Catherine Debrunner en or ++ Novak Djokovic à la trappe

Catherine Debrunner en or sur 5000 m Catherine Debrunner a remporté l'or sur 5000 m Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Catherine Debrunner a remporté l'or du 5000 m en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Paris. C'est la deuxième médaille pour la Suisse après le bronze de la cycliste sur piste Flurina Rigling. Ce succès est on ne peut plus logique. La Thurgovienne de 29 ans s'est élancée en tant que championne du monde et détentrice du record du monde. Elle a dominé la course en compagnie de l'Américaine Susannah Scaroni. L'attaque décisive a été lancée par la Suissesse dans le dernier tour, sur la ligne droite opposée. Elle a établi un record paralympique en 10'43''62. Pour Debrunner, il s'agit de sa deuxième médaille d'or aux Jeux paralympiques, après son triomphe sur 400 m à Tokyo il y a trois ans. Jusqu'en février 2022, elle travaillait comme enseignante en plus de l'athlétisme, mais elle est désormais une professionnelle à plein temps. Il y a un an, elle a remporté quatre médailles d'or et une médaille d'argent aux championnats du monde para-athlétiques, qui se sont déroulés à Paris. Debrunner sera au départ de cinq autres disciplines à Paris, de quoi envisager d'autres médailles. Patricia Eachus et Manuele Schär se sont classées 4e et 5e, s'inclinant sur la dernière ligne droite face à l'Australienne Madison de Rozario. Schär avait décroché l'argent dans cette discipline il y a trois ans à Tokyo.

Novak Djokovic à la trappe Novak Djokovic (ä gauche) finalement loin du compte face à Alexei Popyrin. Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Novak Djokovic ne détient plus une seule couronne du Grand Chelem. Le Serbe a perdu son titre à l'US Open dans une night session qu'il n'aura jamais maîtrisée. Novak Djokovic s'est incliné 6-4 6-4 2 6-6-4 en seizième de finale devant Alexei Popyrin (ATP 28). C'est la première fois depuis 2017 qu'il bouclera une année sans une victoire dans l'un des quatre tournois majeurs. Mais pour l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, cette année 2024 a été illuminée par sa médaille d'or aux Jeux de Paris. Après l'élimination de Carlos Alcaraz, la défaite de Novak Djokovic laisse le champ libre à Jannik Sinner. Le no 1 mondial s'avance désormais comme le grandissime favori d'un US Open qui ne compte plus qu'un seul de ses anciens vainqueurs en vie dans le tableau en la personne de Daniil Medvedev. Victorieux cet été du Masters 1000 de Montréal, Alexei Popyrin a confirmé vendredi soir qu'il était bien le tube de l'été. Même s'il a bénéficié de l'incroyable déchet de Novak Djokovic au service avec ses 14 doubles fautes, l'Australien a livré une performance de choix. Avec ses 50 coups gagnants, il est, en effet, parvenu à dominer le Serbe à l'échange pour s'offrir un huitième de finale contre Frances Tiafoe (ATP 20), victorieux en cinq sets de Ben Shelton (ATP 13) dans un derby américain qui a tenu toutes ses promesses.

Des nouveaux championnats pour Kevin Mbabu et Edimilson Fernandes Des choix forts pour Edimilson Fernandes (à gauche) et Kevin Mbabu. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Indésirables respectivement à Fulham et à Mayence, Kevin Mbabu et Edimilson Fernandes ont trouvé des nouveaux points de chute. Avec l’espoir de revenir dans les bons papiers de Murat Yakin. Kevin Mbabu s’est engagé jusqu’au 30 juin 2026 avec le club danois du FC Midtjylland qui disputera la phase de ligue de l’Europa League. Après son prêt réussi la saison dernière à Augsbourg, le Genevois de 29 ans a arrêté un choix surprenant avec ce transfert au Danemark. Edimilson Fernandes, quant à lui, jouera la Ligue des Champions avec Brest. Après l’Angleterre (West Ham), l’Italie (Fiorentina) et l’Allemagne (Mayence et Arminia Bielefeld), le Valaisan de 28 ans va découvrir un quatrième championnat avec cette Ligue 1 que son cousin Gelson avait connue à St. Etienne et à Rennes. Edimilson Fernandes a été prêté par Mayence jusqu’à la fin de la saison. Ce prêt comporte une option d’achat. Retenu au printemps pour les deux rencontres amicales au Danemark et en Irlande, Kevin Mbabu n’a pas passé le cut du camp d’entraînement de St. Gall avant l’Euro. Edimilson Fernandes a, pour sa part, livré son dernier match avec l’équipe de Suisse lors du nul 1-1 contre Israël le 15 novembre dernier pour une 30e sélection assombrie par un carton rouge.

