Carton plein pour les clubs Romands ++ La Laver Cup sans Nadal

Le PSG ne paiera pas les 55 millions d'impayés à Mbappé Kylian Mbappe et le PSG bientôt aux prises devant la justice? Image: KEYSTONE/DPA/BERND THISSEN Le PSG a annoncé qu'il ne paierait pas les 55 millions d'euros d'impayés à Mbappé, que la Ligue de football professionnel (LFP) lui a ordonné de verser au joueur. Le joueur devra saisir la justice. Mbappé avait saisi la commission juridique de la LFP, qui s'est réunie mercredi en présence des deux parties. La commission a d'abord préconisé une médiation mais, face au refus du joueur, a demandé au PSG de payer les 55 millions, et ce sous huitaine, selon plusieurs sources concordantes. Dans la foulée de cette annonce, le club a indiqué par voie de communiqué: "Compte tenu des limites du champ juridique de la Commission pour prendre une décision complète sur ce dossier, l'affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction." "Le PSG se réjouira de présenter l'ensemble des faits au cours des mois et de l'année à venir", ajoute-t-il. Des termes qui ne laissent pas de doute sur le fait que le PSG se prépare à une bataille juridique au long cours. "Nous ne payons pas", a ajouté une source proche de la direction, selon laquelle c'est au joueur de saisir un tribunal. "Défaite" pour le club parisien La décision est néanmoins une défaite de court terme pour le PSG, qui se réjouissait mercredi de la demande de médiation et critiquait le joueur de ne pas l'avoir acceptée. En début d'année, avant la décision de Mbappé de partir, les deux camps avaient affirmé que le capitaine de l'équipe de France avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le PSG en août 2023 après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois. Le joueur lui-même avait déclaré à la presse, le 3 janvier: "Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c'est le plus important." Mais cette "sérénité" a vite laissé place à des échanges de courrier entre les avocats des deux parties, ces derniers mois. Kylian Mbappé demande le versement d'une somme de 55 millions d'euros qui comprend l'ultime tiers d'une prime à la signature (36 millions d'euros brut), les mois de salaires d'avril, mai, juin, ainsi qu'une prime d'éthique sur ces trois mois. Selon le club, cette demande du joueur revient à ne pas respecter l'accord passé en août 2023. Le camp Mbappé considère pour sa part que cet accord, dans une période où le joueur mis à l'écart était sous pression, n'avait pas été signé et se révèle donc caduc.

Carton plein des Romands Antti Suomela a inscrit un triplé contre Ilves Tampere en CHL Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Les clubs romands ont gagné jeudi soir en Champions League. Le LHC a battu Ilves Tampere 7-2 à Malley, Genève s'est défait de Storhamar 4-3 ap et Fribourg a dominé Klagenfurt 4-0. Lausanne a signé sa deuxième victoire en trois matches de CHL. Et surtout les Lausannois ont enfin marqué plus de deux buts dans un match de Coupe d'Europe. Lausanne a pris les devants et marqué deux fois pendant le tiers initial. Déjà auteur de l'ouverture du score (12e), Antti Suomela y est allé de son doublé à la 34e sur un power-play pour le 3-1. Dans les rangs finlandais, c'est le bien nommé Eemeli Suomi qui a inscrit deux buts, dont le 3-2 à la 47e. Heureusement pour les Vaudois, Michael Raffl a redonné deux longueurs d'avance aux siens à la 49e. Ilves Tampere a sorti son gardien et les Vaudois ont pu ajouter deux réussites, avant que Suomela n'ajoute un but pour son triplé. Le LHC se déplace samedi en Hongrie avec 7 points au compteur. Exilé à Viège, Genève n'a pas été aussi prolifique que son meilleur ennemi. Mais les Genevois ont tout de même fini par remporter une partie où ils étaient menés 2-0. L'homme de la rencontre côté grenat se nomme Michael Spacek, l'ancien attaquant d'Ambri a tout d'abord permis à son équipe de revenir au score grâce à un doublé. Puis il a servi Jooris pour le 3-2 de la 52e. Seulement les tenants du titre ont vu les Norvégiens égaliser à la 59e pour forcer une prolongation qui ne donna rien. Tout s'est joué aux tirs au but et Descloux s'est montré intraitable, pendant que Spacek et Praplan ont trouvé la faille. Les Aigles comptent 3 points en autant de parties. Fribourg a connu une soirée bien tranquille à Klagenfurt pour un succès 4-0. Samuel Walser a inscrit un doublé et Reto Berra s'est offert un blanchissage. Les Dragons comptent 7 points comme Lausanne. Ils seront à Trinec samedi pour leur quatrième partie de cette CHL.

