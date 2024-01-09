Chabbey brille sur la boucle romande ++ Bezzechi en pole

GP d'Autriche: Marc Marquez s'impose dans le sprint Marc Marquez est quasi imbattable cette saison en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La pause estivale n'a pas bouleversé la hiérarchie en MotoGP. Grand dominateur de la saison, Marc Marquez (Ducati) a signé un nouveau succès lors du sprint du GP d'Autriche à Spielberg.

Seulement 4e sur la grille après une chute lors des qualifications, le no 93 ne s'est pas laissé déconcentrer. Il a bondi au 2e rang dès le départ derrière son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini). Après l'avoir suivi de près durant plus de la moitié de la course, il a pris le commandement à 5 tours de la fin.

Marc Marquez a donc remporté 12 des 13 sprints disputés cette saison. Au championnat du monde, son avance sur son frère Alex se monte désormais à 123 points. Le podium de samedi a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).



Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape Magnifique succ Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elise Chabbey a gagné la 2e étape du Tour de Romandie féminin entre Conthey et La Tzoumaz (123 km). La Genevoise a devancé de 3 secondes la Slovène Urska Zigart, qui a endossé le maillot jaune.

Les deux coureuses ont été les plus fortes dans la difficile montée finale vers La Tzoumaz. Au train, elles ont fait craquer toutes les autres à part Yara Kastelijn, qui a fait l'accordéon derrière elles sur les 5 derniers kilomètres.

Elise Chabbey, qui n'a que peu relayé la compagne de Tadej Pogacar, a lancé le sprint à 150 m de la ligne. La Slovène n'a pas pu répondre, ce qui a permis à la Suissesse, récente maillot à pois du Tour de France, de fêter le cinquième succès de sa carrière.

"Trop heureuse" "Je suis trop heureuse. Je me suis sentie bien durant la montée. Normalement, ce n'est pas mon point fort ce genre d'ascensions au train. Je n'ai pas beaucoup relayé Urska, je savais qu'elle voulait le général. Mais je n'ai cru à la victoire qu'en passant la ligne", a déclaré la Genevoise au micro de la RTS.

Après le Tour de France, Elise Chabbey a dit avoir été malade durant trois jours. "Puis j'ai eu un mariage et j'ai fait la fête toute la nuit", a-t-elle ajouté dans un sourire.

Au général, Urska Zigart se retrouve en jaune avec 8 secondes d'avance sur Chabbey et 13 sur la Néerlandaise Kastelijn. L'Espagnole Paula Blasi est désormais 4e à 58 secondes, alors que la championne de Suisse Steffi Häberlin est 5e à 1'26.



MotoGP: Marco Bezzechi s'adjuge la pole position du GP d'Autriche Pole position pour Marco Bezzecchi en Autriche Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Italien Marco Bezzecchi partira en tête de la course sprint et du Grand Prix d'Autriche, 13e manche de la saison de MotoGP. Il a décroché le meilleur temps des qualifications samedi matin.

Le pilote Aprilia s'élancera en première ligne devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son compatriote italien Francesco Bagnaia (Ducati), troisième. Bezzecchi a dû passer par les repêchages (Q1) plus tôt dans la matinée pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les douze pilotes les plus rapides.

Il a notamment bénéficié en fin de séance de la chute sans gravité de Marc Marquez, qui domine outrageusement le championnat. L'Espagnol, que l'on attendait en première ligne, ne partira que quatrième sur la grille de départ de la course sprint à 15h00 samedi, et dimanche sur celle du GP à 14h00.



Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun Stan Wawrinka est en demi-finales du Challenger de Cancun Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 152) figure dans le dernier carré du Challenger 125 de Cancun.

Le Vaudois a dominé l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86) 6-4 6-3 vendredi en quart de finale pour confirmer son regain de forme.

L'ex-no 3 mondial n'a donc toujours pas lâché le moindre set sur les courts en dur de la station balnéaire mexicaine. Et il n'a jamais perdu plus de quatre jeux dans un même set, lui qui s'était imposé 6-3 6-4 dans chacun de ses deux premiers matches.

Vendredi, Stan Wawrinka a pourtant concédé le break d'entrée pour se retrouver mené 0-2 dans les deux manches face à Juan Manuel Cerundolo, récent finaliste sur la terre battue de Gstaad et tête de série no 4 du tableau. Mais sa réaction fut à chaque fois immédiate.