Super League: Sion reçoit un Bâle en pleine bourre Qui de Sion, Yverdon et Lausanne va faire des points ce soir à l'occasion de la 6e journée de Super League? En recevant Bâle, Sion veut préserver son invincibilité à domicile. Mais ce ne sera pas facile contre Shaqiri & cie. Bâle reste en effet sur trois succès sans encaisser de buts. Goal average sur ces trois matches? 11-0 en faveur des Rhénans! Yverdon va lui devoir commencer à engranger des points après trois défaites et deux nuls en cinq rencontres. Mais GC a repris des couleurs avec son succès 3-1 contre Sion. Quant au LS, il aura la lourde tâche de se rendre chez le champion YB. En se qualifiant pour la phase de ligue de la Champions League, le club bernois a peut-être lancé sa saison après trois défaites et deux récents matches nuls.

Les Suisses en retrait à Rome, Yavi à 0''07 du record du monde Mujinga Kambundji (ici à Athletissima) a terminé 5e du 200 m à Rome Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Brillants à Rome en juin lors des Européens, les Suisses ne se sont guère illustrés vendredi dans la Ville éternelle en Ligue de diamant. Mujinga Kambundji n'a ainsi pu faire mieux que 5e sur 200 m. Troisième sur 100 m à Athletissima en 11''06, Mujinga Kambundji ne s'est pas montrée aussi performante sur 200 m à Rome. La double championne d'Europe en titre de la discipline a terminé 5e en 22''53, à 0''11 de son meilleur chrono 2024. C'est l'Américaine Brittany Brown qui s'est imposée, en 22''00. Ditaji Kambundji est quant à elle restée très loin du chrono qui lui avait permis de se parer d'argent aux Championnats d'Europe dans le Stadio Olimpico (12''40). La Bernoise de 22 ans a dû se contenter d'une 7e place en 12''78, après avoir couru en 12''75 à Lausanne huit jours plus tôt. La victoire est revenue à la Jamaïcaine Ackera Nugent, qui a établi une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année - et un nouveau record national - en 12''24. La championne olympique 2024, l'Américaine Masai Russell, s'est classée 2e en 12''31. Seulement 4m43 pour Moser Angelica Moser a également manqué son affaire pour son premier concours depuis sa 4e place aux Jeux de Paris. La Zurichoise, qui avait effacé une barre à 4m78 pour devenir championne d'Europe en juin, a dû se contenter de 4m43 (7e place). Elle sera en lice dimanche dans le tout nouveau "Track Lab" de Fribourg. Quant à Dominic Lobalu, il s'est classé 8e du 5000 m en 12'59''16. Le double médaillé européen (or sur 10'000 m, bronze sur 5000 m) et 4e des JO 2024 sur 5000 m n'est pas parvenu à s'accrocher jusqu'au bout au bon wagon dans une course marquée par un triplé éthiopien et remportée par Hagos Gebrhiwet (12'51''07). Yavi à 0''07 du RM sur 3000 m steeple La soirée a par ailleurs été marquée par la performance XXL de la représentante de Bahreïn Winfred Yavi sur 3000 m steeple. La championne olympique 2024 a réalisé le deuxième chrono de tous les temps en 8'44''39, à 0''07 seulement du record du monde détenu par Beatrice Chepkoech.