Nadal ne pourra pas participer à la Laver Cup Rafael Nadal ne prendra pas part à la Laver Cup à Berlin Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Rafael Nadal a annulé sa participation à la prochaine Laver Cup. On ne sait pas si le refus de l'Espagnol de 38 ans est dû à une blessure. Un remplaçant sera désigné rapidement, a fait savoir l'organisateur. "Je suis vraiment déçu de devoir vous annoncer que je ne pourrai pas participer à la Laver Cup à Berlin la semaine prochaine, a expliqué Nadal sur le compte X/Twitter de la Laver Cup. Il s'agit d'une compétition par équipe. Pour vraiment soutenir l'équipe d'Europe, je devrais donner le meilleur de moi-même, mais en ce moment, il y a d'autres joueurs qui peuvent aider l'équipe à remporter la victoire." La Laver Cup, qui oppose une équipe Europe à une équipe Monde, se déroulera du 20 au 22 septembre à Berlin. Nadal aurait dû compléter l'équipe européenne dirigée par Björn Borg, dont fait également partie Carlos Alcaraz et le champion olympique allemand Alexander Zverev. Il s'agit probablement de la dernière année sur le circuit pour l'homme aux 22 Grands Chelems.

40 Suisses sélectionnés Stefan Küng a été logiquement retenu pour les Championnats du monde Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Swiss Cycling a retenu 40 athlètes – 14 femmes et 26 hommes – pour les Mondiaux qui auront lieu la semaine prochaine à Zurich. Avec un total de 66 titres, une délégation aussi fournie s'impose. Emmenée par les médaillés de Paris Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling et Celine van Till, l’équipe de paracyclisme nourrit à nouveau de grandes ambitions. En cyclisme, les meilleures chances seront pour Stefan Küng et Stefan Bissegger dans le contre-la-montre. Pour la course sur route, le leader de l’équipe Marc Hirschi pourra compter sur le concours de Küng bien sûr, mais aussi de Mauro Schmid, de Silvan Diller, de Johan Jacobs et de Yannis Voisard. En l’absence de Marlene Reusser, Caroline Baur, Elise Chabbey, Elena Hartmann et Noemi Rüegg ont été retenues pour la course sur route. Elena Hartmann disputera également le contre-la-montre.

Marc Hirschi s'impose encore Marc Hirschi très fort en cette fin de saison Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marc Hirschi enchaîne. Après la Clasica San Sebastian, la Bretagne Classic et le GP Industria & Artigianato, le Bernois a remporté la 72e édition de la Coppa Sabatini. Hirschi, qui passera la saison prochaine de l'équipe UAE Emirates à l'équipe helvétique Tudor Pro Cycling, a attaqué à 36 kilomètres de l'arrivée et s'est imposé en solitaire dans la région de Pise avec 28 secondes d'avance sur l'Autrichien Georg Mühlberger et le Danois Anders Foldager. Hirschi a ainsi fêté sa septième victoire de la saison et la deuxième consécutive à la Coppa Sabatini. L'année dernière, le coureur de 26 ans s'était imposé dans un sprint à deux face au Français Pavel Sivakov. A deux semaines et demie des Mondiaux de Zurich, le 3e des championnats du monde 2020 a encore deux autres courses d'un jour en Italie au programme, ainsi que le Tour du Luxembourg à partir du 18 septembre.

