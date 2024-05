Ces athlètes suisses rêvent encore de JO ++ Boston en demi-finale

Un titre pour Jil Teichmann Jil Teichmann a retrouvé - enfin - le chemin de la victoire. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jil Teichmann (WTA 215) entrevoit le bout du tennis. Après des mois d’errance, la gauchère a retrouvé le chemin de la victoire. Elle a cueilli le titre au ITF 35 de Santa Margherita di Pula. Sur la terre battue de Sardaigne, Jil Teichmann a battu 6-3 6-4 en finale l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia (WTA 452) après avoir écarté la veille trois balles de match contre l’Italienne Nuria Brancaccio (WTA 292). 21e mondiale en juillet 2022, Jil Teichmann n’a cessé de plonger au classement depuis une année et demie. Ce titre obtenu à la force du poignet doit la remettre enfin sur la bonne voie.

Des espoirs pour le 4 x 400 mixte et le 4 x 100 messieurs Ricky Petrucciani à l'aise dans le 4 x 400 m mixte. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses ne se sont pas ouverts les portes d’une finale aux Championnats du monde des relais aux Bahamas. Mais l’espoir d’une qualification pour les Jeux de Paris demeure. Le relais mixte du 4 x 400 m a laissé la meilleure impression dans le camp helvétique lors de séries. Avec un chrono de 3’14’’47, Ricky Petrucciani, Giulia Senn, Lionel Spitz se Annina Fahr se sont approchés de 0’’25 du record de Suisse. Ils ont signé le neuvième temps des séries pour envisager les repêchages avec un réel optimisme. Sur le 4 x 100 m, Pascal Mancini, William Reais, Felix Svensson et Timothée Mumenthaler ont également convaincu avec le 12e temps en 38’’55. En revanche, les relais féminins du 4 x100 m composé de Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet et Sarah Atcho-Jaquier et du 4 x 400 m avec Catia Gubelmann, Lena Wernli, Michelle Liem et Yasmin Giger, n’ont pas vraiment rempli leur contrat. Ils doivent se contenter respectivement des 17e et 18e rangs. Les repêchages de dimanche comporteront trois séries sur chacune des cinq épreuves. Il faut signer l’un des deux meilleurs temps de sa série pour se qualifier pour les Jeux de Paris.

David Pastrnak délivre les Bruins David Pastrnak trompe Ilya Samsonov pour offrir la qualification aux Bruins. Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Boston sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Conférence Est. Les Bruins se sont qualifiés à la faveur de leur succès 2-1 devant Toronto lors de l’Acte VII d’une série bien indécise. David Pastrnak a donné la victoire aux Bruins grâce à sa réussite après 1’54’’ de jeu dans la prolongation. Le but du Tchèque a libéré une équipe qui a eu peur de revivre le cauchemar de l’an dernier face à Florida. Les Bruins avaient mené 3-1 dans la série avant de concéder trois défaites de rang. Face à Toronto, ils ont également mené 3-1 mais ils ont su cette fois conclure pour retrouver... Florida au prochain tour. Absent lors des deux derniers matches, Auston Matthews a délivré l’assit pour l’ouverture du score de William Nylander. Mais l’ancien joueur des Zurich Lions n’a pas pu empêcher une... sixième défaite de rang des Maple Leafs dans l’Acte VII d’une série.

Une seconde période de rêve pour les Timberwolves Anthony Edwards peut avoir le sourire: avec ses 43 points, il a bien livré un match remarquable à Denver. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Champion en titre, Denver a entamé sa demi-finale de la Conférence Est devant Minnesota de la pire des manières. Les Nuggets se sont, en effet, inclinés 106-99 sur leur parquet. Emmenés par un Anthony Edwards au sommet de son art avec ses 43 points, les Timbewolves ont témoigné d’une adresse rare après le repos pour forcer la décision. Leur 71,1 % de réussite lors des 24 dernières minutes leur a notamment permis de réussir un partiel de 18-7 pour mener 102-91. Auteur de 32 points, Nikola Jokic n’a pas su peser comme il l’entendait sur cet Acte I. Le double MVP a notamment commis 7 turnovers. Lundi lors de l’Acte II, le Serbe et ses coéquipiers se doivent de rectifier le tir sous peine de se retrouver déjà dans une situation bien désespérée.

