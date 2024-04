Boston fait le break ++ Nouveau doublé pour Messi

Boston fait le break face à Toronto La joie de Brad Marchand (à droite), qui est entré dans l'histoire des Bruins samedi Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Toronto est à une défaite d'une nouvelle désillusion en play-off de NHL. Battus 3-1 samedi à domicile, les Maple Leafs sont menés 3-1 par Boston en quart de finale de la Conférence Est. Privés durant le troisième tiers du meilleur buteur de la saison régulière, l'ex-Zurich Lions Auston Matthews (blessé), les Maple Leafs ont concédé leur sixième défaite consécutive à domicile en play-off. Ils étaient menés 3-0 après 40 minutes de jeu. L'homme du match fut Brad Marchand. Auteur du 2-0 à la 29e en supériorité numérique, l'attaquant canadien est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bruins en play-off (56 réalisations). Il a en outre signé la passe décisive sur le 3-0 de David Pastrnak (40e). Toujours à l'Est, le Lighting et les Islanders se sont offert un sursis dans leur série respective. Tampa Bay a dominé les Florida Panthers 6-3 pour revenir à 1-3 dans la série, alors que les Isles ont eu besoin de deux prolongations pour décrocher un premier succès face aux Carolina Hurricanes.

Nouveau doublé pour Messi Messi (à droite) a signé un nouveau doublé en MLS samedi Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER La superstar argentine Lionel Messi a inscrit un nouveau doublé en MLS pour aider l'Inter Miami à renverser le New England Revolution (4-1) samedi à Foxborough. Déjà auteur d'un doublé la semaine dernière face à Nashville, Messi (36 ans), meilleur buteur de la Ligue, comptabilise ainsi neuf buts en sept matches cette saison. Et l'Inter Miami reste en tête de la conférence Est. Plus de 65'000 spectateurs étaient massés dans le Gillette Stadium, partagé par le Revolution avec la franchise de NFL des New England Patriots, pour assister à la démonstration de l'octuple Ballon d'Or. Messi a d'abord marqué le but égalisateur à la 32e minute avant de permettre à Miami de prendre l'avantage à la 68e. L'Argentin a également été impliqué dans les deux buts suivants de son équipe.

Les Lakers battent enfin les Nuggets LeBron James et les Lakers ont mis fin à une série de 11 défaites face à Denver samedi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Los Angeles Lakers ont évité l'humiliation au 1er tour des play-off de NBA. LeBron James et Cie se sont imposés 119-108 samedi face à Denver pour n'être plus menés que 3-1 dans la série. Les Lakers ont donc enfin réussi à trouver la clef face au champion en titre, qui avait "balayé" la franchise de L.A. 4-0 l'an dernier en finale de la Conférence Ouest et restait sur 11 succès d'affilée face à ce même adversaire. Mais, pour mémoire, jamais une équipe n'est parvenue à gagner une série après avoir perdu les trois premiers matches dans toute l'histoire des play-off NBA. Les Lakers ont montré une belle force collective pour maintenir à distance les fantômes des remontées des Nuggets lors des trois premiers matches de la série. Sans grand espoir de renverser ce 1er tour mais avec fierté, "King James" a montré la voie avec 30 points. Il a été bien suivi par le pivot Anthony Davis (25 points, 23 rebonds), D'Angelo Russell (21 points) et Austin Reaves (21 points). Denver n'a pas semblé s'affoler, fort de l'avantage déjà pris dans cette série. Nikola Jokic, encore en triple-double (33 points, 14 rebonds, 14 passes décisives), a sorti sa baguette magique avec une étonnante passe volleyée à une main lors d'un contre, sans parvenir à emmener son équipe dans son sillage. Boston réagit Toujours à l'Ouest, Oklahoma City mène en revanche 3-0 face à La Nouvelle-Orléans, le Thunder s'étant imposé 106-85 sur le parquet de Pelicans toujours privés de leur star Zion Williamson (blessé). A l'Est, les Celtics ont récupéré l'avantage du parquet face à Miami (2-1). Battu à domicile mercredi, Boston, meilleure équipe de la saison régulière, a répliqué avec un large succès à Miami 104-84.

