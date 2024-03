Bienne éliminé des play-off ++ La Suisse en demi-finale

Lugano bat Fribourg et remet les compteurs à zéro Daniel Carr (au centre, en noir) a été le principal artisan du succès luganais. Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Le quart de finale entre Fribourg et Lugano est totalement relancé! Vainqueurs 3-2 dans leur antre, les "bianconeri" ont égalisé à 2-2 dans cette série grâce à un Daniel Carr des grands soirs. Privé de Marcus Sörensen et Julien Sprunger, suspendus, Fribourg-Gottéron n'est pas entré dans ce quatrième acte du bon pied. A la 7e minute, Reto Berra a vu une reprise instantanée de Carr lui passer au-dessus de la jambière gauche. Le Canadien a doublé la mise quelques minutes plus tard en power-play, profitant d'un gros travail de Calvin Thürkauf dans le slot (14e). Sonnés, mais pas abattus, les Dragons ont mieux terminé le premier tiers-temps et ont réduit le score par l'intermédiaire d'Andreas Borgman (18e). L'égalisation fribourgeoise est intervenue dans le troisième tiers-temps, alors que les Dragons pressaient tant et plus. C'est le défenseur vétéran Ryan Gunderson qui a remis les deux équipes à égalité, au cours d'une supériorité numérique (51e). Mais en prolongation, Lugano n'a eu besoin que de 33 secondes pour décrocher la victoire, sa deuxième de suite en "overtime". Réduits à 4 après une pénalité écopée par Mauro Jörg, les Fribourgeois ont cédé sur un puissant tir de Daniel Carr, le héros du soir côté tessinois.

Les Zurich Lions premiers qualifiés pour les demi-finales Haas et le HC Bienne y croient encore Image: KEYSTONE/TI-PRESS Battu une quatrième fois en quatre matches par Zurich, Bienne est éliminé des play-off de National League au stade des quarts de finale. Les Seelandais n'ont pas pu rivaliser et se sont inclinés 4-0. Les Biennois ne se sont pas remis de leur défaite après deux prolongations lors de l'acte III. S'ils ont souvent fait jeu égal avec les Lions durant cette série, ils ont à chaque fois courbé l'échine dans les moments décisifs. Le succès zurichois dans ce quatrième match porte la marque de Derek Grant. Le Canadien s'est fait l'auteur d'un doublé en première période, en profitant d'abord d'un contre favorable avec le malheureux Robin Grossmann (4e), puis en reprenant un rebond lâché par Harri Säteri après un envoi de Denis Hollenstein (15e). Ce dernier a aggravé la marque et assuré le succès du "Z" dans le troisième tiers-temps. En rupture, l'ailier est parvenu à marquer le 3-0 entre les jambes de Säteri (45e). Grant s'est lui offert un triplé en marquant dans la cage vide (60e). Le gain de cette série en quatre manches va offrir quelques jours de repos à Zurich, qui devra encore patienter avant de connaître l'adversaire qu'il affrontera en demi-finale.

Mondiaux dames: la Suisse directement en demi-finale Silvana Tirinzoni: un cinquième titre consécutif reste possible Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn La Suisse a obtenu sa qualification directe pour les demi-finales des Mondiaux à Sydney, au Canada. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni peut ainsi toujours viser un cinquième titre consécutif. Les Suissesses ont fait le nécessaire en remportant leurs deux dernières rencontres du Round Robin. Elles ont tout d'abord dominé l'Italie 6-2, en volant notamment deux pierres dans le 9e end. Quelques heures plus tard, elles ont battu la Suède 4-2, faisant la différence en début de partie. Il y avait déjà 3-1 après cinq des dix ends. Le CC Aarau conclut le Round Robin au 2e rang, avec dix succès pour deux défaites. Il aura l'avantage non négligeable de la dernière pierre dans sa demi-finale, contre un adversaire qui reste à déterminer.

