Boston étrille New York ++ Moser et Tampa dominent New Jersey

Sans Philipp Kurashev, envoyé en tribunes par son entraîneur en raison d'un bilan jugé insuffisant (1 but en 6 matches), Chicago a été battu dans sa patinoire par Vancouver (6-3). Pius Suter a participé à la victoire en inscrivant le 6e but des Canucks, sa première réussite de la saison.

A Saint-Louis, Winnipeg et Nino Niederreiter ont poursuivi leur entame de saison parfaite en remportant un sixième match consécutif (3-2). L'attaquant grison a égalisé à 1-1 en deuxième période d'une déviation devant le but, à 5 contre 4.

Tout roule pour Janis Moser à Tampa Bay. Le Seelandais a répondu au doublé de Timo Meier et a largement contribué à la victoire du Lightning chez les Devils du New Jersey (8-5) mardi en NHL.

Janis Moser (à gauche) et Tampa Bay ont pris le meilleur sur les Devils de Nico Hischier (no 13, en arrière-plan).

YB occupe en effet le 36e et dernier rang du classement après deux défaites, 3-0 à domicile contre Aston Villa et 5-0 à Barcelone. Joël Magnin, qui a succédé à Patrick Rahmen sur le banc, est conscient que l'Inter, dont les buts sont gardés par Yann Sommer, constitue un nouveau très gros morceau pour son équipe.

Rüdiger et Vinicius ont ainsi permis au Real d'égaliser en marquant deux fois en deux minutes (60e et 62e). Le vent avait tourné. Le BVB a même craqué, Vinicius signant un triplé (86e 4-2, 93e 5-2). Ce succès permet aux Madrilènes de revenir à la hauteur de leurs adversaires du jour avec deux succès en trois matches.

Comme en février et en décembre 2022, lorsqu’il succéda respectivement à Gary Sheehan et à Filip Pesan, le directeur sportif jurassien a donc entamé son intérim, après le limogeage de Christian Wohlwend, par une défaite.

La délivrance pour Christoph Bertschy (no 28). Le capitaine de Fribourg Gottéron n'avait plus marqué depuis le 28 mars. Il a signé un doublé contre Ajoie.

Thiem avait eu droit à une cérémonie d'adieux dimanche dernier, sur les mêmes lieux. Des stars du tennis comme Zverev et Boris Becker avaient fait le déplacement. D'autres comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer lui avaient adressé des messages vidéo, saluant son fair-play et son "incroyable carrière".

On ne verra plus Dominic Thiem sur les courts. L'ancien no 3 mondial, vainqueur de l'US Open en 2020, a été éliminé mardi soir au 1er tour du tournoi ATP 500 de Vienne devant un public survolté.

Sélectionneur de l'équipe de Suisse, Murat Yakin peut donc avoir le sourire. D'autant plus qu'un autre attaquant helvétique s'est illustré mardi soir en C1: le "joker" Noah Okafor, auteur d'une passe décisive sur le but de la victoire de l'AC Milan face au Cercle Bruges d'Ardon Jashari (3-1).

Après avoir traversé des mois difficiles depuis son retour sur les courts en juin dernier, Dominic Stricker vient de battre deux joueurs du top-50 en l’espace d’une semaine, Matteo Berrettini à Stockholm et Griekspoor à Bâle. On veut croire que le plus beau reste à venir jeudi.

Jürg Stahl: "Ce sont les points positifs qui restent au final"

Jürg Stahl a livré le bilan de ses huit ans de présidence Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jürg Stahl quittera fin 2024 la présidence de Swiss Olympic. Il tire un premier bilan après huit années de mandat marquées notamment par une pandémie et une moisson historique aux JO de Tokyo 2021.

"Ce sont les points positifs qui restent au final", explique-t-il. "Le sport suisse s'en est plutôt bien sorti pendant la pandémie de coronavirus. J'en suis heureux", se félicite le Zurichois, présent mardi dans un hôtel lausannois pour le traditionnel rendez-vous médiatique de fin d'année de Swiss Olympic.

Stahl cite forcément la pandémie parmi les trois grands défis auxquels lui et son équipe ont dû faire face. "Swiss Olympic a bien rempli son rôle de faîtière. Il était important de pouvoir garder une activité physique, même si celle-ci était limitée par moments", glisse-t-il.z

Pas de dommages à long terme

"Il n'y a pas eu de dommages à long terme pour le sport suisse, alors qu'au début de la pandémie on ne savait absolument pas ce qui allait se passer", rappelle l'ancien Conseiller national UDC, pour qui les deux autres principaux défis furent le rejet par le peuple valaisan de la candidature olympique Sion 2026 et la gestion du scandale ayant éclaté dans la gymnastique helvétique en 2020.

Jürg Stahl, dont le ou la successeur(e) - l'ancienne Conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold ou l'ex-directeur de Swiss-Ski Markus Wolf - sera désigné(e) le 22 novembre, préfère forcément évoquer les points positifs de ses huit années passées à la présidence de Swiss Oylmpic. "Le moment le plus fort, c'est la somme de toutes les émotions", souligne-t-il d'entrée.

"Un combat"

Mais s'il ne devait garder qu'un temps fort, "ce seraient les trois drapeaux suisses à l'arrivée du VTT féminin à Tokyo" après le triplé signé Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand. "En tant que président, tu as les pulsations qui montent. C'était d'autant plus spécial qu'il n'y avait pas de spectateurs, pas de fans", explique le Zurichois de 56 ans.

"Il y a aussi le doublé (des JO d'hiver) de Pékin 2022 en skicross", où Ryan Regez avait devancé Alex Fiva. "Ils auraient pu finir 3e et 4e en finale. Et leur doublé est survenu après la grosse déception engendrée par Fanny Smith", qui avait été disqualifiée dans un premier temps mais avait récupéré sur le tapis vert la médaille de bronze de l'épreuve féminine.

Jürg Stahl se félicite aussi de l'évolution financière, même si du côté de Swiss Olympic on craint forcément la future baisse des contributions au sport voulue par le Conseil fédéral. "C'est toujours un combat quand on veut plus d'argent. Il y a eu un gros travail, et les contributions aux fédérations ont augmenté chaque année", pour passer de 35 millions en 2017 à 73 millions en 2024.

"On a su rallumer la flamme"

L'ancien Conseiller national se réjouit également particulièrement de la bonne santé du sport associatif, "bien vivant" selon ses propres mots. "Les clubs ont plutôt bien résisté à la pandémie. Sans le sport de masse, il n'y pas de sport d'élite. Et sans le bénévolat, il n'y a pas de sport de masse", lâche-t-il, conscient que la recherche de bénévoles est de plus en plus difficile.

L'importance du travail auprès de la jeunesse ne lui échappe pas. Les JO de la Jeunesse de Lausanne 2020 l'ont d'ailleurs particulièrement marqué. Il regrette d'ailleurs "de ne pas avoir pu profiter de la dynamique positive après Lausanne 2020 pour lancer plus rapidement un nouveau projet olympique", en raison de la pandémie. "Mais on a su rallumer la flamme" dans l'optique de la candidature Switzerland 2038.