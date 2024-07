Binotto à la tête du projet Audi ++ La dernière danse d'Andy Murray

"Je suis arrivé à Paris pour mon dernier tournoi de tennis. Les semaines passées à jouer pour la Grande-Bretagne ont été de loin les plus mémorables de ma carrière et je suis extrêmement fier de pouvoir le faire une dernière fois", a écrit l'ancien no 1 mondial sur le réseau social X/Twitter.

C'est là que se trouvent le stade olympique et un centre de sports nautiques. Les autres porteurs de la flamme à Saint-Denis sont l'actrice Laetitia Casta, le rapperu français MC Solaar et le perchiste Sergeï Bubka.

Pogacar (25 ans) a survolé le Tour de France, qui a pris fin dimanche à Nice. Il a gagné six étapes et fini avec 6'17 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le Slovène a logiquement besoin de récupérer avant son prochain grand objectif qui est la course sur route des Mondiaux à Zurich en septembre.

"En toutes circonstances, l'équipe m'a soutenu et m'a fait confiance, même dans les moments les plus difficiles", a-t-il souligné lundi. Girmay tentera de poursuivre son mois de juillet fantastique lors de la course en ligne des Jeux olympiques de Paris le 3 août où il sera le seul représentant de son pays.

Avec cette tunique, il confirme son entrée dans la caste des grands sprinters, où il avait fait quelques apparitions par le passé. Il avait gagné une étape du Giro en 2022 et avait remporté Gand-Wevelgem la même année. Sa saison 2023 avait été plus délicate, avec seulement deux victoires d'étapes sur le Tour de Suisse et le Tour de la Communauté valencienne.

Fort de ces trois succès et grâce à une grande régularité dans les sprints, avec également deux deuxièmes places et de très bons résultats dans les sprints intermédiaires, Girmay a décroché dimanche le maillot vert de meilleur sprinter du Tour de France.

"Pour un enfant d'Akron (dans l'Ohio), cette responsabilité veut dire énormément pour moi, mais aussi pour ma famille, pour tous les enfants de ma ville natale, mes coéquipiers olympiens et tant de gens à travers le pays qui ont de grandes aspirations", a ajouté "King James" qui a remporté l'or avec Team USA à Pékin 2008 et à Londres 2012, après avoir dû se contenter du bronze à Athènes 2004.

"Ça fait maintenant des années que nous travaillons pour ces Jeux et nous sommes au début d'une semaine décisive qui verra vendredi la cérémonie d'ouverture et puis l'Olympiade qui se tiendra à Paris, cent ans après", a-t-il dit. "C'est le fruit d'un immense travail qui a profondément changé le territoire, en particulier le département" de Seine-Saint-Denis, en banlieue nord de la capitale, a-t-il ajouté.

"Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long des Jeux", a lancé le président de la République en inaugurant le commissariat de police et la caserne des pompiers du village olympique. "Si on pourra être collectivement fiers du pays, c'est parce que vous faites ce sacrifice", a-t-il dit aux policiers et pompiers mobilisés pour la sécurité du plus grand événement sportif de la planète (26 juillet au 11 août).

"En Suisse, l'image du golf n'est pas super populaire, mais c'est génial de voir autant de choses positives se passer avec de plus en plus de joueuses sur les différents circuits", ajoute Morgane Métraux.

Morgane Métraux confirme cette évolution: "Ca devient très athlétique et de plus en plus professionnel. Si on n'a pas un entourage conséquent avec des coaches, des gens pour nous accompagner, c'est très compliqué de performer de manière constante."

La Genevoise se réjouit également de la professionnalisation du circuit féminin ces dernières années. "Les dotations des tournois du Grand Chelem ont doublé voire triplé, et les sponsors se multiplient. On est davantage considéré comme des athlètes."

Deux Suissesses en quête du plus grand exploit du golf helvétique

Albane Valenzuela et Morgane Métraux représenteront la Suisse aux JO de Paris. Ces deux golfeuses qui évoluent au plus haut niveau tout au long de l'année rêvent d'exploits et de médailles.

