Berrettini double la mise ++ Le match de trop pour Nadal

Le FC Sion brise une malédiction de 28 ans Le FC Sion n’a pas raté son grand retour en Super League. Il s’est imposé 2-1 à Berne face aux Young Boys pour briser une malédiction vieille de 28 ans. Il fallait, en effet, remonter à 1996 pour retrouver la trace d’un succès des Sédunois en championnat sur terre bernoise. Celui de ce dimanche 21 juillet désormais historique a été acquis sur des réussites de Dejan Djokic (39e) et d’Ylyas Chouaref (66e) qui ont répondu à l’ouverture du score de Silvère Ganvoula à la 16e. Même si les faits de jeu lui ont été favorables – on pense au poteau de Filip Ugrinic à la 56e et à l’expulsion de Jaouen Hadjam à la 59e -, le FC Sion n’a rien volé. Avec une seule recrue – Djokic – titularisée au coup d’envoi, il a témoigné du même état d’esprit que la saison dernière. L’humilité a bien chassé le bling bling. Champions en titre, les Young Boys songeaient sans doute à une autre issue pour la grande première de Patrick Rahmen à la tête de l’équipe. Mais le nouvel entraîneur a pu mesurer toute la fragilité de sa défense, avec un axe central bien léger composé de Sandro Lauper et d’Anel Husic. Il a été, par ailleurs, "trahi" par son capitaine David von Ballmoos dont la responsabilité est largement engagée sur l’égalisation sédunoise. On peut se demander peut-être si le choix de pousser Anthony Racioppi vers la porte de sortie est vraiment fondé. Mais le coaching de Patrick Rahmen ne fut également pas le plus avisé. Pourquoi n’a-t-il pas remplacé à la pause Hadjam qui était sous la menace d’un second carton jaune et qui a donné très vite des signes d’irascibilité ? A onze contre dix, le FC Sion n'a pas manqué l'aubaine pour signer cette victoire qui lance d'une manière idéale sa saison.

Le match de trop pour Rafael Nadal Il n’y a pas eu de happy end pour Rafael Nadal (ATP 261) à Bastad ! Eprouvé par les efforts fournis les jours précédents, le Majorquin a chuté en finale. Il s’est incliné 6-3 6-2 après 1h28' de jeu devant le Portugais Nuno Borges (ATP 51) qui a enlevé en Suède à 27 ans son premier tour sur le front de l’ATP Tour. Après les 4h00' de match vendredi contre l’Argentin Mariano Navone et les 2h12’ de la veille face au Croate Duje Ajdukovuc, Rafael Nadal n’avait plus d’essence dans le moteur. Sa défaite est devenue très vite inéluctable. Malgré ce revers lors de sa... 131e finale qui le prive d’un 93e titre, Rafael Nadal peut tirer un bilan positif de son retour à Bastad dix-neuf ans après avoir inscrit son nom au palmarès du tournoi. Il a gagné quatre matches de suite pour la première fois depuis deux ans, ce qui lui permet d'aborder les Jeux de Paris avec quelques certitudes. Il devra toutefois attendre le résultat du tirage au sort de jeudi pour définir ses ambitions dans ce tournoi olympique.

Matteo Berrettini double la mise Matteo Berrettini (ATP 82) est à nouveau le roi de Gstaad. Six ans après la victoire qui a véritablement lancé sa carrière, le Romain s’est à nouveau imposé dans l’Oberland. Il a battu 6-3 6-1 Quentin Halys (ATP 192) en moins d’une heure de jeu dans une finale interrompue plus d’une demi-heure par la pluie. Matteo Berrettini a enlevé dix des onze derniers jeux de cette partie pour cueillir le neuvième titre de sa carrière, son deuxième en 2024 après son succès en avril à Marrakech. Cette victoire dans l’Oberland permet à l’ancien no 6 mondial de figurer à nouveau parmi les cinquante premiers du classement de l’ATP. Longtemps freiné par des blessures, il semble en mesure de retrouver très vite les sommets. Victorieux vendredi de Félix Auger-Aliassime et samedi de Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini s’avançait comme le grandissime favori de cette finale. Après avoir écarté trois balles de 4-2 dans un jeu au cours duquel il fut mené 0-40, l’Italien a livré un véritable cavalier seul. Issu des qualifications, Quentin Halys n’a pratiquement opposé plus aucune résistance après avoir concédé le premier break à 3-3. Avec 51 jeux de service remportés sur les 52 qu’il a livrés lors de ses cinq matches, Matteo Berrettini a fait parler la poudre dans ce Swiss Open. Seul le Colombien Daniel Galan, en huitième de finale, est parvenu à ravir le service de l’Italien qui excelle vraiment dans les conditions de l’altitude. A Gstaad, il n’a, ainsi, concédé qu’une seule défaite en trois participations, en 2022 face à Casper Ruud dans une finale qui lui avait longtemps tendu les bras.

