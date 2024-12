Capela et les Hawks éliminés ++ Le LS face à un défi

Capela et les Hawks battus par Milwaukee en demi-finale de Coupe Clint Capela (15) et les Hawks ont subi la loi des Bucks de Brook Lopez samedi Image: KEYSTONE/AP/Ian Maule Clint Capela et les Hawks ont été éliminés en demi-finale de la NBA Cup samedi à Las Vegas. Atlanta s'est incliné 110-102 face à Milwaukee, qui se frottera à Oklahoma City mardi soir en finale d'une compétition qui connaît sa deuxième édition. Les Hawks ont résisté quasiment jusqu'au bout aux Bucks, même s'ils n'ont plus mené au score au cours des sept dernières minutes. Ils n'accusaient ainsi qu'une longueur de retard à 5'18 de la fin (96-95). Mais Giannis Antetokounmpo a porté Milwaukee à la victoire en cumulant 32 points, 14 rebonds, 9 passes décisives et 4 contres. L'ailier-fort grec fut décisif dans le "money time". Il a notamment contré de manière spectaculaire une tentative de dunk de Clint Capela sur un alley-oop à 2'35 du "buzzer", alors que Milwaukee menait de 5 points (103-108). Les Hawks ont recollé à 103-100 avec 2'16 à jouer mais ont encaissé un 7-2 pour conclure cette partie. Clint Capela a donc assisté de près au "show" Giannis Antetokounmpo. L'intérieur genevois a certes lui aussi bloqué 4 tirs adverses dans ce match, mais il n'a pas été dominant dans les airs avec 8 rebonds et 6 points (à 3/8 au tir). Il a terminé cette rencontre avec un différentiel de -11, le moins bon de son équipe. SGA décisif face à Houston Milwaukee, qui n'a pourtant pas réussi à freiner le meneur d'Atlanta Trae Young (35 points, 10 assists, 7 rebonds) samedi, retrouvera en finale un autre arrière particulièrement en forme. Le "point guard" canadien Shai Gilgeous-Alexander a en effet mené le Thunder d'Oklahoma City à la victoire (111-96) face aux Houston Rockets en réussissant 32 points, 8 rebonds, 6 assists et 5 interceptions.

Un magnifique défi pour le Lausanne-Sport Leader de la Super League et brillant sur la scène européenne, le FC Lugano accueille le Lausanne-Sport ce dimanche dans le choc au sommet de la 18e journée. Les Vaudois peuvent créer la surprise. La formation de Ludovic Magnin a remporté 19 points sur les 24 mis en jeu lors des huit dernières journées. A quatre longueurs désormais du leader, elle peut, en cas de succès ce dimanche, s’immiscer vraiment dans la lutte pour le titre. On espère toutefois qu’elle ne sera pas paralysée par l’enjeu, qu’elle sera capable d’évoluer avec la même verve que le 30 novembre dernier lors du 1-1 à Bâle. Plus tôt dans la journée, le Servette FC affrontera les Young Boys au Wankdorf. Toujours privés de leur maître à jouer Timothé Cognat, les Grenat doivent se faire pardonner leur faux pas de dimanche dernier contre Winterthour (1-1). Ils auront en face d’eux une équipe en crise, surclassée tant à Sion et à Stuttgart et qui a traversé un véritable drame avec le décès soudain de l’enfant de Meschak Elia. Une équipe aussi qui sera dirigée pour la dernière fois par Joël Magnin dont le second intérim cette année ne fut pas vraiment flamboyant.

Un couac pour le FC Bâle Une soirée à oublier pour Kevin Carlos et le FC Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Coup d’arrêt pour le FC Bâle ! Après cinq matches sans défaite, les Rhénans se sont inclinés au Parc St. Jacques de la "lanterne rouge". Les Grasshoppers se sont imposés 1-0 pour abandonner la dernière place au FC Winterthour et pour revenir aussi 2 points d’Yverdon. Ils ont marqué à la 21e minute par Noah Persson. Prêté par les Young Boys, le Suédois n’a laissé aucune chance à Marwin Hitz sur une action qui a vu Jonas Adjetey, l’homme fort de la défense bâloise, perdre un ballon d’une manière bien coupable. Noah Persson a, ainsi, inscrit son premier but en Super League pour offrir une première victoire en neuf matches à ses couleurs. Malgré quelques inspirations de Xherdan Shaqiri, le FCB n’est pas parvenu à revenir au score. Il a perdu toute chance de remporter le titre honorifique de champion d’automne qui reviendra dimanche au FC Lugano ou au Servette FC.

