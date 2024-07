Bielsa étrille les organisateurs ++ George a fait ses débuts en Summer League

L'ailier de 20 ans a manqué d'adresse au tir, ne rentrant qu'une seule de ses cinq tentatives à 3 points, et il doit déplorer 4 pertes de balle. Mais celui qui devrait devenir le troisième Suisse à évoluer en NBA a démontré toute sa polyvalence face aux Hawks du no 1 de la draft Zaccharie Risacher (18 points, 5 rebonds).

Kyshawn George ne faisait pas partie du cinq majeur des Wizards contrairement aux deux autres joueurs choisis au 1er tour par Washington, le no 2 Alexandre Sarr (12 points vendredi) et le no 14 Bub Carrington (19 points, 9 rebonds, 8 assists). Sixième homme de son équipe, il a tout de même passé près de 22' sur le parquet.

"Mais je suis super contente de m'être battue, d'avoir traversé cette période et d'être là maintenant", s'empresse-t-elle de préciser. Car là est le point commun entre la bouillonnante Italienne et la plus placide Tchèque: l'esprit combatif. Au-delà de créer la surprise, les deux finalistes ont affiché durant la quinzaine des qualités certaines au premier rang desquelles la volonté de ne jamais rien lâcher.

Au contraire, Krejcikova a remporté les Internationaux de France en 2021 et atteint la deuxième place mondiale en 2022. Ces derniers mois, blessures et maladies ont largement tronqué sa saison et elle jouait à Wimbledon en tant que 32e mondiale.

Il faut dire qu'avant d'atteindre les demi-finales à Eastbourne avec deux victoires, la semaine avant le Majeur sur gazon, Paolini n'avait pas gagné le moindre match sur gazon de sa carrière à 28 ans et neuf saisons sur le circuit. Mais depuis quelques mois, elle est sur une pente ascendante: il y a un an, elle tournait autour de la cinquantième place mondiale et elle a atteint la septième après sa finale en juin à Roland-Garros.

Ce sera une nouvelle surprise, au point que les joueuses elles-mêmes ont du mal à y croire. Si on vous avait dit il y a un an que vous seriez en finale de Wimbledon ? "Même il y a deux mois, je vous aurais dit que vous êtes fou !", répond Paolini, première Italienne à atteindre la finale dames, et deuxième représentante de son pays à y parvenir après Matteo Berrettini en 2021.

Toujours dans l'attente d'un titre depuis la lointaine Coupe du monde 1966, l'Angleterre voudra aussi éviter de perdre une deuxième finale consécutive à l'Euro après le traumatisme de 2021 à Wembley contre l'Italie et une défaite aux tirs au but.

Face à l'armada espagnole, l'Angleterre arrive avec le costume de l'outsider. Les Three Lions n'ont pas épaté la galerie jusqu'ici, mais ils ont fait preuve de solidité et de grandes ressources morales. Cela leur a permis de gagner leurs trois matches de la phase à élimination directe après avoir concédé l'ouverture du score.

Sous la houlette du sélectionneur Luis de la Fuente, les Espagnols ont apporté davantage de percussion et de verticalité dans leur traditionnel jeu de possession. Le groupe est un savant mélange entre joueurs d'expérience comme Carvajal, Nacho, Rodri ou Morata et les jeunes comme les rapides ailiers Lamine Yamal - qui fête ce samedi son 17e anniversaire - et Nico Williams (22 ans).

"Nole", qui semble ne plus souffrir de son genou droit récemment opéré, sera une nouvelle fois sous pression dimanche. Les opportunités d'effacer l'Australienne Margaret Court et de devenir le seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (24 jusqu'ici) se feront forcément de plus en plus rares.

Dans un message sur son compte Instagram le 17 octobre, l'ailier droit avait apporté son soutien aux Palestiniens, terminant par la formule "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre". Ce slogan est vu par certains comme un appel à la destruction d'Israël, et par d'autres comme un appel à une égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens.

Celle-ci est "couverte par la liberté d'expression", note le tribunal, pour qui le licenciement est injustifié et le contrat demeure valable. Le club devra donc dédommager l'ancien international néerlandais d'au moins 1,5 million d'euros et renouer le contrat, selon l'agence allemande SID.

