'Américain Taylor Fritz (4e), qui a obtenu son billet plus tôt dans la journée.

Un sacré défi samedi pour Gaël Monfils Gaël Monfils: le cap vers un 16e de finale contre Taylor Fritz. Image: KEYSTONE/AP Indestructible Gaël Monfils (ATP 41) ! Le Français de 38 ans a signé un septième succès de rang pour se hisser en seizième de finale de l’Open d’Australie. Après son succès en cinq sets devant le Champion de Bâle Giovanni Mpetshi Perricard, le vainqueur d’Auckland s’est imposé 7-5 6-3 7-6 (7/3) devant l’Allemand Daniel Altmeier. Il atteint ainsi pour la... douzième fois ce cap du troisième tour à Melbourne. Seul Novak Djokovic, parmi les joueurs en activité, a fait mieux. Samedi, Gaël Monfils affrontera le no 4 mondial Taylor Fritz. L’Américain n’a perdu que trois jeux – 6-2 6-1 6-0 - face au Chilien Cristian Garin (ATP 150) après n’en avoir laissé filer que cinq lors de son premier tour contre son compatriote Jenson Brooksby... Des statistiques impressionnantes mais il ne faut jamais jurer de rien avec Gaël Monfils, le joueur qui ne cesse de défier le temps.

Atlanta gagne à Chicago 11 points et 10 rebonds pour Clint Capela à Chicago. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Au lendemain de son succès 122-117 à domicile devant Phoenix, Atlanta a enchaîné. Les Hawks se sont imposés 110-94 à Chicago malgré l’absence de Trae Young, blessé à une côte. Auteur de 27 points, Keaton Wallace a su compenser l’absence de l'atout maitre. Venu de la G League, le guard a inscrit 4 paniers à 3 points et a délivré 6 passes décisives pour la plus belle performance de sa carrière. Les 19 points du néophyte Daeqwon Plowden ont également pesé, tout comme le neuvième double-double de la saison de Clint Capela. Aligné durant 21 minutes, le pivot genevois a inscrit 11 points et a capté 10 rebonds pour un différentiel de + 8. Clint Capela et ses coéquipiers ont toujours eu la main sur cette rencontre. Ils ont mené 61-47 avant la pause avant de signer un partiel de 12-2 dans le troisième quarter.

Mathilde Gremaud va mieux, merci pour elle Mathilde Gremaud est à nouveau d'attaque. Malade en décembre, la triple médaillée olympique est prête à en découdre à Laax, où elle cherchera à briller en finale du slopestyle vendredi. Habituée à jouer les premiers rôles avec notamment ces trois Globes conquis au printemps dernier, Mathilde Gremaud reste sur deux contre-performances consécutives. Huitième du Big Air de Klagenfurt le 4 janvier, elle a surtout échoué dès les qualifications dans la même discipline à Kreischberg cinq jours plus tard. "J'étais un peu malade en décembre", a-t-elle confié à Keystone-ATS au lendemain des qualifications de l'épreuve de slopestyle, dont elle a pris la 2e place derrière la star Eileen Gu mardi matin. "Ca n'était jamais si mauvais que cela, mais je n'étais jamais à 100%", a-t-elle souligné. "Ca va mieux. Je me suis bien remise, je ne ressens plus de fatigue. Je pense que c'est passé", poursuit la championne olympique 2022 de slopestyle, qui "espère apporter encore d'autres choses" dans ses figures. Et qui se félicite que "mes nouvelles tricks ont bien fonctionné en Chine". Mathilde Gremaud, qui avait terminé 2e du slopestyle de Stubai fin novembre puis 4e du Big Air de Pékin début décembre avant de tomber malade, regrette toutefois un certain manque d'entraînement. "On n'a pas eu énormément de jours d'entraînement, et je n'avais pas la forme en décembre", a-t-elle rappelé. "Et maintenant, les compétitions vont s'enchaîner", avec déjà en ligne de mire les Mondiaux de Silvaplana en mars. "Mais ce sont aussi des jours passés sur la neige, et je dois également pouvoir en profiter pour améliorer mon niveau", a encore assuré celle qui est aussi championne du monde en titre de slopestyle. "Pas que la performance qui compte" La confiance est en tout cas toujours là. "Ca ne me gêne pas d'avoir eu deux compétitions qui ont moins bien marché, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. On m'a fait remarquer que ce n'est pas habituel pour moi, c'est donc une raison de plus de ne pas avoir peur de ça", a-t-elle souligné. "Et il n'y a pas que la performance qui compte en sport", a-t-elle enchaîné. "Etre malade ne m'a pas aidée au niveau de l'énergie. Je n'arrivais pas à mettre sous tension mon corps, qui ne suivait pas à 100%. Ces contre-performances ne sont donc pas un souci, même si suis je suis plutôt habituée à être tout devant."