Dans le deuxième set, le "quadra" vaudois a même remporté cinq jeux d'affilée pour s'envoler vers la victoire. Il affrontera un autre Argentin, Thiago Agustin Tirante (ATP 135), samedi pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers.



Premier League: succès au finish pour les Reds Chiesa exulte après le 3-2 Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Liverpool a dû s'employer pour battre Bournemouth 4-2 à domicile en ouverture de la saison de Premier League. Les champions en titre ont fait la différence en fin de match.

Tout avait bien commencé pour les Reds grâce à Ekitike (37e) et Gakpo (49e). Mais ensuite, les visiteurs ont profité des errements défensifs des hommes d'Arne Slot. Semenyo a signé un impressionnant doublé (64e/76e). Liverpool a toutefois fini fort. Entré en jeu à la 82e, Chiesa a redonné l'avantage à son équipe (88e) avant que Salah n'assure les trois points (94e).

Avec quatre recrues dans son onze de départ, l'équipe d'Arne Slot manque encore d'automatismes, notamment sur les flancs de sa défense. Sa préparation a en outre été perturbée par le décès tragique du Portugais Diogo Jota début juillet. Une minute de silence en son souvenir a été observée avant la rencontre, et les buteurs des Reds lui ont rendu hommage en formant un numéro 20 avec leurs mains.



Coupe de Suisse: les favoris s'imposent Liam Chipperfield a marqué sur penalty Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les trois clubs de Super League engagés vendredi au 1er tour principal de la Coupe de Suisse se sont tous qualifiés. Côté romand, Sion a gagné 2-0 à Courgenay contre Ajoie-Monterri.

Les Valaisans ont fait le plus dur en marquant en première mi-temps par Chipperfield (7e/penalty) et Boteli (32e). Ils ont été réduits à dix peu avant l'heure de jeu après l'expulsion d'Hajrizi, mais cela n'a pas porté à conséquence face aux Jurassiens qui militent en 2e Ligue interrégionale.

Lucerne n'a pas connu de problème sur la pelouse de Perlen-Buchrain, club de 2e Ligue. Le pensionnaire de Super League l'a emporté 3-0. Les trois réussites sont tombées en première période. Grbic a inscrit les deux premières (10e/15e) avant de se blesser et d'être remplacé par le jeune Vasovic, qui a scellé le score final (37e).

Le FC Zurich a lui aussi assuré l'essentiel avec un succès 2-0 contre Wettswil-Bonstetten (1re Ligue). Emmanuel a signé un doublé (25e/91e).



WTA 1000 à Cincinnati: la numéro un mondiale sortie Cinglante d馭aite d'Aryna Sabalenka Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Aryna Sabalenka (WTA 1) a subi une lourde défaite lors de son quart de finale du tournoi WTA 1000 à Cincinnati. La Bélarusse a perdu 6-1 6-4 face à la Kazakh Elena Rybakina (WTA 9).

Même si Rybakina joue les seconds rôles sur le circuit par rapport à Sabalenka, les deux joueuses avaient alterné victoire et défaite lors de leurs six derniers matches. Après le succès de la championne de Minsk sur l'herbe de Berlin en juin, c'était donc le tour de la native de Moscou.

Très efficace au service (11 aces), elle a profité du manque de mordant de sa rivale pour remporter le premier set rapidement. Dans le deuxième, Sabalenka a mieux joué, mais n'a pu convertir aucune de ses quatre balles de break.

Rybakina, dont le principal titre de gloire est d'avoir remporté Wimbledon en 2022, affrontera la Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) en demi-finale. Celle-ci, lauréate sur le gazon londonien en juillet, a battu trois fois la Kazakh cette saison.



Pas de record pour Noam Yaron Noam Yaron a d Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Vaudois Noam Yaron n'est pas allé au bout de son projet fou: nager 180 km en eau libre sans interruption. L'éco-aventurier de 28 ans a abandonné épuisé à quelques kilomètres de Monaco.

Parti lundi vers 8h00 de Calvi, en Corse, Noam Yaron espérait rejoindre la Principauté pour établir un nouveau record, celui de la plus longue nage ininterrompue en eau libre et en combinaison. Il avait déjà tenté cet exploit en août 2024, mais avait dû abandonner après un peu plus de 100 km en raison de conditions défavorables.

Le Morgien, qui milite pour la préservation des eaux de leur biodiversité, était accompagné tout au long de sa traversée par son équipe qui le ravitaillait avec une bouée. Grâce à des méthodes d'hypnose, il explique avoir pu effectuer des siestes statiques dans l'eau pour se reposer.

