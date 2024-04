Berra et Bertschy rejoignent la Nati ++ Pas de licence pour W'thour

Deux Fribourgeois débarquent, quatre "NHLers" les rejoindront Berra (de face) et Bertschy retrouvent l'équipe de Suisse dès cette semaine Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le coach national Patrick Fischer procède à de nouveaux ajustements dans l'effectif qui prépare le championnat du monde 2024. Quatre joueurs rejoignent l'équipe de Suisse dès cette semaine, alors que quatre "NHLers" débarqueront la semaine prochaine. Deux joueurs de Fribourg-Gottéron, le portier Reto Berra et l'attaquant Christop Bertschy, intègrent ainsi le groupe dès cette semaine en compagnie des Zougois Fabrice Herzog et Dario Simion dont la convocation avait déjà été annoncée la semaine passée. Tanner Richard est également de la partie après avoir été absent pour des raisons personnelles, souligne Swiss Ice Hockey dans un communiqué. Le gardien Sandro Aeschlimann (Davos), les deux défenseurs du GSHC Tim Berni et Simon Le Coultre ainsi que l’attaquant de Davos Valentin Nussbaumer ne font en revanche plus partie de l’équipe pour la suite de la préparation au Mondial. Tout comme André Heim, qui s'est blessé à une cheville la semaine dernière à l'entraînement. Trois Devils dès la semaine prochaine L'équipe de Suisse disputera deux matches lors de cette troisième semaine de préparation, contre la Lettonie, vendredi à 19h45 à Lausanne et samedi à 17h30 à Kloten. Elle bénéficiera ensuite du renfort de quatre joueurs de NHL: le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegentaler et l’attaquant Nico Hischier des New Jersey Devils, ainsi que l’attaquant Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks). Le communiqué de la fédération ne mentionne en revanche pas le nom de Timo Meier, autre attaquant des Devils. Mais l'Appenzellois a avoué la semaine dernière qu'il avait souffert de déchirures ligamentaires aux deux genoux durant la première partie de la saison régulière de NHL, et qu'il n'avait pas encore arrêté sa décision concernant le Mondial.

Pas de licence en 1re instance pour Winterthour et Schaffhouse Le FC Winterthour n'a pas obtenu sa licence en première instance Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Commission des licences de la SFL a accordé le droit de jouer à 20 des 22 clubs de Super League et de Challenge League, a annoncé la SFL dans un communiqué. La licence a été refusée en première instance au FC Winterthur (SL) et au FC Schaffhouse (ChL), qui peuvent faire appel jusqu'au 24 avril. La Commission a refusé la licence au FC Winterthour en raison de critères non remplis dans le domaine des infrastructures. Le FC Schaffhouse a lui été recalé pour des motifs financiers. Les deux clubs peuvent déposer un recours jusqu'à mercredi, et l'instance de recours rendra sa décision au plus tard le 17 mai. En outre, Etoile Carouge et le FC Rapperswil-Jona, les deux équipes actuellement en tête du classement de Promotion League, ont obtenu le feu vert pour une éventuelle promotion. Ils ont obtenu la licence nécessaire pour évoluer en Challenge League la saison prochaine.

Nadal annoncé pour la Laver Cup Rafael Nadal fera son retour en Laver Cup cette année Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Rafael Nadal, qui tente de revenir sur le circuit pour ce qui devrait être son ultime saison, fera partie de l'équipe Europe de la Laver Cup du 20 au 22 septembre à Berlin. En 2022, la Laver Cup avait été le tout dernier tournoi officiel de Roger Federer. Rafael Nadal, pourtant blessé, était venu jouer le double au côté du principal adversaire de sa carrière. Les deux hommes avaient fini en pleurs. "Nadal rejoint son compatriote espagnol et no 3 mondial Carlos Alcaraz, le no 4 Daniil Medvedev et le no 5 Alexander Zverev dans l'équipe Europe qui tentera de récupérer la Laver Cup sous le capitanat de Björn Borg", soulignent les organisateurs dans un communiqué. Nadal se déclare "très heureux" de participer pour la quatrième fois à cette compétition initiée par Federer en 2017 et qui oppose une équipe de joueurs européens à une équipe de joueurs du reste du monde dont le capitaine est John McEnroe. "A ce stade de ma carrière, je veux vraiment profiter de toutes les opportunités qui se présentent", ajoute dans le communiqué l'homme aux 22 titres du Grand Chelem mais qui, en raison de blessures et de douleurs, n'a plus gagné de tournoi depuis son 14e titre à Roland-Garros en 2022 et n'a même quasiment plus joué en compétition.

