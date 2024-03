Carton plein pour la Suisse ++ Les Zougoises promues

Victoires 5 et 6 pour la Suisse La Suisse continue son carton plein au Canada Image: KEYSTONE/AP/Darren Calabrese Six sur six pour la Suisse au Championnat du monde dames de Sydney en Nouvelle-Ecosse! Silvana Tirinzoni et ses coéquipières ont battu le Japon 10-3 puis la Norvège 6-3. La formation composée de Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz n’a jamais été inquiétée. Elle a ainsi mené 7-2 après le sixième end avant de donner du temps de jeu à la remplaçante Stefanie Berset. Alina Pätz a brillé en 4 avec un taux de 100% de pierres réussies. Face à la Norvège, les quadruples championnes du monde n'ont pas tremblé en prenant rapidement les commandes puis en gérant parfaitement. C'est contre les Norvégiennes que les Suissesses avaient remporté la finale des Mondiaux l'année passée en Suède. Le CC Aarau en est désormais à 42 matches de championnat du monde remportés consécutivement.

Zoug promu, Lugano descend L'attaquante de Zoug Lara Stalder, ici avec la Suisse, est promue en Women's League avec Zoug Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Zoug est promu en Women's League. Le club de Suisse centrale n'a même pas besoin de disputer les barrages contre Lugano. En effet, le club tessinois a décidé de demander sa rétrogradation en deuxième division. Les Zougoises ont survolé la ligue en remportant leurs 18 matches avec un goal average de 317-7. Elles ont gagné la finale des play-off en trois matches sur le score cumulé de 49-0 face à Bassersdorf. Zoug n'a perdu qu'un match cette saison (2-1). Il s'agit de la finale de la Coupe de Suisse contre Berne, l'une des deux meilleures équipes du pays.

Russes et Bélarusses sous bannière neutre privés de cérémonie Le président du CIO Thomas Bach et le board olympique ne laisseront pas les Russes parader sur la Seine Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les sportifs russes et bélarusses admis sous bannière neutre aux JO 2024 ne paraderont pas sur la Seine avec les autres délégations lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Le CIO l'a annoncé. Les sportifs russes et bélarusses admis sous bannière neutre aux JO 2024 de Paris ne paraderont pas sur la Seine avec les autres délégations lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Le CIO l'a annoncé. Comme ils participent "à titre individuel" à la compétition, ils ne se joindront pas au défilé des équipes nationales, mais "ils auront la possibilité de vivre l'événement", a indiqué sans plus de précisions James Macleod, directeur de la Solidarité olympique au sein du CIO. Le CIO s'aligne ainsi sur la décision prise début mars par le Comité paralympique international (IPC) pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, le 28 août, et exclut tout comme l'IPC de prendre en compte les podiums des "athlètes individuels neutres" (AIN) dans son tableau des médailles. La commission exécutive de l'instance a adopté mardi un drapeau dédié aux Russes et Bélarusses sous bannière neutre, frappé des lettres "AIN" sur fond vert, ainsi qu'un court hymne sans paroles, qui sera joué en cas de titre olympique. Dépouillés de leurs couleurs nationales, les sportifs des deux pays devraient par ailleurs être peu nombreux: seuls 12 Russes et 7 Bélarusses se sont pour l'heure qualifiés pour les JO 2024, sur les 6000 tickets déjà attribués, a expliqué James Macleod. Les experts de l'instance olympique projettent, "selon le scénario le plus probable", que 36 Russes et 22 Bélarusses franchiront au total cet obstacle, et qu'au "maximum", ils seront respectivement 55 et 28, a poursuivi le responsable lors d'un point presse. Une fois qualifiés, il leur faudra par ailleurs passer l'obstacle d'un "comité d'examen" mis en place par le CIO pour valider leur admissibilité - qui exige en particulier qu'ils n'aient pas activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Une décision concernant la cérémonie de clôture, qui rassemble traditionnellement les athlètes plutôt que les délégations avec un protocole moins strict, "sera prise ultérieurement", a ajouté James Macleod.