Une 20e victoire pour New Jersey Un but, un assist et une étoile pour Timo Meier. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky New Jersey a remporté sa 20e victoire de la saison. Sur leur glace de Newark, les Devils ont battu Chicago 4-1 après avoir été menés 1-0 à l’issue du deuxième tiers. Cette victoire porte la griffe de Timo Meier et de son capitaine Nico Hischier. Les deux Suisses ont, en effet, sonné la révolte lors de l’ultime période. Auteur du 4-1 pour son 10e but de la saison, Timo Meier a adressé une passe décisive pour l’égalisation de Dawson Meqrcer après 2’45’’ dans ce troisième tiers. Les Devils avaient ensuite le bonheur de marquer à trois reprises en l’espace de 126’’ grâce à Jack Hughes, à Nico Hischer, pour son16e but de l’exercice, et Meier, lequel a obtenu la troisième étoile.

Viktorija Golubic et Céline Naef: un derby pour un titre Viktorija Golubic désormais invaincue depuis 11 matches. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La finale ce dimanche du WTA 125 de Limoges proposera un derby suisse. Elle opposera Viktorija Golubic (WTA 109) à Céline Naef (WTA 181). Les deux Zurichoises ont fait honneur aux couleurs suisses dans ce tournoi qui a déploré le forfait de dernière minute de Belinda Bencic. Viktorija Golubic s’est qualifiée à la faveur de son succès avant la limite devant Nuria Parrizas Diaz (WTA 100). L’Espagnole a abandonné alors qu’elle était menée 7-6 (7/2) 1-0. Céline Naef a dû, pour sa part, lutter durant 2h39’ pour battre 6-3 6-7 (5/7) 6-3 la Française Elsa Jacquemot (WTA 146). Si elle s’impose dimanche face à Viktorija Golubic qu’elle affrontera pour la première fois sur le Circuit, Céine Naef remportera à 19 ans le plus beau titre de sa carrière. Quant à Viktorija Golubic, elle entend poursuivre sur sa lancée. Elle reste, en effet, sur une série vertueuse de onze victoires de rang. Avant de se rendre à Limoges, elle avait remporté le titre à Jiangxi et remporté ses deux simples contre la Serbie dans le cadre de la Billie Jean King Cup.

Euro Hockey Tour: la Suisse muette face aux Tchèques Herzog se brise sur le gardien Zajicek Image: KEYSTONE/AP/Anthony Anex L’équipe de Suisse s’est inclinée une deuxième fois samedi lors de l’Euro Hockey Tour à Fribourg. Cette fois les joueurs de Patrick Fischer ont été battus 2-0 par la Tchéquie. Toujours pas. La Suisse n’y arrive décidément pas à domicile. A croire que la malédiction se poursuit depuis la participation des Helvètes à l’Euro Hockey Tour avec les meilleures nations européennes. Après la Suède, c’est donc la Tchéquie qui a su se jouer des hommes de Patrick Fischer. Et si les Scandinaves avaient attendu le tiers médian pour frapper, la troupe de Radim Rulik s’est elle mise en évidence dès la période initiale. Davosiens décisifs Et comme pour rappeler que la National League possède quelques précieux artificiers, ce sont les “Suisses” qui ont coulé la Suisse. Ou plutôt les Davosiens. A la 12e, c’est Filip Zadina qui fut le plus prompt pour sauter sur un rebond et ouvrir le score. Et à quelques secondes de la fin du premier tiers, c’est Matej Stransky qui a pu battre Ludovic Waeber. Dans les deux situations, la défense helvétique a semblé avoir un temps de retard. Sans Romain Loeffel, absent pour des raisons privées, le power-play helvétique manquait de poids. Mais de toute façon il a fallu attendre la fin de la partie pour avoir droit à des supériorités numériques helvétiques qui n’ont finalement rien donné. Un petit quelque chose manque De la même manière que contre les Suédois, les Suisses ont tenté, mais il a manqué un petit quelque chose en attaque. Ce qui donne à nouveau l’impression qu’il n’est pas évident de marquer des buts sans les joueurs de NHL. La Suisse n’a maintenant plus qu’une chance pour ne pas terminer bredouille de ce tournoi à domicile. Dimanche à 15h30, la sélection nationale affronte la Finlande avec comme seul mot d’ordre: la victoire.