Son arrivée, d'abord prévue dans la nuit de jeudi à vendredi, a été plusieurs fois repoussée alors que le nageur de l'extrême était à bout de forces. Il a finalement dû se résoudre à abandonner et a été pris en charge par des médecins.



L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune Paula Blasi a endossé le maillot jaune après sa victoire lors du contre-la-montre initial du TDRF. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'Espagnole Paula Blasi a remporté vendredi la 1e étape du Tour de Romandie féminin à Villars-sur-Ollon et s'empare du maillot jaune. Deux Suissesses ont terminé dans le top 10 de ce chrono initial.

La coureuse de l'équipe UAE a bouclé le parcours long de 4,4 km en 11'17''. Elle s'est imposée devant la Slovène Urska Zigart, compagne de Tadej Pogacar (+17''), et la Française Juliette Labous (+19'').

Seules 63 des 93 coureuses inscrites ont pu prendre le départ, cinq équipes ayant été exclues de la course après avoir refusé de désigner et d'équiper une de leurs coureuses pour participer à un test de puce GPS. La favorite polonaise Katarzyna Niewiadoma et la Zurichoise Noemi Rüegg ont notamment été disqualifiées.

Häberlin et Chabbey dans le coup Dans le camp suisse, la spécialiste de VTT Steffi Häberlin a pris une belle 6e place, à 29'' de Blasi. La Genevoise Elise Chabbey s'est quant à elle classée 9e, à 32'' de la vainqueure espagnole.

Samedi, le peloton réduit d'un tiers partira de Conthey pour arriver à La Tzoumaz après une ascension finale de 12,8 km à 8% de moyenne. La troisième et dernière étape prévue dimanche autour d'Aigle offrira un terrain propice aux baroudeuses.



Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS La Suissesse Noelle Ingold (Nexetis) a pu prendre le départ du Tour de Romandie féminin vendredi, mais un tiers des coureuses a été disqualifié. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues du Tour de Romandie féminin vendredi, a annoncé l'UCI. Noemi Ruëgg et Katarzyna Niewiadoma sont concernées.

Toutes les coureuses des formations Canyon-SRAM (Niewiadoma), EF Education (Rüegg), Lidl-Trek, Picnic Post-NL et Visma-Lease a bike n'ont donc pas pris le départ de la 1ère étape, un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. Le peloton perd ainsi 30 des 93 coureuses inscrites pour cette épreuve.

L'UCI avait décidé de tester sur ce TDRF un nouveau système de suivi de sécurité par GPS pour permettre de localiser les athlètes, notamment en cas de chute. Cette même technologie doit être mise en place lors des Championnats du monde sur route au Rwanda (21-28 septembre).

"Décision surprenante" "La décision de ces équipes de s'opposer aux règles spécifiques de l'épreuve est surprenante et compromet les efforts de la famille cycliste pour assurer la sécurité de tous les coureurs sur route grâce au développement de cette nouvelle technologie", regrette l'UCI dans son communiqué.

Selon l'organisation mondiale, en refusant de désigner une coureuse pour emporter le dispositif de suivi - une puce de 63 grammes -, les équipes ont fait le choix d'être exclues de l'épreuve. Dans son communiqué, l'UCI fait également remarquer que "la plupart" des équipes concernées font partie d'une organisation développant son propre système de suivi GPS.



Urs Lehmann quitte Swiss-Ski et devient CEO de la FIS Urs Lehmann quitte Swiss-Ski apr Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Urs Lehmann va devenir CEO de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). L'Argovien de 56 ans quitte par conséquent son poste de coprésident de Swiss-Ski.

"Après que la collaboration avec le président de la FIS, Johan Eliasch, s’est très positivement développée ces derniers mois, nous voulons maintenant conduire la FIS vers l’avenir avec des forces unies - aux côtés du secrétaire général Michel Vion, de l’ensemble de l’équipe de la FIS et des associations membres. Je souhaite être un bâtisseur de ponts", déclare Urs Lehmann, cité dans un communiqué de Swiss-Ski publié vendredi.

L'ancien skieur professionnel quitte un poste qu'il occupait depuis 2008. Il avait été rejoint par un coprésident, le Grison Peter Barandun, en 2024. Des décisions concernant la future organisation de la direction seront prises ces prochaines semaines, explique Swiss-Ski.