Ivan Rakitic va découvrir le Championnat de Croatie Ivan Rakitic s'est engagé avec le Hajduk Split. L'ancien junior du FC Bâle a mis un terme prématuré à son expérience dorée en Arabie saoudite pour découvrir le Championnat de Croatie. Agé de 36 ans, Ivan Rakitic a connu la gloire en Espagne, au FC Barcelone et au FC Séville. Il a remporté une Ligue des Champions avec les Catalans et deux Ligues Europa avec les Andalous. Sélectionné à 106 reprises avec la Croatie, il fut finaliste de la Coupe du monde 2018.

20 minutes convaincantes pour Kyshawn George Troisième succès en cinq matches pour Kyshawn George et Washington dans la Summer League de Las Vegas. Les Wizards se sont imposés 91-79 face à Milwaukee. Au bénéfice d’un temps de jeu de 20 minutes, Kyshawn George a eu le temps de poser sa griffe sur la rencontre. Auteur de 9 points avec un 3 sur 3 derrière la ligne des 3 points, l’intérieur valaisan a été crédité d’un bilan de +12.

Super League: trois clubs romands en lice cet après-midi Trois clubs romands entament la saison de Super League cet après-midi. Une tâche difficile attend le promu Sion: les Valaisans joueront à Berne (14h15) sur la pelouse des Young Boys, tenants du titre. Dès 16h30, le Lausanne-Sport accueillera le FC Bâle alors que, dans le même temps, Servette se déplacera à Lucerne.

Une victoire heureuse pour le FC Winterthour Le FC Winterthour a entamé de bon pied son championnat, Dans leur antre de la Schützenwiese, les Zurichois se sont imposés 1-0 devant le FC St. Gall. Dominé durant pratiquement toute la rencontre, la formation dirigée désormais par Ognjen Zaric a forcé la décision à la 70e minute grâce à une réussite de Matteo Di Giusto. La frappe enroulée du no 10 n’a laissé aucune chance au gardien Lawrence Zigi. Avec le buteur, Markus Kuster fut le grand artisan de ce succès. De retour aux affaires après avoir dû céder sa place la saison dernière à Marvin Keller, le portier autrichien a multiplié les parades. La dernière sur une frappe du joker Félix Mambimbi fut somptueuse. Le joker fribourgeois se demandera encore longtemps comment sa frappe magnifique n’a pas terminé sa course dans les filets adverses.

Buemi termine troisième à Londres Sébastien Buemi a pris la troisième place de la première course de l'E-Prix de Londres, samedi. Le Vaudois a été devancé par le vainqueur allemand Pascal Wehrlein et le Néo-Zélandais Mitch Evans. Lors de l'avant-dernière course de la saison, Sébastien Buemi s'est classé pour la deuxième fois parmi les trois premiers. En début de saison, à la mi-janvier à Mexico, Buemi avait même pris la deuxième place. Les pilotes suisses se sont magnifiquement comportés à Londres. Derrière Buemi, Edoardo Mortara (5e) et Nico Müller (6e) ont réussi de belles courses. Le Championnat du monde de Formule E ne sera décidé que dimanche, lors de la dernière course de la saison. Avec l'Allemand Wehrlein (180 points), les Néo-Zélandais Mitch Evans (177) et Nick Cassidy (173), les trois premiers du classement des pilotes ne sont séparés que par sept points. Müller, Buemi et Mortara occupent respectivement les 14e, 15e et 16e places de ce classement.