FC Sion: une belle note pour conclure l'année Théo Bouchlarhem (au centre) félicité par Ilyas Chouaref après son but. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le FC Sion a conclu l’année sur une très belle note. Les Sédunois se sont imposés 1-0 à Yverdon pour cueillir un succès précieux dans la lutte pour la sixième place. Il a été acquis sur une réussite de Théo Bouchlarhem à la 24e minute après une erreur grossière à la relance de la défense adverse. Cette réussite traduisait pleinement l’emprise des Valaisans lors de la première période. La suite ne fut pas du même acabit. Métamorphosés par l’introduction à la pause d’Anthony Sauthier pour le malheureux Mohamed Tijani, le dernier Yverdonnois à avoir touché le ballon sur l’action de l’ouverture du score, les Vaudois ont pris la main. Une frappe de Boris Cespedes sur la transversale, une hésitation de Timothy Fayulu et une ultime frappe de Sauthier repoussée par Fayulu auraient pu permettre à Yverdon d’arracher le point du nul. Au final, la non-titularisation de Sauthier s’apparente à un choix bien malheureux de la part d’Alessandro Mangiarratti. Même si sa seconde période fut bien trop laborieuse pour ne pas chagriner Didier Tholot, la formation valaisanne a retrouvé cette force de caractère qu’elle avait perdue lors de sa série noire de neuf matches sans victoire. Relever la tête après avoir traversé un aussi long tunnel n’est pas donné à toutes les équipes. Les Sédunois ont remporté dix points sur douze lors de leurs quatre dernières rencontres. L’autre rencontre disputée à 18h00 a épousé un scénario complètement fou. Lucerne s’est imposé 4-3 à Winterthour après avoir été mené 3-2 à la pause. Les Lucernois ont raflé la mise grâce à deux réussites inscrites dans... le temps additionnel par Severin Ottiger et par Adrian Grbic. Cette victoire miraculeuse leur offre la quatrième place du classement avant les matches de dimanche.

Descente de Beaver Creek: Gut-Behrami 3e, victoire de Hütter Lara Gut-Behrami a pris la 3e place de la descente de Beaver Creek Image: KEYSTONE/AP/John Locher Lara Gut-Behrami a pris la 3e place de la descente de Coupe du monde de Beaver Creek. La victoire est revenue à l'Autrichienne Cornelia Hütter. Première course de vitesse et premier podium de la saison pour Lara Gut-Behrami. La Tessinoise n'a finalement été devancée que par Cornelia Hütter, sacrée meilleure descendeuse la saison passée, et Sofia Goggia. Vainqueure en 2013, "LGB" n'est donc pas allée chercher sa 46e victoire en Coupe du monde, mais elle signe son 91e podium. La skieuse de Comano a été très solide sur l'ensemble du parcours, mais elle a cédé plus de 0''40 à Hütter dans le quatrième secteur sur une piste très difficile. Alors qu'elles avaient dévalé à deux reprises la piste Raptor en 2013 et en 2015 lors des Championnats du monde, les dames ont changé de site pour cette étape américaine. Elles ont en effet eu droit à la Birds of Prey, terrain de jeu des messieurs depuis 1997 et créée par Bernhard Russi pour les Mondiaux de Vail en 1999. Il était donc clair que la victoire se jouerait entre les grandes dames de la discipline, soit un duel entre Cornelia Hütter, Sofia Goggia et Lara Gut-Behrami. Très bonne glisseuse, l'Autrichienne a su faire la différence pour aller chercher sa 7e victoire en Coupe du monde, la 3e en descente. Ennuyée par un virus qui a circulé, Michelle Gisin a réussi une très bonne course après des épreuves techniques décevantes. L'Obwaldienne a terminé au 7e rang à 0''72. Au 12e rang, on retrouve Priska Ming-Nufer. De retour après sa grave blessure au genou gauche, Corinne Suter n'avait sans doute pas d'immenses ambitions, mais juste l'envie de reprendre confiance sur une piste exigeante. La Schwytzoise a pris la 17e place à 1''77. Joana Hählen n'a de son côté pas terminé sa course. Fort heureusement, la Bernoise qui n'a plus de ligaments croisés ne s'est pas blessée.