Le deuxième ligne de Pau Hugo Auradou, 20 ans, et le troisième ligne de La Rochelle Oscar Jegou, 21 ans, reconnaissent avoir eu "une relation sexuelle". Mais ils ont "fermement nié toute forme de violence" dans la nuit de samedi à dimanche au Diplomatic Hotel de Mendoza où logeaient joueurs et staff français après une rencontre du XV de France face à l'Argentine.

Avec quatre participations à des finales majeures, Carlos Alcaraz égale par ailleurs des joueurs de la trempe de Stan Wawrinka - lequel avait lui aussi gagné ses trois premières finales de Grand Chelem - ou Lleyton Hewitt. Il rejoint aussi son compatriote Manuel Santono et est d'ores et déjà le no 2 espagnol dans cette statistique, derrière Rafael Nadal (30 finales de Grand Chelem).

L'Ibère a cependant su élever son niveau de jeu, notamment au service. Il a très vite (re)pris confiance, signant le break dès le quatrième jeu du deuxième set. De plus en plus agressif et offensif, il fut ensuite le patron sur le court, même s'il a concédé un troisième et dernier break dans la quatrième manche.

Pas toujours convaincant depuis le début de cette quinzaine, Carlos Alcaraz n'a pas non plus rendu une copie parfaite vendredi. Il s'est même retrouvé en grande difficulté dans le premier set, où Daniil Medvedev a survolé les débats au tie-break après avoir manqué une première occasion de conclure à 5-3 sur son engagement.

Le no 3 mondial est ainsi toujours en course pour signer un rare doublé Roland-Garros/Wimbledon la même année. Seuls quatre joueurs, tous légendaires, ont réalisé ce tour de force depuis le début de l'ère Open (1968): Rod Laver (1969), Björn Borg (1978-1980), Rafael Nadal (2008, 2010), Roger Federer (2009) et Novak Djokovic (2021).

Carlos Alcaraz jouera donc sa quatrième finale de Grand Chelem, alors qu'il a fêté ses 21 ans il y a tout juste deux mois. Vainqueur des trois premières (US Open 2022, Wimbledon 2023 et Roland-Garros 2024), il retrouvera dimanche soit sa victime de la finale londonienne de l'an dernier, Novak Djokovic, soit Lorenzo Musetti.

Le bon parcours de la Suisse lors de l'Euro 2024 en Allemagne a incité l'ASF à continuer à miser sur le sélectionneur en place et son assistant. Les Suisses sont allés jusqu'en quarts de finale, s'inclinant aux tirs au but contre l'Angleterre. Ils avaient auparavant notamment sorti l'Italie, tenante du titre, en 8es de finale.

Autre point parfois négatif, les difficultés avec les transports et les Deutsche Bahn. L'UEFA était consciente depuis longtemps qu'il y avait des problèmes avec les chemins de fer allemands. "Mais on a aussi vu qu'il y avait beaucoup de trains. L'offre est très grande et variée."

A l'opposé, l'UEFA a déploré le fait que des personnes entrent sur la pelouse pendant les rencontres pour faire des selfies ou honorer des paris. "C'est très embêtant", a dit le dirigeant. "On devrait pouvoir jouer un match sans ce genre d'incidents. Mais on a appris à faire avec et pris des mesures pour les limiter", a-t-il ajouté.

VTT: Nino Schurter vise un nouveau podium olympique

Nino Schurter: confiant avant les JO de Paris Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Nino Schurter possède déjà un set complet de médailles olympiques, en plus de ses 10 titres mondiaux. "J'apprécie désormais bien plus les choses", a dit le Grison à Keystone-ATS.

Son ambition reste intacte, et il se sent capable de conquérir une nouvelle médaille olympique à Paris, à 38 ans.

- Nino Schurter, vous êtes le vététiste le plus titré de l'histoire, et vous êtes toujours un candidat aux médailles pour vos cinquièmes JO. Quelles sont les pièces les plus importantes du puzzle pour ce succès durable ?