Yverdon loin du compte Yverdon est mal parti ! Sur leur pelouse, les Vaudois se sont inclinés 2-0 face au FC Zurich dans une rencontre presque à sens unique. Battus sur des réussites du Colombien Juan Perea à la 72e et du Nigérian Umeh Emmanuel au bout du temps additionnel, le capitaine William Le Pogam et ses coéquipiers ne méritaient pas un autre sort. Même s’ils ont cru bénéficier d’un penalty pour égaliser qui a été annulé justement par la VAR pour une faute préalable de Mohamed Tijani, ils n’ont jamais pu peser dans cette rencontre. L’introduction à la pause du buteur Kevin Carlos, dont le départ semble inéluctable, n’a pas changé la face du match. Il y avait bien un monde d’écart entre le FC Zurich et Yverdon Sport. Au Cornaredo, le FC Lugano a fait le plein de confiance trois jours avant de recevoir le Fenerbahçe de Jose Mourinho à Thoune pour le compte du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Tessinois se sont imposés 2-1 devant les Grasshoppers après avoir concédé l’ouverture du score en première période sur un penalty de Giotto Morandi pour le premier but de la saison en Super League. A la reprise, les Luganais ont fait le nécessaire pour retourner la situation grâce à une tête du Polonais Kacper Przybylko à la 61e et une frappe imparable d’Uran Bislimi dans le temps additionnel. Une autre issue lors cette reprise aurait été bien cruelle pour les Tessinois.

Le Slovène remporte sa cinquième étape Tadej Pogacar a remporté sa cinquième étape dans cette 111e édition du Tour de France en battant au sprint son rival Jonas Vingegaard samedi en haut du col de la Couillole. A la veille de l'arrivée finale à Nice, le Slovène a encore conforté son avance au classement général où il compte désormais 5'14'' sur le Danois et 8'04'' sur le Belge Remco Evenepoel qui a lâché près d'une minute samedi. "Cinq victoires, si on m'avait dit ça avant le Tour, je n'y aurais pas cru. C'est d'un autre monde. Je suis tellement content", a déclaré le leader d'UAE. Assuré sauf accident de gagner son troisième Tour depuis la veille, le maillot jaune avait promis de laisser faire samedi. Il s'est effectivement contenté de suivre ses deux poursuivants au général, dont Remco Evenepoel qui a par deux fois essayé d'attaquer avant de craquer dans les derniers kilomètres. Se retrouvant dans un nouveau mano a mano avec Vingegaard, il a laissé le Danois mener l'allure avant de le régler au sprint sur une accélération fulgurante qui lui a permis de prendre sept secondes en 200 mètres. Les deux hommes venaient tout juste d'avaler les deux derniers échappés du jour, l'Equatorien Richard Carapaz, mathématiquement assuré de gagner le maillot à pois de meilleur grimpeur s'il termine dimanche à Nice, et l'Espagnol Enric Mas.

F1: les deux McLaren partiront devant Verstappen Lando Norris a signé la 3e pole position de sa carrière au Grand Prix de Hongrie. Sur la grille, l'Anglais devance son coéquipier McLaren, Oscar Piastri, et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). La pluie a perturbé la première et la troisième partie des qualifications, samedi. Lors de ces deux sessions, la course a été interrompue en raison des accidents de Sergio Perez (Q1) et de Yuki Tsunoda (Q3). Ce qui n'a pas empêché Norris et Piastri de se placer en première ligne en vue de la course de dimanche, juste avant la sortie de piste de Tsunoda. Le leader du championnat du monde, Max Verstappen (Red Bull), a pris la troisième place. Moins de cinq centièmes séparent les trois pilotes les plus rapides. Deux McLaren-Mercedes sur la première ligne de départ, ça ne s'était plus vu depuis douze ans, lors du Grand Prix du Brésil, lorsque Lewis Hamilton avait disputé sa dernière course pour l'écurie et avait partagé la première ligne avec son coéquipier Jenson Button. Lando Norris a décroché la pole position pour la deuxième fois de la saison (après le Grand Prix d'Espagne) et pour la troisième fois au total. L'Anglais n'a remporté qu'une seule course, cette saison à Miami. L'équipe Sauber s'élancera quant à elle depuis les 12e et 18e places sur la grille. Valtteri Bottas s'est qualifié pour la deuxième séance de qualifications en exploitant le potentiel de sa monoplace et a égalé sa meilleure position de la saison, obtenue en Espagne en juin dernier. Le Chinois Guanyu Zhou a perdu son duel contre son coéquipier Bottas pour la 11e fois.