Heptathlon: fin de carrière pour Géraldine Ruckstuhl Géraldine Ruckstuhl: sa passion pour l'athlétisme s'est éteinte Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Géraldine Ruckstuhl (26 ans) a annoncé la fin de sa carrière. La Lucernoise, spécialiste de l'heptathlon, a indiqué sur les réseaux sociaux ne plus avoir la motivation nécessaire. L'athlète a expliqué que sa passion pour l'athlétisme s'était éteinte. "Je suis quelqu'un qui donne 100% ou qui arrête", a-t-elle écrit. "Dans la vie, il faut faire ce qui te rend heureuse", a encore publié la Lucernoise, qui a détenu le record de Suisse de l'heptathlon jusqu'en 2022 avec 6391 points. Championne du monde M18 en 2015 et championne d'Europe M23 en 2019, Géraldine Ruckstuhl a connu des dernières saisons difficiles, avec des blessures et deux infections au Covid. Elle n'avait pas été retenue pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle ne verra donc pas non plus ceux de Paris cet été.

Un dur retour sur terre pour Atlanta Une soirée bien difficile pour Clint Capela (à droite) face aux Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Damian Dovarganes Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Clint Capela et Atlanta à Los Angeles. Au lendemain de leur superbe succès sur les Clippers, les Hawks ont été fessés par les Lakers. Ils se sont inclinés 136-105 dans une rencontre très largement dominée par LeBron James (25 points/10 rebonds/7 assists) et ses coéquipiers. Ce succès des Lakers a été rendu encore plus beau avec le record de D’Angelo Russell. L’arrière a, en effet, égalé le record de la franchise pour les paniers à 3 points inscrits lors d’une saison. Il en a réussi 6 lundi soir pour égaler le total des 183 tirs primés de Nick van Exel lors de la saison 1994/1995. Clint Capela, quant à lui, a raté pour un seul rebond un sixième double double de rang. Le Genevois a inscrit 10 points et a capté 9 rebonds pour un différentiel de -8. La seule bonne nouvelle pour les Hawks lors de cette soirée fut le retour au jeu d’Onyeka Okongwu. La doublure de Capela était sur le flanc depuis le 12 février en raison d’une blessure à un orteil. Atlanta conclura jeudi à Phoenix son plus long "road trip" de la saison. Un "road trip" dont le bilan est pour l’instant d’une victoire contre trois défaites.

Mort "soudaine" du compagnon d'Aryna Sabalenka Kostantin Koltsov (à droite) au duel avec Félicien Du Bois lors du Championnat 2012 à Helsinki. Image: KEYSTONE/EPA/MARKKU OJALA Compagnon de la no 2 mondiale Aryna Sabalenka, Konstantin Koltsov est décédé à l'âge de 42 ans. Sa mort fut "soudaine" rapporte la Fédération bélarusse de hockey sur glace. "Nous sommes en deuil, a-t-elle écrit sur son site internet. La Fédération bélarusse de hockey exprime ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui ont connu et travaillé avec Konstantin". Au cours de sa carrière, Konstantin Koltsov avait joué à Pittsburgh en NHL. Aryna Sabalenka doit, en principe, disputer cette semaine le WTA 1000 de Miami. La double championne d'Australie n'a pas fait de déclaration dans l'immédiat.

Fribourg et Zurich font le break Sandro Schmid trompe Koskinen pour le 3-0 fribourgeois Image: KEYSTONE/TI-PRESS Fribourg-Gottéron a fait le break à l'occasion du 2e match des quarts de finale des play-off. A Lugano, les Dragons se sont imposés 4-1, alors que Zurich a battu Bienne 3-1 dans le Seeland. Un tiers médian maîtrisé et voilà Fribourg dans une position très confortable. Soudainement limité et sans beaucoup d'idées, Lugano a craqué. A la 24e, Lucas Wallmark a ouvert le score en power-play dans la même position que l'un de ses buts samedi soir. A la 31e, Sandro Schmid a doublé la mise sur un but un peu curieux où le gardien Koskinen n'a pas paru tout blanc. Le numéro 73 s'est même offert un doublé à la 36e. Sur une belle ouverture de Borgman en infériorité numérique, le Fribourgeois a trompé la vigilance du portier finlandais. Parfaitement regroupés devant Reto Berra, les Dragons ont géré le troisième tiers avec une certaine maestria. Le gardien zurichois aurait mérité un blanchissage, mais il a laissé passer un tir de Joly en toute fin de partie. Le 4-1 de Marchon est tombé dans la cage vide. Un Zurich chirurgical Les Zurichois savaient que cette première rencontre dans le Seeland pouvait galvaniser les Biennois après avoir ennuyé les Lions chez eux samedi soir lors du premier acte. Les joueurs de Marc Crawford ont été les premiers à se mettre en évidence grâce à Dean Kukan à la 11e. Le défenseur a tiré dans un angle assez fermé et Harri Säteri n'a pas eu la mitaine assez solide. Le tiers initial fut pourtant à l'avantage des hommes de Martin Steinegger, mais c'est le "Z" qui a viré en tête. Ce fut différent par la suite. Au cours des vingt minutes suivantes, Zurich a adressé 14 tirs sur le but biennois contre seulement trois tentatives seelandaises. Les locaux ont pourtant égalisé à la 44e par Jérémie Bärtschi, mais ils ne sont pas parvenus à construire là-dessus. Une pénalité contre Künzle, la seule côté biennois, a permis à Balcers d'enfiler le 2-1 à la 52e. Puis 60 secondes plus tard c'est Fröden qui a mis fin aux espoirs bernois.