Servette vise sa 20e finale de Coupe La deuxième demi-finale de Coupe de Suisse mettra aux prises le FC Winterthour et le Servette FC dimanche dès 16h30. Comme à Tourbillon pour le Sion-Lugano programmé samedi, l'ambiance promet d'être belle dans un stade qui sera plein comme un oeuf. A la recherche d'un titre et d'une finale de Coupe depuis 2001, les Grenat affrontent un adversaire qu'ils n'ont toujours pas battu cette saison en trois rencontres. "Winterthour est une équipe qui sait faire le dos rond. Parfaitement soudée. Consciente de ses forces et de ses faiblesses, a souligné le capitaine grenat Jérémy Frick vendredi en conférence de presse. Nous allons, c'est sûr, vivre des moments difficiles." Mais après les demi-finales perdues de 2021 contre St-Gall et de 2023 face à Lugano - deux rencontres disputées à Genève -, le gardien sait que le temps est venu de retrouver l'ivresse d'une finale. "On ressent bien sûr l'attente de nos supporters, dit-il. Mais je ne la vois comme une pression, mais plutôt comme un soutien." Après quatre défaites de rang, le Servette FC a relevé la tête samedi dernier avec une victoire 1-0 devant les Grasshoppers sans se rassurer pleinement. Face aux Zurichois, les Grenat furent loin de témoigner de la maîtrise attendue. Ils devront impérativement élever le curseur à la Schützenwiese face à la plus belle surprise de la Super League. "Ce qu'a accompli Winterthour cette saison est extraordinaire, remarque le coach René Weiler. Mais je crois que c'est le moment pour nous de les battre !"

Cody Almond: "J'ai entendu ma femme crier depuis son canapé" Cody Almond a marqué le 3-0 pour Lausanne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne s'est offert le droit de disputer mardi à Zurich un acte VII forcément décisif. Et si Damien Riat a inscrit un doublé samedi, Cody Almond a marqué en rendant en plus une très belle copie. Dans la colonne des tirs des joueurs lausannois, on voit un 8. Antti Suomela sans doute? Perdu, Cody Almond. Auteur du 3-0, le numéro 89 a encore eu d'autres occasions de saler l'addition. Mais même avec un seul but, le Canado-Suisse affichait logiquement un très large sourire. Parce que Lausanne a joué un deuxième tiers de rêve. "C'est un sentiment incroyable, juge Cody Almond. Parfois ça entre, parfois pas, mais on doit toujours garder confiance et tenter notre chance. On a gagné un immense momentum durant ces vingt minutes et peut-être qu'on a un peu levé le pied inconsciemment." Lever le pied ou comment se faire peur inutilement. Alors que Zurich, mené 5-0, était dans les cordes, les Vaudois ont laissé leur adversaire y croire à nouveau en les laissant revenir à 5-3. Comment l'expliquer? "Je pense peut-être que dans ta tête, tu es tiraillé en te disant qu'il faut conserver de l'énergie pour le prochain match. Mais on sait bien que c'est une équipe très dangereuse et on a vu qu'ils sont revenus assez vite et qu'il a fallu se regrouper." Une paternité qui donne des ailes Papa pour la deuxième fois, déjà buteur lors de la victoire 5-2 mardi dernier, Cody Almond est sur un petit nuage. A croire que la paternité réussit aux Canado-Suisses puisque la veille, c'est Tanner Richard qui a marqué avec l'équipe de Suisse contre la Lettonie. "C'est cool ça, je ne savais pas pour Tanner, avoue Almond. Je ne vais pas vous mentir, c'est incroyable. Je pense que je pouvais entendre ma femme crier depuis son canapé. Peut-être mon bébé aussi, enfin je n'espère pas trop (il sourit). C'était vraiment un moment spécial devant nos fans à cet instant de la finale dans un sixième match." Et donc voilà le septième match qui se profile, celui que tous les joueurs rêvent de gagner en étant gamin. Pour la troisième fois en trois ans, la finale va donc se décider au bout du suspense. "J'ai l'expérience des septièmes matches, mais pas en finale, note Almond. Après, ce n'est pas franchement différent d'une autre partie. Tout est simplement magnifié et le moindre petit détail compte. On sait ce qu'on doit faire. Evidemment, ce sera dans une patinoire où il est très difficile de s'imposer, mais nous n'avons pas encore joué notre jeu là-bas, donc il faudra le faire mardi et donner la meilleure version de nous-mêmes."