L'audition contre Manchester City dès lundi 115 points à éclaircir pour Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/DAVID CLIFF Selon les informations de Sky Sports, l'audition de la Premier League sur les accusations portées contre Manchester City devrait débuter lundi prochain. La ligue anglaise reproche au champion des infractions financières dans 115 cas entre 2009 et 2018. En février 2023, la Premier League avait déjà fait savoir qu'elle enquêtait sur le club alimenté par des cheikhs d'Abu Dhabi. Une commission indépendante a enquêté sur les accusations. Au vu du nombre d'accusations et de la durée de l'enquête, les observateurs ont parlé d'une procédure sans précédent dans l'histoire de la Premier League. La ligue reproche aux responsables du club d'avoir fourni des informations financières incorrectes. Il s'agit en particulier des recettes de sponsoring, des relations avec les partenaires commerciaux et des frais d'exploitation. La Premier League a également reproché à City de ne pas avoir coopéré avec les enquêteurs. Selon les informations de Sky, l'audience à venir devrait se dérouler à huis clos et pourrait durer jusqu'à deux mois. Une décision est attendue au plus tôt au printemps 2025. City conteste bien évidemment toutes ces accusations. Dans le pire des cas, Man City risque une sanction drastique. Selon ce qui transpire, tout est envisageable, d'une amende ou d'un retrait de points à l'exclusion de la Premier League. L'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola a remporté six fois le championnat au cours des sept dernières années. La question de savoir si des titres seront retirés a posteriori demeure ouverte.

La Suisse favorite devant le Pérou Jérôme Kym (à droite) doit lancer la Suisse sur les bons rails vendredi à Bienne. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Heureuse surprise d’une année bien sombre, Jérôme Kym ouvrira les feux vendredi à Bienne. L’Argovien disputera le premier simple face au Pérou avec l’ambition de mettre la Suisse sur les bons rails. 151e mondial, celui qui a remporté deux Challengers cette année et qui a été à deux points de se hisser dans le tableau principal de l’US Open affrontera Ignacio Buse (ATP 212). Le deuxième simple opposera Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) au no 1 péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 179). Dominic Stricker écarté en simple Le gaucher zurichois a été préféré à Dominic Stricker pour une place de titulaire en simple vendredi. Tombé à 336e place mondiale, le Bernois traverse une période bien difficile. De retour sur les courts depuis le mois de juin après sa blessure au dos, il souffre d’un manque de confiance évident. Il la retrouvera peut-être samedi en double aux côtés de Marc-Andrea Hüssler avec lequel il avait conquis le titre à Gstaad en 2021. Le capitaine Severin Lüthi espère que les trois hommes pourront conclure avant les deux derniers simples et offrir ainsi à leurs couleurs une revanche sur la défaite concédée en mars 2020 à Lima. Lors de cette confrontation, la Suisse avait aligné Henri Laaksonen et Sandro Ehrat en simple alors que dans le camp adverse Juan Pablo Varillas était déjà là. Un no 1 péruvien à la peine en indoor 60e mondial en 2023 après un huitième de finale à Roland-Garros, le joueur de 28 ans ne présente toutefois aucune référence en indoor. Marc-Andrea Hüsler devrait logiquement s’imposer dans le match clé de cette rencontre. Si elle bat le Pérou comme la logique le voudrait, la Suisse disputera les Qualifiers en 2025 qui pourraient, pourquoi pas, lui ouvrir les portes du Final Four en fin d’année. Cette année, la Suisse a été battue en février par les Pays-Bas à Groningue où Marc-Andrea Hüsler était passé à deux points seulement de la victoire dans le simple décisif contre Botic van de Zandschulp. Aux Pays-Bas, Leandro Riedi avait laissé une très grande impression tant en simple qu’en double. Mais opéré récemment au genou, le Zurichois a dû faire une croix sur cette fin d’année. S'il retrouve l'intégralité de ses moyens et si Dominic Stricker revoit enfin la lumière, cette équipe de Suisse aura très certainement un avenir. Dommage toutefois qu'il ne le serait que pour une compétition qui n'intéresse plus grand monde. La Coupe Davis ne s'est jamais remise de la réforme actée par la Fédération Internationale de Tennis qui a été aveuglée par le mirage des centaines de millions promis par le groupe Kosmos de Gerard Piqué.

Young Boys: deux ans de plus pour Loris Benito Loris Benito: deux ans de plus avec YB. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Loris Benito a prolongé son contrat avec les Young Boys jusqu’au 30 juin 2027. Il courait jusqu’à la fin de la présente saison. Blessé depuis le début de l’année au genou mais très proche d’un retour en première équipe après trois apparitions avec les M21, le défenseur international de 32 ans s'est imposé l'an dernier comme l'un des atouts maîtres des Young Boys, Son nouveau positionnement en défense centrale avait procuré une plus grande assise à l'équipe. Loris Benito a porté une première fois les couleurs bernoises de 2015 à 2019 avant de revenir au club à l’été 2022. Il a gagné quatre titres de champion et une Coupe de Suisse avec les Young Boys.