Mathieu van der Poel prolonge jusqu'en 2028 chez Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel a prolongé avec Alpecin Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde en titre et vainqueur de quatre "Monuments", a prolongé jusqu'à fin 2028 son contrat avec Alpecin-Deceuninck. Son équipe l'a annoncé. "Cette prolongation est un choix logique pour moi (...). J'ai grandi en même temps que l'équipe, et j'ai toujours le sentiment que nous progressons", a salué le coureur de 29 ans, cité dans un communiqué. "Ce qui est important aussi, c'est qu'Alpecin-Deceuninck est une équipe présente dans plusieurs disciplines, c'est l'équipe parfaite pour que je continue à courir sur route, en VTT et en cyclo-cross", a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor, six fois champion du monde de cyclo-cross. Vainqueur sur route notamment de quatre "Monuments", les classiques les plus prestigieuses de la saison (deux Tours des Flandres, un Paris-Roubaix, un Milan-Sanremo), Mathieu van der Poel a débuté sa saison 2024 le week-end dernier justement sur Milan-Sanremo, une course remportée par son coéquipier Jasper Philipsen et que le Néerlandais a fini à la 10e place après s'être mué dans le final en équipier de luxe pour le sprinteur belge.

Tami: "La situation contractuelle de Yakin comporte des risques" Pierluigi Tami se confie à la presse en Espagne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après une qualification pour l'Euro réussie mais peu convaincante, l'équipe de Suisse poursuit sa route avec deux matchs amicaux. Le directeur Pierluigi Tami a évoqué lors du point presse la situation actuelle autour de l'équipe. -Pierluigi Tami, l'équipe nationale se prépare à La Manga en Espagne pour des matches amicaux contre le Danemark et l'Irlande. Pourquoi avoir choisi ce lieu? "Les conditions sont agréables et nous profitons d'un beau centre d'entraînement. De nombreux joueurs ont dû jouer ces dernières semaines par des températures assez basses. Ca leur fait un peu de changement et le soleil est bon pour le moral." -Le Danemark s'est également qualifié pour l'Euro, alors que l'Irlande a échoué. Sur quels critères les adversaires ont-ils été choisis? "Après la qualification, où nous avons rencontré des adversaires qui ont surtout joué défensivement, nous voulions affronter deux équipes plus actives sur le terrain. C'est justement devant leur public que le Danemark et l'Irlande ont toujours montré de belles choses. Nous devons élever notre niveau de jeu. C'est un bon test en vue de l'Euro où des adversaires tout aussi redoutables nous attendent." -On attend généralement de l'équipe un visage différent de celui qu'elle présentait à la fin des qualifications. Que doit-il se passer pour que vous soyez satisfait de l'évolution? "J'attends une nette amélioration par rapport à la fin de la qualification. Bien sûr, j'espère aussi de bons résultats, mais en premier lieu, les joueurs doivent convaincre par leur comportement sur le terrain. C'est surtout en défense que nous avons rendu la tâche trop facile à nos adversaires. Nous devons à nouveau nous montrer plus dominateurs sur ce point." -Qu'est-ce qui vous rend confiant? "Notre équipe est déjà revenue plusieurs fois en force alors qu'elle était dos au mur. Je pense à la dernière campagne de la Ligue des Nations, lorsque nous avons commencé par trois défaites et que nous avons ensuite tout de même récolté les points nécessaires pour assurer notre maintien. Nous devons à nouveau faire preuve de ce type de caractère." -Ce qui est plutôt inhabituel, c'est que le sélectionneur Murat Yakin n'a un contrat que jusqu'à la fin de la phase finale. De quoi avez-vous parlé au cours des dernières semaines? "J'ai eu de bons entretiens avec Murat au cours desquels nous avons également discuté de son avenir en équipe nationale. Son souhait était toutefois de ne clarifier définitivement ce point qu'après l'Euro et j'étais d'accord avec cela. Après le tournoi, nous pourrons évaluer le développement de l'équipe et prendre les décisions nécessaires." -Regardez-vous d'autres options ? "Pour moi, Murat est la première option, et je suis également confiant que l'on continuera avec lui. Après la qualification, il s'est beaucoup penché sur les résultats et a cherché des solutions. Il est clair que cette situation contractuelle peu claire comporte des risques. Mais en fin de compte, on n'est jamais sûr de rien dans le football. Son prédécesseur, Vladimir Petkovic, avait un contrat valable lorsqu'il a décidé de s'en aller. Là aussi, j'ai dû trouver une solution en peu de temps."