Gauff renverse Svitolina au 3e tour Coco Gauff a renversé une situation compromise face à Elina Svitolina Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Tenante du titre, Coco Gauff (no 3) a frisé le code au 3e tour de l'US Open. Malmenée dans un premier temps par Elina Svitolina (no 27), l'Américaine s'en est sortie en trois sets vendredi à New York. Méconnaissable pendant une manche et demie, Coco Gauff s'est imposée 3-6 6-3 6-3 devant l'épouse de Gaël Monfils dans le Stade Arthur Ashe. Elle s'est pleinement libérée après avoir signé son premier break de la journée pour mener 4-2 au deuxième set. Coco Gauff, qui n'avait lâché que six jeux au total dans ses deux premiers tours, a en revanche nettement dominé les débats par la suite face à une Elina Svitolina moins constante qu'au premier set. Sa prochaine adversaire sera soit sa compatriote Emma Navarro (no 13) soit une autre Ukrainienne, Marta Kostyuk (no 19). La championne olympique Zheng Qinwen (no 7) a en revanche déroulé vendredi. La Chinoise a écrasé l'Allemande Jule Niemeier (WTA 101) 6-2 6-1 pour valider son ticket pour les 16es de finale. Elle monte ainsi en puissance après avoir perdu un set dans chacun de ses deux premiers matches, face à des adversaires il est vrai plus coriaces.

Vincent Collet n'est plus sélectionneur des Bleus Vincent Collet quitte son poste de sélectionneur des Bleus Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Vincent Collet quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France, rapportent plusieurs médias vendredi. Il était arrivé à ce poste en 2009. Le technicien de 61 ans s'est forgé un palmarès qui comprend deux places de finalistes des Jeux olympiques (2021, 2024), où les Bleus ont été à chaque fois barrés par l'armada de Team USA. Il a également conquis un titre de champion d'Europe (2013). Après un débriefing mercredi avec la Fédération, son employeur, il lui a été signifié que son bail arrivé à échéance après les JO ne serait pas renouvelé, rapportent les sites bebasket.fr, qui a révélé l'information, et l'equipe.fr.

Tour d'Espagne: Schmid passe encore près de la victoire Ben O'Connor reste en rouge, mais son avance a fondu Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Mauro Schmid (24 ans) continue de flirter en vain avec la victoire sur la Vuelta. Le champion de Suisse a pris le 2e rang de la 13e étape au sommet du Puerto de Ancares. Comme la veille, quand il avait fini 4e, Schmid s'est glissé dans l'échappée du jour, qui regroupait 23 coureurs. Seuls cinq sont restés devant pour la montée finale, dans laquelle Woods (37 ans) s'est montré le plus fort, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un coureur qui s'était imposé au Puy de Dôme lors du Tour de France 2023. Le champion du Canada a signé son troisième succès sur la Vuelta. Il s'est imposé avec 45 secondes d'avance sur Schmid et 1'11 sur l'Espagnol Marc Soler. Attaque de Roglic Loin derrière les échappés, la bataille a fait rage parmi les favoris. Après avoir fait travailler son équipe, qui a mené un train d'enfer, Primoz Roglic a attaqué. Le maillot rouge Ben O'Connor n'a pas pu suivre et a concédé 1'54 de retard sur le Slovène. Au général, l'Australien reste leader, mais il ne compte plus que 1'21 d'avance sur le triple vainqueur de la Vuelta.

Superbike: Dominique Aegerter va devoir faire une pause Dominique Aegerter s'est blessé à l'entraînement Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Dominique Aegerter (33 ans) s'est blessé à l'entraînement en Autriche. Le pilote bernois souffre de plusieurs côtes cassées et d'une blessure à l'épaule droite, a-t-il publié sur Instagram. Une opération est nécessaire. La durée de son indisponibilité n'a pas encore pu être déterminée, mais le Suisse est d'ores et déjà forfait pour le prochain week-end de Superbike, prévu à Magny-Cours du 6 au 8 septembre.

Conference League: tirage difficile pour Saint-Gall Moise Kean et la Fiorentina viendront jouer à Saint-Gall Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Les deux clubs suisses qui disputeront la phase de ligue de Conference League ont été diversement gâtés par le sort. Le tirage est a priori plus difficile pour Saint-Gall que pour Lugano. Les Brodeurs auront notamment à se mesurer à la Fiorentina, le finaliste malheureux des deux dernières éditions. La venue du club italien devrait attirer la grande foule à Saint-Gall. Les autres adversaires qui devront se déplacer à l'est de la Suisse seront Vitoria Guimaraes et les Serbes de Backa Topola. Les matches à l'extérieur des Saint-Gallois auront lieu en Allemagne (Heidenheim), en Belgique (Cercle Bruges) et en Irlande du Nord (Larne). Lugano n'a pour sa part pas hérité de grand nom, mais d'adversaires plutôt abordables sur le papier du moins. Les matches à domicile, qui se joueront à Thoune, les verront recevoir La Gantoise, HJK Helsinki et les Chypriotes de Pakos. Les Tessinois mettront le cap à l'est: ils voyageront en Pologne (Legia Varsovie), en Tchéquie (Mlada Boleslav) et en Serbie (Backa Topola).