Un retour timide aux affaires pour Xherdan Shaqiri Une défaite de plus pour Xherdan Shaqiri avec Chicago. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Deux semaines après sa blessure contractée contre Salt Lake City, Xherdan Shaqiri est revenu timidement aux affaires. Pour concéder une défaite de plus avec Chicago. Sur sa pelouse, le Fire s’est incliné 1-0 devant New England, la "lanterne rouge" de la Conférence Est, sur une frappe magnifique du gauche de l’Argentin Tomas Chancalay à la 62e. Introduit à la 65e, il devait armer un coup franc à la 73e qui a contraint le portier slovène Aljaz Ivacic à un arrêt de grande classe. Sur cette seule frappe, le Bâlois a rappelé combien il pouvait, à tout moment, changer la face d’un match. La soirée fut plus réjouissante pour Roman Bürki et, surtout, pour Lionel Messi. Le portier bernois a fêté son quatrième clean sheet de la saison avec St. Louis à Houston (0-0). Quant à l’Argentin, il a affolé les statistiques lors du succès 6-1 de l’Inter Miami face à New York Red Bull. Lionel Messi a, en effet, inscrit un but et a délivré... cinq passes décisives pour battre deux records en MLS. Jamais encore un joueur n’avait, dans un même match, été impliqué dans 6 buts et réussi cinq assists.

Le samedi parfait de Max Verstappen Toujours rien à faire contre Max Verstappen. Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Max Verstappen (Red Bull), a décroché la pole position du Grand Prix de Miami. Après son succès dans la course sprint, le Néerlandais a vécu un samedi parfait en Floride. Max Verstappen a devancé les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz pour poursuivre son sans-faute en qualifications en 2024 avec cette sixième pole position en six Grands Prix. Comme lors du sprint, Verstappen n'a pas été ultra-dominateur mais cela a suffi pour reléguer les deux monoplaces de la Scuderia à respectivement 141 et 214 millièmes. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a pris la quatrième place, devant les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri. Le départ du Grand Prix est fixé à 16.00 ce dimanche (22.00 en Suisse).

Young Boys peut s'envoler vers le titre Young Boys a l'occasion de prendre le large en tête de la Super League dimanche (16h30). Un succès face au FCZ donnerait 8 points d'avance aux Bernois sur Servette, et 9 sur Lugano, battu samedi. YB devra toutefois se méfier des Zurichois qui les avaient battus le 3 mars dernier, déjà au Letzigrund. Cette défaite avait précipité la fin de l'ère Raphaël Wicky, limogé le lendemain, et a eu pour effet de relancer les Bernois dans la course au titre. Derby YS-LS Dans le Relegation Group, un derby vaudois verra s'affronter Yverdon à Lausanne (16h30). Les deux équipes n'ont plus grand-chose à jouer en cette fin de saison puisqu'elles ne peuvent plus lutter pour les places européennes et comptent toutes deux sept points d'avance sur Grasshopper, avant-dernier et barragiste. Il en va de même pour Bâle et Lucerne qui se retrouvent dans la cité rhénane (14h15).

Battu par Saint-Gall, Lugano a sans doute dit adieu au titre Zan Celar (à droite) et Lugano n'ont pas su trouver la faille face à Saint-Gall et Lawrence Ati Zigi. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Défait par Saint-Gall samedi au Cornaredo (0-1), Lugano voit ses chances de revenir sur le leader s'amincir. Les Tessinois sont désormais 3es, à six points de YB, qui se déplace à Zurich dimanche. Incapables de trouver la solution face au verrou saint-gallois, les hommes de Mattia Croci-Torti ont concédé le seul but du match juste avant la mi-temps. Il a été marqué par Christian Witzig, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond après un joli mouvement offensif (44e). Joueurs mais en manque de réussite, les Luganais ont surtout tourné autour du but de Lawrence Ati Zigi. Le portier de Saint-Gall a toutefois eu chaud lorsqu'il a vu la tête d'Albian Hajdari heurter la transversale (68e). Cette victoire permet aux Brodeurs de revenir à six longueurs du podium et fait les affaires de Young Boys ainsi que du Servette FC, vainqueur de Winterthour plus tôt (2-1). En cas de succès face au FCZ dimanche, les Bernois s'envoleraient eux vers le titre de champion de Suisse.