Mikaela Shiffrin a dû subir une opération jeudi La chute de Mikaela Shiffrin à Killington Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Victime d'une lourde chute fin novembre lors du géant de Killington, Mikaela Shiffrin a été opérée jeudi dans la soirée. L'intervention a été décidée après que l'Américaine s'est sentie mal. Après sa chute en fin de seconde manche du slalom géant de Killington, la Fédération américaine avait évoqué une "sévère blessure musculaire" et une plaie "profonde" au ventre. "J'ai subi une petite intervention chirurgicale inattendue (...) j'avais une petite cavité plus profonde que la plaie qui était remplie d'un vieil hématome et qui ne s'évacuait pas correctement", a-t-elle détaillé dans une publication sur Instagram. Début décembre, Shiffrin avait déjà annoncé renoncer à l'étape de vitesse disputée à Beaver Creek samedi et dimanche, elle qui court après une 100e victoire en Coupe du monde. "Nous vous tiendrons au courant de ce que les prochaines semaines nous réservent", a-t-elle ajouté samedi ne donnant pas d'indication sur une éventuelle date de retour sur les skis.

Un troisième titre et un troisième record du monde pour Noè Ponti Noè Ponti: il a touché au sublime à Budapest. Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Extraordinaire Noè Ponti ! Le Tessinois a cueilli un troisième titre aux Championnats du monde en petit bassin de Budapest après avoir établi son troisième record du monde de la semaine. Victorieux du 50 m papillon et du 100 m quatre nages, Noè Ponti s’est imposé dans le 100 m papillon, sa discipline de prédilection. Il s’est imposé en 47’’71 pour battre de 0’’07 le record du monde de l’Américain Caeleb Dressel. "J’ai battu le record du monde de mon idole. C’est complètement fou", lâche incrédule le nageur de 23 ans. Meilleur temps des demi-finales, Noè Ponti a nagé les 50 premiers mètres en 22’’16 pour ne laisser aucune chance à ses adversaires. Il devance le Français Maxime Gousset de 0’’86 et l’Australien Matthew Temple de 1’’00. Sur ce 100 m papillon, il y avait bien Noè Ponti et les autres. Avec ce triplé à Budapest qui lui a rapporté un chèque de 105'000 dollars, Noè Ponti a sans doute oublié la déception des Jeux de Paris, avec cette quatrième place sur le 100 m papillon trois ans après s’être hissé sur le podium des Jeux de Tokyo. Lors de ces Mondiaux en petit bassin, le Tessinois a vraiment touché au sublime. "J’espère maintenant continuer sur le même mode ces prochains mois et ces prochaines années", glisse Noè Ponti.

Coupe du monde de saut: Gregor Deschwanden 2e à Titisee-Neustadt Brillante performance de Gregor Deschwanden Image: KEYSTONE/EPA/Anna Szilagyi Gregor Deschwanden n'est pas passé loin de sa première victoire en Coupe du monde. A Titisee-Neustadt, le Lucernois a en effet pris la 2e place du concours de samedi derrière l'Allemand Pius Paschke. Deschwanden (33 ans) a réalisé des sauts à 142,5 et 136,5 m. C'est son quatrième podium en carrière, le deuxième de l'hiver après son 2e rang à Wisla voici une semaine. Le Suisse a été devancé de 6,4 points par Paschke, qui s'est lui posé à 144 et 138 m. Le podium a été complété par l'Autrichien Daniel Tschofenig (137,5/137 m). Le Vaudois Kilian Peier a pour sa part été classé au 16e rang. Il a réussi des sauts à 132 et 130 m.