"Une des choses les plus importantes est de trouver l'équilibre, de se donner du temps pour récupérer après les efforts. J'y suis très bien parvenu ces dernières années. J'ai réussi à planifier et à organiser toute la saison de telle sorte que j'avais toujours du temps pour reprendre mon souffle. A l'entraînement aussi, c'est un exercice d'équilibre de trouver jusqu'à quel point on peut souffrir et combien de fois on doit prendre une pause. J'ai très bien réussi cet exercice d'équilibre ces dernières années. Je suis très heureux de pouvoir avoir une carrière aussi longue."

- A 38 ans, cet exercice d'équilibre est encore plus difficile. Dans quel(s) domaine(s) remarquez-vous votre âge ?

"C'est au niveau du sommeil que je le remarque le plus. Par exemple, quand je me suis entraîné très dur, je ne dors plus aussi bien qu'avant. La récupération ne se fait plus de la même manière, je dois y faire plus attention. Je ne sais pas si j'ai un peu négligé ce point auparavant. Mais désormais, je sais en tout cas à quel point un bon sommeil est important pour la récupération. C'est le point le plus essentiel avec l'âge."

Des souvenirs inoubliables

- Vous vous apprêtez maintenant à participer à vos cinquièmes Jeux olympiques. Quelles émotions ressentez-vous ?

"J'éprouve une joie immense et je suis extrêmement reconnaissant pour cela. Quand je repense à Pékin (2008), j'ai l'impression que c'était il y a quelques instants, et maintenant ce sont déjà mes cinquièmes Jeux. C'est fou, chacune de ces participations est liée à des souvenirs que je n'oublierai jamais. Maintenant, je me réjouis à fond de ces cinquièmes Jeux, notamment parce que je me sens toujours au top et que j'ai encore des chances de médaille."

- S'agit-il définitivement de vos derniers Jeux d'été ?

"Eh bien, toute autre chose me surprendrait fortement. A Los Angeles, j'aurai 42 ans, je dois donc être réaliste. De ce point de vue, oui, ce seront, je pense, les derniers."

- Et la saison en cours est-elle déjà la dernière ?

"Je ne le sais pas encore avec certitude. Pour l'instant, c'est encore extrêmement amusant, et je remarque que j'ai encore du succès et que je peux me mêler à la lutte pour la victoire. Tout le +setting+ me convient très bien. Tant que j'ai ce plaisir, je veux continuer. Combien de temps cela va durer, je ne le sais pas exactement."

- Quelles émotions ressentez-vous avant Paris ? Est-ce que cela vous semble différent des Jeux précédents, sachant que ce sont probablement les derniers ?

"C'est déjà un peu différent de ce que je ressentais il y a deux ou trois ans. J'apprécie désormais bien plus les choses. Pendant un certain temps, j'ai en quelque sorte laissé les choses se dérouler, pendant longtemps je n'ai pas envisagé la fin de ma carrière. Maintenant, je sais que je fais peut-être tout cela pour la dernière fois, que ce sont peut-être mes derniers Jeux olympiques. Je pense que cela me permet d'apprécier davantage les choses."

Objectif médaille

- A Paris, une médaille semble réaliste pour vous, mais vous n'êtes plus le grand favori. Avec quel objectif abordez-vous les Jeux ?

"Une médaille doit être l'objectif quand on va aux Jeux en tant que vététiste suisse. Je pense que j'ai encore cela en moi. Et je pense pouvoir encore prétendre à la victoire si tout se met en place. L'objectif est clairement une médaille, et si je n'en obtenais pas, ce serait aussi un peu une déception. Mais oui, je suis aussi conscient que je suis de plus en plus dépendant d'une journée parfaite pour que ça marche."

- Vous formez un duo pour le moins "explosif" avec Mathias Flückiger, le deuxième Suisse retenu pour l'épreuve masculine à Paris. Deux ans après l'incident de Lenzerheide, où en est votre relation ?

"Nous ne sommes certainement pas les meilleurs amis, et ne formons pas l'équipe la plus soudée. Mais nous sommes tous les deux des adultes, et nous savons ce que cela signifie de représenter la Suisse. Nous essaierons évidemment de faire de notre mieux."