Swiatek prend sa revanche sur Sabalenka en finale Iga Swiatek a remporté son premier titre à Madrid. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Iga Swiatek a remporté samedi le tournoi WTA 1000 de Madrid au bout d'un bras de fer de plus de trois heures avec Aryna Sabalenka. La numéro 1 mondiale s'est finalement imposé 7-5 4-6 7-6 (9/7). La Polonaise de 22 ans a écarté trois balles de match en faveur de Sabalenka dans le troisième set: deux premières à 6 jeux à 5 sur son ervice, et une autre dans le jeu décisif, à 7 points à 6. Battue en finale sur la terre battue espagnole il y a un an, Swiatek a ainsi pris sa revanche sur la joueuse bélarusse Ce titre, le premier à Madrid, est le neuvième de la native de Varsovie dans des tournois estampillés WTA 1000. Il renforce un peu plus son statut de favori pour Roland-Garros, où Swiatek tentera de triompher une quatrième fois en cinq ans.

Un 36e titre national pour le Real Madrid Brahim Diaz a inscrit le premier but du Real, qui s'est assuré samedi son 36e titre national Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real est assuré de décrocher son 36e titre de champion d'Espagne. Les Madrilènes se sont imposés 3-0 samedi face à Cadiz et profitent de la défaite 4-2 subie à Gérone par le FC Barcelone, qui accuse 14 longueurs de retard à quatre journées et recule même au 3e rang derrière Gérone (2e à 13 points). Les Merengue aborderont donc leur demi-finale retour de Ligue des champions forts d'un sacre en Liga obtenu à quatre journées de la fin d'une saison d'une impressionnante solidité. Quatre jours après avoir fait match nul à Munich face au Bayern (2-2), ils ont maîtrisé leur sujet face à une faible équipe de Cadiz. Avec un onze largement remanié à quatre jours d'une échéance capitale, le Real a fait sa part du travail grâce à un bijou en pleine lucarne de Brahim Diaz (51e, 1-0), passeur décisif pour l'inévitable Jude Bellingham (68e, 2-0) buteur quelques secondes après son entrée en jeu. Joselu a ajouté un troisième but à la 93e. Autre bonne nouvelle pour les Madrilènes, leur gardien belge Thibaut Courtois a fait son retour dans les buts après près de neuf mois d'absence et des opérations aux deux genoux. Il s'est donc fait l'auteur d'un blanchissage pour permettre à son équipe de succéder au Barça au palmarès du championnat d'Espagne.

Le SLO pratiquement condamné à la relégation Giotto Morandi (au premier plan) a inscrit un doublé face au SLO. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'avenir du Stade Lausanne-Ouchy en Super League s'assombrit un peu plus. Battus par Grasshopper au Letzigrund samedi (3-2), les Stadistes comptent désormais dix points de retard sur les Sauterelles. Le SLO a pourtant mené deux fois au score après des buts de Lucas Pos sur corner (21e) et d'Elies Mahmoud (62e). Mais les hommes de Marco Schällibaum, qui a fêté son premier succès depuis son arrivée sur le banc zurichois, ont égalisé à deux reprises, grâce à Asumah Abubakar (44e) et Giotto Morandi (68e, sur penalty). Après l'expulsion de Mahmoud pour un deuxième jaune (87e), le SLO a bu le calice jusqu'à la lie en encaissant un nouveau but de Morandi (90e). Cette défaite condamne pratiquement le promu lausannois à la relégation en Challenge League, alors qu'il ne reste que quatre matches à disputer.

Un K.O. d'entrée réussi par le Servette FC La joie de Douline, auteur du 2-0 pour le SFC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Mission accomplie pour le Servette FC ! Six jours après la demi-finale de la Coupe de Suisse, les Grenat ont à nouveau battu le FC Winterthour. Ils se sont imposés 2-1 au Stade de Genève samedi en Super League. Si la décision était tombée bien tardivement dimanche dernier à la Schützenwiese avec le but de Timothé Cognat à la 88e minute, le Servette FC a, cette fois, réussi le K.O parfait d’entrée de jeu. Deux erreurs de Marvin Keller ont permis aux Grenat de mener 2-0 à la... 4e minute. Sur deux services de Bendeguz Bolla qui ont abusé le portier du FC Winterthour, Enzo Crivelli et David Douline ont marqué sans rencontrer la moindre opposition. Le but de Randy Schneider à la 86e ne devait pas en remettre en question l’issue de cette rencontre, même si les Servettiens ne sont pas passés très loin de la faute professionnelle en fin de match. Prêté par les Young Boys, Marvin Keller a traversé sans doute son match le plus difficile de l’année. Même si l’avenir lui semble promis, le portier de 21 ans semble encore un peu trop "tendre" pour assumer davantage de responsabilités que celles qui sont les siennes aujourd’hui à Winterthour. La manière avec laquelle il est passé à travers sur les deux buts servettiens interpelle. Huis-clos partiel Cette victoire a été acquise lors d’un huis clos partiel en raison de la fermeture de la Tribune Nord dictée après les incidents de dimanche à Winterthour. Suivie par 5874 spectateurs, cette rencontre s’est fort heureusement déroulée sans le moindre heurt, comme si l’imminence de la finale du 2 juin au Wankdorf prévenait désormais tout débordement. A la faveur de ce succès qui fut sans doute le plus aisé de sa saison marathon, le Servette FC a repris provisoirement la deuxième place avec un point d’avance sur le FC Lugano qui reçoit le FC St-Gall ce soir, et à cinq points des Young Boys qui joueront à Zurich dimanche. Si les Tessinois et les Bernois devaient trébucher, les Grenat reviendraient pleinement dans le jeu pour la course au titre.