GP E3: Van der Poel s'impose en solitaire Mathieu van der Poel: nouveau succès Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le champion du monde Mathieu van der Poel a gagné pour la première fois l'E3 autour de Harelbekee, en Belgique. Il s'est imposé en solitaire après une magnifique démonstration. Le Néerlandais d'Alpecin a attaqué à plusieurs reprises dans le vent et sous la pluie de cette course flandrienne longue de 207 kilomètres. Il a lâché les autres favoris à 44 km de l'arrivée dans la montée du Paterberg, où son rival belge Wout Van Aert a chuté. Après une longue poursuite vaine, le Belge a pris la troisième place derrière son compatriote Jasper Stuyven sans même disputer le sprint. Tous deux ont concédé plus d'une minute et demie au vainqueur. Le champion du monde a donc frappé le premier dans cette course longue de 207 kilomètres aux 17 monts, considérée comme une répétition générale du Tour des Flandres (31 mars), apothéose de la "quinzaine sainte" du cyclisme. Très offensif, le Néerlandais a multiplié les attaques. Deux fois vainqueur du Tour des Flandres (2020, 2022), Mathieu van der Poel (29 ans) a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'E3 après avoir terminé deuxième l'an dernier et troisième en 2021.

Quatrième à Idre Fjäll, Alex Fiva cède la tête du général Alex Fiva n'est plus en tête de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Alex Fiva n'est plus en tête de la Coupe du monde de skicross. Quatrième vendredi à Idre Fjäll, le Grison a cédé les commandes avant la dernière épreuve de la saison au vainqueur du jour David Mobaerg. La Suisse a néanmoins pu fêter un podium grâce à la 3e place de Saskja Lack chez les dames. David Mobaerg a donc fait coup double sur "sa" neige. Le Suédois de 24 ans a dominé les débats en finale pour cueillir son 10e succès en Coupe du monde, le troisième de la saison. Il a devancé en finale l'Italien Simone Deromedis et le Canadien Reece Howden, Alex Fiva manquant assez nettement le podium. Alex Fiva, qui est toujours en quête d'un premier succès cet hiver, recule donc au 2e rang du classement de la discipline. Le Grison de 38 ans accuse 2 points de retard sur David Mobaerg avant l'ultime épreuve de la saison prévue samedi à Idre Fjäll. Howden suit au 3e rang, à 39 longueurs du nouveau leader. Smith 6e Saskja Lack a, elle, confirmé l'étendue de ses progrès en obtenant son deuxième podium à ce niveau après sa 2e place à Alleghe le 2 février. La Zurichoise de 23 ans a dû s'arracher pour contenir les assauts de Marielle Berger Sabbatel (4e) et n'a rien pu faire face aux Canadienns Brittany Phelan (1re) et India Sherret (2e). Fanny Smith a pour sa part obtenu un bon 6e rang pour son retour à la compétition. La Vaudoise, opérée à un pouce après sa chute à Alleghe début février, a été éliminée en demi-finale avant de se classer 2e de la petite finale. Sixtine Coursin (9e) a échoué en quart de finale, tout comme Romain Détraz (14e).

Triplé suisse en super-G, 3e globe de la saison pour Odermatt Odermatt a décroché vendredi son 3e globe de la saison Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le triomphe fut total pour la Suisse dans le super-G de la finale de la Coupe du monde. Stefan Rogentin, Loïc Meillard et Arnaud Boisset ont réalisé un triplé vendredi à Saalbach, où leur chef de file Marco Odermatt a pu se contenter du 5e rang pour cueillir son troisième globe de la saison après ceux du général et du géant. Présent sur le podium à l'issue de 14 des 15 précédents super-G, Marco Odermatt s'impose pour la deuxième année consécutive dans la discipline. Il affiche ainsi déjà un total de huit globes de cristal à son tableau de chasse, soit autant qu'une certaine Lara Gut-Behrami. Tous deux viseront un 9e sacre à Saalbach, en descente. Marco Odermatt, qui pouvait se contenter d'une 13e place vendredi en cas de victoire de Vincent Kriechmayr, était assuré de s'imposer avant même de s'élancer avec son dossard 15. Il n'est pas parvenu à jouer la gagne sur un tracé qui s'était déjà dégradé, perdant 0''64 sur Stefan Rogentin (1er succès à ce niveau), mais a pu devancer Kriechmayr (6e à 0''76). Partis respectivement avec les dossards 6, 4 et 5, Stefan Rogentin, Loïc Meillard (2e à 0''03) et Arnaud Boisset (3e à 0''15) ont profité de conditions bien meilleures. Ils offrent à la Suisse son premier triplé chez les messieurs depuis le 19 janvier 1996 (Kernen devant Besse et Mahrer en descente à Veysonnaz). En super-G, il faut remonter à février 1992 pour trouver trace d'un tel exploit. Pour un 4e globe dimanche Marco Odermatt, qui en reste lui à 20 podiums cet hiver, tentera donc comme Lara Gut-Behrami de décrocher son quatrième globe de la saison dimanche à l'occasion de la descente. Sa tâche s'annonce plus difficile que celle de la Tessinoise: il ne compte que 42 points d'avance sur Cyprien Sarrazin, 2e du classement de la spécialité et 5e en super-G pour son retour à la compétition.