Alinghi se loupe encore Alinghi a eu beaucoup de peine à voler vendredi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La série noire continue pour Alinghi à la Coupe Louis Vuitton. Pour sa 2e régate, le bateau suisse a été laminé par le défi américain sur un plan d'eau de Barcelone aux vents capricieux. Un départ raté puis une manoeuvre manquée pour entamer le troisième bord et voilà les Suisses largués. Comme la veille face aux Français, les Helvètes ont dû jouer le rôle du chasseur. Un rôle qui ne leur a pas réussi puisqu'ils ont vu les Américains prendre rapidement une minute d'avance. Le pire fut donc à la fin du deuxième bord lorsque les Suisses ont dû "redécoller". Ils ont dû retrouver assez de vent pour que les foils soient à nouveau utilisables. Les conditions de vent ont en outre contraint les organisateurs à raccourcir la course à quatre bords au lieu des six initialement prévus. Ce deuxième revers place pour l'heure les Suisses au 5e et dernier rang. Pour rappel, il faut être dans les quatre premiers pour avoir le droit de disputer les demi-finales. Le vainqueur de ces régates préliminaires luttera en Suisse face à Team New Zealand pour aller chercher l'Aiguière d'Argent.

La star des Blue Jackets Johnny Gaudreau est décédée Johnny Gaudreau, ici sous le maillot de Calgary, est décédé Image: KEYSTONE/FR52664 AP/CRAIG LASSIG Le monde du hockey est en deuil. L'attaquant des Columbus Blue Jackets Johnny Gaudreau est décédé, comme l'a annoncé la franchise de NHL. Surnommé "Johnny Hockey", Gaudreau avait commencé sa carrière en NHL aux Calgary Flames. Il était rapidement devenu la star de son équipe. Après une saison incroyable en 2021/22 avec 115 points en 82 matches, l'Américain de 31 ans avait signé un contrat de 7 ans avec les Columbus Blue Jackets. Dernièrement, Gaudreau avait participé au Championnat du monde en Tchéquie avec les Etats-Unis. Il avait inscrit 11 points en 8 parties. Selon ce qui est rapporté sur X/Twitter, Johnny et son frère Matthew, également décédé, auraient été fauchés par une voiture dans le New Jersey alors qu'ils étaient à vélo.