Le Vendée? "Un aboutissement" pour Justine Mettraux Trois marins suisses prendont part au prochain Vendée Globe, dont le départ est prévu le 10 novembre aux Sables-d'Olonne. Parmi eux une femme, l'ambitieuse Justine Mettraux. La Genevoise se prépare depuis deux ans à une course qui fait rêver tout en inspirant le respect. C'est dans son fief de Lorient qu'elle accueille Keystone-ATS, à deux mois de vivre son premier Vendée Globe, course autour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. "Je me sens plutôt bien, glisse-t-elle d'emblée. On sort du chantier estival, on recommence tout juste à naviguer." "On se rend compte que cela prend du temps de maintenir le niveau de fiabilité du bateau", l'Imoca TeamWork (ex-Charal), racheté à Jémémie Bayou en 2022. "On doit notamment valider les voiles du Vendée. C'est bien de solutionner les petits problèmes maintenant, avant de se concentrer sur la performance", souligne-t-elle. "Il n'y a pas encore de gros stress. L'été sert à mettre le bateau au point, on fait des ateliers qui prennent du temps", explique Justine Mettraux, qui a repris l'entraînement fin août en compagnie d'une quinzaine de skippers préparant le Vendée Globe. Elle devra être installée aux Sables-d'Olonne au plus tard le 18 octobre. "Un aboutissement" Que représente le Vendée Globe à ses yeux? "C'est un aboutissement. C'est une des plus grandes compétitions dans la course au large en solitaire", répond la Genevoise de 38 ans. "J'ai la chance de me préparer dans de bonnes conditions, avec un bon bateau, de bons partenaires et une super équipe", se réjouit-elle. "C'est super de pouvoir aborder un premier Vendée en espérant être compétitive", ajoute celle qui avait notamment terminé 4e de la Transat Jacques Vabre, transatlantique en double, au côté de Bertrand Delesne en 2017. Cette compétitivité a évidemment un prix. "Pour toute la campagne, de 2022 à 2025, il faut compter environ 6 millions d'euros soit 2 millions par an. Les salaires constituent une grande partie: on est une dizaine à travailler sur le bateau. Il y a l'amortissement du bateau, les assurances, le matériel", précise-t-elle. Quel résultat la satisferait? "Un top 10 serait satisfaisant. Mais c'est dur de tout anticiper, même si on a bien pu se préparer", souffle-t-elle. "Il y a des nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas, il y a forcément une grosse concurrence, et il y a évidemment les impondérables", rappelle-t-elle. "C'est difficile de se projeter pour un Vendée, il y a tellement d'aléas. On sait que tous les marins ne vont pas terminer la course, peut-être que ce sera mon cas. Il faut admettre qu'un abandon peut toujours se produire. On part pour deux mois et demi, pas pour deux semaines comme on en a l'habitude", lâche-t-elle. Si elle vise le top 10, Justine Mettraux espère aussi remporter le classement helvétique. Oliver Heer étant peu ambitieux, c'est entre elle et Alan Roura (31 ans), 17e du dernier Vendée Globe, que cela se jouera. "La plupart du temps j'ai fini devant lui lorsque nous avons été opposés", rigole-t-elle. Un travail minutieux Une épreuve de deux mois et demi nécessite forcément une préparation minutieuse à tous les niveaux. Justine Mettraux travaille beaucoup sur le plan physique, aussi en dehors du bateau. La gestion du sommeil est également importante, même si "je n'a pas fait récemment de travail spécifique sur le sommeil. Mais j'ai amélioré l'ergonomie du bateau pour mieux pouvoir m'y reposer", précise-t-elle. La Genevoise travaille aussi avec une nutritionniste. "Elle m'aide à mieux me nourrir à terre et aussi à préparer mon ravitaillement afin que j'aie tous les apports nécessaires, qu'il fasse chaud ou froid. Elle m'aide aussi à varier, c'est mieux lorsqu'on passe plus de 80 jours en mer", s'amuse-t-elle. La préparation mentale est également primordiale pour une épreuve aussi longue dans la durée. "Je travaille avec le même psychologue du sport depuis une douzaine d'années. On a fait récemment un travail plus spécifique: il est venu à Lorient avec l'équipe, pour mieux voir ce dont j'aurais besoin pendant la course." La navigatrice, qui emporte toujours avec elle un petit oeuf porte-bonheur, est en tout cas extrêmement détendue: "J'essaie de rester relax, j'apprécie que mon équipe le soit. Il y a beaucoup d'engagement physique, il faut être concentré, mais il faut agir dans le calme." Le calme avant la tempête...? Réponse dès le 10 novembre.