Un 5e globe de super-G pour Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a conquis vendredi son 5e globe de super-G Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami n'a pas flanché vendredi à Saalbach. Une 7e place dans le super-G de la finale de la Coupe du monde a permis à la Tessinoise de conquérir son cinquième globe de cristal dans la discipline. L'exploit est de taille. Avec cinq sacres, Lara Gut-Behrami égale les deux meilleures super-géantistes de l'histoire, Katja Seizinger et Lindsey Vonn. Côté suisse, seule Vreni Schneider (6 globes de slalom, 5 de géant) était jusqu'ici parvenue à triompher au moins cinq fois dans la même discipline, hommes et femmes confondus. Vendredi, Lara Gut-Behrami pouvait se contenter d'un 8e rang pour conserver la tête de la Coupe du monde de super-G, sa marge sur sa dauphine Cornelia Hütter étant de 69 unités. Comme elle l'avait souligné, la double lauréate du classement général ne s'est pas contentée d'assurer. La Tessinoise n'est certes pas parvenue à jouer la victoire, concédant 0''52 à la gagnante Ester Ledecka. Mais ses rivales Federica Brignone (2e à 0''28) et Cornelia Hutter (5e à 0''43) n'ont pas non plus fait mieux que la Tchèque. L'Italienne échoue à 30 points au final, l'Autrichienne à 60. "LGB", qui en reste à 8 victoires et 16 podiums au total en 25 courses cet hiver, visera un nouveau globe samedi. Elle mène également le bal dans le classement de la descente, avec 68 points d'avance sur Stephanie Venier. Un 7e rang lui assurerait son premier globe dans la discipline-reine, le 9e au total.

Ulisses Garcia renonce à son tour Ulisses Garcia ne portera pas le maillot helvétique durant cette fenêtre internationale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après Gregor Kobel, un deuxième joueur a quitté le camp de l'équipe de Suisse. Le défenseur Ulisses Garcia, qui souffrait des adducteurs à son arrivée à La Manga, a renoncé à la veille du match face au Danemark, a annoncé l'ASF vendredi. Le joueur de l'OM pensait être disponible pour le deuxième match de la Suisse, programmé mardi à Dublin face à l'Irlande. Mais des tests ont démontré qu'il avait besoin de plus de temps pour se rétablir, raison pour laquelle il retourne d'ores et déjà à Marseille.

Hügli (Lausanne) et Nemeth (Berne) suspendus Michael Hügli (à gauche) est suspendu pour un match de manière provisionnelle Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le juge unique a encore sévi vendredi matin. Michael Hügli (Lausanne) et Patrik Nemeth (Berne) sont suspendus de manière provisionnelle pour un match. Une procédure ordinaire a en outre été ouverte à leur encontre, souligne Swiss Ice Hockey dans son communiqué. Hügli est sanctionné pour avoir asséné un coup de coude au Davosien Chris Egli jeudi lors de l'acte III des quarts de finale des play-off de National League. Ce geste lui a valu une pénalité de match. Nemeth est quant à lui puni en raison d'un balayage contre le Zougois Andreas Eder, jeudi également. Le défenseur suédois n'a écopé que de 2' de pénalité sur cette action.

Stellato-Dudek/Deschamps sacré à domicile La joie incommensurable de Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Dans une ambiance survoltée, le couple canadien Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps a remporté le titre mondial jeudi soir à Montréal. C'est en pleurs que la Québécoise Deanna Stellato-Dudek est ainsi devenue à 40 ans la femme la plus âgée à remporter l'or dans une épreuve de patinage artistique. Pulvérisant lors du programme court comme lors du libre leurs records personnels, Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps se sont imposés avec 221,56 points devant les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (217,88 points). "C'est un sentiment vraiment incroyable, je n'ai pas de mots pour décrire ce que l'on vient de vivre", a déclaré Maxime Deschamps, 32 ans. "Nous avons tellement senti l'amour du public, la ferveur derrière nous", a renchéri Deanna Stellato-Dudek. "Ce que l'on vient de vivre, c'est le rêve de toute une vie". C'est sur la musique d'"Entretien avec un vampire" que le couple canadien s'est imposé, malgré une deuxième place dans le programme libre. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le couple allemand composé de Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin, avec 210,40 points. Un comeback magique Deanna Stellato-Dudek, c'est l'histoire d'un comeback magique: patineuse adolescente dans les années 2000, elle fait une pause de 16 années avant de revenir à la compétition. "Lorsque je suis revenue, mon seul objectif était de ne pas partir prématurément cette fois-ci", a-t-elle expliqué en interview. "Je voulais avoir le sentiment, que je réussisse ou non, que j'avais donné tout ce que j'avais pour que, à 80 ans, en dégustant un verre de vin au cours d'un dîner, je puisse dire : +Vous savez, j'y suis retournée et je l'ai fait+".