Lobalu affiche sa grande forme à Londres Dominic Lobalu a remporté la course du 3000 m de la Diamond League à Londres. En 7'27''68, il a amélioré le record de Suisse de 6 secondes et a réalisé la meilleure performance mondiale de la saison. Pour Lobalu, il s'agissait de la deuxième victoire dans le cadre de la Diamond League, après celle de Stockholm en 2022. L'homme avait déjà fait étalage de sa vitesse dans le final aux Championnats d'Europe de Rome, où il avait remporté l'or sur 10 000 m et le bronze sur 5 000 m. A Londres, il a couru les 400 derniers mètres en moins de 55 secondes et s'est débarrassé de tous ses adversaires. Aux Jeux olympiques de Paris en approche, le champion d'Europe devra néanmoins courir pour l'équipe olympique des réfugiés. En ce qui concerne les autres Suisses en lice, Angelica Moser a réalisé 4,65 m à la perche, tandis que le quatuor féminin du 4x100 m, composé de Salomé Kora, Léonie Pointet, Géraldine Frey et Emma van Camp, a également réalisé une solide performance en 42''71.

Rafael Nadal toujours d'attaque A Bastad, Rafael Nadal s'est qualifié pour une.... 131e finale sur le Circuit, sa première depuis deux ans. A une semaine du tournoi olympique, sa montée en puissance impressionne. Dans la cité suédoise où il avait cueilli le titre il y a... dix-neuf ans, Rafael Nadal (ATP 261) s'est imposé 4-6 6-3 6-4 devant le qualifié croate Duje Ajdukovic (ATP 130). Son adversaire dimanche sera le vainqueur de la rencontre entre l'Argentin Thiago Tirante (ATP 121) et le Portugais Nuno Borges (ATP 51). Au lendemain de son marathon de 4 heures contre l'Argentin Mariano Navvone, Rafael Nadal s'est battu avec les moyens du bord. Au final, sa formidable rage de vaincre lui a permis de s'imposer après avoir accusé un set et un break de retard. A 38 ans, sa haine de la défaite demeure viscérale.

Matteo Berrettini dompte Stefanos Tsitsipas La finale du Swiss Open de Gstaad opposera Matteo Berrettini (ATP 82) au qualifié français Quentin Halys (ATP 192). Elle n’était pas celle attendue. Comme Quentin Halys plus tôt dans la journée face à Jan-Lennard Struff (ATP 37), Matteo Berrettini a déjoué les pronostics. Le Romain s’est imposé 7-6 (8/6) 7-5 devant Stefanos Tsitsipas (ATP 12) pour s’ouvrir les portes d’une troisième finale dans l’Oberland. Titré en 2018 mais battu il y a deux ans par Casper Ruud, Matteo Berrettini abordera le rendez-vous de dimanche à 11h30 dans la peau du favori. Face à Tsitsipas, il a livré une performance de choix pour rappeler combien les conditions de jeu en altitude pouvaient lui convenir. Matteo Berrettini n’a, ainsi, pas concédé la moindre balle de break face à Stefanos Tsitsipas. Parfaitement protégé par son service, il a su attendre son heure pour forcer la décision. Souvent fort brillant, le Grec a manqué de poigne dans le jeu décisif du premier set et sur son service à 6-5 dans le second. Victorieux désormais de douze des treize matches qu’il a disputés à ce jour à Gstaad, il restera toutefois sur ses gardes face à Quentin Halys qui l’avait battu il y a... neuf ans lors d’un tournoi ITF en Italie. A deux points de l'élimination au premier tour des qualifications, le Français de 27 ans a témoigné d'une très grande maitrise dans sa demi-finale contre Struff. Cette finale n'est pas gagnée d'avance pour l'Italien.