Les deux seules Suissesses de la Ladies PGA avaient fait de ce tournoi olympique, qui se déroulera du 7 au 10 août sur les fairways du Golf national de Guyancourt, le principal objectif de leur saison. Car même si leur sport n'a fait son retour au programme des JO qu'en 2016 à Rio, après plus d'un siècle d'absence, l'attrait d'une médaille olympique égale - si ce n'est surpasse - un exploit en Grand Chelem.

Albane Valenzuela y était, au Brésil, où elle a vécu sa première expérience sous les anneaux à 18 ans. "J'étais très jeune et encore sur le circuit amateur. J'avais des étoiles plein les yeux", se remémore la Genevoise de 26 ans. Après un 21e rang (deux coups sous le par) à Rio, elle a progressé cinq ans plus tard à Tokyo avec une 18e place (huit coups sous le par).

La native de New York semble avoir passé un cap l'année dernière en terminant 4e du Chevron Championship, le premier des cinq tournois du Grand Chelem, et a frôlé une première victoire sur le circuit en février dernier à l'Open de Thaïlande. "Je suis une joueuse différente désormais, j'ai cinq années d'expérience sur la LPGA et je sais que je peux jouer au plus haut niveau et me battre pour une médaille", affirme-t-elle dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

Une Métraux en cache une autre

Si Albane Valenzuela vivra ses troisièmes JO, Morgane Métraux découvrira quant à elle la fièvre olympique, trois ans après avoir cédé sa place à sa soeur Kim. "J'étais toute proche d'obtenir ma place sur la LPGA et j'ai dû renoncer (à Tokyo) pour ne pas rater des tournois dans cette optique. Mais en entendant le récit de ma soeur, je n'avais qu'une seule envie: être de la partie à Paris", lance la Lausannoise.

A 27 ans, Morgane Métraux vit elle aussi l'une des saisons les plus abouties de sa carrière. Outre la LPGA qu'elle a désormais bien intégrée, elle évolue aussi sur le circuit européen, sur lequel elle a signé un probant succès en mai en enlevant le Jabra Ladies Open, à Evian.

Un parcours potentiellement "monstrueux"

Les deux Suissesses tenteront de réaliser le plus grand exploit du golf helvétique sur le prestigieux parcours de Guyancourt, à 20 km de Paris. "C'est un parcours génial, qui avait notamment accueilli la Ryder Cup en 2018. Il se joue presque comme un +links+ (réd: parcours situé en bord de mer) car il peut y avoir énormément de vent et les greens sont assez subtils à lire", détaille Albane Valenzuela. "Avec le vent et les plans d'eau, ça peut devenir un monstre. C'est vraiment un parcours de grands championnats."

Respectivement 29e et 37e du classement olympique, Albane Valenzuela et Morgane Métraux pourraient profiter du plateau restreint à 60 joueuses et seulement trois par pays. "C'est très petit comparé aux 154 joueuses présentes Grand Chelem. Et ce sera d'autant plus différent car on représente la Suisse. D'un point de vue émotionnel, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel tournoi", assure la Genevoise.

Nelly Korda, la reine du golf

Face aux deux Suissesses se dressera toutefois la reine incontestée de la petite balle blanche, l'Américaine Nelly Korda, championne olympique en titre et numéro 1 mondiale. "Ce qu'elle a réalisé cette année est historique, c'est du jamais vu (réd: 7 tournois de la LPGA gagnés depuis le début de l'année dont le Chevron Championship)", admire Albane Valenzuela. "Mais toutes les filles du Tour ont le niveau pour gagner selon moi."

Mais quelle sera la recette pour triompher? "Comme dans le sport de haut niveau, il faudra que toutes les étoiles s'alignent, qu'on soit en bonne forme physique, qu'on minimise les erreurs et qu'on rentre les putts. Le golf se résume à ça: la personne qui rentre le plus de putts l'emporte", répond Albane Valenzuela.

De son côté, Morgane Métraux veut croire à l'exploit: "Décrocher une médaille est un rêve mais sur une semaine qui se passe parfaitement, tout devient possible. Dans tous les cas, l'expérience s'annonce incroyable".