Une 5e défaite en 6 matches pour Atlanta Devin Booker a brillé jeudi face aux Hawks Image: KEYSTONE/AP/Darryl Webb Toujours 10e de la Conférence Est, Atlanta devra trembler jusqu'au bout pour se hisser en play-in en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 128-115 jeudi à Phoenix pour subir une deuxième défaite d'affilée, la cinquième dans leurs six dernières parties. Atlanta s'accroche à ce 10e rang, le dernier synonyme de participation au play-in. Avec un bilan de 30 victoires pour 39 défaites, les Hawks possèdent encore une certaine marge sur Brooklyn (11e à l'Est/26 succès-44 défaites) qui reste pour sa part sur cinq revers consécutifs. Jeudi, Atlanta a subi les foudres de Devin Booker, auteur de 30 points avec un 6/8 à 3 points. Les Phoenix Suns, qui ont forcé la décision dans un dernier quart-temps remporté 32-22, ont d'ailleurs brillé derrière l'arc: ils ont rentré au total 22 de leurs 41 tentatives à 3 points (12/35 pour les Hawks dans cet exercice). Clint Capela n'a pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie. L'intérieur genevois a fait son job sous les panneaux, avec 13 points, 10 rebonds et 2 contres - ainsi que 2 interceptions - pour un différentiel de +12. Il a signé un double double dans six de ses sept derniers matches.

Les Devils dominent les Jets 4-1 Meier a marqué 12 buts dans ses 14 derniers matches Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils tiennent enfin leur match référence. Porté notamment par Nico Hischier et Timo Meier (1 but et 2 assists chacun), New Jersey a dominé Winnipeg 4-1 jeudi pour cueillir un deuxième succès d'affilée en NHL et garder intactes ses chances de disputer les play-off. La franchise de Newark, qui n'avait pas remporté deux matches consécutifs depuis la mi-février, a survolé les débats face au co-leader de la Central Division. Les Jets de Nino Niederreiter n'ont ainsi cadré que 19 tirs, contre 41 pour les Devils (dont 10 pour Jack Hughes qui a signé un doublé). New Jersey, qui reste à 6 points de la 8e place disponible pour les play-off à l'Est avec encore 12 matches à son programme, a forcé la décision dans le troisième tiers. Hischier (46e, 2-1) et Jack Hughes (52e, 3-1) ont tous deux inscrit leur 23e but de la saison en "powerplay", Meier scellant le score dans la cage vide à la 60e. Nico Hischier en est ainsi à 55 points dans cet exercice 2023/24, en 59 matches, alors que Timo Meier affiche 41 points à son compteur personnel en 57 parties. L'Appenzellois tient la grande forme: il a marqué 12 buts dans ses 14 derniers matches, contre seulement 10 dans ses 43 premières apparitions de la saison. Roman Josi s'est également illustré, signant un assist dans un match gagné 3-0 par Nashville sur la glace des Florida Panthers. Le capitaine des Preds - lesquels ont remporté 14 de leurs 16 derniers matches - a ainsi réussi au moins 1 point dans ses cinq dernières sorties. Il en est même à 9 points dans ces cinq dernières parties.

