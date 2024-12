Capela et George battus ++ Hischier et Meier s'illustrent

Les vainqueurs de la NBA Cup ont pu se reposer sur Bobby Portis (34 points) pour faire la différence lors du deuxième quart-temps. Ayant débuté sur le banc, Kyshawn George a finalement joué plus de 22 minutes. Il a rendu une fiche de 7 points, 4 rebonds, 1 assist et 1 contre pour un bilan neutre.

Privés de leur meneur star Trae Young et Onyeka Okongwu, les Hawks ont payé une première mi-temps catastrophique qu'ils ont terminée avec 24 points de retard sur des Grizzlies pourtant eux aussi diminués par l'absence de Ja Morant. Seul De'Andre Hunter a dépassé la barre des 20 points (26) du côté d'Atlanta. Clint Capela a inscrit 8 points et capté 8 rebonds en 18'40 de jeu pour un différentiel de -4. Avec cette deuxième défaite consécutive, la franchise géorgienne retrouve un bilan négatif (14 v, 15 d)

Les deux Suisses de NBA ont connu la défaite samedi. Clint Capela et Atlanta ont été battus 128-112 par Memphis, tandis que Washington a perdu 112-101 à Milwaukee.

Clint Capela (à gauche) et Atlanta ont cédé face aux Grizzlies. Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart

Nino Niederreiter a lui aussi connu un succès tranquille avec Winnipeg face à Minnesota (5-0). Le Grison a participé au 3-0 des Jets, délivrant un assist sur ce but marqué par Neal Pionk en power-play.

Nico Hischier a été honoré par la troisième étoile du match, la première ayant été donnée à Noesen et la deuxième au portier Jacob Markström, qui a stoppé les 18 tirs auxquels il a fait face. C'est la quatrième victoire en cinq matches pour des Devils en forme.

Le capitaine des Devils a même été impliqué sur les trois buts de son équipe. Il a été crédité d'un assist, comme Meier, sur l'ouverture du score signée Stefan Noesen à la 38e minute. Le joueur de centre a ensuite inscrit son 17e but de la saison dans le troisième tiers-temps, avant de distiller sa 15e passe décisive à l'Appenzellois, buteur dans la cage vide.

Les New Jersey Devils ont signé une probante victoire face à Pittsburgh samedi en NHL devant leur public (3-0). Nico Hischier et Timo Meier ont marqué.

Lors du match aller disputé le 18 mai dernier, déjà dans la capitale saoudienne, Usyk s'était imposé par décision partagée. Il était devenu à cette occasion champion unifié de la catégorie reine, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 25 ans. Cette fois-ci, seules trois ceintures étaient en jeu, Usyk ayant depuis libéré son titre IBF.

Plus précis, l'Ukrainien de 37 ans a imposé son rythme et touché Fury à plusieurs reprises avec son crochet gauche. Il s'est vu attribuer la victoire 116-112 par les trois juges.

L'Ukrainien Oleksandr Usyk a de nouveau battu le Britannique Tyson Fury samedi à Ryad. Il s'est imposé aux points par décision unanime, et conserve ses ceintures WBA, WBC et WBO des lourds.

Usyk (à gauche) a été plus précis que Fury. Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein

Loïc Meillard cherchera aussi à briller dimanche, lui qui n'est pas encore monté sur le podium en géant cette saison. Mais peut-être que le slalom de lundi lui conviendrait mieux après être monté sur la boîte à Levi et à Val d'Isère dans cette discipline.

"Odi" est comme à la maison à Alta Badia où il n'a plus terminé hors du top 5 depuis 2018. La saison dernière, il avait remporté les deux géants organisés dans la station italienne.

La station des Dolomites accueille deux épreuves techniques après les deux courses de vitesse disputées vendredi et samedi à Val Gardena. Troisième en super-G et vainqueur en descente sur la Saslong, Odermatt est en forme dans les Dolomites.

Le Lausanne HC remporte le derby lémanique

Jason Fuchs inquiète Antti Raanta dans un derby parfaitement maîtrisé par le Lausanne HC. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

On n’arrête plus le Lausanne HC ! Après leur succès devant Ambri-Piotta et Davos, les Vaudois ont couronné leur semaine avec une victoire dans le derby lémanique pour s’emparer de la place de leader.

Sur leur glace, les finalistes de la saison dernière se sont imposés 3-0 devant un Genève-Servette qui va bientôt être contraint de tout miser sa saison sur son parcours en Ligue des Champions. Une ouverture du score d’Antti Suomela à la 8e, le premier but de la saison de Makai Holdener pour le 2-0 de la 31e et enfin une réussite de Lauri Pajuniemi dans la cage vide à 14’’ de la sirène ont scellé ce derby. Une fois de plus, Kevin Pasche a livré la marchandise dans la cage lausannoise pour fermer la porte aux Genevois. Auteur de37 arrêts, il a signé son... septième blanchissage de la saison.

Fribourg encore "muet"

Comme pour Genève-Servette, ce championnat ne devrait pas apporter beaucoup de satisfactions à Fribourg-Gottéron. Au lendemain de leur défaite 1-0 à domicile devant Kloten, les Fribourgeois se sont inclinés 4-0 à Rapperswil. Privés de leur topscorer Marcus Sörensen blessé, ils ont à la fois accordé trop de largesses devant la cage du malheureux Reto Berra et singulièrement manqué de tranchant en phase offensive pour mériter un meilleur sort. Ils risquent de traverser une soirée aussi difficile lundi à Zoug, qui n’a pas fait le détail devant Ajoie (4-0).

Au lendemain de sa défaite à Porrentruy face à Ajoie, Bienne a cueilli deux points pour relever la tête. Les Seelandais ont battu Davos 2-1 aux tirs au but grâce à une égalisation de Jere Salinen à la 54e et aux réussites de ce même Salinen, de Fabio Hofer et de Toni Rajala dans l’exercice du shootout.

Dans les autres rencontres de la soirée, Zurich a perdu sa première place après sa défaite 3-2 à domicile devant le CP Berne, consommée sur un but de Lukas Klok à la 55e. Enfin à deux jours du derby tessinois, Ambri-Piotta et Lugano ont connu des fortunes diverses. Ambri s’est imposé 6-5 au shootout à Kloten après un match riche en rebondissements. Quant à Lugano, il a été battu 4-3 à Lugano sur un but de Dario Allenspach à 1’37’’ de la sirène.