Nottingham Forest sanctionné d'un retrait de points Le Nottingham Forest du coach Nuno Espirito Santo est sanctionné d'un retrait de 4 points Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira La Premier League continue de sévir contre les infractions aux règles financières. Nottingham Forest a été sanctionné d'un retrait de quatre points, selon des médias britanniques concordants. Nottingham Forest avait été renvoyé en janvier devant une commission indépendante après avoir annoncé des pertes financières dépassant le montant autorisé. En Premier League, les clubs ne peuvent pas perdre plus de 105 millions de livres (environ 120 millions de francs) sur une période de trois ans. Comme Nottingham n'a été promu qu'en 2022 et que le montant est moins élevé en Championship, le championnat de deuxième division, la limite pour le club était de 61 millions de livres sur une période de trois ans jusqu'à la saison 2022/23. Nottingham Forest, classé trois points au-dessus de la zone de relégation, dispose de 14 jours pour faire appel de cette sanction. Dans une situation similaire, Everton avait obtenu un succès partiel avec son recours: sa sanction était passée de 10 à 6 points.

"On ne sait pas lorsqu'une telle situation va se représenter" Responsable du 3x3 suisse, Domenico Marcario est confronté à de multiples défis Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le 3x3 masculin helvétique est à la croisée des chemins. Admise dans deux Tournois de Qualification Olympique, l'équipe de Suisse doit concrétiser son rêve. La concurrence se fait de plus en plus grande, et la génération de la star suisse de la discipline Westher Molteni (36 ans) est plutôt en fin de cycle. "Les JO, c'est notre voeu, c'est notre souhait. C'est un rêve qui est devenu un objectif. Avec ces entraînements spécifiques, c'est vraiment du concret", explique Domenico Marcario, responsable du 3x3 à Swiss Basketball, qui a ouvert ses portes à Keystone-ATS à l'occasion de l'un des quelque 30 entraînements spécifiques programmés à Lausanne dans l'optique de ces TQO. "On a mis quelque chose en place, il y a une feuille de route, il y a un plan d'action et nous avons deux opportunités de nous qualifier pour les Jeux de Paris", poursuit le Québécois, conscient que le premier TQO (12-14 avril à Hong Kong) sera plus difficile à négocier que le troisième et dernier (16-19 mai à Debrecen). D'une part, un seul ticket pour Paris sera attribué à Hong Kong, où huit équipes seront engagées et où la Suisse figurera dans un groupe très relevé avec les Pays-Bas et l'Autriche en favoris. D'autre part, si les membres de la Team Lausanne de 3x3 sont bien présents à Beaulieu pour cette première phase de préparation, ce n'est pas le cas des joueurs engagés avec Fribourg Olympic en basket "classique". Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi étaient bien là lors du rassemblement en février. Mais pas Arnaud Cotture, qui a décliné cette convocation. Tous trois ne rentrent de toute manière pas en compte pour le TQO de Hong Kong, qui débutera six jours après la finale de Coupe de Suisse entre Olympic et les Lions de Genève. Ils seront en revanche disponibles pour la préparation au TQO prévu en mai, soit après la finale des play-off de SBL. Un défi au quotidien Si feuille de route il y a, elle reste difficile à esquisser. Entre les engagements à cinq, les tournois internationaux de 3x3 et les obligations professionnelles de ceux - nombreux - qui ne vivent pas que du basket, le coach Vladimir Ruzicic a une petite dizaine de joueurs sous ses ordres chaque lundi et chaque mardi. "Ce n'est pas toujours simple à gérer", regrette Domenico Marcario, qui a dû convoquer des internationaux M23 dans un cadre élargi comprenant aussi Brunelle Tutonda, Tshi Kashama ou Titouan Vannay. "Il y a des défis logistiques, avec des joueurs qui ne jouent qu'au 3x3, et d'autres qui évoluent en club à cinq contre cinq et ne jouent que pendant l'été au 3x3", rappelle-t-il. "Avec des tournois comme le premier TQO (réd: pour lequel la Suisse a récupéré une place initialement réservée à Israël) qui se déroulent en pleine saison de cinq contre cinq, il fallait trouver des solutions. C'est notre réalité et on en est là, avec certains joueurs qui ont pu être libérés par leur club (réd: Jonathan Dubas et Thomas Jurkovitz) et certains qui le seront plus tard", poursuit Domenico Marcario. Il s'agit de saisir pleinement cette double opportunité. "On ne sait pas lorsqu'une telle situation va se représenter. Maintenant, il faut se focaliser sur notre premier objectif, qui est de performer dans le premier TQO, et on aura ensuite une éventuelle deuxième opportunité. Mais le fait d'avoir ces deux occasions montre qu'on a mis en place les choses nécessaires pour atteindre les plus hauts sommets que sont les JO", se réjouit Domenico Marcario. Un trio indispensable Est ce l'année ou jamais pour le 3x3 masculin suisse? "Je pense que oui", répond Westher Molteni, habitué aux tracas logistiques puisqu'il vit au Tessin tout en s'entraînant à Lausanne. "Quand le 3x3 a commencé à se développer, la Suisse était en avance sur de nombreux pays, mais nous sommes désormais un peu en retard", souligne-t-il. "De plus en plus de nations ont des joueurs qui pratiquent exclusivement le 3x3, de manière professionnelle, alors qu'en Suisse le 3x3 dépend avant tout des initiatives privées. En Suisse, seuls la Team Lausanne et Montreux jouent au 3x3 toute l'année. Les autres équipes n'évoluent dans cette discipline que l'été, alors que la saison de 3x3 a déjà commencé", rappelle "King Wes". L'expérience de la Team Lausanne est d'ailleurs indispensable. Sauf accident, la Suisse alignera le trio lausannois Westher Molteni-Gilles Martin-Marco Lehmann à Hong Kong, au côté d'un quatrième homme qui reste à désigner. "Nous connaissons nos adversaires, et les avons déjà tous battus", lâche Molteni. Le Tessinois ne cache pas sa déception que tout le monde n'ait pas pleinement joué le jeu du 3x3 dès cette fin d'hiver. "La Suisse peut aller aux JO aujourd'hui, et dans l'avenir je ne vois pas vraiment d'autre option pour aller aux JO que le 3x3. C'est peut-être notre seule chance: le niveau moyen des autres pays augmente vraiment. Mais je comprends les clubs, leurs intérêts sont dans le cinq contre cinq. Et ils ont déjà fait un sacré pas en avant en libérant certains joueurs pour cette préparation", conclut-il.