Le bel hiver de Mathile Gremaud Mathilde Gremaud vit son plus bel hiver en Coupe du monde. En décrochant les globes de slopestyle, de Big Air ainsi que celui du général, la Fribourgeoise a désormais tout gagné dans son sport. Championne olympique, championne du monde, multiple médaillée d'or aux X-Games, Mathilde Gremaud a réparé une anomalie. Elle n'avait en effet jamais remporté un globe de cristal de la Coupe du monde. Et de quelle manière! En gagnant six des huit compétitions auxquelles elle a pris part, la skieuse de La Berra a fait preuve d'une constance remarquable tout au long de la saison, qui se termine ce week-end avec une épreuve de slopestyle au Corvatsch Park de Silvaplana. Pratiquement imbattable "C'est une grande satisfaction d'avoir pu participer à toutes les finales et d'être montée sur le podium à chaque compétition", apprécie Mathilde Gremaud, qui s'est confiée aux medias mardi soir. Seule sa rivale française Tess Ledeux est parvenue à la battre, en décembre à Copper Mountain en Big Air et samedi dernier à Tignes en slopestyle. La Fribourgeoise, qui visait "au moins un des deux petits globes" avant la saison, a profité de sa forme royale pour tout rafler. "Quand ça fonctionne bien dans une discipline et qu'on est bien préparé, ça motive et ça donne la confiance pour l'autre discipline", explique-t-elle. "Après la pause de Noël, j'ai réalisé qu'il y avait la possibilité d'aller chercher les trois globes et qu'il fallait juste tout donner." Un exploit qu'elle a définitivement assuré après son succès sur le Big Air de Tignes vendredi dernier. Une constance inédite Au final, Mathilde Gremaud devance la superstar Eileen Gu au classement général du "Park & Pipe". La Chinoise s'est contentée de dominer le circuit du half-pipe, une discipline à laquelle la Gruérienne ne participe pas. Pour expliquer les raisons derrière cette constance inédite en Coupe du monde, Mathilde Gremaud raconte avoir changé son état d'esprit lors de la préparation estivale. "J'ai réalisé que lors des hivers précédents, j'approchais certaines étapes avec un peu moins de motivation", dit-elle. "Cette fois, j'ai accordé autant d'importance à chaque départ, peu importe comment je me sentais. J'ai laissé mon énergie émerger tout au long de la saison." "C'était aussi l'année idéale pour aller chercher ces globes qui me manquaient, vu qu'il n'y avait pas de Mondiaux ni de JO au programme", reprend la Fribourgeoise. "Ces trophées sont cools, car ils englobent tout ce qu'il passe sur une saison. C'est une belle cerise sur le gâteau." Mondiaux 2025 "à la maison" Bien qu'elle ait déjà tout gagné à 24 ans, Mathilde Gremaud ne se considère pas comme une légende du sport helvétique. "Ca me fait sourire et plaisir que les gens disent ça, mais ce n'est pas à moi de l'affirmer", rigole-t-elle. La freestyleuse ne compte toutefois pas s'arrêter là. "Je me sens bien et je profite à fond du moment. Ca me donne juste envie de recommencer et faire des doubles 'checks' sur les objectifs que j'ai déjà atteints." Les championnats du monde de ski freestyle 2025 organisés en Engadine constitueront l'objectif principal de sa prochaine saison. "Ce sera une occasion unique de participer à des Mondiaux à la maison", se réjouit Mathilde Gremaud. "Cela peut paraître bête, mais le plus important pour moi sera surtout d'être au départ. La saison sera longue et se conclura par les Mondiaux, donc j'essaierai surtout de faire attention à ma santé", assure-t-elle. Avant cela, Mathilde Gremaud peut conclure en beauté son hiver déjà historique devant son public. Une ultime victoire dimanche en slopestyle ferait d'elle la première skieuse freestyle de l'histoire à décrocher sept succès en Coupe du monde lors d'une même saison.

Finales de Saalbach: globe du super-G en vue pour Odi et LGB La moisson historique des Suisses peut se poursuivre vendredi à l'occasion des super-G des finales de la Coupe du monde à Saalbach (10h dames, 11h30 messieurs). Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt sont idéalement placés pour obtenir leur troisième globe de cristal de l'hiver, après avoir assuré ceux du géant et du général. Aux classements du super-G, les deux Suisses sont pourchassés par deux Autrichiens. La Tessinoise compte 69 points d'avance sur Cornelia Hütter, et 74 sur l'Italienne Federica Brignone. Une 8e place lui garantirait toutefois un cinquième globe dans cette discipline, peu importe le résultat de ses rivales. Une performance qui devrait être à la portée de "LGB", qui n'a jamais terminé un super-G au-delà du 6e rang cette saison et compte six podiums, dont trois victoires. Elle a en revanche connu l'élimination une fois, lors de l'épreuve de Val d'Isère. Chez les hommes, seul Vincent Kriechmayr peut encore espérer chiper le globe de la spécialité à Marco Odermatt. L'Autrichien et le Suisse comptent chacun deux victoires en super-G, mais les trois autres podiums d'Odi lui donnent un matelas confortable de 81 points. Une 13e place lui assurerait donc la victoire finale.