L'Udinese se sépare de son entraîneur, Cannavaro annoncé L'Udinese n'est plus entraîné par Gabriele Cioffi Image: KEYSTONE/EPA ANSA/GABRIELE MENIS L'Udinese, 17e du Championnat d'Italie, s'est séparé lundi de son entraîneur Gabriele Cioffi. Celui-ci pourrait être remplacé selon la presse italienne par le champion du monde 2006 Fabio Cannavaro. "L'Udinese annonce avoir relevé de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première Gabriele Cioffi", a indiqué le club dans un bref communiqué. Cioffi avait succédé fin octobre à Andrea Sottil. Sous sa direction, l'Udinese n'a gagné que quatre matches de championnat. Après sa défaite vendredi face à un concurrent direct pour le maintien, Vérone (1-0), le club du Frioul compte le même nombre de points que le dernier relégable, Frosinone, avec toutefois un match en moins, celui contre l'AS Rome, arrêté à moins de 20 minutes de la fin sur le score de 1-1 après le malaise d'Evan Ndicka, de la Roma et qui sera terminé jeudi.

Pékin qualifie de "fallacieuses" les allégations de dopage Pékin réfute les accusations de dopage portées à l'encontre de ses nageurs Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA Pékin a qualifié lundi de "fallacieuses" les allégations de dopage selon lesquelles 23 nageurs chinois ont été testés positifs début 2021 à la trimétazidine en amont des JO de Tokyo "Ces informations sont fallacieuses et ne sont pas factuelles", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. À trois mois des Jeux de Paris, cette affaire, révélée par une enquête de la télévision publique allemande ARD et du New York Times, donne en outre lieu à une passe d'armes entre l'Agence mondiale antidopage (AMA) et l'agence américaine (Usada), son président Travis Tygart accusant l'AMA de connivence avec Pékin. D'après l'enquête de l'ARD et du NYT, 23 des meilleurs nageurs et nageuses chinois ont été testés positifs début 2021 à la trimétazidine, substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine. Trois titres à Tokyo Sur ces 23 nageurs, 13 ont participé aux JO de Tokyo quelques semaines plus tard. Et trois sont même rentrés avec de l'or autour du cou: Zhang Yufei (200 m papillon et 4x200 m nage libre), Wang Shun (200 m 4 nages), et Yang Junxuan (4x200 m nage libre). À l'époque, une enquête sur ces tests positifs avait été effectuée par le ministère chinois de la Sécurité publique. En mars 2021, un rapport rédigé par l'Agence chinoise antidopage (Chinada) avait conclu à une contamination alimentaire. Aucune suspension provisoire n'avait été prononcée entre les contrôles positifs et la remise de ce rapport. Contamination "à leur insu" Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a rappelé que le centre antidopage chinois avait mené une "enquête approfondie et détaillée" et avait conclu que "les athlètes concernés avaient consommé des médicaments contaminés à leur insu". Il s'est aussi appuyé sur les prises de position de l'AMA, affirmant que l'instance internationale avait "confirmé" ces conclusions. Samedi, dans un communiqué, l'AMA avait estimé ne pas être "en mesure de réfuter la possibilité d'une contamination comme source de la trimétazidine", après avoir consulté des experts indépendants pour tester cette hypothèse. Sur la même ligne, la fédération internationale de natation a expliqué lundi avoir "soigneusement examiné" les résultats positifs et avoir aussi sollicité des experts indépendants. "World Aquatics est convaincue" que ces analyses "ont été traitées avec diligence et professionnalisme, et conformément à tous les règlements antidopage applicables", a indiqué l'instance à l'AFP. Tolérance zéro Ces accusations sont "motivées politiquement" pour "affaiblir le travail de l'AMA", a rétorqué l'agence basée à Montréal, rappelant qu'elle avait accepté par le passé des conclusions similaires de l'Usada pour des cas de contamination de sportifs américains. "Les nageurs chinois impliqués n'étaient ni fautifs ni coupables de négligence, et leur comportement ne constituait pas une violation des règles antidopage", a de son côté insisté lundi Wang Wenbin, d'après qui Pékin "a toujours maintenu une position de tolérance zéro en matière de dopage". "Nous respectons strictement les dispositions mondiales (en la matière) et protégeons résolument la santé physique et mentale des athlètes", a-t-il proclamé.