Acerbi quitte le camp d'entraînement de la sélection Accusé d'insultes racistes, Francesco Acerbi a quitté l'équipe d'Italie lundi Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO Francesco Acerbi a quitté lundi le rassemblement de la sélection italienne, avant deux matches amicaux prévus aux Etats-Unis. Le défenseur est accusé d'avoir proféré une insulte raciste à l'encontre du défenseur brésilien de Naples Juan Jesus, dimanche sous le maillot de l'Inter Milan. La Fédération italienne (FIGC) a expliqué que le défenseur de l'Inter Milan, âgé de 36 ans, avait donné "sa version des faits" à ses coéquipiers en équipe nationale et au sélectionneur Luciano Spalletti "au sujet de la remarque raciste présumée". La FIGC a ajouté qu'Acerbi (34 sélections) avait déclaré qu'il "n'avait pas l'intention d'être diffamatoire, dénigrant ou raciste", mais qu'il ne ferait pas partie du groupe de 28 joueurs convoqués pour affronter le Venezuela jeudi en Floride et l'Équateur dimanche à New York dans le cadre de la préparation de l'Italie à la défense de son titre de championne d'Europe. Le défenseur central de la Roma Gianluca Mancini remplace Acerbi, qui devrait être interrogé par les autorités disciplinaires de la FIGC après que Jesus a accusé l'Italien d'avoir proféré une insulte raciste à son encontre, lors du match nul 1-1 de l'Inter contre Naples. "Acerbi m'a traité de nègre", aurait signifié le Brésilien, ancien joueur de l'Inter, à l'arbitre Federico La Penna, en montrant l'insigne "Keep Racism Out" (laissons le racisme dehors) sur son maillot. Excuses Après le match, Jesus, qui a marqué le but égalisateur de Naples en fin de rencontre, a minimisé l'incident en déclarant qu'Acerbi avait "dépassé les bornes" et assuré que les deux hommes avaient mis les choses au clair. "Il s'est excusé parce qu'il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin... ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain", a déclaré Jesus à la chaîne DAZN. Le joueur risque une suspension de dix matches, et les instances dirigeantes du foot italien peuvent demander une suspension encore plus longue si elles le jugent nécessaire. Une telle sanction pourrait mettre fin à sa saison avec son club, l'Inter, qui est sur le point de remporter son 20e titre de champion, avec la possibilité d'une prolongation de la suspension au niveau international, l'Euro commençant le 14 juin.

Scottie Scheffler conserve son titre au Players Championship Scottie Scheffler a conservé son titre au Players Championship Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le no 1 mondial Scottie Scheffler est devenu le premier golfeur du circuit PGA à conserver son titre au prestigieux tournoi du Players Championship. L'Américain a devancé d'un coup trois poursuivants, ses compatriotes Xander Schauffele, Wyndham Clark et Brian Harman, dimanche à Ponte Vedra Beach. Ces trois hommes ont menacé jusqu'au bout Scheffler, dans un final haletant. Ils devaient chacun réussir un birdie au 18e et dernier trou pour pousser Scheffler en play-off. Clark a été le plus proche d'y parvenir, mais sa balle, puttée à un peu plus de 5 mètres du drapeau, a tourné sur le rebord du trou sans y tomber. "J'ai réussi beaucoup de bons coups, fait beaucoup de bonnes choses cette semaine et c'est agréable de finir tout en haut... C'est déjà suffisamment dur de gagner un +Players+, alors réussir la passe de deux est incroyablement spécial", a commenté le vainqueur, qui a en outre souffert du cou durant tout le tournoi. Scottie Scheffler (27 ans) remporte ainsi son huitième titre sur le circuit PGA, qu'il a rejoint en 2020, le deuxième cette année, dans la foulée de sa victoire au Arnold Palmer invitational, également en Floride.

Cela se complique pour les Devils Une situation bien inconfortable pour Erik Haula (é droite) et les Devils. Image: KEYSTONE/AP/David Becker Malgré un 22e but pour Nico Hischier, New Jersey est tombé à Las Vegas. Le Champion en titre s’est imposé 3-1 devant les Devils dont la situation devient de plus en plus précaire. Pour jouer les play-off, New Jersey, toujours privé de Jonas Siegenthaler, devra reprendre à la fois 6 points sur Detroit et "avaler" au classement Washington, les Islanders, Pittsburgh et Buffalo. "Il nous faut un momentum", lâche Jake Allen. Auteur de 34 arrêts, le nouveau gardien des Devils n’a pas pu empêcher le retour des Golden Knights après l’ouverture du score de son capitaine 38’’ seulement après le début du troisième tiers. Philipp Kurashev a été l’autre buteur suisse de ce dimanche. Le Bernois a été l’un des grands artisans du succès 5-2 de Chicago face à San José avec sa 14e réussite et sa 28e passe décisive de la saison. Chicago a marqué à trois reprises en l’espace de... 83’’ dans le troisième tiers pour remporter ce duel entre les deux cancres de la Ligue. "Muet" pour un cinquième match de rang lors du large succès 6-1 de Winnipeg à Columbus, Nino Niederreiter fut l’autre Suisse victorieux de ce dimanche. Le Grison patine dans une équipe qui occupe désormais la tête de la Central Division.