Christian Constantin: "L'arbitre 12e homme de Lugano" Une soirée à oublier pour Christian Constantin et le FC Sion. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Les deux équipes avaient chacune leur douzième homme ce soir. Nous avec le public, Lugano avec l’arbitre !" Avec son sens de la formule, Christian Constantin a tapé dans le mille. Personne ne peut, en effet, comprendre la décision de l’arbitre sur l’action de la 49e minute. Urs Schnyder est bien la seule personne dans le stade qui a vu une faute de Cristian Souza sur Ousmane Doumbia. "Il devrait laisser sa place à des plus jeunes et cesser de fausser la compétition, fulmine Christian Constantin. Il croit avoir tout le temps raison. Il ne doute jamais. Ce soir, sa tâche était de sécuriser la rencontre. Il n’y est pas parvenu. Bien sûr, il n’y avait pas la VAR. Mais je veux rappeler que la saison dernière la VAR avait laissé les joueurs de Winterhour jouer avec les mains dans leur surface. Alors..." Le président du FC Sion a compris que cette demi-finale était pliée à 2-0. "Nous aurions dû faire le break d’entrée sur l’action de Dejan Sorgic, regrette-t-il. Après, Lugano a bénéficié d’une certaine réussite pour mener à la pause. Mais sans ce penalty, nous aurions pu poursuivre sur la lancée de la première période. On aurait vu un vrai match de foot..." Chrstian Constantin se félicite bien sûr du soutien populaire derrière son équipe. "Le public était présent. Il était aussi en attente. Et à la fin, il est parti malheureux », conclut-il.

Lausanne s'offre un septième match pour le titre Jason Fuchs (à gauche) fête son but du soir, le 4-0, en compagnie de son coéquipier Joël Genazzi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne aura droit à une finalissima pour le titre mardi à Zurich. Les Vaudois ont brillamment remporté l'acte VI de la finale des play-off de National League samedi à domicile en battant Zurich 5-3. Damien Riat l'avait prédit jeudi dernier après le match. Il avait donné rendez-vous aux journalistes mardi à Zurich pour l'acte VII, imaginant déjà la victoire des siens samedi à Malley. Car ce Lausanne Hockey Club est décidément incroyable. Le dos au mur, les Lions de Malley ont offert un match fou aux 9600 spectateurs présents dans la patinoire, ainsi qu'aux 1000 personnes présentes dans les cinémas juste à côté. Toujours battus à Zurich lors des tiers médians dans cette finale, les Lausannois ont cette fois pris leur revanche de manière éclatante en inscrivant quatre buts et en chassant le portier Simon Hrubec après le 4-0 de Jason Fuchs. Mais les Vaudois avaient construit leur succès bien avant. Antti Suomela a mis la première pierre à l'édifice en ouvrant le score en power-play à la 5e. Une ligne étincelante Au cours de la deuxième période, c'est la ligne Riat-Fuchs-Kovacs qui s'est mise en évidence. A la 27e, Damien Riat a pu battre Hrubec pour un 2-0 qui a encore davantage libéré les Vaudois et crispé les Zurichois. A la 33e, Cody Almond - par ailleurs excellent - a marqué le troisième, histoire de récompenser le travail si précieux de la quatrième ligne. Deux minutes plus tard, Jason Fuchs chassait donc Hrubec en signant la quatrième réussite des Vaudois. Le trio s'est encore signalé à deux reprises durant ce deuxième vingt avec un but de Fuchs annulé pour une obstruction sur le gardien et le 5-0 de Riat sur une très belle passe de Kovacs. Piqués au vif, les hommes de Marc Crawford ont répondu en réduisant le score en toute fin de période par Chris Baltisberger. Avec l'énergie du désespoir, les Lions alémaniques ont repris des couleurs avec des buts de Kukan (43e) et Malgin (49e). A noter que la glace n'était pas optimale pour cette partie. La "faute" à l'équipe de Suisse en visite la veille pour un match de préparation au Mondial face à la Lettonie. Pour satisfaire aux exigences des sponsors de la sélection, il a fallu ajouter deux centimètres de glace avec des autocollants placés sur ceux du LHC. Mais au final, cela ne restera qu'une péripétie.