Hurkacz sera de la partie à Gstaad Hubert Hurkacz sera de la partie à Gstaad Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le plateau de l'Open de Gstaad (15-21 juillet) s'étoffe un peu plus. Les organisateurs de l'ATP 250 bernois annoncent la venue de cinq joueurs supplémentaires, parmi lesquels Hubert Hurkacz (ATP 9). Vainqueur ce printemps d'un premier titre sur terre battue à Estoril, Hubert Hurkacz est le deuxième joueur actuellement classé dans le top 10 à confirmer sa participation à l'Open de Gstaad. Le Polonais rejoint le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7), qui vient de s'imposer pour la troisième fois à Monte-Carlo. Les noms de Tommy Paul (ATP 16), Sebastian Baez (ATP 19), Jan Lennard Struff (ATP 24) et Tomas Martin Etrcheverry (ATP 27) viennent aussi s'ajouter à une liste qui comprend désormais sept des trente premiers mondiaux. Alex De Minaur (ATP 11) avait déjà annoncé sa venue dans l'Oberland bernois, tout comme le Vaudois Stan Wawrinka et le Bernois Dominic Stricker.

Nino Niederreiter et Roman Josi décisifs Deux assists pour Nino Niederreiter (au premier plan) dans un match de folie. Image: KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO Match de folie dimanche à Winnipeg ! les Jets de Nino Niderreiter se sont imposés 7-6 devant Colorado dans une rencontre où il était bien interdit de défendre. Nino Niederreiter a signé deux assists dans cette rencontre pour être l’un des artisans de la victoire de Winnipeg. Il a délivré une première passe décisive pour le 4-3 du capitaine Adam Lowry à la 29e avant de réussir la seconde pour le 5-3 de ce même Adam Lowry à la 44e. Aligné durant 13’43’’, il a été crédité d’un bilan de +1. Désormais invaincus depuis neuf rencontres, les Jets ont, avec cette victoire, confirmé leur emprise sur l’Avalanche. Winnipeg avait déjà,en effet, battu Colorado à trois reprises en trois rencontres lors de la saison régulière. Pius Suter a également brillé dimanche lors du derby suisse remporté 4-2 par Vancouver face au Nashville de Roman Josi. Le Zurichiois a inscrit le 2-2à la 29e pour s’affirmer comme le premier buteur suisse de ces séries finales. 12 secondes seulement après la réussite de Pius Suter, Vancouver pouvait prendre l’avantage pour la première fois de la soirée par Dakoa Joshua. Un nouveau record pour Roman Josi Pour Roman Josi, ce dimanche ne fut pas celui qu’il espérait. Passeur sur l’ouverture du score de Jason Zucker à la 17e mais crédité d’un bilan de -2, le capitaine a battu un nouveau record avec cette 32e mention d’assistance pour un 40e point dans les séries finales. Jamais un défenseur de la franchise de Nashville n’avait témoigné d’une telle efficience. Mais aussi belles soient-elles, les statistiques ne peuvent pas gommer l’amertume de la défaite.

Le grand James Harden est de retour James Harden trouve l'ouvrture dans la défense de Dallas. Image: KEYSTONE/EPA/ERIC THAYER James Harden est toujours capable de sortir le grand jeu. Le joueur le plus controversé de la NBA a mené les Clippers à la victoire face au Dallas de Luka Doncic. Pourtant privée de Kawhi Leonard blessé au genou, la franchise de L.A. s’est imposée 109-97 sur son parquet lors de l’Acte I de la série sans doute la plus attendue du premier tour des play-off. Auteur de 28 points avec notamment 6 tirs primés et de 8 assists, James Harden (34 ans) a été à la hauteur de son talent. Les 33 points et les 11 rebonds de Doncic n’auront donc pas suffi aux Texans pour s’opposer au collectif des Clippers qui ont pu compter sur quatre autres joueurs à 10 points ou plus. Les trois autres équipes au bénéfice de l’avantage de la salle ont gagné dimanche : Oklahoma City devant New Orleans (94-92), Milwaukee face à Indiana (109-94) et Boston contre Miami (114-94).

Tanja Hüberli et Nina Brunner s'imposent à Tepic Une grande première pour Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté le tournoi Elite 16 de Tepic. Au Mexique, les Suissesses ont battu 21-14 19-21 19-17 en finale le Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon. Tanja Hüberli et Nina Brunner ont témoigné d'une grande maîtrise dans l'ultime manche pour conclure sur leur... cinquième balle de match. Cette victoire est amplement méritée dans la mesure où le set concédé en finale ne fut que le second perdu en six rencontres. Championnes d'Europe en 2021 et en 2023, les deux Suissesses ont cueilli leur première victoire dans un tournoi Elite 16. Ce succès leur permet de faire un pas de plus vers une qualification pour les Jeux de Paris où la Suisse ne pourra aligner que deux duos.