Alinghi, entre humilité et optimisme L'AC75 d'Alinghi en pleine action Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alinghi se prépare depuis plus de deux ans en vue de la 37e Coupe de l'America. Au sein du défi suisse, on se sait capable de monter en puissance tout au long du Round Robin de la Coupe Louis Vuitton. L'humilité est de mise, l'optimisme aussi. "Etonnamment, il y a de la place pour s'améliorer tout au long des régates. Et même si nous trouvons les clés dès le début du Round Robin, il y aura toujours d'autres choses à chercher à améliorer pour la suite", lâche ainsi le régleur Yves Détrey, qui s'est confié à Keystone-ATS jeudi matin, avant la première "vraie" régate. "Il faut être en mesure de s'améliorer constamment, parce que les autres le sont également. J'estime que c'est une constante montée en puissance pour arriver jusqu'au bout", poursuit Yves Détrey, qui comme tout l'équipage suisse n'ose pas imaginer quitter l'aventure dès le 8 septembre soit avant même les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton. "Impatients de faire un peu mieux" "Nous pouvons toujours nous améliorer", abonde Rodney Ardern, manager des marins. "Nous avions quelques éléments que nous n'étions pas tout à fait prêts à mettre sur le bateau. Là, nous avons apporté quelques modifications, avec de nouveaux équipements. Nous sommes impatients de faire un peu mieux", lâche-t-il, évidemment sans préciser la nature des modifications. "ll est toujours possible d'améliorer les choses en peu de temps, en quelques jours", poursuit le Néo-Zélandais, vainqueur de l'Aiguière d'Argent au sein de l'équipage d'Alinghi en 2003 et en 2007. Mais "la difficulté du protocole est qu'il faut déclarer les changements avant même d'avoir terminé le tour précédent", souligne-t-il. "Nous avons donc dû annoncer notre configuration pour cette semaine au milieu de la précédente, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour des changements majeurs. Mais nous savions ce que nous devions faire et nous l'avons fait dans le temps imparti. Soyez sûrs que cela nous permettra d'aller plus vite", assure Rodney Ardern, qui a également répondu à Keystone-ATS jeudi matin. Humilité Les débuts difficiles dans le Round Robin, avec une défaite subie d'entrée jeudi après-midi face à l'adversaire présumé le plus faible, le défi français, tempèrent cependant les ardeurs de l'ambitieuse équipe helvétique. Et ne font que renforcer un sentiment général d'humilité. "On est bien évidemment humble par rapport à nos concurrents. On sait qu'ils ont tous leurs faiblesses, mais aussi qu'ils sont tous très rapides. Nous aussi, nous avons beaucoup de progrès à faire", souligne encore Yves Détrey, conscient que tout n'est pas entre leurs mains. "Chaque détail compte. Notre performance est une chose, mais il y a aussi la fiabilité du bateau. Il y a également la météo, qui peut jouer un rôle important", précise-t-il, rappelant que les conditions météorologiques vont beaucoup varier ces prochains jours et ces prochaines semaines. "La difficulté, c'est d'avoir un bateau qui puisse être performant au mois d'août et au mois d'octobre, alors qu'on est pile dans une période de transition au niveau des conditions météo. La première semaine de régate va nous le prouver: il y aura peut-être un petit peu plus de vagues, un peu moins de vent", ajoute Yves Détrey. "On va revenir fort" "Avec les conditions instables de ces jours, c'est difficile de trouver comment gérer au mieux le parcours et de choisir la bonne direction. La vitesse du vent varie, il y a aussi des différences de pression", explique pour sa part le météorologue d'Alinghi Juan Vila, qui s'est confié à Keystone-ATS jeudi matin. Un mauvais départ, comme celui pris face au défi français, peut s'avérer rédhibitoire. "On sait que le départ représente une bonne partie de la régate. On a toujours une chance de revenir sur le parcours, mais c'est plus difficile dans des conditions instables et variables", poursuit l'Espagnol, dans un français quasi parfait. "Il faut être prêt à tout. Mais on a travaillé dur pour être bon dans tous les domaines, et on va revenir fort dans les prochaines courses", assure ce Catalan de naissance, qui a tenu un rôle majeur dans la conception de l'AC75 "BoatOne", le bateau de course d'Alinghi pour cette compétition. Le temps presse Le vainqueur de cette Coupe de l'America ne sera connu que dans quelque sept semaines, à l'issue d'un duel prévu dès le 12 octobre entre le double tenant du titre, la Team New Zealand, et le vainqueur de la Coupe Louis Vuitton. C'est donc à ce moment-là qu'il s'agira d'être au sommet de son art. Mais il s'agit aussi d'être suffisamment performant dès maintenant pour éviter la 5e place du Round Robin de la Louis Vuitton, dans lequel Alinghi a épuisé un joker en perdant le premier des huit duels prévus face aux quatre autres Challengers. Le défi suisse y parviendra-t-il? Réponse le 8 septembre.

Le Real Madrid arrache le nul à Las Palmas Vinicius Junior et le Real ont dû se contenter d'un nul à Las Palmas Image: KEYSTONE/AP/Gabriel Jimenez Mené 1-0 dès la cinquième minute de jeu, le Real Madrid a arraché le nul (1-1) jeudi sur la pelouse de Las Palmas en clôture de la troisième journée de Liga. Le champion d'Espagne et d'Europe en titre, bousculé par des Canaris sans complexe et inspirés, a égalisé en seconde période sur un pénalty de Vinicius Junior (69e, 1-1) pour s'éviter une première défaite de la saison. Trop friables et imprécis, les Madrilènes, tenus en échec pour la deuxième fois en trois rencontres, ne sont que 4es au classement à quatre longueurs du FC Barcelone (1er). Kylian Mbappé, qui s'est à nouveau beaucoup montré mais a manqué de réussite devant le but, devra donc encore patienter pour débloquer son compteur dans son nouveau championnat et faire taire les premières critiques de la presse espagnole. Le capitaine de la France a été le premier à se mettre en évidence dans la partie (4e), avant d'assister à l'ouverture du score des locaux sur un superbe mouvement collectif conclu par Alberto Moleiro (5e, 1-0).