Un chef-d'oeuvre et un cadeau envoient Lugano en finale Zan Celar transforme ce penalty inexistant pour classer l'affaire. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La finale de la Coupe de Suisse du 2 juin à Berne ne sera pas romande. Malgré le soutien de 15'000 supporters, le FC Sion est tombé à Tourbillon devant un FC Lugano plus clinique que jamais. Battus 2-0, les Sédunois ont tout perdu juste avant et juste après la pause. A la 45e minute, les Tessinois ouvraient le score sur une action magnifique : centre d’Ousmane Doumbia vers Zan Celar, lequel remisait sur Yanis Cimignani pour une reprise de volée imparable. Le gaucher français de 22 ans gardera sans doute toujours en mémoire cette réussite qui a ouvert les portes d’une troisième finale de rang pour le FC Lugano, titré en 2022 face au FC St. Gall mais battu l’an dernier par les Young Boys. Le deuxième but luganais, un penalty transformé par Celar à la 51e, doit, en revanche, beaucoup à l’incompétence d’Urs Schnyder. Comment l’arbitre a-t-il pu voir une faute de Cristian Souza sur Doumbia à alors que c’est plutôt l’Ivoirien qui s’est comporté d’une manière illicite sur cette action ? Sans la VAR pour effacer cette erreur, les Sédunois n’avaient plus les yeux que pour pleurer. Menés 2-0 face à une équipe qui n’a perdu aucun de ses dix derniers matches, ils se sont retrouvés devant une mission impossible. Comme gravir l’Everest en tongs. La belle entame sédunoise Sion a tout de même eu sa chance dans cette demi-finale. Les protégés de Didier Tholot avaient, en effet, réussi une superbe entame. A la 3e minute, Ami Saipi devait sortir le grand jeu sur une frappe de Dejan Sorgic. Ali Kabacalman (5e), Ilyas Chouaref (7e) et Théo Berdayes (10e) devaient également se procurer des situations intéressantes face à des Luganais qui ronronnaient sans doute un peu trop. Mais au fil des minutes, les Tessinois ont su imposer leur jouerie pour forcer la décision. On a le sentiment qu’ils n’avaient vraiment pas besoin du coup de pouce de l’arbitre pour plier l’affaire. Le FC Sion n’a pas tout perdu en ce dernier samedi d’avril. Les deux points égarés par le FC Thoune à Nyon les aideront à digérer cette élimination. Le faux pas de la formation de l’Oberland les place devant une voie royale vers la promotion directe. Vers la Super League où la VAR est de mise. Ce dimanche, le Servette FC se déplace à Winterthour pour la seconde demi-finale. Les Genevois espèrent mettre fin à une longue attente de 23 ans. Ils ont joué et gagné leur dernière finale en 2001.

La Suisse bat une seconde fois la Lettonie Reto Berra a fêté un blanchissage, samedi contre la Lettonie. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER La Suisse a battu la Lettonie 4-0 à Kloten, au lendemain de son succès 5-1 contre le même adversaire à Lausanne. Ces deux victoires sont de bon augure dans la préparation du prochain Mondial. Avec les deux précédents succès obtenus contre la France, voilà les hommes de Patrick Fischer sur une série de quatre victoires. Au-delà des chiffres, la Suisse, davantage en jambes qu'une semaine auparavant a quelque peu rassuré à quinze jours de son premier match à Ostrava. La prestation de samedi a toutefois été légèrement moins positive que celle de la veille. Le power-play fonctionne toujours en courant alternatif, les occasions n’auront pas été légion et les pénalités trop nombreuses (cinq). On mettra davantage en exergue l’agressivité défensive des Helvètes qui a permis de réduire au minimum syndical les réelles chances lettones durant les deux premiers tiers et un box-play très efficace. Dans les buts, tant Leonardo Genoni (vendredi) que Reto Berra (samedi) ont dominé leur sujet. Enfin, l'arrivée du trio zougois Herzog-Senteler-Simion est un autre motif de satisfaction pour Patrick Fischer. Loeffel décisif Dans ce second duel en moins de 24 heures, la Suisse a ouvert la marque par Romain Loeffel (9e). Le Chaux-de-Fonnier s'est ensuite fait l'auteur de la passe décisive sur le 2-0, à 5 contre 4, de Dario Simion (34e). Herzog a signé le 3-0, en rupture, à la 45e, et Kessler a centré le but vide en fin de partie (60e). Dès jeudi, la Suisse disputera ses trois derniers matches d'avant-Mondial, contre la Suède, la Finlande et la République tchèque contre lesquelles l'équipe nationale n'a pas gagné cette saison.

L'acte I pour Fribourg Olympic Jonathan Kazadi (à droite) a été décisif lors du 17-0 réussi par le Fribourg Olympic, en première mi-temps contre Massagno (à gauche, Keith Clanton). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic a idéalement entamé la finale des play-off de SBL, disputée au meilleur des cinq matches. Dans sa salle Saint-Léonard, l'équipe de Thibaut Petit a pris la mesure de Massagno (73-72). Favoris de cette finale, les Fribourgeois ont connu un début de partie très compliquée, le cinq de base des Tessinois jouant à la perfection en attaque durant les 8 premières minutes (24-12). Pas de quoi faire paniquer le collectif olympien... L’entrée en jeu de Jonathan Kazadi, doublé d’une rigueur défensive retrouvée, a ainsi permis à Fribourg de signer un partiel de 17-0 (29-24 à la 14e), effaçant du même coup un début de match poussif. Les deux équipes ont ensuite joué à un niveau identique. Même la faute disqualifiante subie par Isaiah Williams, à la 32e, n'est pas parvenue à rompre l'équilibre. Gêné par la défense de zone des visiteurs, Olympic est tout de même passé devant à la 39e, sur un tir primé de Roberto Kovac. Irrespirable, la dernière minute n'allait plus rien changé,