Une Bundesliga relancée Sung-Jae Lee ouvre le score pour Mayence. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La reconquête du titre ne sera pas une promenade de santé pour le Bayern Munich. Battus 2-1 à Mayence, les Bavarois revoient le Bayer Leverkusen dans leurs rétroviseurs. A Augsbourg, Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont imposés 2-0 pour revenir à quatre points du Bayern, battu pour la première fois cette saison en championnat. L’Eintracht Francfort ne sera, pour sa part, plus qu’à trois points du leader en cas de succès dimanche à Leipzig. A Mayence où Silvan Widmer ne sort plus du banc des remplaçants, le Bayern s’est incliné sur un doublé du Sud-Coréen Jae-Sung Lee. A Augsbourg, le Bayer a forcé la décision avant la pause grâce à des réussites de Martin Terrier et de Florian Wirtz.

Odermatt s'offre un 39e succès dans des conditions dantesques Marco Odermatt explose de joie après sa victoire en géant à Val d'Isère Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a dissipé très vite les doutes après ses trois éliminations successives en géant, dont deux subies cet hiver. Le Nidwaldien s'est imposé pour la quatrième fois d'affilée à Val d'Isère dans la discipline, dans des conditions dantesques. Luca Aerni a quant à lui décroché une improbable 4e place. En tête après la première manche, Marco Odermatt possédait une marge de 2''49 sur le leader provisoire Lukas Feuerstein au moment de s'élancer sur le second parcours. Pris dans une tempête de neige, il a dû se battre pour conserver 0''08 d'avance sur l'Autrichien, lequel avait bénéficié de bien meilleures conditions de visibilité. Parti en septième position sur le deuxième parcours, Feuerstein ne pensait certainement pas se hisser sur le podium lorsqu'il a pris les commandes avec 0''15 d'avance sur Luca Aerni. Mais il a fallu toute la maîtrise de Marco Odermatt pour priver l'Autriche d'un doublé, Stefan Brennsteiner terminant 3e à 0''12. Sorti en deuxième manche dimanche à Beaver Creek après être parti à la faute sur le premier tracé en mars à Saalbach puis à Sölden en octobre, Marco Odermatt signe son deuxième succès de la saison, le 39e au total. Il triomphe pour la 24e fois en géant, ce qui fait de lui le no 3 masculin de l'histoire dans la discipline. La remontada d'Aerni Dernier partant le matin avec son dossard 62 et ultime qualifié avec le 30e temps, Luca Aerni a donc su saisir sa chance pour son onzième départ dans un géant de Coupe du monde. Le slalomeur valaisan, qui a bénéficié de précieux et rares rayons de soleil en deuxième manche, a effectué une superbe "remontada" en réalisant le meilleur temps. Aerni, qui marque des points pour la quatrième fois seulement en géant, signe à 31 ans son meilleur résultat dans la discipline. Le champion du monde 2017 de combiné n'avait jusqu'ici jamais fait mieux que 21e, il y près de sept ans (le 14 décembre 2017, à Alta Badia). Meillard 9e Le héros du jour a notamment devancé Loïc Meillard, 3e après la manche initiale, ainsi que le vainqueur de Beaver Creek Thomas Tumler, 6e le matin. Meillard a limité la casse en se classant 9e, Tumler reculant au 25e rang. Autre Grison, Gino Caviezel, 14e sur le premier tracé, s'en est plutôt bien sorti avec une 11e place.

Droupy éliminé en séries du 50 m brasse Louis Droupy a été éliminé dès les séries du 50 m brasse à Budapest Image: KEYSTONE/EPA/Tibor Illyes Louis Droupy n'aura disputé que trois courses individuelles aux Mondiaux en petit bassin de Budapest. Déjà éliminé en séries sur 100 et sur 200 m dos, le Vaudois a connu le même sort sur 50 m brasse. Droupy (23 ans) a réalisé le 48e temps des séries en 27''52. Il est resté à 47 centièmes de son record personnel. Marius Toscan s'arrête également en séries sur 400 m 4 nages, après avoir réussi le 20e temps en 4'10''39, à plus de six secondes d'une place en finale. Noè Ponti sera donc le seul nageur suisse en lice dans la session du soir samedi. En quête d'un troisième titre dans ces joutes après ceux conquis mercredi sur 50 m papillon et vendredi sur 100 m 4 nages, le Tessinois fait aussi figure de favori avant la finale du 100 m papillon prévue à 17h40.