Massagno s'offre un sursis face à Fribourg Isaiah Williams et Massagno n'ont pas dit leur dernier mot face à Olympic Image: KEYSTONE/TI-PRESS Massagno peut toujours espérer décrocher ce printemps son premier titre de champion de Suisse. Dos au mur, les Tessinois ont battu Olympic 93-80 samedi pour n'être plus menés que 2-1 en finale des play-off de SBL. Le retour de Marko Mladjan (20 points, 8 rebonds), suspendu pour les deux premiers matches, aura forcément fait le plus grand bien à Massagno. Transparent et "muet" lors de l'acte II mardi à Fribourg, Son frère aîné Dusan Mladjan s'est lui aussi rappelé au bon souvenir de son ancien club avec un 4/6 derrière l'arc. Les deux frères ont cumulé 36 points samedi dans une salle de Nosedo pleine à craquer en raison surtout de la présence plus massive que prévu des supporters d'Olympic. Mais c'est un panier primé d'Isaiah Williams (15 points, 6 rebonds et 5 assists samedi) qui a permis à Massagno de s'assurer la victoire. Williams a armé ce tir à 3 points crucial à 1'20'' de la fin du match, permettant à son équipe de reprendre sept longueurs d'avance (85-78). Quelques secondes plus tôt, c'est Keith Clanton qui s'était montré décisif en captant un rebond défensif, après que Thomas Dunans n'avait rentré qu'un seul de ses deux lancers-francs. Olympic dominé sous les panneaux C'est d'ailleurs sans doute sous les panneaux que Massagno a fait la différence samedi. Les Tessinois ont capté 43 rebonds dont 20 en phase offensive, contre seulement 30 au total pour Olympic. Ils ont d'ailleurs marqué 21 points sur leurs deuxièmes opportunités, Fribourg seulement 9. En quête d'un sixième titre national d'affilée, Olympic était pourtant revenu de loin dans cet acte III. Les Fribourgeois ont accusé jusqu'à 18 longueurs de retard juste avant la mi-temps, avant de revenir peu à peu. Ils ont même repris les commandes pour la première fois depuis le premier quart à 7'35 de la fin (67-68). Mais les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas pu décrocher cette victoire synonyme de sixième sacre consécutif. Ils menaient encore 71-70 à 7' du "buzzer", mais ont alors encaissé en deux minutes de jeu un partiel de 6-0 dont ils ne se sont finalement pas remis. Un match 4 sera donc nécessaire, mardi au Tessin.

Verstappen remporte la course sprint à Miami Verstappen a survolé les débats dans le sprint à Miami Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Max Verstappen (Red Bull) enchaîne. Le leader du championnat du monde de Formule 1 a remporté samedi la course sprint du GP de Miami, sixième manche de la saison, sur l'Autodrome de Miami Gardens. Le triple champion du monde en titre a devancé de 3''371 son dauphin, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), au terme des 19 tours de cette épreuve. Son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, a terminé 3e à 5''095. Deuxième au classement des pilotes, il accuse 27 points de retard sur le Néerlandais. Verstappen, qui reste sur un week-end parfait à Shanghaï (victoires en sprint et dans le GP, pole position pour la course principale), poursuit donc sa domination. Comme en Chine, il n'a pas été inquiété lors de la course sprint. Il n'était pourtant pas totalement satisfait du comportement de la RB20, se plaignant à un moment donné d'un manque d'appui sur l'essieu arrière. Les pilotes de l'équipe Sauber n'ont par ailleurs eu aucune chance dans la lutte pour les points au championnat du monde, qui sont attribués aux huit premiers en sprint. Les 17e et 19e places sur la grille de départ de Zhou Guanyu (11e au final) et de Valtteri Bottas (14e) constituaient, comme prévu, un handicap trop important.