Stefan Kung reste à 10'' d'un troisième sacre Stefan Küng; une médaille d'argent au goût un peu amer très certainement. Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Stefan Küng a cueilli l’argent lors du contre-la-montre des Championnats d’Europe de Hasselt. Le Thurgovien est resté à 10’’ du vainqueur, l’Italien Edoardo Affini. Victorieux dimanche de la dernière étape du Tour d’Espagne, Stefan Küng n’a pas pu enchaîner dans son exercice préféré pour cueillir un troisième titre européen après ses succès en 2020 et en 2021. Sous la pluie, le Thurgovien a été le plus rapide sur la première partie du tracé long de 31,2 km. Il n’a toutefois rien pu faire devant le finish d’Edoardo Affini, un Lombard de 28 ans dont la dernière victoire remontait à un contre-la-montre du Tour de Grande-Bretagne 2019. Son compatriote Mattia Cattaneo s’est paré de bronze. Titré en 2022 et médaillé d’argent en 2023, Stefan Bissegger a concédé plus de 1’30’’ sur Affini pour se classer au 12e rang. Parti le dernier, l’autre Thurgovien de l’équipe de Suisse a sans doute le coureur qui a dû composer avec les conditions de course les plus difficiles. A onze jours seulement du contre-la-montre des Championnats du monde de Zurich, bien des grands noms n’avaient pas fait le déplacement en Belgique. On pense au Champion olympique Remco Evenepoel, au recordman du monde de l’heure Filippo Gana et au tenant du titre Joshua Tarling. Les Suissesses n'ont pas brillé en l'absence de la tenante du titre Marlen Reusser dans la course des dames. Sur les routes du Limbourg belge, Elena Hartmann et Noemi Rüegg ont dû se contenter respectivement des 14e et 16e rangs au terme des 31,3 km du parcours. Le titre a été remporté par Lotte Kopecky. Devant son public, la Belge a devancé de 43'' la Néerlandaise Ellen van Dijk. Le bronze est revenu à l'Autrichienne Christina Schweinberger.

Règlement financier: Les 10 écuries en conformité Les 10 écuries de F1 sont en conformité avec le règlement financier Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Les dix écuries de Formule 1 ont respecté en 2023 le plafond budgétaire imposé par le règlement financier instauré en 2021 par la Fédération internationale (FIA). Les motoristes Alpine et Honda ont en revanche commis une infraction administrative, a indiqué la FIA. Comme l'an dernier, toutes les écuries ont donc obtenu le feu vert de la FIA. Celle-ci avait notamment imposé une sanction à Red Bull en 2022 pour avoir dépassé le plafond en 2021, année d'entrée en vigueur de ce nouveau règlement. "L'examen de la documentation déclarative a été un processus approfondi et intensif qui s'est étalé sur cinq mois, toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ayant apporté leur soutien total en fournissant les informations requises", souligne la FIA "L'Administration du Plafond Budgétaire note que toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ont agi à tout moment dans un esprit de bonne foi et de coopération tout au long du processus", poursuit-elle. Alpine et Honda coopèrent Toutefois, si toutes les écuries ont été jugées en conformité, deux des quatre motoristes, Alpine et Honda (qui équipait en 2023 les monoplaces Red Bull et AlphaTauri), ont commis des "violations de procédure" même si "aucun d'entre eux n'a dépassé le plafond budgétaire", précise la FIA. Alpine et Honda "ont toujours agi de bonne foi et coopèrent actuellement avec l'Administration du Plafond Budgétaire pour régler l'affaire", conclut la FIA. En 2022, Aston Martin avait été épinglé pour la même raison et avait trouvé un accord à l'amiable avec l'Administration du plafond budgétaire, assorti d'une amende.

LS: Longue absence pour Custodio Olivier Custodio est au repos forcé pour les 2 prochains mois Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne-Sport doit composer sans son capitaine Olivier Custodio. Le milieu défensif souffre d'une lésion à une cheville. La durée de son indisponibilité est de huit à dix semaines, souligne l'actuel 9e du classement de Super League sur son site internet. Le Vaudois de 29 ans s'est blessé ce mardi à l'entraînement, précise le LS. Son absence vient s'ajouter à celles de Simone Pafundi et d'Antoine Bernede, qui sont également au repos forcé pour plusieurs semaines.