Masters 1000 de Madrid: Nadal prend une revanche Beau succès pour Nadal à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal s'est offert une victoire encourageante 7-6 (8/6) 6-3 contre Alex de Minaur (ATP 11) au 2e tour du Masters 1000 de Madrid. Il a ainsi pris sa revanche contre l'Australien. Il a fallu 2h04 au vétéran espagnol, qui aura bientôt 38 ans, pour prendre la mesure de son adversaire. La semaine passée, Nadal s'était incliné face au même joueur 7-5 6-1 au 2e tour à Barcelone, le tournoi de sa reprise après plus de trois mois sans jouer. L'Espagnol aux 22 sacres en Grand Chelem, qui n'avait plus battu de joueur du top 20 depuis novembre 2022, a ainsi pris une belle revanche. A un mois de Roland-Garros (26 mai-9 juin), cette victoire est susceptible de faire remonter la cote de sa présence à Paris sur la terre chérie de ses quatorze triomphes. Dans la "Caja magica" toit fermé samedi après-midi, le temps d'un premier set à rallonge (76 minutes), "Rafa" a été plus qu'une légende en préretraite venue faire ses adieux à domicile

CE à Rimini: Noe Seifert en bronze aux barres parallèles Belle m Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Noe Seifert (25 ans) a obtenu la médaille de bronze aux barres parallèles lors des championnats d'Europe à Rimini. C'est le premier podium pour l'Argovien dans un grand rendez-vous international. Seifert a été crédité de 14,833 points pour sa prestation, qui a été d'un très bon niveau à part une petite hésitation à la sortie. Son choix de présenter un programme privilégiant la prudence a payé, car plusieurs candidats aux médailles ont pris plus de risques et ont connu la chute. L'Argovien a montré ses capacités en octobre dernier en se classant 8e du concours général aux Mondiaux à Anvers. Jamais un Suisse n'avait fait aussi bien depuis les années... 1950.

Premier League: cinquième but de la saison pour Amdouni Zeki Amdouni: un but qui vaut un point Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Zeki Amdouni a inscrit son 5e but de la saison en Premier League. Entré en jeu à la 57e, il a égalisé sur penalty pour Burnley (87e), qui a obtenu le nul 1-1 à Old Trafford contre Manchester United. Ce point laisse encore quelques espoirs à Burnley d'éviter la relégation. Mais les hommes de Vincent Kompany devront accumuler des points lors de leurs trois derniers matches. Tenu en échec à West Ham 2-2, Liverpool a pour sa part abandonné ses minces dernières chances de titre.

Tour de Romandie: l'étape pour Carapaz, le maillot pour Rodriguez La joie de Richard Carapaz à Leysin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Richard Carapaz (EF Education First) a enlevé la 4e étape du Tour de Romandie, entre Saillon et Leysin (151,7 km). Le maillot jaune passe sur les épaules de Carlos Rodriguez (Ineos). L’Equatorien a attaqué à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Sur la ligne, il a devancé l'Allemand Florian Lipowitz et Rodriguez. Ce dernier endosse le maillot jaune de leader, à la veille de l'arrivée de la boucle romande, dimanche à Vernier (GE). L'Ibère se retrouve en tête du général avec 7’’ de marge sur le Russe Alexandr Vlasov et 9’’ sur Lipowitz Auteur de l’échappée du jour, le Français Clément Berthet a été rejoint par le peloton à 5,3 km de l’arrivée. Quelques secondes plus tard, Egan Bernal choisissait de durcir la course, faisant exploser le groupe de tête. Deux kilomètres plus tard, Carapaz faussait définitivement compagnie à tout le monde. Neuvième du général avant cette étape, Yannis Voisard a perdu le contact avec le peloton, à 7 km du but. Dans une mauvaise journée, le Jurassien a manqué une belle chance de terminer dans le top 10 de l’épreuve romande. Seulement 27e, il se retrouve désormais 22e au général, à 3’56’’.