Taylor Fritz revient à Genève Taylor Fritz: l'un des prétendants à la victoire du prochain Geneva Open. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Après Casper Ruud (ATP 6) et Ben Shelton (ATP 15), le Geneva Open tient sa troisième tête d’affiche. Taylor Fritz (ATP 13) sera, en effet, présent au Parc des Eaux-Vives du 18 au 25 mai. Finaliste dimanche à Munich, le Californien de 26 ans apprivoise de plus en plus la terre battue. Demi-finaliste en 2023 du Masters 1000 de Monte-Carlo et du Geneva Open justement, il a démontré une réelle aptitude à développer son jeu d’attaque sur cette surface. Avant sa finale à Munich, il avait obtenu par ailleurs deux autres résultats probants depuis le début de l’année avec un quart de finale à l’Open d’Australie et une victoire à l’ATP 250 de Delray Beach pour le septième titre de sa carrière. L’entry list du Geneva Open sera communiquée mardi matin. D’autres joueurs de renom devraient ainsi être présents à Genève. On rappellera que les organisateurs bénéficient de trois wild cards pour répondre à des demandes formulées à la dernière minute.

Denis Zakaria dans le onze idéal de "L'Equipe" Denis Zakaria: une très belle première saison à Monaco. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Comme en février dernier après son doublé à Nice, Denis Zakaria a la faveur de "L’Equipe". Le Genevois figure dans le onze idéal du quotidien au lendemain de son but à Brest. En Bretagne, Denis Zakaria a ouvert le score pour l’AS Monaco qui s’est imposé 2-0 pour se hisser à nouveau à la deuxième place du classement. A la 40e, le Genevois a enroulé une frappe imparable pour son quatrième but de la saison en Ligue 1. Le seul bémol autour de la première saison de Denis Zakaria dans la Princupauté réside dans son impétuosité. A Brest, il a, en effet, écopé de son 13e carton jaune de l’exercice. On rappellera qu’il a connu à deux reprises les affres de l’expulsion.

Liga: le Real Madrid bat Barcelone 3-2 Vazquez célèbre son but égalisateur Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le Real Madrid a arraché la victoire 3-2 dans les arrêts de jeu face au FC Barcelone lors du clasico de la 32e journée de Liga. Ce succès permet aux Madrilènes de prendre onze points d'avance. Le Barça a mené à deux reprises, mais n'a pas pu éviter le retour des hommes d'Ancelotti. Christensen (6e) a rapidement ouvert le score, mais Vinicius a égalisé sur penalty (18e). Les visiteurs ont repris l'avantage par Lopez (69e), mais la réaction madrilène a été immédiate puisque Vazquez a inscrit le 2-2 quatre minutes plus tard. C'est Bellingham qui a donné les trois points au Real à la 91e. Le titre ne devrait dès lors pas échapper aux hommes de Carlo Ancelotti. La semaine a été dure par contre pour les Catalans après déjà l'élimination en Ligue des champions contre le PSG...

Bundesliga: le champion arrache le nul à la 97e Stanisic égalise de la tête à la 97e Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen ne lâche rien. Déjà assuré de son premier titre de champion d'Allemagne, il a arraché in extremis le nul (1-1) sur la pelouse du Borussia Dortmund. L'équipe de Xabi Alonso a ainsi porté à 45 son nombre de matches consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Mené à la 81e sur une superbe reprise de volée de Füllkrug, le Bayer a égalisé par l'international croate Josip Stanisic dans la septième minute du temps additionnel! Auparavant, les champions s'étaient heurtés à un Gregor Kobel impeccable dans le but du BVB. Avec 80 points à quatre journées de la fin, le Leverkusen de Granit Xhaka - qui sera suspendu lors du prochain match - peut encore battre le record du plus grand nombre de points obtenu en une saison par un club en Bundesliga. Il est détenu par le Bayern Munich de Jupp Heynckes lors de la 2012/13 avec 91 points.

Ligue 1: Denis Zakaria décisif pour Monaco Denis Zakaria: quatre buts cette saison en Ligue 1 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Denis Zakaria a brillé lors du succès 2-0 de Monaco à Brest lors de la 30e journée de Ligue 1. L'international suisse a ouvert le score (40e), inscrivant son quatrième but de l'exercice. Le Japonais Minamino a fait le break dès la reprise (48e). Grâce à cette victoire, les Monégasques s'installent au deuxième rang avec 2 points d'avance sur leurs adversaires du jour. Ils sont bien partis pour obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine. Si Philipp Kohn est resté sur le banc - le gardien a perdu sa place de titulaire -, Breel Embolo a enfin retrouvé les terrains. L'attaquant suisse est entré à la 85e pour sa première apparition de la saison. Monaco a fini à neuf après les expulsions de Seghir (92e) et Singo (96e).