Son Jun-ho, suspendu à vie, clame son innocence Son Jun-ho (à droite) clame son innocence dans une affaire de matches truqués en Chine Image: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO L'international sud-coréen Son Jun-ho, suspendu à vie par la Fédération chinoise pour des faits présumés de paris et de matches truqués, a clamé son innocence mercredi. Le milieu de terrain de 32 ans, qui évoluait avec Shandong Taishan dans le championnat de Chine, accuse la Chine de chantage. Le joueur est rentré dans son pays en mars 2024 après avoir été détenu depuis mai 2023. Pékin avait alors déclaré qu'il avait été arrêté "parce qu'il était soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin de la part d'employés ne relevant pas de l'État", sans donner plus de détails. "La police chinoise a présenté des accusations ridicules", a-t-il déclaré, en larmes, lors d'une conférence de presse, affirmant qu'il n'avait "rien fait de tel". "Ils m'ont menacé d'arrêter ma femme si je ne reconnaissais pas les faits qui me sont reprochés, et de la conduire dans le même centre de détention pour y être interrogée", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'on lui avait également montré des photos de ses enfants sur son téléphone. "Je n'ai pas eu d'autre choix que d'admettre des accusations que je ne comprenais même pas, juste pour retourner rapidement auprès de ma famille", a-t-il conclu, dénonçant de "faux aveux". 43 personnes exclues Son Jun-ho fait partie des 43 personnes exclues à vie mardi dans cette affaire par la fédération chinoise, dont trois anciens internationaux chinois. Au total, 128 personnes sont impliquées dans cette enquête qui dure depuis deux ans sur les paris illégaux et les matches truqués dans le football chinois, selon le ministère de la Sécurité publique chinois, cité par l'agence officielle Xinhua. L'instance dirigeante du football chinois a elle-même fait l'objet d'un examen minutieux: une dizaine de hauts responsables de la fédération ont déjà été démis de leurs fonctions dans le cadre d'enquêtes sur la corruption.

L'Australienne "Raygun", moquée aux JO, classée no 1 mondial Moquée aux JO, Raygun est le nouveau no 1 mondial de sa discipline Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG La breakeuse australienne "Raygun", moquée après sa performance tournée au ridicule aux Jeux olympiques de Paris, est le nouveau no 1 mondial. L'instance dirigeante de ce sport l'a confirmé mercredi. Sa prestation, une imitation de kangourou, a été parodiée dans des talk-shows, et son survêtement aux couleurs de l'Australie a été moqué sur les réseaux sociaux tandis que les amateurs de break du monde entier se sont demandés comment elle avait pu être sélectionnée. Rachael Gunn, 37 ans, tient désormais sa revanche après avoir été éliminée dès les phases de qualification sans récolter un seul point: elle a été désignée meilleure breakeuse au monde par la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF). De courte durée Le classement se base sur les quatre meilleures performances de l'athlète au cours des 12 derniers mois. Avec peu d'événements organisés entre décembre 2023 et les JO, "de nombreux athlètes n'ont qu'un seul résultat dans le cadre d'une compétition comptant pour le classement", selon un communiqué de la WDSF. "Raygun" avait remporté le Championnat d'Océanie au cours de cette période, ce qui lui a valu 1000 points. La breakeuse japonaise Riko avait remporté en décembre les Gold World Series à Hong Kong, ce qui lui avait aussi valu 1000 points, mais la WDSF a attribué le 1er rang à "Raygun", estimant que sa compétition avait plus de poids. Cette première place sur le podium devrait cependant être de courte durée: la Fédération a confirmé "que les classements changeront après l'expiration des 12 mois de points et lorsque les prochaines WDSF Breaking for Gold World Series se tiendront à Shanghai en octobre 2024". Excuses La semaine dernière, Rachael Gunn, chargée de cours à l'université de Sydney, a présenté ses excuses à la télévision australienne pour avoir provoqué des réactions hostiles à l'égard de la communauté breakdance. Elle a notamment affirmé qu'elle ne s'attendait pas à figurer en bonne place aux JO mais que son palmarès montrait qu'elle était la meilleure breakeuse d'Australie.