Urs Lehmann prendra lui ses nouvelles fonctions de CEO à la FIS, un poste nouvellement créé, à la fin septembre. Avec cette nomination, l'Argovien quitte également son poste de président du comité d'organisation des Mondiaux de Crans-Montana 2027, ainsi que celui de coprésident de l'Association Jeux olympiques et paralympiques Suisse 2038.



Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC Zachary Athekame quitte Berne pour Milan. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Après Ardon Jashari, Zachary Athekame rejoint lui aussi le Milan AC. Le club italien a annoncé vendredi l'engagement du défenseur genevois de 20 ans, qui quitte donc Young Boys après une saison.

L'international suisse M21 a signé un contrat portant sur cinq saisons avec les Rossoneri. Il avait rejoint YB l'été dernier en provenance de Neuchâtel Xamax et a disputé 47 matches au total avec les Bernois.

Selon différents médias, le club lombard a dû débourser 10 millions d'euros (9,4 millions de francs) pour s'offrir les services du jeune latéral droit. Ce transfert fait également les affaires de Neuchâtel Xamax, qui devrait récupérer quelques centaines de milliers de francs dans la transaction, selon les informations d'ArcInfo.



Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla Stan Wawrinka a fêté deux succès le même jour à Cancun (archives). Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka a enchaîné deux succès le même jour au Challenger de Cancun. Le Vaudois a battu le Japonais Rio Noguchi, quelques heures après son succès face au Canadien Cleeve Harper mercredi.

L'ex-numéro 3 mondial, désormais 152e au classement ATP, s'est imposé 6-4 6-3 contre le Japonais de 26 ans (ATP 210). Il avait dominé Harper (ATP 1181) sur le même score un peu plus tôt dans la station balnéaire mexicaine.

Wawrinka, qui n'a pas reçu de wild-card pour disputer l'US Open (24 août - 7 septembre), est toujours à la recherche d'un premier titre cette année. Il tentera de se qualifier pour le dernier carré à Cancun dans la nuit de jeudi à vendredi face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86), récent finaliste du Swiss Open de Gstaad.



Une exposition pour le jubilé d'Athletissima A l'aune de sa 50e édition, le meeting Athletissima vernissait ce mercredi une exposition qui lui est consacrée. Jacky Delapierre, son directeur et fondateur, se réjouit d'avoir créé des vocations.

L'exposition consacrée au meeting lausannois a ouvert ses portes mercredi soir pour trois semaines avant la compétition du 20 août prochain dans le Forum de l'Hôtel de Ville de la Capitale olympique. Entouré des visages qui ont fait l'évènement, celui qui est encore patron d'Athlétissima pour quelques semaines se rappelle d'une première édition de 1977 disputée sous la pluie avec notamment le Néo-Zélandais John Walker, alors champion olympique en titre et recordman du monde du 1500 m. Ou encore Edwin Moses, qui est passé à 0"01 du record du monde sur 400 m haies lors de l'édition 1981.

Mais le meeting a également été un tremplin pour des athlètes nationaux et romands comme les soeurs Sprunger, Sarah Atcho-Jacquier et désormais Jason Joseph ou Ditaji Kambudji. "La génération actuelle de l'athlétisme suisse est le fruit d'un travail fourni depuis 2007, que nous avons poursuivi après les Championnats d'Europe disputés à Zurich en 2014", confie Jacky Delapierre, patron d'Athletissima.

Passage de témoin à la direction Plus récemment, c'est le sprinter jamaïcain Usain Bolt qui a fait se lever le Vaudois: "Le moment où il court en 19"59 sous la pluie en 2009 sur le 200 m m'a marqué, c'est clair", se remémore-t-il. A l'heure de transmettre le témoin de la direction exécutive à Julien Carrel après cette 50e édition, Jacky Delapierre se réjouit de voir encore un public nombreux venir à Athletissima, et la certitude de laisser un bilan sain à son successeur. "Après cette édition, Athlétissima se réorganisera et je deviendrai le président de son comité stratégique", indique-t-il.

Si le meeting du 20 août prochain à la Pontaise affiche complet depuis fin juin avec pas moins de 9 champions olympiques, le City Event consacré au saut à la perche à Ouchy le 19 août promet également un bel engouement populaire et du spectacle, avec un duel attendu entre le médaillé d'argent à Paris américain Sam Kendricks et le Grec Emmanouil Karalis, 3e lors de ce concours olympique.

